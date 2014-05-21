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Блог Денег

Как правильно оформить заявление на идентификацию за пределами России

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Внимательно прочитайте этот пост, если собираетесь отправить нам заявление на идентификацию — у нас кое-что изменилось.

До недавних пор мы просили вас заверять у нотариуса подпись на распечатанном заявлении, заполненном по-русски. В некоторых странах поиск нотариуса, который может заверить именно подпись на заявлении, превращался в сложный, долгий и недешевый «квест».

Подготовка к идентификации по заявлению теперь выглядит так:

1. Сделайте копию основного разворота паспорта (с фотографией) и копию страницы с регистрацией (если такая страница в вашем паспорте есть).

2. Распечатайте заявление и заполните его. Если нотариус не работает с русскоязычными документами, вы можете заполнить заявление на вашем государственном языке — это не проблема

3. Заверьте у нотариуса что-то одно: подпись на заявление или копию паспорта. Этого достаточно, если вы находитесь в России, Азербайджане, Албании, Алжире, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Грузии, Египте, Испании, Йемене, Казахстане, Киргизии, на Кипре, в Китае, на Кубе, в Латвии, Литве, Молдавии, Монголии, Польше, Румынии, Словакии, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Чехии, Эстонии.

Если вы находитесь в других странах, на заверенную копию паспорта или анкету нужно поставить штамп «Апостиль».

4. Отправьте документы (заверенную копию паспорта и анкету с вашей подписью ИЛИ анкету с заверенной подписью и копию паспорта) нам на проверку.

  • Адрес для отправки почтой — 119021, г. Москва, а/я 57, ООО НКО «Яндекс.Деньги».
  • Адрес для отправки с курьером — в московский офис Яндекс.Денег (ул. Льва Толстого, д. 18Б).
  • Если кто-то из ваших знакомых отправляется в ближайшее время в Москву или Санкт-Петербург, вы можете передать документы вместе с ним.


И обратите внимание: если вы уже отправляли нам какое-нибудь заявление (например, на восстановление платёжного пароля или привязку нового номера телефона), то вы можете пройти идентификацию по упрощенной процедуре (по e-mail).

А если вам ещё нет 18 лет, то к описанным выше документам надо приложить согласие от родителей на использование вами сервиса, заверенное у нотариуса.

92 комментария
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Dimon4ikz
21 января 2016, 05:59

На гос.языке получилось заверить без проблем, спасибо за такое решение!

logacova
21 января 2016, 05:59

Скажите пожалуйста,нужно ли переводить заверительную надпись нотариуса,если она не на русском языке?

analytiker
21 января 2016, 05:59

Я исходил из того, что не сказано - значит, не нужно. Отправил заверенную копию украинского паспорта и простое заявление.

analytiker
21 января 2016, 05:59

Вот вам выдержки из "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам":

 

Статья 13. Действительность документов

1. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях других Договаривающихся Сторон без какого-либо специального удостоверения.

2. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон рассматриваются как официальные документы, пользуются на территориях других Договаривающихся Сторон доказательной силой официальных документов.

 

Статья 17. Язык

В отношениях друг с другом при выполнении настоящей Конвенции учреждения юстиции Договаривающихся Сторон пользуются государственными языками Договаривающихся Сторон или русским языком.

 

Конвенция вступила в силу для государств:
Белоруссия, Казахстан, Узбекистан - 19.05.1994;
Россия - 10.12.1994;
Таджикистан - 20.12.1994;
Армения - 21.12.1994;
Украина - 14.04.1995;
Киргизия - 17.02.1996;
Молдавия - 26.03.1996;
Азербайджан, Грузия - 11.07.1996;
Туркмения - 19.02.1998.

Сергей
21 января 2016, 05:59

Т.е. сейчас одного нотариально заверенного заявления недостаточно ?

В таком случае что будет с идентификацией, если отправлено только заявление до изменений, когда не упоминалось ничего о паспорте ? Достаточно ли будет скана ?

Спасибо.

Маша
21 января 2016, 05:59

Достаточно. Или заявление, или копия — заверить что-то одно. Если вы отправили заверенное заявление — всё будет хорошо.

