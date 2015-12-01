Блог Денег

Блог Денег

Всё по полочкам: приводим кошелёк в порядок

Пост в архиве.

Декабрь — хорошее время, чтобы привести аккаунты в порядок. Собрали небольшой чеклист для каждого владельца кошелька в Яндекс.Деньгах:



1. Обновите привязанные карты: удалите карточки с истёкшим сроком действия; если сменили банк, получили новую зарплатную карточку или завели кредитку — привяжите их к кошельку, чтобы платить безопасно и быстро там, где принимают Яндекс.Деньги. Всего к кошельку можно привязать пять карточек.

2. Проверьте актуальность контактов в кошельке: добавьте адрес e-mail, который вы регулярно проверяете, чтобы получить письма обо всём, что происходит со счётом, и привяжите мобильный телефон, если он ещё не привязан.

3. Добавьте платежи, которые вы повторяете, в избранное (для этого нужно выбрать платёж в истории и в окошке с деталями пометить платёж звездочкой). Дайте им короткие и понятные названия — эти платежи всегда будут вверху списка в кошельке на сайте и мобильном приложении. 

4. Настройте автоплатежи по счетам, которые нужно оплачивать регулярно: мобильный телефон, коммунальные услуги, учёба и прочие платежи по квитанциям.

5. Проверьте разрешения для доступа к кошельку внешних приложений и устройств — удалите те, что не используете.

35 комментариев
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petrosova.ir
21 января 2016, 05:49
Хочу привязать одну неименню Виза Маэстро,,привязать именную дебеолаъвую Тоuch banл Мастеркнкард  приаязать их к карте нового образца,выпущенную вэтом году-со всеми чипмми и безопасностью,но ..Потом у меня еще Золотаяаэстро-Карта Сбербанка России
Маша
21 января 2016, 05:49
petrosova.ir,
да, вы можете привязать их все :)
drazipin
21 января 2016, 05:49
Здравствуйте, при попытке любой операции с моим кошельком 41001287133609 возникает ошибка (https://yadi.sk/i/KrRPJgHOktzac)

