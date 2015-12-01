Всё по полочкам: приводим кошелёк в порядок

Декабрь — хорошее время, чтобы привести аккаунты в порядок. Собрали небольшой чеклист для каждого владельца кошелька в Яндекс.Деньгах:







1. Обновите привязанные карты: удалите карточки с истёкшим сроком действия; если сменили банк, получили новую зарплатную карточку или завели кредитку — привяжите их к кошельку, чтобы платить безопасно и быстро там, где принимают Яндекс.Деньги. Всего к кошельку можно привязать пять карточек.



2. Проверьте актуальность контактов в кошельке: добавьте адрес e-mail, который вы регулярно проверяете, чтобы получить письма обо всём, что происходит со счётом, и привяжите мобильный телефон, если он ещё не привязан.



3. Добавьте платежи, которые вы повторяете, в избранное (для этого нужно выбрать платёж в истории и в окошке с деталями пометить платёж звездочкой). Дайте им короткие и понятные названия — эти платежи всегда будут вверху списка в кошельке на сайте и мобильном приложении.



4. Настройте автоплатежи по счетам, которые нужно оплачивать регулярно: мобильный телефон, коммунальные услуги, учёба и прочие платежи по квитанциям.



5. Проверьте разрешения для доступа к кошельку внешних приложений и устройств — удалите те, что не используете.