Блог Денег

Блог Денег

Яндекс.Деньги стали совместным предприятием Яндекса и Сбербанка

Пост в архиве.

Только что в офисе Яндекса на улице Льва Толстого Яндекс и Сбербанк России заключили сделку. Теперь Яндекс.Деньги — их совместное предприятие.



Сбербанк инвестирует в наши технологии и команду, оставляя Яндекс.Деньгам свободу принятия решений. Яндекс инвестирует в Яндекс.Деньги своё медийное влияние и маркетинговые инструменты.

75% (минус 1 рубль) Яндекс.Денег теперь принадлежат Сбербанку, а 25% (плюс 1 рубль) — Яндексу.

Что будет дальше? Команда Яндекс.Денег вырастет, у нас появятся новые сервисы, старые будут развиваться быстрее. Бренд, логотип, интерфейс и пользовательское соглашение Яндекс.Денег остаются теми же.

В принципе, всё остаётся таким же — только теперь у нас больше возможностей и ресурсов. Уже в 2013 году вы увидите, как мы будем их использовать.

Подробнее об условиях сделки можно прочитать в нашем пресс-релизе. И ещё: мы уже написали пост с ответами на самые очевидные и интересующие пользователей вопросы и скоро опубликуем его в этом же блоге.

Если вас интересует живое общение с представителями Яндекса и Яндекс.Денег — присоединяйтесь к обсуждениям на наших площадках в FacebookTwitter и в блоге на «Хабрахабре».

Главное, что важно знать 12 миллионам наших пользователей:

  • У нас постепенно появятся новые продукты, новые услуги и новые сервисы. Вам они наверняка понравятся.
  • Яндекс.Деньги остаются Яндекс.Деньгами: та же команда, руководство и юридический статус.
  • Сбербанк — масштабный проект с огромным территориальным охватом. Мы станем ещё доступнее пользователям по всей стране. Это плюс.
  • Мы станем ближе к пользователям, которые пока не привыкли пользоваться электронными деньгами и даже немного боятся платежей через интернет.
  • Это — партнёрское соглашение, а не слияние, поглощение, покупка всей компании со сменой руководства. Мы подписали документы, оставляющие Яндекс.Деньгам самостоятельность в принятии решений.
  • Наши 3500 партнёров остаются с нами. Договорённости с другими банками и системами остаются в силе.


Чего не будет:

  • Резких изменений, переименований, смены интерфейса и доменного имени, перекрашивания сайта и переезда офисов, переименования терминалов и принудительной идентификации.
  • Мы не планируем переводить и «отдавать» наших клиентов в Сбербанк — ни юридически, ни технически.
  • Сбербанк не собирается вмешиваться в текущую работу платежного сервиса. Банку нравится, как работают Яндекс.Деньги — и он будет помогать нам развиваться, прислушиваясь к нам.
  • Мы не будем дублировать продукты Сбербанка и Яндекс.Денег, мы будем создавать и придумывать новые и делать старые ещё удобнее и доступнее.
  • Мы не теряем самостоятельность, не сливаемся с другой командой, никто никуда не уходит и не переводится, мы даже не перепечатываем визитки.
  • Мы не будем передавать банку личные данные клиентов и менять процедуры по открытию/закрытию счетов. 

Всё хорошо. Поздравьте нас

Герман Греф, Евгения Завалишина и Аркадий Волож сразу после подписания документов в офисе Яндекса.

97 комментариев
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konoplyov
21 января 2016, 06:21

Чую, это к лучшему

Alexander Litreev
21 января 2016, 06:21

Зер гуд. Я уже испугался, что любимая платеж. система исчезнет!

apollo2k4
21 января 2016, 06:21
Надеюсь теперь и в странах присутствия Сбербанка России станет проще работать с Яндекс.Деньгами
ogne-zvezd
21 января 2016, 06:21

Если все так, как вы описали, то хорошо, успакоили. 

