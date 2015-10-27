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Блог Денег

Как выпустить новую карту Яндекс.Денег

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В этом году карточке Яндекс.Денег исполнилось 3 года — это обычный срок действия нашей Gold MasterCard, поэтому сейчас мы получаем всё больше вопросов о том, как выпустить новую карту. Отвечаем всем и сразу на самые часто задаваемые вопросы о перевыпуске карты Яндекс.Денег.

 

Перевыпуск: новая карточка в пути, старая — работает

 

Возможность перевыпуска откроется за 90 дней до окончания срока действия вашей действующей карты. Например, если на ней значится Valid Thru 12/2015 — вы уже сейчас можете заказать себе замену

 

Плата за обслуживание карты (249 рублей для заказов из РФ и 349 рублей для всех остальных стран) спишется сразу, а через 5 дней карта отправится к вам по почте. На e-mail и номер телефона, привязанные к кошельку, мы отправим почтовый идентификатор для отслеживания доставки конверта с карточкой (просто скопируйте номер в окошко «Отслеживание отправлений» на сайте почты).

 

Когда вы получите карточку, её нужно будет активировать в управлении кошельком. Пока вы не активируете её, вы можете пользоваться старой картой —  до последнего дня месяца, указанного на ней. Пин-код у новой карты останется прежним — вам не нужно получать его снова.

 

Забыли пин-код, потеряли карту — закажите новую

 

Если срок карты ещё не истёк, а вам нужна новая — нужно действовать иначе. Сначала закройте текущую карту в настройках кошелька, а потом закажите новую. Деньги за обслуживание карты будут списаны с кошелька в момент заказа, и через 5 дней карта отправится по указанному вами адресу. Когда вы получите карточку, вам нужно будет активировать её в настройках кошелька — во время активации вы получите пин-код к новой карточке в смс на привязанный к счёту номер телефона. 

 

Остаётся напомнить, что для платежей в любых магазинах и возможности снимать больше 5000 рублей наличными в банкоматах нужно идентифицировать свой кошелёк. А в случае, если вы отправляетесь с карточкой в другую страну, предупредите службу поддержки Яндекс.Денег о странах и сроках поездки.

81 комментарий
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Михаил Чумачкин
21 января 2016, 05:50
Сделайте хоть какой-то поиск в истории операций, а то очень неудобно искать.
Маша
21 января 2016, 05:50
Михаил Чумачкин,
это у нас в самых ближайших планах.
Михаил Чумачкин
21 января 2016, 05:50
Маша,
Спасибо.
egrigora50
21 января 2016, 05:50
не могу оплатить покупки, потому что не приходит смс на телефон..хочу оплатить подписку, но не приходит пароль по смс??что делать????
Маша
21 января 2016, 05:50
egrigora50,
сейчас — написать в службу поддержки: https://money.yandex.ru/feedback, когда восстановите доступ по смс — выпустить аварийные коды, чтобы у вас был запасной способ доступа к кошельку.
Михаил Чумачкин
21 января 2016, 05:50
PLAYSTATIONNETWORK не позволяет пополнять счет в PSN с помощью карты Mastercard Яндекс.Деньги.

А было бы очень удобно, так как за карточку пополнения в 2500 рублей приходится переплачивать 300 руб.
Маша
21 января 2016, 05:50
Михаил Чумачкин,
добрый день, вы платите из России? Насколько мы видим, проблемы возникают у клиентов, которые пользуются российским аккаунтом в PSN из других стран.
Михаил Чумачкин
21 января 2016, 05:50
Маша,
нет, я сейчас не нахожусь на территории РФ.

А разве это имеет какое-то значение для оплаты с карты Mastrcard Gold ?