Виталий Кукуй
21 января 2016, 05:59

Можно ли отправить документы заказным письмом? И по какому адресу, на Льва Толстого или на а/я 57? 

Маша
21 января 2016, 05:59

Письмом — на а/я. Можно и нужно.

Виталий Силин
21 января 2016, 05:59

Скажите, если не секрет, а как часто вы почту с абонентского ящика забираете? :-)

А то Почта России полторы недели по Москве анкету таскала, теперь она два дня как прибыла в место вручения, но так до сих пор и не вручена :-(

А потом ещё 7 дней, пока вы её обработаете придётся ждать.

Совсем печаль и тоска:-(

Маша
21 января 2016, 05:59

Забираем каждый день. Прибавляйте 7 дней на обработку и не печальтесь :)

UristsUZ
21 января 2016, 05:59

Письмо прибыло в место вручения почти неделю назад 13.06.2014. Но до сих пор статус не изменился на "Вручено"

А в службе тех поддержки вообще дают такие сроки

Если Почта России присваивает статус "вручение адресату", то обычно, заявление попадает к нам в офис в течение недели с курьером. Как только Ваше заявление окажется у нас, оно будет незамедлительно рассмотрено

Получается правильный срок после прибытия на место вручения- неделя после прибытия-неделя после вручения-неделя на рассмотрение+ неделя на доставку к месту вручения (минимум). И того минимум месяц.

На до бы как то ускорить. Судя по трекеру письмо из Узбекистана на территории России окозалось через пару дней. Остольная проволочка уже на месте.

 

 

 

 

 

 

 

 

koriryna
21 января 2016, 05:59

Добрый день! Анна, у меня такие вопросы. 1. Я живу в Испании. По местным законам копию паспорта можно заверить в любом государственном учреждении: полицейском участке, мэрии и т.д.Не обязательно идти к нотариусу. Примите ли вы заверенные таким образом документы? 2. Я скачала форму заявления, заполнила, но не могу ее распечатать. Мой принтер не распознает файл с таким расширением RTF (.rtf). Пришлось делать скриншот заявления и распечатывать его. Как можно распечатать заявление? Может нужно конвертировать файл в другой формат? Если да, то в какой? Или можно прислать скриншот?

Маша
21 января 2016, 05:59

Добрый день, если в мэрии и полицейском участке заверение именное (то есть уполномоченный сотрудник своим именем и подписью подтверждает то, что он заверяет) — можно и без нотариуса. Я могу прислать вам заявление в удобном вам формате (на koriryna@... - да?). 

koriryna
21 января 2016, 05:59

Маша ! Спасибо большое за ответ. Буду благодарна, если вы мне пришлете заявление на этот эмейл  koriryna@.

Маша
21 января 2016, 05:59

Отправила вам форму, посмотрите почту, пожалуйста :)

koriryna
21 января 2016, 05:59

Машенька! Спасибо большое! Получила. Доброго Вам дня!

nurok.p2011
21 января 2016, 05:59

 

Здравствуйте. Удалось ли Вам идентифицировать кошелек по DNI?  у меня таже проблема. Я живу в испании .  но я так понимаю, что можно заполнить анкету на русском, а ПОДПИСЬ только подтвердить у нотариуса на испанском языке.  Или я чего то не понимаю?Подскажите, пожалуйста

Маша
21 января 2016, 05:59
Даже если анкета будет на русском, а нотариат испаноязычный — нам, увы, потребуется дополнительное время на перевод печати. В этом смысле для нас всё равно: заполнять всю анкету на испанском или только подпись. А готов ли нотариус в Испании заверить документ на другом языке — лучше как раз на месте у нотариуса узнать :)

Если у вас есть российское гражданство — можно пройти идентификацию по российскому загранпаспорту и заверить документы в российском консульстве. 
nurok.p2011
21 января 2016, 05:59

 

