Блог Денег

Блог Денег

Подключаем автоплатежи за телефон в мобильном приложении Яндекс.Денег

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В Яндекс.Деньгах — на сайте и в мобильных приложениях — можно платить банковской карточкой за большинство сервисов, за которые мы когда-то платили в банке. С недавних пор для таких быстрых платежей даже не нужен кошелёк в Яндекс.Деньгах или аккаунт на Яндексе — достаточно ввести или отсканировать номер карточки (кстати, приложения запоминают карточки, так что второй раз копировать номер не придётся, только секретный CVC).

Зачем тогда нужен кошелёк? Чтобы контролировать свои расходы, хранить все чеки, квитанции, шаблоны и реквизиты в одном месте. Чтобы тратить на регулярные платежи меньше времени. Чтобы получать дополнительные бонусы у наших партнеров, вдобавок к своим карточным кэшбэкам. Чтобы получать уведомления о новых штрафахнастраивать автоплатежи — за мобильный, интернет, проездной — и управлять ими из одного аккаунта.

Как раз сегодня автоплатежи за мобильный в Яндекс.Деньгах стали ещё немного удобнее для тех, кто использует Яндекс.Деньги на смартфонах Android (версии 4.4 и выше). В обновлённом приложении вы можете включить автоплатёж за российские номера МТС и «Билайна». 

Пополнив счёт мобильного как обычно, нажмите кнопку «Настроить автоплатёж» и задайте сумму автоматического пополнения. По умолчанию счёт у МТС будет пополняться, когда на нём останется меньше 50 рублей, у «Билайна» — 150 рублей. Если вы пользуетесь тарифом «Билайна» с постоплатой — автоплатёж можно настроить для погашения счёта, выставленного оператором. Изменить настройки автоплатежей или отключить их всегда можно в настройках кошелька

39 комментариев
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apetr65
21 января 2016, 05:50
не стоить в данной компании оставлять свои деньги в яндекс , так как без вашего ведома ваши деньги могут списать, и за это никто не ответит и на ваши претензии даже не удосуживаться ответить
Маша
21 января 2016, 05:50
apetr65,
уточните номер обращения, пожалуйста, на который не получили ответ — проверим, что случилось.
juzbekov
16 февраля 2016, 19:37
apetr65,
как
RomkaSSSS
21 января 2016, 05:50
Банк «Балтика»  Банк «Балтика» мгновенно 0—6%    - платежа нету более часа (а он нужен соответственно мгновенно как написано) Комиссию сняли 25%....  отлично !!!
Маша
21 января 2016, 05:50
RomkaSSSS,
вы обратились в службу поддержки? Нам понадобится копия чека, чтобы проверить ситуацию.
juzbekov
16 февраля 2016, 19:37
Маша,
как заработать денги ?
marinaclyuckina
21 января 2016, 05:50
Просто бессовестный"сервис". Когда вошла, меня радостно поприветствовали и презентовали мой счёт. Я заполнила все требуемые данные, но никакого платежного пароля там не было, и кода также. После пополнения счета, я не могу пользоваться деньгами, т.к. Требуют этот пресловутый платежный пароль! И "восстановить" его в данном "сервисе" нет никакой возможности. Просто сладкоречивые отписки и хождение по кругу. А как все красиво обставлено! Поражает цинизм такого размаха!
Маша
21 января 2016, 05:50
marinaclyuckina,
если вы зашли в кошелёк, значит он у вас уже был создан когда-то давно. Сейчас при создании кошелька мы не запрашиваем создание пароля, только номер телефона, и пароли приходят на него.
Маша
21 января 2016, 05:50
marinaclyuckina,
чтобы восстановить пароль, нужно обратиться с заявлением в один из офисов Яндекс.Денег.
artem040806
21 января 2016, 05:50
Какая разница ?Давно  не давно.Это не решает проблемы.Объясните как ее решить.Аналогичная ситуация с паролем .Думаю надо коллективно жаловаться в ЦБ РФ .Происходит какой то массовыый обман клиентов.Куда не погляди одна и та  же беда.Служба поддержки особо не напрягается .По кругу водят за нос.
Маша
21 января 2016, 05:50
artem040806,
уточните, пожалуйста, номер вашего обращения в службу поддержки. Без деталей сложно понять, в чём проблема.
vladim-nikolaevi
21 января 2016, 05:50
Разводилово. Почему при зачислении денег на карту не требуют платежный пароль, а при снятии требуют? Только в россии такое уродство возможно.
Маша
21 января 2016, 05:50

Потому что пополнять кошелёк вам может кто-то другой. А снимать с него деньги — только владелец кошелька.

