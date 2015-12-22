Блог Денег

Блог Денег

Повторяйте платежи откуда угодно: достаточно ответить на смс

Мы делаем всё, чтобы регулярные платежи отнимали у вас меньше времени: напоминаем, когда подходит время платить по регулярным счетам, сообщаем о выписанных штрафах, автоматически платим за ваши телефоны, интернет и школьные кружки ваших детей каждый месяц. Мы заметили, что многим из вас комфортнее контролировать каждую операцию вручную, поэтому мы добавили управление регулярными платежами в смс: вы настраиваете напоминание, в заданный день мы присылаем смс, вы отвечаете нам коротким кодом — и готово, счёт оплачен.

Чтобы включить смс-напоминание, после завершения платежа за домашний телефон, телевидение, ЖКУ, кредит — подвиньте бегунок на «вкл» и уточните дату, когда вы хотите его получить (один раз или ежемесячно). Когда подойдёт срок оплаты, мы отправим смс с номера 1960. В нём будут указаны назначение платежа, сумма и код для подтверждения оплаты. Чтобы перевести деньги — отправьте этот четырёхзначный код в ответном смс.

Это бесплатно и очень удобно: заплатить из кошелька (или привязанной к нему картой) можно даже без интернета, если у вас при себе телефон с мобильной связью. Подключить и настроить смс-напоминания вы сможете после успешного платежа на сайте. Все свои напоминания можно посмотреть во вкладке «Напоминания» в вашем кошельке.

