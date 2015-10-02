Подключаем автоплатежи за телефон в мобильном приложении Яндекс.Денег

В Яндекс.Деньгах — на сайте и в мобильных приложениях — можно платить банковской карточкой за большинство сервисов, за которые мы когда-то платили в банке. С недавних пор для таких быстрых платежей даже не нужен кошелёк в Яндекс.Деньгах или аккаунт на Яндексе — достаточно ввести или отсканировать номер карточки (кстати, приложения запоминают карточки, так что второй раз копировать номер не придётся, только секретный CVC).

Зачем тогда нужен кошелёк? Чтобы контролировать свои расходы, хранить все чеки, квитанции, шаблоны и реквизиты в одном месте. Чтобы тратить на регулярные платежи меньше времени. Чтобы получать дополнительные бонусы у наших партнеров, вдобавок к своим карточным кэшбэкам. Чтобы получать уведомления о новых штрафах, настраивать автоплатежи — за мобильный, интернет, проездной — и управлять ими из одного аккаунта.

Как раз сегодня автоплатежи за мобильный в Яндекс.Деньгах стали ещё немного удобнее для тех, кто использует Яндекс.Деньги на смартфонах Android (версии 4.4 и выше). В обновлённом приложении вы можете включить автоплатёж за российские номера МТС и «Билайна».

Пополнив счёт мобильного как обычно, нажмите кнопку «Настроить автоплатёж» и задайте сумму автоматического пополнения. По умолчанию счёт у МТС будет пополняться, когда на нём останется меньше 50 рублей, у «Билайна» — 150 рублей. Если вы пользуетесь тарифом «Билайна» с постоплатой — автоплатёж можно настроить для погашения счёта, выставленного оператором. Изменить настройки автоплатежей или отключить их всегда можно в настройках кошелька.