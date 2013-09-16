Блог Денег

Блог Денег

22 страны для перевода Яндекс.Денег сразу на банковские счета — открыты всем пользователям

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С сегодняшнего дня Яндекс.Деньги можно переводить прямо на банковские счета юридических и физических лиц 22 новых стран — в том числе США, Китая, Англии, Франции и Германии. В целом для переводов открыто больше 200 стран.

По данным ЦБ, в 2012 году россияне перевели в дальнее зарубежье 28,5 млрд долларов. Больше всего переводов отправлено в Швейцарию, Китай, США, а также Англию и Германию. А пользователи Яндекс.Денег чаще всего переводят средства в Испанию, Германию, Латвию, Украину и Кипр.

Переводить деньги можно как со счёта в Яндекс.Деньгах, так и с привязанной к нему карты. Комиссия составит 3% плюс 15 рублей.


Средства можно перевести в любую страну в долларах, евро или в локальной валюте (например, на скриншоте выше — в дирхамах ОАЭ). Не забудьте выбрать тип получателя: физическое или юридическое лицо.

Вот примеры нескольких пользовательских переводов из нашего опыта:

  1. Девушки из женского косметического сообщества покупают оптом лаки для ногтей и средства для маникюра у американской компании. Каждая скидывается на выбранный счёт Яндекс.Деньгами в любом «Связном» и «Евросети» (без комиссии), одна из девушек заказывает посылку и оплачивает её переводом сразу на банковский счёт компании. Не нужно встречаться в метро, делить доли и вести сложную систему учёта «Кто сдавал, а кто нет» — вся история видна онлайн. Лаки получаются на 500% дешевле, чем в Москве.
  2. Некоторые отели и гостиницы принимают предоплату только на банковский счёт — и московские командировочные оплачивают поездки с помощью Яндекс.Денег.
  3. Сотрудники автосервисов и мотолюбители покупают мелкие запчасти в Китае и оплачивают их Яндекс.Деньгами и картами сразу на счёт китайской компании.
  4. Если вы собираетесь на языковые курсы в Великобританию или США, скорее всего, они примут оплату только на банковский счёт. Заполнять платёжные поручения и идти в банк не нужно — вы знаете, что делать.
  5. Ну и, конечно, подарки, помощь родственникам, возврат долга, оплата посреднических услуг американской подружки, покупающей детские вещи в онлайн-магазинах — это самые традиционные примеры.


А наш менеджер Олег оплатил Яндекс.Деньгами сёрф-лагерь в Португалии — других способов оплаты у ребят не было, а место забронировать хотелось как можно раньше.

31 комментарий
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KoKosov
21 января 2016, 06:09
Вот бы на пейпал ещё сделали беспроцентный перевод...
А то ради копеечной суммы, которую иначе перевести нельзя, заводить в нём аккаунт совсем не хочется.
vsgladyshev
21 января 2016, 06:09

нет ну в принципе перевод в пейпал идей хорошая, но вот почему беспроцентный то? даже если зарегистрироваться в пейпале и попробовать переслать деньги внутри него, то % за перевод будет, и это внутри системы, что уж говорить о переводе из внешней системы.

KoKosov
21 января 2016, 06:09
Я, наверное, непонятно выразился. Надо перевести оплату через пейпал. Но довольно маленькую сумму. Если делать это с банковской карты, то надо открывать счёт в пейпеле, который мне нафик не нужен, либо заморачиваться подтверждением карты и всякими тестовыми снятиями-возвратами пары баксов, и всё ради единственного перевода на двадцать баксов. После чего я про этот пейпал забуду навсегда.

А вот если бы оплату на пейпал можно было провести непосредственно с ЯД - было бы удобно.
shhhhhh
21 января 2016, 06:09

С одной стороны, понятно, что было бы удобно переводить деньги в интернете без регистрации где бы то ни было, просто набрать имя получателя, сумму, раз — и всё :)
С другой стороны, перевод без процентов и без регистрации между двумя разными системами и валютами в современных условиях невозможен :) 
Если у Вас есть карта Яндекс.Денег, её можно привязать к счёту в PayPal и переводить так — но для этого, конечно, зарегистрироваться всё равно в системе придётся. 

alex5196
21 января 2016, 06:09

А можно ли пополнить Яндекскошелек банковской картой из другой страны?

shhhhhh
21 января 2016, 06:09
Вы можете пополнить свой счет с карты VISA или MasterCard, если она выпущена любым банком России, Украины, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Эстонии, Израиля или Турции.Вам нужно только:
  • Указать данные карты — прямо на сайте Яндекс.Денег.
  • Подтвердить операцию специальным паролем, который пришлет банк. Для этого необходима защита по технологии 3-D Secure.
Максимальные суммы — 15 000 рублей за один раз, 30 000 рублей в сутки и 100 000 рублей в месяц.
Коцкий
21 января 2016, 06:09
Очень даже ценно! Спасибо! :))
knijnic
21 января 2016, 06:09

