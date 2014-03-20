Вниманию украинских пользователей

В последние несколько дней мы получаем множество обращений от наших пользователей на территории Украины о проблемах, возникающих при попытке расплачиваться картой Яндекс.Денег и снимать наличные в банкоматах по карте Яндекс.Денег. Эти проблемы связаны с ограничениями, установленными местными банками.

Сейчас нам известно о следующих случаях:

1) В некоторых банкоматах установлены ограничения на сумму выдачи наличных по картам или запрет на выдачу наличных.

2) Банкоматы некоторых банков не обслуживают карты, выданные другими банками или в другой стране.

3) В магазинах не проходит безналичная оплата с помощью некоторых банковских карт, включая MasterCard Gold Яндекс.Денег.

4) Некоторые банки не принимают переводы с рублёвых счетов.





Подчеркнём, что Яндекс.Деньги не вводили никаких ограничений для пользователей на территории Украины и не получали уведомлений от банков, работающих на территории Украины, об ограничениях для наших клиентов.

Пользователям, столкнувшимся с такими проблемами, мы рекомендуем:

1) переводить деньги банковским переводом с кошелька в Яндекс.Деньгах на счёт в украинском банке, которому вы доверяете — работает для счетов в EUR, USD;

2) попробовать снять наличные по карте Яндекс.Денег в банкоматах российских банков;

3) расплачиваться MasterCard Gold или виртуальной MasterCard в интернете;

4) переводить деньги через сторонние сервисы переводов с карты на карту, выпустив виртуальную MasterCard к кошельку в Яндекс.Деньгах.

5) С 18 апреля 2014 год перевод на карты Visa/MasterCard стал снова доступен для карт, выпущенных банками за пределами РФ





ВАЖНО!Переводы на карты сейчас доступны только для карт, выданных российскими банками. Это техническая проблема, она не связана с ситуацией на Украине и мы активно её решаем.

Мы будем обновлять информацию для украинских пользователей в этом посте, кроме того, за нашими новостями можно следить в Facebook, ВКонтакте и Twitter.





Обновлено 18 апреля 2014: