Блог Денег

Блог Денег

Принимайте деньги красиво: у кошелька появилась «визитка» для переводов

Сегодня у вас появился новый инструмент для быстрого получения переводов на свой кошелёк — визитка. Это ссылка вида money.yandex.ru/to/вашномеркошелька/сумма, которой удобно делиться с другими людьми, если вы хотите, чтобы они перевели вам деньги. 

Раньше многим из вас приходилось копировать номер кошелька — и давать устные инструкции о том, как его пополнить. Ну а теперь можно просто отправить ссылку —  в соцсетях, по почте или в мессенджере. Ссылка всегда под рукой: в блоке с балансом вашего кошелька. Перейдя по ссылке, человек попадёт на вашу персональную страничку-визитку в Яндекс.Деньгах, с вашим именем на Яндексе и аватаркой, и сможет быстро отправить вам деньги: из своего кошелька или с любой банковской карточки.


Визитка отчасти похожа на страничку для сбора денег yasobe.ru, но предназначена для получения личных переводов от тех, кто вас знает. Вы по-прежнему можете пользоваться yasobe.ru для проведения акций по сбору средств на хорошие дела и создавать для каждого сбора уникальные страницы. Визитка — это, пожалуй, самый простой способ для другого человека отправить вам деньги, не отходя от компьютера. Другие способы пополнения кошелька всегда можно посмотреть на сайте .

40 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
andre-filin
21 января 2016, 05:49
даааа, по поводу принять - вы мастера. а как отдать - так зажали в кулачке и под кровать. детский сад.
bezwerhow.vova201305
21 января 2016, 05:49
andre-filin,
Привет. Роскажи  что здесь отрецательного а что положительного?Пожалуста.
coshkin.sergej2016
21 января 2016, 05:49
мненравится
milana.vainshtein
21 января 2016, 05:49
Почему до сих пор не сделали возможность через ссылку сразу указывать сумму перевода? GETом. И в сервисе «С карты на карту» почему нет возможности через ссылку указывать сразу номер карты получателя? Удобно же. Что плохого в том, что отправителю придётся заполнять меньше полей? Аферистам это никак не поможет, платежи же всё равно подтверждаются. Или так уже можно, и я просто не знаю? )
bezwerhow.vova201305
21 января 2016, 05:49
milana.vainshtein,
Привет.Давно ли пользуешься Яндекс Деньги-Кошельком? Боятся стоит пользоватца или все по чесноку?
Маша
21 января 2016, 05:49

В наших инструментах для сбора денег — страница, форма, кнопка (https://money.yandex.ru/get) — можно предустановить сумму.

Можно выставить адресный счёт по e-mail из кошелька с указанной суммой (https://money.yandex.ru/bill).

Визитка — это универсальная страница пополнения кошелька, предполагается, что суммы могут быть любые, и какой-то "рекомендованной" тут быть не может. 

С карты на карту — для скорости можно использовать мобильное приложение: там можно просканировать карту камерой смартфона, чтобы не вводить номер. А данные карт списания и получателей сохраняются для быстрого выбора в дальнейшем. 

pbakulikov
21 января 2016, 05:49
яндекс сервера глючат на украине.
pbakulikov
21 января 2016, 05:49
пример. Невозможно найти удалённый сервер.
Маша
21 января 2016, 05:49

Вероятно, это проблема на стороне вашего провайдера. Если она продолжается — пожалуйста, напишите в службу поддержки Яндекса, вам помогут протестировать соединение и найти, в чём причина проблемы. 