Маша. Очень вовремя увидела Ваше сообщение. 1. Живу ВРЕМЕННО в Испании, но Паспорт у меня белорусский (в том то и дело, что в испании нет бел.консульства). Есть временный испанский паспорт. Тогда придется по испанскому паспорту заполнять  заявление для идентифицикации? 2. Вы написали. Что на перевод будет затрачено время.  можете хотя бы приблизительно сориентировать сколько по времени это займет? 3.И еще вопрос в белорусском паспорте идет перевод имени и фамилии сначала на русском. Затем на белорусском. И с белорусского только переводится на английский. И соответственно есть расхождение в написании имени и фамилии  например Анна(рус) – Ганна(бел) – Hanna(анг). И соответственно испанский паспорт оформлен с английского варианта. Мне тогда надо предоставить только фотокопию испанского паспорта? (я совсем запуталась). Благодарю за ответ

Маша
21 января 2016, 05:59

Коллеги подсказывают вот что:

 

Нотариальные действия для граждан Республики Беларусь, проживающих в Испании, также могут осуществляться:


· Консульской службой Посольства Российской Федерации в Испании (г. Мадрид).

· Генеральным Консульством Российской Федерации в Барселоне,

Проще всего будет заполнить заявление по белорусскому паспорту (версия на русском языке) и заверить в Консульстве РФ на русском. + в качестве документа, подтверждающего законность пребывания в Испании, приложить копию Временного испанского паспорта.

td7untitjied
21 января 2016, 05:59

Извиняюсь, но что надо говорить испанцам чтобы заверили паспорт? И работает ли это с загран паспортом?

koriryna
21 января 2016, 05:59

td7untitjied, я узнавала в Мерии и в полицейском участке. Мне сказали, что они не подтверждают наши загранпаспорта. Но что в Extranjeria можно подтаердить DNI.  В Анкете  говорится,что нужны Реквизиты документа, подтверждающего личность. Я так понимаю, что это не обязательно должен быть паспорт. Ведь DNI - это испанский документ, который подтверждает личность. Думаю, что он тоже подходит, если мы живем в Испании. Интересно, что Маша скажет по этому поводу? 

shutterfoto
21 января 2016, 05:59

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если письмо заказное с идентификацией, покинуло территорию Украины 25 мая, как скоро можно ожидать что оно попадёт к вам? Хотя бы, примерные сроки, на основании подобных уже полученных писем. Спасибо!

Маша
21 января 2016, 05:59

Здравствуйте, обычно пару недель. 

prodostavkaby
21 января 2016, 05:59

Подскажите, пожалуйста, мое письмо с заявлением 27.05.14 получено Вами. До сих пор мой статус не изменился. Я понимаю, что сейчас у Вас просто завал, но хоть на какие сроки рассчитывать?

Маша
21 января 2016, 05:59
Всё ещё ничего?
rasi.ust
21 января 2016, 05:59

Доброго времени суток, живу за рубежом, принял решение о необходимости идентификации кошелька Яндекс.Деньги. Подпись на заявлении уже заверена нотариусом (на обратной стороне заявления, на русском языке), сегодня чуть-было не отправил письмо через DHL, вот теперь возник вопрос, обязательно ли к заверенному заявлению прикладывать копию паспорта? Или достаточно будет одного заверенного заявления?

Маша
21 января 2016, 05:59
Достаточно заявления с заверенной подписью.
vivilora
21 января 2016, 05:59

Маша, здравствуйте! Месяц назад уже списывалась здесь с вами. Сразу же 16 мая, после принятия нового закона, отправила документы на идентификацию почтой (я гражданка Грузии). 16 же числа был последний входящий платеж, который я уже не смогла принять, и сегодня, как я понимаю, он вернулся обратно отправителю. Письмо почтой, судя по всему, так и не дошло, потому что в аккаунте нет никаких уведомлений. Пытаюсь отправить из аккаунта письмо в техподдержку - почему-то оно не отправляется, кнопка отправки крутится, но не срабатывает уже второй день. Подскажите, пожалуйста, как теперь поступить? Быть может, можно как-то отправить на идентификацию документы по электронной почте, месяц прошел, и у меня ведь нет никакой гарантии, что это письмо по обычной почте вообще придет. А я хочу продолжать работать с Яндекс деньгами. И почему не отправляется письмо в техподдержку? Словом, подскажите пожалуйста, что мне делать. Спасибо!

