23 февраля: что подарить вместо носков и пены для бритья

Ещё не определились, как поздравить защитников с их праздником? Делимся идеями, что выбрать, чтобы подарок не пылился на дальней полке.

Подписка на интернет-кинотеатр

Выход некоторых сериалов — целое событие, а возможность смотреть премьерные эпизоды в отличном качестве — крутой подарок. Доступ к библиотеке фильмов порадует киномана и пригодится всей семье. Дарите подписку на Netflix, Амедиатеку, а лучше — на Яндекс.Плюс, чтобы не просто смотреть «Рика и Морти», «Родину», «Нового Папу» или «Чернобыль», но и получать дополнительные бонусы от других сервисов.

Сколько стоит: от 499 рублей за три месяца.

Приспособление для жарки мяса

Если защитник со знанием дела рассуждает от правильной степени прожарки мяса, предложите ему продемонстрировать кулинарные таланты. Устройство для жарки мяса сделает процесс приятнее и интереснее. Ориентируйтесь на уровень подготовки домашнего шеф-повара: выбирайте сковороду-гриль, электрогриль или переносной набор для барбекю.

Сколько стоит: от 799 рублей.

Урок игры на барабанах

Посмотрел любимый сериал, поджарил сочный стейк — самое время почувствовать себя рок-звездой. Если тот, кого вы хотите обрадовать, интересуется музыкой, отправьте его на пробный урок игры на барабанах. Во многих музыкальных школах он бесплатный, поэтому оптимально оплатить сразу несколько занятий, чтобы получатель подарка его «распробовал». Или смог протестировать в деле разные инструменты — вдруг отношения с ритм-секцией у него не сложатся.

Сколько стоит: от 1500 рублей.

Сертификат на посещение бани

Всем нам (и даже рок-звёздам) не помешает время от времени как следует расслабится. Хорошим подарком станет сертификат на посещение бани. Приятно, когда о тебе позаботились и подарили возможность отдохнуть с пользой для здоровья. А главное, самому делать ничего не нужно — всё уже организовано.

Сколько стоит: от 2000 рублей.

Сертификат в SPA-салон

Каким бы брутальным ни был защитник, в плане оздоровления и релаксации его могут интересовать не только банные процедуры. Например, после сеанса хорошего массажа «спасибо» вам скажет и офисный работник, и заядлый спортсмен.

Подарите сертификат в SPA-салон: получатель сам выберет, как им распорядиться и на какие услуги использовать.

Сколько стоит: от 3000 рублей.

Бокс из раков

Красивый букет украсит любой праздник, и 23 февраля не исключение. Отличная новость — букет может быть из чего угодно. Остановите выбор на чём-то не слишком повседневном, например, на креативно упакованной порции варёных раков.

Сколько стоит: от 2390 рублей.

Пивная косметика

Можно обыграть стереотип о мужчинах и пиве, не даря сам алкоголь. Качественные косметические средства с экстрактом хмеля не только не повредят здоровью, но и станут прекрасной альтернативой пене для бритья. А шампунь и очищающий гель для тела в виде пивных банок займут достойное место в ванной.

Сколько стоит: 1299 рублей за набор.

Отдых в отеле на выбор

Любителя путешествий обрадует сертификат на отдых в любом понравившемся ему отеле, да ещё и с открытой датой. Выберите тематику отдыха, который хотите устроить, и оплатите готовый пакет предложений.

Сколько стоит: от 5600 рублей.

Вождение самолета

Напоследок вариант для экстремалов — полёт на манёвренном спортивном самолёте. Боевой разворот и пикирование выполнит профессиональный пилот, после чего получатель вашего подарка сможет сам взяться за штурвал. Если, конечно, осмелится.

Сколько стоит: от 6000 рублей.

И какой бы подарок вы ни выбрали, рассчитывайтесь картой Яндекс.Денег. Ей можно платить на кассе и в интернете и получать кэшбэк.