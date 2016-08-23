Блог Денег

Блог Денег

7 способов мгновенно перевести деньги в кошелёк на Яндексе

Раздумываете, как пополнить кошелёк в Яндекс.Деньгах, или ждёте перевод от другого человека и не знаете, как быстро придут деньги? 

Перевод между кошельками Яндекс.Денег обрабатывается в ту же минуту. Ещё семь способов мгновенно перевести деньги на кошелёк мы собрали в шпаргалке ниже.

Как быстро положить деньги на кошелёк

1. С банковской карты Visa, MasterCard или Maestro на сайте или в мобильном приложении Яндекс.Денег. Подходят карточки, выпущенные в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане, Украине или Эстонии. 


2. С баланса мобильного, привязанного к кошельку на сайте или в мобильном приложении Яндекс.Денег. Способ доступен для российских абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Tele2. 


3. Переводом из интернет-банка Сбербанка, Альфа-Банка, Банка Москвы, Райффайзен Банка, Тинькофф Банка, ВТБ24, Банка Русский Стандарт, Промсвязьбанка (и других банков из списка) по номеру кошелька. Из любого банка — переводом  по номеру карты Яндекс.Денег (имеет общий баланс с кошельком).


4. Переводом из других электронных кошельковWebmoney (для этого оба кошелька должны быть идентифицированы на одного человека и связаны между собой) или QIWI.


5. Наличными в терминалах: выбирайте терминалы из списка с пометкой «мгновенно». Сохраните чек — если деньги не пришли в указанный срок, позвоните по телефону на чеке. 


6. Наличными в салонах связи: Евросеть, «Связной», МТС, «Альт Телеком» и другие. Сообщите кассиру номер кошелька, отдайте нужную сумму и сохраните чек.


7. Пункты международных переводов: в России это Contact, «Юнистрим», «Город». Не забудьте захватить паспорт.

Как платить, не пополняя кошелёк

Платить через Яндекс.Деньги можно даже если на кошельке ноль: привяжите карточку к счёту в Яндекс.Деньгах, кошелёк будет автоматически пополняться с неё в момент покупки и ровно на ту сумму, что вы хотите потратить. 

Все способы пополнить кошелёк, в том числе из других стран, смотрите на сайте Яндекс.Денег.

194 комментария
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kanin.konstantin
23 августа 2016, 18:19
Планируете ли добавлять привязку карт для стран ЕС?
Маша
24 августа 2016, 12:27
kanin.konstantin,
карты отдельных стран ЕС привязать к кошельку можно и сейчас (например карты банков Литвы, Латвии, Эстонии, Турции). Мы, конечно же, работаем над расширением возможностей для наших пользователей за рубежом — но планы обычно заранее не озвучиваем, следите за новостями. 
kanin.konstantin
24 августа 2016, 12:34
Маша,
отлично, будем ждать.
Евгений Куршев
23 августа 2016, 18:47
При пополнении с баланса мобильного комиссия 10,86% + 10р.
Это правда так, не опечатка? Почти одиннадцать процентов?
Маша
24 августа 2016, 12:25
Евгений Куршев,
да, это комиссия операторов, у каждого своя. 
Sergey Polyakov
25 августа 2016, 12:49
7 способов мгновенно перевести деньги в кошелёк на Яндексе платя конскую комиссию, лишая себя процента на остаток, лишая себя безкомиссионого снятия наличных, кэшбека и тд Зачем? Вот небольшой список банков чьи карты можно пополнить картой любого банка без комиссии, получить процент на остаток, кэшбек, и даже в нек случаях бесплатно получить карту. Думайте дважды перед тем как заводить себе яндекс деньги.
https://p2p.mdm.ru/binp2p/

https://card2card.mkb.ru/

https://rocketbank.ru/

https://www.touchbank.com

https://bank.megafon.ru/




Маша
25 августа 2016, 13:44
Sergey Polyakov,
спасибо, отличный совет — думать вообще всегда полезно :) Что касается пополнений – то, во-первых, есть множество способов пополнить кошелёк без комиссии. А во-вторых, депозитный счёт в банке и кошелёк на Яндексе — это разные сервисы, и люди обычно используют их для разных целей. 
kozhniks
28 июля 2017, 13:07
Sergey Polyakov,
Комиссия за перевод с карты на карту, нет, я лучше в евросети пополню без комиссии!
Tiu
10 апреля, 06:18
Sergey Polyakov,
 Спасибо. Очень полезная информация. 
Meloundn
25 августа 2016, 13:44
Хуже онлайн кошелька я ещё не встречал


abidova236
14 ноября 2016, 00:28
Meloundn,
С чего это вдруг?) Аргументируй! Худший кошелек это WEB MONEY! Попробуй потерять от него пароль! Будешь платно звонить им в Москву и предоставлять ксерокопии паспорта , снилса и прочей ненужной для интернет копилки ерунды неделями , пока не докажешь что кошелек принадлежит именно тебе. Плюсом замучаешься с электронными переустановками и сертификатами, которые вообще не несут никакой пользы для обычной платилки.
У Сбербанка восстановление данных Гораздо проще. А тут прозрачнее сервиса нет - только QIWI  для любителей терминалов и мгновенных рассчетов.
Самый лучший и простой кошелечек для вывода и трансфера денег.
abidova236
14 ноября 2016, 00:30
abidova236,
 поюсом к посту выше - Самый лучший Яндекс!!! Не ведитесь на платные обсиры!
luba.kulagina
24 июля 2017, 18:24
abidova236,



