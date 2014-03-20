Блог Денег

Блог Денег

Вниманию украинских пользователей

Пост в архиве.

В последние несколько дней мы получаем множество обращений от наших пользователей на территории Украины о проблемах, возникающих при попытке расплачиваться картой Яндекс.Денег и снимать наличные в банкоматах по карте Яндекс.Денег. Эти проблемы связаны с ограничениями, установленными местными банками.

 

Сейчас нам известно о следующих случаях:

 

1) В некоторых банкоматах установлены ограничения на сумму выдачи наличных по картам или запрет на выдачу наличных.

2) Банкоматы некоторых банков не обслуживают карты, выданные другими банками или в другой стране.

3) В магазинах не проходит безналичная оплата с помощью некоторых банковских карт, включая MasterCard Gold Яндекс.Денег.

4) Некоторые банки не принимают переводы с рублёвых счетов.

Подчеркнём, что Яндекс.Деньги не вводили никаких ограничений для пользователей на территории Украины и не получали уведомлений от банков, работающих на территории Украины, об ограничениях для наших клиентов.

 

Пользователям, столкнувшимся с такими проблемами, мы рекомендуем:

 

1) переводить деньги банковским переводом с кошелька в Яндекс.Деньгах на счёт в украинском банке, которому вы доверяете — работает для счетов в EUR, USD;

2) попробовать снять наличные по карте Яндекс.Денег в банкоматах российских банков;

3) расплачиваться MasterCard Gold или виртуальной MasterCard в интернете;

4) переводить деньги через сторонние сервисы переводов с карты на карту, выпустив виртуальную MasterCard к кошельку в Яндекс.Деньгах.

5) С 18 апреля 2014 год перевод на карты Visa/MasterCard стал снова доступен для карт, выпущенных банками за пределами РФ


ВАЖНО!Переводы на карты сейчас доступны только для карт, выданных российскими банками. Это техническая проблема, она не связана с ситуацией на Украине и мы активно её решаем.

 

 Мы будем обновлять информацию для украинских пользователей в этом посте, кроме того, за нашими новостями можно следить в Facebook, ВКонтакте и Twitter.


Обновлено 18 апреля 2014: 

61 комментарий
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mersedeska1
21 января 2016, 06:03

Ага так активно решаете что уже три дня решить не можете!!!!!!!!!!!!!!!!

BilousN
21 января 2016, 06:03

очень ждем ответа. уже реально 4-й день не могу вывести деньги..... :((((((((((((

analytiker
21 января 2016, 06:03

У меня еще плачевнее. 17 числа вывел, с тех пор - ни рублей, ни гривен.

Маша
21 января 2016, 06:03

Это связано с техническими проблемами у банка-эквайера. Переводы на все карты, отправленные после 17 марта, придут на российские карты с небольшой задержкой и вернутся, если отправлены на карты в других странах :(

Ярослав
21 января 2016, 06:03

КАКОГО Я НЕ МОГУ ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ!!?? Приходять смс с кодами,когда ввожу код система выбивает ошибку "

Ой! Сработал защитный механизм

 

С кошельком произошло что-то подозрительное. Есть вероятность, что его пытается использовать кто-то посторонний. Чтобы защитить деньги на счете, мы «заморозили» его — запретили платежи и переводы. Пожалуйста, не волнуйтесь: это временно.

В первую очередь перекройте мошенникам доступ к вашему кошельку: смените пароль от кошелька и платежный пароль. Или перейдите на одноразовые пароли — так надежнее.

После этого мы должны удостовериться, что владелец кошелька — именно вы. Для этого мы просим вас пройти идентификацию. Выберите любой подходящий способ, а затем подтвердите свои данные (ссылка появится на главной странице сайта).

Обратите внимание: вы сможете снова платить и отправлять переводы на следующий рабочий день после подтверждения.

Мы понимаем, что всё это для вас неудобно, и нам очень жаль. Но другого выхода нет: мы обязаны защищать ваши деньги.


Выбрать способ идентификации"

Маша
21 января 2016, 06:03

Это не ошибка, это сообщение о блокировке — это значит, что сработал система защиты и вам нужно пройти идентификацию. После этого вы снова сможете совершать платежи. 

meb-in
21 января 2016, 06:03
В России , в СПб завис вывод средств на карту это связано с Приват-Банком???
Вячеслав
21 января 2016, 06:03

Добавлю, речь идёт о выводе средств на карту Сбербанка.

meb-in
21 января 2016, 06:03
Именно на неё, ага.
Маша
21 января 2016, 06:03

Это связано с техническими проблемами у банка-эквайера. Переводы на все карты, отправленные после 17 марта, придут на российские карты с небольшой задержкой и вернутся, если отправлены на карты в других странах :(

analytiker
21 января 2016, 06:03

Точно ли с техническими?

