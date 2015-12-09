Платите в PlayStation Store с помощью Яндекс.Денег

У нас хорошая новость для геймеров из России и Украины — мы знаем, что вы давно её ждали: к Яндекс.Деньгам подключилась Sony PlayStation Network. Теперь пополнять свой баланс в PSN можно прямо из кошелька в Яндекс.Деньгах — без комиссии, карточек и перекупщиков.

Платежи с помощью кошелька появились и в приложении для консоли PS4, и на сайте PlayStation Store. Цены указаны в местной валюте: в рублях для России, в гривнах для Украины (при подтверждении платежа мы покажем сконвертированную магазином сумму в рублях). Как и для всех иностранных магазинов, для платежей в PSN нужно иметь именной или идентифицированный кошелёк.