Блог Денег

Блог Денег

Об изменениях в работе Яндекс.Денег для анонимных пользователей

Пост в архиве.

16 мая вступят в силу изменения в законах №115-ФЗ и №161-ФЗ. Новые правила касаются всех операторов электронных платежей в рунете. Здесь мы подробнее расскажем о том, что изменится для пользователей Яндекс.Денег, и ответим на ваши вопросы.
 

Тех, кто уже прошел идентификацию в Яндекс.Деньгах, изменения не коснутся. У остальных с 16 мая при некоторых операциях мы будем запрашивать дополнительные данные.
 

Что останется по-прежнему
 

Вы сможете:

 

Что изменится

 

Без ввода дополнительных данных вы не сможете:

  • Переводить деньги — на другой счёт в Яндекс.Деньгах, на карту Visa или MasterCard, на банковский счёт физлица.
  • Получать переводы — на свой счёт со счетов других пользователей.
  • Платить — в нероссийских интернет-магазинах.

 

Что нужно сделать

Если ваш паспорт под рукой, заполните несколько полей на нашем сайте прямо сейчас. Этого достаточно, чтобы снять почти все новые ограничения, а ещё — увеличить лимит на разовый платеж до 60 000 рублей.
 

К сожалению, закон разрешает принимать данные в интернете только у граждан РФ. Если вы из другой страны, то вам стоит пройти нашу обычную идентификацию одним из способов, доступных в вашей стране. Без идентификации иностранцы смогут как и раньше получать деньги на свой счёт — но потратить их получится только в российских магазинах. 
 

Для российских пользователей ввод данных на сайте не заменяет собой идентификацию, а лишь позволяет совершать перечисленные выше операции, недоступные анонимным пользователям со вступлением закона в силу. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем проходить обычную идентификацию всем нашим пользователям — в России это можно сделать в офисах Яндекс.Денег или в ближайшем офисе «Евросети». У идентификации действительно много плюсов: например, она увеличивает лимиты до 100 000 рублей и позволяет снимать наличные с банковской карты Яндекс.Денег в банкоматах.
 
Все ваши данные будут защищены законом о банковской тайне. Мы не передаем личную информацию и не используем ее в коммерческих целях.

 

(добавлено 15 мая) Условия использования карт Яндекс.Денег


Изменения в законах повлекут ограничения и для анонимных пользователей наших карт — виртуальной MasterCard и пластиковой MasterCard Gold.

 

Если у вас есть паспорт гражданина РФ:

  • Вы по-прежнему можете платить картой в российских магазинах.
  • Чтобы расплачиваться в иностранных магазинах и переводить с карты деньги, заполните форму и напишите на специальный адрес id@money.yandex.ru для подтверждения данных.
  • Чтобы снимать наличные нужно, как и прежде, пройти идентификацию.

 

Если у вас паспорт гражданина другого государства:

  • Вы сможете платить картой в российских магазинах.
  • Для всех остальных возможностей карты вам нужно пройти идентификацию.

 

437 комментариев
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freekarp
21 января 2016, 05:59

Здравствуйте, будет ли доступна информация о персональных данных тому, кто переводит средства мне на счет?

vsgladyshev
21 января 2016, 05:59

нет

Маша
21 января 2016, 05:59

Нет, не будет. При пополнении вашего кошелька другой пользователь сможет увидеть только статус вашего счёта: анонимный, идентифицированный, профессиональный — чтобы, если вы не знакомы, он понимал, насколько можно вам доверять :)

kiril-m
21 января 2016, 05:59
Если вы не собираетесь никому передавать личную информацию, то зачем она вам нужна?
inginer
21 января 2016, 05:59

Вопрос мне тоже очень интересует ))

Маша
21 января 2016, 05:59

Потому что этого требуют измененившиеся законы. Ссылка на сами законы есть в посте :)

kiril-m
21 января 2016, 05:59

Я понимаю что законы, просто тогда зачем писать, что вы никому не будете передавать эту информацию.>:-)

kunape
21 января 2016, 05:59

Вот такой закон, что поделать :))

Маша
21 января 2016, 05:59

Мы написали, что информация охраняется законом о банковской тайне. Вот здесь можно почитать подробно: http://www.consultant.ru/popular/bank/46_3.html#p795

glebmarkov
21 января 2016, 05:59

Они никому ее не передадут, собирают и хранят у себя. Поделиться этой инфой могут с госорганами и ЦБ разве что, это вас пугает? Есть что скрывать? :)

juniperus.tu
21 января 2016, 05:59

"...это вас пугает?" - Глеб, к чему сразу идти на обострение разговора? Несколько человек вверху обсуждения поинтересовались - для КОГО предназначена собираемая платёжной системой информация. А вы "успокоили" - "...Поделиться этой инфой могут с госорганами и ЦБ". В том то и дело, госорганы представлены обыкновенными людьми, слабыми к искушению ..., часто некомпетентными - ну как и все.

zhalex
21 января 2016, 05:59

Сегодня то что ты делаешь - тебе кажется, что в этом ничего страшного, например, перевёл тыщонку Навальному.

Завтра к тебе постучатся в дверь из ментовки.

Это я к тому, что понятие "есть что скрывать" -- оно растяжимое.

mr.udfg
21 января 2016, 05:59
kiril-m,
чтоб царь знал, куда можно воткнуть новый побор с граждан, не удивлюсь если введут налог на использование эл. систем платежа типа ЯД и ВМ
invisibletrue
21 января 2016, 05:59

Почему не введете другие способы идентификации для не резидентов РФ?

Маша
21 января 2016, 05:59

Все граждане РФ — независимо от того, резиденты они или нет — могут воспользоваться формой для ввода данных на сайте. Для граждан СНГ мы планируем в ближайшее время открыть точки для идентификации на территории их государств. Остальным пользователям мы пока можем предложить только прислать нам нотариально заверенное заявление. 

invisibletrue
21 января 2016, 05:59

А сроки для СНГ примерно известны? Думаю в связи с политической ситуацией в Украине вряд ли удастся скоро открыть, а кошельком хочется пользоваться в полной мере. Может быть есть какая-то возможность он-лайн подтверждения? Загрузки скана паспорта?

Маша
21 января 2016, 05:59

Вы на Украине? Вы можете отправить или с кем-то передать нотариально заверенное заявление в наш офис. Ещё в ряде городов Украины можно пройти идентификацию в офисах Obmenka.ua: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525248

invisibletrue
21 января 2016, 05:59

А если заверить заявление и предоставить скан в электронном виде. Так не получится? Через обменку хорошо бы было, если бы не также отправлять им письмо. Сначала пока они его получат, потом пока отправят вам, пока оно дойдет. В этом случае проще отправить напрямую, тем более за ту сумму, которую берет обменка. В Донецке никаких локальных способов нет? Может Контакт?

Маша
21 января 2016, 05:59

В Обменку отправлять письмо не надо, можно только лично прийти в офис. Напрямую действительно быстрее (некоторым самостоятельно ходить к нотариусу бывает неудобно — вот и платят Обменке), и чем раньше вы это сделаете — тем скорее получите доступ ко всем возможностям сервиса. 

warre13n
21 января 2016, 05:59

обменка ужасно работает по части идентификации...дали номер в киеве нотариуса...я должен ехать в киев....заплатить нотариусу....который тока заверяет и всё....ну и где тут помощь обменки...нипанятна ситуация на каком языке украинском или русском нужно отправлять вам заявление в ваш офис в москве....где ответы на все эти вопросы....обменке одназначная двойка по этому вопросу....онлайн помощь там отвечает когда посчитает нужным....я не вижу и со стороны яндекс.денег никакой помощи в этом вопросе....был вариант не выходя из дома якобы идентифицироваться на основании какого то бюро кредитов-и это яндекс.деньги отверг сославшись на то что не все банки с ними делятся инфой касаемо кредитов....ну я в первый раз мог бы взять онлайн кредит не выходя из дома к примеру в втб который является российским банком на территории украины...об этом яндекс.деньги скромно умолчали ничего на это не ответив...тогда зачем этот способ выложен на сайте....смешная причина и то,что у вэбмани к примеру проходят сканы паспорта по электронке...у яндекса же ответ очень смешной....мы не можем убедиться в том что ваш паспорт настоящий....в то время как у вэбмани это получается....всё это лишний раз подтверждает то что яндекс.деньги в любой момент могут слить вашу инфу как спецслужбам так и правоохранительным органам...

Маша
21 января 2016, 05:59

Ох, нам очень жаль, что вам везде не повезло :(

Обменка хороша тем, что — насколько мы знаем — работает с нотариусами, которые уже знакомы с процедурой идентификации, и у них не вызовет затруднений заверить подпись на русскоязычном заявлении (некоторые украинские нотариусы могут потребовать перевод заявления и т.п.). Заявление должно быть на русском. Заверенное у нотариуса заявление вы можете отправить и сами, без посредничества Обменки.

 

Идентификация через Equifax — это не призыв взять кредит, чтоб пройти идентификацию в Яндекс.Деньгах, что вы! Это способ для тех, кто уже брал кредиты — у них появляется такая возможность.


Мы надеемся, что в будущем процесс идентификации для наших иностранных клиентов станет проще, и делаем всё для этого. Очень надеемся на понимание и терпение — законы пишем не мы, а неудобства от них мы терпим наравне с пользователями. 

invisibletrue
21 января 2016, 05:59

Нотариус отказался заверить анкету, так как заверяют только документы с каким-то текстом. Предоложили заверить ксерокопию паспорта. Возможен ли вариант предоставления заполенной анкеты со своей подписью+ завереная нотариально копия паспорта?

Маша
21 января 2016, 05:59

Да, можно и копию паспорта (почему-то пропустили этот вопрос, извините). 

invisibletrue
21 января 2016, 05:59

Мария, а вы можете проверить информацию по моему аккаунту? Сегодня 7ой день, как было получена анкета сотрудником вашего офиса, о чем есть подтверждение курьерской компании. А ссылки на подтверждение данных все не вижу.

duckling-by
21 января 2016, 05:59

А для Беларуси нет другой альтернативы кроме досылки по почте заявления, т.е. никаких представительств у нас не открыли еще? Если нет, то есть если перспектива в принципе и известны ли сроки?

Маша
21 января 2016, 05:59

Пока нет. Планируется в перспективе месяца-двух. 

analytiker
21 января 2016, 05:59

Инструкция, как отправить письмо, несколько сбивает толку. Насколько я помню, раньше требовалась нотариально заверенная анкета, а о копиях не было ни слова.

Сейчас требуется только заверение копий страниц паспорта, и ни слова - о том, что следует заверить заявление. Правильно понимаю, что теперь заявление заверять не нужно?

Маша
21 января 2016, 05:59

Инструкция правда сбивает с толку, извините. Сейчас мы принимаем один из вариантов: заверенная подпись на заявлении или заявление без заверения+заверенная копия паспорта.

analytiker
21 января 2016, 05:59

Спасибо, буду пробивать оба. Ох уж эти украинские нотариусы :)

Паспорт можно не переводить? Второй разворот у нас пишут на русском, но прописка - на украинском, и получается, что я живу на пр. Перемоги вместо Победы.

Маша
21 января 2016, 05:59

Можно не переводить, да. 

Androcles
21 января 2016, 05:59

Поскорее бы Вы открыли точки, потому что на Украине и я уверен что в основном ТОЛЬКО на Украине, очень проблематично пройти идентификацию. Обменка требует сумашедших денег, нотариусы не имеют права печатать по-русски, а за перевод (который вам не нужен) тоже взымают дополнительную плату. Заказал карту YANDEX MONEY но чувствую, что вскоре она станет не более чем украшение к хрусталю в моем серванте.:-(

Маша
21 января 2016, 05:59

Мы используем все ресурсы, чтобы как можно быстрее открыть прямую идентификацию на Украине. Благодарим за терпение :)

warre13n
21 января 2016, 05:59

есть хоть какие то сроки когда это может произойти?

Маша
21 января 2016, 05:59

Точных сроков назвать не могу, надеемся, что в пределах месяца-двух.

Маша
21 января 2016, 05:59

Появились агенты по идентификации в Донецке и Харькове — а вы где?

warre13n
21 января 2016, 05:59

харьков...Маша....и ещё такой вопрос....27 мая в ваш абонентский ящик яндекс.денег  в москве был опущен конверт с заказным письмом в котором заявление на русском и украинском заверенное у нотариуса...прошла уже неделя....статус так и не поменялся с анонима на идентифицированного пользователя....возникает резонный вопрос,а когда это произойдёт и произойдёт ли вообще? ...есть какие то примерные сроки по принятию яндексом решения об изменении моего статуса с анонима на идентифицированного пользователя системы яндекс.деньги....заранеее благодарю за ответ....

Маша
21 января 2016, 05:59
Уточните номер отправления, ФИО и номер счёта — на smm@yamoney.ru, пожалуйста.
Dimon4ikz
21 января 2016, 05:59

Привет, скажите Вас уже идентифицировали?

