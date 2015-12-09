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Платите в PlayStation Store с помощью Яндекс.Денег

У нас хорошая новость для геймеров из России и Украины — мы знаем, что вы давно её ждали: к Яндекс.Деньгам подключилась Sony PlayStation Network. Теперь пополнять свой баланс в PSN можно прямо из кошелька в Яндекс.Деньгах — без комиссии, карточек и перекупщиков.

Платежи с помощью кошелька появились и в приложении для консоли PS4, и на сайте PlayStation Store. Цены указаны в местной валюте: в рублях для России, в гривнах для Украины (при подтверждении платежа мы покажем сконвертированную магазином сумму в рублях). Как и для всех иностранных магазинов, для платежей в PSN нужно иметь именной или идентифицированный кошелёк.

109 комментариев
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Евгений Волчок
21 января 2016, 05:49
говно ваш яндекс деньги хотел заплатить за игру дайте паспортные данные. Но я Белорус мой паспорт не катит. Верните бабки.
Маша
21 января 2016, 05:49
Евгений Волчок,
по закону, из анонимного кошелька можно платить только магазинам, расположенным в РФ, для всего остального нужна идентификация. Вы можете потратить деньги на что-то в России или пройти идентификацию — В Беларуси это можно сделать у наших агентов, либо прислать документы почтой нам в Москву: money.yandex.ru/security/identification/methods.xml
supersergey02015
21 января 2016, 05:49
Положил 1000₽ на яндекс деньги через терминал, но деньги не пришли
Маша
21 января 2016, 05:49
supersergey02015,
если всё ещё не пришли — пожалуйста, обратитесь в службу поддержки с копией чека: https://money.yandex.ru/feedabck
svetlana.trojane
21 января 2016, 05:49
хочу узнать можно ли перевести деньги с Яндекс кошелька на банковский счет в банк Латвии.Слышала что Яндекс деньги попали в список запрета американцами а это значит, наверное, и в Латвии
Маша
21 января 2016, 05:49
svetlana.trojane,
привет, санкции, о которых вы слышали, не касаются работы сервиса — они ограничивают для нашей компании возможность привлекать финансирование в США. Перевести деньги из кошелька можно на карту латвийского банка, или отправить перевод вестерн юнион: https://money.yandex.ru/withdraw
snsimonov
21 января 2016, 05:49
Люди, берегите свои деньги, здесь вы их  можете потерять
semenova.sema2010
21 января 2016, 05:49
Скажите, а как создать 2 яндекс кошелек
Маша
9 февраля 2016, 16:59
semenova.sema2010,
нужно выйти из кошелька номер 1, если вы в нём авторизованы, нажав "Выход" под аватаркой в верхнем правом углу страницы. Затем заново пройти регистрацию на Яндекс.Деньгах и создать новый кошелёк (с новым аккаунтом на Яндексе): https://money.yandex.ru/reg
bryzhov2016
9 февраля 2016, 14:25
Здравствуйте! Хочу индетифицировать свой яндекс кошелек у вашего представителя в Минске, Белоруссия. Смогу ли я затем без всяких вопросов рассчитываться за онлайн покупки в магазине PlayStationStore? Так как меня только этот магазин интересует в России. Заранее спасибо за ответ! Михаил.
Маша
9 февраля 2016, 16:58
bryzhov2016,
с нашей стороны ограничений для платежей за рубеж не будет. Но, насколько мы знаем, PlayStation Store официально не работает в Беларуси. Яндекс.Деньгами можно расплатиться в аккаунтах PSN Украины и России. Возможно, в службе поддержки PSN вам подскажут точнее порядок действий.
Бобёр
10 февраля 2016, 14:39
как можно купить подписку Ps Plus c помощью яндекс деньги ? Пожалуста обьясните пошагово если не сложно
Маша
15 февраля 2016, 20:23
Бобёр,
привет, нужно авторизоваться в вашей учётной записи на playstation.com, пополнить PS Wallet с помощью Яндекс.Денег (как на скриншоте выше), затем добавить в корзину подписку и заплатить средствами из кошелька: https://store.playstation.com/#!/ru-ru/home/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/psplus
Бобёр
23 октября 2017, 22:19
Маша,
Cпасибо
danya.istore
10 мая 2016, 19:17
Маша а я в Украине,но когда  я хочу выбрать способ оплаты Яндекс денег нету
letsrockme
22 августа 2016, 10:20
Извините, а тут есть вообще адекватные люди кроме сотрудника яндекса?)
valdiss221195
30 декабря 2016, 23:12
Что-то пошло не так
Платеж не прошел из-за технической ошибки.
