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Блог Денег

Вывод Яндекс.Денег на карты Visa и MasterCard

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С сегодняшнего дня российские пользователи Яндекс.Денег, наконец, получили возможность выводить средства из системы безналичным переводом просто по номеру карты Visа или MasterCard. Не нужно больше заполнять полные банковские реквизиты или ходить за наличными в банк.

Просто зайдите в раздел "Вывести" на сайте Яндекс.Денег, укажите номер своей карты Visa или Mastercard и сумму к выводу, подтвердите операцию платежным паролем и ждите прихода денег на карту.

У вас нет счета в Яндекс.Деньгах, а у вашего друга - есть? Прекрасно, он может отправить деньги со своего кошелька прямо на вашу карту. Для этого не нужно ничего, кроме собственно номера карты, продиктуйте ему номер - и через 1-2 рабочих дня вы получите SMS-сообщение, что баланс вашей карты пополнен, и деньги можно тратить.

Отправить Яндекс.Деньги из кошелька можно на любую карту Visa или MasterCard российского банка, а перевод за рубеж можно будет сделать на карты платежной системы MasterCard, выданные банками в Украине, Казахстане, Азербайджане, Армении, Турции и еще в 20 странах Европы.

Подробнее об условиях перевода из Яндекс.Денег на банковские карты читайте на странице сервиса.

Команда Яндекс.Денег, отправляем электронные деньги на банковские карты

287 комментариев
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bergerjohanna
21 января 2016, 06:32

А есть возможность с карты Visa или MasterCard из Германии перевести деньги на счет Яндекса?

for-zap
21 января 2016, 06:32

На данный момент только через перевод по полным реквизитам - https://money.yandex.ru/doc.xml?id=524527

novikov-220788
21 января 2016, 06:32

Не пришли деньги с Яндекс. деньги на карту MasterCard что делать

shhhhhh
21 января 2016, 06:32

Добрый день! А когда Вы их отправили? Если меньше, чем 6 рабочих (!) дней назад, то пока не волнуйтесь. А если больше, то есть смысл написать в службу поддержки и попросить уточнить.

super.ya-unknown2015
21 января 2016, 06:32

А почему именно 1-6 рабочих дней? Когда перевод денег занимает не более суток во всех банках страны

ya.lyubov-spiridonova-2012
21 января 2016, 06:32

Здравствуйте) у меня прошло 9 дней.. сегодня как раз 6-й рабочий день.. деньги до сих пор не поступили.. куда обращаться?

nastya.palpi
21 января 2016, 06:32

а можно как то ускорить процесс передачи денег на карту?

bazzilic
21 января 2016, 06:32

А чем обоснован именно такой набор доступных стран и есть ли в планах страны юго-восточной Азии?

money.tv
21 января 2016, 06:32

Количество и набор стран определены MasterCard. Про другие страны мы тоже думаем, постепенно и другие регионы появятся.

alexjunkbox
21 января 2016, 06:32

А как Вам удалось? вы стали членом VISA/MC и увас есть банк лицензия?

for-zap
21 января 2016, 06:32

У нас есть партнер, который и осуществляет непосредственно зачисления на карты 

zavetu
21 января 2016, 06:32

Здравствуйте.

Подскажите, какова ситуация с налогами? Если я физ лицо - мне нужно декларировать доходы по 13% ? Или оферта между мной и вашими партнерами опускает данное ужасное мероприятие?

for-zap
21 января 2016, 06:32

Нет не предусматривает. Взаимотношения между вами и налоговой службой службой остаются на вашей совести.

zavetu
21 января 2016, 06:32

Ну тут я имею ввиду, будут ли данные операции куда-то передаваться? Просто если это безопасно, то совести хватит. За меня не мало налогов платится на моей работе. Сложно считать себя обязанным нашему государству...

for-zap
21 января 2016, 06:32

Мы по своей инициативе ничего в налоговую не отправлям, но подобные организации могут сами запрашивать необходимую им информацию.

uspeshny.iwan
19 апреля 2016, 19:51
for-zap,
Здраствуйте вы решаете проблемы по яндекс счетам ? не приходят деньги можно как то счет проверить где они едут то хоть
Лев
21 января 2016, 06:32

3%! Охренеть! Зачем нужны ЯД, когда есть карта? ;-(

alexandr
21 января 2016, 06:32

Были бы деньги. А желающие их отнять всегда найдутся. :-)

vsgladyshev
21 января 2016, 06:32

во-первых карта есть не у всех. давайте вспомним про возрастное ограничение.

во-вторых не на всех сайтах разумно светить реквизиты карточки.

 

 

Лев
21 января 2016, 06:32

То есть я.деньги официально предназначены для школоты?

А на подозрителных сайтах неразумно светить не карту, а вообще проводить операции с деньгами. 

latman2007
21 января 2016, 06:32

наверное для оплаты оказываемых  услуг проще закинуть деньги через терминал на  ЯД-кошелек, чем на карту... я так думаю...

Нет?

Лев
21 января 2016, 06:32

На карту деньги закидываются работодателем. Впрочем можно и автоматические переводы настроить через интернет-банк.

Sasha Kivchun
21 января 2016, 06:32

А когда можно будет выводить деньги в Белорусь? Планируете вообще?

money.tv
21 января 2016, 06:32

Планиурем, но даты не может назвать, мы их вплоть до запуска в секрете держим.

bystrov1984
21 января 2016, 06:32

А в Украине планируете на VISA делать ? 

money.tv
21 января 2016, 06:32

Мы сделаем все, что востребовано, а вывод на Visa украинские пользователи ждут. Про даты пока не скажем, но знаем, что нужно.

fastcool
21 января 2016, 06:32

если возможен перевод на виртуальную мастер кард, то это самая полезная новость на сегодня!

kokon74
21 января 2016, 06:32

чем же она так полезна ? да ещё и для виртуалки? да ещё с таким диким процентом и комиссией? :-)

malils
21 января 2016, 06:32

Извините за, может быть, дурацкий вопрос, я раньше никогда не имел дела с международными переводами на карту.

Я живу в Молдавии, и у меня есть карта Cirrus Maestro в местном банке (счет в молдавских леях). Можно ли выводить средства с кошелька Яндекс.Деньги на такую карточку? Или счет должен быть в рублях?

money.tv
21 января 2016, 06:32

Если у вашей карты Maestro в номере не больше 16 цифр, тогда все должно получиться. Карта получателя может быть в любой валюте: Яндекс.Деньги отправляются в рублях, а приходят в той валюте, в которой выдана карта.

malils
21 января 2016, 06:32

Большое спасибо за ответ. У карты как раз 16 цифр )

Сергей С
21 января 2016, 06:32

Можно ли вывести деньги на карты "Кукуруза" или "Carbon" от ТНК ?

Если я всё правильно понял это тоже MasterCard.

hajtina
21 января 2016, 06:32

Если это MasterCard, то вывод возможен.

nasdef
21 января 2016, 06:32

А какой смысл в данной услуге, если ваш же безналичный перевод идёт быстрее. На карту перевод идёт уже 4-ый раб. день

money.tv
21 января 2016, 06:32

Наш безналичный перевод - вы имеете в виду моментальный вывод на карты Альфа-Банка, РосЕвробанка и Открытия? Не у всех наших пользователей есть счета в этих банках, они давно просили расширение сервиса.

Большинство банков принимают перевод из Яндекс.Денег на карты в течение одного-двух рабочих дней, но есть банки, у которых такой перевод займет до 6 рабочих дней. Быстрый прием обеспечивают банки, которые участвуют в MasterCard MoneySend и Visa Money Transfer.

nasdef
21 января 2016, 06:32

Нет я имел ввиду обычный банковский перевод не  на карты Альфа-Банка, РосЕвробанка и Открытия? Обычно получается 2-3 раб. дня.

