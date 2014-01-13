Карта Яндекс.Денег: памятка путешественнику



Нашу банковскую карточку Яндекс.Деньги Gold MasterCard часто берут с собой в поездки, чтобы расплачиваться в магазинах и ресторанах на отдыхе. Специально для путешественников мы собрали несколько важных советов — как использовать карты Яндекс.Денег за границей.

Памятка путешественнику:

Заранее пройдите идентификацию (это займёт пару минут в любой «Евросети») и выпустите ПИН-код.







Если на идентификацию времени нет, и снимать наличные вы не планируете — ПИН всё равно может понадобиться: в некоторых магазинах он требуется по умолчанию. Например, если за границей вы арендуете машину или захотите заправиться на ближайшей автоматической АЗС, у вас почти наверняка спросят ПИН.

Выпустить его просто: позвоните по телефону 8 800 555 2530 (если вы в России) или +7 (495) 645 5919 (если вы в другой стране). Обратите внимание: ПИН-код можно выпустить только один раз!

Если вы хотите снять деньги в банкомате, обратите внимание: вы можете снять с карты любую валюту — но тогда вам нужно будет оплатить комиссию за конвертацию по внутреннему курсу банка.

Если через несколько дней после того, как вы расплатились картой Яндекс.Денег в иностранном магазине, с вашего счёта этот же магазин снял ещё небольшую сумму — не пугайтесь. Это курсовая разница (или «раскурсовка»). Так бывает, когда магазин заблокировал деньги на карте в один день, а по-настоящему их снял — в другой; и при этом курс валюты изменился. Иногда, правда, часть денег даже возвращается на счёт : )

Счет в Яндекс.Деньгах — рублёвый. Валюта конвертируется так: сначала — по внутреннему курсу MasterCard, затем платеж обрабатывает наш партнер — ТКС Банк (курс ТКС Банк можно узнать здесь).

Даже в путешествии не стоит забывать о лимитах.



Для анонимных пользователей: 15 000 рублей за одну операцию, 40 000 рублей в месяц.

Для идентифицированных: 100 000 рублей за один раз (ограничений на месяц нет).



Удачного путешествия!

P.S. Наша карта пригодится уже по дороге в аэропорт : ) Билет на аэроэкспресс картой Яндекс.Денег с PayPass можно оплатить на выходе, просто приложив ее к турникету — очень удобно.