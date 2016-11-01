Блог Денег

Блог Денег

Apple Pay в Яндекс.Деньгах

Apple Pay уже в России! Чтобы использовать новый сервис, нужна специальная банковская карта — и с сегодняшнего дня её можно выпустить в два клика: в приложении Яндекс.Денег для iOS. С помощью Apple Pay вы сможете платить повсюду c iPhone или Apple Watch, а кроме того быстро подтверждать покупки в интернете. 

Как использовать карту Яндекс.Денег с Apple Pay: авторизуйтесь в приложении Яндекс.Денег и во вкладке «Кошелек» выберите виртуальную карту. Нажмите «Добавить в Wallet» и следуйте подсказкам. Пластиковую карту Яндекс.Денег можно добавить прямо в приложении Wallet. 

Как использовать Apple Pay в офлайне

Покупать с Apple Pay в офлайне можно с помощью Apple Watch, iPhone 6 и более новых моделей: просто поднесите устройство к терминалу бесконтактной оплаты на кассе, автомате, турникете метро (повсюду, где есть значок бесконтактной оплаты) и подтвердите покупку с помощью Touch ID.

Как использовать Apple Pay в интернете

В интернете вы можете покупать с Apple Pay на сайтах, поддерживающих такую возможность, если используете браузер Safari на Mac (2012 года выпуска и более новых): выберите во время оплаты «Купить с Apple Pay» и подтвердите платёж с помощью Touch ID в вашем iPhone или iPad. Кроме того, вы можете выбрать покупку с Apple Pay в приложениях для iPhone 6 и выше, планшетах iPad Pro, Air 2, mini 3 и более новых моделях. 

Когда вы используете карту Яндекс.Денег с Apple Pay, деньги списываются из кошелька, а все платежи сохранятся в истории кошелька. Комиссии за платежи через Apple Pay нет, для них действуют обычные тарифы на обслуживание карты

И вишенка на торте: до 31 января мы возвращаем в кошелек 5% от стоимости покупок с Apple Pay на сумму больше 1000 рублей (все условия акции здесь). Покупайте с Apple Pay и получайте кэшбэк за покупки в Яндекс.Деньгах. 

114 комментариев
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vyacheslav-timofeyev
1 ноября 2016, 13:25
Когда будете выпускать карточки "МИР"?
Отечественное надо делать и продвигать, а не быть папуасами с бусами.
Владимир
1 ноября 2016, 14:31
vyacheslav-timofeyev,
Толсто. Эти карточки нужны только бюджетному скаму, не более.
Яндекс.Деньги
1 ноября 2016, 14:32
vyacheslav-timofeyev,
о планах мы обычно не рассказываем. Если появится что-то новенькое, поделимся. Следите за нашими новостями ;)
vyacheslav-timofeyev
1 ноября 2016, 14:45
Карточки нужны стране, чтобы не быть папуасами, которым дарят бусы (эплы и другую технику).
Выживут только те страны, которые производят высокотехнологичную продукцию сами (США, Англия, Корея , Германия, Франция, Китай подтянулся).
Остальные - монголы-папуасы, чунга-чанга.
Понятно, что  отстаем -то сильно. Но начинать надо. "Путь в тысячу миль начинается с одного шага". "МИР" -это мало, конечно.
Но хоть тут власть додумалась. В других областях, к сожалению, у неё туговато (взять хотя бы сознательное угробление образования).
Kraftway
2 ноября 2016, 23:11
Про "вишенку на торте" - я правильно понял из Условий Акции, что нужно расплатиться именно через POS-терминал, а если операция будет совершена в Интернете (CNP), на сайте, поддерживающем оплату через ApplePay, то кэшбека за нее не будет?
Яндекс.Деньги
7 ноября 2016, 12:30
Kraftway,
верно!
Иван
4 января 2017, 03:06
Kraftway,
Неверно! 
beezoomie
3 ноября 2016, 01:24
после тач айди отпечатка пальца , я вожу зачем то пин код с apple pay это зачем ? только у яда и ткс такой гемор
Никита Комаров
3 ноября 2016, 17:19
beezoomie,
потому что если вы что то из этого 1 раз введете не правильно, вас кучка идиотов из службы безопасности заблокируют и вы будете месяцами доказывать что это ваш счет!!! Яндекс деньги сама тупая платежная система в мире
Яндекс.Деньги
7 ноября 2016, 12:31
beezoomie,
терминал может попросить пин-код, если сумма покупки больше 1000 рублей, при оплате до 1000 рублей — для подтверждения нужен только Touch ID.
riemannb
10 ноября 2016, 12:04
Яндекс.Деньги,
а может и не попросить, как сегодня у меня при покупке роутреа за 3999 руб.
Никита Комаров
3 ноября 2016, 17:17
когда вы перестанете блокировать пользователей от болды???
Яндекс.Деньги
7 ноября 2016, 12:33
Никита Комаров,
напишите нам, пожалуйста, на bloghelp@yamoney.ru, что у вас случилось.
pahuisdik
5 ноября 2016, 12:00
Ура)) хорошая новость!
Яндекс.Деньги
7 ноября 2016, 12:33
pahuisdik,
^_^
Евгений
6 ноября 2016, 08:58
Для iphone 5s нет никакой возможности привязать карту к apple pay?
Kraftway
6 ноября 2016, 13:29
Евгений,
На iPhone 5s нет технологии NFC - бесконтактных платежей. Вы можете подключить к нему Apple Watch для использования Apple Pay.
Яндекс.Деньги
7 ноября 2016, 12:32
Евгений,
ага, а вот и весь список устройств: https://support.apple.com/ru-ru/KM207105.
berdichevsky.borisba
10 ноября 2016, 09:46
Приветствую!
А можно ли пополнить кошелёк Яндекс через PayPal?

