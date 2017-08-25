Блог Денег

Блог Денег

Все возможности кошелька для тех, кому меньше 18

Пользоваться кошельком на Яндексе можно с 14 лет. Чтобы пользоваться кошельком без ограничений, его можно идентифицировать — показать свой паспорт нам или нашим партнёрам, онлайн или офлайн. Ещё недавно пользователи моложе 18 лет могли пройти идентификацию только с родителями — а теперь для идентификации вам нужен только паспорт. 

Зачем идентифицировать кошелёк? 

Чтобы использовать все возможности Яндекс.Денег: привязывать карточки к учёткам в мобильных и игровых аккаунтах, платить в иностранных интернет-магазинах, хранить на счёте больше денег и иметь возможность снять больше наличных с карты, которую мы выпускаем к кошельку

Как пройти идентификацию 

Вы заполняете заявление и показываете свой паспорт — нам или нашим партнёрам:

  • приезжайте в наш офис в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге или Новосибирске — вкусные шоколадные монетки к бесплатной идентификации прилагаются!

  • если вы не в России — найдите ближайшего агента Яндекс.Денег, они есть в Украине, Казахстане, Молдове и других странах;

Чего не нужно делать ни в коем случае: пользоваться услугами «помощников», предлагающих идентифицировать ваш счёт на чужие данные: права на кошелёк и деньги в нём принадлежат тому, на чьи данные пройдена идентификация.

73 комментария
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Владик Бузов
25 августа 2017, 23:40
Ну наконец-то, я проходил идентификацию с родителями, даже банки предлагали сделать карту без родителей, c каждым днём у Я.Денег  инновации и инновации, поздравляю Вас! :3
Валерий Лебедев
26 августа 2017, 17:32
Уже давно прошёл через сбер, совпадение?
Pavel Timofeev
31 августа 2017, 17:14
Здравствуйте.
К сожалению, прямо сейчас заплатить не получится - у нас появились основания сомневаться в безопасности Ваших средств на кошельке из-за подозрительной активности, и мы временно приостановили расходные операции.
Представьтесь, пожалуйста (назовите Ваши ФИО) и укажите номер телефона, который привязан к кошельку.
Пожалуйста, выпустите новые аварийные коды и не храните их в электронном виде. Выпуск аварийных кодов: https://sp-money.yandex.ru/strongsec/emcode-gen.xml?from=bal.
Сообщите, пожалуйста, о выполненных рекомендациях в эту переписку.
Обратите внимание: пароли, даже одноразовые, нельзя сообщать никому. Сотрудники Яндекс.Денег никогда не попросят вас назвать пароль или аварийный код.
Спасибо за запрос.
----------
С уважением,
Мария Чиркова
Департамент по претензионной работе
Яндекс.Деньги
8-800-250-66-99
http://money.yandex.ru