IzoFox
21 января 2016, 05:59

А где появился агент по идентификации в Харькове?

Здесь только про Донецк написано.

 

 

 

warre13n
21 января 2016, 05:59

тоесть приехав завтра в офис в киеве мне нотариус заявит о том что он не имеет права набирать заявление на русском??? и как в этом случае быть??? что на это ответят яндекс.деньги???

Androcles
21 января 2016, 05:59

Они заполнят, но с обязательным переводом, за который Вам так же прийдется заплатить.

warre13n
21 января 2016, 05:59

заверять у нотариуса нужно всё заявление или только подпись?заранее благодарю за ответ...

Androcles
21 января 2016, 05:59

Он должен будет полностью распечатать форму с Вашими паспортными данными, плюс добавить украинский перевод.

warre13n
21 января 2016, 05:59

после этого в конверт заказным письмом нужно положить это заверенное нотариусом заявление и этого будет достаточно или ещё какие то корешки и квитанции от нотариуса нужно положить в это же письмо перед отправкой его яндекс.деньгам???

Androcles
21 января 2016, 05:59

Только бумага заверенная нотариусом.

warre13n
21 января 2016, 05:59

благодарю Вас за ответы...

Маша
21 января 2016, 05:59

Зависит от нотариуса — некоторые перестраховываются и начинают требовать перевод, но вообще-то не должны. Нам с вами от нотариуса нужна только одна услуга  — удостоверение подписи. Это значит что он свидетельствует, что подпись поставили именно вы в его присутствии. Переводить для этого никакие документы не обязательно. Если у нотариуса печать на украинском — ничего страшного. 

litttleghost
21 января 2016, 05:59

для оплаты мобильника нужны будут дополнительные данные?

kunape
21 января 2016, 05:59

Нет, если ваш оператор российский, то никаких дополнительных данных можно не вводить. Платежей за услуги российских компаний новый закон не касается.

Minolka2
21 января 2016, 05:59

Я так понимаю, на Ebay больше оплачивать заказы не получится?:-(

Маша
21 января 2016, 05:59

Получится, конечно! По новым правилам для этого нужно пройти идентификацию.

nikolskistas
21 января 2016, 05:59

Достаточно заполнить: https://sp-money.yandex.ru/idlight.xml , или нет?

2015 Анастасия
21 января 2016, 05:59

Присоединяюсь к вопросу про не российские инет магазины оплата с виртуалки ЯД- достаточно ли ввести данные на сайте??

vsgladyshev
21 января 2016, 05:59

Нет, не достаточно. для оплаты в не российские магазины с виртуалки нужна немного другая процедура.

В понедельник,19 мая, позвоните в нашу службу поддержки и вам разъяснят, что нужно для этого будет сделать. к этому времени процедура должна заработать.

Маша
21 января 2016, 05:59

Анастасия, действительно недостаточно — нужно заполнить форму и написать в службу поддержки за дальнейшими инструкциями (лучше именно написать, а не звонить). 

ktselishev
21 января 2016, 05:59

Маша, списался со службой поддержки и отправил все необходимые данные письмом 19 мая. Скажите, пожалуйста, как долго ждать окончания идентификации?

venukos
21 января 2016, 05:59

Написал в супорт 4 дня назад по поводу идентификации кошелька, ответа нету досих пор. К кому обратиться?

Маша
21 января 2016, 05:59
Номер обращения подскажите, пожалуйста — узнаю, почему так долго не отвечают.
Bhajan
21 января 2016, 05:59

Маша, спасибо за свревреммуную информацию, а то я уже пару дней размышлял: куда бы написать, чтобы эту информацию получить

Маша
21 января 2016, 05:59

=) На будещее — всегда можно создать тему с вопросом здесь в клубе.

yermulnik
21 января 2016, 05:59

Какую-то бы попроще процедуру идентификации для жителей стран СНГ (в частности интересует Украина)...

kunape
21 января 2016, 05:59

Мы бы сами рады :( Но, к сожалению, пока так. Сейчас ведем работу над тем, чтобы открыть точки приема заявлений в СНГ, но, как вы понимаете, это дело не быстрое :( А вы, кстати, в каком городе?

yermulnik
21 января 2016, 05:59

Киев.

Кстати, всегда интересовал вопрос, почему нужна именно нотариально заверенная копия? Это требование законодательства РФ? Почему, например, скан паспорта не подходит?

Вон тот же fl.ru сумел найти выход для своих клиентов, которые не граждане РФ: верификация через сторонние конторы, которые берут на себя ответственность за идентификацию на основе тех же сканов и финансовых операций. В итоге: несколько телодвижений не отходя от компьютера, чуток времени на проверку и всё. Да, они не занимаются фин.операциями, но выход-то нашли.

Честно говоря, проблема в основном с затратностью операции идетификации как по финансам, так и по времени. У меня на ЯДе совсем немного денег и я, в принципе, готов понести финансовые затраты за нотариальные услуги (ради своих клиентов на фрилансе), хотя без карточки ТКС грошь цена ЯДу в Украине и за рубежом. Но это же интернет. Хочется, не отходя от компьютера и документы отослать, и оплату произвести с того же ЯДа.

Маша
21 января 2016, 05:59

Мы вас понимаем! Нам тоже хочется :( Пока в рамках закона не получается сделать дистанционную идентификацию, мы работаем над появлением наших точек идентификации в городах СНГ.


По поводу нотариуса — нужна не нотариально заверенная копия, а нотариально заверенное заявление! Нотариус (т.е. уполномоченный вашим государством юрист) видит вас, видит оригинал паспорта и видит, как вы своей рукой ставите подпись на заявлении. И подтверждает для нас подлинность вашей личности и этих документов своей печатью и подписью.

yermulnik
21 января 2016, 05:59

 

По поводу нотариуса — нужна не нотариально заверенная копия, а нотариально заверенное заявление!

Не суть важно. Важно, сколько это стоит и сколько на это тратится времени. С моим среднемесячным балансом на ЯДе, это необоснованные затраты =(

Я прекрасно понимаю все заморочки и проволочки. Но отсутствие простой процедуры идентификации вынудилло меня вывести все деньги с ЯД и по максимуму в будущем избегать его использования =( Но буду с нетерпением ждать упрощения процедуры идентификации за пределами РФ.

Маша
21 января 2016, 05:59

:(

yermulnik
21 января 2016, 05:59

Кстати, а эти новые ограничения действуют при оплате кобрендовой карточкой ТКС, привязанной к счёту в ЯД?

Маша
21 января 2016, 05:59

Карта Яндекс.Денег, выпущенная ТКС и карта ТКС, привязанная к счёту Яндекс.Денег не одно и то же. Мы добавили в пост выше информацию об изменениях в работе карт Яндекс.Денег — вы же о такой спрашиваете? Посмотрите, пожалуйста — если будут ещё вопросы, мы здесь.

yermulnik
21 января 2016, 05:59

Я имею в виду вот такую карту. На неё ограничения также распространяются, верно?

Androcles
21 января 2016, 05:59

Целиком и полностью с Вами согласен. Есть филиалы банков РФ на Украине: 1) Проминвестбанк; 2) Сбербанк России; 3) ВТБ банк; 4) БМ банк.
Почему нельзя провести идентификацию через вышеуказанные банки? Я НЕ ЗНАЮ.:-(

Маша
21 января 2016, 05:59

Потому что "филиалы банков РФ в Украине" работают по лицензии Нацбанка Украины, а не Центробанка РФ, с точки зрения возможностей идентификации они — совершенно отдельные иностранцы.

IrenMaxim
21 января 2016, 05:59

Скажите, а гражданин СНГ, приехав в Россию, может пройти процедуру идентификации в Евросети? 

Маша
21 января 2016, 05:59

К сожалению, идентификацию в Евросети могут пройти только совершеннолетние граждане РФ. Но если гражданин СНГ приехал в Россию — он может прийти к нам в офис :)

metalkingdom
21 января 2016, 05:59

Скажите пожалуйста, если приехать в офис и подписать заявление лично, на глазах сотрудника Яндекс, нужно ли в таком случае нотариально заверять подпись?

Маша
21 января 2016, 05:59

Нет, конечно. Приезжайте! :) 

metalkingdom
21 января 2016, 05:59

Подскажите пожалуйста режим работы вашего офиса, или непосредственно отдела, в который нужно передать документы для идентификации.

И, на всякий случай, уточните адрес офиса :)

Насколько я понимаю, документы нужно везти на ул. Толстого 21

Маша
21 января 2016, 05:59

Ой, почему-то этот вопрос остался неотвеченным :( Прошу прощения. Если ещё актуально — информация здесь: http://money.yandex.ru/doc.xml?id=157618

salamander
21 января 2016, 05:59

Не получается перевести деньги на карту MasterCard. После ввода номера карты и идет переадресация на основную страничку Яндекс.Денег. 

Маша
21 января 2016, 05:59

Пожалуйста, пришлите ссылку на страницу, где вы безуспешно пытаетесь сделать перевод, и скриншот этой страницы в службу поддержки: https://money.yandex.ru/feedback

Спасибо!

cool.u1200
21 января 2016, 05:59

а есле я 600р перевожу на карту в украину,то тоже индифицир нужно?

Маша
21 января 2016, 05:59

Да, нужно. 

masova.spb
21 января 2016, 06:00

Жалко, что "Закон о Банковской тайне" ен распространяется на Налоговую и иже подобные карающие Органы Власти  :-D

Маша
21 января 2016, 06:00

Знаете пословицу: не так страшен чёрт, как его малюют? :)

masova.spb
21 января 2016, 06:00

Ага, а еще "на других надейся, да сам не оплошай". И "Береженного Бог бережет"

GKC
21 января 2016, 06:00

Наши депутатки уже пару лет порывались наложить лапу на инет платежи. все им жадненьким денег не хватает и кажется что народ живет слишком хорошо...

А посему, не удивляйтесь, господа наивные, если в начале сл. года, вам придет письмулька из налоговой с примерным содержанием "Чувак - ты нам должен 25к руб, за операции на ЯД за прошлый год"...

 

И да, - господа ЯД вещатели - не надо рассказывать байки про "закон о банк. тайне" - он тут не работает (разумеется по вашей вине) - ибо бумажного договора с юзером, с вашей печатью и подписью, у юзера, разумеется нет - и чуть что, вы просто сошлетесь на этот факт...

masova.spb
21 января 2016, 06:00

Скорее всего письмо придет следующего содержания, более выгодного для наших налоговиков "Уважаемый, Чувак, ты не задекларировал за прошлый год энную сумму прибыли полученную на счет Яндекс.Денег и за это оплати штраф в размере $$$$, а также Налог на прибыль $$$$ и Пени за просроченный платеж $$$$", а если ты еще не дай Бог имеешь статус ИП, то следом придет письмо из ПФР примерно такого же содержания, только насчет не уплаты 1% с прибыли (этот закон тоже вступил для ИП с 2014 года)

ljubus
21 января 2016, 06:00

Ввела паспортные данные по ссылке. Высветилась надпись: Мы сохранили ваши данные. Теперь вы сможете платить как обычно — указывать дополнительную информацию не придется.

При этом нигде не отобразилось, что лимит на разовый платеж увеличен до 60000 руб. Статус у меня анонимный, но выпущена карта ЯД. Я действительно смогу расплачиваться картой ЯД в оффлайновых магазинах на сумму, превышающую 15000 руб.?

 

 

Маша
21 января 2016, 06:00

Если высветилась надпись, лимит на разовый платёж увеличился. Статус у вас по-прежнему анонимный, т.к. ввод данных не заменяет идентификацию. Чтобы пользоваться картой, вам нужно будет дополнительно написать в службу поддержки и подтвердить данные, которые вы ввели в форму (лучше сделать это как можно скорее). Спасибо!

ljubus
21 января 2016, 06:00

Спасибо за ответ! Подскажите, по какому адресу написать в службу поддержки?

Маша
21 января 2016, 06:00

https://money.yandex.ru/feedback

ljubus
21 января 2016, 06:00

Благодарю! :)

maks-cheb
21 января 2016, 06:00

Можно ли по-прежнему оплачивать покупки в российских магазинах картой Яндекс.Деньги, НЕ предоставляя свои паспортные данные?

Маша
21 января 2016, 06:00

Да. 

knijnic
21 января 2016, 06:00

Жаль, что это коснулось перевода на счета Яндекс-пользователей. Бывает, надо сделать мелкий платёж за книги, например, или открытки. Было очень удобно. И сумма до 15000 устраивала. И что им всё неймётся (Госдуме)? Совсем уже обалдели...:-( Одни террористы кругом мерещатся...

Маша
21 января 2016, 06:00

:(

kunape
21 января 2016, 06:00

За книги и открытки по-прежнему можно платить без ограничений! Вы же имеете в виду российские магазины? 

knijnic
21 января 2016, 06:00

Нет. Например, физическому лицу на яндекс-счёт за книги, купленные на интернет-аукционе. На Молотке, например. Раньше было удобно, практически мгновенно и многие имеют счет на Яндексе. Сумма небольшая, яндекс-деньги очень удобно использовать. Или за открытки, например, или за марки, значки и пр.