67 комментариев
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glebcha
21 января 2016, 05:47
Как-то у вас саппорт общается отписками. Набивший уже всем оскомину мошеннический JD не хочет возвращать деньги по платежу, который прошел через вашу платежную систему.
Вы проблему решить можете в кратчайшие сроки и вернуть деньги, а потом уже разбираться с бенефициаром или возложите все на плечи клиента разведя руками?
В саппорт вам писал активно, толку никакого.
Маша
21 января 2016, 05:47
glebcha,
привет, подскажите, пожалуйста номер обращения в службу поддержки, посмотрим, что можно сделать.
Бейбiт Биебаев
21 января 2016, 05:47
не приходит смс на номер кселл казахстан с адреса b.biebaeff@yandex.ru
Маша
21 января 2016, 05:47
Уточните, пожалуйста, ваш номер телефона на bloghelp@yamoney.ru.
juzbekov
16 февраля 2016, 20:24
Бейбiт Биебаев,
как?
Mastermiran
21 января 2016, 05:47
Сделал перевод с кошелька на карту Сбербанка России, выдало ошибку- банк не может принять платеж, средства вернуться к вам через 2 минуты. Повторите платеж позже. В результате, деньги не поступили ни на карту, ни на кошелек. Исчезли. Звонил в банк, просмотрев сказали что платеж не числится у них, он застрял в сервисе яндекса. Раньше были подобные ошибки, но средства автоматически зачислялись при невозможности перевода. Написал в тех поддержку, жду ответ (Запрос 2015122833023599). У меня вот вопрос, в мои обязанности по переводу входит правильность указания счета, суммы, и технический процесс перевода (нажать на кнопочку). Почему я должен ждать вот этого всего? Где профессиональная работа специалистов отвечающая за бесперебойную работу сервиса в предновогодний период? Я не хочу никаких 5 рабочих дней когда специалист соизволит дать ответ. Зачем мне это все, если эти косяки не моих рук дело??? Вот когда каждый тех работник сервиса будет лично ответственен своим кошельком как штрафом за каждый сбой в системе и вот такие последствия, только тогда будет контроль и порядок. Я даже боюсь пользоваться сервисом если честно.
Маша
21 января 2016, 05:47
Mastermiran,
привет, сейчас разберёмся.
Mastermiran
21 января 2016, 05:47
Маша,
Благодарю. Неприятно до ужаса(((
Mastermiran
21 января 2016, 05:47
Маша,
Ну как?
Маша
21 января 2016, 05:47
Mastermiran,
деньги должны вам вернуться, жду информации от коллег по сроку возврата.
Mastermiran
21 января 2016, 05:47
Маша,
Все вернулось, Благодарю вас!
gorodkonstantin
21 января 2016, 05:47
Заблочили кошелек который год не использовал вообще "подозрительные операции", забил паспортные данные, оказывается этого мало нужно тащиться в их офис в столицах или 50 р за это платить в Евросети. Поддержка отказывается помогать отсылая туда же мотивируя что я согласился на все их оферты. Причем на вход деньги не блочат, кидай сколько влезет на заблокированный кошелек не зная что он заблокирован, а платить и переводить потом нельзя. Я шокирован таким отношением и колхозанством.
Маша
21 января 2016, 05:47
Подскажите номер обращения в службу поддержки, пожалуйста.
gorodkonstantin
21 января 2016, 05:47
Маша,
Запрос 2016010233007192
Маша
21 января 2016, 05:47
gorodkonstantin,
пересмотрели ситуацию, надеемся, что проблему удалось решить.
gorodkonstantin
21 января 2016, 05:47
Маша,
Маша, ситуация не решилась, кошелек все также заблокирован несмотря на отправленные вам сканы паспорта, пришла старая отписка с отправлением "на идентификацию в офисы"
krotov.mamon
21 января 2016, 05:47
я уже всё понял ,взял микрозайм ,чтобы выжить до пенсии,почти3% в день ,вопрос -- ГДЕ МОИ  ДЕНЬГИ ??
Маша
21 января 2016, 05:47
krotov.mamon,
здравствуйте, вы пополняли кошелёк микрозаймом и деньги не дошли? Пожалуйста, напишите в службу поддержки, приложив скриншот с деталями пополнения: https://money.yandex.ru/feedback
dreamresh
22 января 2016, 07:42
В деталях платежа, которые идут на распечатку, необходимо болше информации о платеже: лицевой счёт, фамилию, например.
Маша
22 января 2016, 14:55
dreamresh,
детальность зависит от того, куда вы платили. Если платили на счёт в банке — то из истории можно скачать классическое банковское платёжное поручение, с ФИО, адресом и тд. Если вам нужны дополнительные детали по другим операциям — их можно запросить в службе поддержки: https://money.yandex.ru/feedback
dreamresh
22 января 2016, 23:47
Маша,
я оплачиваю коммунальные услуги и мне государство их компенсирует. Мне нужны более детальные отчёты об оплате (ФИО, лицевой счёт, хотя бы). Каждый раз в поддержку обращаться?
gal.an.0
23 января 2016, 20:35
отправила ошибачно на другой телефон вчера сумму 1000 рубл. могу ли я ее вернуть?
Маша
14 июля 2016, 22:22
gal.an.0,
простите, не увидели ваш комментарий вовремя :( Обычно в таком случае деньги можно вернуть, обратившись с чеком в офис оператора связи — служба поддержки наверняка вам это подсказала, если вы обращались туда?
login-a2017
29 января 2016, 17:25
Я пыталась пополнить номер скайп но смс с паролем для подтвержлдения не приходил и
я несколько раз нажимала на отсылку нового платежного паролля. Через время на тел
эти смс стали приходить и я стала вставлять пароль из смс в поле для подтверждения платежа но у меня не получалось, так как приходили предыдушие, недействительные пароли которые. Не дождавшись верной смс мой кошелек заблокировала безопасность ЯД под предлогом что я стала жервой че-го то... Но . Я думаю из-за моей настойчивости сработала эта зищита . Пожалуйста верните в жизнь мой кошелек . Написала в техподдержку но они молчат . Написла по всем возможным контактам и никаких ответов ... Когда кто то будет принимать какие - то меры??
login-a2017
29 января 2016, 20:00
login-a2017,
gin-a2017
сегодня, 19:59
login-a2017, Яндекс Деньги <support@money.yandex.ru>


сегодня, 18:43
Здравствуйте.

Согласно п. 12.7 "Соглашения об использовании сервиса Яндекс.Деньги" договор может быть расторгнут по инициативе пользователя и/или Оператора Системы в любое время.

Инициатор расторжения договора направляет другой стороне соответствующее уведомление.
Договор считается расторгнутым по истечении пятнадцати календарных дней после получения указанного уведомления.

На основании вышеизложенного ООО НКО "Яндекс.Деньги" сообщает, что по истечении пятнадцати календарных дней с момента получения настоящего уведомления "Соглашение об использовании Системы Яндекс.Деньги" считается расторгнутым и используемый Вами виртуальный счет 410013831509849 будет закрыт Оператором Системы.... Вот что спустя они присылают . мошеничество . и без причинно . нельзя так за то что по ошибке отправила несколько раз неправильный пароль подтверждения из-за сбоев смс информарования
Иван Кулигин
2 февраля 2016, 08:13
поменял сим-карту,уже года два назад,кошельком в яндексе не пользовался столько же,но тут решил воспользоваться чудо сервисом ЯНДЕКС ДЕНЬГИ.Десять раз пожалел об этом!!!Деньги то я на яндекс кошелек перевел,а вот воспользоваться ими не могу,смешно даже!Позвонил в тех.поддержку,там сказали идти в офис,но вот ведь не задача в Барнауле офиса нет)))Мой вердикт данному сервису ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!!
dimavoronov100
27 февраля 2016, 19:55
Вы молодцы,уже 3 год пошёл как я пользуюсь яндекс-деньгами и всё отлично,всех вам благ и не обманывать людей,заказал новую карту 3 дня назад и очень жду и долго ждать не скажите???
Маша
14 июля 2016, 22:21
dimavoronov100,
привет, вы получили карту? :)
dimavoronov100
15 июля 2016, 08:05
Маша,
да и уже пользуюсь.
slavaksh
1 марта 2016, 13:23
Перевел два раза на МТС и Теле2 ни один перевод не получил и не вернул обратно ,пишет или ошибка введите код снова,это трындец
Маша
14 июля 2016, 22:21
slavaksh,
здравствуйте, к сожалению, мы пропустили ваш комментарий. Вам вернулись платежи?

Galcve@yandex.ru
20 марта 2016, 13:11
Я хочу оплатить со счета Яндекс деньги, за ГАЗ полностью списать все деньги с кошелька и открыть новый кошелек.ПРИЧИНА -я потеряла код . и чтобы оплатить за газ с меня требуют код платежа, но я читала Вашу инструкцию и там сказано , пополнение бюджета Российского Государства не должно иметь ни каких препятствий. Так как пропустите мой платеж для пополнения бюджета РОССИИ? Пожалуйста помогите оплатить мне без этого кошелька плохо. я открою новый и постараюсь не терять код Спасибо Галина
Маша
14 июля 2016, 22:21
Galcve@yandex.ru,
здравствуйте, если кодом вы называете платёжный пароль — то, к сожалению, он необходим для подтверждения всех операций. Вы можете обратиться в наш офис для восстановления доступа к счёту, и сможете получить новый пароль на телефон: https://yandex.ru/support/money/password/permanent.xml?from=footer#permanent-psw-forget
varakuz
10 июля 2016, 02:05
Что вы со своим автоплатежом без мыла в душу - то лезите?
Что вы его везде суете?
вы сами заплатите кому нибудь, например за телефон, друг попросил пополнить счет, и платите ему потом за него со своим дурацким автоплатежом .
Ну что за гений такой выдумал этот автоплатеж, ну что за страна такая, когда в ней нормальные люди будут ей управлять? Назовите этого гения не поленюсь приеду плюнуть на его могилу, сам не доживу детям накажу.
Достали.
Маша
14 июля 2016, 22:19
varakuz,
разовый платёж никто не запрещал вроде :) Чего вы кипятитесь?
Jock72
18 декабря 2016, 12:44
Здравствуйте! 22 ноября отправил деньги с кошелька на мобильный телефон, с кошелька деньги списались, а на телефон так и не пришли. Номер транзакции 2000548965219. Подскажите пожалуйста что мне теперь делать !?!
Яндекс.Деньги
19 декабря 2016, 13:57
Jock72,
если деньги не пришли, отправьте, пожалуйста, номер кошелька, с которого вы делали перевод, номер транзакции нам на почту: bloghelp@yamoney.ru — проверим и подскажем.
Ky6ik-Pybik
19 декабря 2016, 14:04
Здравствуйте, оплатил я одну услугу через PayPal (к нему привязана карта ЯД World 5106 21•• •••• 9416 - mastercard). Платёж в обработке «Платеж отправлен, теперь операцию должен подтвердить банк. Ждем подтверждения». Я понимаю, что операция проходит в 2 стадии: 1) Авторизация 2) Списание (Клиринг) - если не так, то исправьте меня. Так вот, как мне вернуть деньги обратно на счёт?! Ky6ik-pybik@yandex.ru Если мне нужно написать в другую службу - напишите. https://yadi.sk/i/n_BBaHPy33wNto - вот ссылка на Я.Диск со скриншотом платежа.