Согласна.
kingstakh
11 сентября 2016, 16:30
Вот бы еще Skrill привязать 
Яндекс.Деньги
14 сентября 2016, 14:30
kingstakh,
подумаем :)
kingstakh
14 сентября 2016, 14:48
Яндекс.Деньги,
будет здорово. Потому что сейчас даже невозможно привязать карту Яндекс.Денег к аккаунту в Skrill - не проходит верификацию.
Elka Elf
14 сентября 2016, 11:27
я живу в Донецке. Пополнить счет невозможно. Можете закрыть мой кошелек.
Яндекс.Деньги
14 сентября 2016, 14:30
Elka Elf,
закрыть кошелёк можно через службу поддержки: https://money.yandex.ru/feedback/.
sergeiroskow
16 сентября 2016, 05:03
Верю в "Счастливый финал"
plaksiencko.vladimir
22 сентября 2016, 09:51
 Логика
veter-vetrennij
24 сентября 2016, 18:57
Привязала к яндекс.кошельку карту белорусского Альфа-Банка (Visa). С карты сняли рубль, зачислили на счет яндекс.кошелька - т.е. привязка прошло успешно. 4 августа понадобилось перевести на привязанную карту 2000 рублей - и всё, деньги пропали. Тех.поддержка ЯД говорит, деньги были успешно зачислены на счет такой-то (счет не мой, абсолютно левый, с моей картой никак не связан), отсылают разбираться в банк. В отделении банка тоже руками разводят, говорят: "У нас и нет таких счетов", отправляют обратно к техподдержке. Так и мечусь между ними, как теннисный мячик. Что теперь делать? Как вернуть деньги?
Яндекс.Деньги
26 сентября 2016, 18:16
veter-vetrennij,
пришлите, пожалуйста, номер обращения в службу поддержки со ссылкой на этот комментарий на нашу почту bloghelp@yamoney.ru — мы проверим всё ещё раз.