Маша
21 января 2016, 06:00

Вы за границей? Если в России — то снять ограничения очень просто же.

malaia-666
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я из Крыма, яндекс идентифцирован, но год назад, у вас в офисе, в городе Симферополь. Какие дальше должны быть мои действия?

Маша
21 января 2016, 06:00

Если на сайте Яндекс.Денег рядом с номером счёта иконка человечка, а на этой странице вы видите надпись "Вы уже идентифицированы" — то ничего делать не нужно. Если надписи нет, а рядом с номером счёта — знак вопроса, то нужно пройти идентификацию. 

malaia-666
21 января 2016, 06:00

Спасибо большое!!!

Удалённый пользователь
21 января 2016, 06:00

Добрый день,

Заполнил персональные данные на сайте. Вопрос - в течение какого времени информация о наличии этих данных вступает в силу? Где можно посмотреть введеные ранее данные, как проверить приняла ли их система?

Т.е. есть аккаунт я.денег на нем виртуальная карта, которая привязана к яблочным сервисам, на текущий момент карта не принимается.

Маша
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте! Посмотреть статус пока никак нельзя — если вы ввели действующие паспортные данные, вы сможете пользоваться сервисом на условиях, описанных в посте выше. Если в данных ошибка — при первой попытке платежа, попадающего под новые ограничения, вы просто снова увидите форму для ввода данных.

 

Сейчас карта Яндекс.Денег должна приниматься без ограничений везде. Изменения вступают в силу 16 мая. Если проблема с виртуальной картой сохраняется, нужно написать в службу поддержки.

Удалённый пользователь
21 января 2016, 06:00

 

при первой попытке платежа, попадающего под новые ограничения, вы просто снова увидите форму для ввода данных.

Это как я понимаю при оплате со страницы ЯД? Т.е. если списание происходит со стороннего сервиса будет сообщение об ошибке?

А если я повторно заходу по ссылке для заполнения формы - форма будет пустой или с моими данными если они верны?

Маша
21 января 2016, 06:00

Если автосписание сторонним сервисом — придёт сообщение от сервиса, вероятнее всего. Форма будет пустой. 

LAutour
21 января 2016, 06:00

Про требование номера телефона в законе вроде ничего не написано. А если у меня телефона никогда не было, и в ближайшее время заводить его не собираюсь (нет в нем надобности в повседневности)?

Маша
21 января 2016, 06:00

Написано (статья 6, пункт 1-12). И независимо от нового закона мы настоятельно рекомендуем пользователям Яндекс.Денег, которые всё ещё не привязали к счёту телефон и не перешли на SMS-пароли, сделать это для усиления безопасности счёта. 

akamg
21 января 2016, 06:00

Скажите пожалуйста,  смогу ли я рассчитываться вашей картой в оффлайн магазинах СНГ без  идентификации? 

Маша
21 января 2016, 06:00

Нет, к сожалению, не сможете. Только в российских магазинах (онлайн и оффлайн).

akamg
21 января 2016, 06:00

мне здесь https://vk.com/yamoney сказали, что смогу. Якобы дейстия закона распостраняються только на переводы между пользователями.   

Маша
21 января 2016, 06:00

Вы сможете найти ссылку на комментарий, где вам это сказали в нашей группе? В ВК мы давали объявляли об изменениях со ссылкой на этот же пост, поэтому непонятно, где могло возникнуть недопонимание.

akamg
21 января 2016, 06:00

https://vk.com/wall-16986287_53316?reply=53506  

Чуть позже другой администратор сказал, что нельзя. 

Маша
21 января 2016, 06:00

Это не администратор, а смотритель сообщества, он не работает в Яндекс.Деньгах и дал вам неточную информацию :(

slovomiru
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте, Маша. Возможно, Вы сможете мне подсказать или помочь. Я резидент Украины. Хочу закрыть кошелек, но не могу вывести свои деньги на карту (ПриватБанка Украина). В техподдержке мои письма игнорируют. Ответа нет ни на одно письмо. Подскажите, пожалуйста, как мне вывести (снять, перевести) свои средства с Яндекс.Деньги?

Спасибо. С уважением, Татьяна.

Маша
21 января 2016, 06:00

Татьяна, у вас нет карты другого банка? Видим много подобных жалоб именно с этим банком. И подскажите, пожалуйста, номер обращения в службу поддержки — прошу прощения за неоперативность службы поддержки :(

Екатерина О.
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте! А как быстрее получить доступ если я из Алматы?

А почему бы вам не сделать так как на вебмани,цветные данные удоса и если надо банковской карты и все?

Маша
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте, нужно скачать заявление на сайте, заполнить его на русском, прийти к нотариусу и в его присутствии поставить подпись. Нотариус должен заверить вашу подпись. После этого заявление нужно отправить по почте в Яндекс.Деньги.

К сожалению, пока что это единственный способ, но мы прилагаем все усилия к открытию точек идентификации в странах СНГ. Алматы уже в списке :)

Екатерина О.
21 января 2016, 06:00

Спасибо!:-)

alex5196
21 января 2016, 06:00

Если я указал данные своего паспорта и СНИЛС в вашей анкете, я смогу переводить деньги с своего счета ЯД после 16 мая на свою банковскую карту, выпущенную на территории РФ? Или надо еще распечатывать заявление и идти совершать платеж, например, в Евросети???? Что вообще это за го..о? Заеб..а эта дума!

kunape
21 января 2016, 06:00

Да, сможете! Этот достаточно для переводов на банковскую карту. 

SVS-CBC
21 января 2016, 06:00

 я так понимаю, что закон принят для передачи данных о наших платежах ЧКистам....

то есть, если хочешь конфиденциальности - беги с наличными в магазин, грубо говоря...

kunape
21 января 2016, 06:00

Все ваши данные охраняются законом о банковской тайне, никто ничего никуда не передает. Мы понимаем, что для пользователей это неприятные изменения, но точно не повод для паники или страхов :)

SVS-CBC
21 января 2016, 06:00

Бросьте. Все же знают , что  ЧКистов законы не касаются :-D

komisarchuk.vyacheslav
21 января 2016, 06:00

На сколько я знаю Вы сотрудничаете с системой Webmoney, по крайней мере прикрепление кошельков у вас возможно. В системе webmoney уже есть сеть частных регистраторов, которые помагоют системе проходить идентификацию удаленно. Может быть имеет смысл как-то скооперироваться с системой webmoney по этому вопросу. Таким образом Вы сразу получите уже развитую сеть точек идентификации в разных странах мира.  

warre13n
21 января 2016, 06:00

и даже больше...все мои паспортные данные есть у вэбмани....и даже ехать не нужно было никуда....берите яндекс....проверяйте....с вэбмани то я поболее по времени сотрудничаю чем с вами...

Маша
21 января 2016, 06:00

В будущем такая возможность не исключена :)

lists
21 января 2016, 06:00
Новые правила касаются всех операторов электронных платежей в рунете.

А можно открыть сайт на домене money.yandex.com и не применять там никаких ограничений, требуемых российскими властями?

Маша
21 января 2016, 06:00

Нет, дело не в домене, чтобы сменить юрисдикцию — нужно создать новый бизнес по законам другого государства. И работать с такой компанией большинству наших пользователей в России и странах СНГ было бы ещё менее удобно...

lists
21 января 2016, 06:00

А, ЯД же продали «Сбербанку», забыл совсем. Я-то думал, он всё ещё в Нидерландах. Собственно, и продали как раз в свете меняющегося законодательства. (

Ладно, когда понадобится работать с электронными деньгами, посмотрим, что можно сделать, чтобы не светиться. Жаль, конечно, что рядовые пользователи на ладони у органов и нашисты получают нужные данные по первой просьбе, зато чиновники совершенно безнаказанно мутят в офшорах. Уж лучше наоборот. Для страны полезнее было бы.

Маша
21 января 2016, 06:00

Яндекс.Деньги никогда не были в Нидерландах, вы чего :) 

chrombus
21 января 2016, 06:00

 «Проект „Яндекс.Деньги“, по сути, — уже давно часть Яндекса, и состоявшаяся сделка только отражает и закрепляет уже де-факто существующую ситуацию. Просто к сделкам такого рода нужно долго готовиться, чтобы провести их гладко, обеспечив при этом бесперебойную работу платежной системы — а это не очень просто для компании с тысячами контрагентов» — Евгения Завалишина, генеральный директор ООО « ПС Яндекс.Деньги» 

 Материнская компания формально: Flag of the Netherlands.svg Нидерланды: Yandex N. V. (100 %) фактически: Flag of Russia.svg Россия: Москва 

Я начинаю вам недоверять. и мне кажется достаточно оснований. Не важно количество вранья - важно его наличие. ИМХО

enfargus
21 января 2016, 06:00

Можете подробнее объяснить как нотариус должен заверить подпись? Он должен что-то написать там и поставить печать? Или как? Просто я позвонил нотариусу и спросил сколько стоит такая услуга, она сказала, что вообще не факт что может такое заверить, говорит, что приносили документы подобные и там не было соответствующего поля. 

Объясните так как если бы вы лично пришли к нотариусу в Украине)).

Маша
21 января 2016, 06:00

Мы не можем, а вот можно в законе почитать.

knijnic
21 января 2016, 06:00

С КУроной!:-)

James.Devivan
21 января 2016, 06:00

Могу ли я индетифицировать два разных счета на себя?

vsgladyshev
21 января 2016, 06:00

да

web-oplata.com
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте!

Я так и не понял, я идентифицирован и принимаю оплату в своем магазине и если покупатель не идентифицирован то ему нужно будет перед оплатой заполнить анкету, а мне на сервере добавить проверку на новый статус оплаты или нет.

Мне нужно вносить изменения в программный код или нет?

 

vsgladyshev
21 января 2016, 06:00

Добрый день.

Вам не нужно вносить никаких изменений в код.

если ваш покупатель платит Я.Деньгами и неидентифицирован, а вы принимаете на кошелёк, то мы его сами попросим на своей стороне заполнить необходимые данные. Если он платит вам с карты, то ему вообще ничего не нужно будет делать дополнительно, так как он считается идентифицирован.

Tsvetkovd
21 января 2016, 06:00

Сделойте форму для загранпаспорта для людей, давно проживающих за границей и не имеющих современных внутренних документов, а то постоянно какая-то дискриминация получается.

vsgladyshev
21 января 2016, 06:00

Мы бы, конечно, сделали такую форму, если бы законодательство допускало такую возможность. Однако там чётко прописан перечень документов, по которым можно проводить упрощённую идентификацию и загран паспорта среди них нет :(

Антонiй Стовпѣцъ
21 января 2016, 06:00

А что по поводу приёма платежей на сайте за товар и услуга с карт?   Какие в этом плане будут измененич?

 

Те пользователи которые оплачивают товар с карт (если у магазина подключён на сайте функционал приёма платежей)   они тоже будут должны проходить идентификацию? 

vsgladyshev
21 января 2016, 06:00

нет, пользователь, который оплачивает товар картой, полностью вводя её реквизиты, считается идентифицированным и ему не требуется передавать дополнительные данные.

an.star-2014
21 января 2016, 06:00

здравствуйте!

я гражданка РФ, прошла по указанной вами ссылке и заполнила паспортные данные (цитата: заполните несколько полей на нашем сайте прямо сейчас), теперь мне нужно просто ждать пока их рассмотрят и я стану идентифицированным пользователем или как?

служба поддержки, увы не предоставляет мне ответ на данный вопрос. 

если же я не стану идентифицированным пользователем, а так и останусь анонимом, то хоть смогу получать на кошелек деньги от родственников и выводить их на любую карту?

просто сейчас я в другой стране и времени ждать пока дойдет отюда письмо до Москвы просто нет :(

vsgladyshev
21 января 2016, 06:00

добрый день. Вы станете упрощёно идентифицированным пользователем, сразу после заполнения этой формы.

при этом пока значёк так и останется как у анонимного пользователя, но вы сможете переводить и получать переводы от других пользователей и выводить на карту.

an.star-2014
21 января 2016, 06:00

простите, а смогу через какое-то время или мне уже могут сбросить деньги?

Маша
21 января 2016, 06:00

Если вы заполнили форму, можете снова 

  • Переводить деньги — на другой счёт в Яндекс.Деньгах, на карту Visa или MasterCard, на банковский счёт физлица.
  • Получать переводы — на свой счёт со счетов других пользователей.
  • Платить — в нероссийских интернет-магазинах.
an.star-2014
21 января 2016, 06:00

спасибо за ответ, но теперь у меня к вам появился новый вопрос:

деньги у меня на кошельке есть, вот только не выводятся...

нажимаю снять деньги, вывести на банковскую карту, заполняю реквизиты и жму перевести...

после этого меня просто выбрасывает на страничку с вариантами вывода: ни статуса проведения операции, ни привычной надписи - подтвердите кодом из смс ваш платеж... ничего...и только надвись: что дальше?

