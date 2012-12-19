Яндекс.Деньги стали совместным предприятием Яндекса и Сбербанка

Только что в офисе Яндекса на улице Льва Толстого Яндекс и Сбербанк России заключили сделку. Теперь Яндекс.Деньги — их совместное предприятие.





Сбербанк инвестирует в наши технологии и команду, оставляя Яндекс.Деньгам свободу принятия решений. Яндекс инвестирует в Яндекс.Деньги своё медийное влияние и маркетинговые инструменты.



75% (минус 1 рубль) Яндекс.Денег теперь принадлежат Сбербанку, а 25% (плюс 1 рубль) — Яндексу.



Что будет дальше? Команда Яндекс.Денег вырастет, у нас появятся новые сервисы, старые будут развиваться быстрее. Бренд, логотип, интерфейс и пользовательское соглашение Яндекс.Денег остаются теми же.



В принципе, всё остаётся таким же — только теперь у нас больше возможностей и ресурсов. Уже в 2013 году вы увидите, как мы будем их использовать.



Подробнее об условиях сделки можно прочитать в нашем пресс-релизе. И ещё: мы уже написали пост с ответами на самые очевидные и интересующие пользователей вопросы и скоро опубликуем его в этом же блоге.



Если вас интересует живое общение с представителями Яндекса и Яндекс.Денег — присоединяйтесь к обсуждениям на наших площадках в Facebook, Twitter и в блоге на «Хабрахабре».



Главное, что важно знать 12 миллионам наших пользователей:





У нас постепенно появятся новые продукты, новые услуги и новые сервисы. Вам они наверняка понравятся.

появятся новые продукты, новые услуги и новые сервисы. Вам они наверняка понравятся. Яндекс.Деньги остаются Яндекс.Деньгами: та же команда, руководство и юридический статус.

Яндекс.Деньгами: та же команда, руководство и юридический статус. Сбербанк — масштабный проект с огромным территориальным охватом. Мы станем ещё доступнее пользователям по всей стране. Это плюс.

Мы станем ближе к пользователям, которые пока не привыкли пользоваться электронными деньгами и даже немного боятся платежей через интернет.

Это — партнёрское соглашение , а не слияние, поглощение, покупка всей компании со сменой руководства. Мы подписали документы, оставляющие Яндекс.Деньгам самостоятельность в принятии решений.

, а не слияние, поглощение, покупка всей компании со сменой руководства. Мы подписали документы, оставляющие Яндекс.Деньгам самостоятельность в принятии решений. Наши 3500 партнёров остаются с нами. Договорённости с другими банками и системами остаются в силе.



Чего не будет:





Резких изменений, переименований, смены интерфейса и доменного имени, перекрашивания сайта и переезда офисов, переименования терминалов и принудительной идентификации.

Мы не планируем переводить и «отдавать» наших клиентов в Сбербанк — ни юридически, ни технически.

планируем переводить и «отдавать» наших клиентов в Сбербанк — ни юридически, ни технически. Сбербанк не собирается вмешиваться в текущую работу платежного сервиса. Банку нравится, как работают Яндекс.Деньги — и он будет помогать нам развиваться, прислушиваясь к нам.

собирается вмешиваться в текущую работу платежного сервиса. Банку нравится, как работают Яндекс.Деньги — и он будет помогать нам развиваться, прислушиваясь к нам. Мы не будем дублировать продукты Сбербанка и Яндекс.Денег, мы будем создавать и придумывать новые и делать старые ещё удобнее и доступнее.

будем продукты Сбербанка и Яндекс.Денег, мы будем создавать и придумывать новые и делать старые ещё удобнее и доступнее. Мы не теряем самостоятельность, не сливаемся с другой командой, никто никуда не уходит и не переводится, мы даже не перепечатываем визитки.

теряем самостоятельность, не сливаемся с другой командой, никто никуда не уходит и не переводится, мы даже не перепечатываем визитки. Мы не будем передавать банку личные данные клиентов и менять процедуры по открытию/закрытию счетов.

Всё хорошо. Поздравьте нас

Герман Греф, Евгения Завалишина и Аркадий Волож сразу после подписания документов в офисе Яндекса.