Engelson
21 января 2016, 06:21

Комиссия банка составит 3% от суммы платежа.

Если бы не эта тонкость, о которой забыли упомянуть, я бы возрадовался и побежал бы пополнять счет в ближайший Сбербанк, закрыв глаза на адовы очереди и даже на примету модернизации: "Срок зачисления: по России — в среднем 5—10 рабочих дней; по Москве и Московской области — в среднем 10—20 рабочих дней."

Поэтому, простите далёкого от экономики человека, я так и не понял в чем моё счастье, как пользователя.

Ev.Il
21 января 2016, 06:21

да, примета модернизации сферы информационных технологий (на минуточку) несомненна)))

shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Документы подписали час назад, пока ещё никакие сервисы не изменились :)

Выгоды как пользователя Вы увидите в 2013 году — если Вам интересны детали, вот, например, здесь и здесь есть развёрнутые посты с прогнозами. Объединение оффлайн-возможностей самого крупного банка Восточной Европы и онлайн-возможностей Яндекса обещают пользователям много счастья. 

Engelson
21 января 2016, 06:21

Спасибо за оперативный ответ. Будем ждать, надеяться.

Я бы хотел, при благоприятном развитии обстоятельств, перевести большинство (если не все) платежи на ЯД.

Ev.Il
21 января 2016, 06:21

Да-да, самый главный лозунг при ухудшении ситуации "это все для вашего же блага".

И прогнозы эти исключительно ваши. А у вас случайно нет прогнозов от независимых экспертов?

Никто в нашей стране не верит теперь мотиву "хотим для вас лучше". Никто. Сбербанк - притча по языцах. Внутри можно содрогнуться от "счастья" которые вы можете "принести" теперь. 

shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Ну вот, например, прогноз. Завтра во всех газетах тоже будут прогнозы.

Anatoly Moschenko
21 января 2016, 06:21

поздравляю.

shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Спасибо!

eposkz
21 января 2016, 06:21

Хотим вывод на карты Сбербанка online

alexjunkbox
21 января 2016, 06:21

итак чарджат за платежи и пополнение, теперь будет еще дороже? Надо двигать в КИВИ...

shhhhhh
21 января 2016, 06:21

За пополнение Вас чарджить вот в этих местах не должны.

Bhajan
21 января 2016, 06:21

а где без комиссии можно вывести деньги из Я.К.?

marinasupolyarina
21 января 2016, 06:21
Деньги можно потратить без комиссии, оплачивая покупки в магазинах прямо с нашей карты.
Bhajan
21 января 2016, 06:21

карту я же получил и как потратить деньги с карты - я знаю, а вот как без комиссии вывести - это вопрос

marinasupolyarina
21 января 2016, 06:21
Без комиссии деньги можно просто потратить, расплачиваясь за покупки прямо с нашей карты.
virtual989
21 января 2016, 06:21

Значок на макбуке не как не вписывается дизайн:-)

А по теме, посмотрим что выйдет из этого.

shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Яндекс.Бука под рукой не было ;)

Ev.Il
21 января 2016, 06:21

Сокращенно это можно прочитать:

"чуваки, мы слили развитие электронных денег в России, всем привет".

Про новые сервисы хоть бы не позорились. Черта все поминают в связи с введением системы повышенной безопасности.

Ппц, быстрей бы хоть PayPal в Россию зашел. 

НИ ОДНО отделение СБЕРБАНКА в Москве еще ни разу не видел БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ. Вообще, ни одно из десятка увиденных. И люди не покупают три четвертых пакета акций только ради  любви к искусству  симпатий. Это значит хотят что-то под себя. И это "что-то" будет ТОЧНО ТАКИМ ЖЕ как каждое из отделений, или их кривой сервис "Сбербанк-Онлайн". 

Классная у банка репутация, короче) теперь вы ее тоже нести будете, самый первый коммент под этой новостью резюмируют ожидания пользователей.