собственно этот вопрос у меня тоже возникает)) что теперь делать? ждать пока все нормализуется и если да, то сколько?

Маша
21 января 2016, 06:00
Звучит очень странно. В службу поддержки написали? Это явно какой-то баг на сайте, а не с вашим счётом.
an.star-2014
21 января 2016, 06:00

да) я вам сюда пишу именно потому, что меня либо игнорируют, либо якобы недопонимают...

они отвечают не по теме, либо молчат, либо просят скрины, с учетом того, что скрины я и так прикрепила... в общем СП ЯДа мне не помощник, в отличие от вас:)

Aliskana
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте!

У меня израильское гражданство, а нахожусь я сейчас в Чехии. Я могу заверить подпись в российском консульстве в Праге, а потом поставить апостиль в Праге же - или мне нужно для этого лететь либо в Израиль, либо в Москву? Если можно заверить в Праге - могу ли я прислать письмо экспресс-почтой?

 

kunape
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте!

Насколько я понимаю, любой законный нотариус, будь то чешский или другой, вполне уполномочены заверять документы иностранных для них граждан. Поэтому заверяйте в Праге и присылайте экспресс-почтой на наш абонентский ящик в Москве. Будем ждать! :)

Маша
21 января 2016, 06:00

Можете в консульстве заверить, да. И прислать как вам удобно (даже со знакомыми передать). 

dnepro.ua
21 января 2016, 06:00

"Без идентификации иностранцы смогут как и раньше получать деньги на свой счёт — но потратить их получится только в российских магазинах." - это вранье. Безз идентификации иностранцу вы не даете ни получить, ни потратить деньги. Учитывая что реально работающих способов идентификациии для Укарины вы не предложили это кидок в чистом виде.

Polka.ua7
21 января 2016, 06:00

сам прикол что эти деньги никак нельзя потратить. позвонил в Яндекс там ребята сидят ничего не понимают. говорят что можно оплатить Я. Директ. уже сколько пробовал не оплачивается, скинуть кому-то не получается, скинуть на карточку тоже не получается. везде нужна идентификация.

dnepro.ua
21 января 2016, 06:00

У меня перевод из автоматического обменника завис, не дают даже просто зачислить на счет без идентификации. Через пару дней истечет срок ожидания и яндекс отправит перевод назад, в результате обменник получит  назад и свои деньги и мои которые я ему переводил из другой сиистемы, а я остаюсь в чистом минусе. Просто нет слов.. Ах да, забыл про замечательную идею Яндекса - разослать предупреждения о изменениях в работе системы уже после того как эти измениния наступили. Мне письмо от Яндекса пришло 16 числа когда уже было поздно что либо делать..

Маша
21 января 2016, 06:00

По поводу Директа — как именно у вас "не получается"? Вы пробовали обратиться в службу поддержки Директа?

Polka.ua7
21 января 2016, 06:00

обращался, оплата не проходила. не важно уже эти деньги на другое потратили.

еще интерисует если выпустить карту яндекс денег и снимать в украине по ней деньги. снимать можно в любом банкомате? и какой там идет % при снятии?

Маша
21 января 2016, 06:00

Снимать деньги можно во всех банкоматах, принимающих MasterCard (только с идентифицированного счёта). Комиссия за снятие — 3% от суммы + 15 рублей (но не меньше 100 рублей).

Polka.ua7
21 января 2016, 06:00

а как идет конвертация с рублей в гривны?? по курсу того банка в котором снимаю деньги? или по курсу банка Тинькофф Кредитные Системы??

analytiker
21 января 2016, 06:00

Обслуживающий банк здесь разве что дополнительную комиссию собьет. Курс обмена, как правило, определяется или международной платежной системой (и тогда банк-эмитер берет комиссию за конвертацию), или самим банком-эмитером.

Как конкретно будет происходить конвертация - лучше спросить непосредственно у техподдержки ТКС. Не исключена промежуточная конвертация в евро.

По своему опыту скажу, что курс на несколько копеек выгоднее курсов покупки в украинских банках. Я не снимал, только тратил, но принципы те же.

Маша
21 января 2016, 06:00

Чтобы снимать наличные, счёт должен быть идентифицирован — в любом банкомате, обслуживающем MasterCard, комиссия 3% от суммы + 15 рублей (но не меньше 100 рублей).

Маша
21 января 2016, 06:00

Смогут получать на свой счёт, но не могут получать переводы с другого кошелька. Обменник — это пополнение вашего счёта с другого счёта Яндекс.Денег (принадлежащего обменнику), поэтому ваш перевод и "завис". Во всех остальных способах пополнения деньги 1) успешно зачисляются на анонимные счета 2) их можно потратить в российских магазинах. 

chrombus
21 января 2016, 06:00

Правильно ли я понял - если нормальным языком говорить конечно - что ваша организация (навязывает) предлагает оплатить услуги других организаций (в частности тех же нотариусов для нерусей) и дать вам свои паспортные данные (которые по вашим словам вам и не нужны (а я не уверен что кто-нибудь ими не воспользуется в своих личных целях - достаточно примеров в рунете))))) и всё для того, чтобы пользователь за свой же счёт мог тратить свои деньги под чутким Глазом Большого Брата? Или я что-то упустил? Чтобы не быть в шоке надо быть в теме. 

Маша
21 января 2016, 06:00

Очень жаль, что у вас такое впечатление сложилось :( Это не инициатива Яндекс.Денег — а требования нового закона. Оплачиваться услуги других организаций необязательно — идентификацию можно совершенно бесплатно пройти в наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге. 

Polka.ua7
21 января 2016, 06:00

если я в Украине, я могу без идентификации оплатить Я. Директ или снять деньги через банкомат ПриватБанка как это делал до этого???

Маша
21 января 2016, 06:00

Оплатить Яндекс.Директ сможете, снять через банкомат Приватбанка — нет. 

Polka.ua7
21 января 2016, 06:00

подскажите, на счету осталась небольшая сумма денег. я с Украины, не проходил идентификацию. могу я свои деньги как-то вывести? или что-то оплатить или кому-то их перечислить???

уже сколько пробовал директ не оплачивается, на карточку не переводятся и никому не переводятся. 

как теперь быть? из за 1000 рублей ждать месяц идентификации??

dnepro.ua
21 января 2016, 06:00

Не можешь. Нас банально кинули на деньги. 

Маша
21 января 2016, 06:00

Перечитайте пост, пожалуйста — вы не правы.

Маша
21 января 2016, 06:00

Вы можете оплачивать со счёта в Яндекс.Деньгах покупки в российских магазинах, принимающих Яндекс.Деньги. Или выпустить карту Яндекс.Денег, чтобы расплачиваться там, где принимают MasterCard и не принимают Яндекс.Деньги (опять же, только в российских магазинах). 

James.Devivan
21 января 2016, 06:00

А смогу ли я как аноним пополнять счет переводом на банковскую карту Яндекс.Денег?

Маша
21 января 2016, 06:00

Да, вы можете пополнять счёт всеми способами, кроме перевода с кошелька на кошелёк. 

zerno-tehnika
21 января 2016, 06:00
Подскажите пожалуйста,
у меня кошелек на другом логине (логин 2), который я использую для оплаты Яндекс.Директ.
Часть объявлений в Директ будет подаваться от этого логина. Смогу ли я переводить деньги с логина 2 для оплаты объявлений в Директе на логине 1 (с которого пишу) без идентификации - суммы небольшие, порядка 5-6тыс. Или в этом случае проще открыть кошелек на этом логине.
Маша
21 января 2016, 06:00

Да, должно получатся без проблем — в пределах лимитов для неидентифицированных пользователей, т.к. Яндекс.Директ — российский "магазин". 

kristina-misha2013
21 января 2016, 06:00

Привет, сегодня ходила к государственному нотариусу (Донецк,Украина), та отказывается заверять подпись, мол ей нужен документ только на укр.языке. И только переведённый документ она сможет заверить, я ей объясняю это оригинал, и мне именно его нужно отправлять в Мск. Но ей подавай только на укр.языке... Короче, пошла к частному нотариусу, таже ситуация, только у неё это стоит 500 грн. Скажите, если они заверят подпись только на переведенном на укр. язык документе, Яндекс рассмотрит его? или не стоит даже тратить деньги?

kristina-misha2013
21 января 2016, 06:00

И ещё скажите, в Украине есть офисы Яндекс.Деньги чтобы подъехать с заверенным документом? Или только отправлять в Москву для индтификации?

Polka.ua7
21 января 2016, 06:00

насколько я знаю нужно только отправлять в Москву. в Украине лучше заверить в "Обменке", но в Донецке помойму нет их офиса. 

в обменке это стоит 250-300 грн. вот их страница с описанием

https://obmenka.ua/identification

они помойму уже сами отправляют этот документ в Москву.

Сам еще идентификацию не проходил, но мне кажется это самый лучшый вариант.

Маша
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте, заявление нужно отправить в Москву — или самостоятельно, или через Обменку. Заверение перевода и удостоверение подписи — это две разные нотариальные услуги, скорее всего, нотариусы пытаются навязать вам дополнительную, более дорогую услугу :(

Может быть, стоит обзвонить всех ближайших к вам нотариусов и найти того, кто готов удостоверить подпись на документе, составленном на русском языке? По закону это значит, что до содержание документа нотариусу не  должно быть дела.

Второй вариант — вы можете продублировать информацию в заявлении на украинском (то есть чтоб оно было заполнено и на русском, и на украинском) — если так будет проще найти нотариуса.

Маша
21 января 2016, 06:00

Кристина, хорошие новости. Видя, какие трудности испытывают наши украинские пользователи с нотариальным заверением подписи, мы готовы принимать документы в следующем виде: у нотариуса нужно заверить копию паспорта, а заявление просто заполнить и подписать — всё вместе прислать нам. upd Как выяснилось, на Украине этот способ недоступен, так что всё-таки заверенная подпись на заявлении.

kristina-misha2013
21 января 2016, 06:00

Маша скажите, могу ли я заверить паспорт у юриста? по моему месту жительства, таким вопросом занимается юрист.

Маша
21 января 2016, 06:00
Нотариус — тоже юрист, но не любой юрист имеет право заверять документы. А где вы живёте, если не секрет? (я уточню у наших юристов, можно или нет)
Галина Гандзешина
21 января 2016, 06:00

Прочитала такой ответ вконтакте :

 Яндекс.Деньги

Николай, нет, конечно же силой заставлять нотариуса заверять подпись не нужно! 
Вы можете сделать так: заполните анкету, сделайте скан вашего паспорта. Заверьте у нотариуса скан паспорта.Уточняю ещё здесь Я сейчас иду в копицентр делаю сканкопию (нужна ли прописка и украинский вариант фамилии ) и иду и заверяю её у нотариуса, а вашу анкету просто прилагаю со своей подписью .До этого был возможен только такой вариант.Обошла сегодня 5 нотариусов практически никто не хочет связываться, только один почти согласился, но он уточняет.Поскольку я живу в Украине, Одесса то анкета будет на украинском.Через дробь категорически писать отказывается. Предложил вариант анкеты на двух языках на одной странице, т.е формат листика будет не по вертикали, а по горизонтали и анкета на двух языках.Возможен ли такой вариант.А может проще было бы заверить нотариально ксерокс паспорт и приложить анкету.Ответьте пожалуйста. И ещё вопрос, там где "код подразделения", если не заполняется можно оставить пустым или должен быть прочерк.
Маша
21 января 2016, 06:00

Код подразделения — можно оставить пустым. Да, теперь мы можем предложить иностранным пользователям такой вариант: если вам заверят копию паспорта, до подпись на заявлении можно не заверять.

Polka.ua7
21 января 2016, 06:00

Подскажите, может мне человек переводить деньги с России с интернет-банкинга СбербанкОнлайн, если у меня счет в Яндексе не прошел идентификацию??

dnepro.ua
21 января 2016, 06:00

Перевести сможет, а вот на счет в Я.Д. их не зачислят. Перевод будет висеть 7 дней после чего уйдет обратно, скорее всего в никуда.

Polka.ua7
21 января 2016, 06:00

получается что деньги не прийдут на этот счет?

 

Маша
21 января 2016, 06:00

Вы не правы, не вводите, пожалуйста, наших пользователей в заблуждение. Деньги не зачислятся, если перевод совершен с другого кошелька — в таком случае у вас будет 7 дней, чтобы пройти идентификацию и принять перевод.

Маша
21 января 2016, 06:00
Срок ожидания переводов до востребования на анонимные счета продлён до 30 дней. Касается переводов, отправленных с 16 мая.
Маша
21 января 2016, 06:00

Может, деньги зачислятся. 

Polka.ua7
21 января 2016, 06:00

скажите пожалуйста только точно, так как звоню в поддержку там ребята сидят ничего не могут нормально сказать.

если на мой счет в Я,Деньги будут переводить тоже с Я.Денег то деньги не поступят на счет  так как я не прошел идентификацию. верно?

а если я не прошел идентификацию но мне будут переводить деньги со СбербанкаОнлайн то деньги нормально прийдут на мой счет. верно?

