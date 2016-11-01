Apple Pay в Яндекс.Деньгах

Apple Pay уже в России! Чтобы использовать новый сервис, нужна специальная банковская карта — и с сегодняшнего дня её можно выпустить в два клика: в приложении Яндекс.Денег для iOS. С помощью Apple Pay вы сможете платить повсюду c iPhone или Apple Watch, а кроме того быстро подтверждать покупки в интернете.

Как использовать карту Яндекс.Денег с Apple Pay: авторизуйтесь в приложении Яндекс.Денег и во вкладке «Кошелек» выберите виртуальную карту. Нажмите «Добавить в Wallet» и следуйте подсказкам. Пластиковую карту Яндекс.Денег можно добавить прямо в приложении Wallet.

Как использовать Apple Pay в офлайне

Покупать с Apple Pay в офлайне можно с помощью Apple Watch, iPhone 6 и более новых моделей: просто поднесите устройство к терминалу бесконтактной оплаты на кассе, автомате, турникете метро (повсюду, где есть значок бесконтактной оплаты) и подтвердите покупку с помощью Touch ID.

Как использовать Apple Pay в интернете

В интернете вы можете покупать с Apple Pay на сайтах, поддерживающих такую возможность, если используете браузер Safari на Mac (2012 года выпуска и более новых): выберите во время оплаты «Купить с Apple Pay» и подтвердите платёж с помощью Touch ID в вашем iPhone или iPad. Кроме того, вы можете выбрать покупку с Apple Pay в приложениях для iPhone 6 и выше, планшетах iPad Pro, Air 2, mini 3 и более новых моделях.

Когда вы используете карту Яндекс.Денег с Apple Pay, деньги списываются из кошелька, а все платежи сохранятся в истории кошелька. Комиссии за платежи через Apple Pay нет, для них действуют обычные тарифы на обслуживание карты.

И вишенка на торте: до 31 января мы возвращаем в кошелек 5% от стоимости покупок с Apple Pay на сумму больше 1000 рублей (все условия акции здесь). Покупайте с Apple Pay и получайте кэшбэк за покупки в Яндекс.Деньгах.