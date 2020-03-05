8 марта: чем заменить цветы

8 марта — праздник для женщин и продавцов цветов. Хотите поддержать другой бизнес и не быть банальным? Рассказываем, что подарить вместо привычного букета, не уходя от цветочной темы.

Мастер-класс в ювелирной мастерской

Ювелирное украшение в виде цветка — отличный подарок. Хотите ещё оригинальнее — создайте драгоценный цветок своими руками.

Отправляйтесь вместе на специализированный мастер-класс в ювелирную мастерскую, где можно отлить из серебра практически любой органический объект (небольшой цветочек, весеннюю почку) и унести с собой в виде кулона, кольца или сережёк.

Сколько стоит: 5 000 рублей.

Флористическая вечеринка

Не хотите утруждать избранницу слишком кропотливой работой? Идите на флористическую вечеринку.

Это весёлое мероприятие, где в непринуждённой атмосфере участники составляют композиции из живых растений и предметов декора. На память о проведённом времени останется неприхотливый в уходе флорариум.

Сколько стоит: от 4 000 рублей.

Лепка цветов из полимерной глины

Пробный урок по созданию цветов из полимерной глины, подойдёт даже тем, кто далёк от занятий рукоделием. Техника лепки из этого материала очень простая, а результат работы выглядит впечатляюще. За пару часов можно своими руками собрать композицию из цветов, которые никогда не завянут.

Сколько стоит: от 1 500 рублей.

Арт-вечеринка

Ещё один вариант подарка — посещение арт-вечеринки. Возьмите на заметку, если ещё не решили, как поздравить женщин-коллег. Можно идти всем отделом: выбираете понравившийся цветочный сюжет и рисуете красками. Фуршет с бокалом игристого является неотъемлемой частью мероприятия, так что за вдохновение переживать не стоит — оно обязательно придёт.

Сколько стоит: от 2 900 рублей.

Возможность вырастить цветы самостоятельно

Если той, кому ищите подарок, нравится возиться с растениями, обратите внимание на наборы для выращивания. Вырастить можно всё что угодно: от маленького кустика лаванды до целого куста сирени. Хотите сделать подарок в этом же духе, но посущественней — присмотритесь к аква-фермам и умным садам.

Сколько стоит: от 440 рублей.

Подписка на приложение Forest

Чтобы полюбоваться цветами, не обязательно выращивать их самостоятельно. Отведите даму в оранжерею, подарив перед этим подписку на приложение Forest.

Forest — это удобный инструмент для организации мобильного детокса. И вот как он работает: пока вы гуляете и общаетесь, смартфон будет «выращивать» деревья. Снова уткнулись в телефон — виртуальное дерево погибает. Выращивать можно и настоящие деревья совместно с международной организацией Trees for the future — это будет стоить 2 500 игровых монет.

Приложение помогает развить независимость от гаджетов и сосредоточенность на настоящем. Хороший подарок для всех, кого интересует самосовершенствование.

Доступно и на Android, и на iOS.

Сколько стоит: 149 рублей + встроенные покупки.

Цветочные сладости

Для сладкоежек капкейки с цветочным оформлением станут приятной альтернативой обычному букету. И пусть век такого подарка недолог, прощаться со сладкими цветами куда приятнее.

Сколько стоит: от 800 рублей за набор.

И какие бы цветы вы ни выбрали, платите за них картой Яндекс.Денег. Ей можно рассчитываться на кассе и в интернете и получать кэшбэк.