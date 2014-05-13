Об изменениях в работе Яндекс.Денег для анонимных пользователей

16 мая вступят в силу изменения в законах №115-ФЗ и №161-ФЗ. Новые правила касаются всех операторов электронных платежей в рунете. Здесь мы подробнее расскажем о том, что изменится для пользователей Яндекс.Денег, и ответим на ваши вопросы.



Тех, кто уже прошел идентификацию в Яндекс.Деньгах, изменения не коснутся. У остальных с 16 мая при некоторых операциях мы будем запрашивать дополнительные данные.



Что останется по-прежнему



Вы сможете:

Платить по любым счетам и квитанциям в Городских платежах.

Делать покупки в российских интернет-магазинах, которые принимают Яндекс.Деньги.

Пополнять счёт любыми способами — наличными (через терминалы), с банковской карты или со счёта в любом банке мира.

Что изменится

Без ввода дополнительных данных вы не сможете:

Переводить деньги — на другой счёт в Яндекс.Деньгах, на карту Visa или MasterCard, на банковский счёт физлица.

Получать переводы — на свой счёт со счетов других пользователей.

Платить — в нероссийских интернет-магазинах.

Что нужно сделать

Если ваш паспорт под рукой, заполните несколько полей на нашем сайте прямо сейчас. Этого достаточно, чтобы снять почти все новые ограничения, а ещё — увеличить лимит на разовый платеж до 60 000 рублей.



К сожалению, закон разрешает принимать данные в интернете только у граждан РФ. Если вы из другой страны, то вам стоит пройти нашу обычную идентификацию одним из способов, доступных в вашей стране. Без идентификации иностранцы смогут как и раньше получать деньги на свой счёт — но потратить их получится только в российских магазинах.



Для российских пользователей ввод данных на сайте не заменяет собой идентификацию, а лишь позволяет совершать перечисленные выше операции, недоступные анонимным пользователям со вступлением закона в силу. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем проходить обычную идентификацию всем нашим пользователям — в России это можно сделать в офисах Яндекс.Денег или в ближайшем офисе «Евросети». У идентификации действительно много плюсов: например, она увеличивает лимиты до 100 000 рублей и позволяет снимать наличные с банковской карты Яндекс.Денег в банкоматах.



Все ваши данные будут защищены законом о банковской тайне. Мы не передаем личную информацию и не используем ее в коммерческих целях.

(добавлено 15 мая) Условия использования карт Яндекс.Денег



Изменения в законах повлекут ограничения и для анонимных пользователей наших карт — виртуальной MasterCard и пластиковой MasterCard Gold.

Если у вас есть паспорт гражданина РФ:

Вы по-прежнему можете платить картой в российских магазинах.

Чтобы расплачиваться в иностранных магазинах и переводить с карты деньги, заполните форму и напишите на специальный адрес id@money.yandex.ru для подтверждения данных.

Чтобы снимать наличные нужно, как и прежде, пройти идентификацию.

Если у вас паспорт гражданина другого государства: