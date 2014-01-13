Блог Денег

Блог Денег

Карта Яндекс.Денег: памятка путешественнику

Пост в архиве.
Нашу банковскую карточку Яндекс.Деньги Gold MasterCard часто берут с собой в поездки, чтобы расплачиваться в магазинах и ресторанах на отдыхе. Специально для путешественников мы собрали несколько важных советов — как использовать карты Яндекс.Денег за границей.
 

Памятка путешественнику:

  1. Заранее пройдите идентификацию (это займёт пару минут в любой «Евросети») и выпустите ПИН-код. 



    Если на идентификацию времени нет, и снимать наличные вы не планируете — ПИН всё равно может понадобиться: в некоторых магазинах он требуется по умолчанию. Например, если за границей вы арендуете машину или захотите заправиться на ближайшей автоматической АЗС, у вас почти наверняка спросят ПИН.
    Выпустить его просто: позвоните по телефону 8 800 555 2530 (если вы в России) или +7 (495) 645 5919 (если вы в другой стране). Обратите внимание: ПИН-код можно выпустить только один раз!
     
  2. Если вы хотите снять деньги в банкомате, обратите внимание: вы можете снять с карты любую валюту — но тогда вам нужно будет оплатить комиссию за конвертацию по внутреннему курсу банка.
     
  3. Если через несколько дней после того, как вы расплатились картой Яндекс.Денег в иностранном магазине, с вашего счёта этот же магазин снял ещё небольшую сумму — не пугайтесь. Это курсовая разница (или «раскурсовка»). Так бывает, когда магазин заблокировал деньги на карте в один день, а по-настоящему их снял — в другой; и при этом курс валюты изменился. Иногда, правда, часть денег даже возвращается на счёт : )
     
  4. Счет в Яндекс.Деньгах — рублёвый. Валюта конвертируется так: сначала — по внутреннему курсу MasterCard, затем платеж обрабатывает наш партнер — ТКС Банк (курс ТКС Банк можно узнать здесь).
     
  5. Даже в путешествии не стоит забывать о лимитах.

    Для анонимных пользователей: 15 000 рублей за одну операцию, 40 000 рублей в месяц. 
    Для идентифицированных: 100 000 рублей за один раз (ограничений на месяц нет).
     

Удачного путешествия!

P.S. Наша карта пригодится уже по дороге в аэропорт : ) Билет на аэроэкспресс картой Яндекс.Денег с PayPass можно оплатить на выходе, просто приложив ее к турникету — очень удобно.

31 комментарий
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nevil.avekom
21 января 2016, 06:06

 Я бы еще добавил, что нужно предупредить Яндекс.Деньги, что едете в Тайланд, например, и что не надо блокировать карту после снятия деньги в банкомате

a668855a
21 января 2016, 06:06
а зачем её блокировать?
shhhhhh
21 января 2016, 06:06

Иногда банки блокируют карту для дополнительных выяснений обстоятельств — если пользователь вдруг внезапно стал снимать деньги в азиатской, например, стране, в разных местах, то это может быть и не пользователь вовсе, а мошенник. Поэтому банки карту замораживают и ждут реакции пользователя — всё в порядке, это я, уехал в отпуск.

annalinskaya
21 января 2016, 06:06

Да, вы правы. Отправить письмо в саппорт о том, что собираетесь в другую страну и будете использовать там карту Яндекс.Денег, на всякий случай, стоит перед поездкой. 

Андрей Александрович
21 января 2016, 06:06

напишите лучше что делать чтобы карта не блокировалась после первого снятия нала за границей

 

annalinskaya
21 января 2016, 06:06

Попробуйте сообщить саппорту Яндекс.Денег перед поехдкой, что вы уезжаете и берете с собой карту.

vsgladyshev
21 января 2016, 06:06

Это актуально для любой банковской карты. Меня так блокировал и Райф и ВТБ.

lssl29
4 мая, 21:38
vsgladyshev,
Я тоже Гладышев!
Александр Ткаченко
21 января 2016, 06:06

Надеюсь, идентификация карты и идентификация яндекс-кошелька - это одно и то же?

 

annalinskaya
21 января 2016, 06:06

Более того, нет такого понятия "идентификация карты" :-)


Александр Ткаченко
21 января 2016, 06:06

Я так и знал :-)

Просто у Вас тема про карты, и первым пунктом "пройдите идентификацию". Вот я и уточнил.

Пользоваться Я-картой мне очень нравится, удобно! Там, где нельзя вывести из интернета на я-деньги, можно на карту :-)

А там, где берут процент за оплату с кошелька, с карты принимают деньги бесплатно :-)

superelectron
21 января 2016, 06:06

Вопрос- карта именная и уже подтверждена выпуском-зачем ее идентифицировать?

annalinskaya
21 января 2016, 06:06

Идентифицировать нужно не карту, а счёт в Яндекс.Деньгах.
 