Похоже, MC и VISA применяют санкции: http://www.bfm.ru/news/251490?doctype=article

Амелькин Виктор
21 января 2016, 06:03

Ждём когда введут ПРО100 и будем пользоваться нашими сервисами до конца, а Обаме покажем банан.

Маша
21 января 2016, 06:03

Точно. К нам не применяли.

ХиКи
21 января 2016, 06:03

а почему на Российские карты VISA перестали выводиться деньги? 2 карты и каждый раз пишет одно и тоже "Во время выполнения платежа произошла ошибка ( код err_check_card_num ). Попробуйте повторить платеж или обратитесь в службу поддержки.". Карты выпущены в России, в поддержку писал получил вопрос вместо ответа!  

Маша
21 января 2016, 06:03

Привет! Переводы на российские карты работают, что-то не так с вводом данных платежа. Подскажите номер обращения в поддержку, пожалуйста (и да, они задают вопросы, чтобы уточнить, в чём ошибка на вашей стороне — как ещё-то?).

ХиКи
21 января 2016, 06:03

2014032233011809 номер, я не против что задают вопросы, просто ответ на вопрос был указан в самом обращении в тех поддержку, написал что на российскую карту вывожу, а они спрашивают где выпущена карта. в России выпущена в России. Карты пробовал 2! на одну из них раньше выводилось без проблем, вторая новая другого банка

Маша
21 января 2016, 06:03

Код ошибки говорит о неправильно введенном номере карты. Если вы его через copy-paste вставляете в форму — может срабатывать защита, попробуйте ввести руками.

ХиКи
21 января 2016, 06:03

да проблема иммено в этом, спасибо что помогли разобраться, остается только посетовать что сразу в информативном сообщении не пишут что может быть из-за копипаста, и поддержка на это внимание не обращает ( приходится все проблемы решать через клуб. еще раз спасибо -) можно было бы сэкономить кучу времени

Маша
21 января 2016, 06:03

Да, вы правы, лучше бы действительно было предупреждение :(

ooo-atis
21 января 2016, 06:03

А я В России живу-денег положить не могу на себе кошелёк, выдаёт, что сервер временно не работает...

 

Маша
21 января 2016, 06:03

Привет, каким методом у вас не получается пополнить кошелёк?

ooo-atis
21 января 2016, 06:03

Наличкой в банкомате Сбербанка-так было вчера, завтра могу написать получилось ещё раз так сделать..

Живу в г.Перми

BilousN
21 января 2016, 06:03

доброго дня! когда вопрос будет решен? я пробовала и виртуальной картой расплатиться (не работает), и вывести через Контакт с виртуальной карты - тоже нельзя.

что делать? открывать счет в валюте, чтобы с кошелька деньги вывести??

 

Маша
21 января 2016, 06:03

Здравствуйте! Мы очень надеемся возобновить сервис к концу марта. У нас был сегодня кратковременный сбой по картам - попробуйте ещё раз с виртуальной перевести. Вы не вот этим сервисом через Контакт переводить пытались (он только между российскими картами переводит)?

BilousN
21 января 2016, 06:03

по-моему этим. а какой нужен для зарубежных карт?

 

Маша
21 января 2016, 06:03

Их много, у всех условия разные — посмотрите, какой вам больше подойдёт, поиском легко найти: http://yandex.ru/yandsearch?rdrnd=28123&text=переводы с карты на карту&lr=213&redircnt=1395661669.1

BilousN
21 января 2016, 06:03

попробовала через альфа-банк. вот ответ:

- Банк, выпустивший карту отправителя, отклонил операцию.


что делать?

Маша
21 января 2016, 06:03

Это странно. Возможно, лимит на сумму операций превышен? Если вы уверены, что нет — напишите в нашу службу поддержки, пожалуйста. 

BilousN
21 января 2016, 06:03

6 тыс. рублей я пыталась перевести. лимит явно не превышен :)

Маша
21 января 2016, 06:03
Привет, вам удалось решить проблему?
Маша
21 января 2016, 06:03

Вывод на иностранные карты снова работает: https://money.yandex.ru/direct-payment.xml?form-state=to-card

apolinar2008
21 января 2016, 06:03

Проблема была сегодня при оплате картой в магазине "Spar" - платеж не принимался. Россия.

Маша
21 января 2016, 06:03

:(

Сегодня утром был сбой у ТКС, некоторое время сервисы по картам были недоступны совсем. К полудню проблему устранили.

arbokast
21 января 2016, 06:03

Скажите пожалуйста, устранены ли проблемы с переводом денег на не Российскую VISA, и что вобще слышно по этому вопросу, а то видети ли у меня проблема, недели 3 не могу себе деньги перевести. Спасибо.

Маша
21 января 2016, 06:03
По просьбам пользователей сделали быстрое временное решение, но там выше комиссия, штатную работу сервиса всё еще настраиваем: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=526193
mq.maksim
21 января 2016, 06:03

Уже конец месяца, подскажите, пожалуйста, нет ли новых сроков исправления переводов на карты выпущенные вне РФ?