что делать
BEKFES
31 декабря 2016, 13:04
valdiss221195,
+ у меня тоже не проходит платёж! Та же фигня происходит! И стоит ли мне переводить деньги на банковскую карту  или это в скором времени исправят?
Обновлено 31 декабря 2016, 13:05
sadkovy
19 января 2017, 23:11
мудачье вы  СКА  все через ж о п у  прежде чем человек пойдет в терминал на ваш с у к а  яндекс кошелек деньги закинуть вы как то всплывающим окном предупредить должны, что мол так вот и так_лицам не РФ не можно будет с кошелька перекинуть деньги на PSN(в моем случае) без заполнения какого то нах Х У Я  паспортных даных !Пи да ры вы 
Яндекс.Деньги
20 января 2017, 16:07
sadkovy,
нам очень жаль сервис вызвал у вас такие эмоции, но эти и другие правила у нас подробно описаны в разделе «помощи»: https://yandex.ru/support/money/identification и в пользовательском соглашении: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764. Если с кошельком всё в порядке, с анонимного кошелька потратить деньги можно в любом российском магазине, в том числе и в интернет-магазине.
Обновлено 20 января 2017, 16:08
kazantzew.anatoly2015
28 января 2017, 21:48
положил с яндекс  деньги  на ПСН 1000 р   деньги не пришли  на ПСН  и нету денег на кашельке
YaMoneyHelp
31 января 2017, 18:04
kazantzew.anatoly2015,
 Напишите, пожалуйста, письмо в службу поддержки: https://money.yandex.ru/feedback/   - в письме отправьте номер кошелька и дату, сумму, время операции. Мы все проверим.
mavpochka2017
2 июня 2017, 01:08
Здравствуйте, возможно ли пополнить бумажник в playstation store через яндекс деньги если я живу в Турции и соответственно регион и все настройки в playstation store региона Турции?
vadim.azimov1337
25 июня 2017, 20:10
Хотел купить 3-месячную подписку в PS4, яндекс деньги "платеж не прошел из-за технической ошибки!" Что мне делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 июня 2017, 12:32
vadim.azimov1337,
стоит сделать скриншоты и отправить их вместе с номером кошелька через форму - все проверим и поможем разобраться.
VirusTAM
11 июля 2017, 15:00
В мае (2017г.) приобретал через яндекс деньги подписку PSN на 12 месяцев. Все прошло замечательно.
Но на днях хотел приобрести карту пополнения бумажника PSN (https://money.yandex.ru/games/shop.xml?scid=91270&from=isrch) на 4000 рублей и столкнулся с проблемой. Деньги списались а пин-код не пришел. В истории событие значится как "Платеж в магазин" без указания каких либо дополнительных сведений (в отличие от майской операции где было указано "12-месячная подписка PlayStation Plus" и пин-код). Обращение в службу поддержки не дало результата (началась игра в пинпонг). Мне сообщили: "Ваш платёж был успешен, деньги мы отправили в ООО "СофтКлаб Дистрибьюшн" (Пополнение бумажника PlayStation. Store 4000). Мы рекомендуем обратиться в их службу поддержки." При этом не предоставив какой либо адресной информации. А службы поддержки PSN и СофтКлаб перевели стрелки на магазин в котором производилась оплата.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 июля 2017, 16:43
VirusTAM,
нашли ваше письмо в поддержку - все проверим и ответим в письме, простите, пожалуйста, за неудобства!
VirusTAM
11 июля 2017, 16:58
YaMoneyHelp,
Большое спасибо за оперативную помощь. Ответ службы поддержки пришел.
ashrafov.fagan
15 июля 2017, 11:18
вчера хотел купить онлайн карту чтобы играть по сети так же заполнил все данные а он показывает ошибку я сам из Казахстана как можно решить этот вопрос  
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 июля 2017, 19:09
ashrafov.fagan,
на сайте можно указать данные только российского паспорта. А идентификацию можно пройти и с казахстанскими документами - все способы можно найти на нашем сайте.
