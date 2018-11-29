Блог Денег

Блог Денег

В Яндекс.Деньгах появился анализ расходов

Иногда в конце месяца посчитаешь траты, схватишься за голову, но уже ничего не исправить. Знакомо? В мобильном приложении Яндекс.Денег появился сервис анализа расходов, он поможет сберечь деньги.  

Что умеет новый сервис

 В сервисе аналитики можно переключаться между 4 режимами: по категориям, пики расходов, по месяцам, по годам.

В режиме «По месяцам» смотрите, сколько денег вы уже потратили в этом месяце и сколько тратите в среднем. Кроме того, сервис предупредит, если пустились во все тяжкие: «Вы потратили на Х рублей больше, чем обычно».

В режиме «По категориям»:

  •  анализируйте траты по 24 категориям: «Авто», «Отдых», «Продукты», «Связь и ТВ», «Одежда», «Кафе» и другие.
  • перенесите транзакцию в другую категорию или разбейте расход на две (например, купили в супермаркете пельмени и гель для душа — можно разделить сумму на «Продукты» и «Косметику»). 
  • задайте цель, если хотите прокачать экономию в конкретной категории. Например, тратите на еду в кафе больше 10 000, а хотите укладываться в 7000 — задайте сумму и сверяйтесь с целью в течение месяца.

В режиме «Пики расходов» смотрите, в какие дни вы потратили больше обычного, и что это были за расходы. 

Если никогда не вели учёт расходов, статистика в режиме «По годам» может вас удивить — это общая сумма расходов с разбивкой по месяцам. Красным отмечены те месяцы, в которые тратили больше среднего.

Как работает?

В разделе «История» в мобильном приложении Яндекс.Денег нажмите кнопку «Аналитика», примите условия сервиса и дайте ему пару минут на настройку. Если давно пользуетесь Яндекс.Деньгами — получите анализ своих трат за последние полгода, если только завели кошелёк — аналитика появится через месяц.  

Как ещё сэкономить

Потратить в одной из категорий немного больше обычного нестрашно, если часть расходов вернётся в кошелёк баллами. До конца ноября покупайте в офлайне одежду и обувь — получайте кэшбэк 5% на бонусный баланс. В декабре будет новая категория с 5% кэшбэком — следите за новостями!

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28 комментариев
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wise-dodger
29 ноября 2018, 16:48
Спасибо, крутое обновление, держите лайк! ;)
И сразу предложение по новому продукту: категорий много, и это хорошо. Но оказалось, что их не хватает. Мы в семье, например, разделяем бюджет на продукты в целом и отдельно на мясо. В аналитике это одна категория - "продукты". Поэтому хотелось бы иметь возможность создавать свои категории или подкатегории расходов.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 ноября 2018, 19:51
wise-dodger,
рады, что вам понравилось :) 
И спасибо за предложение, передали его в команду! 
antonshazhur
29 ноября 2018, 18:06
Почему  я не могу пополнить баланс
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 ноября 2018, 20:05
antonshazhur,
чтобы все проверить нужны данные по платежу. Публично мы не запрашиваем такую информацию. Пожалуйста, напишите в нашу службу поддержки — коллеги помогут разобраться.
sonikelf
2 декабря 2018, 13:59
Спасибо, просто потрясающе! :)
slava07081988
10 декабря 2018, 03:40
Довольно сомнительное обновление. Неизвестно и не сказано как считаются траты,и куда и кому уходят результаты этих подсчетов (налоговая например). Я вот ради любопытства подключил,а как отключить то теперь????
Обновлено 10 декабря 2018, 03:40
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 декабря 2018, 19:02
slava07081988,
данные передаются только партнеру, а отключить услугу можно по обращению через форму.
nataha.Kiricenko
27 декабря 2018, 20:20
Почему я не могу привязать банковскую карту к кошельку
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 декабря 2018, 13:04
nataha.Kiricenko,
расскажите, пожалуйста, какие сложности возникают при привязке карты поддержке — проверим, в чем дело.
anurislam
11 января, 17:20
Не подскажете, это платная услуга?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 января, 17:55
anurislam,
нет, это бесплатно :)
anurislam
13 января, 21:03
YaMoneyHelp,
Спасибо!
adawma77
12 января, 23:16
Здравствуйте, я не знаю, как терпеть в ромашке
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 января, 15:56
adawma77,
простите, не совсем понимаем, о чем вы :(
liliia-izmailowa
28 января, 15:54
Спасибо
sanchiizz
29 марта, 20:11
почему на пк нету?????????????????????????
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 марта, 10:05
sanchiizz,
подумаем об этом, спасибо за обратную связь!
Безродный Н.
17 мая, 12:20
YaMoneyHelp,
не появилось на ПК?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 мая, 12:35
Безродный Н.,
пока нет.
xlivan
24 июля, 15:30
YaMoneyHelp,
А теперь? :)
xlivan
24 июля, 15:32
YaMoneyHelp,
 и хотелось бы ещё возможность экспорта расходов с категориями в csv, например.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 июля, 11:13
xlivan,
о таком расскажем, как появится — следите за новостями ;)
speakeng.training
31 июля, 02:49
Сейчас есть возможность экспорта в csv, добавте в него также и категорию расхода. Ведь это не должно быть сложно. А то получается на мобильном есть отображение, а на ПК нет.
speakeng.training
31 июля, 02:50
Еще момент, добавьте возможность вносить расход вручную, в нужную категорию. Чтобы то что было оплачено наличкой также попало в статистику. Было бы очень полезно.
speakeng.training
31 июля, 02:51
Еще можно добавить редакторирование категории, сокращение их или добавление своих. К примеру категория алкоголь и сигареты было бы полезно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 июля, 11:52
speakeng.training,
подумаем об этом, спасибо за обратную связь!
ilsu87
13 августа, 07:27
Хорошая попытка для финансового учета внутри кошелька яндекса. Однако, мне пока не достаточно функций для моих целей. Хорошо было бы вести учет всех своих операций и счетов, не только тех, что в Яндексе. Серьезный минус в том, что при подключении Аналитики запрашивается согласие с условиями, которые повторно нигде не удается найти после подключения. В них написано, что для отказа от этой функции нужно куда-то написать (вроде как из-за того, что обработкой обезличенных данных занимается сторонняя компания). Вот не помню куда. Написал в службу поддержки Яндекс.Денег. Жду решения.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 августа, 16:38
ilsu87,
все верно, с условиями можно ознакомиться перед подключением аналитики в приложении — подумаем, что можно сделать.
Для отключения нужно написать поддержке, вопросом уже занимаемся, скоро с вами свяжемся.