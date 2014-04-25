Блог Денег

Блог Денег

Мобильный ридер для смартфона — принимайте Visa/MasterCard на ходу!

Пост в архиве.

На этой неделе к нашим инструментам для приёма платежей добавился ещё один, принципиально новый: мобильный ридер для смартфонов, принимающий карты Visa и MasterCard. Он может здорово облегчить жизнь бизнесу там, где требуется приём денег на месте: например, таксистам, курьерам, сантехникам. А для краудфандеров и благотворителей это отличная возможность собирать средства на конференциях, презентациях, выставках, благотворительных аукционах и концертах.
 


 

Ридер прост, универсален и безопасен — он работает, как мобильный банковский POS-терминал, но через Яндекс.Деньги. Это значит, что платежи, полученные через ридер, будут зачислены на кошелёк (а у компаний, пользующихся нашей Кассой по договору — на расчётный счёт). Комиссия Яндекс.Денег за такой платёж — 2,75% (на счёт поступит сумма за вычетом комиссии). Принять на один счёт таким способом можно не более 15 тыс рублей за один платёж, 150 тыс за сутки и 500 тыс рублей за месяц. Бумажный (фискальный) чек при операциях через наш ридер не требуется, а значит, покупать, регистрировать и возить с собой дополнительный контрольно-кассовый аппарат не придётся.
 

Чтобы начать пользоваться ридером (заказать его можно на сайте), достаточно скачать в App Store или Google Play приложение 2can for Yandex.Money и вставить ридер в аудиоразъём смартфона (список совместимых устройств — здесь). Запустите приложение, привяжите ридер к смартфону (Настройки –> Инициализация), введите номер телефона и код активации (он придёт в SMS на указанный номер).
 

Для приёма платежа введите сумму (в отдельной форме можно добавить чаевые), добавьте номер телефона плательщика (на этот номер ему придёт чек с подтверждением операции). «Прокатите» карту через ридер магнитной полосой или вставьте чипом в разъём ридера, позвольте плательщику оставить подпись на экране. Готово! Деньги на кошелёк зачисляются сразу.
 


 

Весь процесс от начала до конца мы сняли на видео: смотрите, как здорово!
 


 

Заказать ридер можно у нас на сайте (кстати, сегодня последний день, когда на него действует специальная промо-цена), а получить — в питерском и московском офисах Яндекс.Денег, или с доставкой по России и СНГ. ВАЖНО! Использовать ридер могут только идентифицированные пользователи  Яндекс.Денег!

43 комментария
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varepsilon
21 января 2016, 06:02

Ссылка битая (пропущено двоеточие после http)

Маша
21 января 2016, 06:02
Спасибо, исправила.
Владимир
21 января 2016, 06:02

а чего ценник так подскочил? было 200 р., стало 890 р. :(

Маша
21 января 2016, 06:02
Потому что промо-цена была на время форума РИФ+КИБ,  вы не успели заказать? :(
Владимир
21 января 2016, 06:02

не успел. узнал только в четверг :(

Маша
21 января 2016, 06:02

Обратите, пожалуйста, внимание на необходимость идентификации. По нашей досадной оплошности на странице заказа ридера этой информации нет.

Spectre
21 января 2016, 06:02

А что нужно сделать, чтобы подключиться к вам, если у меня уже есть терминал 2can?

Маша
21 января 2016, 06:02

Если это точно такой же ридер, поддерживающий карты и с чипом, и с магнитной полосой — можно обратиться в наш офис с заявкой на подключение. 

Spectre
21 января 2016, 06:02

Точно такой же.
Я правильно понял, что единственный способ подключиться - это приехать лично в офис Яндекс.Денег? 

Маша
21 января 2016, 06:02

Да, нужно приехать в офис, чтобы подписать договор. Использовать ридер можно только с идентифицированным счётом. По поводу самого устройства — мы не сможем гарантировать вам отсутствие ошибок в работе вашего ридера в привязке к счёту, если он куплен не у нас (то есть он в теории "точно такой же", но что именно зашито в него у 2can — это ответственность 2can).

kachullo
21 января 2016, 06:02

Когда заработает Google Play приложение 2can for Yandex.Money пробывал установить на трех телефонах, пишет ошибку: кошелек недоступен для зачисления. Может есть нюансы, например ридер обязателен при установке приложения, опишите подскажите. Спасибо с уважением Игорь. 

Маша
21 января 2016, 06:02

Игорь, конечно, ридер обязателен :) Владелец счёта при покупке ридера заключает с нами дополнительный договор на использование этого средства пополнения счёта — и только тогда счёт получает техническую возможность принимать платежи с ридера.

photo.elsolitario
21 января 2016, 06:02

Маша, подскажите, почему появляется сообщение "кошелек не доступен для зачислений", если ридер уже пришел,т.е. дополнительный договор уже заключен? Изначально активация приложения прошла успешно, но как у diskboxru не проходила регистрация ридера - бесконечно крутилось "колечко". Решил сбросить настройки и заново зарегистрировать приложение. И теперь кошелек не доступен для зачислений. Что делать?

Маша
21 января 2016, 06:02

Кошелёк идентифицирован?

photo.elsolitario
21 января 2016, 06:02

да, конечно! пользователь идентифицирован в я.деньги

 

romikus13
21 января 2016, 06:02

Разочарован :(  Сегодня получил бандеролью мобильный терминал, внешний вид у него как будто это б/у гаджет который уже месяц использовали , весь потертый и грязный .
Но это не главное, главное что он не активируется. Попытался активировать на iOS.
После ввода номера телефона, кошелька и кода из смс  появляется сообщение "Активация невозможна. Обратитесь в службу поддержки". 

Маша
21 января 2016, 06:02

К сожалению, последнюю партию отправили в спешке, с недосохшей краской :( хотите поменять?

По поводу работы — нужно зайти в настройки приложения и выполнить инициализацию ридера, вы это не упомянули — не сделали?

manserg
21 января 2016, 06:02

Замечательная идея, НО как это соответсвует законодательству РФ в части обязательного пробития кассового чека при оплате банковской картой?!

Маша
21 января 2016, 06:02

Вполне соответствует :)

manserg
21 января 2016, 06:02

А можно развернутый ответ получить, каким именно образом происходить печать чеков ККМ в случае применения данного решения?

gennadiy2017
21 января 2016, 06:02

История такая: Яндекс деньги пользуюсь 3 года суммы были различные от 1т.руб. до 3т.руб (оплачивал телефон, хостинг и домен сайтов) платежный пароль был одним и тем же все три года, и все было ОКЕЙ. Собрался на Канары решил заказать машину через интернет (очень хороший сервис прокат машин, заказываешь машину оплачиваешь картой по приезду в аэропорт на стоянке) рисковать картой по зарплате не стал решил приобрести Мастер карт Яндекс деньги (они постоянно ее рекламировали и предлогали за 149руб. оплатить со счета яндекс деньги) так и сделал...Прислали по почте через 5дней, получил и по телефону получил у них пин-код. Положил в беспроцентном терминале на нее 7т.руб. для оплаты заказной машины, в этот же день попробывал оплатить с личного счета мтс 100руб. все прошло ОКЕЙ... деньги на телефон пришли. А через день деньги все ушли на счет wmbuysell.com,#91469 - WmBuySell 91469, Обмен 6850.00 Яндекс Деньги кошелек 410011524256140 на 176.62 Perfect Money USD кошелек U5003230 Платеж совершен с IP-адреса: 91.233.249.42.......И понеслась езда по кочкам с Яшенькой, телефоные звонки и письма в отдел безопасности и в конце концов (По Вашему запросу мы провели расследование и приняли все необходимые меры. К сожалению, деньги уже потрачены, и вернуть их нам не удалось.Единственный способ вернуть деньги – это обратиться  в правоохранительные органы с заявлением.) Сам работаю в органах на гражданской основе и уже узнал, что это ГЛУХАРЬ...Единственное, что сейчас предпринимаю слежу со знакомами юристами за действиями со стороны яндекса по отношению моей почты и кошелька ( бан, блокировка и т д. и т.п.) и делаю яндексу "рекламу" на досках объявлений (одна из них sevenpost.ru) и если что-то произойдет то  буду стараться подогнать яшу по ст.159 УК РФ мошенничество или соучастие в мошенничестве...Может 7т.руб. небольшие деньги НО САМ ФАКТ...Мое мнение и мнения многих юристов, что это кто-то из  сотрудников яндекса (нынешний или бывший, который владеет информацией, а может продает ее) Значит за все содеянное в ОТВЕТЕ должен быть Яндекс со своей плохой службой безопасности...Хочу предостеречь ВСЕХ НА БУДУЩЕЕ...ЛЮДИ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!