Возможно решить вопрос с PSN или нет?
Маша
21 января 2016, 05:50
Михаил Чумачкин,
у некоторых магазинов есть дополнительные внутренние ограничения на порядок приема платежей картами. Мы буквально вчера проверяли с коллегами — платежи и привязка карты Яндекс.Денег к PSN прошли успешно. В тех случаях, когда платежи не проходят — к нам не поступает запросов на списание, то есть отказ происходит на уровне магазина, а не банка (нас).
andrik2810
21 января 2016, 05:50
!!!!!!!!!!!!!!!!!! капец нужно срочно перевод сделать а меня блокируют
Маша
21 января 2016, 05:50
andrik2810,
что именно произошло? вы обратились в службу поддержки?
andrik2810
21 января 2016, 05:50
капаются как черепахи там и проблемы то нет
andrik2810
21 января 2016, 05:50
короче я понял что я ничего не добьюсь от вас и вашего сервиса можно только всплакнуть о своих денежках МОШЕННИКИ!!!!!!!!
Маша
21 января 2016, 05:50
andrik2810,
вы обратились в службу поддержки? Блокировка всегда связана с проблемами безопасности, вероятно, со счётом что-то не так — служба поддержки подскажет, что именно.
andrik2810
21 января 2016, 05:50
ничего не остается как писать генеральному директору и подавать в суд за мошенничество и несанкционированные действия со стороны яндекса
andrik2810
21 января 2016, 05:50
маша не вижу движения с моей проблемой или у вас так принято ничерта не делать только на форуме чесать??????
Маша
21 января 2016, 05:50
andrik2810,
я не могу вам помочь в комментариях, если вы уже обратились в службу поддержки — пожалуйста, уточните номер обращения, попрошу коллег побыстрее вам ответить.
Маша
21 января 2016, 05:50
andrik2810,
комментарий с личной информацией я удалила, т.к. публично делиться ей небезопасно.
andrik2810
21 января 2016, 05:50
я уже в минусе 500р  мне эти двести как в зади хвост теперь мне их на паеер надо отправить срочно
andrik2810
21 января 2016, 05:50
andrik2810,
маша я написал что там слышно??
Маша
21 января 2016, 05:50
andrik2810,
я передала коллегам ваш запрос, пожалуйста, подождите немного, вам помогут.
andrik2810
21 января 2016, 05:50
и снова Я ! вобщем написал письмо в поддержку
и получил вот это

Здравствуйте.

Нам пришлось временно остановить расходные операции по Вашему кошельку.
Для их восстановления Вам необходимо выбрать любой из указанных ниже способов и пройти идентификацию. Это предусмотрено Соглашением об использовании сервиса: https://money.yandex.ru/offer (пункт 9.1.4). Как только Вы станете идентифицированным пользователем, мы сможем открыть для Вас доступ к кошельку. По требованиям безопасности мы не можем раскрыть все нюансы в этом письме.

Обратите внимание, что "Именной" статус  (предоставление данных на нашем сайте) не является и не заменяет собой "Идентифицированный": https://money.yandex.ru/doc.xml?id=526544#pers

- Визит в один из офисов Яндекс.Денег --- бесплатно
Заявления принимают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске. Пожалуйста, приходите с заполненным заявлением и не забудьте паспорт.
Адреса: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=157622.

- Платеж в салоне “Евросети” --- 50 рублей
Это один из самых быстрых способов (для жителей России). Просто заполните заявление и отправляйтесь в ближайший салон.
Инструкция: https://money.yandex.ru/security/doc.xml?id=525713

- Платеж через систему CONTACT --- 250 рублей
Из них 100 рублей зачислят на Ваш счет. Обработка информации займет 2--3 дня.
Инструкция: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523003

- Отправка заявления по почте.
Это самый дорогой способ. Вам нужно будет оплатить услуги нотариуса (он должен заверить копию Вашего паспорта) и доставку письма.
Инструкция: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523000
то есть меня принуждают пройти идентификацию
весело придумали но мой статус именной
позволяет мне делать переводы по всему миру
баланс может достигать 60000 рублей вопрос с какой стати такая наглость