Мы настоятельно рекомендуем вводить реальные данные при выпуске карты, но, к сожалению, у нас нет возможности проверить, совпадает ли имя на карте с именем в паспорте. 

Наталия Александрова
19 августа 2017, 13:34
А если предположим, что я хочу оплатить покупку по безналу зарубежём из России Например: computerunivers! Какая будет после этого комиссия?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 августа 2017, 18:29
Наталия Александрова,
за оплату покупок у нас комиссии нет, а если вы будете платить нашей картой в иностранной валюте (например, виртуальной), то конвертация пройдет по курсу MasterCard + 2%, вот здесь можно прочитать больше.
skrypkaliudmyla
9 июля 2018, 14:44
Как положить деньги на карту, если я сейчас нахожусь заграницей? Денег на карте не хватает для оплаты "продукта" и мне нужно закинуть сумму на нее.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 июля 2018, 12:53
skrypkaliudmyla,
пополнить счет можно по номеру кошелька - с банковской карты на сайте, по реквизитам и другими способами, о них мы рассказали тут: https://yandex.ru/support/money/add/to-wallet.html 
tural19891989
15 июля 2018, 02:10
Здравствуйте,вопрос такой,смогу ли я постепено и без проблем снимать деньги,если я живу в городе Баку?? Стоит ли мне заказывать карту? Заранее спасибо за ответ.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 июля 2018, 17:29
tural19891989,
да, снимать наличные можно в разных странах, лимит будет зависеть от статуса вашего кошелька: https://yandex.ru/support/money/fees-limits/great-cards.html 
meylisso
22 сентября 2018, 12:12
Только учтите яндекс деньги вовсе не надежен. В любой момент могут взломать. и при это только вы будете виноваты и выяснять причину никак не будут. уходите лучше с него есть другие прекрасные сервисы с человеческим отношением к клиентам. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 сентября 2018, 18:26
meylisso,
нам жаль, если вы столкнулись с подобной ситуацией :(
Для того чтобы обезопасить кошелек мы рекомендуем пользоваться им только самостоятельно, хранить в секрете данные для входа в него, а также использовать одноразовые пароли.
platinoid
1 февраля, 12:38
А можно ли при выпуске карты указать адрес доставки Тайланд? Если находишься там несколько месяцев и нет желания или возможности пока на Родину
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 февраля, 18:02
platinoid,
да, мы отправляем карты по всему миру 🙂
Бессонов Валерий
27 июля, 22:18
Здравствуйте.
"у вас почти наверняка спросят ПИН."
Это как так?
Спросят... и я его им назову?
Это... типа... "одно из неудобств карты Яндекс"?!
Обновлено 27 июля, 22:19
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 июля, 11:27
Бессонов Валерий,
пин-код запрашивается терминалом, если сумма платежа выше 1 000 рублей.
ales-pe
29 июля, 20:50
YaMoneyHelp,
Прекрасно, Мало ли потеряется карта чтоб не сняли чужие  
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 июля, 10:26
ales-pe,
👍
Бессонов Валерий
31 июля, 01:45
YaMoneyHelp,
Понял. Свыше 1000.
Нужно, тогда, прояснить там же.
Что как и при оплачивании любыми другими картами, при превышении покупки в 1000 рублей. 
К тому же, "наверняка запросят ПИН" звучит не как терминал запросит, а как кто-то живой.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 июля, 11:51
Бессонов Валерий,
пин-код требуется ввести только в терминал — других вариантов нет. При оплате бесконтактной картой (неважно, пластиковой или в приложении) ПИН запрашивается только при покупках от 1000 рублей — это общее правило для таких карт. 
Ваше пожелание записали.
akcent300
26 августа, 12:30
Здравствуйте, у меня верифицированная карта Яндекс Деньги world mastercard. В ноябре лечу на 4 месяца в Таиланд. Есть вопросы:

1. Нужно ли предупреждать саппорт о поездке?
2. Можно ли рассчитываться карточкой в магазинах Таиланда?
3. Какую комиссию возьмет ваш сервис при расчетах в Таиланде?

Спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 августа, 17:29
akcent300,
Здравствуйте! 


1. Да, данные  поездке нужно сообщить — это можно сделать на сайте в настройках карты. Попасть в них можно нажав на изображение вашей карты в разделе карт на сайте.
2. С пройденной идентификацией платить получится в любом магазине. 3. Комиссии за платежи у нас нет, а конвертация пройдет по курсу Mastercard + 2,7%. 