ybikov
7 октября 2016, 11:55
Хотелось бы иметь возможность принять деньги с платёжных карточек, выпущенных не только на территории СНГ. Соответственно, при формировании кнопки оплаты на сайте либо при помощи выставления счёта на адрес электронной почты необходима возможность переключить все надписи и иной текст для клиента на английский язык.
Яндекс.Деньги
7 октября 2016, 13:11
ybikov,
спасибо за ваш комментарий — мы передадим пожелание нашим коллегам ;)
hlozar
7 октября 2016, 16:37
Здравствуйте!Сегодня не поступил платёж \ЗАРАБОТОК\с сервиза ,,Биткоин генератор,,при всех выполненных платежах и полной технической состоятельности рабочей системы.
 Это только сегодня!!!   P.S   Признаться это становится весьма подозрительным и сомнительным.   16 месяцев в интернете не совершено ни одного перемещения финансовых средств не говоря уже о каких то выводах денег.Вечный ноль в графе ,,на вашем счёте=,, вполне реальная перспектива.   Юрий
Яндекс.Деньги
10 октября 2016, 12:34
hlozar,
если есть проблема с платежами, напишите, пожалуйста, на bloghelp@yamoney.ru.
nogina.mariya2016.nogina
16 октября 2016, 01:57
Люди добрые помогите мне узнать как я могу Яндекс кошельком расплотиться в семейном гипер маркете?пожалуйста ответьте кто не спит
petyaAB
13 апреля 2018, 09:32
nogina.mariya2016.nogina,
Заказать карту за 200 руб, и спокойно расплачиваться. Ну или смартфоном с НФС
nogina.mariya2016.nogina
16 октября 2016, 02:04
Помагите расплотиться Яндекс кошельком в гипер маркете?
nogina.mariya2016.nogina
16 октября 2016, 02:05
nogina.mariya2016.nogina,
Как это сделать?
Яндекс.Деньги
17 октября 2016, 11:51
nogina.mariya2016.nogina,
вы можете заказать нашу карту по ссылке  https://money.yandex.ru/cards/yacard и расплачиваться ей в любом магазине, где принимают карты MasterCard — деньги будут списываться с кошелька.
roman.oblikov
22 октября 2016, 01:26
Хуже кошелька не встречал! 5 лет не пользовался вообще им! В июне была необходимость перевести через яндекс кошелек деньги! Принять то деньги приняли, а перевести не смог.  По причине того что за 5 лет, я просто забыл платежный пароль, а без него вывести не получается! Вот И лежат на счету 5000 уж почти полгода. На других кошелька, предоставил свои данные, прислал электронной свое фото, с паспортом и не каких проблем! А тут такой геморрой, по России всего 4 города где есть офис яндекс, мне дороже будет до них доехать! По почте сдать документы с заявление, заверенные натариусом, это тоже бред какой то. У нас у нотариуса тоже не дешево заверить. Что делать то! Как вернуть свои деньги? Сколько Еще будите над народом издеваться?
Яндекс.Деньги
24 октября 2016, 16:38
roman.oblikov,
восстановить платёжный пароль можно по коду восстановления, который вы указывали, когда открывали кошелек; если к кошельку привязан актуальный номер телефона - код придёт в смс. Если эти способы не подходят, тогда изменить номер можно по заявлению: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=524859.
mr.korochun
23 октября 2016, 23:18
Если бы яндекс еще не подставлял людей, блокируя переводы с карты...
Яндекс.Деньги
24 октября 2016, 15:53
mr.korochun,
видим, что служба поддержки уже ответила вам в обращении.
fartmaxbet
27 октября 2016, 05:42
Набрали бабла и по блокировали народ!!!! Фули так не работать? Сразу народ верефицируйте а не блокируйте заряженый счет как гады
Яндекс.Деньги
26 октября 2016, 13:06
fartmaxbet,
решение о блокировке принимается системой безопасности после проверки, если что-то с действиями или операциями в кошельке выглядит подозрительно. Видим, служба поддержки ответила вам в письме.
fartmaxbet
27 октября 2016, 09:07
Яндекс.Деньги,
Система не просто лажа, а очевидно, что при каждом удобном случае а не в порядке подозрительности, блокирует кошелек с баблом без возможности пресечь пополнение счета либо же вывести остаток хотя бы обратно!
fartmaxbet
27 октября 2016, 09:13
Яндекс.Деньги,
И что же так выглядит подозрительно????
Яндекс.Деньги
26 октября 2016, 19:01
fartmaxbet,
мы не можем рассказать подробности остановки операций по правилам безопасности и законодательству. Посмотреть причины блокировки можно в пользовательском соглашении: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764
fartmaxbet
27 октября 2016, 06:01
Потом за бабло леваком сами же и разлочат(((( народищу на форумах ппц! 
onekertis
28 октября 2016, 16:46
На украину с кошелька на карту украинскую сейчас переводятся?
Деньги с кошелька ушли, а к адресату не пришли..
Яндекс.Деньги
31 октября 2016, 12:13
onekertis,
да, сделать перевод можно. Срок зачисления денег на карту от пары минут до 5 дней в зависимости от банка, выпустившего карту. Если деньги не пришли, напишите нам на bloghelp@yamoney.ru, пожалуйста — проверим.
sital
29 октября 2016, 14:33
Пытался оплатить штраф кредитной картой с планшета. Но в поле ввода номера карты цифры не вводятся. В других сервисах проблем с вводом нет. Пробовал несколько раз в разных браузерах: Opera, Chrome, Яндекс Браузер. Не работает. Получилось только в Dolphin. Скорее всего проблема все же с сайтом. Попробуйте проверить сами. И потом поправьте руки своим программерам.
Яндекс.Деньги
31 октября 2016, 12:32
sital,
скорее всего это локальная проблема, разберёмся: отправьте, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru первые 6/последние 4 цифры номера карты, которую не получалось ввести и название устройства. В теме письма напишите "Sital.Блог Яндекс.Денег".
Юрий Х.
25 ноября 2016, 09:58
ВСЁ ЗДОРОВО, СПАСИБО ЗА НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Ильдус Шамсутдинов
15 декабря 2016, 13:09
Как пополнить  другой яндекс кошелёк со своего яндекс кошелька? 
Яндекс.Деньги
16 декабря 2016, 15:58
Ильдус Шамсутдинов,
сделать перевод с кошелька на кошелёк можно на страничке: https://money.yandex.ru/direct-payment.xml — комиссия за перевод 0.5 %.
buslai2112
16 декабря 2016, 19:00
займ в 2000рублей без паспортных данных, имея только информацию которая содержится здесь???
buslai2112
16 декабря 2016, 19:06
buslai2112,
почему мне никто не отвечает?????

buslai2112
16 декабря 2016, 19:07
buslai2112,
я в ахуе от того что здесь происходит........
Яндекс.Деньги
19 декабря 2016, 14:56
buslai2112,
простите, что у вас случилось? Такого сервиса, как "займ" у нас нет.
yarkz
28 декабря 2016, 19:23
Как сейчас пополнить с банковской карты VISA с Украины свой счет? Раньше можно было со страницы яндекса (банк Аваль), заблокировали. Потом нашел сервис http://wmbox.com.ua, сегодня опять не смог пополнить, техподдержка сервиса пишит обращайтесь в банк, в банка разводят руками. Вопрос, как жить дальше? 
Яндекс.Деньги
29 декабря 2016, 18:11
yarkz,
а на нашем сайте: https://money.yandex.ru/prepaid пробовали кошелёк пополнять?
yarkz
30 декабря 2016, 10:04
Яндекс.Деньги,
Раньше с вашей страницы можно было пополнить с карты Visa, потом банки заблокировали работу с яндексом, остался только Приват чем я пользовался через службу liqpay. Теперь и эта лавочка накрылась, похоже остался только прямой валютный перевод в банке?
Яндекс.Деньги
30 декабря 2016, 15:25
yarkz,
если банк-эмитент карты поставил такие ограничения, то да, пополнить можно ещё банковским переводом: https://yandex.ru/support/money/add/wire-transfer.xml.
vladimir.star4ikov
9 января 2017, 23:13
я живу в городе Севастополь и у нас нет тех банков о которых вы пишете , да мы вроде-бы РОССИЯ , но ещё пока остров ((( как мне пополнить без потерь?
Яндекс.Деньги
10 января 2017, 17:28
vladimir.star4ikov,
в Крыму можно через пункты «Юнистрим» пополнить! Как раз без комиссии будет:https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523256 ;)
vladimir.star4ikov
10 января 2017, 23:24
Яндекс.Деньги,
СПАСИБО!

avtomat740902
15 января 2017, 18:50
Как можно положить наличные на карту?