Нужно выходить на зарубежные системы оплат, даже если это поначалу трудно и непонятно. Яндекс-деньги+Сбербанк = совок на век. И информационные технологии тут не помогут. Причем как это случается именно в нашей стране, будут брать не качеством обслуживания, а тупо, насильно загонять. Типа есть сайт в ru домене - оплата услуг только через яндекс-деньги.

Ну и конечно, полетят кошельки на которые деньги оппозиция собирает. ВНЕЗАПНО для таких сборов понадобятся ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ условия, после которых количество взносов резко упадет. 

Кто со мной на спор? 

Анатолий Масленников
21 января 2016, 06:21

PayPal вот продался ебаю, то есть крупному игроку в торговле (а не Гуглу. например), и отлично себя чувствует.

Здесь смысл абсолютно в том же - платёжные системы, видимо, под крылом интернет-корпораций без реального сектора развиваться не могут/

Ev.Il
21 января 2016, 06:21

Ну да, реальный сектор Сбера это бабушки в очередях? Коммунальные услуги и до этого можно было оплатить через тырнет. Да СБерОнлайн хоть криво, но работает.

Просто взяли максимально продвинутую платежную систему, теперь отредактируют ее под себя, альтернативные нагнут (по другому у нас не могут) и привет, россияне. Платежная система это мы, а мы это государство. И теперь налоговая получит доступ к вашим тратам в т.ч. через электронный кошелек.

 

shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Уплата налогов, соблюдение законов и выполнение своей части пользовательского соглашения — на совести пользователя, который его подписывал. Прочитать его можно здесь.

Анатолий Масленников
21 января 2016, 06:21

Всё чтобы с вас 13% подоходного взять, ага.

alexjunkbox
21 января 2016, 06:21

ебай купил Палку на заре е-коммерса, когда о Кошельках не слыхивали. Суть скорее в том, что Сбер видит, что люди не платят его картами, а место этого пополняют ими КИВИ, Я,Д, ВМ т.е. теряет клиентов. Древняя догма "не можешь победить - возглавь (купи)" 

Анатолий Масленников
21 января 2016, 06:21

Ну вот, а другие кошельки никто типа ебая не купил, и где теперь они все?

alexjunkbox
21 января 2016, 06:21

"Ппц, быстрей бы хоть PayPal в Россию зашел"

а че Вам КИВИ не нравится? там в отличие от Я.Д. не надо запоминать номер счета =)) ибо - это номер телефона..а Палка пока подключит все сервисы, которые есть у КИВИ - 10 лет пройдет. ИМХО, после этого слияния на рынке остается только КИВИ

Ev.Il
21 января 2016, 06:21

А вот перечитаю теперь условия у КИВИ. Но когда интересовался, чем-то мне их оферта не понравилась. Не факт, что с тех пор не исправили на более лояльную. 

 

alexjunkbox
21 января 2016, 06:21

афигеть, Вы оферты читаете? =))) я не читал, пока все устраивает особенно бесплатное пополнение через терминалы...но интерфейс у них - сам черт ногу сломит

shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Яндекс.Деньги бесплатно можно пополнить в любой «Евросети» + ещё несколько тысяч вариантов.

Коцкий
21 января 2016, 06:21
А через терминал Сбербанка бесплатно можно?
Ev.Il
21 января 2016, 06:21

Да, читаю, и не только их. Именно поэтому я написал столь пессимистичный комментарий. Не уверен на 100%, КИВИ возможно, ожидает эта же участь. В России не хотят конкуренции и самостоятельных платежных систем. Все должны быть под государством. Безотносительно к качеству жизни людей, которые этими системами пользуются.

shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Давайте по порядку.

Слияния и перехода сервисов не планируется. Яндекс.Деньги занимаются тем, чем всегда занимались — интернет-платежами. Новые продукты будут развиваться под брендом Яндекс.Денег. У нас появятся совместные сервисы, но они не будут полностью интегрированы в продукты Сбербанка.

