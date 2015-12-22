Повторяйте платежи откуда угодно: достаточно ответить на смс

Мы делаем всё, чтобы регулярные платежи отнимали у вас меньше времени: напоминаем, когда подходит время платить по регулярным счетам, сообщаем о выписанных штрафах, автоматически платим за ваши телефоны, интернет и школьные кружки ваших детей каждый месяц. Мы заметили, что многим из вас комфортнее контролировать каждую операцию вручную, поэтому мы добавили управление регулярными платежами в смс: вы настраиваете напоминание, в заданный день мы присылаем смс, вы отвечаете нам коротким кодом — и готово, счёт оплачен.

Чтобы включить смс-напоминание, после завершения платежа за домашний телефон, телевидение, ЖКУ, кредит — подвиньте бегунок на «вкл» и уточните дату, когда вы хотите его получить (один раз или ежемесячно). Когда подойдёт срок оплаты, мы отправим смс с номера 1960. В нём будут указаны назначение платежа, сумма и код для подтверждения оплаты. Чтобы перевести деньги — отправьте этот четырёхзначный код в ответном смс.

Это бесплатно и очень удобно: заплатить из кошелька (или привязанной к нему картой) можно даже без интернета, если у вас при себе телефон с мобильной связью. Подключить и настроить смс-напоминания вы сможете после успешного платежа на сайте. Все свои напоминания можно посмотреть во вкладке «Напоминания» в вашем кошельке.