Маша
21 января 2016, 05:59
Вы отправили простым письмом или заказным? У вас есть номер для отслеживания движения письма на почте? Если вы напишите мне на smm@yamoney.ru ваши ФИО и номер счёта, мы здесь перепроверим, поступало ли к нам ваше письмо.
vivilora
21 января 2016, 05:59

Написала, спасибо, буду ждать

vivilora
21 января 2016, 05:59

Маша, извините, что снова беспокою. По тому адресу, что вы дали smm@yamoney.ru никакого ответа до сих пор нет. Сегодня была здесь у себя на почте, мне ответили, что письмо уже 27 мая было на месте. Написать в техподдержку напрямую из Яндекс денег не получается, кнопка так и не срабатывает. Подскажите, пожалуйста, что мне делать, как узнать, пришли ли документы, и на каком этапе находится аудентификация моего кошелька? Спасибо

mq.maksim
21 января 2016, 05:59

Отправлял письмо 20 мая, до сих пор не было никакого уведомления, в поддержке сказали что мы не получали вашего письма. Больше месяца прошло, боюсь что оно где-то затерялось или застряло по каким-то причинам… Перевод будет висеть до 02.07, а ещё время на рассмотрение учитывать, то он точно назад уйдёт : ( Остаётся только в Харьков ехать в пункт идентификации, на письмо как-то уже не надеюсь. Отправлял заказным авиа на а\я

mq.maksim
21 января 2016, 05:59

Большое спасибо, Маша! Вопрос решен! Письмо всё таки получено, но как и думал из-за завала сроки на обработку немного увеличились…

alena.isaeva.mh
21 января 2016, 05:59

Можно уточнить по поводу "Если нотариус не работает с русскоязычными документами, вы можете заполнить заявление на вашем государственном языке "

То есть, саму форму переводить не нужно (названия пунктов "Фамилия", "Имя" и т.п.)? Просто писать свои данные на украинском, так?

iren196806
21 января 2016, 05:59

"Если нотариус не работает с русскоязычными документами.."

Вообще-то нотариус не заверяет данные, которые написаны, он заверяет подпись. То есть вы при нем расписываетесь и он заверяет, что это вы расписались. А под чем вы расписались его вообще не должно волновать. 
Просите заверить подпись под заявлением, а не само заявление.
Я писала на двух языках только те данные, которые стоят в документах, чтобы не было расхождения в данных.  

iren196806
21 января 2016, 05:59

Не знаю какой выход из ситуации. Я живу в Германии. Форму заполнила и заверила подпись. 
Копию удостоверения личности скопировала, заверила. Поставила Апостиль в Министериуме в Потсдаме.
Мое письмо получили. Но утверждают, что нет апостиля.  
Апостиль большой и его поставили на обратной стороне листа. Может проблема в этом? Право странно его не увидеть. Он занимает поллиста. 
Написала. Обещали перепроверить, но снова говорят, что его там нет. 
Какой-то тупик. Как дальше действовать непонятно. 
На последнее мое письмо от 6 августа вообще не отреагировали.  

Маша
21 января 2016, 05:59
Подскажите, удалось ли в итоге решить проблему?
iren196806
21 января 2016, 05:59

Да. Хотя для это пришлось вести долгие переписки. Уже пробовала дозваниваться, ждала 40 минут очереди, но там сидит человек, который не в курсе и ему надо так же узнавать у других в чем дело. 

После получения и подтверждения на сайте своих данных мне вдруг сново пришло письмо с отказом. 
Пришлось копировать и отправить всю переписку до этого. Но во второй раз все быстрее решилось. Правда пришлось заново пройти подтверждение.

Но, слава Богам, все заработало. 

andarik
21 января 2016, 05:59

Анна скажите, пожалуйста, а для идентификации подойдет перевод моего паспорта с английского на русский язык +копия паспорта и все это прошито и с печатью нотариуса.

