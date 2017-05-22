Как платить Яндекс.Деньгами с Android Pay

В Россию приходит Android Pay, и наши клиенты смогут попробовать новое приложение для бесконтактной оплаты в числе первых. Карты Яндекс.Денег уже готовы к работе с этим сервисом.

Какие устройства подходят

Подойдут телефоны с NFC и версией Android 4.4 и выше (то есть практически все смартфоны, вышедшие после 2013 года) и часы с Android Wear 2.0. Посмотреть версию вашей операционной системы можно в настройках, выбрав «Сведения об устройстве».

Установите приложение Android Pay и добавьте для оплаты карту Яндекс.Денег: подойдет и пластиковая, и виртуальная. В момент привязки со счёта спишется 30 рублей, в течение пары минут сумма вернётся.

Если вы уже пользуетесь приложением Яндекс.Денег для Android с NFC и хотите попробовать Android Pay — вам нужно будет сменить в настройках телефона приложение, используемое для оплаты по умолчанию. При касании терминала оплаты смартфоном запускаться будет последнее выбранное приложение.

Как платить

Для оплаты покупок с Android Pay на смартфоне должен быть включён NFC. На кассе разблокируйте смартфон и поднесите его к бесконтактному терминалу. Телефон сам вызовет приложение Android Pay (если вы выбрали его для NFC-платежей) и предложит подтвердить платёж отпечатком или вашим паролем для входа в телефон. Для покупок дороже 1000 рублей кассир попросит расписаться на чеке или ввести пин-код от карты, если того требует платёжный терминал.

Как отключить Android Pay

Для этого отключите бесконтактную оплату в настройках приложения Android Pay или NFC в настройках вашего смартфона. Вернуться к бесконтактной оплате с помощью приложения Яндекс.Денег можно в настройках бесконтактной оплаты на устройстве.