дабы не просто трёп подтверждаю свои слова

http://clip2net.com/s/3pwlKx5  скрин сделан на вкладке яндекс денег только что

опять вопрос на каком основании шантаж????
Дарья Андрианова
21 января 2016, 05:50
andrik2810,
добрый день!
Очень жаль, что возникла такая ситуация. Мы останавливаем операции только при необходимости. В пользовательском соглашении сказано, что операции могут быть остановлены по инициативе сервиса. Чтобы удостовериться в том, что безопасности ничего не угрожает, мы просим пользователей пройти идентификацию. О том, как это сделать, можно прочитать здесь: https://money.yandex.ru/security/identification/methods.xml.
goretski
21 января 2016, 05:50
Прошу прощение, что пишу здесь, но не смог найти где отзыв можно оставить на вашу работу.
Вообщем такая неприятность с вашим сервисом произошла,
26 окт. нужно было оплатить домены в 2domains, а оплата картой у них теперь через ваш шлюз. Ну ок. Оплатил 1000 р. + комиссия 30 р.. Платеж ушел все вроде ок. Но! Скоро приходит смс от банка - деньги вернулись, отказ от операции. Через несколько часов и яд написал письмо, мол что-то пошло не так и не смогли мы.
Неприятно, но у всех может произойти что-то подобное. Не критично.
На след день (27 окт.) повторил попытку. Ура, все пошло как надо и деньги попали адресату. Домены продлены, все рады!
Но радость была не долгой!..
28 окт. (те сегодня) вечером банк радует смс, что деньги в размере 1030 р. списаны по счету от 26 окт. (те который был отвергнут яд). Деньги ушли. Денег нет! Конечно меня это опечалило, ведь взамен я получил проблемы по их возврату.
Начинаю разруливать. Звонок в банк посоветовал обратиться в яд, так как яд доки прислал в банк по этому платежу на оплату. И есть сложный (как мне тогда показалось) вариант - написать заявление в банке и простой (как мне тогда показалось) - обратиться в яд.
И я обратился! Вначале по телефону с сайта. Выяснилось, что этот номер "для информации". То есть мне не подходит, мне надо писать в тех поддержку. Коротко, но лаконично написал. Пришел ответ от робота с номером заявки и.. прекрасным послесловием "P.S. Не можете ждать? Нам можно позвонить: 8-800-250-66-99.". Ждать не могу и не хочу! Так что звоню. Итог этот номер "для информации" и все!!! Даже разговор с "старшим менеджером" Кириллом абсолютно ничем не помог, кроме понимания, что послесловие в ответе от робота тех поддержки написано роботом (?!?!?!).
Итог:
- 30 мин вечера в помойку (а это ведь время на написание этих строк не учитывается - разрядка нервов)
- 1030 р. не известно где и когда вернуться
- сильное разочарование в яндексе, что не могут нормально разруливать свои косяки
- обеспечить клиентский сервис (а впаривать под ее видом информационную поддержку!!!)
Дарья Андрианова
21 января 2016, 05:50
goretski,
нам очень жаль, что возникли трудности :( Напишите, пожалуйста, номер обращения. Мы ответим как можно скорее и решим вопрос.
Dilsuz Mamedov
21 января 2016, 05:50
Привет, Я проживаю в Азербайджане, Но почему для того чтобы проходить идентификацию нужно обязательно идти к вашему агенту? После этого что потребуется? Или уже можно работать с вами. Идентификация когда закончится (41001365037880*)
Маша
21 января 2016, 05:50
Dilsuz Mamedov,
идти к агенту необязательно — можно прислать заявление нам в офис, заверив вашу подпись у ноатриуса. Агент это более быстрый способ, как если бы вы подавали документы нам лично — но агент берёт дополнительную плату за свои услуги, так что тут вам выбирать: срочность или экономия.  Все возможности идентифицированного статуса перечислены здесь: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=526544#ident
vrach-dz
21 января 2016, 05:50
Яндекс деньги мошенники и воры
KaLiuxa
21 января 2016, 05:50
vrach-dz,
Почему Вы так решили?
Nurlan
21 января 2016, 05:50
Как мне получить пинкод?  Нажимаю на ссылку "получить пинкод" она отсылает в раздел Помощь
Маша
21 января 2016, 05:50
Nurlan,
вы активировали карту? Пин-код приходит в смс во время активации.
Sanin
21 января 2016, 05:50
Здравствуйте! На карточку можно делать перевод в валюте ?
Маша
21 января 2016, 05:50
Sanin,
да, можно. Но счёт в Яндекс.Деньгах (он же счёт карты) в рублях — сумма сконвертируется автоматически.
djuzeppe
21 января 2016, 05:50
Не получается выпустить новую карту! Всё время ошибка "сервер магазина недоступен". В техподдержку писал недели две назад, до сих пор молчат.
Дарья Андрианова
21 января 2016, 05:50
djuzeppe,
:( Простите, что приходится ждать — напишите, пожалуйста, номер обращения в службу поддержки. Ответим и решим вопрос.
djuzeppe
21 января 2016, 05:50
Да я сразу удалил уведомление о принятии обращения. А возможность увидеть свои тикеты на сайте - предусмотрительно не реализована. Отправил сейчас письмо на support@money.yandex.ru, может разберутся.
djuzeppe
21 января 2016, 05:50
Да, письмо помогло, сразу быстро всё решили. Нашел в процессе косяк в обработке продления, написал, надеюсь исправят.
kozadaeff2016
21 января 2016, 05:50
Я впервые хочу пользоваться ЯндексДеньги. Как правильно оформить?
Маша
21 января 2016, 05:50
kozadaeff2016,
достаточно заполнить форму регистрации: http://money.yandex.ru/reg
После этого вы сможете пополнять кошелёк и платить из него в российских магазинах.

