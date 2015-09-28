Блог Денег

Блог Денег

Как заплатить налоги в Яндекс.Деньгах: инструкция для начинающих налогоплательщиков

До 1 октября многим из нас нужно заплатить налоги за 2014 год: за автомобиль, землю или недвижимость, которые вам принадлежат. Если вы ещё не сделали этого, сегодня самое время, поскольку учёт банковских платежей в налоговой занимает как раз пару оставшихся рабочих дней. Ниже небольшая инструкция-напоминание о том, как просто и быстро заплатить налоги онлайн в Яндекс.Деньгах — особенно пригодится тем, кто делает это впервые. 

Если вы получили налоговое уведомление по почте — всё очень просто: в нашем сервисе проверки задолженностей выберите поиск «По индексу документа», скопируйте индекс из «платёжки» — все остальные реквизиты мы заполним сами. Заплатить можно со счёта в Яндекс.Деньгах или просто банковской карточкой.

Если уведомление на бумаге вы не получили — например, ваш нынешний адрес не совпадает с адресом, указанным при регистрации автомобиля, или вы просто оказались вдалеке от места регистрации, и письма налоговой некому щёлкнуть для вас на айфон — есть ещё несколько вариантов: 

  • сформировать электронную версию платёжки в личном кабинете на nalog.ru, если у вас есть туда доступ (для этого нужно получить специальный ключ в отделении ФНС, или, в некоторых случаях, можно залогиниться через учётную запись на сайте Госуслуг). Скопировать индекс документа в наш сервис проверки задолженностей и заплатить как в примере выше;
  • отправить в счёт налогов примерную сумму (в интернете есть много калькуляторов, помогающих рассчитать налог по вашим параметрам). Для этого нужно сформировать платёжное поручение на сайте ФНС, указав своё имя, данные паспорта и адрес. Полученные реквизиты можно использовать в Яндекс.Деньгах для уплаты налогов по реквизитам (регион и название инспекции нужно будет выбрать вручную, а длинные цифры с нолями мы подставим автоматически — проверьте, совпадают ли они с данными в платёжке).

После того, как срок уплаты налогов истечёт — то есть с начала октября — информация о налоговых начислениях за 2014 год будет доступна и для быстрого поиска задолженности по вашему номеру ИНН  (по требованию закона, сейчас найти по ИНН можно только начисления, не оплаченные в срок). Здесь же вы можете прямо сейчас на всякий случай проверить, нет ли за вами долгов и пеней в ФНС за предыдущий налоговый период (то есть за 2013 год).

Подтверждение оплаты налогов — исполненное платёжное поручение — можно будет распечатать из истории кошелька (если у вас есть кошелёк в Яндекс.Деньгах и вы платили, авторизовавшись у нас на сайте) или получить на e-mail (если вы платите у нас на сайте без регистрации – не забудьте указать e-mail). Если вдруг вы его не получили или не можете найти в истории – дубликат всегда можно запросить у службы поддержки, а если понадобится оригинал с печатью Яндекс.Денег (что бывает совсем уж редко, но мало ли) — мы по запросу пришлём его почтой или отдадим вам прямо в руки в одном из наших офисов. 

6 комментариев
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obu
21 июля 2016, 16:45
Добрый день,
  воспользовался вашим сервисом - транзакции 2000474685586 и 2000474684516 16.07.2016
Но до сих пор нет квитанции ФНС. Когда она появится?
Маша
21 июля 2016, 17:33
obu,
здравствуйте, обычно появляется в течение двух рабочих дней. Если в деталях платежа на сайте платёжное поручение отсутствует, пожалуйста, напишите службе поддержки: https://money.yandex.ru/feedback
obu
21 июля 2016, 17:53
Маша,
Уже отписал - обращение 3478436. 
Но похоже что поддержка не сильно быстро у вас отвечает ;(
obu
21 июля 2016, 17:56
Маша,
Задолженность старая и меня уже налоговая через суд треплет. 
Хочется завтра к ним съездить с бумагой подтверждающей оплату.
ush.pavel2014
27 мая 2017, 04:51
https://money.yandex.ru/to/410012795409853
sha4613
сегодня, 11:38
Здравствуйте! То есть раньше 01 октября сервис налоги не видит, верно? А то сейчас пробовал и по индексу квитанции и по ИНН - говорит, что нет задолженности!