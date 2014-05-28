Блог Денег

Блог Денег

Как передать идентификацию «по наследству» всем своим счетам

Пост в архиве.

Некоторые пользователи имеют не один, а два, три и больше кошельков в Яндекс.Деньгах. Краудфандеры заводят отдельный счёт для каждого из проектов, благотворители — для разных акций, родители могут открыть дополнительный счёт для ребёнка, чтобы контролировать его расходы. Примеров много — и для всех у нас отличная новость: теперь, имея один идентифицированный счёт, вы можете легко передать этот статус «по наследству» остальным: через управление кошельком (кликните на область «Статус — идентифицированный») или по ссылке.

Введите в форму номер счёта, который вы хотите идентифицировать, или логин к нему. Подтвердите действие паролем.

Нажмите на кнопку «Перейти в другой кошелёк» и авторизуйтесь в том кошельке, куда вы «копируете» идентификацию. Во втором кошельке вы увидите информер «Незавершённый процесс» — кликните на него, проверьте идентификационные данные и подтвердите их.

Готово! Осталось подождать, пока данные будут обработаны — это занимает пару минут. После этого счёт получит все преимущества идентифицированного.

Обратите внимание: максимальное количество кошельков, которые можно идентифицировать по одному паспорту — 10 штук.

53 комментария
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partner
21 января 2016, 05:58

спасибо );-)

mishanovoleg
21 января 2016, 05:58
Не, я не тупой, но на всякий случай всё же уточню - то есть если я идентифицировался через платёж в Евросети, то "унаследовать" данные на другой кошелёк не получится?
Roman
21 января 2016, 05:58

Если через Евросеть, то, к сожалению, нельзя. А если в офисе, через Contact, Альфа-банк или Открытие, то передать идентификацию в другой кошелек можно.

mishanovoleg
21 января 2016, 05:58
То есть я всё правильно понял. Но для остальных, чтобы подобных вопросов не задавали, добавьте в текст про "Альфа-банк или Открытие". Чтобы были все варианты перечислены.
Маша
21 января 2016, 05:58

С января наследовать идентификацию можно и у счетов, прошедших идентификацию в Евросети: http://clubs.ya.ru/money/replies.xml?item_no=10566

supergemini
21 января 2016, 05:58

У меня вопрос, насколько это безопасно? Для того, что бы скопировать паспортные данные в другой счёт, достаточно подтвердить операцию плат. паролем или кодом из СМС. А что если платёжный пароль был украден, то злоумышленник, получивший доступ к идентифицированному Я.кошельку сможет просто так посмотреть чужие паспортные данные в процессе проверки их уже на другом счете?

Roman
21 января 2016, 05:58

Согласитесь, это прекрасный повод усилить защиту кошелька одноразовыми паролями.

supergemini
21 января 2016, 05:58

видать, придётся ;-(

Roman
21 января 2016, 05:58

Хорошее решение. И не только для идентификации :)

supergemini
21 января 2016, 05:58

Попью кровушки злоумышленникам, перейду на усиленную авторизацию, даже если они доступ к счёту получат, то жестоко обломаются в процессе... :-)

andrewtishkin
21 января 2016, 05:58

Заметил, что в пресс-центре не дописали про связь с банком;-)

Сергей Конев
21 января 2016, 05:58

Маша, у меня вот какой вопрос, другой кошелек можно создать с одним и тем же аккаунтом Яндекс или сначала нужно создать еще один аккаунт в яндекс, потом создать кошелек и лишь потом идентифицировать его при помощи идентифицированного аккаунта?

Маша
21 января 2016, 05:58

Второй вариант :)

Георгий Лапин
21 января 2016, 05:58

Спасибо!

Сергей Васьков
21 января 2016, 05:58

В свое время я проходил идентификацию в офисе Яндекса. При попытке передать идентификацию выдает ошибку. Ой! К сожалению, вы не можете скопировать идентификацию. Чтобы идентифицировать другой кошелек, вам нужно написать заявление и показать нам паспорт.

Маша
21 января 2016, 05:58

Такое может быть, если у вас больше 10 счетов. У вас больше? :)

Сергей Васьков
21 января 2016, 05:58

Нет, у меня один счет. У меня блокировалась учетная запись. Я на днях писал в ТП, чтобы ее разблокировали. Может быть в этом причина?

Маша
21 января 2016, 05:58

Напишите в службу поддержки о проблеме с копированием идентификации, пожалуйста, похоже, это какой-то частный случай, требующий специалиста :)

polonsku.andrey
21 января 2016, 05:58

Приветики Маша, а вам не кажется что было правильно сделать копирование идентификации таким образом, чтобы копии могли распостранятся с основного идентифицированного счета на 9 прилегающих.

А не как сейчас копию можно сделать с любого на который уже скопировал.