А тут попробовал перевести в банк по номеру мастеркард (банк поддерживает MoneySend) и вот уже 4 раб день деньги никак не дойдут. В поддержку написал.

gingerale
21 января 2016, 06:32

если точно принимает - то сегодня-завтра увидите на счету. но банки имеют право по некоторым карточным продуктам запрещать манисенд, если не примет - в течение суток вернет на кошелек.

nasdef
21 января 2016, 06:32

Авангард, недавно анонсировал такую услугу. Подождём.

e-saverr
21 января 2016, 06:32

Добавьте Прибалтику(Эстонию,Латвию,Литву) и будет тогда солвсем круто!:)

astrit
21 января 2016, 06:32

Не поверите, сами очень хотим :)

doncastiel
21 января 2016, 06:32

круто:-)

curnik
21 января 2016, 06:32

а на карту маэстро  моментум я могу перевести деньги или только виза и мастеркард?

for-zap
21 января 2016, 06:32

А сколько знаков в номере карты?

a.likeice
21 января 2016, 06:32
Извините, у меня 18 знаков в карте Маэстро. Нельзя перевести с яндекса на нее ?
Paxan27
21 января 2016, 06:32

Я перевел на маэстро там 18цифр пока два для прошло а деньги не пришли что делать

Ониоводов базе дойдут???

for-zap
21 января 2016, 06:32

Карта Сбербанка?

Игорь Буслов
21 января 2016, 06:32

у меня тоже карта Maestro,брал в СберБанке,если я ЯД перевести на эту карту,деньги придут или толко на Visa и MasterCart??frame_t-kid@mail.ru,ответь пожалуйста на мыло,а то я туту не буду долго сидеть))спасибо

 

for-zap
21 января 2016, 06:32

да вы сможете получить свои деньги

gps-mio
21 января 2016, 06:32

С яндекс-денег на сбербанк сколько дней? 2 или до 6?

Coolmax
21 января 2016, 06:32

У Киви есть возможность выпустить настоящую пластиковую карту привязанную к счёту, т.н. QVP. У вас не планируется сделать что-то подобное? Очень удобная вещь.

Артём
21 января 2016, 06:32

Карта Сбербанк Visa. Сколько в среднем дней идут деньги с яндекс деньги на карту? И в случаи ошибки или не поступления средств куда писать/звонить? Не понятно, то ли застряли где деньги, то ли все идут (до 6 рабочих дней аж, получается если на выходные выпало, то до 14 дней может все растянутся)

money.tv
21 января 2016, 06:32
На карты Visa в Сбербанке деньги обычно приходят на следующий рабочий день. Вам необходимо обратиться в поддержку Яндекс.Денег, чтобы уточнить ситуацию по вашей операции. В саппорт можно позвонить или написать - https://money.yandex.ru/feedback/
profitshopspb
21 января 2016, 06:32

 

Можно или нет?

 

Приветствую,

не могу понять, возможно ли снять с карты наличные, после того как перевел на карту я.деньги?

vsgladyshev
21 января 2016, 06:32
Можете.
Вы не переводите деньги на карту.
Деньги лежат на счету в Я.Деньгах.
Если Вы что-то покупаете по карте или снимаете в банкомате, деньги снимаются со счёта в Я.Деньгах.
при снятии в банкомате есть комиссия - 3%, но не менее 100 рублей.
evstafeva1982
21 января 2016, 06:32

скажите пожалуйста. у меня есть карта маэстро сбербанка. можно ли на неё перечислить деньги с яндекс.деньги?

for-zap
21 января 2016, 06:32

Если номер вашей карты состоит из 18-ти знаков, то к сожалению не сможете. Сбербанк некорректно работает с такими и картами и переводы на них не проходят. Мы работаем над исправлением систуации.

evstafeva1982
21 января 2016, 06:32

На карте 16 цифр! Значит можно? А каким способом? что надо вводить?

vsgladyshev
21 января 2016, 06:32
номер карты и сумму вводите и переводите. https://money.yandex.ru/card/cardout/about.xml
panfilo-dmitri
21 января 2016, 06:32

Не получается снять в банкомате, идентификацию прошел, пин получил... возможно должно пройти какое-то время после идентификации? Банкомат пишет что-то типа "по тех. причинам операция не разрешена...", и так в 3-4 банкоматах разных украинских банков.

money.tv
21 января 2016, 06:32

Если проблема со снятием сохраняется, свяжитесь, пожалуйста, со службой поддержки - https://money.yandex.ru/feedback/

Sergey
16 февраля 2016, 20:54
for-zap,
и как, решилась ситуация? Система приняла 18 знаков карточки для перевода - перевел. Сутки прошли, а воз и ныне там... Саппорт уже сутки не отвечает на тикет при этом.
ADRiK2
21 января 2016, 06:32

с яндекс кошелька я перенёс деньги на карту виза прошлой уже 8 дной деньги так и не пришли что длеать и куда обращаться?

Dreges123
21 января 2016, 06:32

Народ помогите.Переводил 100руб для проверки с Яндекс денги на Visa Electron на Сбербанк,пришло смс что операция выполнена,а денег на карте не прибавилось. В чем проблема и что мне делать?

Елена Козлова
21 января 2016, 06:32

Здравствуйте! Если мне нужно сделать перевод с Яндекс-кошелька на карту Сбербанка Моментум-Маэстро, и у меня есть ее номер, то что выбирать банковский или лицевой счет? И что выбирать из "номер банковского счета и номер расчетного счета"?

slavaggggg2013
21 января 2016, 06:32
Позвонить 8 800 555 80 99если вам нужна срочная помощьсказали на маэстро(18 цифр) тоже можно
pitergarantservis2014
21 января 2016, 06:32

Могу отмыть любые деньги и суммы.

 

 http://bankovskie-kart.fo.ru 

africkan.a
21 января 2016, 06:32

Перечисли вчера на мастеркард....деньги до сих пор не пришли...уже более суток прошло...это нормально? или что то может быть не так?

shhhhhh
21 января 2016, 06:32

Деньги идут до 6 банковских дней при переводе на карту — об этом прямо на странице перевода написано. Если шесть рабочих (!) дней ещё не прошло, волноваться не стоит :)

vin1c
21 января 2016, 06:32
shhhhhh,
хорошо что не 6 лет
beli.tigr2014
21 января 2016, 06:32

я из Армении, отправляю Яндекс деньги на мой MasterCard, а на следующий день деньги возврашаютца обратно на Яндекс кошелек, что делать ???? (((

shhhhhh
21 января 2016, 06:32

Скажите, а Вы писали в службу поддержки по этому поводу?

beli.tigr2014
21 января 2016, 06:32

да конечно написал, толку не былом, ответ от службы поддержки получил не по теме вапроса, как бутто я их спрашивал про планету марса

shhhhhh
21 января 2016, 06:32

Хорошо, а Вы не подскажете в таком случае номер обращения?

annalinskaya
21 января 2016, 06:32

Здравствуйте! 

Для начала проверьте, не выходите ли вы за пределы лимитов. Минимальная сумма перевода — 100 рублей. Максимальная сумма — 15 000 рублей за один раз и 40 000 в месяц.

Если с лимитами все в порядке, то напишите, пожалуйста, в ту же переписку с саппортом, что вы выводите деньги не на карту Яндекс.Денег. 

beli.tigr2014
21 января 2016, 06:32

Анна большое спс, обязательно напишу так

Vladimir Ukolov
21 января 2016, 06:33

Хреновый сервис, пожалел что с ними связался, два раз пробовал перевести деньги на дебетовую карту Хоум кредит банка MasterCard, первый раз прислали отказ через 2 дня, в поддержке сказали попробовать снова, второй прислали на почту квинтацию, а через 3 дня! вернули деньги обратно на счет, в поддержке сказали ничего не знаем, виноваты техники, пишете жалобу.. испортили настроение, больше с ними связываться не буду и никому не посоветую 

xadikovaxadikova
21 января 2016, 06:33
не дошел перевод.  как узнать почему?  номер карты ввел верный,  несколько раз проверял.  прошло больше семи дней
Маша
21 января 2016, 06:33

Привет, нужно обратиться в службу поддержки по телефону +7 (495) 974 3586 или через форму: https://money.yandex.ru/feedback 

Дюдюка
21 января 2016, 06:33

вчера вывела деньги на карту - до сих пор ничего нет, что делать?