Falcon89da
21 июля 2017, 09:10
Оплатил монеты в игре через яндекс деньги. Деньги списаны. Ну и? Где результат? Пол дня прошло уже!
Falcon89da
21 июля 2017, 09:12
Пополнил кошелек... так рублей на 30... но всеж... платеж прошел... ну и? Где деньги? За пару дней пару раз я уже обманут
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 июля 2017, 12:19
Falcon89da,
 Расскажите нам про оба платежа в письме на bloghelp@yamoney.ru - все проверим. В письме не забудьте написать, пожалуйста, номер вашего кошелька.
Aleksus Nemo
28 июля 2017, 12:43
А как оплатить покупку в PlayStation®Store яндекс деньгами> сам нахожусь в латвии
Обновлено 28 июля 2017, 12:46
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 июля 2017, 13:53
Aleksus Nemo,
можно заплатить, например, нашей виртуальной картой. Для оплаты могут понадобиться паспортные данные.
Aleksus Nemo
28 июля 2017, 15:27
YaMoneyHelp,
виртуальную карту сделал, теперь от меня требуют прислать паспортные данные,и если я правильно понял из Латвии это можно сделать только по почте ? электронный вариант или скан паспорта вам не подходит?


спасибо
Обновлено 28 июля 2017, 15:28
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 августа 2017, 14:04
Aleksus Nemo,
к сожалению, пройти идентификацию по электронной почте не получится, выбрать способ можно на сайте. 
Костя Скип
30 июля 2017, 17:29
подскажите как я могу купить игру в плестейшин стор через яндекс деньги если у меня паспорт украинский ,а при покупке игры требует паспорт рф

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 августа 2017, 15:44
Костя Скип,
Для некоторых платежей правда нужны персональные данные, для анкеты на сайте подойдёт только паспорт РФ, а пользователи из других стран могут пройти идентификацию. 
Лео Сав
10 августа 2017, 17:37
А почему такого раздела нету
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 августа 2017, 16:30
Лео Сав,
можно попробовать пополнить вот тут: https://money.yandex.ru/games/shop.xml?scid=90262
ala3611238
14 августа 2017, 12:12
Сервис никакой.  Ой... Что-то пошло нетак и все. Теперь ничего не могу с этими деньгами сделать. Зависли. Как положить на Ваш кошелек так нет проблем, а как их оттуда вытащить капец целый квест. Почему не могу 200р. положить на PSN? средства есть 201 р. на счету.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 августа 2017, 15:42
ala3611238,
Подскажите,  а в поддержку уже писали об этом? Напишите, пожалуйста, нам с номером кошелька - поможем разобраться! 
sahapztv6
14 августа 2017, 20:50
Я купил подписку пс плюс через браузер  в яндекс деньгах но когда захожу в магазин  игр он не замечает что я подписался скажите что делать
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса16 августа 2017, 12:41
sahapztv6,
а купили подписку и заходите в один и тот же аккаунт?
fedorin.david
23 августа 2017, 10:18
Я живу в Казахстане,чтобы мне купить игру в ps store нужно проходить идентификацию?
ArtCasanova
29 августа 2017, 02:36
Короче говоря.. Живу я в Армении и не могу идентифицировать кошелек без паспорта рф. Не могу платить в psn и мои 700 рубли просто лежат уже третий месяц.
Григорий Христич
25 сентября 2017, 22:30
пытаюсь пополнить счёт в ps store, пишет, что невозможно из-за технической ошибки. Как это исправить?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 сентября 2017, 12:36
Григорий Христич,
может, дело в статусе кошелька? Если он анонимный, платить в иностранные магазины не получится. Если со статусом всё в порядке, пожалуйста, напишите нам про платеж - разберемся! 
tdmclub
3 октября 2017, 09:40
Все работает отлично! Оплатил игру PS3 через Яндекс деньги. Правда баланс кошелька появился только после перезагрузки приставки.