Сегодня в Евросети прошел идентификацию, подтвердил свои паспортные данные, но платежи по прежнему недоступны (та же самая ошибка). Примите меры, пожалуйста, техподдержка не отвечает.
Маша
21 января 2016, 05:49
drazipin,
у вас всё починилось? Или ещё нужна помощь?
drazipin
21 января 2016, 05:49
Маша,
Починилось)
yurilena
21 января 2016, 05:49
Теперь Я комиссию ввел?
Маша
21 января 2016, 05:49
yurilena,
часть наших сервисов с комиссией, часть — без. Вы о котором?
sgubanova
21 января 2016, 05:49
Это у Яндекса такой новый сбор денег? По 50 рублей за то, чтобы пользоваться своими деньгами! Очень здорово!
Маша
21 января 2016, 05:49
sgubanova,
не поняла, о чём вы :(
sgubanova
21 января 2016, 05:49
Маша,
о комиссии! Хочу закрыть свой кошелек. Так как очень неприятно, что без предупреждения, ввели новые правила. Хочу вывести свои деньги из кошелька, но не хочу проходить идентификацию. Так как далековато ехать. Как это сделать?
Маша
21 января 2016, 05:49
sgubanova,
потратить все деньги из кошелька, а затем написать в службу поддержки о своём желании закрыть счёт. Если на счёте ноль — это можно сделать и без идентификации.
sgubanova
21 января 2016, 05:49
Маша,
я не могу потратить без идентификации, система не дает. А идентификацию не хочу делать, причины указала выше. Хочу вернуть сумму на карточку, с которой ее переводила.
Маша
21 января 2016, 05:49
sgubanova,
к сожалению, вернуть на карточку мы их не можем. Для закрытия счёта с деньгами на нём нужно подать заявление с данными паспорта и подписью :/ Деньги в этом случае возвращаем на указанный в заявлении счёт в банке.
Богдан
21 января 2016, 05:49
Кошелёк все улучшается и улучшается) продолжайте В том - же духе!!!
yurij73v
21 января 2016, 05:49
Очень востребована возможность оставлять текстовые заметки (а еще бы лушче rich text с картинками) к проведенным операциям в истории yandex money. например операции по виртуальной карте на сторонних сайтах оставляют очень мало детализации, и сейчас что типично, нужно стараться сохранять чек из какого-нибудь существующего только до закрытия браузер-сессии  popup окна. оч. неудобно.
Маша
21 января 2016, 05:49
Спасибо, передадим ваши пожелания команде карточек.
Man2038444
21 января 2016, 05:49
Почему я не могу получить платежный пароль? Он необходим для всех операций, звонил на горячую линию с просьбой о привязке к номеру телефона,но мне отказали....все так сложно,нужно отправлять форму заказным письмом, мне категорически это не нравится.
Читатель
21 января 2016, 05:49
отвратительная вещь яндекс деньги.заблокировали средства.техподдержка не отвечает.я так думаю крутят деньги на проценты.одним словом мошенники.
taraev-vladimir
21 января 2016, 05:49
Что за бред?!! Какой порядок? Намутили защит,- хрен разберешь... А данные тем не менее все равно утекают... Процедура с восстановлением платежного пароля так задумана намеренно, чтобы пользователи потужились-потужились и бросили. На днях нужно было срочно кое-что оплатить, из предложенных вариантов был ваш сервис. Вроде, просто же и почему я им не пользовался до этого. Перевел денег немного для пробы (хоть здесь чутье сработало). И на тебе! Пароль платежный запамятовал (я и забыл, что такие методы существуют, все уже на смс-пароли перешли). Восстановить платежный пароль онлайн почему-то не у вас не выходит. А чтобы его самому восстановить нужно ни много ни мало - скататься за несколько тысяч километров до офиса (все нормальные люди стараются - открывают филиалы по стране), вариант с отправкой заверенной у нотариуса копией паспорта я, по естесственным причинам исключаю, а то еще и по миру пустите... И знаете, что я решил: ПОДАВИТЕСЬ, ДАРМОЕДЫ!!! В ваш говно-сервис больше ни ногой, и других отговаривать буду.
Petr Sudilovskii
21 января 2016, 05:49
taraev-vladimir,
Понял......не открываю
lilen36
17 июня 2016, 01:36
taraev-vladimir,
ВОТ !ПРАВ ЧЕЛ! Я ТОЖЕ В ШОКЕ ОТ ЭТИХ СУПЕР СЕРВИСОВ ЯНДЕКСА:)!
Читатель
27 января 2016, 19:56
что то Маша притихла даже не пытается защитить этот говно-сервис.
natasha.musorina2017
31 января 2016, 10:58
Объясните пожалуйста ! Заработала деньги не могу вывести есть яндекс кошелек привязана карта делаю все по инструкции но почему-то пишет что нет денег в кошельке у меня нет денег вообще как это происходит ?Сначала я должна зачислить деньги на кошелек а потом уже произвести перевод на карту. Но там сразу на карту через кошелек.Помогите кто-нибудь! Люди добрые!!
alidodov2014
1 апреля 2016, 07:48
Сервис постоянно требует аутентификации. Что за бред. Или этот кошелек только для россиян. Не могу перевести даже 212 рублей, чушь какая.
alidodov2014
1 апреля 2016, 08:00
Не сервис а говно!!!!! Aple судится с правительством и не дает им данные а смотрите Яндекс какой хуйной занимается. Я это дело пущу в соц сети.
Читатель
4 апреля 2016, 12:48
alidodov2014,
и правильно,и по шире чтобы народ знал своих"героев".А сервис ДРЯНЬни кому не советую!
lilen36
17 июня 2016, 01:50
БРЕД ВАШ КОШЕК! столько надо побегать,попрыгать, доков заполнить и еще идентификацию пройти ХА! платно ! или бесплатно - так, опять приехать надо в офис по кланяться или к натариусу постоять, и это в 21 веке, забыл пароль к яндекс кошельку  ( хотя я ни чего не забывала -просто не работает и все) - надо приехать, бросить все дела, И вот внимание - не пользуетесь - опять платите! УДАЛИТЕ мой кошек уже , я согласие не давала когда вы оплату ввели и считаю сервис чистым вымогательством! ЗАЧЕМ СТОЛЬКО ЛЮДЯМ беготни и неприятностей создавать и еще за это деньги брать?!
Яндекс.Деньги
20 июня 2016, 12:10
lilen36,
для удаления кошелька можно написать в службу поддержки: https://money.yandex.ru/feedback/. 
lilen36
20 июня 2016, 13:30
Яндекс.Деньги,
 Интересно, для даления тоже паспортные данные вам сообщать? Где гарантия, что вы не воспользуютесь ими, или они не "утекут" ?! Раньше сервис был много лучше:).
tilitilitili2016
15 ноября 2016, 19:43
Здравствуйте, при попытке любой операции с моим кошельком 410014714297393 возникает такая ошибка https://money.yandex.ru/process.xml .прошел идентификацию, подтвердил свои паспортные данные, но платежи по прежнему недоступны (та же самая ошибка). Примите меры, пожалуйста!
Яндекс.Деньги
16 ноября 2016, 17:58
tilitilitili2016,
напишите, пожалуйста, в службу поддержки: https://money.yandex.ru/feedback/.
Dee
27 января 2017, 16:24
Пытаюсь повторить платеж из "истории" - нет кнопки "повторить"... Ладно, читаю мануал - написано: можно повторять платежи, если они в избранном. Ок. Прочел как добавить в избранное.... Убей меня Бог, я не вижу вашей звездочки в упор! 
Хде эта зараза спрятана? 
Яндекс.Деньги
30 января 2017, 14:47
Dee,
ой, а где вы такой мануал прочитали? В избранное платёж добавлять совсем не надо, кнопка «повторить» появится при клике на платёж. Отправьте, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru ссылку на мануал и скриншоты платежа — подскажем!
Dee
30 января 2017, 17:29
Яндекс.Деньги,
Да, пожалуйста)): Вот ваш мануал))https://yandex.ru/support/money/payments/saved.xml?from=footer

С проблемой поиска "звездочки" разобрался: Она появляется только для тех платежей, которые совершены непосредственно через ваш сервис ЯДеньги(через сайт).
Если я провожу оплату вашей картой, операция автоматом заносится в историю и лежит в общем списке. При попытке повторить платеж, никакие "кнопки повтора" недоступны. Это вводит в заблуждение, если это, к примеру разовые, нерегулярные платежи... Не смертельно, конечно) 
Спасибо, за ответ! С ув. Дмитрий
z9608507026
вчера, 15:19
Произвел платеж Юрлицу из кошелька. Как его повторить не вводя заново реквизиты?