Яндекс.Деньги
16 января 2017, 12:21
avtomat740902,
можно на кошелёк! Одним из способов по ссылке: https://yandex.ru/support/money/add/to-wallet.xml.
lyapiz
26 января 2017, 14:32
У Райффайзена с недавнего времени пропала возможность пополнять Яндекс кошелёк.  Можете пролить свет на эту проблему? Что случилось?
Яндекс.Деньги
27 января 2017, 12:49
lyapiz,
где именно?
lyapiz
28 января 2017, 20:57
Яндекс.Деньги,
речь идёт о интернет-банке Raiffeisen connect
antestie
2 марта 2017, 18:49
Перевел с биткоина деньги на Яндекс деньги через сколько по времени придут деньги?
YaMoneyHelp
3 марта 2017, 14:19
antestie,
отправьте, пожалуйста, подробности перевода нам на адрес bloghelp@yamoney.ru — всё проверим.
Дмитрий Шилов
3 марта 2017, 09:59
Здравствуйте, как можно перевести некую сумму с Яндекс денег на киви кошелёк? И возможно вообще снять каким либо способом деньги если я гражданин Казахстана, а сайт просит идентификацию граждан России.Пожалуйста ответьте на почту sh_3d_96@mail.ru 

Обновлено 3 марта 2017, 10:00
YaMoneyHelp
3 марта 2017, 13:27
Дмитрий Шилов,
перевести деньги напрямую с кошелька в киви на данный момент нельзя. Вы можете, например, выпустить нашу виртуальную или пластиковую карту и привязать ее к счету в этой платежной системе. 
Подробные способы идентификации для иностранных граждан отправили вам на почту :)
missis.vintonischina
17 марта 2017, 22:45
Не возможно пройти индетификацию, чтоб вывести деньги с кошелька на карту
Я с УКраины
YaMoneyHelp
27 марта 2017, 11:33
missis.vintonischina,
а что именно вызывает сложности в идентификации? Все способы можно посмотреть вот тут ,  чтобы перевести деньги с кошелька на кошелек - нужен идентифицированный статус.
missis.vintonischina
17 марта 2017, 23:05
Как перевести деньги с кошелька на кошелек в Яндексе Деньги?
Дмитрий Ложкин
24 марта 2017, 19:50
ПРосто суппер
iraida.pudovkina2017
24 марта 2017, 20:01
можно ли пользоваться картой за рубежом
YaMoneyHelp
27 марта 2017, 11:25
iraida.pudovkina2017,
можно, если кошелек идентифицированный: https://money.yandex.ru/id/methods
prizrac2503
3 апреля 2017, 21:00
подскажите что делать, не могу с кошелька деньги перевести на карту?
YaMoneyHelp
4 апреля 2017, 10:42
prizrac2503,
Видим, коллеги ответили вам в письме на почту, проверьте, пожалуйста.
iraida.pudovkina2017
4 апреля 2017, 00:47
мне не пришла карта и как ее активизировать когда придет
YaMoneyHelp
4 апреля 2017, 10:47
iraida.pudovkina2017,
Карточку можно отследить по трек-номеру, который есть в настройках кошелька. Инструкция по активации будет на самой карточке - если будут вопросы, напишите нам, поможем :)
tatarin.aborigen
11 апреля 2017, 11:45
какова максимальная сумма хранения финансов по карте яндекс?
YaMoneyHelp
11 апреля 2017, 12:07
tatarin.aborigen,
привет, лимиты по карте соответствуют лимитам кошелька, подробную информацию можно найти вот тут .
Александр Рыбка
6 мая 2017, 21:23
Перевёл  с привязанной карты деньги. они  заморозке, как отменить платёж
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 мая 2017, 15:57
Александр Рыбка,
Напишите, пожалуйста, письмо с подробностями платежа в службу поддержки, коллеги помогут вам :)
Anton
18 июня 2017, 01:16
ЕЕрунда
Якушин Роман
16 июля 2017, 00:18
Подскажите, если человек у меня на сайте купил что-то и оплатил Я.Деньгами, нужно ли ему отправить чек? То есть меня интересует тема Я.Деньги + 54 ФЗ. 

