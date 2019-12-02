Как платить через Apple Pay и получать кэшбэк Яндекс.Денег

Apple Pay в России уже три года, а кажется, что был всегда. Так привычно покупать с ним в интернете и платить с помощью iPhone и Apple Watch в магазинах, метро, кино, барах, музеях, на заправках — везде, где есть значок бесконтактной оплаты. Добавьте в Apple Pay карту Яндекс.Денег и получайте кэшбэк.

Где взять карту Яндекс.Денег

К кошельку в Яндекс.Деньгах можно получить обычную пластиковую карту. Именную доставят почтой или курьером, карту без имени можно взять самостоятельно в одном из офисов Яндекс.Денег. У кошелька и карты общий баланс.

Вариант проще — за пару секунд получить бесплатную виртуальную карту. Это такой же Mastercard, но без физического воплощения — номер карты, CVC, срок действия хранятся в кошельке. Для оплаты такой картой в интернете вы копируете её данные из кошелька.

И пластиковой, и виртуальной картой можно платить в обычных магазинах, добавив её в iPhone с Apple Pay.

Как добавить карту в Apple Pay

Скачайте и откройте приложение Wallet, нажмите на плюс, наведите камеру на карту, чтобы она поместилась в рамку, или введите данные карты вручную.

Авторизуйтесь в приложении Яндекс.Денег и во вкладке «Карты» выберите виртуальную карту. Нажмите «Добавить в Wallet» и следуйте подсказкам.

Как платить через Apple Pay

В обычных магазинах

Используете Face ID — дважды нажмите боковую кнопку iPhone, посмотрите на экран и поднесите телефон к терминалу бесконтактной оплаты на кассе или турникете метро (повсюду, где есть значок бесконтактной оплаты). Если платите с Touch ID, поднесите iPhone к терминалу, удерживая палец на датчике.

В интернете

Платить через Apple Pay можно во многих приложениях и на разных сайтах, если откроете их в Safari. Убедитесь, что сайт или приложение поддерживает Apple Pay, а карта Яндекс.Денег добавлена в Wallet. Оформите заказ и выберите оплату через Apple Pay. Подтвердите оплату: используйте Face ID или Touch ID.

Платить через Apple Pay безопасно — Apple не собирает информацию о транзакциях, ее видит только банк.

Как получать кэшбэк

Чтобы получать кэшбэк, его нужно включить. На сайте Яндекс.Денег нажмите на кнопку «Хочу кэшбэк». В мобильном приложении — на баланс баллов на главной странице (перейдёте в раздел «Кэшбэк, скидки, акции», кэшбэк включается там).

Добавьте карту Яндекс.Денег в Apple Wallet, платите смартфоном, деньги будут списываться с баланса кошелька, а за покупки начнёт приходить мгновенный кэшбэк баллами (1 балл = 1 рубль).

Вернётся 5% за покупки в категории месяца, 1% за покупки в интернете и 5% за каждый пятый платёж в других категориях (если он не больше предыдущих четырёх).

Категория месяца в декабре — бары, ночные клубы, кино, театры, концерты (платить нужно на кассе). Кэшбэк начисляется по МСС — специальному коду для торговых точек, где можно платить картами. В коде зашифрован вид деятельности компании. МСС категории декабря: 5813, 7832, 7922.