Получил такое письмо. Кошелек и карта заблокированы из-за "подозрительной активности".
Понять, что это такое, получить хоть какое-то вразумительное объяснение, когда закончится подобная "забота" о моей безопасности ни у кого из сотрудников Яндекс.Деньги по телефону невозможно. Складывается впечатление, что держать у вас деньги на кошельке небезопасно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 сентября 2017, 11:37
Pavel Timofeev,
Если с кошельком происходит что-то подозрительное, мы обязаны провести проверку. Поэтому просим владельца ответить на несколько вопросов, а ещё временно (пока идет проверка) блокируем расходные операции.
Мы понимаем, что любая проверка — это неудобно. Но иногда без неё не обойтись: сервис должен реагировать на подозрительную активность, от этого зависит безопасность всех пользователей. Видим, что коллеги уже ответили вам в письме - посмотрите, пожалуйста.
Rogério altino
6 сентября 2017, 23:51
I do not have a passport, I can use my ID card, there are three types of forms, anonymous, revised and complete identification, I am having difficulties filling out the online revised form only for Russian citizens only.
How do I fill out the complete identification form online or at our office
eng_identification_application.pdf I can convert to powepoint and send by office or email.
I can do print eng_identification_application.pdf filled with natural person details and ID details sent by email.
My country Brazil does not have money.yandex office
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 сентября 2017, 13:40
Rogério altino,
unfortunately, we cannot accept documents via e-mail. You can send us filled application with notarized signature by post, more info here: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523000
Rogério altino
7 сентября 2017, 15:36
eng_identification_application.pdf I need to translate the documents intorusso and notarized signature or I can fill in Latin characters.
I do not have a passport, I just have an ID card, and it needs to be translated into russo.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 октября 2017, 12:52
Rogério altino,
please forgive us for such a delay with the answer :(  As we see, colleagues from the support service helped you to find a solution in the correspondence by e-mail.
arhibug
7 сентября 2017, 23:02
Зачем вообще пользоваться этим сервисом, которые теряют деньги, потом от них ничего не добиться? #ЯндексВерниДеньгиБабушек﻿  Смотрим Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=re6PAo0hEwQ
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса8 сентября 2017, 01:45
arhibug,
служба поддержки на связи с клиентом, уверены, ситуация разрешится в ближайшее время. К сожалению, перевод с иностранного счета может задержаться на стороне банков-корреспондентов — мы выясняем причины задержки с ними напрямую.
Удалённый пользователь
8 сентября 2017, 00:29
Здравствуйте, я хочу пройти идентификацию, мне 17 лет. Могу ли я сделать это без родителей, не являясь гражданином Российской Федерации. Как я могу иденифицироваться, и что для этого надо?
Спасибо за ответ !
С уважением!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 сентября 2017, 13:27
Привет! Да, с 14 лет пройти идентификацию можно самому :) Вам понадобится паспорт и анкета . Передать документы можно в наш офис, агенту или отправить их почтой. 
Милена Анатоль
28 декабря 2018, 23:24
YaMoneyHelp,
Здравствуйте ) Можно ли сделать так, чтобы человек не видел никаких личных данных при переводе денег? Не хочу светить. Хочу предложить услугу - обработать фотку в айфоне недорого, в группе, где земляки. Но не хочу, чтоб знали что это я :)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 декабря 2018, 18:58
Милена Анатоль,
здравствуйте! При переводе по номеру кошелька мы не показываем никаких дополнительных данных о получателе. Номер своего кошелька можно посмотреть в настройках, он начинается с цифр 4100.
Артур Б.
24 декабря 2017, 08:13
А будет тем кому 10-14? И Яндекс.Деньги  к вам вопрос. В Казахстане через терминал пополнил свой кошелёк ( который сделал только что) и мне в мои операции пришло про то что деньги с терминала пришли . И нажимаю принять, и пишут про данные , как обычно. Пишу свои  данные и БАЦ. Говорят про паспорт.А У МЕНЯ ЕГО НЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 14:12
Артур Б.,
пока пользоваться кошельком можно только с 14 лет, но если что-то изменится - мы обязательно расскажем! Напишите нам, пожалуйста, про этот перевод по электронной почте - посмотрим, что можно сделать. 
ISkIN
10 февраля 2018, 10:36
Здравствуйте, мне 16 лет. Я могу пройти идентификацию без родителей, если в моём городе нет офисов Я.Денег? (Я гражданин РФ, если что)
Обновлено 10 февраля 2018, 10:36
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 февраля 2018, 21:20
ISkIN,
попробуйте заглянуть в ближайший салон Евросеть ;)
ISkIN
11 февраля 2018, 21:31
YaMoneyHelp,
Я заходил в Евросеть, там мне сказали, что у них нельзя идентифицировать до 18 лет :(
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 февраля 2018, 16:15
ISkIN,
ну вот :( Отправите нам в поддержку адрес этого салона? 
ISkIN
13 февраля 2018, 17:01
YaMoneyHelp,
отправлять в разделе "Идентификация и статусы"?
Просто я к ним зашёл, спросил "У вас можно идентифицировать яндекс кошелёк ДО 18 лет?" Мне ответили, что нет, они раньше пробовали и у них не прошло (или что-то в этом роде).
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 февраля 2018, 17:39
ISkIN,
ага, отправить письмо можно из этого раздела. Спасибо вам за информацию! Пока можно попробовать обратиться в другой офис Евросети ;) 
Katrina4768
10 февраля 2018, 12:50
Здравствуйте, мне 15, я живу в Беларуси. У меня есть яндекс кошелёк, но он анонимный. У меня ещё есть своя карточка Сбербанка. Я пыталась индефицироваться в Яндекс Кошельке через карточку сбербанка онлайн, но мне ответили, что я должна быть совершеннолетней. Как понимать? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 февраля 2018, 21:24
Katrina4768,
действительно, пройти идентификацию через БПС-Сбербанк можно с 18 лет. А пока можно выбрать другой способ на сайте.
iakush2002
10 февраля 2018, 14:08
Можно ли в 15 лет идентифицировать кошелёк через Сбербанк Онлайн в Беларуси?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 февраля 2018, 20:55
iakush2002,
этот способ подходит тем, кому уже есть 18. Если вы немного младше, можно обратиться к нашему агенту ;) 
samirandsaid
13 февраля 2018, 22:30
Здравствуйте, мне 14 лет. Я могу пройти идентификацию без родителей, если в моём городе нет офисов Я.Денег? (Я гражданин РФ, если что)
ISkIN
14 февраля 2018, 01:42
samirandsaid,
а зачем мой вопрос копировать? :)
(это я так, просто) :)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 февраля 2018, 18:40
ISkIN,
;) 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 февраля 2018, 18:39
samirandsaid,
да, вы можете пройти идентификацию через Евросеть, Сбербанк или отправить документы почтой: https://money.yandex.ru/id/methods 
guseynov-313
11 марта 2018, 16:32
Мне отказали в идентификации. Сказали, что мне нет 18. А здесь читаю, что можно до 18 без родителей. Что делать? Попробовать еще раз обратится?
ISkIN
11 марта 2018, 18:22
guseynov-313,
а куда именно вы обращались? Если в Евросеть, то попробуйте обратиться в другой офис.
guseynov-313
11 марта 2018, 19:53
ISkIN,
обращался в связной. Сейчас съездил в евросеть там все быстро сделали)) Спасибо
ISkIN
11 марта 2018, 20:09
guseynov-313,
пожалуйста. Просто я обращался в Евросеть (см. мой диалог с сотрудником выше), там мне отказали, пошел в другой офис, всё быстро сделали)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 марта 2018, 12:06
guseynov-313,
в связном действительно получится идентифицироваться с 18-ти лет, мы писали об этом в помощи. Рады, что получилось пройти идентификацию :)
axmadov2004
11 апреля 2018, 15:07
Здравствуйте!
У меня нету паспорта.
Что делать ?
(Для не русских)
Мне 13 лет.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля 2018, 14:18
axmadov2004,
использовать сервис можно только с 14 лет :( Как только вы получите паспорт, вы сможете выбрать способ и пройти идентификацию. 
axmadov2004
11 апреля 2018, 15:47
YaMoneyHelp,
Я не русский.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 апреля 2018, 12:21
axmadov2004,
это правило действует для пользователей из разных стран. Вы можете написать нам в поддержку, расскажем подробнее. 
Михаил Донцов
12 апреля 2018, 16:07
Здравствуйте, мне 17 лет. Могу ли я пройти идентификацию, являясь гражданином РФ? В Евросети отказали, сказали с 18 лет.Жду вашего ответа :)

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 апреля 2018, 18:05
Михаил Донцов,
можете ;) Попробуйте, пожалуйста, обратиться в другой салон Евросети. Адрес салона, в котором вам отказали, вы можете отправить нам на supp@money.yandex.ru
Михаил Донцов
13 апреля 2018, 01:34
YaMoneyHelp,
огромное спасибо ;)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 апреля 2018, 10:57
Михаил Донцов,
рады подсказать ;) 
viktoriakonferovitch
18 апреля 2018, 21:34
Здраствуйте а можно ли оформить пластиковую карту Яндекс. Деньги в 14 лет? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля 2018, 17:28
viktoriakonferovitch,
Можно :) 
ShAdOwPhEaSeRRR
19 апреля 2018, 17:34
viktoriakonferovitch,
Привет! Да, можно) Сам оформлял, в Беларусь быстро пришло!
Вика Резвая
1 мая 2018, 15:54
Можно мне создать если мне 14лет без родителей надо платить за это И Пластиковую карту с родитклми оформлять надо  или без них 
Обновлено 1 мая 2018, 15:55
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 мая 2018, 17:08
Вика Резвая,
если вам есть 14 лет, то можно открыть кошелек и заказать крату самостоятельно.
PoMus
19 мая 2018, 01:13
Дочери 14 пошла проходить идентификацию кошелька в Евросеть с паспортом, ей отказали.  Правомерно?  г. Иваново, ТЦ Никольский
Обновлено 19 мая 2018, 01:14
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 11:49
PoMus,
нет, это не правильно - простите, пожалуйста, за неудобства :( Отправьте нам в поддержку точный адрес салона, примерное время обращения и номер кошелька, будем разбираться. Пока можно заглянуть в другой салон связи. 
PoMus
21 мая 2018, 04:18
PoMus,
Заглянули еще в два салона ТЦ "Серебряный город" та же история.
Насколько персонал Евросети пренебрежительно относится к своей нормативке и нашему времени. 
PoMus
21 мая 2018, 04:25
PoMus,
ТЦ "Никольский" г. Иваново" пр.Ленина, 57А