Спасибо.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса17 июля 2017, 16:05
Якушин Роман,
какой инструмент для приёма платежей вы используете на сайте? 
Якушин Роман
17 июля 2017, 17:23
Яндекс.Деньги,
Планирую принимать просто Яндекс Деньги, отдельной кнопочкой.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 июля 2017, 19:21
Якушин Роман,
кошелек можно использовать только как физическое лицо, принимать переводы тоже, поэтому необходимости в чеках обычно нет. 
kozirek07
6 сентября 2017, 21:53
Перевела утром деньги с кошелька на телефон,до сих пор не пришли....почему так долго???
susy86
9 октября 2017, 16:31
Добрый день) как перевести деньги с украины в россию? Есть ли процент за конвертацию? И как происходит эта процедура?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 октября 2017, 16:47
susy86,
простите, что не ответили сразу :( Перевести можно с банковской карты или по реквизитам, конвертация будет на стороне банка, а в кошелек поступят уже рубли. 
obas.ogafov
11 октября 2017, 23:41
Пополняю кошелёк картой на некую сумму, сразу же после этого пытаюсь снова это сделать но в верху экрана появляется надпись что то не так попробуйте позже, спустя примерно 12 часов снова попытался и получилось но сразу после этого я пытаюсь снова пополнить кошелёк и опять же что то не так попробуйте позже. Чем это объяснить)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 октября 2017, 16:49
obas.ogafov,
очень похоже, что дело в лимитах - пожалуйста, отправьте нам примеры платежей по электронной почте, уточним! 
ilezsuper6328
17 октября 2017, 15:35
Здравствуйте я не могу переводить деньги что мне делать. Нужно ли регистрировать свои паспортные данные?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 октября 2017, 11:24
ilezsuper6328,
да, для некоторых платежей они правда понадобятся - на сайте мы рассказали подробнее, как изменить статус счета. 
Нати Пешкайтене
21 октября 2017, 20:17
Какая  комиссия будет на 480 р, переводом на другой Яндекс кошелёк? Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 октября 2017, 17:46
Нати Пешкайтене,
комиссия за переводы между кошельками 0,5% (сумма рассчитывается на сайте), а если переводить в мобильном приложении, то ее не будет вообще ;)
aleksinayuliya
28 октября 2017, 17:44
Добрый вечер! Списали деньги с банковской карты без моего ведома, в истории операций указано что деньги ушли на yandex.telecom при этом платёж находится ещё в обработке и поэтому в банке более детальную информацию мне не предоставили. Можете ли Вы как-то помочь в борьбе с мошенническими действиями?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 октября 2017, 12:08
aleksinayuliya,
пожалуйста, пришлите нам всю информацию через форму - мы все проверим и поможем разобраться в ситуации.
kamillatahri0103
22 ноября 2017, 00:36
YaMoneyHelp,
Отправила не зная на яндекс кошелек получателю, сумму превышающую лимит в 15 тыс, Деньги заморозились и не дошли. А у банка транш снят Яндексом. Сумма не маленькая. Что делать ? Помогите
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 ноября 2017, 14:27
kamillatahri0103,
видим ваше письмо в поддержку - сейчас мы уточним информацию и ответим вам! 
kamillatahri0103
23 ноября 2017, 12:03
YaMoneyHelp,
Я вам отправила письмо - ответ на ваше, банку требуется от вас письмо . пожалуйста посодействуете в возврате денег ! 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 ноября 2017, 16:19
kamillatahri0103,
сейчас напишем вам  - не переживайте, пожалуйста. 
kamillatahri0103
12 декабря 2017, 11:34
YaMoneyHelp,
У меня опять проблема. Перелимита не было. Отправила 2971 ₽, отключился вай фай, банк денбги списал, у вас они заморозились. Помогите пожалуйста 
kamillatahri0103
12 декабря 2017, 11:40
YaMoneyHelp,
Пожалуйста посодействуйте в переводе средств
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 декабря 2017, 12:47
kamillatahri0103,
уже проверяем - ответим вам в письме! 
kamillatahri0103
12 декабря 2017, 13:29
YaMoneyHelp,
Я вам отправила ответ с банка они просят письмо с подтверждением от вас
kamillatahri0103
13 декабря 2017, 09:49
YaMoneyHelp,
Пожалуйста отправьте письмо с подтверждением 🙏🏼
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 декабря 2017, 11:47
kamillatahri0103,
ответили вам в письме - посмотрите, пожалуйста. Надеемся, всё будет хорошо! 
kamillatahri0103
15 декабря 2017, 14:39
YaMoneyHelp,
Нужно письмо от вас с подтверждением на эл адрес моего банка я вам отправила ответом на ваше письмо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 декабря 2017, 18:52
kamillatahri0103,
ответили вам в переписке, пожалуйста, проверьте. 
Fdimon1977
24 ноября 2017, 18:25
Я не могу перевести деньги с кошелька на кошелёк в РФ  помогите, прошу
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Сотрудник Яндекса3 декабря 2017, 17:18
Fdimon1977,
как видим, коллеги уже занимаются вашим вопросом, они написали вам по электронной почте. 
olzoeva.marina2017
26 ноября 2017, 04:26
ЗЗдравствуйте,я вчера пыталась вывести свои средства на свою сбербанк карту, там соответственно комиссия я оплатила , но деньги так и не пришли на карту, правильно я понимаю для ее активации необходимо пополнить еще раз ? ,комиссию . Зависит ли время с момента первого пополнения комиссии до следующего пополнения ?или можно повторить операцию через сутки ? Или это поздно?
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Сотрудник Яндекса3 декабря 2017, 17:14
olzoeva.marina2017,
простите, что не ответили сразу. Вы уже писали про перевод нам в поддержку? Мы бы хотели проверить детали. 
Станислав Обидин
2 декабря 2017, 21:34
Как перевести с яндекса на яндекс или киви! Если нету пластиковой карты
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 декабря 2017, 17:11
Станислав Обидин,
перевести можно по номеру телефона (подойдет номер российского оператора) на сайте. 
ericyan.mxitar2017
4 декабря 2017, 23:06
врёш
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Сотрудник Яндекса5 декабря 2017, 17:18
ericyan.mxitar2017,
мм? 
Natali04Natali
20 декабря 2017, 22:53
При пополнении кошелька картой на определённую сумму вверху экрана появляется надпись «что-то пошло не так, попробуйте позже». Уже три дня пишет одно и тоже. Оплатить с привязнной карты мобильный телефон тоже не даёт. Пишет ту же фразу. Что это значит?
Обновлено 20 декабря 2017, 22:56
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 декабря 2017, 17:35
Natali04Natali,
пожалуйста, отправьте нам первые 6 и последние 4 цифры номера карты в поддержку - посмотрим, почему так. 
Miller777277
21 декабря 2017, 15:04
Добрый день. Жду деньги с Луганска от покупательницы. Она пишет что с меня снимут комиссию за конвертация 9.9% от общей суммы.
Как это проверить? 
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Сотрудник Яндекса21 декабря 2017, 18:15
Miller777277,
при пополнении кошелька конвертация происходит со стороны отправителя, получатель не должен платить какую-либо комиссию. Если вам говорят об обратном, пожалуйста, напишите нам. 
Dmitriy.Medich
4 января 2018, 18:12
Здравствуйте. Подскажите, как пополнять из Беларуси белорусу яндекс карту? В РБ через банки, терминалы и тд можно пополнять только в белорусских рублях, что, естественно препятсвует пополнению карты. Или же возможно пополнять из Беларуси через банки в блр, только будет проходить автоматическая конвертация? 
Обновлено 4 января 2018, 18:13
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 января 2018, 18:52
Dmitriy.Medich,
пополнить счет можно с карты на сайте или по реквизитам - конвертация будет на стороне банка-отправителя. А если пройти идентификацию через БПС-Сбербанк, можно будет пополнять кошелек через ЕРИП. 
frau.tatyana777
11 января 2018, 20:41
как мне перевести деньги с одного яндекс-кошелька на другой яндекс-кошелек,  карта висит, а мне надо между кошельками...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 января 2018, 12:42
frau.tatyana777,
отправить такой перевод можно на этой странице: https://money.yandex.ru/transfer
ban4uk2397
15 января 2018, 20:35
сколько раз можно делать оплату 
ban4uk2397
15 января 2018, 21:00
сколько раз в день можно пополнить кошелек 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января 2018, 14:07
ban4uk2397,
привет, лимиты чаще действуют для суммы (уточнить информацию можно на сайте), а не для количества операций. 
glebasignatjev
31 января 2018, 20:16
С*ки
Обновлено 1 февраля 2018, 16:58
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 февраля 2018, 16:59
glebasignatjev,
ругаться у нас в блоге нельзя. 
Мы видим, что вы отправляли письмо нам в поддержку - попросим коллег скорее написать вам. 
shutovnikolai
2 февраля 2018, 14:17
Грызу,  грызу  гранит  науки
И  Яндекс - деньги,  в  том  числе
Но  что - то  плохо  понимается
В  Седой  и  Старой  Голове.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 15:16
shutovnikolai,
Коль что-то непонятно - расскажите нам.
В нашей компании принято людям помогать.
rozum55
8 марта 2018, 19:08
Если юр.лицо отправит платеж по вашим банковским реквизитам, но в качестве счета получателя укажет не ваш общий счет, а номер моей яндекс- карты. Поступят ли деньги в мой кошелек?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 марта 2018, 17:43
rozum55,
при оформлении перевода нужно указывать именно номер кошелька - вот тут можно посмотреть подробнее. 
nvelmesova
18 марта 2018, 21:16
Процедура списания денег с кошелька не понятна.
На каком этапе товар оплачивается  .?
Как узнать,что продавец снял из кошелька деньги?
Будет ли сообщение продавца об отправке товара покупателю?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 марта 2018, 12:04
nvelmesova,
обычно платежи проходят сразу, успешные сохраняются в истории операций по кошельку. Почитать об этом подробнее можно на сайте. 
ПавлИк (ГМ)
28 марта 2018, 23:00
ККак с сайта майл.мой мир перекинудь деньги на Яндекс.кашелёк?
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Сотрудник Яндекса29 марта 2018, 16:25
ПавлИк (ГМ),
все способы пополнения кошелька Яндекс.Денег можно посмотреть тут, а про возможности другого сервиса лучше уточнить у них в службе поддержки.
VasilevaSvetlana1976
31 марта 2018, 18:03
Здравствуйте.Не могу идентифицировать кошелек.Пробовала через евросеть и сбербанк.Ответ пришел (после того как в евросеть обращалась)что мой паспорт числится недействительным.В евросети посоветовали отправить заявление и заверенную нотариусом копию паспорта и справки (что паспорт действителен)по почте.Как быть в этом случае?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 апреля 2018, 19:53
VasilevaSvetlana1976,
видим ваше письмо - а у вас получилось воспользоваться советом коллег для решения вопроса?
alondoner
24 апреля 2018, 17:12
как пополнить кошелек из великобритании? В разделе Переводы предлагаются варианты 'доллар' и 'евро', а фунтов нет

