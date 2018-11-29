В Яндекс.Деньгах появился анализ расходов

Иногда в конце месяца посчитаешь траты, схватишься за голову, но уже ничего не исправить. Знакомо? В мобильном приложении Яндекс.Денег появился сервис анализа расходов, он поможет сберечь деньги.

Что умеет новый сервис

В сервисе аналитики можно переключаться между 4 режимами: по категориям, пики расходов, по месяцам, по годам.

В режиме «По месяцам» смотрите, сколько денег вы уже потратили в этом месяце и сколько тратите в среднем. Кроме того, сервис предупредит, если пустились во все тяжкие: «Вы потратили на Х рублей больше, чем обычно».

В режиме «По категориям»:

анализируйте траты по 24 категориям: «Авто», «Отдых», «Продукты», «Связь и ТВ», «Одежда», «Кафе» и другие.

перенесите транзакцию в другую категорию или разбейте расход на две (например, купили в супермаркете пельмени и гель для душа — можно разделить сумму на «Продукты» и «Косметику»).

задайте цель, если хотите прокачать экономию в конкретной категории. Например, тратите на еду в кафе больше 10 000, а хотите укладываться в 7000 — задайте сумму и сверяйтесь с целью в течение месяца.

В режиме «Пики расходов» смотрите, в какие дни вы потратили больше обычного, и что это были за расходы.

Если никогда не вели учёт расходов, статистика в режиме «По годам» может вас удивить — это общая сумма расходов с разбивкой по месяцам. Красным отмечены те месяцы, в которые тратили больше среднего.

Как работает?

В разделе «История» в мобильном приложении Яндекс.Денег нажмите кнопку «Аналитика», примите условия сервиса и дайте ему пару минут на настройку. Если давно пользуетесь Яндекс.Деньгами — получите анализ своих трат за последние полгода, если только завели кошелёк — аналитика появится через месяц.

Как ещё сэкономить

Потратить в одной из категорий немного больше обычного нестрашно, если часть расходов вернётся в кошелёк баллами. До конца ноября покупайте в офлайне одежду и обувь — получайте кэшбэк 5% на бонусный баланс. В декабре будет новая категория с 5% кэшбэком — следите за новостями!

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