Маша
21 января 2016, 06:02

Здравствуйте, а что значит "глухарь"? И нам очень печально слышать, что даже человек с опытом работы в правоохранительных органах и юристами под рукой не готов преследовать мошенника и вора — а вместо этого "делает рекламу яндексу на досках объявлений" :(

gennadiy2017
21 января 2016, 06:02

Делаю рекламу для людей, чтоб на удочку не попались, а хапуги с яндекса пусть подумают о серьезной защите своего сервиса....

Маша
21 января 2016, 06:02

Негатива в интернете людям и сейча хватает, согласитесь — не лучше ли показать пример решения проблемы, если уж вы взялись за эту социальную миссию? Учитывая ваши связи с правоохранителями — было бы здорово показать, как довести дело о краже на Яндекс.Деньгах до суда — и вернуть деньги. Мы со своей стороны готовы всем помочь следствию, нужно только чтобы вы подали заявление и следователь дошёл с запросом до нас.

gennadiy2017
21 января 2016, 06:02

И еще Машенька! По поводу рекламы (Правда она глаза колит), но самое главное карту мне рекламировал Яндекс (даже вернее навязывал)...

Можем поспорить у кого добросовестная реклама!

Недобросовестная реклама

Распространение ненадлежащей рекламы создает почву для преследования организации сразу за два административных нарушения. Если антимонопольная служба усмотрит в распространенных материалах признаки недобросовестной рекламы (ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 13.03.06 № 38-ФЗ «О рекламе»), фирму могут оштрафовать по статье 14.3 КоАП РФ на сумму до 5000 МРОТ (500 тыс. руб.).

Но это еще не все. Дело в том, что некорректная реклама является еще и актом недобросовестной конкуренции (ч.1 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции», от 26.07.2006 № 135-ФЗ). В связи с этим чиновники вправе выдать компании ещё и предписание о прекращении нарушения (это правомочие закрепелено в ч. 2 ст. 3закона «О рекламе»). Если компания своевременно не выполнит это требование, ее дополнительно могут оштрафовать по части 2 статьи 19.5 КоАП РФ еще на сумму до 5000 МРОТ. Обычно на выполнение предписания отводят не больше нескольких дней. Стоит ли говорить о неприятности ситуации, когда компании придется выбирать между убытками от экстренного сворачивания рекламной кампании и необходимости дополнительно раскошелиться в пользу государства еще на отнюдь не лишние полмиллиона рублей?

gennadiy2017
21 января 2016, 06:02

С моей стороны все протоколируется (документы, переписка)

Единственный промах не записал разговоры операторов (у Вас в записях они есть) Могу сказать просто- некомпитентность Ваших операторов СМЕХ и полный бред...

На мой вопрос, что мне делать с картой (после того как украли деньги)Оператор ответил, что я могу ей пользоваться дальше...

Это смех мне в лицо....