Маша
21 января 2016, 05:59
Нотариального заверения достаточно, если вы находитесь в России, Азербайджане, Албании, Алжире, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Грузии, Египте, Испании, Йемене, Казахстане, Киргизии, на Кипре, в Китае, на Кубе, в Латвии, Литве, Молдавии, Монголии, Польше, Румынии, Словакии, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Чехии, Эстонии. Для тех, кто находится в других странах, есть дополнительное условие: нужно поставить на заверении штамп «Апостиль».
nodara199222
21 января 2016, 05:59

идентификации Dotumentebi отсылаться на этот адрес грузинской почта,,,,,,,119021, г. Москва, а/я 57, ООО НКО «Яндекс.Деньги» ,10 дней и у меня нет ответа


Разве документы, отправленные по правильному адресу?

Маша
21 января 2016, 05:59

Срок доставки письма зависит от работы почты. Если у вы отправили заявление заказным письмом, и у вас сохранился номер отправления (чек с почты?) — по нему можно отследить, где оно сейчас находится. 

nodara199222
21 января 2016, 05:59

Я заморожены у меня есть деньги

nodara199222
21 января 2016, 05:59

И документы, отправленные на этот адрес,,

119021, г. Москва, а/я 57, ООО НКО «Яндекс.Деньги

Правильно ли это?

nodara199222
21 января 2016, 05:59

И документы, отправленные на этот адрес,,

119021, г. Москва, а/я 57, ООО НКО «Яндекс.Деньги

Правильно ли это?

Маша
21 января 2016, 05:59

да, верно)

nodara199222
21 января 2016, 05:59

Я потеряю свои документы?

Маша
21 января 2016, 05:59

Почему? Вы отправили их на верный адрес — нет никакой причины, чтобы они потерялись. Как только они поступят к нам — их обработают, и в кошельке появится ссылка для подтверждения идентификации.

nodara199222
21 января 2016, 05:59

Пожалуйста, ответьте на мой вопрос

vse10palcev
21 января 2016, 05:59

Здравствуйте. Можно ли отправлять обычным письмом из Украины ? Заказным дороговато учитывая услуги нотариуса. Сроки не столь важны.

Маша
21 января 2016, 05:59

Можно, но если оно потеряется — просим никого не винить :(

vse10palcev
21 января 2016, 05:59

Спасибо за ответ, уже отправил две недели назад. Заказное тоже может потерятся. От этого никто не застрахован. Ещё отправлю если потеряется)

 

vse10palcev
21 января 2016, 05:59

Обычное письмо, Украина. 2 недели и кошелёк индефицирован.

Бексултан
21 января 2016, 05:59
Маша,
можете пожалуйста помочь?
Бексултан
21 января 2016, 05:59
объясните пожалуйста мне надо заполнить заявление в excel или распечатать и потом от руки заполнять
Маша
21 января 2016, 05:59
Бексултан,
похоже, мы вам уже ответили на нашей ВК-странице. Но на всякий случай продублирую: заполнить можно и от руки, и на компьютере. Главное, чтобы ваша подпись была оригинальной (от руки).
foydalanuvchi
21 января 2016, 05:59
Здравствуйте Маша! Хотел спросить о анкете.В анкете есть поля ИНН/СНИЛС вот здесь у меня ИНН номер есть СНИЛС что делать! Вот этого я не понял что написать нужен? Я из Узбекистана
hautak
21 января 2016, 05:59
Здравствуйте, Маша. Я из Латвии. У нас по закону нотариус не имеет право заверять копию паспорта. Хочу узнать, если нотариус заверит заявление на государственном языке и если будет копия паспорта без заверения, то этих документов хватает для отправки?
poznishev-us
16 марта 2016, 14:08
Подскажите кто устанавливает тарифы индентификации яд деньги ?
по чему я это спрашиваю потому как большая разница в цене оплаты за это действие.
Я живу в г Донецке Украина теперешняя ДНР , и цена индентификации составляет 3200р
в самой украине цена 150гр~(450р-500р),а в самой россии это копейки составляет почему такой разбег ?
masterz1zzz
28 мая 2016, 07:58
Писал в службу поддержки неделю назад, ответа до сих пор нет. Поддержка отвратительная!
Если мне 30, вторую страницу паспорта тоже ксерить и заверять?
Яндекс.Деньги
30 мая 2016, 12:23
masterz1zzz,
подскажите нам, плз, номер обращения — ускорим рассмотрение. 
masterz1zzz
30 мая 2016, 12:47
Яндекс.Деньги,
Я уже удалил автоматическое письмо. Я выше указал вопрос, хоть тут можно ответить?
>> Если мне 30, вторую страницу паспорта тоже ксерить и заверять?
Яндекс.Деньги
31 мая 2016, 10:53
masterz1zzz,
нам нужны копии страниц паспорта с фотографией, регистрацией и о ранее выданных паспортах.
mr.avzal
27 августа 2016, 14:24
Здравствуйте. Я один раз отправил документы на идентификацию, но оказалось нотариус не правильно сделал заверение, так как не понимали что вообще делали. Многие нотариусы не знали о чем я говорю, тот который как будто понял напортачил!