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 октября 2017, 13:01
tdmclub,
рады, что всё получилось :) 
doktor123a
16 ноября 2017, 18:16
Добрый.я живу в Крыму как мне купить игру на ps?пишет мне,что платежи за рубежом пока не работают что делать?
Обновлено 16 ноября 2017, 18:21
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 ноября 2017, 18:16
doktor123a,
для платежей в иностранные магазины нужны паспортные данные - можно получить именной статус на сайте и тогда заплатить получится, подробнее про статусы есть на сайте.
super.muhtar1984
25 ноября 2017, 22:10
Все по шагова делаю ввожу паспортные  данные , нажимаю заплатить подтверждение приходит, но в конце выскакивает ЧТО ТО ПОШЛО НЕ ТАК ошибка какая та. ПОЧЕМУ???
goo-g00
22 декабря 2017, 23:22
super.muhtar1984,
Та же проблема
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 12:44
goo-g00,
попробуйте, пожалуйста, заполнить анкету ещё раз - если вводить данные точно, как в паспорте, всё должно получиться! 
goo-g00
22 декабря 2017, 23:22
Ужасный сервис!
Пополнить счёт можно только на одну из данных на выбор сумм, то есть самому выбрать на сколько пополнить кошелёк PSN нелься (версия через браузер)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 12:41
goo-g00,
сейчас для оплаты PSN правда предусмотрены только такие варианты, но ваше пожелание обязательно передадим! 
oltangp
29 декабря 2017, 09:09
Добрый день. Есть вопрос. Из Беларуси. Привязал карточку к Яндекс деньги. Пытаюсь оплатить игру на https://store.playstation.com/ . Какую карту прівязывать к сервісу? Беларускую или  виртуальную?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 января 2018, 16:22
oltangp,
вы можете привязать для оплаты нашу виртуальную карту, у неё общий баланс с кошельком. 
Heisenberg
4 января 2018, 20:35
Здравствуйте! Такая проблема, при попытке оплаты вылазит "что-то пошло не так", так что это может быть ? если я всё правильно ввёл. И перепроверил раз 10, но всё время вылазит эта ошибка. Как её решить?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 января 2018, 16:55
Heisenberg,
простите, что не ответили сразу :( Вы уже писали про платеж нам в поддержку
nik4vika94
5 января 2018, 23:43
Не могу в вести дату и паспортные данные при переводе из Яндекс денег на бумажник в ps остается только первая цифра!

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 января 2018, 15:50
nik4vika94,
для анкеты на сайте подходит внутренний паспорт РФ. Проверьте, пожалуйста, ещё раз - если вы вводите данные верно, всё должно получиться. 
gabe33vanr
12 января 2018, 12:29
закинул деньги на кошелек, пытаюсь купить товар в PSN, но мне пишут что оплата не может быть совершенна из-за технических неполадок. Что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 января 2018, 12:02
gabe33vanr,
такая ошибка возникает во всех браузерах? Если да, пожалуйста, напишите про платеж нам в поддержку. 
Elkin.ivan365
29 января 2018, 17:09
Пытался купить месячную подписку PS Plus, закинул деньги на счёт PS Store, а при попытке купить требуется указать способ оплаты (т.е. ввести кредитку), хотя деньги на счету есть. Игры можно купить без проблем, а подписку нельзя почему-то.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 января 2018, 15:32
Elkin.ivan365,
купить подписку можно у нас на сайте: на 3 месяца или на год ;) 
Elkin.ivan365
30 января 2018, 15:55
YaMoneyHelp,
я правильно вас понял, что если я уже пополнил бумажник, то купить подписку (на 3 или 12 месяцев) в PS Store уже вообще не смогу, только через ваш сайт?
serheymumik
29 марта 2018, 19:13
Здравствуйте. 
Подскажите пожалуйста если я закину на кошелёк деньги в Белоруси, конвентируются ли они в Российские рубли и смогу ли оплачивать покупку игр в store?..