Для переводов другим пользователям (получения или отправки) и платежей в иностранные магазины вам нужно будет указать на сайте данные паспорта, если вы гражданин РФ. Если вы не гражданин РФ — пройти идентификацию у нас в офисе или у агентов: https://money.yandex.ru/security/identification/methods.xml
autoufo
12 февраля 2016, 17:53
Внимание обман!!!
Я пользовал карту GOLD без проблем три года. Подошел срок перевыпустить. Написал, заплатил, но получил я простую, а самое главное с другим номером! Карта была зарегистрирована во многих сервисах и интеренет-магазинах. Нигде нет информации о том, что будет головная боль с продлением. Во всех банках перевыпускают карты с прежним номером. По телефону мне сказали, что ничего сделать нельзя.
Если бы знал, что так будет, то карту взял в другом месте, на лучших условиях и надеюсь с более достоверной информацией, чем в Яндексе.
Маша
15 февраля 2016, 19:25
autoufo,
привет, вы, наверное, получили нашу новую карту, World? В смысле привилегий это более премиальный статус по сравнению с Gold :) Перевыпуск карты с тем же номером мы нигде не обещали — очень жаль, что не оправдали ваших ожиданий :( Привяжете новую карту? А вообще для интернет-сервисов мы обычно рекомендуем использовать бесплатную виртуальную карту в кошельке.
Сергей Кузнецов
19 июля 2016, 14:12
01.2017 будет 3 года как пользуюсь Яндекс Кошельком!!! Никаких нарицаний в работе в кошельком  вообще нет!!! с любыми сайтами из других стран и магазинами,переводами в банки все НОРМ!!! Косяков нет!!!!! Пишут бред какой-то,трудно что-ли пройти идентификацию??????????????????? И будет вам СЧАСТЬЕЕЕ!!! А так ВСЕМ РАБОТНИКАМ ЯНДЕКСА ЛИЧНО ОТ МЕНЯ ЧИСТО БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ya.kurlesko
21 июля 2016, 20:06
Первую бы получить. Жду уже почти 2 месяца в Москве. На почте потерялась. Из поддержки написали, если 17 июля не обновится инфомрация то пишите нам. Написал 17. Ответа так и не было. Не хочу грубить, но когда я хоть получу ответ, не то что карту уже. 
Никто не отвечает. Спросил можно ли выпустить новую, если старая потерялась, не дойдя до меня даже, никто не ответил...спите там чтоли? Извините за грубость.
ya.kurlesko
21 июля 2016, 20:12
А по работе с кошельком все классно. Никогда проблем не было. Платежи, переводы - все отлично! За это спасибо Вам! Все быстро и качественно. По крайней мере у меня. А насчет карты прошу решить проблему или хотя бы ответьте.
Маша
5 сентября 2016, 16:17
ya.kurlesko,
простите, пропустили ваш комментарий. Вы получили карту, всё в порядке?
ya.kurlesko
5 сентября 2016, 19:11
Маша,
Первая потерялась где-то в Почте России. Жду вторую. Надеюсь не потеряется. 
Спасибо за ответ. Всего доброго.
Александр Шиняев
3 сентября 2016, 12:20
Здравствуйте, мне пришла карты world за 199р. При активации я получил смс о том, что активировано смс информирование (на месяц). Будут ли списываться деньги за него?, а также за обслуживание карты будет ли какая - нибудь плата? Еще... через месяц смс информирование продлится автоматически или нет? Спасибо.
Маша
5 сентября 2016, 16:18
Александр Шиняев,
нет, деньги за него списываться не будут — по истечении месяца вам придёт смс с предложением заплатить за продление, можно не отвечать на него, информирование будет отключено автоматически. 
Александр Шиняев
3 сентября 2016, 12:28
Еще сразу вопросик. Как отследить высчитывается ли в данный момент у меня какая - либо комиссия за что - то? приходит ли уведомления о списании с кошелька комиссий (в смс, на почту, в приложении android)?, хранятся ли такие списания в истории операций?. 
Чтобы если у меня что - то платное включено, я мог бы это отследить. Спасибо.
Маша
5 сентября 2016, 16:20
Александр Шиняев,
не поняла, что вы имеете в виду под "комиссиями". Уведомления об операциях по карте приходят на почту, в смс и в пуш-уведомлениях мобильного приложения Яндекс.Деньги, если вы его используете. Если какая-то операция проходит с комиссией — то комиссия включается в сумму списания сразу, то есть в истории вы видите сумму операции с учётом комиссий, если они есть.
Ангелина
11 октября 2016, 10:32
Добрый день.
Скажите, что мне делать если новая карта стала работать некорректно? Точнее, она читается через раз и через терминал. Это очень неудобно, так как наличные невсегда с собой( Выпускать новую карту было бы обидно, так как за эту только заплатила. 