Яндекс.Деньги
19 декабря 2016, 13:59
Ky6ik-Pybik,
здравствуйте, видим, служба поддержки уже ответила вам в письме.
Jock72
19 декабря 2016, 14:45
номер кошелька и номер транзакции отправил жду ответа
sergejl7
3 января 2018, 19:36
Здравствуйте. У меня вот какая проблема: Вчера в 17 часов решил впервые воспользоваться 
Яндекс кошельком, деньги на счет отправил, они пришли, но при оплате услуги вышло сообщение с вводом платежного пароля. Так как я раньше Яндекс кошельком не пользовался, то поэтому я совершенно очевидно забыл платежный пароль и пароль для восстановления платежного пароля. Сам яндекс кошелек у меня уже очень давно (примерно с 2005-7 года, есле не еще старше). Мне нужно что бы деньги, которые я вчера перевел на Яндекс кошелек, вернули обратно на карту, с которой была произведена оплата. Чек я сохранил, в банке тоже отмечен перевод денег. Я не прошу восстановить мне пароли, мне очень нужно что бы вернули деньги обратно на карту, с которой была произведена оплата.
В службу поддержки писал, номер 13927475. Там предоставил чек.
Обновлено 3 января 2018, 19:40
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 января 2018, 15:51
sergejl7,
пожалуйста, проверьте "Входящие" - коллеги отправили вам письмо. 
sergejl7
4 января 2018, 23:06
YaMoneyHelp,
Я вам выслал письмо, ответьте пожалуйста. Буду ждать ответа.
borsv82
7 февраля 2018, 09:44
Здравствуйте! Может пишу не по теме, но у меня проблема. Не могу положить деньги с телефона на кошелёк. Номер привязан,деньги на телефоне есть, теле2 пишет не правильно введён код. Можете помочь?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 февраля 2018, 15:06
borsv82,
при пополнении этим способом код приходит именно от оператора. Попробуйте, пожалуйста, обратиться в поддержку Теле2. 
Bersenev
12 марта 2018, 14:21
410016282257833 - Этой мой кошелёк.Хочу перевести деньги с кошелька на карту и пишет заплатить не получится.Помогите мне
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 марта 2018, 16:58
Bersenev,
проверили - как видим, вы писали нам об этом по электронной почте, ответим в переписке. 
kovee
16 августа 2018, 17:35
Похоже, у меня завис платеж. 9 августа amazon снял оплату с моей карты Я. Деньги и с тех пор висит сообщение "Платеж отправлен, теперь операцию должен подтвердить банк. Ждем подтверждения". Что с этим делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 августа 2018, 12:37
kovee,
эта надпись не означает, что платеж "завис" :) Платежи с карты всегда проходят в 2 этапа - сначала деньги "замораживаются" для операции (при этом вы уже можете забрать покупку из магазина), а окончательное списание происходит позже, когда мы получим подтверждение от получателя. 
ikonnikov-dimulya
2 октября 2018, 08:23
Добрый день. https://appfollow.io/gp/18538/review/16694858?s=yandex 