зараннее спасибо 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 марта 2018, 14:56
serheymumik,
да, конвертация при пополнении будет на стороне отправителя. Чтобы платить кошельком по всему миру, нужна идентификация. О том, как пройти её мы рассказали на сайте. 
serheymumik
30 марта 2018, 15:22
serheymumik,
спасибо 
Anatolij Lazarev
7 апреля 2018, 18:35
Добрый день! Хотел спросить. Я живу в Латвии. Смогу ли я платить Яндекс. Деньгами в Playstation store российском у меня учётная запись в PSN зарегистрирована тоже на Россию без ввода паспортных данных.
adenoidid
31 мая 2018, 20:51
если мне не хватает на игру 100 рублей, но через яндекс деньги можно положить только 200 рублей, что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 июня 2018, 15:28
adenoidid,
а каким способом пополняете? Такой комиссии у нас нет - кошелек можно пополнять без нее, мы рассказывали про способы в другом нашем посте.
adenoidid
1 июня 2018, 17:05
YaMoneyHelp,
 это не комиссия на сайте ps store  написано что можно пополнять на сумму 200 300 500 700 1000 рублей. А мне нужно на 100 . 
KAMEKONA
26 июня 2018, 15:23
Добрый день. Я из Беларуси. Яндекс кошелёк идентифицированный. Как мне оплатить PS Store покупку? В аккаунте PS Store не вижу как на скрине в новости выше возможность привязать яндекс.деньги. В PS Store естественно русский аккаунт.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 июня 2018, 14:39
KAMEKONA,
отправьте нам, пожалуйста, номер кошелька и скриншот в поддержку, поможем разобраться. 
kozhahmetov77
29 сентября 2018, 19:46
Здравствуйте, хотел оплатить в ps store через яндекс деньги. Открыл счет и закинул деньги 500 руб. Но, увы у меня нет паспорта РФ, т.к. я с Казахстана. Прошу помочь в данной проблеме.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 сентября 2018, 10:57
kozhahmetov77,
для таких платежей понадобится идентификация - без нее можно платить только в российских магазинах. В Казахстане ее тоже получится пройти - можно обратиться к нашему агенту. Если напишете нам об этом на bloghelp@yamoney.ru, мы проверим детали и подскажем что еще можно сделать.
tagezime
1 октября 2018, 20:28
А для чего нужны паспортные данные при пополнении кошелька ЯндексДеньги? И перевода. Подозрительно! 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 октября 2018, 16:35
tagezime,
запрашивать паспортные данные нас обязывает закон. 16 мая 2014 года вступили в силу изменения в 115-ФЗ и 161-ФЗ, которые обязывают нас запрашивать паспортные данные для переводов и платежей в иностранные компании. Мы храним всю информацию в строгом соответствии с законом, все данные защищены.


С анонимным кошельком можно платить только в российские компании, например, пополнять баланс мобильного телефона. Некоторым пользователям этого достаточно, поэтому при открытии кошелька мы не обязываем повышать его статус. Статус кошелька не влияет на его пополнение, например, с банковской карты.
Tigran Berberyan
3 ноября 2018, 20:50
На пс 4 не принемает плятеж пишет ошибка 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 ноября 2018, 15:15
Tigran Berberyan,
дело может быть в статусе кошелька - например, с анонимным получится платить только в российских магазинах. Напишите нам об этом с номером кошелька через форму, пожалуйста - посмотрим в чем дело и поможем разобраться.  
Korsak6803838
17 ноября 2018, 18:17
Здравствуйте имею индефикационный кошелёк Яндекс деньги могу ли я оплатить игру в PSStore если аккаунт зарегистрирован место нахождения Россия ? Хотя проживаю в Белорусии Или опять затребует паспорт РФ?
Обновлено 17 ноября 2018, 18:17
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 ноября 2018, 18:57
Korsak6803838,
если вы из Беларуси и ваш кошелек Идентифицирован, то есть вы указывали свои данные одним из способов, о которых мы рассказали здесь, то вы можете платить в магазинах по всему миру и неважно, где именно вы открывали кошелек - привязки счета к определенной стране нет.
Владислав
26 ноября 2018, 23:40
У меня вопрос проблема как у комментатора ниже , там написано что нужно заплатить 20 беларуских рублей это около 600 росийских , эти деньги идут на кощелек или это за услугу которая занимает *паруминут ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2018, 23:01
Владислав,
с нашей стороны идентификация бесплатная, плату за услугу взимают наши партнеры. Если у вас есть карта БПС-Сбербанка, то стоимость услуги в 4 раза ниже — 5 белорусских рублей.