Александр Мамыкин
19 мая 2018, 11:10
А можно ли перевести деньги на яндекс.карту не по номеру кошелька, а по номеру самой карты яндекс.деньги?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 11:41
Александр Мамыкин,
можно - через банкомат или сервис, который поддерживает технологию Mastercard MoneySend. 
ajngort.igor
21 мая 2018, 21:31
В апреле-мае возникла необходимость совершить большое кол-во платежей в личных целях, созвонился с поддержкой, выяснил условия: лимиты, комиссии. В апреле всё было отлично, но 14 мая мне блокируют вывод (без моего ведома, т.к. не пользуюсь почтой яндекса, а такие смс-оповещения не приходят ), а  17мая  мне приходят деньги, которые я не могу вывести...
Очень неожиданная и неприятная ситуация!!!

В результате переписки с меня требуют справки по ВСЕМ  полученным переводам в мае , представляете какой это гемор!!!??? Так вот, уважаемый Яндекс, будь так любезны указать на ФАКТЫ мошенничества или иного нарушения закона или ваших правил, с моей стороны или верните возможность пользоваться кошельком!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
П.с. Кошелёк идентифицированный(410014091172119), пользуюсь картой(яндекс-деньги), яндекс-директом , оплачиваю яндекс-диск.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая 2018, 12:42
ajngort.igor,
если с кошельком происходит что-то подозрительное, мы обязаны провести проверку. Поэтому просим владельца ответить на несколько вопросов, а ещё временно (пока идет проверка) блокируем расходные операции. Коллеги уже занимаются вашим вопросом - пожалуйста, дождитесь ответа в письме. 
ajngort.igor
22 мая 2018, 14:21
YaMoneyHelp,
В том то и дело, что ваши коллеги ничего не делают! На неоднократные просьбы указать на ФАКТЫ молчат.  Поддержка морочит голову по срокам, "то три дня, то два, то мы не знаем сколько" Все подозрения основаны на массе платежей, которые я осуществлял как частное лицо, в соответствии с правилами и лимитами самого же Яндекса! Сейчас деньги принимают, но не отдают! По сути , то что сейчас происходит - это узаконенное ВОРОВСТВО!  Иначе как можно наказывать человека, не доказав его вину!!!!!!!!!!!!???????????????
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая 2018, 17:18
ajngort.igor,
мы всегда стараемся объяснить, что происходит (насколько это позволяют требования безопасности). В переписке коллеги рассказали о ситуации подробнее. 
andreisobol
30 мая 2018, 15:19
Живу в Эстонии ,могу ли я пополнить яндекс кошелек через конторы банка,есть ли такая опция в ЕС?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 мая 2018, 15:28
andreisobol,
да, пополнить кошелек можно по реквизитам. 
Craaaaang
15 июня 2018, 13:42
Потерял симку и теперь не могу вывести деньги, а симка оформлена на друга который в данный момент за границей, что делать?
zxc1971zxcxx
24 июня 2018, 22:35
Мне нужно с моегоже телефона,с баланса перевести на мой же яндекс кашелек
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 июня 2018, 13:31
zxc1971zxcxx,
пополнить кошелек можно с баланса мобильного, который относится к российскому оператору. Если ваш номер не подходит, вы можете выбрать другой способ - например, банковскую карту :) 
Ovaz.myratdurdyev
5 июля 2018, 22:11
Здравствуйте,у меня такой вопрос:Можно ли пополнить яндекс в Туркменистане?Если да то где?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 июля 2018, 17:30
Ovaz.myratdurdyev,
пополнить кошелек можно, например, банковской картой на сайте.
mrallinclusive
18 июля 2018, 19:27
Добрый день у меня карта Bank Of Cyprus, я смогу привязать ее к яндекс кошельку, очень хочу)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 июля 2018, 14:00
mrallinclusive,
привязать можно те карты, что открыты в странах из списка на сайте.  Если страны в списке нет, пополнить кошелек можно банковским переводом, по реквизитам. 
n876op
17 августа 2018, 17:02
очень удобно привязать карточку к яндекс деньгам.Как это сделать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 августа 2018, 17:44
n876op,
привязать банковскую карту к кошельку можно через настройки, вот тут: https://money.yandex.ru/settings?w=gateline
yuliskasudakova
6 сентября 2018, 03:16
Ограничено ли количество пополнений в сутки?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 19:53
yuliskasudakova,
вы имеете ввиду общее число пополнений, мы правильно поняли вас? Наши лимиты можно посмотреть на сайте.
fyi.popov
29 октября 2018, 11:14
Я живу в Грузии. Давно завел ЯД. Сегодня мне было необходимо перевести деньги с ЯД на QIWI, но при переводе пишет сбой. QIWI кошелек у меня привязан к грузинскому номеру, но дело в том, что + в поле "Номер кошелька" не пишется, а без кода страны у меня выглядит как 9-ти значный номер, т.е. меньше 10-ти цифр! Как мне быть?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 октября 2018, 11:36
fyi.popov,
через наш сервис можно сделать перевод на QIWI кошелек только, если он зарегистрирован на российский номер телефона. Для таких переводов потребуется идентификация: https://yandex.ru/support/money/identification/general.html
ala.donic
22 ноября 2018, 14:09
Ала доничь 
sergei.kondratovich98
2 декабря 2018, 17:59
Добрый день! Являюсь владельцем идентифицированного яндекс кошелька. Встала острая необходимость принять платеж из Казахстана и Украины. Люди, которые будет переводить мне деньги не могу пройти идентификацию+ они при этом не имеют возможности получить именной кошелек (т.к. они резиденты Украины и Казахстана соответственно и яндекс не имеет  права принимать их паспортные данные онлайн). Вопрос: Как я могу принять платеж от них на на номер своего ЯДа? Интересуют просто ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты. Заранее благодарю!