Сделка с Яндекс.Деньгами — хороший шаг для Сбербанка: у компании хорошая продуктовая экспертиза, здесь знают, как работать с электронными деньгами, каким должен быть интернет-сервис, чтобы пользователь был доволен. 

Поэтому методы работы Яндекс.Денег остаются прежними, а Сбербанк помогает на уровне стратегий и интеграции.

Мы не собираемся закрывать никакие кошельки. Мы не собираемся менять политику взаимоотношения с пользователями. Такие решения входят в список, по которым у Яндекса есть право вето.

У Сбербанка для этого нет никаких технических и юридических полномочий.

Ev.Il
21 января 2016, 06:21

Анна, давайте на чистоту.

Даже безотносительно того, что своим комментарием вы просто выполняете часть служебных обязанностей, что вообще вы пытаетесь им отстоять? Простите, но ведь вы взрослый человек и я взрослый человек, но вот вы на голубом глазу пишете "слияния и перехода сервисов не планируется" - и что? Вы кулачки зажали, что ли, что этого действительно не будет? Или есть пункт в договоре, что этого не будет? Или это У ВАС блокирующий пакет акций, что вы так бодро рапортуете о этом, как будто оно фактически совершилось?

Сбербанк провел какой-то сумасшедший по стоимости ребрендинг, завел менеджера по залу в каждом приемном отделении размером 2х2 метра, электронную очередность -  и? Очереди как были, так и остались. Вот он бренд. Настолько настоящий, что приходится увольнять собственных сотрудников, которые жестоко шутят по этому поводу. А я думаю, если поднять заявления этого Грефа ДО ребрендинга, они будут еще категоричнее ваших. 

Поэтому когда вы пишете, что "методы останутся прежними" помните о надписи на кольце Соломона и в какой стране вы живете. 

Anatoly Moschenko
21 января 2016, 06:21

Уважаемый, ze-nya .

Вы считаете, что в Яндексе работают идиоты? Или вы считаете, что надо было спросить вашего совета, как вести бизнес?

 

Александр
21 января 2016, 06:21

ок, вы можете не верить в светлое будущее. но хуже-то точно не стало? ;) и потом, ну чем упомянутый пэйпал без какой-либо возможности вывода денег лучше?

как по мне - самое узкое место электронных денег - это вывод их в наличку. и тут сотрудничество со сбером - очень даже "вкассу".

Ev.Il
21 января 2016, 06:21

именно потому что было "лучше" и состоялась покупка. 

Вероятно, в рассматриваемом ключе PayPal не будет лучше. Это если вы не привыкли расплачиваться электронными деньгами. А у меня есть работа, которая дает некоторую наличность, и небольшое дело, которое дает возможность по безналу оплачивать перелеты и стоимость дайвинг-туров один-два раза в год. И выводить эти деньги необходимости не вижу. Как и не вижу особой необходимости в наличности вообще, начни принимать в метро оплату за билеты кредиткой. 

И я верю в светлое будущее, не надо судить по одному комментарию. Но если не относится критически, не думать и не анализировать самостоятельно, оно если и будет, то точно не ваше. А Германа Грефа, например. 

А вообще, модель будущего это биткоины, очевидно. Я уже присматриваюсь к этому рынку и вам рекомендую.

 

primalm
21 января 2016, 06:21

Читаем Внимательно:

Яндекс.Деньги остаются Яндекс.Деньгами.....  Мы подписали документы, оставляющие Яндекс.Деньгам самостоятельность в принятии решений.

И там же:

75% акций (минус 1 рубль) Яндекс.Денег теперь принадлежат Сбербанку.


Самостоятельность? Ага! Скоро Яндекс.Сберкнижки выпускать начнете >:-) 

 

shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Односторонние изменения и вмешательство со стороны Сбербанка (в том числе передача информации) не планируются на уровне документов.

