Блог Денег

Блог Денег

Как платить Яндекс.Деньгами с Android Pay

В Россию приходит Android Pay, и наши клиенты смогут попробовать новое приложение для бесконтактной оплаты в числе первых. Карты Яндекс.Денег уже готовы к работе с этим сервисом. 

Какие устройства подходят 

Подойдут телефоны с NFC и версией Android 4.4 и выше (то есть практически все смартфоны, вышедшие после 2013 года) и часы с Android Wear 2.0. Посмотреть версию вашей операционной системы можно в настройках, выбрав «Сведения об устройстве». 

Установите приложение Android Pay и добавьте для оплаты карту Яндекс.Денег: подойдет и пластиковая, и виртуальная. В момент привязки со счёта спишется 30 рублей, в течение пары минут сумма вернётся.

Если вы уже пользуетесь приложением Яндекс.Денег для Android с NFC и хотите попробовать Android Pay — вам нужно будет сменить в настройках телефона приложение, используемое для оплаты по умолчанию. При касании терминала оплаты смартфоном запускаться будет последнее выбранное приложение. 

Как платить

Для оплаты покупок с Android Pay на смартфоне должен быть включён NFC. На кассе разблокируйте смартфон и поднесите его к бесконтактному терминалу. Телефон сам вызовет приложение Android Pay (если вы выбрали его для NFC-платежей) и предложит подтвердить платёж отпечатком или вашим паролем для входа в телефон. Для покупок дороже 1000 рублей кассир попросит расписаться на чеке или ввести пин-код от карты, если того требует платёжный терминал.

Как отключить Android Pay

Для этого отключите бесконтактную оплату в настройках приложения Android Pay или NFC в настройках вашего смартфона. Вернуться к бесконтактной оплате с помощью приложения Яндекс.Денег можно в настройках бесконтактной оплаты на устройстве.

79 комментариев
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Егор
22 мая 2017, 19:56
А в чем разница между приложением кошелька от Яндекс и Андроид пей? Функционал разный?
microisoft
22 мая 2017, 21:13
Егор,
Android Pay - это не кошелек, а удобный способ собрать несколько карт в вашем телефоне и пользоваться ими, как картой с PayPass не вводя пин при оплате до 1000 р. При этом реальная карта будет дополнительно защищена, так как при оплате используется не номер вашей оригинальной карты, а лишь токен/ссылка на него.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса23 мая 2017, 09:42
Егор,
да, вы правы, функционал очень похож :) Но возможности приложения Яндекс.Денег гораздо шире — можно заплатить за телефон, интернет, услуги ЖКХ, пополнить проездной, счет в онлайн-играх или в соцсетях, отправить денежный перевод на карту или в кошелек на Яндексе, погасить кредит или штраф ГИБДД.
Обновлено 23 мая 2017, 12:14
Анатолий MV
23 мая 2017, 06:47
В я.деньгах удобнее сделано, сначала ввел пароль потом поднес к терминалу..тут наоборот похоже
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса23 мая 2017, 09:42
Анатолий MV,
рады!
Швалёв Дмитрий
23 мая 2017, 16:41
Анатолий MV,
кажется совсем нет, в Android Pay даже вводить пин код и разблокировать смартфон не нужно, всего лишь разбудить смартфон и сразу оплачивать (если nfc включен), и если сумма до 1000 рублей и до 4 подряд оплата.


