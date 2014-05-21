Как правильно оформить заявление на идентификацию за пределами России

Внимательно прочитайте этот пост, если собираетесь отправить нам заявление на идентификацию — у нас кое-что изменилось.

До недавних пор мы просили вас заверять у нотариуса подпись на распечатанном заявлении, заполненном по-русски. В некоторых странах поиск нотариуса, который может заверить именно подпись на заявлении, превращался в сложный, долгий и недешевый «квест».

Подготовка к идентификации по заявлению теперь выглядит так:

1. Сделайте копию основного разворота паспорта (с фотографией) и копию страницы с регистрацией (если такая страница в вашем паспорте есть).

2. Распечатайте заявление и заполните его. Если нотариус не работает с русскоязычными документами, вы можете заполнить заявление на вашем государственном языке — это не проблема

3. Заверьте у нотариуса что-то одно: подпись на заявление или копию паспорта. Этого достаточно, если вы находитесь в России, Азербайджане, Албании, Алжире, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Грузии, Египте, Испании, Йемене, Казахстане, Киргизии, на Кипре, в Китае, на Кубе, в Латвии, Литве, Молдавии, Монголии, Польше, Румынии, Словакии, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Чехии, Эстонии.

Если вы находитесь в других странах, на заверенную копию паспорта или анкету нужно поставить штамп «Апостиль».

4. Отправьте документы (заверенную копию паспорта и анкету с вашей подписью ИЛИ анкету с заверенной подписью и копию паспорта) нам на проверку.

Адрес для отправки почтой — 119021, г. Москва, а/я 57, ООО НКО «Яндекс.Деньги».

Адрес для отправки с курьером — в московский офис Яндекс.Денег (ул. Льва Толстого, д. 18Б).

Если кто-то из ваших знакомых отправляется в ближайшее время в Москву или Санкт-Петербург, вы можете передать документы вместе с ним.



И обратите внимание: если вы уже отправляли нам какое-нибудь заявление (например, на восстановление платёжного пароля или привязку нового номера телефона), то вы можете пройти идентификацию по упрощенной процедуре (по e-mail).

А если вам ещё нет 18 лет, то к описанным выше документам надо приложить согласие от родителей на использование вами сервиса, заверенное у нотариуса.