olechkazav
21 января 2016, 05:49
Сегодня уже 2 янавря, а с 31 дек. платеж не проходит на мобилу...
olechkazav
21 января 2016, 05:49
Сегодня уже 2 января, а с 31 дек. платеж не проходит на мобилу...
marathf
28 января 2016, 15:21
Люди не ведитесь на развод этих мошеников с Яндекса.Я случайно забыл платёжный пароль,так они не дают возможность восстановить его (ни через телефон,ни через почтовый ящик).деньги заморозили.Чтоб они подавились ими.
Максим
1 марта 2016, 12:00
Было бы неплохо, если бы в этой визитке еще указывался "статус" кошелька.
Анонимный, именной или идентифицированный.
denis.litoshenko
4 марта 2016, 10:43
говорит техническая ошибка...человек уже несколько раз пытается мне по визитки бросить денег со своей карточки. Пару раз получалось, а в основном эта "техническая ошибка".
Он с другой страны, карточка валютная. Но по ней уже зачислял мне на яндекс по визитки.
mihalya83
21 марта 2016, 12:22
админы если читаете комменты, помогите разблокировать кошелек, реально очень сильно нужны деньги. подвожу людей, а от вашей службы поддержки никаких движений нет вообще уже 4 сутки. я понимаю, что срок рассмотрения у вас до 5 суток, но какой то диалог же они должны вести. с уважением, пользователь сервиса яндексденьги.
Egorka26o5
18 апреля 2016, 14:05
переведи мне 120 р я уже двоим отправил ссылку
Alexey Belavin
28 июня 2016, 07:41
Сделайте мобильную версию визитки, которая красиво и лаконично отображается на смартфонах.
Яндекс.Деньги
30 июня 2016, 12:26
Alexey Belavin,
спасибо вам, возьмём на заметку ;)
cthutq.belov
25 июля 2016, 19:35
 есть необходимость создания и устаноки на страницу в fb для облегчения желающим оказать помощ людям больным ВИЧ ,анкологией и другим нуждающимся в такой помощи людям кошелек в Яндексе есть статус авторизованный да и кнопки сгенерированны но не получается страница в fb yf на стадии верстки но без такой кнопки не вижу смысла ее публиковатью ПОМОГИТЕ
Яндекс.Деньги
27 июля 2016, 14:04
cthutq.belov,
напишите нам на bloghelp@yamoney.ru, пожалуйста, — обязательно поможем.
cthutq.belov
25 июля 2016, 19:36
АДРЕС СТРАНИЦЫ : fb.me/SERZH999 СООБЩ. АДРЕС: m.me/SERZH999
cthutq.belov
28 июля 2016, 02:01
cthutq.belov,
к сожалению не распологаю фин. возможностями просто заказать эту работу но жизнь и ее последние события обязывают посильно участвовать в жизни таких людей и постаратся посление годы а то и месяцы сделать хотябы не такими трудными===платежные реквизиты  и все необходимое для получения и распределения денг есть но я не могу понять как кнопки или везитки добавить на страницу в фэйсбуке куда и как их вставить и как оформить чтобы они были универсальны как для ПК так и для смартфонов планшетов и т.п. если есть предложения с благодарностью воспользуюсь или инструкция поэтапно как эту работу сделать самостоя тельно расчитанную для начинающего пользователя! ОТ ВСЕГО СЕРДЦА БЛАГОДАРЮ ВАС вы вносите свой неоценимы вклад в это дело и буду рад представить вас как активных участников

Яндекс.Деньги
28 июля 2016, 13:16
cthutq.belov,
напишите нам на bloghelp@yamoney.ru, пожалуйста, — поможем ;)
Администратор сайта КомплексУроков.РФ
12 сентября 2016, 15:17
Здравствуйте!
Уважаемые разработчики, можно ли добавить принудительный комментарий к визитке (например, номер заказа) в виде  money.yandex.ru/to/вашномеркошелька/сумма/123456 ?

Яндекс.Деньги
12 сентября 2016, 17:59
Администратор сайта КомплексУроков.РФ,
в визитке будут указаны только номер кошелька и сумма. Но есть другие варианты: https://money.yandex.ru/embed/quickpay/shop.xml — такой комментарий можно сделать на нашей форме или через выставление счёта: https://money.yandex.ru/bill/. 
Жанна
21 октября 2016, 13:07
Могут ли мне пополнить кошелёк  по моей визитке из за границы с виза карты долларами ??
Яндекс.Деньги
21 октября 2016, 17:07
Жанна,
важно — в банке какой страны выпущена карта. Для пополнения подходят карты «Мир», Visa, MasterCard и Maestro России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Эстонии.
Жанна
21 октября 2016, 13:08
Из любой европейской  страны или из америки или Африки?? Могут ли мне пополнить счёт по этой визитке???
Яндекс.Деньги
21 октября 2016, 17:08
Жанна,
да, пополнить кошелёк по вашей визитки можно будет. Страны, с карт которых это можно сделать в комментарии вам выше.
wladimir20dubatw
30 октября 2016, 23:23
перевод для wladimir20dubatw на номер кошелька410011129920889. 
Яндекс.Деньги
31 октября 2016, 12:04
wladimir20dubatw,
всё получается?
wladimir20dubatw
1 ноября 2016, 18:17
Яндекс.Деньги,
не чего не получается.
Яндекс.Деньги
1 ноября 2016, 19:59
wladimir20dubatw,
отправьте, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru подробности — поможем
StudDraw
21 ноября 2016, 22:07
Ещё б добавить текст копируемый в сообщение получателю. https://money.yandex.ru/to/номер_кошелька/сумма/текст и чтоб текст был виден при получении.
Ксения Пасечникова
5 декабря 2016, 21:49
РАботайте и зарабатывайте
serjuna52
22 ноября 2017, 20:07
Можно было бы хоть на дачу собрать рублей 150-200 . А то продадут ее . Пенсионерке ипотека не светит. Ой, была бы благодарна!
serjuna52
22 ноября 2017, 20:17
150-200 тыс  удастся собрать на Яндексе, как вы думаете? Дачу хочу
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса23 ноября 2017, 16:04
serjuna52,
попробуйте :)
schutihinviktor
сегодня, 18:55
Я согласен  но скашилька как перекинуть на карту что бы я снял

schutihinviktor
сегодня, 20:13
40817810608380090048 вот мойи бонусы  я хотел снять  если что давай на пополам что бы я смог снять 89000529695 это мой номир