 

Маша
21 января 2016, 06:00

По обоим пунктам — верно. 

DrD.kz
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте, я ваш клиент, пользуюсь уже месяца 2 ЯндексДенгами.
Встал вопрос о идентификации, вопрос такого характера.
На этой странице https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523000 указано 2 пунктом.
"2. Сделайте ксерокопию паспорта — нужен главный разворот (с фотографией) и страница с
регистрацией."
Главный разворот понятно, а что значит "страница с регистрацией"?
У меня нет такой страницы... 

Маша
21 января 2016, 06:00

А у вас российский паспорт? Это страница с адресом, по которому вы зарегистрированы ("Место жительства"). 

DrD.kz
21 января 2016, 06:00

Нет, Казахстанский и там нет такой страницы.

Маша
21 января 2016, 06:00

Если страницы нет — то и копии её не нужно :)

DrD.kz
21 января 2016, 06:00

Спасибо.

Dimon4ikz
21 января 2016, 06:00

По закону Украины заверять нотарильно копию паспорта ЗАПРЕЩЕНО! Так что даже если какой-то нотариус это сделает, это будет незаконно и соответственно не будет иметь юридической силы в случае каких либо конфликтов.

Все подробности здесь http://levtsun.com.ua/notarius-zavereniekopii.php , так что это совершенно не выход из ситуации, к сожалению.

Маша
21 января 2016, 06:00

По закону Украины нотариус должен удостоверять подпись на документах без заверения содержания — но нотариусы отказываются и требуют перевод. Ну как тут быть? Сейчас мы предлагаем пользователям оба варианта: копия паспорта+заверенная подпись на заявлении или заверенная копия паспорта+заявление. Гарантировать работу нотариусов в зарубежных странах Яндекс.Деньги не могут :(

dnepro.ua
21 января 2016, 06:00

Гарантировать работу нотариусов вы не можете, то зачем ставить пользователям заведомо не выполнимые по законам их страны условия? У нас не возможно по закону просто заверить подпись на бумаге, и не возможно заверить ксерокопию паспорта. Кроме того у нас существует Закон Украины "О защите персональных данных" http://www.medialaw.kiev.ua/ru/laws/laws_local/115/ согласно которому для сбора подобных сведений от граждан Украины вы должны быть зарегистрированы как владелец или распорядитель базы персональных данных, чего на сколько мне известно сделано не было.

Маша
21 января 2016, 06:00

Ох. Извините, пожалуйста, за путаницу с информацией на сайте — страницу обновили в спешке, и она содержит неточности :(

Мы не призываем вас нарушать закон. Если вы не можете заверить копию паспорта — вы можете прислать нам заявление с заверенной подписью. Оба варианта — действительны и годятся. Если ни один не подходит — можно приехать к нам в офис и пройти идентификацию  без нотариуса.

dnepro.ua
21 января 2016, 06:00

По вашей ссылке - "Нотариус, должностное лицо органа местного самоуправления, начальник учреждения исполнения наказаний свидетельствуют подлинность подписи на документах, содержание которых не противоречит закону", НО содержание формы идентификации с вашего сайта содержит данные публикация и передача которых попадает под Закон Украины "О защите персональных данных", по этому ни один нотариус не хочет это визировать.

Маша
21 января 2016, 06:00
У наших юристов другое мнение. У украинских нотариусов, заверяющих тысячи заявлений, поступающих к нам в офис — тоже.
dnepro.ua
21 января 2016, 06:00

Прямо тысячи? Ну тогда дайте мне адрес хотя бы одного в Днепропетровске, потому как те которым звонил я не хотят терять лицензию из-за одной бумажки. Хотя учитывая что сегодня поседний день когда я могу получить переведенные мне обменником деньги (завтра я так понимаю вы вернете их назад) вопрос уже скорее чисто теоретический.

Dimon4ikz
21 января 2016, 06:00

Без проблем заверил нотариус на государственном языке, сказал, что какие данные там, это не важно, главное что на государственном языке сам бланк, перексерил его на свой офф. бланк и все.

pticafilin
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте!

 

У меня виртуальная карточка яндекс.денег привязана к аккаунту PayPal. Оплата покупки в иностранном магазине через PayPal считается покупкой в иностранном магазине или нет? Для этого теперь необходима идентификация? 

С одной стороны, продавец иностранный, но с другой, PayPal теперь немного российская компания, и непосредственно с карточки деньги переводятся не продавцу, а PayPal.

Маша
21 января 2016, 06:00

Да, для этого необходима идентификация, если у вас нет паспорта РФ. Или упрощённый ввод данных на сайте, если паспорт РФ у вас есть.

pticafilin
21 января 2016, 06:00

Спасибо! Да, паспорт РФ.

Только ввод данных на сайте - это, насколько я понял, некая половинчатая идентификация. Которой для иностранных магазинов недостаточно. Нужно анкету заполнять.

И вот из техподдержки пишут: "Да, Paypal является иностранной компанией, и для того, чтобы платить через данный сервис с виртуальной карты, необходима идентификация. "

Маша
21 января 2016, 06:00
Простите, что так бестолково ответили вам — сначала я, потом служба поддержки. У нас для карт чуть более сложная процедура (со счёта вы действительно сразу можете платить в иностранных магазинах, а с карты нет) — отпишитесь на id@money.yandex.ru, что заполнили форму.
pticafilin
21 января 2016, 06:00

Уже сходил с анкетой в Евросеть)

Спасибо за помощь! 

ghost6144
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте. Подскажите, почему изменились условия идентификации?Заявление, с нотариально заверенной подписью из Казахстана я уже отправила, соответственно было потрачено время и деньги на нотариуса.

Условия от 16.05.14 на Вашем сайте гласили: 

1. Скачайте заявление и заполните его. Номер счета лучше скопировать и вставить.

2. Распечатайте заявление и отправляйтесь к нотариусу. Не забудьте взять паспорт или другой документ, данные которого вы указали.

3. Заверьте подпись на заявлении у нотариуса. Этого достаточно, если вы находитесь в России, Азербайджане, Албании, Алжире, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Грузии, Египте, Испании, Йемене, Казахстане, Киргизии, на Кипре, в Китае, на Кубе, в Латвии, Литве, Молдавии, Монголии, Польше, Румынии, Словакии, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Чехии, Эстонии, Югославии. Пользователям, которые находятся в других странах, нужно заверить подпись и поставить на заявлении штамп «Апостиль».

4. Отправьте заявление нам — мы получим его и обработаем ваши данные. Всё вместе, с учетом времени доставки, может занять от одной до нескольких недель.

5. Дождитесь, когда на главной странице сайта появится ссылка на подтверждение идентификации. Кликните по ней и внимательно проверьте данные. Если всё верно, введите свой пароль. Если в них ошибка, напишите нашей службе поддержки (в теме письма выберите «Идентификация»)."

Сегодня зашла и обнаруживаю следующее: 

"Если вы не можете посетить офис, заявление можно отправить почтой или с курьером.
1. Скачайте заявление, заполните его и распечатайте.
2. Сделайте ксерокопию паспорта — нужен главный разворот (с фотографией) и страница с регистрацией.
3. Заверьте копии этих страниц у нотариуса. Этого достаточно, если вы находитесь в России, Азербайджане, Албании, Алжире, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Грузии, Египте, Испании, Йемене, Казахстане, Киргизии, на Кипре, в Китае, на Кубе, в Латвии, Литве, Молдавии, Монголии, Польше, Румынии, Словакии, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Чехии, Эстонии. Пользователям, которые находятся в других странах, нужно заверить копии страниц и поставить на них штамп «Апостиль».
4. Отправьте заявление и заверенные копии страниц паспорта нам для обработки. Всё вместе, с учетом времени доставки, может занять от одной до нескольких недель.
5. Дождитесь, когда на главной странице сайта появится ссылка на подтверждение идентификации. Кликните по ней и внимательно проверьте данные. Если всё верно, введите свой пароль. Если в них ошибка, напишите нашей службе поддержки (в теме письма выберите «Идентификация»)."

То есть, добавлено уловие скана документа, которого раньше не было. Получается заявление было отправлено зря? Пройду ли я идентификацию? 

Маша
21 января 2016, 06:00

Всё в порядке, заверенное заявление будет обработано и ваш счёт станет идентифицированным. 

ghost6144
21 января 2016, 06:00

Маша, спасибо за ответ!

tolik.bobylev2017
2 марта 2017, 14:41
Маша,
Подскажите пожалуйста я сделал индентификацию в евросети но захожу в яндекс деньги у меня стоит статус ананимно а мне уже перевели деньги в сумме 100000т.р а денег нет я обращался в службу потдержки они не чем не могут помочь сказали обратится в службу помощи им только писать можно, я везь день задовал им вопросы а не одного ответа так и не услвшал что мне делать 
YaMoneyHelp
2 марта 2017, 15:54
tolik.bobylev2017,
отправьте, пожалуйста, номер вашего кошелька и номер переписки со службой поддержки на адрес bloghelp@yamoney.ru - мы все проверим. 
valentinovna.yana
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте. Я тоже не могу вывести деньги, так как из Украины и верификацию не прошла. Могу ли я как то передать права пользования кошельком своему брату, он в Питере живет, до момента разрешения ситуации. Сможет ли он после ввода своих данных, полноценно использовать этот кошелек, снимать/ложить денежку и отправлять на карту в Украину?

Маша
21 января 2016, 06:00

На этот вопрос вам лучше ответят в службе поддержки :)

todo128
21 января 2016, 06:00

Прошел идентификацию 14 мая через Евросеть, 15 мая процедуру завершил, но до сих не сняты ограничения по счету. Что делать?

Маша
21 января 2016, 06:00
Значок возле номера счёта изменился с вопросительного знака на «человечка»? С какими именно ограничениями вы столкнулись?
todo128
21 января 2016, 06:00

Да, значок изменился 16 мая, но до сих пор ни одну платежную операцию со счета провести не могу, выходит такое сообщение:

 

"Ой! Сработал защитный механизм

С кошельком произошло что-то подозрительное. Есть вероятность, что его пытается использовать кто-то посторонний. Чтобы защитить деньги на счете, мы «заморозили» его — запретили платежи и переводы. Пожалуйста, не волнуйтесь: это временно.

Теперь мы обязаны удостовериться, что владелец кошелька — именно вы, поэтому просим вас пройти идентификацию. Выберите любой подходящий способ, а потом обязательно подтвердите свои данные (ссылка появится на главной странице сайта). Обратите внимание: вы сможете снова платить и отправлять переводы на следующий рабочий день после подтверждения.

Мы понимаем, что всё это для вас неудобно, и нам очень жаль. Но другого выхода нет: мы обязаны защищать ваши деньги."

В то же время при нажатии на кнопку "Выбрать способ идентификации Яндекс сообщает мне:

"Вы уже идентифицированы

Мы знаем ваши паспортные данные и поэтому доверяем вам больше, чем анонимным пользователям. Это значит, что вы можете использовать все возможности нашего сервиса. А еще у вас гораздо меньше ограничений по суммам операций."

Это все верно, но почему тогда ограничения все равно действуют и повторно требуют идентифицироваться?

Эта проблема не решена со 2 мая 2014 года. Я выполнил все рекомендации Яндекса: сменил все пароли, проверил компьютеры на вирусы (вирусов нет), заходил на счет с разных компьютеров (с лицензионными антивирусами) разных сетей разных провайдеров (разные IP), прошел идентификацию, но все равно не могу воспользоваться своими деньгами на счете Яндекс.Деньги.

Служба поддержки не отвечает на мои запросы по этой проблеме.

Периодически еще возникает ошибка 403 (нет доступа к сайту Яндекс.Деньги).

Так и что делать? Остается судиться с Яндекс.Деньги, так что ли?

kristina-misha2013
21 января 2016, 06:00

Машенька и ещё 1 вопрос, могу ли я в одном письме отправить 2 заявления на индефикацию? Для одного кошелька у меня заверенная подпись у нотариуса (на двух языках), а для второго- заверенная копия паспорта. Спасибо!

Маша
21 января 2016, 06:00
Да, можете.
Cu20
21 января 2016, 06:00

Заполнил паспортные данные по ссылке https://sp-money.yandex.ru/idlight.xml . Все таки хотелось бы видеть в интерфейсе, что паспортные данные внесены, сделайте пожалуйста какой-нибудь значок или вплывающую подсказку.

Виталий Кукуй
21 января 2016, 06:00

Любопытно, почему, скажем, гражданам Туниса достаточно нотариально заверить копии паспорта, а гражданам Израиля нужен еще и апостиль? :) По какой логике отбирались страны, которым достаточно только нотариального заверения? :)

Маша
21 января 2016, 06:00
Вот здесь можно почитать: http://ru.wikipedia.org/wiki/Апостиль#.D0.92.D0.B7.D0.B0.D0.B8.D0.BC.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2
Divinorum-seo
21 января 2016, 06:00

Зачем нужны яндекс деньги, если есть webmoney? Не вижу смысла тратить время на регистрацию электронных кошельков, которым жить остается не долго и которые не вызывают доверия у населения. Тем более есть уйма аналагов без всякой подобной чуши. Яндекс приучил всех к тому, что ты делаешь он обязательно через некоторое время просто выкинет и будет только зря потраченное время и деньги.

nebesa-mama
21 января 2016, 06:00

НЕ поняла, а что можно будет только 60 тыс вывести или я не так что то поняла?