Яндекс.Деньги
11 октября 2016, 11:10
Ангелина,
напишите, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru, в каких магазинах не получилось расплатиться, даты и суммы операций — проверим, что не так.
super.iskandarovaklara3
20 ноября 2016, 20:19
От взаимных претензий к взаимопомощи!
Яндекс.Деньги
21 ноября 2016, 11:31
super.iskandarovaklara3,
что у вас случилось?
ekaterinamorozova0404
7 декабря 2016, 14:46
Добрый день, если я переезжаю из России в Украину , по истечении 3 -х лет пользования картой , мне нужно будет ее перевыпустить ,ВОПРОС: "смогу ли  это сделать из Украины , путем заявки через интернет , чтобы мне новую прислали ?" Если да , то ВОПРОС: "сколько денег нужно будет заплатить за доставку или с прошлой карты только спишут деньги за обслуживане последующих 3-х лет новой карты?" За эту карту я заплатила 499,00 руб. за обсулуживание на три года, карта у меня Яндекс.Деньги с бонусами Связного -Клуба. 
И еще один ВОПРОС, скиньте мне ссылку,пожалуйста, о % за снятие наличных средств, % за переводы и т.д. в другой стране.
С уважением, Екатерина.
Яндекс.Деньги
8 декабря 2016, 13:27
ekaterinamorozova0404,
Екатерина, выпустить новую карту можно после закрытия текущей, сейчас стоимость карты MasterCard World: 199 рублей, карты MasterCard World с плюсами: 499 рублей — доставка бесплатная. Заказать карту можно по ссылке: https://money.yandex.ru/cards, актуальная информация: https://yandex.ru/support/money/fees-limits/great-cards.xml , лимиты и комиссии: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=524834.
elena.anciferova27
20 января 2017, 17:49
Здравствуйте, я получила новую карту ЯД. Активировала ее. Но в магазине не могу ей расплатиться. Пишет что карта не читается! Как поступить в этой ситуации?
Яндекс.Деньги
23 января 2017, 19:21
elena.anciferova27,
подскажите, в других терминалах и магазинах ошибка повторяется? Получилось проверить баланс по карте в банкомате? 
WhispeR1743
8 октября 2017, 18:17
Я потерял карту, значит я должен закрывать ее и делать новую снова за деньги ?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса9 октября 2017, 14:32
WhispeR1743,
всё так, карту лучше закрыть, чтобы никто не смог использовать её данные, если подсмотрел их.
Игорь
18 апреля 2018, 15:09
А карточка может автоматически продлеваться, если на ней есть деньги?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса18 апреля 2018, 14:00
Игорь,
когда срок действия карты закончится, ее нужно будет выпустить заново в разделе "Карты Яндекс.Денег".
dydyckin.valerij
20 мая 2018, 07:50
Обнаружил, что карта просрочена. что делать?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 10:58
dydyckin.valerij,
заказать новую на сайте ;) 
Chipollino992
5 ноября 2018, 22:35
Очень неприятная история.Заказал карту,оплатил альфой.300р без комиссий бла бла бла.Проверяю историю операций в ЛК Альфабанка пишут типа списано 800р О_О.Ну думаю ладно,есть же техподдержка.Пишу в тех поддержку ЯД,отвечают,что оплата произведена,не более не менее 300р,уточняйте у банка с которого оплачивали.Вопросов ноль,вроде понятно.Звоню в поддержу АБ говорят что никакой комиссии небыло,еслиб была комиссия у них то это бы указали в платеже,но такого не имеется,значит сумма оплаты была 800р.В общем там меня нахер посылают и там.понимаю что деньги вроде не большие,но и они не лежат на дороге просто так...
ЗЫ: Комиссия 250%?очень сомнительно
ЗЫЫ: Карта АБ привязана к счету ЯД и оплата происходила без смс кода
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса6 ноября 2018, 17:45
Chipollino992,
оплата нашей именной карты всегда составляет 300 рублей. Коллеги ответили вам в письме еще раз. Скоро мы подготовим подтверждение платежа и отправим его на вашу почту. С ним вы сможете обратиться в ваш банк и уточнить, за что именно с карты списалось 800 рублей.
Юрий Кузнецов
18 ноября 2018, 22:59
Valid Thru 01/2019   - означает, что карта действует до 31.01.2019  ?
Я правильно понимаю?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса19 ноября 2018, 11:54
Юрий Кузнецов,
совершенно верно. 
vinogradov671
15 января, 15:27
Случайно сломал карточку.как заказать дубликат?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса15 января, 16:54
vinogradov671,
заказать карту можно здесь :)
Сергей
17 апреля, 23:24
Что с Севастополем!?


Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса18 апреля, 10:45
Сергей,
в связи с особым положением международных платежных систем в республике Крым, банковские карты этих систем туда не доставляются (система не дает оформить карту, если вводится индекс или названия населенных пунктов республики). При этом ограничений на доставку в любые другие регионы России платежные системы не накладывали.
Сергей
18 апреля, 21:45
Андрей Лазорев,
Может, есть смысл для нас использовать национальную платёжную систему МИР?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса19 апреля, 20:29
Сергей,
спасибо, мы подумаем об этом.
hidden.faces
24 июня, 15:42
Здравствуйте! Останется ли у карты тот же номер при перевыпуске?
coth
26 июня, 17:40
hidden.faces,
Тоже интересно. Карта скоро заканчивается, а перевыпуска на сайте нет, только заказ новой. То есть просто заказывать новую?
vadikfeel
26 июня, 10:17
Здравствуйте! у меня карта заканчивается в декабре. Оповещение придет само за 3 месяца?
1
29 июля, 16:10
Яндекс отказался перевыпускать карту сославшись на "В связи с особым положением международных платежных систем в республике Крым, банковские карты этих систем туда не доставляются. Рекомендуем указать адрес доставки в другом регионе России." 
Что в данном случае делать? Отказываться от сервиса и выводить все средства? 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса30 июля, 10:16
1,
вы по-прежнему можете заказать карту на ближайшие территории к Крыму.
ZellRyabow16
сегодня, 09:51
срок моей карты заканчивается 1/20 как мне продлить
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндексасегодня, 12:29
ZellRyabow16,
карта будет действовать до последнего календарного дня этого месяца. Продлить срок действия этой же карты не получится, но можно в любой момент заказать новую прямо в кошельке