Кстати говоря,положить денег на телефон тоже нет возможности. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 октября 2018, 16:44
ikonnikov-dimulya,
пожалуйста, попробуйте заново авторизоваться в приложении и после этого повторить попытку.
Руслан
9 октября 2018, 18:03
Заказал посылку с AliExpress, оплатил картой Яндекс, денежку списали, но на сайте AliExpress все ровно показывает оплатите заказ, написал в тех поддержку AliExpress - на что получил ответ что с моей стороны не было поступления денег из-за ошибки банка, сказали чтоб я обратился в банк и они решили проблему. Уже 3 дня жду 3 раза письма в тех.поддержку ЯД писал ответа нету, в тех поддержку звонил сказали со мною по почте свяжутся - так и не связались!!! Помогите, что происходит? В кошельке списали деньги и висит статус “Платеж отправлен, теперь операцию должен подтвердить банк. Ждем подтверждения”  а так как AliExpress деньги не получил из-за какой-то ошибки денег, то и посылку требует оплатить, а деньги висят фиг знает где???? 
Обновлено 9 октября 2018, 18:05
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 октября 2018, 14:03
Руслан,
нашли вашу переписку с поддержкой. Видим, что уже всё хорошо :) Извините за неудобства.
Руслан
10 октября 2018, 14:11
YaMoneyHelp,
 Теперь немного страшно картой оплачивать (:
Лучше из кошелька ЯД делать покупки в интернете, так хоть они не зависнут :)
Обновлено 10 октября 2018, 14:12
ihelpu
13 октября 2018, 18:40
Здравствуйте! Аналогичная проблема с последним сегодняшним платежом на сумму 450 руб. Висит статус “Платеж отправлен, теперь операцию должен подтвердить банк. Ждем подтверждения”. Но "банк" судя по всему не подтвердит эту операцию никогда, т.к. после подтверждения платежа смс-паролем было сообщение об ошибке что-то типа "3ds авторизация не пройдена" соответственно деньги получатель не получил, но с кошелька они списаны. Можно ли отменить платеж?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 октября 2018, 13:26
ihelpu,
хотим подробнее посмотреть. Отправьте детали платежа поддержке. Всё проверим и ответим на почту.
sergey.zhemerikin
28 октября 2018, 15:01
Формулировка "Платеж отправлен, теперь операцию должен подтвердить банк. Ждем подтверждения" и отсутствие Кэшбэка "МНГНОВЕННОГО", в клочья разбивает все рекламные заявления...от Яндекса, я такого не ожидал....
Анна Тимкина
23 ноября 2018, 17:37
Добрый день! У меня возникла проблема со своим кошельком ЯД. Дело в том, что я перевела заработанные в интернете средства на него. Но вывести не смогла, так как к моему ЯД привязана почта и номер телефона, доступа к которым у меня больше нет. Как мне поступить в сложившейся ситуации?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 ноября 2018, 21:14
Анна Тимкина,
пожалуйста, напишите нам по ссылке: https://money.yandex.ru/feedback — посмотрим, что можно сделать.
dunaew4ir
20 января, 21:08
Добрый день! Платеж отправлен, теперь операцию должен подтвердить банк. Ждем подтверждения,вот такое мне пишет на платеже с виртуальной карты ЯД. Оплачивал товар на ebay через PayPal,почему так? И еще вопрос,не могу пополнять свой счет вообще ни как,пишет техническая ошибка.Могу пополнять только по 1000,что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 января, 14:04
dunaew4ir,
пожалуйста, напишите о проблеме с оплатой и пополнением поддержке. Детально посмотрим, в чём дело.
oleg0wna.o
20 февраля, 12:56
Здравствуйте! Перевели деньги на счет через терминал, должны были поступить на счет мобильного телефона, но увы.обратились в службу поддержки, вернули 8000 тысяч из 14000 сказали что остальные 6000 это проценты и налог. Как так может быть? Терминал 10236296 счет 410018732105567 код операции 4459478049 дата 18.02.19 помогите пожалуйста разобраться 
oleg0wna.o
20 февраля, 15:35
Сейчас служба поддержки ответила что 1500 тысячи рублей удержат .Почему так много? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 февраля, 17:49
oleg0wna.o,
мы составили заявку, как только все проверим — отправим письмо вам на почту, с логина которой вы нам пишете.
WeirdDude 2005
27 июня, 20:28
... 
anytapah84
вчера, 20:30
Здравствуйте! Не могу с яндекс кошелька пополнить счет на номер билайна Казахстан
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндексавчера, 22:03
anytapah84,
здравствуйте! Это можно сделать с нашей карты на сайте оператора, подойдет виртуальная карта — она выпускается мгновенно и бесплатно и имеет общий баланс с кошельком. Важно чтобы статус кошелька был выше анонимного. 