Inoi-91
21 января 2016, 06:33

перевел день назад на Visa. Пришла смс что деньги поступили на счет, а самих денег так и нет. куда обращаться? 

vsgladyshev
21 января 2016, 06:33

Смс кто прислал?

Inoi-91
21 января 2016, 06:33

на номер 900 пришла смс Russian Standart Bank

vsgladyshev
21 января 2016, 06:33

Посылали на карту Русского стандарта и смс пришло от него? Тогда вопросы к Русскому стандарту.

Inoi-91
21 января 2016, 06:33

Карта сбербанка, на номер 900 пришло сообщение: операция зачисления на сумму 1450.00р. Russian Standart Bank. а баланс не поменялся.

vsgladyshev
21 января 2016, 06:33

ок, то есть прислали с Русского стандарта на Сбер. смотрите в транзакциях в СберОнлайн и задавайте вопрос Сберу. 900 это их номер. они сообщили, что деньги пришли. 

Inoi-91
21 января 2016, 06:33

Все, деньги пришли.

vsgladyshev
21 января 2016, 06:33

Замечательно,  видимо разносили по счетам.

Максим Валуев
21 января 2016, 06:33

перевел деньги на мастер карт, из Москвы в Питер. Вопрос, сколько они буду идти, неужели 6 дней?!

 

cool.anyuta-borodina
21 января 2016, 06:33

Здравствуйте,если я привяжу Visa card к Яндекс.деньги моя карта пополнится балансом яндекс денег?

vsgladyshev
21 января 2016, 06:33

Нет. Если вы привяжете карту к счету, то сможете оплачивать покупки с её баланса. А вот если выпустить карту Яндекс.Денег, то её баланс будет равен балансу счета. 

LaFleur Sawyer
21 января 2016, 06:33

Переводил деньги на пластиковую карту Visa, с кошелька деньги списались , а на карту не поступили. Что делать?

Маша
21 января 2016, 06:33

На карту деньги могут поступить в течение нескольких дней — срок зависит от банка, выпустившего эту карту. Если прошло больше трёх рабочих дней и деньги не зачислились — напишите в службу поддержки, пожалуйста. 

nomen-s5
21 января 2016, 06:33
Хотел перевести деньги на карту сбербанка а деньги не пришли,  сколько они идут?
Маша
21 января 2016, 06:33
nomen-s5,
на карту Сбербанка идут несколько рабочих дней обычно.
sabina7395
21 января 2016, 06:33
Три месяца назад перевела деньги на карту Visa,но деньги так и не пришли.Обращалась в службу поддержки,сказали обращаться в банк.Обращаюсь в банк,говорят обращаться в службу поддержки ЯД. Что делать?
Маша
21 января 2016, 06:33
sabina7395,
привет, служба поддержки помогла вам разыскать перевод? Вы получили его?
Маша
21 января 2016, 06:33
sabina7395,
можете подсказать номер обращения? Мне кажется, мы вам недостаточно помогли :(
sabina7395
21 января 2016, 06:33
Маша,
вы имели в виду номер транзакции?
2000264380398
Или какой еще может быть номер?
Маша
21 января 2016, 06:33
sabina7395,
номер вашего обращения в службу поддержки — когда вы пишете туда письмо, он приходит в теме каждого ответа от нас (2015....)
sweetyCheryMarys
21 января 2016, 06:33
Аналогичная ситуация, переведи деньги с Яндекс.Деньги на карту Mastercard, а как результат: деньги списались с яндекссчета, а на карту не поступили. Что делать? Когда они придут?  Ситуация срочная и не требует отлагательств. (
Маша
21 января 2016, 06:33
sweetyCheryMarys,
привет, аналогичная — в смысле у вас три месяца назад перевод был сделан? Срок зачисления на карту обычно зависит от банка — от мгновенного до нескольких дней.
kuprymary
21 января 2016, 06:33
Маша,
(ответ от SweetyCheryMarys). Не совсем аналогичная,  прошли вторые сутки, но тишина -  денег нет. Неожиданно было, что нужно ждать несколько суток, обычно, приходит мгновенно.
Маша
21 января 2016, 06:33
kuprymary,
это правда зависит от банка: у кого-то реализовано мгновенное зачисление с карты на карту, у кого-то нет. На карту Райффайзена, например, 2-3 дня деньги у меня шли, Сбербанка — до 5(!). А у коллег на другие карты приходят моментально.
sabina7395
21 января 2016, 06:33
Маша,
нет не помогла,сказали :ждите,если сумма не переведется в ближайший месяц,мы вам вернем деньги обратно на счет ЯД. В итоге я просто забила.Смысла нет уже ждать эту 1000₽ .Да и ЯД я уже давно не пользуюсь.
solve19
21 января 2016, 06:33
Отправил деньги со счета Яндекса на счет Сбербанка (маэстро) придут ли деньги вообще?
Маша
21 января 2016, 06:33
solve19,
здравствуйте, срок зачисления денег на карту зависит от выпустившего её банка. На карту «Сбербанка» деньги обычно зачисляются в течение 5 рабочих дней.
Stapov Eugen
21 января 2016, 06:33
Здравствуйте! Ситуация следующая, карта Maestro Сбербанк, 18 цифр. Сегодня перевёл с ЯК на карту деньги,они,разумеется,списались. Мне их вообще ждать или нет?!Уже сутки прошли.
Маша
21 января 2016, 06:33
Stapov Eugen,
здравствуйте, срок зачисления денег на карту зависит от выпустившего её банка. На карту «Сбербанка» деньги обычно зачисляются в течение 5 рабочих дней.
nataliya.bychckowa
21 января 2016, 06:33
Вывела деньги с Яндекс кошелька на карту сбербанк, денег нет уже 4 дня, в чем проблема перевода? Почему так долго, если во всех банках перевод занимает максимум сутки? Как мне вернуть деньги?
nataliya.bychckowa
21 января 2016, 06:33
Четыре дня назад вывела деньги с Яндекс кошелька на карту сбербанк. Денег нет. Где деньги, сколько можно ждать? Ужасный сервис
nataliya.bychckowa
21 января 2016, 06:33
Я пишу уже не в первый раз, но почему то мои обращения исчезают, вместо того что бы дать внятный ответ, их просто удаляют
Маша
21 января 2016, 06:33
nataliya.bychckowa,
здравствуйте, срок зачисления денег на карту зависит от выпустившего её банка. На карту «Сбербанка» деньги обычно зачисляются в течение 5 рабочих дней.
Gadzhi0708
21 января 2016, 06:33
Маестро принимает?
ivancvladimir
21 января 2016, 06:33
Переводил деньги с яндекс кошелька на карту кукуруза в течении какого срока они появятся на карте?
proroman2014
21 января 2016, 06:33
Помогите, в смс написано "cash in; summa 9500; dostupno 0"
Indie Phoenix
21 января 2016, 06:33
Здравствуйте! Я перевела с Яндекс.Денег деньги на карточку Маэстро, и они где-то затерялись((((
Galant724
26 января 2016, 02:30
здравствуйте , у вас на сайте написано что на mastercard деньги переводятся в течении нескольких минут , я уже жду час и не вижу денег !
slesarencko.roman
27 января 2016, 11:04
Перевёл деньги на карту, они не пришли. Что делать, куда обратится ?
ya.nero354
29 января 2016, 16:12
Вывел деньги с кошелька на карту банка Санкт-Петербург(мастер кард) в среду, деньги до сих пор не пришли, что делать?
Чернов Ярослав
30 января 2016, 09:36
ЧТО это может быть.
Вчера вывел 3 тис р с яндекс денег на карту приват банка, и после этого еще хотел 3 вывести, но пишет *ОЙ извините, сейчас вы не можете оплатить.обращайтесь в поддержку*.
ЧТО ЭТО?
don130487
11 февраля 2016, 01:21
Я создала кошелек специально для оплаты на сайте http://vk-parser.ru/
Пополнила счет на 285 руб., но при попытке провести платеж на сумму 250 руб., после
подтверждения платежа паролем выдает ошибку:

К сожалению платеж не был завершен. Мы не списали с вашего счета деньги.
contract_not_found

Я думала проблема в том, что не достаточно средств. Но на 150 руб. платеж тоже не
проходит.