sergei.kondratovich98
13 декабря 2018, 01:09
Мне кто-нибудь ответит?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 декабря 2018, 13:37
sergei.kondratovich98,
извините нас, что так долго не отвечали :( Пополнить кошелек можно не только с кошелька на кошелек, но и с карты или по банковским реквизитам. Также можно пополнить кошелек через терминал по номеру счета или номеру телефона, который к нему привязан. 
pavloffnata
8 декабря 2018, 18:49
Я поменяла логин и пароль вЯндекс-деньги и положила наличными 5000 тысяч руб. на новый кошелек сначала где-то 2 часа на экране смртфона было это видно ,апотом стал выходить старый кошелек где было 0 денег я туда не ложила д. мне хотелось бы знать куда делся кошелек с деньгами.как можно его восстановить.пароль старый мне в сбербанке не убрили почему то теперь выходят2 пароля и один кошелек пустой подскажите как быть.?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 декабря 2018, 13:46
pavloffnata,
так могло случиться, если при входе в кошелек вы указали логин и пароль от другого аккаунта. Чтобы мы смогли помочь вам, напишите, пожалуйста, письмо в поддержку.
olchikfedenko
20 декабря 2018, 11:31
Как мне с карты мир пополнить кашелёк
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 декабря 2018, 15:34
olchikfedenko,
ловите инструкцию :)
artyukhas
6 марта, 14:08
YaMoneyHelp,
Здравствуйте могу ли я пройти индефикацыю кошелька если паспорт Белорусский 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта, 16:16
artyukhas,
привет, конечно можно — можно пройти через БПС-Сбербанк, тогда получится пополнять кошелек через ЕРИП. Подробнее об этом тут.
pes.leon
20 декабря 2018, 13:12
как пройти верификацию живя в Эстонии?
почему у вас нет тут представителя-в Латвии есть например..неужели это так сложно
найти в Эстонии сотрудника-тут полно желающих и приходится ездить в питер или Москву для верификации..или отдать кучу бабла нотариусу и ждать два-три месяца пока письма-туда сюда идут..
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 марта, 17:34
pes.leon,
извините, пожалуйста, за такую задержку с ответом. У нас есть агенты в Талине и в Риге, все контакты тут
Ольга Колесникова
24 декабря 2018, 13:24
можно ли получить чек при переводе денежных средств с банковской карты на яндекс мани?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 декабря 2018, 17:53
Ольга Колесникова,
квитанцию можно получить в банке, также при переводе можно получить чек на электронную почту.
hovikovavera485
27 января, 17:18
Не могу перевести деньги с кошелька на карту
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 января, 17:36
hovikovavera485,
расскажите нам почему не получается в письме через форму, пожалуйста — посмотрим в чем дело и поможем разобраться. 
liliia-izmailowa
28 января, 15:51
Спасибо
Айше Феттаева
22 марта, 16:57
Здравствуйте! Я перекинула деньги с баланса телефона (329 рублей) на кошелёк Яндекс. Деньги , и жду уже час ! Сколько вообще нужно ждать , чтобы деньги пришли?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 марта, 16:57
Айше Феттаева,
простите, что не сразу ответили — нашли ваше обращения в поддержку по этому вопросу, коллеги запросили дополнительную информацию для проверки, посмотрите, пожалуйста.
as0768a
11 апреля, 00:54
Я гражданин Казахстана . не могу вывести деньги  Яндекс  кошелька?  При идентификации  просит 10 значный номер паспорта , а где его взять  если у нас 9.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля, 10:12
as0768a,
заполнить анкету на сайте для получения именного статуса могут только граждане РФ. Если вы из Казахстана, то вам подойдет идентификация, пройти ее можно через агента или отправив заявление по почте.
rafx71
20 апреля, 12:35
Здравствуйте, у меня проблема с заполнением данных, дело в том,что я из Латвии, у меня другой номер паспорта,eсли я не могу использовать свои деньги, я бы хотел вернуть их
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 апреля, 15:16
rafx71,
паспорт гражданина Латвии подойдет для идентифицированного статуса — получить этот статус можно даже вне России, например, у нашего агента
Татьяна Ф.
9 мая, 20:05
Фоменко Татьяна
К
12 мая, 17:33
Здравствуйте. Сейчас возможно перевести деньги с кошелька на украинский кошелек, и затем перевести на карту?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 мая, 11:10
К,
если вы хотите отправить деньги на кошелек ы Яндекс.Деньгах, принадлежащий гражданину Украины, то да, ограничений на это нет, как и на вывод на банковские карты Украины. Статус кошелька для этого должен быть выше анонимного.
sch1shkinaal
16 мая, 16:21
Куда мне ввести код, для пополнения в едадиле на 20р 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 мая, 12:16
sch1shkinaal,
не совсем вас поняли. Вы хотите вывести деньги из Едадила в кошелек, или наоборот?
nabizadeleila
26 мая, 12:51
Добрый день, подскажи мне хотят перевести деньги с ЛНР я нахожусь в России. Девушка пишет чтоб я пополнила свой счёт от суммы перевода на 13.9% это правда что без этого она не может перевести мне дс???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 мая, 14:42
nabizadeleila,
если вам переводят деньги с карты, то отправителю для пополнения достаточно знать номер вашего кошелька. О всех способах пополнения можно прочитать в помощи.
kanybekov.darhan
сегодня, 18:48
дайте денег пж на карту 5599 0050 3386 1993