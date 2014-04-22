Москвичи могут проверить задолженность в ЕИРЦ на нашем сайте

Вчера у нас заработал сервис проверки задолженности в московских ЕИРЦ (эта служба ведёт учёт коммунальных услуг в городских жилых домах и присылает счета за них по почте). Теперь наши пользователи из Москвы могут оплачивать «коммуналку» тогда и так, как им удобно — не привязываясь к доступности почтового ящика и наличию бумажки под рукой.

Нужно один раз записать или запомнить код своего лицего счёта (10 цифр, они не меняются). По нему можно проверить сумму расходов за любой месяц — и тут же оплатить их. Для этого не нужно быть пользователем Яндекс.Денег, сервис открыт для всех желающих. Обратите внимание, что у нас можно выбрать, платить или не платить добровольный страховой взнос.

Здесь же можно сразу настроить напоминатель — чтобы оплачивать будущие счета вовремя.







Скачать платёжное поручение — официальный документ, подтверждающий оплату — можно через 1-2 рабочих дня в истории платежей (для зарегистрированных пользователей) и по ссылке в письме (для незарегистрированных).

Кстати, у регулярных — «городских» — платежей в Яндекс.Деньгах недавно появился простой и удобный для запоминания адрес: oplata.ya.ru