Маша
21 января 2016, 06:00
Здесь подробно изложены лимиты на разные операции для идентифицированных и неидентифицированных пользователей: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523014
vivilora
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте! Я гражданка Грузии. Отправила все требуемые заверенные документы почтой заказным письмом. Но у меня на кошельке висит не принятый платеж. И пришло извещение, что он через 7 дней вернется отправителю. Подскажите, как быть? За 7 дней письмо тончо в Москву не придет. Есть какие-то варианты? Может можно как-то продлить срок, после которого платеж будет отправлен обратно? Спасибо

Маша
21 января 2016, 06:00
Здравствуйте, сегодня мы увеличили срок получения переводов для всех переводов, отправленных после 16 мая — деньги будут ждать вас 30, а не 7 дней. Скорее отправляйте письмо с документами :)
vivilora
21 января 2016, 06:00

Спасибо! Документы отправила еще 16-ого, так что надеюсь успею

 

kukueva.a
21 января 2016, 06:00

Дождались, и Яндекс туда же. Гугл уже знает, чем зы завтракали, теперь яша хочет знать, как зовут нашу тетю или что там за поля... Хорошо, что не пользуюсь им, но сама новость меня заставила задумацца.

design-onpushka
21 января 2016, 06:00

Ответьте пожалуйста, если я введу паспортные данные гражданина РФ находясь в Украине, то удастся ли пройти таким образом идентификацию?

 

Маша
21 января 2016, 06:00

Нам всё равно, где находится владелец паспорта — главное, чтобы паспорт был вашим и действительным. 

xruka2011
21 января 2016, 06:00

Добрый вечер. Я гражданка РФ.

Зарегестрировала виртуальную карту. Заполнила по вот этой ссылке форму - https://sp-money.yandex.ru/idlight.xml


Сказано, что нужно написать в id@yandex.

Но вопрос в том, как должно правильно выглядеть письмо с отчётом.

Я им написала после введения данных, но почему-то мне пришло письмо с вариантами проверки личности. Просто в помощи, мне сказали, что как-только я отпишусь туда, мне через время должно придти смс, на номер привязанный к счёту.

 

Вот и думаю, то ли письмо пришло. Или я что-то не так написала.

 

Заранее благодарю.

Маша
21 января 2016, 06:00

>>мне пришло письмо с вариантами проверки личности

Вам нужно выбрать один из вариантов и выполнить его для того, чтобы платить картой в иностранных магазинах.

xruka2011
21 января 2016, 06:00

Тогда распишите пожалуйста более подробно, в главной теме. Я пока дождалась ответа, все сроки прошли нужные.


А так. Т.е в любом случае, нужно ещё и копию паспорта отправлять. Просто единственный плюс, что не через почту, а через мэйл. На прямую.

Всё равно не удобно, с учётом того, что возможности нет сделать копию нужных страниц. 

Эх, ладно, в пэйпал и без яндекс.карты обойдусь, другим способом воспользуюсь.

 

Благодарю за внимание. Удачи вам.

tatjanaph
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте. Прошла полную индентификацию, но не могу "платить в нероссийских интернет-магазинах". Все отклоняют мою карту яндекс.денег :(

Что я делаю не так?

Маша
21 января 2016, 06:00

Подскажите, пожалуйста, проблема всё ещё актуальна?

allphotoby
21 января 2016, 06:00

Как будут приниматься платежи от партнеров РСЯ для резидентов и нерезидентов, с анонимным профилем?

Маша
21 января 2016, 06:00

Вопрос ещё актуален? Пропустили :(

todo128
21 января 2016, 06:00
Маша написала
Значок возле номера счёта изменился с вопросительного знака на «человечка»? С какими именно ограничениями вы столкнулись?Да, значок изменился 15-16 мая, но ни одну платежную операцию со счета до сих пор сделать не могу - появляется сообщение:

Ой! Сработал защитный механизм

С кошельком произошло что-то подозрительное. Есть вероятность, что его пытается использовать кто-то посторонний. Чтобы защитить деньги на счете, мы «заморозили» его — запретили платежи и переводы. Пожалуйста, не волнуйтесь: это временно.

Теперь мы обязаны удостовериться, что владелец кошелька — именно вы, поэтому просим вас пройти идентификацию. Выберите любой подходящий способ, а потом обязательно подтвердите свои данные (ссылка появится на главной странице сайта). Обратите внимание: вы сможете снова платить и отправлять переводы на следующий рабочий день после подтверждения.

Мы понимаем, что всё это для вас неудобно, и нам очень жаль. Но другого выхода нет: мы обязаны защищать ваши деньги.


Но зачем мне повторно проходить идентификацию? Когда в этом сообщении я нажимаю "Выбрать способ идентификации" появляется сообщение:

Вы уже идентифицированы

Мы знаем ваши паспортные данные и поэтому доверяем вам больше, чем анонимным пользователям. Это значит, что вы можете использовать все возможности нашего сервиса. А еще у вас гораздо меньше ограничений по суммам операций.


И что делать? Запросы в службу поддержки Яндекс.Деньги остаются без ответа.

Nikel1969
21 января 2016, 06:00

Пользовался яндекс кошельком долгое время, прошел все проверки, все данные заполнил в итоге получил письмо, что мой кошелек больше не может использоваться. В чем причина? Никаких нарушений и т.п. не было

Маша
21 января 2016, 06:00

Письмо от службы поддержки? Подскажите номер письма (должен быть в теме) или номер вашего счёта, пожалуйста. 

Nikel1969
21 января 2016, 06:00

№ письма 2014051233002174

Я был так зол внезапной блокировке, что чуть нагрубил в переписке, прошу меня извинить и помочь восстановить работу с кошельком

Маша
21 января 2016, 06:00

Перенаправила ваш запрос в службу поддержки.

blloger
21 января 2016, 06:00

Все. Я открыл Яндекс кошелек только для того, что бы был дополнительный альтернативный способ принятия платежей. Вот только с таким геморроем он мне не нужен. Думаю 90% нерезидентов РФ решат для себя так же. Почему то Вебмоней отреагировали на новые законы проще. Элементарно заполняешь поля с новыми данными у них на сайте и все. Занимает 5 минут. Здесь же полнейший маразм. Хорошо что так и не успел воспользоваться Яндекс деньгами. А то сейчас ломал бы голову как забрать свои деньги.

Маша
21 января 2016, 06:00

Это не маразм, и не особенности Яндекс.Денег, а требование закона :( 

egordormidontoff
21 января 2016, 06:00
добрый день, Маша, подскажите пожалуйста,для неидентифицированных счетов какие есть пути пополнения?Можно ли с идентифицированного счета ЯД переводить деньги на неидентифицированный? Можно ли пополнять неидентифицированный счет по данным карты "ЯД"?Правильно?Заранее благодарю за ответ.
Маша
21 января 2016, 06:00

Пополнять анонимные счета можно всеми способами, кроме переводов с других кошельков в Яндекс.Деньгах и переводов на карту Яндекс.Денег по номеру карты. Если с идентифицированного кошелька отправить деньги на анонимный — получатель может принять их в течение 30 дней, пройдя идентификацию. Если он не примет перевод — деньги вернутся отправителю. Или получатель можно сразу выбрать «отказаться» от такого перевода — тогда сумма сразу вернётся отправителю.

egordormidontoff
21 января 2016, 06:00

В поддержке мне сказали, что по номеру карты ЯД с идентифицированного счета ЯД можно направлять, может я что не так понял?

Что останется по-прежнему

3. Принимать переводы по номеру своей карты и пополнять счет любыми способами.

Маша
21 января 2016, 06:00

Это вы откуда цитируете «Что останется по-прежнему»? В рассылке и в посте выше у нас нет такой фразы. 

Маша
21 января 2016, 06:00

Но на всякий случай уточню сейчас, почему вам так ответили в службе поддержки.

egordormidontoff
21 января 2016, 06:00

Цитировал я из рассылки Яндекс в отношении карт ЯД. Во избежание недопонимания задал конкретный вопрос: "То есть с идентифицированного счета в ЯД можно ввести реквизиты банковской карты ЯД и платеж пройдет, так я понимаю?" Ответ Аркадия Воронова из поддержки: "Здравствуйте. Да, пройдет".

Маша
21 января 2016, 06:00

Уточнила в службе поддержки, вы правы, у меня была неточная информация. Платежи с карты на карту с анонимным счётом в Яндекс.Деньгах должны проходить.

egordormidontoff
21 января 2016, 06:00

Вооот, спасибо, Маша!)) Все-таки не бывает безвыходных ситуаций :)

voipsaler
21 января 2016, 06:00

Скажите пожалуста, гражданин Украины , но крымская прописка ( паспорт пока укр).  Нужно проходить идентификацию  как граж-ин Украины ?

Маша
21 января 2016, 06:00

На действующий паспорт — если пока украинский, то на него. 

mmmentalray
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте, интересует такой вопрос.
К примеру я хочу купить телефон в интернет магазине через Яндекс деньги, я являюсь гражданином Украины, в системе Яндекс денег не идентифицирован (на данный момент нет возможности это сделать).
В украинских интернет магазинах совершить покупку не получается. Смогу ли я сделать покупку в Российских интернет магазинах и заказать доставку в Украину Яндекс деньгами или будут те же проблемы с идентификацией ?

Маша
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте, да, вы можете оплатить покупку в российском магазине с анонимного счёта в Яндекс.Деньгах. Об условиях доставки в вашу страну лучше уточнять в конкретном магазине, вообще, я не встречала такого, чтобы интернет-магазин уточнял гражданство покупателя :)

mmmentalray
21 января 2016, 06:00

Спасибо большое за ответ - очень надеюсь что удастся упростить идентификацию.
Может у Вас получится с WebMoney сотрудничать в плане предоставления документов ну или как-то видеозвонком (через скайп) проверять личность.
Еще раз спасибо - ну и удачи с решением такого неприятного вопроса!

mmmentalray
21 января 2016, 06:00

Пробовал заказать через пару Российских магазинов но ничего не получилось - когда дело доходит до оплаты меня перенаправляет на страницу "Ваши персональные данные" где я должен заполнить свои паспортные данные но я не гражданин РФ - количество символов в серии паспорта не совпадает с Российским.

Или причина в том что возможно счет на который должны перечислятся деньги не принадлежит резиденту РФ ?

Маша
21 января 2016, 06:00

Может быть, посмотрим на сами магазины — тогда смогу точнее ответить. Напишите мне на smm@yamoney.ru, если в комментариях неудобно это обсуждать.

Newhouse14
21 января 2016, 06:00

Добрый день.

При попытке перевести деньги на банковскую карточку физлица, меня заново (второй раз) попросили ввести "дополнительные данные". Ввел, не проблема.

Но дальше, меня просят заполнить форму "Добавить персональные данные". Да тоже не проблема, мы же в России, заполняю.

 

Вопрос: Передайте, пожалуйста, разработчикам, пусть добавят маску в поле "Кем выдан документ". Вот совсем непонятно: какой документ и какие поля требуется ввести в каком-то формате.

После 5 неудачных попыток, пришлось отказаться от задачи.

благодарю

Маша
21 января 2016, 06:00

Если данные запросили повторно — значит предыдущие были с ошибкой и не прошли проверку. Кем выдан документ — это о паспорте. Про маску — спасибо, добавим. 

Newhouse14
21 января 2016, 06:00

Благодарю, а если серьезно, подскажите, как должен ответить без маски пользователь на вопрос: "Кем выдан документ?". Я честно сегодня провел еще 10 попыток - неудачно.

 

Маша
21 января 2016, 06:00

На второй странице паспорта РФ есть текст "Паспорт выдан_______" — нужно ввести то, что у вас после "выдан" (таким-то отделом внутренних дел такого-то района такого-то города). А что значит "неудачных попыток"? Как у вас выглядит сообщение о неудачной попытке?

Newhouse14
21 января 2016, 06:00

Благодарю за ответ.

Во всплывающем алерте была надпись:

Вы заполнили поле «Кем выдан документ» в неправильном формате.


Сейчас, судя по всему, по вашей просьбе отключили проверку формата, и я могу пройти валидацию формы, хоть с одним символом в строке.

Маска решит проблему, ведь по умолчанию и для города, и для индекса, маски есть. 

Маша
21 января 2016, 06:00
Нет, ничего не отключали и не меняли, здорово, что у вас всё получилось.
Newhouse14
21 января 2016, 06:00

Добрый день.

У меня получилось через Киви, мне надо было срочно, но я все-таки разобрался.

Форма допконтактов, а конкретно поле "Кем выдан" не пропускает кавычек. Без кавычек можно хоть в Задерищенске паспорт "получить".

vashelin2014
21 января 2016, 06:00

я идентифицирован но виртуальная карта заблокирована

Маша
21 января 2016, 06:00
Что значит "заблокирована"? Не получается заплатить в магазине? И каким способом вы идентифицированы?
tonia.ivankiv
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте!
Вот я живу Украина Обесская область в 200 км от Одессы как мне быть???
Поехать в город заплатить за дорогу 300 гр. и нотариусу бешенные деньги? Извините но я не так много зарабатываю чтоб нести такие затраты! на данный момент немогу снять деньги с буксов чтоб пополнить щет на яндексе чтоб пропробывать подать заявку на индетификацию через кредитную историю! Вот создали проблему для многих пользователей!!! Обидно!!! Так же далеко от Меня Харьков и Донецк!!!!

flyunverse
21 января 2016, 06:00

Если я оплачиваю услуги некой компании наличными через код платежа в Евросети или Связном (у меня нет кошелька) мне нужна идентификация?

Маша
21 января 2016, 06:00
От нас такого требования нет, но я не уверена, в каких случаях сама Евросеть или Связной считают необходимым просить паспорт, а в каких нет — лучше именно там уточнять.
svyaznoyofficial
21 января 2016, 06:00
В связи с внесением изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 05.05.2014, к сожалению, Вы не можете пополнить счет на терминале и кассе, только имея при себе номер кошелька. При пополнении счета на кассе необходимо проведение полной идентификации плательщика.
xeni-ka
21 января 2016, 06:00

Приветствую Вас. Я идентифицированный пользователь, но гражданка Украины. Не могу нигде снять деньги с карты и расплатиться здесь (в Украине). Это как-то связано с этим новым законом или больше с политикой? 

Маша
21 января 2016, 06:00
Здравствуйте, честно говоря, сходу сказать, почему не работает карта, невозможно — вы обращались в службу поддержки? Нужно как можно подробнее описать неудачные операции: дату, время, приложить сканы чеков, или какую ошибку выдаёт терминал в магазине, сайт, где вы пытаетесь заплатить.

Про политику — мы не слышали, чтоб на Украине перестали обслуживать MasterCard, выданные российскими банками — а откуда у вас такое предположение?
vashelin2014
21 января 2016, 06:00

в playstation store, при привязке карты, валидацию проходит, а при покупке карта недействительна пишет

Маша
21 января 2016, 06:00
Такое может быть, если денег на счёте недостаточно — у вас точно достаточно?
vashelin2014
21 января 2016, 06:00

1077 Р. на счету, а покупка 585 р.

Маша
21 января 2016, 06:00

Разумно будет со службой поддержки Яндекс.Денег посмотреть, были ли от PSN запросы на списание по вашей карте. Если были — разбираться в причинах отказа, если нет — значит проблема на стороне магазина, и продолжать разбирать проблему нужно с саппортом магазина. Ещё можно купить коды PSN в российских сервисах, принимающих Яндекс.Деньги.

Igovas74
21 января 2016, 06:00

(-1);-(Хотел приобрести со скидкой игру в магазине Origin, а тут оказалось что на платеж всего в 300 руб нужна идентификация. Нужных документов под рукой не было, пока за ними ездил - акция в магазине закончилась. Я конечно понимаю - такой закон, но неприятный осадок остался - могли бы при создании кошелька предупредить, что платежи ограничены без идентификации.

Маша
21 января 2016, 06:00

При создании кошелька вы принимали пользовательское соглашение — вы его, конечно, прочли? :( (конкретно об этом говорится в пункте 5.3.4.)

kesayev.s
21 января 2016, 06:00

Добрый день!

Если я  "анонимный" пользователь, смогу ли я оплачивать с карты мастеркарт голд в рознизных магазинах или аптеках на територии РФ где принимаются платежи? и до какой суммы?

Маша
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте, только в российских магазинах, не более 15 000 рублей за один раз и не более 40 000 рублей в месяц

Dimon4ikz
21 января 2016, 06:00

Еще буквально несколько дней назад, вы писали про обработку максимум 7 дней, а сейчас уже 20 рабочих дней...

Маша
21 января 2016, 06:00

Не поняла, где мы писали про «20 рабочих дней», вы о чём?

Dimon4ikz
21 января 2016, 06:00

Откройте пожалйста Вашу страницу и посмотрите её на текущий момент в блоке - Что дальше? https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523000

Маша
21 января 2016, 06:00

А, на сайте — я думала, вы лично про меня "писали" имели в виду. Да, условия на сайте изменились, поскольку входящих заявлений очень много, и гарантировать обработку в более короткий срок не получается — увы :(

diasvmg
21 января 2016, 06:00

а какой самый простой способ для гражданина украины, который находится в москве? можно просто подойти в офис с паспортом (чтоб без всяких нотариусов)

Маша
21 января 2016, 06:00

Да, именно так: c 9 до 20, ул. Льва Толстого, 18Б БЦ "Строганов", на крыльце вывеска Яндекс.Денег 

anje.kirillowa
21 января 2016, 06:00

здравстуте, хочу оплатить заказ на китайском сайте (http://trade.aliexpress.com) . все это сделала (

  • Чтобы расплачиваться в иностранных магазинах и переводить с карты деньги, заполните форму и напишите на специальный адрес id@money.yandex.ru для подтверждения данных.) ,стала именным пользователем ,

 а оно не хочет оплачиватся пишут

К сожалению, платёж не был произведён. Деньги не были переведены.

Причина:

Ваш банк отклонил эту операцию.

 

Решение: Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете действительную кредитную карту.   

карта у меня действительная , почему банк отклоняет эту операцию ?

помогите пожалуйста , заранее спасибо ^-^ 

Маша
21 января 2016, 06:00

Вы пытаетесь заплатить картой Яндекс.Денег или банковской картой, привязанной к Яндекс.Деньгам?

anje.kirillowa
21 января 2016, 06:00

пытаеталась заплатить картой Яндекс.Денег

Данил Простяков
21 января 2016, 06:00

а что мне делать если у меня нет паспорта , мне 13 лет!

semenvave
21 января 2016, 06:00
А если мне 13 лет и нет паспорта что делать?
vsgladyshev
21 января 2016, 06:00
На родительский паспорт оформить. С их согласия,конечно.
sazdan90
21 января 2016, 06:00

Добрый день! Для восстановления платежного пароля,мы не можем лично приехать в Москву, так как живем в Украине.Поэтому решили отправить по почте.Моему ребенку нет 18 лет ( исполнилось 16 ). По Вашим требованиям, нам необходимо предоставить согласие родителей на использование сервиса ребенком, заверенное у нотариуса. Но, согласно украинскому законодательству, нотариус не может заверять такие документы.Пожалуйста, посоветуйте, что нам делать? Как вывести свои деньги?

draba94
21 января 2016, 06:00

Подскажите пожалуйста! Что за номер из 10 цыфр? У меня всего их девять! Что ввести?

Маша
21 января 2016, 06:00
Можно поточнее? Что за номер и куда ввести? Если вы о форме упрощённой идентификации — то туда можно ввести только данные российского паспорта, в номере которого 10 цифр.
oxana.rizvanova
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте Маша. Около года не пользовалась своим счетом в ЯДе, хочу начать пользоваться вновь, но в связи с майскими нововведениями остались не проясненные вопросы, а именно:

1. Возможно ли пополнение анонимного счета в ЯДе наличными через терминалы и кассы связного и евросети - также анонимно, без предъявления документов?
2. Не возникнут ли проблемы при оплате товаров и услуг на территории РФ с анонимного счета (за связь, ЖКХ, интернет-магазины, госпошлины и т.д.)?
3. Не возникнут ли проблемы с поступлением на мой анонимный счет денежных средств из компании зарегистрированной в РФ (юр. лицо)?

Маша
21 января 2016, 06:00
Оксана, добрый вечер.

1) Пополнять счёт наличными в салонах связи можно без предоставления документов, а вот в некоторых терминалах операторы просят ввести паспортные данные.
2) При оплате услуг российских сервисов (поставщиков услуг, магазинов) идентификация не нужна.
3) Юридические лица не могут переводить деньги на счет в Яндекс.Деньгах, это было невозможно и до вступления в силу нового закона.
oxana.rizvanova
21 января 2016, 06:00

Спасибо за ответ, Маша) спрошу еще:

1. Я так поняла, что при анонимном статусе не возможно получить деньги на свой счет никакими иными способами - кроме наличных, это так?
2. Чем отличается процедура регистрации именного счета от идентифицированного?
3. Могу ли я пользоваться двумя счетами одновременно - анонимным и именным (или идентифицированным)?

Маша
21 января 2016, 06:00

Оксана,

1. для владельца кошелька — закон не ограничивает способы пополнения: вы можете использовать все доступные в вашем регион способы, кроме перевода из другого кошелька.

2. Именной счёт — доступен только гражданам РФ, у которых есть российский паспорт. Получить именной статус можно, заполнив персональные данные на сайте — докуементы не нужно предъявлять лично, как при обычной идентификации. 

3. У счёта может быть только один статус — анонимный, именной, идентифицированный, профессиональный. При этом у именного статуса остаются некоторые ограничения, которых у идентифицированных счетов нет.

llaiii
21 января 2016, 06:00

Если данные предназначены для гос органов то зачем вы спрашиваете мое место рождения, дату рождения и прочее, неужели госорганам не достаточно знать мое имя и серию номер паспорта чтобы узнать все остальное?

Яндекс.Деньги
21 января 2016, 06:00

Добрый день :) Данные не предназначены для госорганов — они хранятся у нас, на защищённом сервере, и никуда не передаются. А запрашиваем мы только те данные, которые нас обязывает запрашивать закон (если интересно — подробнее можно почитать в «Положении  об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма N 262-П  от  19.08.2004 г.».

orel8900
21 января 2016, 06:00

во первых ссылка на закон не рабочая,во вторых не верю я в это,очередная лазейка типа "по закону" чтобы наши данные собрать,а потом жди непонятные письма,типа я чтото выйграл,или кредитки в почтовый ящик,нет уж!Если уж сотовые операторы разбазаривают наши  данные направо налево,что потом на сотовый кучами приходят непонятные сообщения ,предложений о займах и прочая ерунда,то здесь уж тем более все мутно,здесь ни кто ничего не подписывает о неразглашении,то есть я солью свои паспортные данные добровольно непонятно куда и зачем,ваше просто обещание не разглашать,НЕ ВЕРЮ,пользоваться электронными деньгами прекращаю.

Маша
21 января 2016, 06:00

Этот пост был опубликован в мае — вероятно, со страничкой, на которой были обнародованы поправки, что-то случилось. Вот здесь можно посмотреть закон, о котором идёт речь: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162595/ 

Пользовательское соглашение на сайте Яндекс.Денег ничем не отличается от письменного договора, и если у вас есть кошелёк — значит и вы, и Яндекс.Деньги поставили под этим договором подпись. Предложения о займах мы не рассылаем :)

ALPHAS19961996
21 января 2016, 06:00

Здраствуйте я с Беларусии Горада Гомель я несмагу пройдци индефикацыю как мне вернуть свои деньги?у меня есть чек атом что я паполнял яндекс щет напешите пожайлусто мне на мыло

 

koteika.dobry
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте Мария, а если чтобы стать именным пользователем я ввёл не свои данные,а данные взятые из интернета,так как не было паспорта под рукой.Я могу пройти идентификацию, через свой паспорт в Евросети? Или же мои деньги так и застрянут в яндекс деньгах на замороженном счете?

Маша
21 января 2016, 06:00

Вам нужно написать в службу поддержки первым делом, и коллеги подскажут, что делать

koteika.dobry
21 января 2016, 06:00

Написал,к сожалению они отвечают не так быстро, как вы, или просто меня игнорят.

vasilievi4.vasilij2015
21 января 2016, 06:00

Добрый день. Подскажите пожалуйста какая информация будет доступна обо мне тому, кому я превожу деньги? Будут ли доступны моё имя и фамилия? А E-Mail?

Маша
21 января 2016, 06:00

Здравствуйте, если вы говорите о переводе с кошелька на кошелёк — то получатель увидит ваш номер счёта и "портрет пользователя", если он есть. Имя, фамилию, e-mail мы не передаём. 

Juggler
21 января 2016, 06:00

Странные дела творятся в яндексе деньгах.

В один прекрасный день как у всех тут внезапно вылезло: 

Ой! Сработал защитный механизм

С кошельком произошло что-то подозрительное. Есть вероятность, что его пытается использовать кто-то посторонний. Чтобы защитить деньги на счете, мы «заморозили» его — запретили платежи и переводы. Пожалуйста, не волнуйтесь: это временно.

Ну и т.д.

То есть они считают, что деньги эти больше не мои.

Окей, тогда у меня есть вопросы:

1) если это не мои деньги или деньги взломали, тогда кто оплачивал покупки в один и тот же магазин автозапчастей

YandexMoney23.02.2015 19:30:00

YandexMoney10.02.2015 9:30:13

YandexMoney02.02.2015 9:22:29

YandexMoney14.01.2015 9:33:58

 YandexMoney04.01.2015 15:15:35

и тогда по логике, пройдя идентификаию, я буду оспаривать эти платежи в суде, т.к. яндекс не уберёг мои кровные денежки и кто-то неизвестный проводил операции с моим кошельком,и пусть возвращают украденное!

2) если всё ж это был я - то чего от меня еще хотят?! у меня не менялись логины и пароли, не менялся телефон, плачу я в один и тот же магазин, и с какого нужен паспорт для совершения платежа в 1900р, если у меня статус именной?

 

Маша
21 января 2016, 06:00

Привет, в каждом банке и в каждой платёжной системе работает постоянный мониторинг операций по счетам. Если произошло что-то подозрительное  — могут уточнить данные, попросить перейти на усиленную защиту и тд. Когда счёт идентифицирован — вопросов меньше, когда анонимен — больше. Эти  условия есть в нашем пользовательском соглашении, хотя исполнять их порой неудобно — но это необходимо в целях безопасности. 

Juggler
21 января 2016, 06:00

хотелось бы понять, что же такого подозрительного произошло, ВНЕЗАПНО, что я решил 6й раз оплатить в тот же самый магазин примерно ту же самую сумму денег с того же самого счёта с тем же паролем и с тем же номером телефона привязанного, находясь за тем же самым компьютером в той же самой сети того же самого интернет-провайдера? и почему теперь за ради 1900р я должен куда-то отсылать по почте (которая никак не защищена и любое письмо может быть вскрыто) свои паспортные данные? какое отношение имеет требование регулятора на суммы свыше 15000р к безопасности вашей системы? кто завтра вам запретит потребовать именной перстень с печаткой или анализ днк? и почему у вас на сайте черным по белому написано, что БЕЗ ИДЕНТИФИКАЦИИ можно выводить суммы на карты, однако при попытке это сделать - ТРЕБУЮТ ИДЕНТИФИКАЦИЮ, хотя аккаунт именной? так и напишите - без идентификации недоступно НИЧЕГО. зачем вводить людей в заблуждение?

вы отдаёте себе отчёт, что люди, желающие мгновенно оплатить покупку, перечеслив с карты последние деньги к вам на счёт оказываются и без денег, и без возможности мгновенно выполнить свои обязательства перед продавцом. вы действительно считаете, что это нормальная практика?

вы понимаете, что придя к примеру в сбербанк и не взяв с собой паспорт, так как вам не надо перечислять больше 5000р, ВДРУГ какой-то операционистке почудится, что вы это не вы и надо предъявить паспорт?! я считаю, что в 2015 году так как работали в 90х работать уже просто неприлично!

И Маша, пожалуйста, потрудитесь объяснить как всё же связана безопасность аккаунта с предъявлением паспорта? Я что, когда приду к вам в офис, предъявлю паспорт и назову номер ЛЮБОГО кошелшька он станет моим? Нет - не станет, вы спросите логин и пароль и привязанный телефон. Какое тогда отношение имеет паспорт к безопасности именного счёта?! что изменится от паспорта, и почему я зная свои логин пароль и телефон который уже не один год привязан к яндексу не могу вдруг воспользоваться деньгами?

Маша
21 января 2016, 06:00

Давайте начнём с главного — вы обратились в службу поддержки? Чтобы уточнить детали именно о вашей ситуации — лучше всего написать туда, ведь у меня нет информации о вашем счёте :( 

Идентификацию у нас можно пройти разными способами, не только по почте (если вы ей не доверяете). Документы можно передать с человеком, которому вы доверяете. 

Juggler
21 января 2016, 06:00

обратился и получил стандартную отписку про идентификацию. в ТП никто не вникает в суть проблемы - копипаст и следющий. мне не нужна идентификация, я не собираюсь платить с ЯДа больше 5000р, а значит мне достаточно статуса именной. как мне вернуть доступ к моим деньгам в статусе именной?

отправил новый [Запрос 2015041433020651]

Маша
21 января 2016, 06:00

Ну вот, так гораздо яснее :( Если для счёта получен именной статус с данными недействительного паспорта — счёт необходимо идентифицировать, пользоваться им в именном статусе больше нельзя. 

Juggler
21 января 2016, 06:00

внимание вопрос - а почему он ВНЕЗАПНО стал недействительным? до этого несколько лет был ок - а теперь вот такая беда?

Маша
21 января 2016, 06:00

Потому что последняя проверка данных этого паспорта в базе ФМС показала, что среди действительных он не значится. По результатам этой проверки расходные операции по счёту были приостановлены.

Juggler
21 января 2016, 06:00

"Ой! Сработал защитный механизм

С кошельком произошло что-то подозрительное. Есть вероятность, что его пытается использовать кто-то посторонний. Чтобы защитить деньги на счете, мы «заморозили» его — запретили платежи и переводы. Пожалуйста, не волнуйтесь: это временно."

какое отношение введенные данные паспорта имеют к взлому аккаунта?

catiasimonovitch
21 января 2016, 06:00
Добрый день. Мой яндекс кошелек находится в статусе анонимного пользователя, однако я не могу положить деньги себе на сотовый телефон. Почему?
Маша
21 января 2016, 06:00
catiasimonovitch,
уточните, пожалуйста, вы не можете пополнить счёт российского оператора?
dragneol
21 января 2016, 06:00
Мне скинули деньги на неидетифицированную карту ЯД по старой традиции. Без идентификации можно вернуть деньги отправителю или на другой счет ЯД?
Маша
21 января 2016, 06:00
dragneol,
каким способом вам переводили деньги и куда? Переводом на карту или кошелёк.
dragneol
21 января 2016, 06:00
Маша,
на кошелек с карты сбера, я украинец
Дарья Андрианова
21 января 2016, 06:00
dragneol,
добрый день! Отказаться от перевода нельзя, но вы можете без идентификации потратить деньги в российских магазинах или вывести в банкомате с помощью нашей карты.
wewasa
21 января 2016, 06:00
куда писать если не пришли деньги на кошелек
Маша
15 февраля 2016, 18:05
wewasa,
в службу поддержки: https://money.yandex.ru/feedback
stadnikov76
21 января 2016, 06:00
А как пройти верификацию в случае если я гражданин России, но живу в другом государстве и на руках загранпаспорт?
Дарья Андрианова
21 января 2016, 06:00
stadnikov76,
добрый день! А действительного российского паспорта нет или просто не с собой?
stadnikov76
21 января 2016, 06:00
Так как я постоянно проживаю в Эстонии, то у меня нет местного российского паспорта. Есть только российский загранпаспорт. Но его номер и серия состоят из 9 цифровых символов.
Дарья Андрианова
21 января 2016, 06:00
stadnikov76,
подойдет загранпаспорт РФ, если вы гражданин РФ. Только нужен будет дополнительный документ: миграционная карта, или вид на жительство, или другой.
shodikomilov
5 февраля 2016, 19:15
Привет Маша ! Пожалуйста скажите сколько денег можно снят под анонимним из кошелка в месяце ? максималная суму сколько будеть дават
Яндекс.Деньги
8 февраля 2016, 19:33
shodikomilov,
выводить деньги из анонимного кошелька онлайн нельзя. Если у вас есть карта Яндекс.Денег к анонимному кошельку — вы сможете снять в банкомате не более 5000 рублей в сутки и не более 40 000 рублей в месяц.
Анастасия Литвинова
11 февраля 2016, 07:13
Здравствуйте! Я из Казахстана и могу пройти идентификацию только по заявлению, отправленному по почте. К сожалению, не могу скачать бланк заявления. Не могли Вы мне его прислать на почту anastassia.eto.ya@gmail.com ?
Заранее благодарю и жду ответа.
Маша
15 февраля 2016, 18:03
Анастасия Литвинова,
отправили.
Vovchik Abramov
12 февраля 2016, 06:06
Здравствуйте, ввел все данные которые требовались, прошла неделя, заблокировали все платежи и переводы, как быть?
Маша
15 февраля 2016, 18:04
Vovchik Abramov,
вы обращались в службу поддержки? https://money.yandex.ru/feedback
andrewgarcia1994
13 февраля 2016, 06:12
Скажите пожалуйста, могу ли я лично прийти к вам в офис в Москве, идентифицировать свой кошелёк и выпустить карту Яндекс денег? (Гражданин Молдовы)
Маша
15 февраля 2016, 18:05
andrewgarcia1994,
привет, вы можете пройти идентификацию в офисе и взять на ресепшене моментальную карту, которую можно использовать с кошельком.
andrewgarcia1994
15 февраля 2016, 19:49
Маша,
Мне будут доступны все возможности кошелька? И могу ли я выпустить именно карту Яндекс денег, а не моментальную?
sashashtein
27 марта 2016, 18:14
Я хочу совершить денежный перевод меньше 1000 рублей. Я обязан заполнять анкету ?У меня кошелек самый простой, неименной никакой. И еще, в вебмани требуют скан паспорта, в яндекс-деньгах он нужен в моем случае ( не собираюсь заводить никакие именные кошельки)? Далее, совершаю я платеж, мне предлагают заполнить анкету, так ? Ну заполняю я, дальше что ? Платеж мой доходит получателю ? Как скоро ? А если у меня номер телефона зарегистрирован не на меня, а на родственника, это как, будет несоответствие ?
danil.melnikov.ru
16 мая 2016, 17:53
Здравствуйте если я нахожусь в анонимном режиме я с могу например оплачивать товары с алиэкспресс ?
karpanova2016
1 июля 2016, 13:40
Добрый день. хочу уточнить. я являюсь гражданином России и вид на жительство в Литве. Я прохожу идентификацию как гражданин России или как иностранный гражданин для получения доступа к своему яндекс-кошельку?
Яндекс.Деньги
4 июля 2016, 15:29
karpanova2016,
при заполнении заявления на идентификацию  указывайте данные паспорта РФ, а в разделе 3 "право на пребывание" — информацию из вида на жительство.
Gabriel Shamai
16 июля 2016, 00:39
Здравствуйте, я гражданин РФ и Израиля, внутреннего паспорта РФ у меня нет и небыло
(есть загранпаспорт РФ и, на постоянном учете в Генеральном консульстве.)
Проживаю в Израиле на ПМЖ «постоянное место жительства»
Прошёл недавно идентификацию "Именной", всё вроде хорошо.
Получаю почту от ЯД (С паспортными данными, которые вы указали на нашем сайте, что-то не так. Из-за этого вы пока не можете платить и переводить деньги. Не переживайте, это легко исправить.
Отсканируйте и отправьте нам главную страницу паспорта. Служба поддержки сверит данные, и вы сможете пользоваться кошельком как раньше.)
Отправил скан-копию паспорта РФ и Израиля, написал что нет внутреннего РФ.
Получаю снова почту от ЯД (Нам пришлось временно остановить расходные операции по Вашему кошельку.

Для их восстановления Вам необходимо выбрать любой из указанных ниже способов и пройти идентификацию. Это предусмотрено Соглашением об использовании сервиса: https://money.yandex.ru/offer (пункт 9.1.4). Как только Вы станете идентифицированным пользователем, мы сможем открыть для Вас доступ к кошельку. По требованиям безопасности мы не можем раскрыть все нюансы в этом письме.
Вот теперь я совсем не понимаю, это вы не доверяете загранпаспортам выданным Генеральным консульством РФ в Хайфе?
В паспорте написано кем выдано.
Сейчас у меня в кошельке написано: С вашими паспортными данными что-то не так, платежи приостановлены. Пройдите идентификацию.
Для чего-же тогда проходить Именной ? (доступен только для граждан РФ)
Или я гражданин второго сорта ?
Я не хочу тратить 1000 шекелей, что на рубли это 16000 и, пройти идентификацию как не гражданин РФ.
Я не хочу тратить на переводы и апостиль.

Мне достаточно Именного.
Что теперь делать ?
Забыть о «Яндекс» ?
(прошу прощение за ошибки, запятые и точки)







Яндекс.Деньги
18 октября 2016, 12:36
Gabriel Shamai,
простите, пропустили ваш комментарий. Мы просим пройти идентификацию, если данные, введённые для именного статуса, не были найдены в базе ФМС. Вы можете прислать нам на bloghelp@yamoney.ru скан-копию вашего российского паспорта для проверки данных.
Александра Каплан
6 августа 2016, 06:56
Почему не могу вывести средства ? Идентифицированный кошелёк.
Яндекс.Деньги
17 октября 2016, 12:08
Александра Каплан,
простите, пропустили фаш комментарий. Если проблема ещё актуальная, пришлите, пожалуйста, скриншот ошибки пополнения нам на bloghelp@yamoney.ru — поможем.
Андрей
8 августа 2016, 19:32
Прошли идентификацию в Украине, но при зачислении денег требует данные паспорта РФ. Что за дела?(. И как это исправить?
Яндекс.Деньги
9 августа 2016, 12:08
Андрей,
пришлите, пожалуйста, подробности на bloghelp@yamoney.ru.