То есть с Яндексом обязательно должны быть согласованы (и он принимает финальное решение) — дальше цитирую по документам:

 

— планирование и запуск новых продуктов и сервисов, включая функционал, интерфейсы и user cases;

— изменение и удаление существующих продуктов и сервисов (и вмешательство в процесс проектирования);

— изменения условий обслуживания. В том числе: процедур предоставления определённых сервисов; установление и изменение настроек и лимитов; любые изменения всех частей сервисов, связанных с персональными данными.

— изменения принципов взаимодействия с пользователями — включая уведомления о транзакциях, образцы ответа саппорта, публичные сообщения и проч.

primalm
21 января 2016, 06:21

>>Односторонние изменения и вмешательство со стороны Сбербанка (в том числе передача информации) не планируются.

Планировать можно все что угодно, хоть полет на Альфа Центавра, а потом упс, ой извините, так получилось .... ну вобщем, Вы поняли. :-)

mishanovoleg
21 января 2016, 06:21
"75% акций (минус 1 рубль) Яндекс.Денег теперь принадлежат Сбербанку"
"Сбербанк не собирается вмешиваться в текущую работу платежного сервиса"
Как-то эти две строчки плохо сочетаются друг с другом. Не?
shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Вот я выше подробный комментарий написала.

mishanovoleg
21 января 2016, 06:21
Мы тут, в России, всё как-то больше "псесемисты", так уж вышло. И когда государственный чиновник говорит "всё будет хорошо", мы слышим "ну, теперь точно всё".
shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Вам сейчас НКО Яндекс.Деньги и Яндекс говорят, что всё будет хорошо, а не государственный чиновник.

mishanovoleg
21 января 2016, 06:21
Поживём - увидим. Конечно, хотелось бы, чтобы всё получилось хорошо для нас.
Engelson
21 января 2016, 06:21

Надеюсь, совместное предприятие с Почтой Росии не планируется?

Александр
21 января 2016, 06:21

В самом деле. В топку Аэрофлот, РЖД, сгущеное молоко и въетнамскую мазь "звездочка". Все учим английский. Только DHL, доллары, VISA и MasterCard. Только хардкор. Будем производить матрешек.

Максим
21 января 2016, 06:21

!! + ржд

nickelodeon73
21 января 2016, 06:21
Когда в яндекс.деньгах появится оплата нсс ульяновск???
shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Неожиданный вопрос. Мы напишем в социальных сетях, как только это произойдёт.

yspigo
21 января 2016, 06:21

А по моему всё правильно сделали, желаю всей команде удачи.

rstepand
21 января 2016, 06:21

И все-таки, хочется надеяться на лучшее :-) 

lists
21 января 2016, 06:21

Главное осталось непонятным — зачем это нужно «Яндексу». Который уже выпустил свою пластиковую карту, например.

И отсутствие ответа на этот вопрос даёт понять, что «Яндекс» был вынужден пойти на эту сделку. И, соответственно, не ожидать от неё ничего хорошего.

Печалит даже не продажа Яндекс.Денег (я бросил ими пользоваться несколько лет назад и возвращаться не собираюсь; везде в Интернете, где мне нужно, принимают карточки), а сам факт того, что кто-то в правительстве захотел присоединить к Сбербанку ЯД, и это спокойно сделали.

shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Пластиковую карту выпустили Яндекс.Деньги и ТКС, а не Яндекс. Это юридически две разные компании. И Яндекс.Деньги приносят прибыль, так что «вынужден» — это немного не та ситуация. Плюс у Яндекса блокирующий пакет и право вето на большинство важных решений.

lists
21 января 2016, 06:21

Ну да. А продали «Сбербанку» тоже «Яндекс.Деньги», а не «Яндекс».

И разумеется, «Яндекс» вынужден был продать своё подразделение не из-за своего финансового положения (стоимость всех «Яндекс.Денег» сопоставима с дневными колебаниями стоимости «Яндекса»), а по звонку сверху.