Oleg perepelkin
30 ноября 2018, 21:35
Кошелек у меня анонимный,покупал 2 раза игры в PS store 2018 в сентябре.30.11.2018 пополнил кошелек на 1000р.  и не смог купить игру(Платеж не прошел.)С ваших написанных слов имея анонимный кошелек расплатиться в PS store не возможно.Как тогда у меня прошли платежи?Почему сейчас платеж не проходит.Номер кошелька 410016897932616
Обновлено 30 ноября 2018, 21:36
mamanniaz
20 декабря 2018, 14:34
можно ли написать серию Казахстанского паспорта
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 декабря 2018, 19:38
mamanniaz,
именной статус доступен только гражданам РФ. Вы можете пройти идентификацию
mamanniaz
21 декабря 2018, 14:01
можете ли вы как нибудь очеловечить яндекс деньги для жителей казахстана по крайней мере для псн

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 декабря 2018, 13:24
mamanniaz,
а что именно не получается?
alievberik
30 декабря 2018, 21:25
YaMoneyHelp,
добрый вечер! подскажите пожалуйста почему постоянно выходит ошибка, после ввода данных ввожу СМС пароль и выдает ошибку написано временно 
alievberik
30 декабря 2018, 21:34
YaMoneyHelp,
Платеж не прошел, возможно был временный сбой-просто попробуйте снова, постоянно так пишет, прошу разобраться и помочь 
alievberik
30 декабря 2018, 21:23
Добрый вечер! Почему я не могу оплачивать платеж, хотя несколько раз водил СМС сообщение, постоянно пишет временная ошибка
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 декабря 2018, 10:32
alievberik,
мы проверим в чем дело, для этого понадобится письмо от вас через форму — напишите нам с номером кошелька, пожалуйста и временем последней попытки заплатить.
jaehaeryes
18 января, 21:00
хочу расплатиться с yandex.money но Казахстана нет в списке playstation store, что мне делать?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 января, 20:57
jaehaeryes,
по этому вопросу вам лучше обратиться в службу поддержки Playstation Store, они самостоятельно определяют регионы, которые там доступны. Надеемся, что вам помогут! 


Со своей стороны напомним, что для платежей по всему миру кошелек должен быть идентифицирован
maxbogdan76
11 мая, 10:26
Не проходит платёж в ps паспортные данные требует
asghar.mike
14 мая, 08:53
Не как не могу написать номер карты 😐
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая, 10:04
asghar.mike,
подскажите, пожалуйста, на каком этапе возникают сложности? Можно написать об этом сразу со скриншотами поддержке — так получится все проверить подробнее.
lysencko230759
14 мая, 15:49
заплатил 1399руб. за игру ,,человек -паук,, , игра не загружается,в библиотеке пусто.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая, 10:18
lysencko230759,
а в поддержку PS не пробовали обращаться? С своей стороны мы можем проверить платеж, для этого напишите, пожалуйста, поддержке вместе с деталями платежа.
Артём Пирожков
6 июня, 18:49
Решил купить игру в psn. Решил заплатить через Яндекс . Игра стоит 1069 руб . А ЧЕРЕЗ ЭТО ГОВНО МОЖНО ПОЛОЖИТЬ ТОЛЬКО 1000 РУБ. КАКОГО ЧЁРТА?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 июня, 09:31
Артём Пирожков,
платеж формируется на ту сумму, которая указана в магазине/сервисе. Отправьте, пожалуйста, ссылку, по которой вы платите.
isya24
5 июля, 00:32
У меня возникла проблема, а связанна она с тем, что я не могу ввести свой РК паспорт 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июля, 12:47
isya24,
на сайте есть форма для именного статуса — заполнить ее могут только граждане РФ, данные граждан других стран мы не имеем права принимать таким способом. Вы можете пройти идентификацию — это можно сделать, например, через нашего агента. Все способы можно найти в помощи.
Виталий Светлаков
сегодня, 18:56
На кошелёк деньги с карты ложатся. А вот с кошелька закинуть в игру нет. Пишет что возможно технический сбой. Стопицот попыток)