Так что  Android Pay будет удобнее, чем Яндекс Деньги, где нужно разблокировать смартфон, вызвать приложение, ввести пин-код приложения и только после этого оплачивать.
Рома М.
25 мая 2017, 15:08
Швалёв Дмитрий,
 Согласен, AP удобнее для оплаты через терминал, туда и сберовские карты добавить можно и яндексовскую
crash388
23 мая 2017, 11:32
А мобильный интернет на телефоне нужно включать при оплате?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса23 мая 2017, 13:19
crash388,
Без интернета можно сделать до 10  операций
Артем
27 ноября 2017, 14:49
Яндекс.Деньги,
То есть нужно после 10 операций без интернета провести хотя бы одну с включенным интернетом, так? Дело в том, что я после появления этой проблемы пробовал войти с телефона в интернет и зайти в приложение яндекс-денег (не оплачивая ничего) и это не помогло. Есть ли какие-то варианты для решения такой проблемы кроме подключения мобильного интернета?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 ноября 2017, 15:02
Артем,
если вы хотите платить нашим приложением, для  стабильной работы интернет всё же понадобится - попробуйте, пожалуйста, подключить его :) 
Артем
29 ноября 2017, 16:19
YaMoneyHelp,
Жаль, что не заработает без мобильного интернета. Ведь карточки-то как-то без него справляются :) Подключать ничего специально не хочется, думал, может еще какие-то варианты есть.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 ноября 2017, 18:49
Артем,
не расстраивайтесь - обычно приложение тоже "справляется" без интернета ;) 
angel-iz-ada
23 мая 2017, 19:53
при беспроводной оплате терминал запросил пинкод. помню он приходил в смс при создании виртуальной карты, но сообщения удачно утеряны. закрыл эту карту, создал новую виртуальную в надежде что придет новый пин. но его всё нет и нет. как его получить?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса24 мая 2017, 15:30
angel-iz-ada,
новую карточку надо тоже привязать к Android Pay и пин придёт. Если смс потрётся, то ничего страшного — поменять пин можно в приложении Яндекс.Денег или на сайте в кошельке (раздел «банковские карты»).
angel-iz-ada
27 мая 2017, 02:19
Яндекс.Деньги,
привязал. пин не пришел. только сообщение что я привязал карту к приложению Wallet
на сайте изменить пин виртуальной карты нельзя, только пластиковой. при оплате ввожу пин своего пластика и система ругается на неверный пароль. 
есть еще варианты?
Рома М.
27 мая 2017, 12:38
Яндекс.Деньги,
Тоже самое и у меня, что делать?
angel-iz-ada
30 мая 2017, 18:23
Рома М.,
похоже только новый аккаунт создавать и заново запрашивать пин. и не терять его. в ТП мне ответили что выслать повторно пин виртуальной карты невозможно. идиотизм конечно.
Рома М.
30 мая 2017, 22:01
angel-iz-ada,
Да идиотизм, но у меня все проходит без пинов, с суммой больше 1000, но не на всех терминалах с NFC
angel-iz-ada
31 мая 2017, 20:58
Рома М.,
я оплачиваю через NFC только там где нету кассира, поэтому и запрашивает всегда пин
angel-iz-ada
12 июня 2017, 00:55
Рома М.,
ты разобрался с пинкодом? у меня получилось его заново получить
Рома М.
12 июня 2017, 01:03
angel-iz-ada,
Да, проблем больше нет)
angel-iz-ada
12 июня 2017, 01:12
Рома М.,
а каким образом если не секрет?
Рома М.
12 июня 2017, 06:58
angel-iz-ada,
Надо в аккаунте удалить бесконтактную карту, далее добавить в андроид pay пластик от Яндекса по номеру карты и всё
xa6ep
23 июня 2017, 14:14
angel-iz-ada,
каким образом? нечаянно удалил смс с пинкодом, поддержка беспомощная...
xa6ep
24 июня 2017, 18:23
Рома М.,
а кешбек дают если платить через Android Pay?
Рома М.
24 июня 2017, 20:34
xa6ep,
Нет конечно
Рома М.
24 июня 2017, 20:35
xa6ep,
Пин код не нужен в андроид пэй
egr
24 мая 2017, 09:58
Я попробовал добавить - не добавляется, хотя карты сбера и альфы прекрасно добавились и работают. В общем - незачет Яндексу
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 мая 2017, 13:11
egr,
пишется ошибка? Расскажите подробнее, пожалуйста.
egr
26 мая 2017, 15:57
YaMoneyHelp,
Теперь уже писалась - говорил что карта не может быть добавлена, свяжитесь с банком эмитентом. Попробовал сейчас, после вашего ответа, - все добавилось! Видать допилили! Хорошая работа, молодцы. Но все равно, старт системы в России, корявенький вышел :)
alforsale
8 января, 16:02
egr,