Маша
21 января 2016, 05:58

А почему вы считаете это правильным? Пользователь копирует свои паспортные данные между своими счетами, на что, по-вашему, влияет порядок, в котором он это делает?

polonsku.andrey
21 января 2016, 05:58

Порядок влияет на то, что любой из этих счетов к которому (недайбог) пользователь утратил доступ ввиду каких-либо форс мажорных обстоятельств, ставит под угрозу утечки его паспортные данные и копии идентификаций о чем он может быть совершенно не в курсе. Было бы правильно сделать привязку дополнительных счетов к основному счету и чтобы они отображались списком счетов без возможности перевязки и удаления. Но не мне вас учить, просто в качестве предложения.

Маша
21 января 2016, 05:58

Андрей, большое спасибо, передала ваш комментарий коллегам, отвечающим за идентификацию. 

Alexandr Magnus
21 января 2016, 05:58
Та же самая проблема - "Ой!". И никаких комментариев почему и как : (
jasmineST
10 августа 2016, 11:44
Подскажите, пожалуйста, а как быть в том случае, если я утратила контроль над вторым кошельком? Есть ли у меня возможность его закрыть, не закрывая основной кошелёк? 
Яндекс.Деньги
11 августа 2016, 16:56
jasmineST,
закрыть кошелёк можно — другой не пострадает, не переживайте. Для закрытия напишите, пожалуйста, в службу поддержки: supp@money.yandex.ru.
asanov.alischer
8 сентября 2016, 13:50
Здравствуйте! Я живу в Кыргызстане и хотел бы идентифицироваться, через почту выслать вам паспорт получается очень долго, но у меня в Москве есть друг, если он подъедет к вам в офис с Кыргызстанским паспортом и с разрешением на прибывании в России то вы ему сделаете индентификацию? если сделаете то после этого он мне может сделать идентификацию через свой кошелек?
Яндекс.Деньги
9 сентября 2016, 14:03
asanov.alischer,
здравствуйте, гражданин Кыргызстана может пройти идентификацию у нас в офисе со своим паспортом. В РФ без документа, подтверждающего пребывание, можно находиться до 90 дней. Если более — то уже нужно будет разрешение на пребывание. 
Копировать идентификацию можно только между своими кошельками.
zamko
1 марта 2017, 21:21
сейчас интерфейс поменялся. создайте новую инструкцию, плиз.
не ясно, как копировать идентификацию.
и пройти ее нет возможности.