Может проблема в идентификации? Я не гражданин России и пройти идентификацию не могу.
DmitriyKorshynov96
27 февраля 2016, 10:02
Я перевел на карту сбербанк Maestro придут деньги и когда?
Rominaninalol
4 марта 2016, 05:36
Были переведены деньги с карты Visa на Яндекс кашелек , прошло уже много часов , но денег все нет , есть ли какие то определенные сроки прихода денег ?
Katya Dovnar
4 мая 2016, 10:52
Здравствуйте, отправляла с деньги с карты на карту через яндекс деньги, до сих пор не пришли, прошло 6 дней, что делать???
Katya Dovnar
4 мая 2016, 10:52
Здравствуйте, отправляла с деньги с карты на карту через яндекс деньги, до сих пор не пришли, прошло 6 дней, что делать???
Katya Dovnar
4 мая 2016, 10:52
Здравствуйте, отправляла с деньги с карты на карту через яндекс деньги, до сих пор не пришли, прошло 6 дней, что делать???
Яндекс.Деньги
23 мая 2016, 15:14
Katya Dovnar,
Подскажите, пожалуйста, деньги поступили? Если нет, напишите, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru — всё проверим и ответим вам.
antondmerk
13 мая 2016, 01:07
Отправил моментальный платеж на Альфа-Клик 10.05. 
Денег так и нет. Техподдержка молчит. По телефону ничего внятного не говорят.
У вас написано, что моментальный платеж совершается в течение 10 минут..
antondmerk
18 мая 2016, 11:09
Классно работаете! Денег так и нет. Техподдержка не отвечает, колл-центр говорит стандартные фразы по скрипту. С техподдержкой связь только по электронной почте. 
antondmerk
20 мая 2016, 14:26
Денег нет. Ответа от техподдержки тоже нет. 
Яндекс.Деньги
23 мая 2016, 15:13
antondmerk,
Если проблема всё ещё не решена, сообщите, пожалуйста, номер обращения в службу поддержки нам на bloghelp@yamoney.ru.
marmulevn
23 мая 2016, 05:37
ОТдайте деньги чмори 
Яндекс.Деньги
23 мая 2016, 15:12
marmulevn,
Напишите, пожалуйста, что у вас случилось, на bloghelp@yamoney.ru — обязательно ответим.
antondmerk
24 мая 2016, 14:11
Сегодня платеж вернулся. Без объяснений. Нормально так две недели мурыжи..
Маша
24 мая 2016, 14:19
antondmerk,
к сожалению, такое бывает — в связке с банком что-то, видимо, пошло не так, а возвраты в таком случае проводятся буквально вручную. Сожалеем, что вам пришлось так долго ждать. 
ya.byk161
25 мая 2016, 07:37
Так на карту maestro momentum с 18 значным номером переводятся деньги или нет ? Просто с кошелька деньги списались , а на карту не поступили 
Яндекс.Деньги
25 мая 2016, 11:21
ya.byk161,
Переводить можно на карты  Visa, MasterCard и Maestro любой страны, кроме Афганистана, Венесуэлы, Ирана, Ирака, Колумбии, США. Срок зачисления обычно устанавливает банк-получатель. В среднем он составляет до 6 рабочих дней.
ya.byk161
25 мая 2016, 15:15
А можно как нибудь проверить номер карты который я вводил ? Просто в истории он показан не полностью 
Яндекс.Деньги
26 мая 2016, 11:27
ya.byk161,
по правилам безопасности платёжных систем мы храним не весь номер карты. Срок зачисления на карту устанавливает банк-получатель платежа. В среднем он может занимать до 6 рабочих дней.
biahh.exe
29 мая 2016, 21:11
хм..у ссылки "карта любого банка" пишется,что перевод займет минуты,а тут пишут про дни. Дак как вас понять?
Яндекс.Деньги
30 мая 2016, 12:11
biahh.exe,
перевод займёт пару минут, а срок зачисления всегда устанавливает банк-получатель. В среднем он может занимать до 6 рабочих дней.
veter-vetrennij
24 сентября 2016, 18:43
Яндекс.Деньги,
я уже полтора месяца жду -_____-
Яндекс.Деньги
26 сентября 2016, 18:17
veter-vetrennij,
пришлите, пожалуйста, информацию о переводе на нашу почту: bloghelp@yamoney.ru — проверим.
Andreykosse98
1 июня 2016, 21:04
Сколько будут идти деньги  на сбербанк  карту? 
Яндекс.Деньги
1 июня 2016, 19:06
Andreykosse98,
срок зачисления перевода на карту от пары секунд до 5 дней в зависимости от банка, выпустившего карту. 
provotkgmail
13 июня 2016, 20:13
Я перевела деньги с я. кошелька на карту.смс пришла что зачислины деньги а баланс не изменился. Подскажите что делать? 
Яндекс.Деньги
14 июня 2016, 13:28
provotkgmail,
пришлите, пожалуйста, подробности на bloghelp@yamoney.ru.
Overlord22211
22 июня 2016, 00:55
1-2 рабочих дня вывод на карту чего так долго то?
Яндекс.Деньги
22 июня 2016, 12:23
Overlord22211,
кажется информация с 2012 года немного устарела :) Обычно деньги попадают на карту мгновенно, но иногда перевод может занять немного дольше — срок зачисления  зависит от банка-эмитента карты :)
Overlord22211
24 июня 2016, 00:08
Яндекс.Деньги,
Я всё понимаю, но я перевёл средства на сбербанк мастеркард, а они досих пор не прешли, что делать? 
Яндекс.Деньги
27 июня 2016, 11:20
Overlord22211,
Срок зачисления у Сбербанка — до 5 рабочих дней.
anntrf
24 июня 2016, 22:22
отправила перевод на карту Сбербанка Маэстро, уже 2 дня прошло, написала письмо в тех поддержку вчера. а ответа до сих пор  нет. что делать? очень волнуюсь!
Яндекс.Деньги
27 июня 2016, 11:20
anntrf,
Срок зачисления перевода на карту от пары секунд до 5 дней в зависимости от банка, выпустившего карту. Не волнуйтесь, пожалуйста, деньги обязательно придут ;)
everythingokk
22 февраля 2018, 13:45
Яндекс.Деньги,
Добрый день, перевожу постоянно на карту Таиского банка, зачисление через минуту максимум, последний раз отправил- жду уже 2 дня, денег нет, что делать? 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса22 февраля 2018, 17:40
everythingokk,
коллеги проверили перевод и ответили вам в письме. Посмотрите, пожалуйста. 
everythingokk
22 февраля 2018, 18:20
Андрей Лазорев,
Спасибо, жду зачисления. 
everythingokk
2 марта 2018, 05:44
everythingokk,
Добрый вечер, был сегодня в банке, передал номер то что отправили. По базе нет переводов с указанными данными в банке.
Что делать? Деньги отправлял после 20 числа еще 2 раза, все приходило за минуту. Платеж от 20 февраля так и не пришёл.
Помогите.
Жду ответа.
Дайте пожалуйста ответ, речь идет о деньгах.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса4 марта 2018, 19:48
everythingokk,
проверили - коллеги ответили в переписке, посмотрите на почте, пожалуйста.
ЯндексТуфта
28 июня 2016, 20:51


Перевод на банковскую карту
Для перевода достаточно знать номер карты получателя. Подойдет любая:
карта Visa, MasterCard и Maestro любой страны, кроме Афганистана, Венесуэлы, Ирана, Ирака, Колумбии, США; список может меняться;
карта American Express или Diners Club International банка «Русский Стандарт».
....
Обычно деньги попадают на карту мгновенно, но иногда перевод может занять до пяти рабочих дней: всё зависит от банка.
Данные карты при переводе защищены по международному стандарту PCI DSS.