Вангую, наверняка на этот момент на карте тупо не было баланса. В этом случае привязка не сработает. 
ermolenkoalla471
25 мая 2017, 08:49
У меня планшет лениво новый. Как я могу оплатить  через Яндекс деньги, если никаких карт у меня нет.?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 мая 2017, 13:32
ermolenkoalla471,
можно выпустить нашу карту - виртуальную или пластиковую
Мафусаил
27 мая 2017, 10:59
После запретов в Украине сервсов Яндекса, возможно ли получение наличности в украинском банкомате путем снятия с яндекс карты? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 мая 2017, 17:08
Мафусаил,
со своей стороны мы не вводим никаких новых ограничений - наличные можно снимать. Если что-то вдруг пойдет не так, то напишите об этом в службу поддержки - вам обязательно помогут разобраться.
ogonek7777
31 мая 2017, 20:30
Ввели кэшбэк на ограниченные категории. Ну какой смысл? Если я не могу платить за продукты в магазине, даже заморачиваться не буду. Не стимулирует, ребята((
multimr
2 июня 2017, 12:59
Добрый день!
У меня такая же непонятка с PIN: при заведении карты пришла смс. Никуда она не потеряна. Но при попытке введения данного PIN при оплате - пишет, что PIN неверный.
И да, все попытки его где-то найти и поменять, как написано выше были безуспешными.
Привязал карту к Android Pay - тоже никакого предложения сменить PIN не пришло. Карта привязалась.
multimr
2 июня 2017, 13:53
multimr,
 Вопрос снимаю - смс-ка пришла с опозданием.
sergej.utckin2011
4 июня 2017, 18:51
как мне закрыть счёт в яндекс деньги?
Anonymous
6 июня 2017, 12:12
Кэшбек в 5% при оплате Android pay (по акции https://money.yandex.ru/yapromo/pay) также будет начисляться ? Или для получения кэшбека необходимо пользоваться исключительно "родным" приложением яндекс денег ?
xa6ep
23 июня 2017, 15:16
Anonymous,
Вы не нашли ответ на ваш вопрос? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 июня 2017, 15:36
Anonymous,
верно, для кэшбека нужно платить нашим приложением :)
Дмитрий Прошин
6 июня 2017, 20:26
ЕЕё просто нет и не было. 
angel-iz-ada
7 июня 2017, 01:40
ребят, так что нибудь можно придумать с восстановлением пин-кода к виртуальной карте? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июня 2017, 13:17
angel-iz-ada,
а подскажите, пожалуйста, номер письма в службу поддержки - все проверим.
angel-iz-ada
9 июня 2017, 03:48
YaMoneyHelp,
я в этом топике писал выше и общался с помощником через само приложение. в итоге все также не могу пользоваться беспроводной оплатой
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 июня 2017, 16:21
angel-iz-ada,
к сожалению, если СМС с пин-кодом не сохранили, то восстановить не получится, к сожалению:( Мы понимаем, что это неудобно и работаем над решением этой проблемы. 
tim-ik
1 июля 2017, 09:45
Подскажите; у меня к яндекс-деньги привязана банковская карта, могу я оплачивать приложением яндекс-деньги через смартфон используя привязанную карту или надо обязательно только оплачивать с денег, которые в кошельке яндекс-деньги?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июля 2017, 20:00
tim-ik,
да, чтобы платить через приложение, нужно сначала пополнить кошелек. Кстати, сделать это можно с привязанной карты ;)
Jet.ne
7 июля 2017, 23:39
Сумма не вернется на виртуальную карту. Такая же ерунда при привязке карты к сервисам такси или автоплатежи и т.д.
Ilhom Kambarov
29 июля 2017, 21:20
ILhom Kambarov 
sochi-m.m
23 августа 2017, 16:33
Ок
olimpparketa
15 мая 2018, 09:28
Почему такое не логичное приложение, прикрепил две карты, а как платить той или иной не понятно от слова совсем. Выпустили мне виртуальную карту с нулем на счету ну и зачем?! Хорошо, по умолчанию стоит оплата с этой карты, думаю пополню ее с тех что прикреплены, но нет! Какие-то танцы с бубном. Еще код этот вводить, при оплате, зачем если есть графический ключ+отпечаток!?
olimpparketa
15 мая 2018, 10:00
olimpparketa,
UPD:Ахах, понятно, удалось все же найти как пополнять этот "кошелек" - и что я вижу!? Комиссия, замечательно. Теперь понятно как это работает: "Мы не предоставляем сервис бесконтактных платежей, мы агрегатор платежных средств с комиссией." А я то размечтался что у нас национальная альтернатива Gpay и ApplePay.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая 2018, 18:13
olimpparketa,
