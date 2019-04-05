Спросите Алису!

Как пополнить кошелёк, где снять деньги, что делать, если забыли пароль? Больше не придётся искать нужную информацию на сайте Яндекс.Денег или звонить в службу поддержки — 24 часа в сутки вам отвечают умные боты.
Навык «Помощник Яндекс.Денег» в Алисе
Чтобы Алиса поговорила с вами о Деньгах, активируйте навык любой из этих фраз:
— Запусти навык «Помощник Яндекс.Денег»
— Спроси у Яндекс Денег, как…
— Узнай у Яндекс Денег, как…
Манибот — в приложении Яндекс.Денег
Зайдите в приложение Яндекс.Денег, нажмите в правом верхнем углу на значок чата, а затем на кнопку «Написать поддержке» и задайте свой вопрос.
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