Блог Денег

Блог Денег

Москвичи могут проверить задолженность в ЕИРЦ на нашем сайте

Пост в архиве.

Вчера у нас заработал сервис проверки задолженности в московских ЕИРЦ (эта служба ведёт учёт коммунальных услуг в городских жилых домах и присылает счета за них по почте). Теперь наши пользователи из Москвы могут оплачивать «коммуналку» тогда и так, как им удобно — не привязываясь к доступности почтового ящика и наличию бумажки под рукой. 

Нужно один раз записать или запомнить код своего лицего счёта (10 цифр, они не меняются). По нему можно проверить сумму расходов за любой месяц — и тут же оплатить их. Для этого не нужно быть пользователем Яндекс.Денег, сервис открыт для всех желающих. Обратите внимание, что у нас можно выбрать, платить или не платить добровольный страховой взнос. 

Здесь же можно сразу настроить напоминатель — чтобы оплачивать будущие счета вовремя.
 


 

Скачать платёжное поручение — официальный документ, подтверждающий оплату — можно через 1-2 рабочих дня в истории платежей (для зарегистрированных пользователей) и по ссылке в письме (для незарегистрированных).

Кстати, у регулярных — «городских» — платежей в Яндекс.Деньгах недавно появился простой и удобный для запоминания адрес: oplata.ya.ru 

4 комментария
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Валерий Тимофеев
18 февраля, 10:09






 куда звонить сколь я должен.



Валерий Тимофеев
18 февраля, 10:11
дать номер телефона.Узнать сколько я должен..



YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 февраля, 13:51
Валерий Тимофеев,
в статье мы рассказываем, как информацию можно проверить у нас. Если вы хотите узнать номер телефона, то можно попробовать найти его в интернете.
Ирина Перова
сегодня, 02:21
Как узнать  есть ли долг по взносам на капремонт, нигде не могу найти