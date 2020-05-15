5 фишек аналитики расходов, про которые вы могли не знать

Чтобы деньги не утекали сквозь пальцы, полезно вести учёт, сколько и на что тратишь. Яндекс.Деньги обновили аналитику расходов в мобильном приложении и добавили на сайт. Рассказываем о главных фишках.

На компьютере, планшете, в телефоне

С ноутбука, через мобильный браузер или в приложении — теперь вы сами выбираете, где удобнее следить за тратами. В приложении Яндекс.Денег откройте вкладку «История». На сайте — раздел «Мои расходы».

Следите за расходами за неделю, месяц и год

Пытаетесь экономить, а тратить меньше не стали — узнайте, куда ушли ваши деньги в апреле, на прошлой неделе или оценить весь год. Также можно посмотреть сколько в среднем тратите в неделю или месяц.

Узнайте, в каких категориях тратите больше всего

Анализируйте траты по 29 категориям: «Супермаркеты», «Авто и заправки», «Покупки для дома», «Госплатежи», «Коммуналка», «Переводы и снятия», «Техника и гаджеты», «Здоровье» и другие.

Добавляйте планы расходов

И следите за тем, укладываетесь ли вы в них. Можно создать план расходов на определенный период, например, чтобы в месяц тратить не более 10 000 рублей. Или запланировать траты по категориям, например, 2 000 рублей в неделю заложить на продукты, 3 000 в месяц на коммуналку и отслеживать свои траты.

Столбики или круг

Выбирайте, какая подача информации для вас более наглядна. В любом разрезе вы можете открыть круговой график, чтобы посмотреть доли трат за период. А можете в один клик переключить график на столбчатую диаграмму, чтобы оценить траты по отрезкам. Например, сравнить расходы по месяцам.

Как ещё экономить

Потратить больше обычного нестрашно, если часть расходов вернётся обратно в кошелёк. Совершайте покупки в своих категориях месяца и получайте 5% кэшбэк баллами.