(+1)

Ro4sana4
2 сентября 2017, 13:20
А почему в Польше не возможнл привязать банковскую карту польши к яндексу деньги?
Kazkom295
7 августа 2018, 09:04
Не могу найти как перевести деньги на юр, лицо за границу. Подскажите?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса7 августа 2018, 13:35
Kazkom295,
вы хотите перевести деньги по реквизитам? К сожалению, отправить такой перевод можно только на счет в российском банке. 
Кирилл
11 августа 2018, 01:46
Что мне нужно сделать что бы получить платёж 30$ от физ.лица находящегося в Швейцарии на свой кошелёк ЯндексДеньги (так же есть карта) профиль у меня идентифицированный. Подскажите пожалуйста, какие мои действия?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса11 августа 2018, 14:47
Кирилл,
отправить такой перевод можно в отделении банка по реквизитам: https://yandex.ru/support/money/add/wire-transfer.html Вы можете поделиться с отправителем этой ссылкой и уточнить ваш номер кошелька. 
Надежда Глущенко
10 ноября 2018, 12:05
Я в России имею яндек карту, женщина с Англии возможно сделать перевод средств?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса10 ноября 2018, 15:54
Надежда Глущенко,
если вы хотите перевести деньги на кошелек, то в Англии это получится сделать переводом по реквизитам. Если вы хотите перевести деньги из кошелька, то, пройдя идентификацию, получится делать переводы - например, на банковскую карту.
mternovtsi
10 декабря 2018, 18:05
Здравствуйте ! Как с Украины пополнить Яндекс кошелек?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса11 декабря 2018, 14:00
mternovtsi,
пополнить кошелек можно способами, о которых мы рассказали на этой страничке. Обратите, пожалуйста, внимание, что для переводов из кошелька и платежей в иностранные магазины его статус должен быть идентифицированным.
ivtam6
17 января 2019, 12:26
Здравствуйте! Подскажите, можно ли сделать такой перевод   вебмани - на яндекс деньги - пайер ? Живу в Эстонии.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса17 января 2019, 13:05
ivtam6,
о способах пополнения кошелька с WebMoney лучше уточнить в их поддержке, а прямых переводов в Payeer у нас, к сожалению, нет. Обратите, пожалуйста, внимание, что для переводов из кошелька его статус должен быть выше анонимного. Подробнее о статусах рассказали тут.
Обновлено 17 января 2019, 13:05
Рембытсервис
8 февраля 2019, 15:46
Вернётся когда-нибудь перевод на счёт в зарубежном банке? Имеется ввиду IBAN.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса10 февраля 2019, 17:42
Рембытсервис,
а что случилось?
Рембытсервис
10 февраля 2019, 21:50
Андрей Лазорев,
раньше был перевод, а сейчас нет.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса11 февраля 2019, 18:48
Рембытсервис,
к сожалению, на данный момент такая возможность отсутствует. Мы учтём ваше пожелание и как только такой вывод заработает — информация будет на сайте.
NataliaMak
15 марта 2019, 12:45
Здравствуйте, подскажите, есть ли способы перевода денег на яндекс кошелек из Дании?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса15 марта 2019, 20:22
NataliaMak,
здравствуйте! Конечно, например, с карты. Все способы по ссылке в меню слева :)
radichkovaani3@gmail.com
27 марта 2019, 12:07
А в Кипре работает ?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса27 марта 2019, 20:58
radichkovaani3@gmail.com,
переводы из кошелька на зарубежные банковские счета приостановлены. Можно сделать перевод на карту 🙂
amuletoffkompania
28 марта 2019, 04:16
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, можно ли создать кошелек на юр.лицо и каким образом человеку на него закинуть из другой страны?
Обновлено 28 марта 2019, 04:17
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса28 марта 2019, 11:40
amuletoffkompania,
кошельком могут пользоваться только физические лица, коммерческая деятельность на них не разрешена. Для юридических лиц подойдет сервис Яндекс.Касса.
Дмитрий Дьячков
1 августа 2019, 20:53
Доброго времени суток. У меня такой вопрос, наверное уже не первый, но всё же. Я смогу перевести со своего счёта или виртуальной карты, которые у меня в рублях на карту банковскую в другую страну и в доллоровой валюте?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса2 августа 2019, 16:53
Дмитрий Дьячков,
здравствуйте. Да, можно сделать перевод на карту с другой валютой. Есть небольшие ограничения, подробнее рассказываем о них в Помощи. Для удобства добавляем скриншот.
48kapnemo@gmail.com
вчера, 17:11
как пользоваться деньгами на яндекс-деньги , если я живу сербии