Ва́ли
28 января 2016, 15:21
Люди не ведитесь на развод этих мошеников с Яндекса.Я случайно забыл платёжный пароль,так они не дают возможность восстановить его (ни через телефон,ни через почтовый ящик).деньги заморозили.Чтоб они подавились ими.
Александр З.
6 августа 2016, 11:48
Не для всех сотовых операторов работает автоплатеж. Отстой!
Яндекс.Деньги
9 августа 2016, 12:25
Александр З.,
автоплатеж работает для номеров Билайна, МегаФона и МТС.
stashevskij
12 августа 2016, 13:04
Скажите пожалуйста, при выставлении порога минимального в 200 рублей, телефон не пополняется. Я что то не правильно делаю? Уже два месяца не хочет пополнятся автоматически. Или при таком пороге работать не будет? Мне просто не нужен минимальный порог в 50, мне нужен в 200. Благодарю. МТС у меня. 
Яндекс.Деньги
12 августа 2016, 15:46
stashevskij,
пришлите нам, пожалуйста, номер кошелька и скриншот со страницы автоплатежа на bloghelp@yamoney.ru — мы всё проверим и ответим вам.
Андрей О.
22 сентября 2016, 10:01
А как подключить на теле2?
Яндекс.Деньги
22 сентября 2016, 15:27
Андрей О.,
пока автоплатеж работает для номеров Билайна, МегаФона и МТС.
Андрей О.
23 сентября 2016, 17:53
Яндекс.Деньги,
Сделайте автоплатёж и на теле2 поскорее!
Яндекс.Деньги
26 сентября 2016, 18:21
Андрей О.,
спасибо, передадим ваше пожелание коллегам ;)
Александр С.
3 октября 2016, 00:24
Как это вообще работает технически? Откуда Яндекс может знать баланс мобильного телефона???
Яндекс.Деньги
3 октября 2016, 11:22
Александр С.,
Яндекс.Деньги запоминают успешный платеж, во время которого вы включили услугу. В назначенный день сервис просто повторяет оплату. Точно так же, как если бы вы зашли в историю и повторили платеж вручную.
Александр С.
3 октября 2016, 14:31
Яндекс.Деньги,
Я немного не о том. В автоплатеже есть опция ручной настройки. И есть возможность выбрать режим "заплатить такую-то сумму, если баланс на счете мобильного менее такой-то суммы". Вот именно это и интересует, как Яндекс узнает баланс на номере мобильного. Причем это может быть вообще не мой номер, родителей например или приятельский...
Яндекс.Деньги
5 октября 2016, 13:27
Александр С.,
за балансом следим не мы, а оператор — и когда на вашем балансе меньше заданной вами суммы остатка, оператор автоматически направляет запрос на списание заданной вами суммы пополнения.
platov2009
31 октября 2016, 19:18
Добрый день! Какое максимальное кол-во автоплатежей я могу настроить в яндекс-деньгах?
rja.lex
18 февраля 2017, 17:21
Как отключить автоплатеж?  Деньги уходят на номер знакомого.
Андрей Лазорев
20 февраля 2017, 14:54
rja.lex,
Любой автоплатеж легко отключить на главной странице сайта
valkornev
24 февраля 2017, 10:43
Списали 3 раза по 100 р. на телефон (мегафон) как автоплатеж. Я его не подключал. В личном кабинете настройки автоплатежа не вижу.
valkornev
24 февраля 2017, 10:56
Не могу найти настройки автоплатежа. Я их нигде не вижу. Деньги уходят на телефон друга.
Андрей Лазорев
24 февраля 2017, 12:35
valkornev,
зайдите, пожалуйста, на главную страницу сайта: https://money.yandex.ru/actions - автоплатеж будет в самом верху - вкладка "автоплатежи" и отключите его. После этого рекомендуем выполнить рекомендации безопасности и сменить пароли. 
vlasovdl
26 апреля 2017, 23:16
как отключить автоплатеж мтс? не могу разобраться в настройках.
dastrah
25 мая 2017, 17:59
Здравствуйте. Два автоплатежа на кошеле перестали работать. в чем может быть дело?
Игорь Ожегов
5 августа 2017, 01:15
Просто ужас, какого черта? У меня сняли деньги на мегафон автоплатеж, хотя я даже не пополнял счёт этого номера, удаляю аккаунт этого кошелька, к черту! Чтоб вы там все задохнулись, 100 рубчиков на ветер
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса7 августа 2017, 17:21
Игорь Ожегов,
расскажите нам подробнее в письме на bloghelp@yamoney.ru об этом, пожалуйста - поможем разобраться!
Александр Т.
20 сентября 2018, 18:25
Отключился автоплатеж на МТС по сумме остатка. И не вижу, как его снова включить. Предлагается только ежемесячный такого-то числа.  
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса22 сентября 2018, 12:34
Александр Т.,
напишите нам об этом через форму, пожалуйста - посмотрим в чем дело.
svetlana.bulavinabulavina
сегодня, 11:34
Хочу изменить сумму автоплатежа на Теле-2