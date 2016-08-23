7 способов мгновенно перевести деньги в кошелёк на Яндексе

Раздумываете, как пополнить кошелёк в Яндекс.Деньгах, или ждёте перевод от другого человека и не знаете, как быстро придут деньги?

Перевод между кошельками Яндекс.Денег обрабатывается в ту же минуту. Ещё семь способов мгновенно перевести деньги на кошелёк мы собрали в шпаргалке ниже.

Как быстро положить деньги на кошелёк

1. С банковской карты Visa, MasterCard или Maestro на сайте или в мобильном приложении Яндекс.Денег. Подходят карточки, выпущенные в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане, Украине или Эстонии.



2. С баланса мобильного, привязанного к кошельку на сайте или в мобильном приложении Яндекс.Денег. Способ доступен для российских абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Tele2.



3. Переводом из интернет-банка Сбербанка, Альфа-Банка, Банка Москвы, Райффайзен Банка, Тинькофф Банка, ВТБ24, Банка Русский Стандарт, Промсвязьбанка (и других банков из списка) по номеру кошелька. Из любого банка — переводом по номеру карты Яндекс.Денег (имеет общий баланс с кошельком).



4. Переводом из других электронных кошельков: Webmoney (для этого оба кошелька должны быть идентифицированы на одного человека и связаны между собой) или QIWI.



5. Наличными в терминалах: выбирайте терминалы из списка с пометкой «мгновенно». Сохраните чек — если деньги не пришли в указанный срок, позвоните по телефону на чеке.



6. Наличными в салонах связи: Евросеть, «Связной», МТС, «Альт Телеком» и другие. Сообщите кассиру номер кошелька, отдайте нужную сумму и сохраните чек.



7. Пункты международных переводов: в России это Contact, «Юнистрим», «Город». Не забудьте захватить паспорт.

Как платить, не пополняя кошелёк

Платить через Яндекс.Деньги можно даже если на кошельке ноль: привяжите карточку к счёту в Яндекс.Деньгах, кошелёк будет автоматически пополняться с неё в момент покупки и ровно на ту сумму, что вы хотите потратить.

Все способы пополнить кошелёк, в том числе из других стран, смотрите на сайте Яндекс.Денег.