И т.д. и т.п.

gennadiy2017
21 января 2016, 06:02

B-)Да, кстати, мошенники и воры, и расчитывают на такие суммы как 7т.руб.,что за них биться не будут (с миру по нитке и покрывало из золотого руна для своего Хамера)...А яша под дурака косит:Мы получили Ваш запрос и скоро начнем по нему работать. Как только появятся первые результаты, Вы сразу об этом узнаете. Пожалуйста, сообщите, какая сумма оставалась на счету до пропажи, и пришлите нам информацию (дата, время, сумма, за что платили) о последнем исходящем платеже, сделанном лично Вами. Также сообщите, пожалуйста, принимаются ли Ваш пароль для входа на Яндекс и платёжный пароль.По Вашему запросу мы провели расследование и приняли все необходимые меры. К сожалению, деньги уже потрачены, и вернуть их нам не удалось.Кроме того, Ваш счёт не идентифицирован, поэтому Ваш случай не подпадает под условия закона 161-ФЗ о возмещении ущерба.У нас не очень приятные новости: сейчас вы не можете платить Яндекс.Деньгами со своего счета *6140. Это связано с требованиями безопасности. Пожалуйста, напишите нам — служба поддержки расскажет, что нужно сделать, чтобы всё наладилось. Обещаем: ничего экстремального вас не ожидает. Мы будем помогать на каждом шаге. Машенька, я посмотрю когда доверишь свои сбережения родным и близким, а тебе в ответ: Ну прости ДОЧА!!! Да и самое главное кому это Вам печально?

sergerod
21 января 2016, 06:02

Не работает с Sony Xperia L (C2105). Не может пройти регистрацию.

Работает со старым планшетом Samsung Galaxy Tab 8.9/3G (P7300)

Маша
21 января 2016, 06:02

А вот наш официальный список поддерживаемых устройств: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=526478

Антон
21 января 2016, 06:02

Маленький список.

Непонятно, почему Galaxy S 2 поддерживает, а Galaxy S 3 нет?

Маша
21 января 2016, 06:02
Galaxy S III на прошлой неделе тоже появился в этом списке. Список отражает не все устройства, которые "должны" работать с ридером и приложением, а только те, что были реально протестированы и работают без проблем. С остальными — остаётся либо тестировать самому, либо подждать, пока это они окажутся в списке.
beziazykov
21 января 2016, 06:02
Регистрацию не проходит. Устройство совместимое.
Маша
21 января 2016, 06:02
beziazykov,
здравствуйте, вы уже обратились в службу поддержки?
Александр Hunta
27 февраля 2016, 09:53
Настроить почти невозможно
postovalova.nataliya
3 марта 2017, 06:35
Доброе утро, подскажите где заказать ридер
Яндекс.Деньги
3 марта 2017, 16:42
postovalova.nataliya,
подскажите, у вас Яндекс.Касса уже подключена? Если ещё нет, то отправить заявку на подключение можно тут: https://money.yandex.ru/joinups — после заключения договора можно будет получить ридер.
Обновлено 3 марта 2017, 16:42
Игорь Квадрициус
19 ноября 2018, 08:13
Яне знаю что делать с Яндекс деньги. не кошелек пополнить не баланс телефона не перевести кто сможет помочь я не купить лекарство
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса19 ноября 2018, 11:57
Игорь Квадрициус,
ответили вам под другим постом!
k012345678
27 ноября 2018, 21:36
А больше ридеры не продаются? Есть к которым можно прикладывать карту?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса28 ноября 2018, 17:49
k012345678,
если вы работаете с Яндекс.Кассой как юридическое лицо, то такой терминал можно приобрести тут.
mr.serbj222
сегодня, 08:42
Борзые 2,75%!!!! не многовато!? Виза берет 0,3% и не бедствует.
mr.serbj222
сегодня, 08:46
Борзые 2,75% !! Не много ли!? Виза 0,3 берет и не бедствует!!
mr.serbj222
сегодня, 08:54
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