Может пора заменить эту фразу на:


Обычно перевод может занять до пяти рабочих дней: всё зависит от банка, но иногда деньги попадают на карту мгновенно.
Волк
1 июля 2016, 18:45
а через какое время придут деньги с яндекс кошелька на карту Maestro? 
Яндекс.Деньги
4 июля 2016, 15:19
Волк,
срок зачисления перевода на карту от пары секунд до 5 дней в зависимости от банка, выпустившего карту. Не волнуйтесь, пожалуйста, деньги обязательно придут.
BoryaVova21
4 июля 2016, 13:34
а как посмотреть номер карты полностью, куда переводила деньги?
Яндекс.Деньги
4 июля 2016, 15:21
BoryaVova21,
полный номер карты мы не показываем по правилам безопасности платёжных систем. А что у вас случилось? Пришлите, пожалуйста, информацию на bloghelp@yamoney.ru — обязательно поможем.
Ryzomvov
8 июля 2016, 09:16
У меня точно такой же вопрос как у предыдущего человека. отправил довольно таки крупную сумму денег, и тишина, я тут начал волноваться, решил проверить номер карты собственно у того человека которому отправлял, оказалось напутал. позже я еще раз позвонил и попросил продиктовать номер карты на который я скинул средства, и он оказался вроде как тем же на который я перевел деньги. на вопрос "какого *** Мама ты мне нервы портишь, я поседею раньше тебя" я получил ответ "ну ты же мне говорил цифры так, а я тебе сказала что они вот здесь, потому что сперва было там а сам виноват, надо было тут, что бы вот" и тем самым она посеяла во мне семя грусти тоски и сомнения о правильности введенного номера снова и окончательно. На просьбу у техподдержки даже не сообщить мне номер, а просто сверить с номером карты мамы - мне был дан ответ что "ничего не знаю, моя хата с краю" сказать не могу не хочу не буду. Простыми словами я должен ждать это все время, вырывать себе волосы думая над тем туда я перевел или нет, и если же окажется что я ошибся с номером - то просто потерял несколько дней, для того что бы какой нибудь дядя петя по горячим следам вернул мне мои скопленные деньги. Помощи просить у техподдержки смысла нету, пользование картой разочаровало. помощь и сопровождение клиента - никакая. а всего то нужно было сказать мне номер куда я перевел.
Яндекс.Деньги
8 июля 2016, 14:22
Ryzomvov,
К сожалению, информация о номере карты конфиденциальная и передаётся нам по зашифрованному каналу. Мы не видим полный номер карты, поэтому не сможем сказать вам его полностью.  
Ryzomvov
8 июля 2016, 15:42
Яндекс.Деньги,
Хорошо, тут же следующий вопрос, по сумме как бы не 150 рублей я переслал, а 30 000. и все таки если они не придут в течении 5 рабочих дней я начну бить тревогу и обращаться в соответствующие органы. Тогда этот канал перестанет быть шифрованным?  
Маша
14 июля 2016, 22:24
Ryzomvov,
ну как, дошёл перевод, всё хорошо? 
resul.samed
25 июля 2016, 17:39
Как не живушим в россии вывести денег на банковскую карту 
Яндекс.Деньги
27 июля 2016, 14:06
resul.samed,
пройти идентификацию может гражданин любой страны одним из способов: https://money.yandex.ru/security/identification/methods.xml. После идентификации можно будет сделать перевод с кошелька на карту.
vlada.tarolog
3 августа 2016, 10:47
Я тоже очень недовольна сервисом, перевела с ЯД на Маэстро в расчете на скорость, прошло уже 4 часа. Ладно, что комиссия, сервис должен за счет чего-то существовать, но чтобы мои средства крутили без моего согласия несколько дней - это нехорошо. Больше не буду пользоваться такими переводами.
Яндекс.Деньги
3 августа 2016, 16:26
vlada.tarolog,
мы отправляем переводы моментально, а срок зачисления перевода на карту зависит от банка, выпустившего карту, — от пары секунд до 5 дней.
mishenko.mish2016
17 августа 2016, 13:38
Сколько можно ждать вывод на карту 5 дней
Яндекс.Деньги
26 сентября 2016, 18:19
mishenko.mish2016,
деньги пришли, всё хорошо?
veter-vetrennij
24 сентября 2016, 18:41
Привязала к яндекс.кошельку карту белорусского Альфа-Банка (Visa). С карты сняли рубль, зачислили на счет яндекс.кошелька - т.е. привязка прошло успешно. 4 августа понадобилось перевести на привязанную карту 2000 рублей - и всё, деньги пропали. Тех.поддержка ЯД говорит, деньги были успешно зачислены на счет такой-то (счет не мой, абсолютно левый, с моей картой никак не связан), отсылают разбираться в банк. В отделении банка тоже руками разводят, говорят: "У нас и нет таких счетов", отправляют обратно к техподдержке. Так и мечусь между ними, как теннисный мячик. Что теперь делать? Как вернуть деньги?
Яндекс.Деньги
26 сентября 2016, 18:20
veter-vetrennij,
пришлите, пожалуйста, номер обращения в службу поддержки со ссылкой на этот комментарий на нашу почту bloghelp@yamoney.ru — мы проверим всё ещё раз.
r.zaets
3 октября 2016, 11:17
Отправил деньги из яндекс кошелька, они не пришли, в какой срок деньги приходят? так как в моем случае уже прошло 2 суток.(
Яндекс.Деньги
5 октября 2016, 13:30
r.zaets,
подскажите, пожалуйста, каким способом вы делали перевод с кошелька? Пришлите, пожалуйста, информацию о переводе на bloghelp@yamoney.ru — мы проверим всё ли с ним хорошо.
mnv.mks
6 октября 2016, 23:29
Отправил 3-го октября деньги с Яндекс кошелька на карту виза Банк Авангард, до сих пор не пришли, у получателя уже паника, кто знает куда обратиться и как решить проблему? 
Яндекс.Деньги
7 октября 2016, 13:27
mnv.mks,
срок зачисления перевода на карту от пары секунд до 5 дней в зависимости от банка, выпустившего карту. Если деньги не придут, напишите, пожалуйста, информацию о переводе нам на bloghelp@yamoney.ru — проверим, что с переводом.

dr.tchernov1
13 октября 2016, 11:48
НЕ ПРИХОДИТ ВОТ УЖЕ ВТОРОЙ ПЛАТЕЖ НА КАРТУ С ЯД.ЧТО ДЕЛАТЬ?
Яндекс.Деньги
14 октября 2016, 14:06
dr.tchernov1,
срок зачисления перевода на карту: от пары минут до 5 дней в зависимости от банка, выпустившего карту. Напишите, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru — проверим платёж.
dr.tchernov1
14 октября 2016, 14:25
Яндекс.Деньги,
Оба перевода пришли спустя несколько часов,зря только панику развел.Спасибо уважаемой тех.поддержке Сервиса ЯД.
dora.beldueva
14 октября 2016, 12:22
Здравствуйте! Какой период зачисления денежных средств на карту Maestro от Сбербанка (18-ти значный номер карты)? до 5-ти рабочих дней?
Яндекс.Деньги
14 октября 2016, 14:09
dora.beldueva,
срок зачисления перевода на карту от пары секунд до 5 дней в зависимости от банка, выпустившего карту. Можно прислать информацию о платежа нам на bloghelp@yamoney.ru — проверим.
dora.beldueva
14 октября 2016, 18:18
Яндекс.Деньги,
, Благодарю за ответ, отправила письмо по указанному e-mail.
dora.beldueva
15 октября 2016, 14:54
Яндекс.Деньги,
Деньги пришли) 
Яндекс.Деньги
17 октября 2016, 12:02
dora.beldueva,
ура! 
miss.pypkin
17 октября 2016, 20:32
Ясоздала Яндекс деньги вывела деньги они из цета пропали и мне не пришли что мне делать 
Яндекс.Деньги
18 октября 2016, 12:07
miss.pypkin,
пришлите, пожалуйста, информацию о платеже на bloghelp@yamoney.ru — проверим платёж.
shortys@itsites.com.ua
25 октября 2016, 18:15
Здравствуйте, уже больше чем неделю выводяться денежные средства, в чем может быть причина?
Яндекс.Деньги
26 октября 2016, 13:39
shortys@itsites.com.ua,
пришлите, пожалуйста, на bloghelp@yamoney.ru подробности о переводе — проверим, что такое.
Pasha Krut'
9 ноября 2016, 00:24
Придут ли деньги, если я вывел на украинскую карту рубли.. карта естественно в гривнах
Яндекс.Деньги
24 ноября 2016, 12:50
Pasha Krut',
да. Если деньги не пришли, напишите, пожалуйста, нам на почту: bloghelp@yamoney.ru.
xoma97xoma
9 ноября 2016, 14:12
Здравствуйте. Ввел все свои данные , и сделал первый платеж на карту приват банка. 
В течении какого времени мне поступят деньги ? 
Яндекс.Деньги
24 ноября 2016, 12:47
xoma97xoma,
срок зачисления зависит от банка: может составить от пары минут до 5 дней. Подскажите, пожалуйста, деньги пришли?
Aleksi Pennie
16 ноября 2016, 21:25
Здравствуйте! С карты Яндекс на заправке в Эстонии списали дважды денежные средства. Как быть. aleksi.pennie@yandex.ru
Яндекс.Деньги
24 ноября 2016, 12:50
Aleksi Pennie,
отправьте, пожалуйста, дату и сумму списания, если есть — чек, номер кошелька на нашу почту: bloghelp@yamoney.ru — проверим.
bunina123
23 ноября 2016, 17:17
сколько по времени идут деньги с яндекс на мастеркарт

Яндекс.Деньги
24 ноября 2016, 12:46
bunina123,
Срок зачисления перевода на карту от пары минут до 5 дней в зависимости от банка, выпустившего карту. Если деньги не придут, напишите, пожалуйста, в нашу службу поддержки: https://money.yandex.ru/feedback/.
georgy19944
28 ноября 2016, 17:06
почему не могу переводить с одного своего счета,на другой
Яндекс.Деньги
29 ноября 2016, 16:15
georgy19944,
что именно не получается при переводе? Отправьте, пожалуйста, номер кошелька и скриншот ошибки на нашу почту: bloghelp@yamoney.ru — поможем разобраться.
Sokolova8644
17 декабря 2016, 08:54
я попыталась вывести деньги на карту приват ,проживаю в Украине,но в банке сказали что они не работают с яндекс кошельком,веб мани и прочими переводами. деньги с яндекс кошелька сняли((они вернуться??и как их вывести??

