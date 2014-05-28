Как передать идентификацию «по наследству» всем своим счетам

Некоторые пользователи имеют не один, а два, три и больше кошельков в Яндекс.Деньгах. Краудфандеры заводят отдельный счёт для каждого из проектов, благотворители — для разных акций, родители могут открыть дополнительный счёт для ребёнка, чтобы контролировать его расходы. Примеров много — и для всех у нас отличная новость: теперь, имея один идентифицированный счёт, вы можете легко передать этот статус «по наследству» остальным: через управление кошельком (кликните на область «Статус — идентифицированный») или по ссылке.

Введите в форму номер счёта, который вы хотите идентифицировать, или логин к нему. Подтвердите действие паролем.

Нажмите на кнопку «Перейти в другой кошелёк» и авторизуйтесь в том кошельке, куда вы «копируете» идентификацию. Во втором кошельке вы увидите информер «Незавершённый процесс» — кликните на него, проверьте идентификационные данные и подтвердите их.

Готово! Осталось подождать, пока данные будут обработаны — это занимает пару минут. После этого счёт получит все преимущества идентифицированного.

Обратите внимание: максимальное количество кошельков, которые можно идентифицировать по одному паспорту — 10 штук.