Bhajan
21 января 2016, 06:21

думаю вы правы, звонок был
а зачем вообще яндекс деньги нужны?
Всё что нужно оплатить - можно оплатить через интернет-банкинг, уже много банков, где этот сервис есть...

lists
21 января 2016, 06:21

Да нет, я, пожалуй, был неправ. В последнее время в этой области заметно изменилось законодательство, поэтому продажа системы электронных денег вполне назрела.

Собственно, законодательство и меняется таким образом, что карточки всё активнее вытесняют электронные деньги.

Bhajan
21 января 2016, 06:21

В.В. контролирует Банк Москвы и ВТБ, будучи главным акционером, странно, что не один из этих банков купил Я.Д.

 

beleberdin
21 января 2016, 06:21

чтобы не было кучи криков, а тут ситуация получше - богатая сеть сберкасс по всей стране

возможно даже win-win

плюс отношения с 2011 года, так что все логично

http://top.rbc.ru/economics/16/06/2011/600859.shtml

Bhajan
21 января 2016, 06:21

спасибо за ссылку, очень интересно

astrolaby
21 января 2016, 06:21
Сеанс чёрной магии и её разоблачение?
megashurik
21 января 2016, 06:21
Не понимаю, нафига вам сотрудничество с самым медленно работающим банком с самыми оборзевшими комиссиями? Лучше бы со Связным сотрудничали по-моему.
shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Вкратце: самый большой банк Восточной Европы, 100 млн. розничных клиентов, совпадающие взгляды на стратегию и совместное будущее.

megashurik
21 января 2016, 06:21
Ясно. Я бы больше обрадовался, если бы это Яндекс купил бы 75% акций Сбербанка :) Потянули бы этот банк за собой в цивилизованную современность.
nikitina501958
21 января 2016, 06:21

Просто в СБ все очень напряженно (а это ПОКА государственный Банк): денежки переводятся в другие банки, коммунальные платежи не дают тот доход что раньше (делаются в других организациях, где не берут комиссию или она меньше, или через терминалы - так быстрей). Вот и ищут как-бы на будущее сделать хорошие вложения...

i.shulginoff2012
21 января 2016, 06:21

После пступления в ЕС у России не может выть не чего государственного.

Вы пишите из 60 -ых?

nikitina501958
21 января 2016, 06:21

Я как раз пишу о том, что на современном этапе развития: много банков - большой выбор.

i.shulginoff2012
21 января 2016, 06:21

Извините, в ВТО

staroverr
21 января 2016, 06:21

Да и что толку, что самый большой, как раз от этого самый медленный. Присутствие во всех банковских и небанковских сферах, типа я самый универсальный, на деле сказывается очередями, долгой обработкой документов (так-как это и многое другое отдано в более крупный офис), на уточнение, уходит моного времени, местные работники стрессуют, а руководители отделений увольняются так часто, что даже и не запоминаешь;( Работников посокращали чуть ли не на половину. А по стоимости ребрендинга вообще ходят легенды (почти как у Лебедева - долго, дорого, но... так себе). Так что пожалуйста, Я.деньги не берите ничего от Сбера, но передайте Своё! Может тогда банк станет хоть чуточку мобльней. Кстати Сбербанк летом этого года объединился с банком БНП Париба (тм Cetelem) для развития направления товарного кредитования (хорошо это или плохо покажет время)

elsaburo
21 января 2016, 06:21

А ТКС банк продолжит выпускать карту яндекс-денег?

shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Да.

alyaulu7
21 января 2016, 06:21

Главное чтоб комиссию меньше сделали при переводах :)

amedvedevf
21 января 2016, 06:21

хуже не будет, я, так думаю.