Яндекс.Деньги
9 января 2017, 15:22
Sokolova8644,
сделать перевод с кошелька на карту можно, в том числе и на карту украинского банка. Попробуйте, пожалуйста, ещё раз.
vlada.korneeva2017
5 января 2017, 20:46
Здравствуйте! Пополнила счёт на сумму 1000рублей. Прошло уже 2 часа. Деньги на счёт не пришли. Что делать?
Яндекс.Деньги
9 января 2017, 15:22
vlada.korneeva2017,
если деньги всё ещё не пришли, отправьте, пожалуйста, номер кошелька и чек, подтверждающий перевод, на bloghelp@yamoney.ru — проверим платёж.
Александр Володин
13 января 2017, 15:38
Господи, три дня рабочих нужно ждать перевод яндекс денег на карту виза! Почему так долго? Быстрее было поездом отправить.
Обновлено 13 января 2017, 15:39
Яндекс.Деньги
16 января 2017, 12:46
Александр Володин,
срок зачисления денег на карту устанавливает банк-получатель платежа, занимать он может до 5 рабочих дней.
patya9100
19 января 2017, 12:03
Александр Володин,
 здарова сколько времени заняло перевод с яндекса на карту
patya9100
19 января 2017, 12:02
я перевел деньги с яндекса на карту сколько времени займет заяисление?
Яндекс.Деньги
20 января 2017, 16:17
patya9100,
срок зачисления устанавливает банк-получатель платежа, обычно — до 5 рабочих дней.
Inna Levitan Arutunian
19 января 2017, 04:24
Добрый день!
Мне вчера был сделан перевод через яд на карту. Деньги не пришли. Как можно проверить где они находятся и что с переводом.?Есть номер транзакции.
Яндекс.Деньги
20 января 2017, 16:18
Inna Levitan Arutunian,
обычно служба поддержки проверяет платежи и отвечает пользователям: https://money.yandex.ru/feedback/. Уже писали? Подскажите номер письма, пожалуйста.
lena.bushevaya
22 января 2017, 11:55
Скажите пожалуйста,я оплачивала с карты через Яндекс деньги систему Pay-Billcom,но деньги еще так и не пришли,хотя прошло уже больше суток...Они придут еще или нет?
Яндекс.Деньги
23 января 2017, 15:39
lena.bushevaya,
отправьте нам на bloghelp@yamoney.ru информацию о платеже, пожалуйста — проверим платёж и подскажем.
vlastelin.koltz
31 января 2017, 17:28
Видим, что вы написали нам в службу поддержки письмо. Мы попросили коллег ответить быстрее, они уже занимаются вашим вопросом и скоро ответят .  
Обновлено 31 января 2017, 17:40
cosmoline123
7 февраля 2017, 16:42
Скажите , а систему переводов Яндекс Деньги за рубеж починят ?  или она будет вечно в состоянии"По техническим причинам переводы в иностранные банки не проходят. Скоро всё исправится." ?
Андрей Лазорев
7 февраля 2017, 18:07
cosmoline123,
к сожалению, воспользоваться прежней формой переводов на данный момент нельзя. У нас есть альтернативная форма для перевода за рубеж, чтобы получить подробные инструкции, напишите, пожалуйста, в службу поддержки через форму https://money.yandex.ru/feedback/ или по адресу supp@money.yandex.ru - коллеги помогут вам ;)
euRaaa
17 февраля 2017, 11:49
Андрей Лазорев,
Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Сделал перевод на карту. Деньги не пришли уже более суток. В детализации платежа в кабинете яндекса в разделе переводы нет возможности посмотреть все цифры карты, на которую был сделан перевод (там звездочки). Как узнать все цифры карты на которую был сделан перевод?
euRaaa
17 февраля 2017, 11:44
Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Сделал перевод на карту. Деньги не пришли уже более суток. В детализации платежа в кабинете яндекса в разделе переводы нет возможности посмотреть все цифры карты, на которую был сделан перевод (там звездочки). Как узнать все цифры карты на которую был сделан перевод?
Андрей Лазорев
10 марта 2017, 14:07
euRaaa,
К сожалению, увидели ваш комментарий только сейчас. Все цифры карты подсказать не можем, а деньги на карту могут идти несколько рабочих дней - зависит от банка получателя. Надеемся, вам уже всё пришло :)
Drdancoast
22 февраля 2017, 19:03
Это самый долгий вид перевода, переводить что то на сбербанк. 
andrey.borodin2014
10 марта 2017, 09:23
Перевел с карты Сбербанка на сбербанк(белгорода)4000 руб. вчера в 11 утра. Деньги до сих пор не пришли.Написал в службу поддержки вчера же,сказали ждите результатов!Почему так долго???Решил через интернет купить ребенку велосипед,купил называется!!!!((((((
Андрей Лазорев
10 марта 2017, 14:11
andrey.borodin2014,
Срок зачисления на карту зависит от банка получателя, мы со своей стороны отправляем перевод сразу же. Подскажите, пожалуйста, номер письма в службу поддержки -  проверим ваш перевод и ответим в письме.
andrey.borodin2014
11 марта 2017, 12:18
номер  8464885.Уже третьи сутки пошли!
Андрей Лазорев
13 марта 2017, 17:20
andrey.borodin2014,
срок зачисления перевода на карту может составлять от пары минут до пяти рабочих дней в зависимости от работы банка, выпустившего карту. Не волнуйтесь, пожалуйста, деньги обязательно придут.
maxshuba2011
12 марта 2017, 15:57
Сколько длиться перевод с яндекса на карту приват банка?
Андрей Лазорев
13 марта 2017, 17:20
maxshuba2011,
от пары минут до пяти рабочих дней, в зависимости от скорости работы банка, выпустившего карту. 
Паша Царуков
25 марта 2017, 03:37
Доброго времени суток, перевод на карту Visa от MTBank'a в РБ будет осуществлен? Или я зря отправил деньги?
Андрей Лазорев
27 марта 2017, 11:26
Паша Царуков,
Доброго! Деньги на карту с кошелька могут поступать от 1 минуты до нескольких рабочих дней. Срок зачисления зависит от банка, выпустившего карту. Подождите, пожалуйста, уверены - деньги придут :)
lilym2000
29 марта 2017, 02:13
Сколько времени идут деньги на карту маэстро 
Андрей Лазорев
29 марта 2017, 11:50
lilym2000,
Деньги на карту с кошелька могут поступать от 1 минуты до нескольких рабочих дней. Срок зачисления зависит от банка, выпустившего карту :) 
Паша Царуков
4 апреля 2017, 18:45
Возможен ли перевод с Анонимного кошелька на другой кошелек ?
Андрей Лазорев
5 апреля 2017, 11:40
Паша Царуков,
Чтобы сделать перевод на другой кошелек, нужно иметь именной или идентифицированный статус. Вот тут можно почитать о статусах подробнее :)
sloni444
14 апреля 2017, 14:41
Доброго дня, как можно узнать номер карты  на которую сделан перевод, дабы убедиться правильность ввода данных, т.к пару цифр не видно ?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса14 апреля 2017, 16:36
sloni444,
 привет, эта информация конфиденциальна и передается по шифрованному каналу - мы ее не знаем. Номера карт устроены так, что при ошибке на одну или две цифры перевод сделать не получится, так как получится несуществующий номер.
komarenko.inna2017
20 апреля 2017, 13:09
Я в шоке,перевела деньги:1900 на карту сбербанка(долг отдавала)Ага,теперь попала еще на 1900 сверху,содрали комиссию,деньги не пришли,(через 10 дней обратилась в тех.поддержку,с момента запроса на тех.поддержку прошло уже более суток,молчат( Предполагаю,что на таких лохах как я мир стоит,обходите мимо данную систему!!!!!!!!
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса20 апреля 2017, 16:26
komarenko.inna2017,
видим, что наши коллеги ответили в переписке - проверьте почту, пожалуйста.
komarenko.inna2017
21 апреля 2017, 10:37
Вы можете удалять все мои комментарии ото всюду,я в любом случае буду их публиковать в сети,вопрос мой так и не решили,диалог с поддержкой прерван.
Деньги так и в воздухе витают!
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса23 апреля 2017, 11:41
komarenko.inna2017,
Коллеги ответили вам в письме - проверьте, пожалуйста.
Артём Кульнов
5 мая 2017, 15:43
Не перевелись деньги на карту сбербанка, что делать?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса7 мая 2017, 15:42
Артём Кульнов,
Напишите, пожалуйста, в службу поддержки, коллеги посмотрят, в чем дело и помогут.
doppelganger.oleg
6 мая 2017, 19:10
есть какая-нибудь разница между переводом на карту и переводом на счет физического лица, кроме минимальной суммы и собственно реквизитов? интересует срок прохождения платежа. если на карту деньги приходят в течение нескольких минут, то и на счет придут с той же скоростью или возможны варианты?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса7 мая 2017, 15:45
doppelganger.oleg,
При переводе на счет физического лица комиссия меньше ( 3%), срок поступления денег и в первом и во втором случае зависит от банка получателя и может достигать несколько рабочих дней, но на карту, обыкновенно, поступают деньги быстрее.  Перевод на счет физического лица может осуществить только идентифицированный пользователь :)
doppelganger.oleg
8 мая 2017, 04:50
Андрей Лазорев,
спасибо, я уже потестил. деньги все еще в пути.
kotov25jonn06
16 мая 2017, 05:36
На мастер кард очень долго выводиться, на виза сразу же, а на мастер долго, беда( 
bulaev12345
16 мая 2017, 10:53
Почему вывод денег на карту занимает стоько много времени??
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса17 мая 2017, 16:09
bulaev12345,
Срок зачисления перевода на карту может составлять от пары минут до пяти рабочих дней - это зависит от работы банка, выпустившего карту. 
koptelov.vladis
1 июня 2017, 13:55
Здраствуйте, сегодня осуществил перевод с Яндекс кошелька на карту mastetcard, пришло СМС оповещение о том что получен перевод, но дененьги на счёт так и не поступили, дозвонившись в свой банк они увидели что операция есть, а денег нет попросили подождать сутки, после чего обратиться в Яндекс, что делать?
DочьSамурая
2 июня 2017, 08:16
Почему уже неделю не приходят деньги с кошелька на карту?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса2 июня 2017, 10:34
DочьSамурая,
напишите, пожалуйста, в службу поддержки через форму https://yandex.ru/support/money/issue/other.html или по адресу supp@money.yandex.ru, указав номер вашего кошелька и дату, время и сумму перевода - разберёмся.
bogynovanastya
3 июня 2017, 12:46
Зжравствуйте. Отправляла деньги на карту в субботу утром, сегодня ровно неделя прошла, до сих пор деньги не пришли. Можете сказать когда прийдут?
Юрий М.
10 июня 2017, 08:08
Очень мило с твоей стороны, ЯД!
Сейчас приведу цитаты из твоих текстов, посмеёмся вместе!
1. На банковскую карту Срок зависит от банка, чаще всего — сразу
2. Когда деньги попадут на карту?
Мгновенно, если банк участвует в системе MasterCard MoneySend или «Платежи и переводы Visa». В остальных случаях перевод может занять до шести рабочих дней, но это редкость.
3. Просто зайдите в раздел "Вывести" на сайте Яндекс.Денег, укажите номер своей карты Visa или Mastercard и сумму к выводу, подтвердите операцию платежным паролем и ждите прихода денег на карту.
У вас нет счета в Яндекс.Деньгах, а у вашего друга - есть? Прекрасно, он может отправить деньги со своего кошелька прямо на вашу карту. Для этого не нужно ничего, кроме собственно номера карты, продиктуйте ему номер - и через 1-2 рабочих дня вы получите SMS-сообщение, что баланс вашей карты пополнен, и деньги можно тратить.
Отправить Яндекс.Деньги из кошелька можно на любую карту Visa или MasterCard российского банка

