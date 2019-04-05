Блог Денег

Блог Денег

Спросите Алису!

Как пополнить кошелёк, где снять деньги, что делать, если забыли пароль? Больше не придётся искать нужную информацию на сайте Яндекс.Денег или звонить в службу поддержки — 24 часа в сутки вам отвечают умные боты. 

Навык «Помощник Яндекс.Денег» в Алисе

Чтобы Алиса поговорила с вами о Деньгах, активируйте навык любой из этих фраз: 

— Запусти навык «Помощник Яндекс.Денег»

— Спроси у Яндекс Денег, как…

— Узнай у Яндекс Денег, как…

Манибот — в приложении Яндекс.Денег

Зайдите в приложение Яндекс.Денег, нажмите в правом верхнем углу на значок чата, а затем на кнопку «Написать поддержке» и задайте свой вопрос.

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11 комментариев
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Айбалта Аружан
11 апреля, 07:52
Я гражданин Казахстана но при переводе или покупки просить паспортные данные России это как 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля, 10:19
Айбалта Аружан,
заполнить анкету на сайте для получения именного статуса могут только граждане РФ. Если вы из Казахстана, то вам подойдет идентификация, пройти ее можно через агента или отправив заявление по почте.
alizada.asif
11 апреля, 16:03
Здраствуй
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля, 17:25
alizada.asif,
здравствуйте, если у вас есть вопросы — рады будем помочь :)
Danko Fabian Florez
14 апреля, 01:18
привет
Меня зовут дани
Я из латинской америки
Я могу заплатить своим анонимным кошельком
  с рублями в онлайн казино
а также другие онлайн-сервисы?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 апреля, 16:29
Danko Fabian Florez,
привет, с анонимным статусом можно платить в российских магазинах, для увеличения возможностей кошелька можно пройти идентификацию. В казино заплатить не получится — закон запрещает.
vector.ex
16 апреля, 08:32
Заблокировали Яндекс.Деньги, т.к. в моих действиях обнаружили какое-то нарушение правил/закона. Ну, думаю, не встали с той ноги. Создаю новый кошелёк, операций - ноль. Та же херня, заблокировали кошелёк, т.к. в моих действия обнаружили какое-то нарушение правил/закона.
Ебанутым с добрым утром.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 апреля, 16:24
vector.ex,
все причины для блокировок описаны в наших правилах — подробности можно уточнить, написав в службу поддержки.  Нам важно, чтобы платежи в Яндекс.Деньгах были не только удобными, но и безопасными. Поэтому мы постоянно анализируем счета и операции наших пользователей и принимаем меры, если находим что-то подозрительное.
ni-rct
22 апреля, 09:39
YaMoneyHelp,
знаете, пришлось поиграть в детектива, чтобы понять, почему были заблокированы кошельки. Теперь я могу работать дальше, обходя эту проблему стороной. Но меня расстраивает тот факт, что вы отказались помочь мне в решении данной проблемы. Мне нужно было знать, что конкретно я делаю не так, чтобы в дальнейшем такого не случалось. Вы мне ответили отказом, из-за якобы "соображений безопасности". Неужели оповещение меня о том, что вам не нравятся мои ip-адреса подрывают вашу безопасность?
Я ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ БЛОКИРУЮТ КОШЕЛЬКИ ПО ПРИЧИНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ОБХОДА БЛОКИРОВКИ САЙТОВ.
Теперь, после такого заявления вы не чувствуете себя в безопасности? Абсурд. Всё осталось по-прежнему. Кроме одного, Я ПОМОГ ЛЮДЯМ ПОНЯТЬ. А вы это отказались сделать.
Вы с непониманием и неуважением отнеслись к моей просьбе разъяснить причины. Вы - плохая поддержка, увы. Жирный вам минус в карму.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 апреля, 14:58
ni-rct,
уже ответили вам на Банках.
ashymova.venera
сегодня, 21:34
А я гр.Кыргызстана и живк кыргызстане. И как можно получить денежки