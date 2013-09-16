22 страны для перевода Яндекс.Денег сразу на банковские счета — открыты всем пользователям

С сегодняшнего дня Яндекс.Деньги можно переводить прямо на банковские счета юридических и физических лиц 22 новых стран — в том числе США, Китая, Англии, Франции и Германии. В целом для переводов открыто больше 200 стран.



По данным ЦБ, в 2012 году россияне перевели в дальнее зарубежье 28,5 млрд долларов. Больше всего переводов отправлено в Швейцарию, Китай, США, а также Англию и Германию. А пользователи Яндекс.Денег чаще всего переводят средства в Испанию, Германию, Латвию, Украину и Кипр.



Переводить деньги можно как со счёта в Яндекс.Деньгах, так и с привязанной к нему карты. Комиссия составит 3% плюс 15 рублей.



Средства можно перевести в любую страну в долларах, евро или в локальной валюте (например, на скриншоте выше — в дирхамах ОАЭ). Не забудьте выбрать тип получателя: физическое или юридическое лицо.



Вот примеры нескольких пользовательских переводов из нашего опыта:





Девушки из женского косметического сообщества покупают оптом лаки для ногтей и средства для маникюра у американской компании. Каждая скидывается на выбранный счёт Яндекс.Деньгами в любом «Связном» и «Евросети» (без комиссии), одна из девушек заказывает посылку и оплачивает её переводом сразу на банковский счёт компании. Не нужно встречаться в метро, делить доли и вести сложную систему учёта «Кто сдавал, а кто нет» — вся история видна онлайн. Лаки получаются на 500% дешевле, чем в Москве. Некоторые отели и гостиницы принимают предоплату только на банковский счёт — и московские командировочные оплачивают поездки с помощью Яндекс.Денег. Сотрудники автосервисов и мотолюбители покупают мелкие запчасти в Китае и оплачивают их Яндекс.Деньгами и картами сразу на счёт китайской компании. Если вы собираетесь на языковые курсы в Великобританию или США, скорее всего, они примут оплату только на банковский счёт. Заполнять платёжные поручения и идти в банк не нужно — вы знаете, что делать. Ну и, конечно, подарки, помощь родственникам, возврат долга, оплата посреднических услуг американской подружки, покупающей детские вещи в онлайн-магазинах — это самые традиционные примеры.



А наш менеджер Олег оплатил Яндекс.Деньгами сёрф-лагерь в Португалии — других способов оплаты у ребят не было, а место забронировать хотелось как можно раньше.