James.Devivan
21 января 2016, 06:21

Может теперь и карту будет Сбербанк обслуживать, а не Тинькофф?

panddv
21 января 2016, 06:21

монополист и ЯД "нагнул"

webserfer
21 января 2016, 06:21

А мне все-равно. Вы для умерли уже лет пять как :-D

shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Тем более трогательно, что Вы читаете и комментируете записи этого клуба )

webserfer
21 января 2016, 06:21

Это было что-то типа привета от птичьего конкурента

shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Все молодцы ;)

hackeru56eo
21 января 2016, 06:21

Если Греф в вашей команде, ничего хорошего не будет. Или заболтает все хорошие инициативы или затянет принятие нужных решений на неопределенный срок. Я ему не верю, для этого есть много причин. И прежде всего, Греф говорящий попугай, незнающий что сам говорит. Такова реальность, а не мое личное мнение.

igor.mosckalew
21 января 2016, 06:21

Яндекс деньги покрывает мошенников! С моего счета в Яндексе украли деньги, при том что перевели их тоже в Яндекс. Что может быть проще счет известен. Но нет. Будем искать, а что искать? Вот и подумаешь, стоит ли связываться с Яндексом.

shhhhhh
21 января 2016, 06:21

Чтобы Ваши деньги нашлись, Вам нужно подать заявление в полицию. Именно она занимается расследованием мошенничеств. Яндекс.Деньги искать злоумышленников не могут, нет таких полномочий :(

Илья
21 января 2016, 06:21

Здорово!!! Молодцы!!!! Это правда должно быть очень интересно!

Хотя, если честно, при виде новости сначала испугался :)

sidorovpetrovich
21 января 2016, 06:21

Сейчас конец мая 2015 года. Лучше не стало. как был бардак в яндекс кошельке так и остался. один пункт своих обещаний уже точно нарушили. тот где обещали что небудет принудительной идентификации.

 

mihtim.kozlov
22 апреля 2016, 09:16
Расписано все вроде хорошо, но. 21.04, т.е. вчера на мобильный телефон перечислил деньги. На смс получил квитанцию. А на № телефона они до сих пор не поступили. Где их искать?
   Я тоже чую.... но запах не ах!           С уважением Мих.Тим.
P/S.А в то же время деньги за городской телефон поступили на счет мгновенно!!!!!!
.
Владимир Шамов
26 сентября 2016, 23:19
Комиссию меньше сделайте,а то захлебнетесь от прибыли!
e.jezlova
13 декабря 2016, 16:06
Я очень огорчена такой ситуацией - мое мнение, что это не этично,
Яндекс.Деньги
15 декабря 2016, 12:59
e.jezlova,
поделитесь, пожалуйста, что именно случилось?
e.jezlova
18 декабря 2016, 14:03
У меня было ощущение, что кто-то огорчен новой ситуацией. Извините, это ко мне не имело вероятно никакого отношения. Я вообще не пользуюсь  услугами касательно перевода денег.
mvs3807
10 марта 2017, 02:39
Самая хреновая платёжная система, очень частые ошибки, и  очень нелепые когда оплачиваешь сайт мошеничиский  обратных не происходит,  а вот старушке на телефон скинуть это у них и ошибки, и обратный платёж,  и самое смешное всплывает такое предупреждение такого номера пока нет но они отправят на него  смс. Короче бардак полнейший.Позор вам.
YaMoneyHelp
10 марта 2017, 13:56
mvs3807,
напишите, пожалуйста, письмо на bloghelp@yamoney.ru, в письме отправьте детали перевода (дата, время, сумма) и номер кошелька - мы всё проверим и подскажем.

Андрей Сергеев
7 июля 2017, 18:47
Всё хорошо, что хорошо кончается лишь бы их не поглотол сбербанк, а то плохо будет =-(
Алексей
5 декабря 2018, 22:56
Наверняка самозанятых теперь будут ловить и по счетам Яндекс.Денег.
ramazanaman
22 декабря 2018, 14:07
Полная мусорка и сборище колхозников... Не удивлен тем что сбербанк связан с этими придурками.. Получается теперь поддержка сбера работает тут, судя по уровню работы один в один. С киви и рядом не лежало... 
s-editor
сегодня, 09:03
В подзаголовке "Чего не будет", и остальные жирные "не" можно смело удалить из статьи