исправьте, пожалуйста.
YaMoneyHelp
2 марта 2017, 14:32
zamko,
спасибо за предложение :) Подробная инструкция про копирование идентификации есть на нашем сайте: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=526041
vip.strobe
6 января 2018, 01:39
Здравствуйте! Столкнулся с лимитом в 10 кошельков по своему паспорту. А как мне быть, если необходимо зарегистрировать ещё? При этом, несколько из тех, которые больше не использую,  я удалил через яндекс.паспорт (то есть полное удаление аккаунта с почтой, кошельком и прочим), однако, данные о них по видимому ещё хранятся.  Нужно как то иначе закрывать уже не используемые кошельки чтобы вместо них сделать новые? 
Обновлено 6 января 2018, 01:43
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 января 2018, 15:54
vip.strobe,
да, чтобы закрыть кошелек, нужно написать об этом нам в поддержку. Если просто удалить аккаунт, счет продолжит существовать. 
and87735181
11 июня 2018, 16:18
не получается пройти идентификацию второго кошелька через уже идентифицированный, система пишет следующее: Чего-то не хватает
После того как вы прошли идентификацию, требования законодательства изменились. Поэтому теперь нам не хватает некоторых данных. Добавить их можно прямо на сайте.
Откройте главную страницу.
Кликните по ссылке «Идентификация» (она появится в левой колонке).
Заполните пустые поля и подтвердите изменение паролем.
После этого вы сможете вернуться к копированию идентификации.
Что дальше
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 июня 2018, 13:40
and87735181,
коллеги из поддержки уже занимаются вашим вопросом, как только всё уточним - сразу ответим. 
zhyrovy
12 июня 2018, 17:30
Если я гражданин Украины, могу ли я унаследовать паспортные данные из Альфа-банк Украина?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 июня 2018, 18:53
zhyrovy,
такого способа у нас нет, к сожалению. Вы можете выбрать удобный на сайте. 
arzamastseva-ann
13 июня 2018, 13:18
не получается пройти идентификацию второго кошелька через уже идентифицированный, система пишет следующее: Чего-то не хватает
После того как вы прошли идентификацию, требования законодательства изменились. Поэтому теперь нам не хватает некоторых данных. Добавить их можно прямо на сайте.
Откройте главную страницу.
Кликните по ссылке «Идентификация» (она появится в левой колонке).
Заполните пустые поля и подтвердите изменение паролем.
После этого вы сможете вернуться к копированию идентификации.
Что дальше. Не понятно, где искать эти пустые поля
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 июня 2018, 19:08
arzamastseva-ann,
подскажем - пожалуйста, отправьте номер кошелька нам в поддержку. 
Stanislav
14 сентября 2018, 16:07
Сделайте идентификацию через госуслуги! Получается для Крымчан нет бесплатных способов как в других регионах.. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 сентября 2018, 19:02
Stanislav,
передали коллегам ваше пожелание! 
krynigr1
19 октября 2018, 14:50
не получается пройти идентификацию второго кошелька через уже идентифицированный, система пишет следующее: Чего-то не хватает
После того как вы прошли идентификацию, требования законодательства изменились. Поэтому теперь нам не хватает некоторых данных. Добавить их можно прямо на сайте.
Откройте главную страницу.
Кликните по ссылке «Идентификация» (она появится в левой колонке).
Заполните пустые поля и подтвердите изменение паролем.
После этого вы сможете вернуться к копированию идентификации.
Что дальше. Не понятно, где искать эти пустые поля.
У меня такая-же проблема
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 октября 2018, 15:05
krynigr1,
напишите об этом в поддержку через форму, пожалуйста - поможем разобраться и найти решение! 
indira.omar04
14 ноября 2018, 23:59
скажите вот мой друг мне сделал идентифицированный кошелек 😉 теперь я могу сделать другим идентифицированный кошелек? тойс не будет проблем моему другу?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 ноября 2018, 17:50
indira.omar04,
обратите, пожалуйста, внимание на то, что копировать идентификацию с чужих кошельков в нашем сервисе запрещено - ее можно пройти только официальными способами. О них мы рассказали на этой страничке.
Сергей Крестинин
28 ноября 2018, 16:33
не могу пройти идентификацию второго кошелька через уже идентифицированный, система пишет : Чего-то не хватает
После того как вы прошли идентификацию, требования законодательства изменились. Поэтому теперь нам не хватает некоторых данных. Добавить их можно прямо на сайте.
Откройте главную страницу.
Кликните по ссылке «Идентификация» (она появится в левой колонке),но ничего не появляется при переходе на главную
Заполните пустые поля и подтвердите изменение паролем.
После этого вы сможете вернуться к копированию идентификации.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 ноября 2018, 18:27
Сергей Крестинин,
видим ваш запрос в поддержку, коллеги ответили по электронной почте. Пожалуйста, попробуйте повторить копирование идентификации. 
AlterNautz
17 января, 23:11
> После того как вы прошли идентификацию, требования законодательства изменились. Поэтому теперь нам не хватает некоторых данных. Добавить их можно прямо на сайте.
Откройте главную страницу.
Кликните по ссылке «Идентификация» (она появится в левой колонке).
Заполните пустые поля и подтвердите изменение паролем.
После этого вы сможете вернуться к копированию идентификации. 

Не получается скопировать идентификацию, такого пункта просто нет.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 января, 18:59
AlterNautz,
пожалуйста, пришлите фото своего паспорта нам в поддержку — проверим, что не так. 
damianpol2016
25 января, 18:32
Здравствуйте, не получается пройти идентификацию второго кошелька через уже идентифицированный, система пишет следующее: Чего-то не хватает
После того как вы прошли идентификацию, требования законодательства изменились. Поэтому теперь нам не хватает некоторых данных. Добавить их можно прямо на сайте.
Откройте главную страницу.
Кликните по ссылке «Идентификация» (она появится в левой колонке).
Заполните пустые поля и подтвердите изменение паролем.
После этого вы сможете вернуться к копированию идентификации.
Но я не могу найти чего не хватает и вообще как дальше поступать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 января, 14:57
damianpol2016,
уже видим ваше письмо в поддержку. Скоро все проверим и ответим вам на почту.
mariacoretskaya
22 февраля, 08:39
Здравствуйте, не получается пройти идентификацию второго кошелька через уже идентифицированный, система пишет следующее: Чего-то не хватает
После того как вы прошли идентификацию, требования законодательства изменились. Поэтому теперь нам не хватает некоторых данных. Добавить их можно прямо на сайте.
Откройте главную страницу.
Кликните по ссылке «Идентификация» (она появится в левой колонке).
Заполните пустые поля и подтвердите изменение паролем.
После этого вы сможете вернуться к копированию идентификации.
Но я не могу найти чего не хватает и вообще как дальше поступать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 февраля, 17:32
mariacoretskaya,
напишите поддержке. Коллеги подскажут, как быть.
User3x
сегодня, 15:04
У многих тут в комментариях ошибка "Чего-то не хватает" при копировании идентификации, у меня тоже самое. Просит обновить данные вручную, ссылаясь на несуществующий раздел. Не мешало бы доработать этот процесс, чтобы люди могли самостоятельно обновить или догрузить необходимые в каждом случае данные.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндексасегодня, 18:58
User3x,
видим, что через поддержку вопрос был решен сегодня в течение пары часов, в рамках обращения 21613483. Передадим вашу обратную связь и пожелания в команду, спасибо за интерес к нашему сервису. 