Я бы был очень благодарен, если Вы отправите мне на почту образец заверения подписи  и образец заверения копии паспорта (конечно с скрытыми данными).


Заранее спасибо
Яндекс.Деньги
30 августа 2016, 18:01
mr.avzal,
пришлите, пожалуйста, на bloghelp@yamoney.ru номер обращения в службу поддержки, где говорится о неверном заверении.
Alexandr
13 февраля 2017, 12:53
Скажите пожалуйста, что делать если не получается заполнить анкету? Все паспортные данные верны (да, российский), но пишет, что была допущена ошибка при заполнении, что это может быть? 
11 11
16 мая 2017, 21:36
Подскажите пожалуста,я отправил документы по адресу 119021, г. Москва, а/я 57, ООО НКО «Яндекс.Деньги» месяц назад,чек не сохранилься,могу ли я узнат дошло ли до вас почта?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 мая 2017, 16:04
11 11,
мы можем проверить - пришлите нам, пожалуйста, подробности на bloghelp@yamoney.ru , поищем ваше письмо.
rustamaymebel
26 июля 2017, 11:15
Здравствуйте, возникла проблема с заверением подписи на анкете или копии паспорта. Проживаю в Туркменистане, нотариальная контора отказывается заверять копию паспорта и даже подпись на анкете. Вопрос: Могу ли я заверить свою подпись в другой стране, например Турции?  т.к. часто там бываю, рассматриваю только этот выход из сложившейся ситуации. Заранее спасибо. Может подскажете какие варианты есть еще...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 июля 2017, 17:46
rustamaymebel,
в Туркменистане можно заверить подпись на анкете, пожалуйста,  попробуйте обратиться к услугам более квалифицированного специалиста. Пользователи вашего региона успешно проходят идентификацию этим способом, надеемся, все получится :) 

rustamaymebel
26 июля 2017, 18:12
YaMoneyHelp,
Спасибо, поеду в Ашхабад, попытаю счастье там )
serdar9449
15 января 2018, 20:42
нельзя ли пополнить анкету данных в интернете?  
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января 2018, 14:13
serdar9449,
если у вас есть внутренний паспорт РФ - можно! А если документ другой, понадобится уже идентификация. 
Сергей Палий
22 января 2018, 23:56
Какая процедура идентификации действует на сегодняшний день для жителей Украины?
1. Та, которая описана на этой странице
2. На странице по ссылке:  https://yandex.ru/support/money/identification/by-mail.html
В первом случае другая форма анкеты клиента в формате Word и переводить с украинского языка на русский у переводчика документы (анкету и копию паспорта) не нужно.
Во втором случае образец анкеты в формате pdf по ссылке https://money.yandex.ru/i/forms/identification_application.pdf
и предусмотрена другая процедура с переводом:
"Если в паспорте всё указано на любом языке, кроме русского:
Заверьте у нотариуса паспорт. Если в вашей стране так нельзя, заверьте свою подпись на заявлении.
Отправляйтесь к переводчику: он должен перевести на русский язык ваш паспорт и заверение нотариуса.
Заверьте у нотариуса подпись переводчика."
Для меня проще первая процедура. Вторая требует больших временных и финансовых затрат. Процедура же идентификации через агента ещё более запутанная и затратная
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 января 2018, 11:41
Сергей Палий,
Уточните, пожалуйста, данные в паспорте дублируются на русском языке? 
Сергей Палий
29 января 2018, 01:33
YaMoneyHelp,
 На 2 странице паспорта данные на русском (Ф.И.О,, дата и место рождения, пол, кем и когда выдан паспорт). Есть графа место жительства (стр. 13) на русском, но в украиноязычном штампе место проживания вписано на украинском.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 января 2018, 14:24
Сергей Палий,
тогда чтобы пройти идентификацию, вам нужно:
-сделать копию главного разворота паспорта и второй страницы (с данными на русском языке),
-заполнить анкету (https://money.yandex.ru/i/forms/identification_application.pdf),
-один из этих документов заверить у нотариуса. 

