Все возможности кошелька для тех, кому меньше 18

Пользоваться кошельком на Яндексе можно с 14 лет. Чтобы пользоваться кошельком без ограничений, его можно идентифицировать — показать свой паспорт нам или нашим партнёрам, онлайн или офлайн. Ещё недавно пользователи моложе 18 лет могли пройти идентификацию только с родителями — а теперь для идентификации вам нужен только паспорт.

Зачем идентифицировать кошелёк?

Чтобы использовать все возможности Яндекс.Денег: привязывать карточки к учёткам в мобильных и игровых аккаунтах, платить в иностранных интернет-магазинах, хранить на счёте больше денег и иметь возможность снять больше наличных с карты, которую мы выпускаем к кошельку.

Как пройти идентификацию

Вы заполняете заявление и показываете свой паспорт — нам или нашим партнёрам:

если вы клиент Сбербанка — просто передайте нам данные для идентификации оттуда, и никуда ходить не придётся;

приезжайте в наш офис в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге или Новосибирске — вкусные шоколадные монетки к бесплатной идентификации прилагаются!

если вы не в России — найдите ближайшего агента Яндекс.Денег, они есть в Украине, Казахстане, Молдове и других странах;

Чего не нужно делать ни в коем случае: пользоваться услугами «помощников», предлагающих идентифицировать ваш счёт на чужие данные: права на кошелёк и деньги в нём принадлежат тому, на чьи данные пройдена идентификация.