ТЦ "Серебряный город" г. Иваново, ул. 8 Марта, 32
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 мая 2018, 13:15
PoMus,
Спасибо! Отправьте, пожалуйста, и другие подробности нам письмом - supp@money.yandex.ru
elizaveta.belyakova02
19 мая 2018, 07:28
Здравствуйте, у меня такой вопрос могу ли я отсканировать данные и отправить по эл.почте? просто у меня нет возможностей заглянуть в евросеть и  пункт системы CONTACT; и не могу отправить почтой 

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 11:44
elizaveta.belyakova02,
так не получится, простите :( Может быть, вам будет удобно пройти идентификация через Сбербанк
elizaveta.belyakova02
21 мая 2018, 09:54
YaMoneyHelp,
 мне нет 18 лет 
s.midelashvili
2 июня 2018, 12:46
а можно пройти идентификацию в евро сети если мне только 11?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июня 2018, 12:21
s.midelashvili,
увы, кошелек можно использовать с 14 лет :( 
grabzzzz
29 июня 2018, 09:48
Здравствуйте, а можно такой вопрос ?
Мне 16, Я живу в Белоруссии 
Я прошёл идентификацию с 
Помощью родителей т. к. Они являются клиентами бпс Сбербанка, и вроде бы всё хорошо, но есть такой вопрос -Если я захочу пополнить счёт наличными, мне надо показывать паспорт или как ?
Обновлено 29 июня 2018, 09:51
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 июня 2018, 17:42
grabzzzz,
идентификацию можно проходить только на свои данные - на чужие нельзя, это нарушение правил. При пополнении кошелька с нашей стороны паспортные данные не спрашиваются.
suprunoff.ya
2 сентября 2018, 13:13
В салоне "Связной" мне отказали идентифицировать кошелёк, т.к. я не совершеннолетний. Почему так?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 сентября 2018, 17:05
suprunoff.ya,
пожалуйста, пришлите нам в поддержку адрес салона, дату и время посещения, а также краткое описание ситуации: https://yandex.ru/support/money/issue/other.html - обязательно передадим информацию руководству Связного.
Если вы гражданин России, то можете пройти идентификации с паспортом, начиная с 14 лет. Пожалуйста, обратитесь в другой салон. Приносим извинения за доставленные неудобства.
katiusha.tarasowa
9 января, 18:08
Закинула себе денег, решила оплатить покупку в игре, хоба, А ПАСПОРТ ВЫ ВВЕЛИ?)))
Мне 13, а день рождения только в конце года, можно уже говорить, что я просрала 300 рублей в напрасную)?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 января, 18:30
katiusha.tarasowa,
по правилам сервиса пользоваться кошельком можно только с 14 лет. Рекомендуем вам дождаться получения документа или попросить родителя пройти идентификацию на себя. Во втором случае кошелёк и деньги на нём будут принадлежать родителю.
garik.husainov
10 января, 17:25
Мне 12 могу ди я пользоваться яндекс деньгами ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 января, 17:53
garik.husainov,
по правилам сервиса пользоваться кошельком можно только с 14 лет. Давайте немного подождём :)
EGORFRILANCE
20 февраля, 00:45
Можно ли заказать и использовать пластиковую карту Яндекс.Money ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 февраля, 09:00
EGORFRILANCE,
с 14 лет — конечно :) Заказать ее можно здесь за 300 рублей, доставим в почтовое отделение по вашему адресу, действует три года. Или можно приобрести карту в салонах Связного или в одном из наших офисов за 200 рублей (на ней не будет имени).
ivan.arkhipov2008
1 марта, 15:03
мне меньше 18 ия пользуюсь яндекс деньгами
 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 марта, 16:35
ivan.arkhipov2008,
кошельком можно пользоваться с 14 лет :)
GITLERGOD
7 июня, 21:27
Здравствуйте, мне нет 18 лет. Я отправил запрос на идентификацию в сбербанк. Я гражданин РФ. Карта сбербанка тоже есть.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 июня, 10:22
GITLERGOD,
сейчас все в порядке, идентификацию получилось пройти? Обычно после подачи запроса таким способом, нужно подождать до 5 рабочих дней, пока поступит информация от банка.
elshan057
сегодня, 15:33
Здравствуйте! Можно идентифицировать кошелек, если я не гражданин РФ, а Азербайджана?