у кошелька и карты Яндекс.Денег единый баланс, а пополнить его можно без комиссии, мы рассказывали в другой нашей статье об этом.
KAnT_1970
11 июня 2018, 15:46
Пока без слов
s.midelashvili
20 июня 2018, 02:43
Как оплачивать покупки через терминалы в магазинах с помощью приложения Яндекс деньги?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 июня 2018, 17:26
s.midelashvili,
нужно сделать наше приложение способом по умолчанию для бесконтактных платежей. После можно будет заплатить, приложив к терминалу ваш смартфон. 
s.midelashvili
20 июня 2018, 18:12
YaMoneyHelp,
А как это сделать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июня 2018, 16:16
s.midelashvili,
при оплате нужно разблокировать телефон, поднести его у терминалу, подождать сигнала и забрать чек - в помощи можно найти подробную информацию. 
a.vader
12 декабря 2018, 16:30
Оплату путём G Pay не приняли, так как на ЯД денег не хватало. Но к кошельку у меня привязана карта с достаточными средствами. Что не так я сделал?
Голодаю второй день.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 декабря 2018, 17:21
a.vader,
если вы платили в обычном магазине, то заплатить можно только деньгами, которые есть на кошельке. Привязанной картой заплатить получится только в интернете. Пришлите, пожалуйста, информацию о платеже в поддержку  — проверим, в чем дело.
a.vader
12 декабря 2018, 20:29
YaMoneyHelp,
какая прелесть! А сразу подобное разве не надо указывать, когда карту прикрепляешь? 
Думаешь, — Вот Яндекс нормальный кошелёк, пойду хлеба с колбасой куплю.
Ага, купил...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 декабря 2018, 12:22
a.vader,
обратите, пожалуйста, внимание, что баланс привязанной карты и карты Яндекс.Денег не объединяется. Платить ей можно только в интернете, когда на кошельке не хватает денег и для этого нужно выбрать ее на сайте вручную (что невозможно при оффлайн платежах) и ввести пароль из СМС, который направляет банк, карта которого привязана к кошельку.
dudko74
27 декабря 2018, 14:21
Здравствуйте!А можно ли пользоваться с телефона Яндекс.деньгами без установки Google Pay?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 декабря 2018, 15:25
dudko74,
можно, если выпустить бесконтактную карту в приложении в разделе Карты, подробнее о таком способе оплаты мы рассказали здесь :)
Langstrom
3 января, 15:12
Расскажите подробно, пожалуйста, как и в какой последовательности платить Яндекс.Деньгами с телефона в магазинах с терминалом с бесконтактной оплатой.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 января, 14:25
Langstrom,
как платить телефоном через наше приложение можно тут почитать :)
Алексей В.
2 февраля, 17:56
У меня есть полностью идентифицированный кошелек и виртуальная карта Яндекса, но временно живу в Черногории. Платить тут Яндекс-картой можно, в т.ч. и бесконтактно. А вот установить это приложение не удается - видимо региональные ограничения. Оно будет доступно здесь для установки и работы?
Я пробовал привязать карту яндекса  к Гуглпэй, но, увы, терминалы дают отказ авторизации, не знаю, почему. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 февраля, 19:57
Алексей В.,
написали вам на почту чтобы уточнить подробности. 
EntonyJonsan
22 марта, 21:59
А существуют ли проценты за оплату через Android Pay с виртуальной карты?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 марта, 17:22
EntonyJonsan,
за оплату покупок у нас комиссии нет, как с кошелька, так и с карты :)
vitalii.f
23 марта, 19:50
✋, Можно ли оплатить на кассе в магазине если нет интернета на 📱( на кошельке деньги есть )?
EntonyJonsan
24 марта, 12:27
vitalii.f,
Да, конечно. В проклятом центре СПБ. Куча застройки в которой связь вообще не ловит. Без проблем оплачивается. по NFC
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 марта, 17:34
vitalii.f,
для стабильной работы лучше чтобы он все таки был 😉
vitalii.f
25 марта, 17:46
YaMoneyHelp,
Спасибо! Да я попробовал всё работает без интернета) 
Шевченко В.
18 июня, 21:55
Не могу привязать карту я.денег к гугл пэй - "не удалось привязать. повторите позже". Пробую уже несколько дней
Vladimir Lo
30 августа, 12:04
Пришел пин код для оплаты в магазинах и кафе, так понимаю это для оплаты свыше 1000 руб ?, но он отличается от кода самой карты, можно ли поменять?