Забавно так ты жонглируешь фразами, только ты, дорогой ЯД, наверное забыл - что речь идёт о финансах (денюшка - по-твоему, да?).
ЯД!!!
ТЕБЕ НЕ СТЫДНО?
Юра.



magel.yury
11 августа 2017, 15:02
По- моему, сколько лет существуют ЯД и Сбербанк, столько лет будут поступать бесконечные вопросы О СРОКАХ зачисления денег  с кошелька ЯД на карту Сбербанка. А всё потому, что информация на сайте ЯД не совсем корректная и не очень внятная (хотя и верная по сути).
     Что, на мой взгляд, можно и нужно сделать? Да в принципе совсем немногое. Крупнейшая платёжная система и крупнейший банк должны просто уточнить правила игры, как это и принято у хороших партнеров. Инициатором, как мне кажется, должны выступить ЯД: ведь это на их престиже сказывается неопределенность и расплывчатость формулировок, разочаровывающая действующих и потенциальных клиентов.
      Можно попросить Сбербанк провести статистический анализ заявок на вывод средств по схеме Кошелёк ЯД - банковская карта, например, за последний год, изучив их количество и продолжительность полного цикла их прохождения. В результате получится тот самый показатель - назовём его условно t (время в пути), который так интересует очень и очень многих. Причём, по моим данным, основанным на многочисленных публикациях и отзывах,
он существенно отличается и - слава Богу! - в лучшую сторону! - от  несколько устрашающих широкую публику 5-ти (а то и 6-ти) дней (это в век-то электронных технологий!).
      Что обидно, ЯД всегда мгновенно - молодец! - снимает деньги с кошелька и с этим нет ни малейших вопросов! Дальше и вправду всё зависит уже не от него, а от банка, чьей картой вы пользуетесь. Так давайте хотя бы  с крупнейшим нашим банком разберёмся, что называется, ПО СРОКАМ, доведём до клиентов РЕАЛЬНУЮ информацию, а там, глядишь и до других банков дело дойдёт!
       Спасибо всем, кто прочитал это до конца и тем, кто, может быть, захочет высказаться.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса11 августа 2017, 16:31
magel.yury,
обязательно передадим коллегам ваше пожелание - благодарим за проявленный к нашей работе интерес! 
Волшебная Юла
14 августа 2017, 17:14
ЗЗдравствуйте,а на карту Маэстро можно сделать перевод?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса16 августа 2017, 12:46
Волшебная Юла,
здравствуйте! Конечно, можно на карточки Visa, MasterCard и Maestro любого банка.
mybloko
4 сентября 2017, 14:27
Почему служба поддержки постоянно забывает о моей заявке? Приходится о себе напоминать через чат в разделе "помощь"
vanDriges
28 сентября 2017, 16:07
перевел деньги не на тот счет, что делать?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса2 октября 2017, 17:50
vanDriges,
видим, что вы уже писали нам об этом по электронной почте. Коллеги задали уточняющий вопрос в переписке - посмотрите, пожалуйста. 
miljukov2016
17 октября 2017, 00:13
зздравствуйте. а как переслать деньги с кошелька на карту сбербанка? у меня из кошелька только на номер телефона отправляет
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса17 октября 2017, 14:20
miljukov2016,
отправить перевод на карту можно на специальной страничке - для этого нужен именной или идентифицированный статус. 
alexsey.petrov20100
25 октября 2017, 09:12
ППеревёл 500 р. С карты в кошелек и они не дошли. Что делать?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса3 декабря 2017, 17:35
alexsey.petrov20100,
ох, простите, что не отвечали :( В таких случаях лучше сразу написать коллегам в поддержку, они помогут разобраться. 
mash.zhukowa2014
26 октября 2017, 18:44
Скажите пожалуйста я перевела деньги с яндэкс кошелька на карту и деньги так и не пришли

Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса3 декабря 2017, 17:39
mash.zhukowa2014,
мы отправляем перевод сразу, а зачисление зависит от банка-получателя, обычно не более 5 дней. 
раиса ушакова
2 декабря 2017, 20:40
не чего не работоет  лахотрон   
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса3 декабря 2017, 17:25
раиса ушакова,
у вас что-то не получилось? 
Обновлено 3 декабря 2017, 17:25
Yh Gh
17 января 2018, 22:43
Я отправила денги с яндекс денги 4 дня назад , мне пришло пароль я эго в вела , пришло чек на мели что платёж успешен , а денег нет не на кошелке не на карте , что делать ???
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса18 января 2018, 19:49
Yh Gh,
если мы правильно поняли, вы переводили на банковскую карту? Если в истории платеж успешный, значит деньги отправлены, а зачисление зависит от скорости работы банка-получателя, обычно до 5 рабочих дней. 
Yh Gh
17 января 2018, 23:35
лохотрон ваш ЯД , который просто ворует деньги , и тех поддержка морозится , включили автоответчик и всё жди с моря погоды . Разочаровался очень . Не рекомендую им пользоваться 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса18 января 2018, 19:49
Yh Gh,
подскажите, пожалуйста, номер вашего письма в поддержку - разберемся. 
Аделя Швец
29 января 2018, 19:20
Сегодня. С моей сбер . банковской карты, мошенники списали деньги , на Яндекс мани. Которым я никогда не пользуюсь. Как быстро поступают средства с карты на счёт Яндекс? Успела ли я заморозить операцию? 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса30 января 2018, 15:20
Аделя Швец,
пожалуйста, скорее отправьте нам все подробности этой ситуации через форму: https://yandex.ru/support/money/issue/other.html
alona.atalay.1980
30 января 2018, 23:03
здравствуйте а с Яндекса кошелька  на карту в Турции  перевести получиться?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса31 января 2018, 16:10
alona.atalay.1980,
если у кошелька именной или идентифицированный статус, всё получится. 
tasika25
26 февраля 2018, 07:37
Здравствуйте, перевела вчера с я.д на карту Сбербанк,но деньги не пришли,хотя перевод прошел деньги списаны.Когда они прийдут?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса27 февраля 2018, 16:47
tasika25,
срок зачисления зависит от банка. Напишите про перевод, пожалуйста, в поддержку, проверим. 
lev9998
4 апреля 2018, 10:09
Что за фигня сделал перевод с кошелька на карту мир, а денег нет? Что делать куда обращаться???
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса4 апреля 2018, 10:42
lev9998,
мы деньги переводим сразу, а срок зачисления уже зависит от банка. Напишите нам через форму, пожалуйста - все проверим.
serrrgeiii111
25 июля 2018, 23:10
Переводу с яндекса на карточку , деньги уходят. Проходит 2 минуты они возражаются назад в яндекс . Что это подскажите пожалуйста..
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса26 июля 2018, 14:25
serrrgeiii111,
нужно посмотреть. Пожалуйста, отправьте номер кошелька нам на supp@money.yandex.ru , разберемся. 
Coffee2525
23 октября 2018, 01:22
Не могу прявязать банковскую карту выбевает ошыбку

Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса24 октября 2018, 11:44
Coffee2525,
видим, у вас все получилось 😊
Денис Петриченко
22 мая 2019, 22:40
Делал перевод с карты на кошелек, 2 раза успешно в 3 раз не пришли и с карты списались
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса23 мая 2019, 19:43
Денис Петриченко,
мы отправляем деньги на карту сразу. Скорость их зачисления зависит от банка карты: от нескольких минут до 5 рабочих дней.
Если перевод не поступит в эти сроки, пожалуйста, напишите нам о нем в поддержку — поможем найти платеж.
golikova.kristina2016@gmail.com
сегодня, 11:22
Здравствуйте. Хотела бы спросить. Перевели деньги с Яндекс кошелька на карту сбербанка 1 апреля, денег до сих пор нет. По какой причине может быть задержка? 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндексасегодня, 13:34
golikova.kristina2016@gmail.com,
здравствуйте. Пожалуйста, напишите нам в поддержку — поможем найти платеж.