Перевод не понадобится. 
Денис Кумакбаев
7 мая 2018, 14:10
хрень полная, почему нельзя было написать про идентификацию для других стран СНГ заранее, а пишут уже когда пополнили кошельки, чушь полная и обдираловка, не советую пользоваться этим сервисом, легче уже на киви или webmoney
Виктор Мищенко
11 августа 2018, 18:44
Здравствуйте, я малоимущий инвалид, живу в Киеве в Украине. Мне нужен счёт этот электронный для сбора денег себе на помощь и на операцию. Как я могу пройти идентификацию по электронной почте без нотариального заверения? У нас это тоже большая проблема, у меня нет денег на нотариуса и я сам по городу не передвигаюсь. Вы можете как-то упростить способ использования такими как я кошелька в вашей платформе? Эти заморочки постоянно, очень напрягает!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 августа 2018, 15:27
Виктор Мищенко,
в вопросах идентификации мы ограничены требованиями закона. К сожалению, чтобы пройти её, нужен оригинал или заверенная копия документа. Может быть, вам будет удобно обратиться к агентам
cool.alenkras
11 сентября 2018, 15:31
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, с какой периодичностью забирается почта? В статусе письма уже 5 дней стоит "Прибыло в пункт назначения" место "115035".
Спасибо!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 сентября 2018, 21:33
cool.alenkras,
добрый день! Коллеги забирают почту каждый рабочий день. Информация на сайте Почты России, к сожалению, может отображаться с запозданием. Пожалуйста, пришлите трек-номер письма на bloghelp@yamoney.ru
Лариса Рам.
7 декабря 2018, 16:24
У меня на руках два паспорта: внутренний и загран. Данные какого паспорта указывать в заявлении, или это не имеет значения? Что конкретно должно быть в конверте на отправку в офис Яндекса для идентификации? Заявление и ксерокопия паспорта, заверенная нотариусом?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 декабря 2018, 17:36
Лариса Рам.,
в заявлении нужно указать данные внутреннего паспорта. Весь процесс и список документов можно посмотреть тут


Еще по внутреннему паспорту РФ можно получить именной статус
botagoz.zhupar
31 января, 17:15
Здравствуйте! Я с Казахстана, у нас идентификация платная у агентов, я хотела отправить вам по почте. Но у меня не паспорт, а удостоверение личности. Оно подойдёт если заверить нотариально и приложить к анкете вместо паспорта??
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 января, 17:42
botagoz.zhupar,
да, именно оно нам и нужно. Не забудьте, пожалуйста, приложить заполненное заявление, подписанное от руки.
Ирина
31 июля, 04:44
Скажите пожалуйста, украинцам точно нужно заверять копию только первой странички паспорта и прописку? Просто вы пишите, что апостиль не нужен, а первая страничка украинского паспорта  с фото на украинском языке, а перевод только на второй (там где фото нет). Извините если вопрос глуп, у меня паспорт старого образца.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 июля, 11:54
Ирина,
апостиль не понадобится, а заверить у нотариуса можно страницу с фотографией и прописки без перевода на русский.
Ирина
31 июля, 21:14
YaMoneyHelp,
Спасибо, за объяснение. 
Обновлено 31 июля, 21:14
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 августа, 16:31
Ирина,
👌 
viktorijapavlovic
вчера, 19:56
Подскажите, как заполнить заявление? Должно быть отпечатано или можно письменно?