Маша
21 января 2016, 06:03

Максим, переводы на иностранные карты снова доступны: https://money.yandex.ru/direct-payment.xml?form-state=to-card

r.beygulenko
21 января 2016, 06:03

когда будет решена проблема и будет ли она вообще решена?? Елыпалы только доверился ЯД, отправил доки для авторизации, выпустил и получил карту, денег понапринимал, а теперь фиг снимешь... Наводит на мысли...

OlgaIaroch
21 января 2016, 06:03

Скажите, пожалуйста, вы не можете снять в банкомате с Яндекс-карты? А я собиралась её сделать... Знакомый сказал, что на днях снимал с неё деньги...

Маша
21 января 2016, 06:03

Проблема со снятием наличных в банкоматах на Украине с нашей карты сейчас, по нашей информации, остаётся только в Крыму. 

r.beygulenko
21 января 2016, 06:03

Я еще не могу снимать с карты, неделю назад отправил доки для идентификации, карта уже на руках, жду пока долетят и обработаются бумажки. Как идентифицируюсь, отпишусь.

Маша
21 января 2016, 06:03

Возобновление вывода на карты иностранных банков ожидаем к концу недели-началу следующей. 

mikula.ch
21 января 2016, 06:03

А деньги которые сейчас зависли назад вернуться на счет?

Маша
21 января 2016, 06:03

У нас нет никаких зависших переводов. Вам не вернулся перевод, отправленный на иностранную карту после 17 марта? 

mikula.ch
21 января 2016, 06:03

Именно так. Я  отправлял запрос в СП 27 марта, но ответа так и не получил. 

Запрос 2014031933007482

Маша
21 января 2016, 06:03

Ох. Вы описали проблему так, как будто вы пытались делать вывод на разные карты и у вас не получилось — тогда как на самом деле вы отправили денежное письмо, а получатель не смог перевести средства на карту (это две разных транзакции: ваш перевод ему и его перевод на карту). Поэтому весь дальнейший диалог с поддержкой получился довольно бессмысленный :( Теперь всё ясно, выясняем, почему не вернулся, извините, что медленно среагировали. 

mikula.ch
21 января 2016, 06:03

Эт хорошо, что теперь ясно. Благодарю за ответ, жду решения. :-)

arbokast
21 января 2016, 06:03

Проблема с выводом на карты иностранных банков еще не решилась?

olisalis
21 января 2016, 06:03

походу, не решилась. хотя неделя началась ...

Маша
21 января 2016, 06:03

Пока нет, мы сами очень ждём. Если у вас MasterCard, попробуйте вот этот способ: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=526193

Маша
21 января 2016, 06:03

Работает для всех: https://money.yandex.ru/direct-payment.xml?from=imainp2p&form-state=to-card

Маша
21 января 2016, 06:03

Вот теперь решилась, пользуйтесь =)

Стася
21 января 2016, 06:03

До сих пор нельзя выводить на карты зарубежных банков?:-(

Маша
21 января 2016, 06:03

Можно! https://money.yandex.ru/direct-payment.xml?from=imainp2p&form-state=to-card

lesh1j
21 января 2016, 06:03

Здравствуйте, скажите, а сейчас работает вывод на ПриватБанк, mastercard? Пытался вывести вчера и сегодня вот этим способом: https://money.yandex.ru/direct-payment.xml?form-state=to-card  выдает ошибку "что-то пошло не так: банк не смог зачислить перевод на карту", написал в ПриватБанк, ответили, что на мою карту вывод Яндекс.Денег возможен и всё должно работать, но уже 2 дня не могу вывести, не знаю у кого уже спрашивать

Маша
21 января 2016, 06:03

Здравствуйте, да, работает. Напишите в службу поддержки, пожалуйста, чтобы узнать, почему у вас операция не проходит. 

BarbieBarbarara
21 января 2016, 06:03

Маша, как вывести деньги с кошелька, не проходя идентификацию? Так как мне нет смысла тратить на нотариуса и письмо столько денег сколько на кошельке...

Мне нравится
Маша
21 января 2016, 06:03

Перевод на карту доступен и без идентификации, только вы будете ограничены лимитом на операции в 40 тыс за один месяц.

kirill.matvienko140184
4 февраля 2019, 19:58
Что происходит с оплатой сервисов через Яндекс деньги в Донецке?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса5 февраля 2019, 11:48
kirill.matvienko140184,
у нашего кошелька есть 3 статуса. С анонимным получится платить только в российские компании, именной подходит только для граждан РФ, а вот идентификацию пройти можно. Есть вариант с наших агентом и подачей заверенных у нотариуса документов по почте. Мы принимаем заверения донецких нотариусов. 
ekaterinapalamar4uk
сегодня, 19:40
У меня сегодня проблема с начислением из карты Приват-Банка на ЯД. Пишет "сбой операции, попробуйте позже" 