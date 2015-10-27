Как выпустить новую карту Яндекс.Денег

В этом году карточке Яндекс.Денег исполнилось 3 года — это обычный срок действия нашей Gold MasterCard, поэтому сейчас мы получаем всё больше вопросов о том, как выпустить новую карту. Отвечаем всем и сразу на самые часто задаваемые вопросы о перевыпуске карты Яндекс.Денег.

Перевыпуск: новая карточка в пути, старая — работает

Возможность перевыпуска откроется за 90 дней до окончания срока действия вашей действующей карты. Например, если на ней значится Valid Thru 12/2015 — вы уже сейчас можете заказать себе замену.

Плата за обслуживание карты (249 рублей для заказов из РФ и 349 рублей для всех остальных стран) спишется сразу, а через 5 дней карта отправится к вам по почте. На e-mail и номер телефона, привязанные к кошельку, мы отправим почтовый идентификатор для отслеживания доставки конверта с карточкой (просто скопируйте номер в окошко «Отслеживание отправлений» на сайте почты).

Когда вы получите карточку, её нужно будет активировать в управлении кошельком. Пока вы не активируете её, вы можете пользоваться старой картой — до последнего дня месяца, указанного на ней. Пин-код у новой карты останется прежним — вам не нужно получать его снова.

Забыли пин-код, потеряли карту — закажите новую

Если срок карты ещё не истёк, а вам нужна новая — нужно действовать иначе. Сначала закройте текущую карту в настройках кошелька, а потом закажите новую. Деньги за обслуживание карты будут списаны с кошелька в момент заказа, и через 5 дней карта отправится по указанному вами адресу. Когда вы получите карточку, вам нужно будет активировать её в настройках кошелька — во время активации вы получите пин-код к новой карточке в смс на привязанный к счёту номер телефона.

Остаётся напомнить, что для платежей в любых магазинах и возможности снимать больше 5000 рублей наличными в банкоматах нужно идентифицировать свой кошелёк. А в случае, если вы отправляетесь с карточкой в другую страну, предупредите службу поддержки Яндекс.Денег о странах и сроках поездки.