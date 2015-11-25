Принимайте деньги красиво: у кошелька появилась «визитка» для переводов

Сегодня у вас появился новый инструмент для быстрого получения переводов на свой кошелёк — визитка. Это ссылка вида money.yandex.ru/to/вашномеркошелька/сумма, которой удобно делиться с другими людьми, если вы хотите, чтобы они перевели вам деньги.

Раньше многим из вас приходилось копировать номер кошелька — и давать устные инструкции о том, как его пополнить. Ну а теперь можно просто отправить ссылку — в соцсетях, по почте или в мессенджере. Ссылка всегда под рукой: в блоке с балансом вашего кошелька. Перейдя по ссылке, человек попадёт на вашу персональную страничку-визитку в Яндекс.Деньгах, с вашим именем на Яндексе и аватаркой, и сможет быстро отправить вам деньги: из своего кошелька или с любой банковской карточки.





Визитка отчасти похожа на страничку для сбора денег yasobe.ru, но предназначена для получения личных переводов от тех, кто вас знает. Вы по-прежнему можете пользоваться yasobe.ru для проведения акций по сбору средств на хорошие дела и создавать для каждого сбора уникальные страницы. Визитка — это, пожалуй, самый простой способ для другого человека отправить вам деньги, не отходя от компьютера. Другие способы пополнения кошелька всегда можно посмотреть на сайте .