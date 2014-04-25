Мобильный ридер для смартфона — принимайте Visa/MasterCard на ходу!

На этой неделе к нашим инструментам для приёма платежей добавился ещё один, принципиально новый: мобильный ридер для смартфонов, принимающий карты Visa и MasterCard. Он может здорово облегчить жизнь бизнесу там, где требуется приём денег на месте: например, таксистам, курьерам, сантехникам. А для краудфандеров и благотворителей это отличная возможность собирать средства на конференциях, презентациях, выставках, благотворительных аукционах и концертах.







Ридер прост, универсален и безопасен — он работает, как мобильный банковский POS-терминал, но через Яндекс.Деньги. Это значит, что платежи, полученные через ридер, будут зачислены на кошелёк (а у компаний, пользующихся нашей Кассой по договору — на расчётный счёт). Комиссия Яндекс.Денег за такой платёж — 2,75% (на счёт поступит сумма за вычетом комиссии). Принять на один счёт таким способом можно не более 15 тыс рублей за один платёж, 150 тыс за сутки и 500 тыс рублей за месяц. Бумажный (фискальный) чек при операциях через наш ридер не требуется, а значит, покупать, регистрировать и возить с собой дополнительный контрольно-кассовый аппарат не придётся.



Чтобы начать пользоваться ридером (заказать его можно на сайте), достаточно скачать в App Store или Google Play приложение 2can for Yandex.Money и вставить ридер в аудиоразъём смартфона (список совместимых устройств — здесь). Запустите приложение, привяжите ридер к смартфону (Настройки –> Инициализация), введите номер телефона и код активации (он придёт в SMS на указанный номер).



Для приёма платежа введите сумму (в отдельной форме можно добавить чаевые), добавьте номер телефона плательщика (на этот номер ему придёт чек с подтверждением операции). «Прокатите» карту через ридер магнитной полосой или вставьте чипом в разъём ридера, позвольте плательщику оставить подпись на экране. Готово! Деньги на кошелёк зачисляются сразу.







Весь процесс от начала до конца мы сняли на видео: смотрите, как здорово!







Заказать ридер можно у нас на сайте (кстати, сегодня последний день, когда на него действует специальная промо-цена), а получить — в питерском и московском офисах Яндекс.Денег, или с доставкой по России и СНГ. ВАЖНО! Использовать ридер могут только идентифицированные пользователи Яндекс.Денег!