Яндекс.Деньги
11 ноября 2016, 11:42
berdichevsky.borisba,
 можно привязать карту для платежей через PayPal , а вот перевести деньги со счёта PayPal на Яндекс.Денег не получится: для этого нужен личный счёт в банке, кошелёк им не является.
berdichevsky.borisba
11 ноября 2016, 09:24
Как выяснилось, ни через PayPal, ни Визой из Израиля пополнить кошелёк невозможно. Пришлось воспользоваться сервисом Qiwi, где с этим -- использование израильской Визы -- полный порядок.
Яндекс.Деньги
11 ноября 2016, 11:55
berdichevsky.borisba,
пополнить кошелёк в Израиле можно переводом с банковского счёта: https://yandex.ru/support/money/add/wire-transfer.xml, либо через терминал TravelersBox.
berdichevsky.borisba
17 ноября 2016, 11:27
На Qiwi гораздо проще: там пополнение кошелька напрямую с израильской Визы работает без проблем!

Обновлено 17 ноября 2016, 11:27
Maksim Mamonov
11 ноября 2016, 16:06
Добрый день! Скажите, пожалуйста, при привязке карты Сбербанка к кошельку и оплате через виртуальную карту по Apple Pay как будет происходить списание денег и существует-ли какая-нибудь комиссия.
VenomJ
20 ноября 2016, 02:02
Maksim Mamonov,
тоже интересно.
aleks33.71
21 ноября 2016, 08:38
Maksim Mamonov,
что надо сделать, чтобы ответили???
Яндекс.Деньги
21 ноября 2016, 12:10
Maksim Mamonov,
привязать любую карту к кошельку можно без комиссии, оплата виртуальной/пластиковой картой Яндекс.Денег через Apple Pay —  без комиссии. С привязанной к кошельку банковской карты при оплате через Apple Pay деньги не будут списываться — для пополнения сначала можно пополнить кошелёк, потом платить: https://yandex.ru/support/money/add/to-wallet.xml.
Максим Жайворонок
17 ноября 2016, 22:50
Подскажите, акция "Вернем 5% за платеж от 1000 рублей с Apple Pay" работает ли на територии Украины?
Яндекс.Деньги
18 ноября 2016, 17:56
Максим Жайворонок,
акция работает в любом магазине, который подходит под условия: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=527338.
vig3077
24 ноября 2016, 08:32
Спасибо, уже положил год назад в яндекс деньги сумму так и не дают воспользоваться все забанили 
Яндекс.Деньги
24 ноября 2016, 12:43
vig3077,
подскажите, пожалуйста, вы уже писали по этому вопросу в службу поддержки? Подскажите, пожалуйста, номер письма.
emoney63
4 декабря 2016, 18:19
кэшбэк 5% больше не начисляют?
Яндекс.Деньги
6 декабря 2016, 16:10
emoney63,
акция продолжается, если вам не пришёл, отправьте, пожалуйста, номер кошелька, сумму и дату платежа нам на bloghelp@yamoney.ru — проверим.
emoney63
6 декабря 2016, 16:31
Яндекс.Деньги,
 написал
Яздиёр Кибриёев
17 декабря 2016, 20:09
А сколько берет комиссия?
Яндекс.Деньги
19 декабря 2016, 14:02
Яздиёр Кибриёев,
при оплате через Apple Pay Яндекс.Деньгами комиссии нет ;)
Максим
20 декабря 2016, 08:01
можно ли использовать виртуальную карту яндекс для apple pay в магазинах
Яндекс.Деньги
22 декабря 2016, 15:34
Максим,
конечно, оплачивать через Apple Pay можно как пластиковой, так и виртуальной картой Яндекс.Денег.
Комментарий удалён
Иван
4 января 2017, 03:07
roads-ru,
Тоже сегодня начали копейки присылать вместо 5%
Яндекс.Деньги
9 января 2017, 15:26
Иван,
хм, если при покупке от 1000 рублей пришло меньше 5%, отправьте, пожалуйста, номер кошелька, дату и сумму покупки на bloghelp@yamoney.ru — проверим.
Константин Пашин
2 января 2017, 02:56
Почему нельзя при оплате через Apple Pay использовать привязанную карту? 
Яндекс.Деньги
9 января 2017, 15:24
Константин Пашин,
с привязанной карты можно пополнить кошелёк, а уже после пополнения платить нашей картой через Apple Pay.
johnmohnachev
4 января 2017, 19:51
Добрый день. 


Создал аккаунт в Яндекс деньгах.
Привязал карту VISA от Сбербанка.
Создал виртуальную карту Mastercard от Яндекса.
Привязал виртуальную карту Яндекс в приложении Wallet.


На Яндекс счете баланс равен 0 рублей.


Могу ли я расчитывтаь на успешную транзакцию с помощью Apple Pay, надеясь, что нужная сумма для оплаты товара подтянется с привязанной карты Сбербанка?
emoney63
4 января 2017, 22:42
johnmohnachev,
задавал этот вопрос в поддержку - сказали что так не получится. 
сперва необходимо пополнить ЯД кошелек, а потом расплачиваться с помощью Apple Pay
Обновлено 4 января 2017, 22:43
Яндекс.Деньги
9 января 2017, 15:23
emoney63,
служба поддержки всё верно подсказала :)
kazlo@tut.by
28 января 2017, 12:49
У меня не работает Apple Pay на Apple Watch с картой яндекс денег. В приложении Яндекс деньги, когда хочу добавить карту  в wallet на Apple Watch выдает ошибку. По двойному щелчку на часах тоже ничего не появляется. Подскажите пожалуйста что делать
Яндекс.Деньги
30 января 2017, 14:39
kazlo@tut.by,
отправьте, пожалуйста, скриншоты с ошибкой, номер вашего кошелька нам на bloghelp@yamoney.ru — поможем разобраться. В письмо скопируйте, пожалуйста, ссылку на этот комментарий.
silenters
21 января 2018, 21:48
kazlo@tut.by,
отпишу всем, потому что тоже столкнулся. Решил проблему сменой региона на часах (на смарте один регион был, а на часах другой).
vmastiff
9 февраля 2017, 14:31
Здравствуйте! Привязал б/карточку к кошельку. Сейчас прочитал, что автоматически подкача кошелька не осуществляется. Нужно руками пополнять кошелёк с привязанной карты. А в самом приложении ещё выяснилось, что при таком пополнении ещё и 1% комисси спишут. Это так? В чем смысл привязки? Я и так пополнял кошелёк транзакцией из приложения своего интернет-банка, и без всякой комиссии.
Андрей Лазорев
10 февраля 2017, 10:16
vmastiff,
привязка нужна, если вам удобно платить с карты — без пополнения кошелька. Вы указываете данные своей карты, сайт их сохраняет в зашифрованном виде (внутри кошелька). После этого у вас есть выбор, как платить:
с баланса кошелька, если на нем есть деньги. Тогда ваша карта вообще не участвует в процессе или с привязанной карты. Тогда деньги списываются с баланса карточки, проходят через кошелек и отправляются в магазин. Всё происходит мгновенно, для магазина это выглядит как платеж из кошелька. 

Да, при пополнении с привязанной карты комиссия 1%, а прямо из онлайн-банкинга - без комиссии. Другие способы пополнения без комиссии есть здесь:  https://yandex.ru/blog/money/popolnenie-bez-komissii
татьяна
9 февраля 2017, 20:53
Стойт
Попробовать

Андрей Лазорев
10 февраля 2017, 10:16
татьяна,
определенно ;)
Maxim Simonenko
16 февраля 2017, 15:44
как  активировать карту в iphone, где найти код активации?
Андрей Лазорев
17 февраля 2017, 12:39
Maxim Simonenko,
Если у вас именная карта, перейдите в раздел банковских карт и поищите там вашу карту по последним 4 цифрам её номера. Её можно активировать без 10-значного кода :) Если у вас моментальная (без ФИО) - код активации есть на самой карте.
dead.space12
25 февраля 2017, 14:14
Вот у меня не работает Touch ID, вопрос: можно ли оплачивать товары лишь при помощи Код-пароля?
Андрей Лазорев
27 февраля 2017, 13:29
dead.space12,
можно :) Есть возможность оплатить без участия Touch ID - при оплате нужно выбрать "заплатить с код-паролем". 
vmastiff
25 февраля 2017, 17:20
Пару недель назад не произошло возврата кэшбэк 5% по акции. Подумал, что акция закончилась. Вчера на улицах Москвы  увидел рекламу, что акция продолжается, но по совершенной вчера транзакции зачисления снова не произошло. Что-то поломалось у меня или у вас?
Андрей Лазорев
27 февраля 2017, 13:34
vmastiff,
по правилам акции, каждый участник может получить не более 4 000 рублей кэшбэка. Как мы видим, их вы уже получили :) Подробности можно найти по ссылке: https://money.yandex.ru/page?id=528503
veda-service
2 марта 2017, 18:27
 Подскажите пожалуйста акция возврата 5 % все ещё продолжается ?
Андрей Лазорев
3 марта 2017, 13:05
veda-service,
продолжается до 15.03.17 :) Подробности можно прочитать на сайте: https://money.yandex.ru/ypromo/phonepay
KomarovDmitryYurievich
22 марта 2017, 11:33
Планируется ли в ближайшее время продление Акции? :-) я один из тех грустных пользователей, который не успел израсходовать 4000 кэшбека.)
Андрей Лазорев
22 марта 2017, 15:34
KomarovDmitryYurievich,
планы держим в секрете :) Следите за новостями, обязательно порадуем! ;)
dead.space12
30 марта 2017, 22:54
Я завёл себе виртуальную карту Яндекс, вбил ее реквизиты в Wallet - Карточка добавилась без всяких проблем. Вопрос: могу ли я теперь платить при помощи виртуальной карты в обычных магазинах, приставляя телефон к терминалу?
Андрей Лазорев
31 марта 2017, 12:37
dead.space12,
С помощью нашего приложения можете :)
Butonush666
27 мая 2017, 20:21
Здравствуйте! Почему  в приложении яндекс не могу пополнить кошелек  через apple pay? Пишет "что то не так, попробуйте позже"
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:07
Butonush666,
были проблемы, сейчас уже всё хорошо.Пополнить можно с карты MasterCard.
vmastiff
27 июня 2017, 22:32
День добрый!
Возврат средств не работает.
Заплатил за телевидение OnLime РосТелеКом, cash back не получил.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса28 июня 2017, 12:34
vmastiff,
пришлите, пожалуйста, подробности платежа нам на bloghelp@yamoney.ru - все проверим.
tima.bychkov
20 октября 2017, 09:30
Я подключил карту к Wallet, все сделал как указано. Но прийдя в магазин и подставив смартфон к терминалу ничего не произошло, почему? Продавец утверждал что у них так уже расплачивались. 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса24 октября 2017, 14:25
tima.bychkov,
нужно все проверить - пожалуйста, пришлите нам подробности этого платежа и номер вашего кошелька через форму, разберемся в чем дело.
arturkhmelnitsky
22 октября 2017, 03:56
Здравствуйте не могу добавить виртуальную карту а Apple wallet постоянно пишет что обратитесь к емитенту вашей карты 
Хотя раньше добавлялась, после прошивки телефона больше не хочет
Обновлено 22 октября 2017, 03:56
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса24 октября 2017, 14:21
arturkhmelnitsky,
подскажите, пожалуйста, а в поддержку уже писали? Если писали, то пришлите нам номер письма - все проверим. 
piestsov54
5 января 2018, 22:15
Здравствуйте, не получается добавить виртуальную карту Яндекс.Денег в Apple wallet, пишет: обратитесь к эмитенту Карты. Пожалуйста помогите 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса9 января 2018, 15:42
piestsov54,
мы нашли ваше письмо в поддержку. Уточним информацию и ответим по электронной почте. 
kuraeva.darina
22 января 2018, 18:49
Добрый день! Карта через приложение не добовляется. Пишет обратитесь к эмитенту карты. 
Обновлено 22 января 2018, 18:51
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса23 января 2018, 14:29
kuraeva.darina,
напишите нам об этом, пожалуйста, с номером кошелька по электронной почте. 
nick2037
27 января 2018, 16:51
Ошибка при добавлении Карты 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса29 января 2018, 13:57
nick2037,
а какая именно ошибка? Вы уже писали об этом нам в поддержку? 
hellsrt
12 февраля 2018, 18:09
Видимо проблема массовая. Так же не могу добавить карточку в apple pay
обратитесь к эмитенту карты.
Обратился.. Посмотрим к чему это приведет
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса13 февраля 2018, 17:15
hellsrt,
сейчас с добавлением карт всё в порядке. Вашим вопросом уже занимаемся - ответим в письме, как только всё уточним. 
apps2458
14 февраля 2018, 07:34
Андрей Лазорев,
Нет , не всё впорядке , Карта через приложение не добовляется. Пишет обратитесь к эмитенту карты.
hellsrt
14 февраля 2018, 11:57
apps2458,
У меня она и при вводе реквизитов в ручную тоже не добавляется 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса14 февраля 2018, 16:17
apps2458,
ошибка может возникать по-разным причинам. Мы проверим - напишите нам, пожалуйста, в поддержку. 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса14 февраля 2018, 16:23
hellsrt,
передали эту информацию тоже, спасибо. 
hellsrt
14 февраля 2018, 20:19
Андрей Лазорев,
Все заработало.. Спасибо.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса15 февраля 2018, 22:03
hellsrt,
очень рады :)
freddie.horsby
13 марта 2018, 07:46
не получается добавить яндекс карту в wallet. пишет "обратитесь к эмитенту карты". обращался в техподдержку, сказали пройти идентификацию, прошел, но проблема осталась. 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса13 марта 2018, 15:45
freddie.horsby,
видим, что вы писали нам об этом по электронной почте - проверьте, пожалуйста, коллеги ответили.
tim0shenko.v
25 марта 2018, 12:08
Здравствуйте,не получается добавить,виртуальную карту в Apple Pay.
Подскажите пожалуйста как решить эту проблему? Пишет:»обратитесь эмитенту Карты»
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса26 марта 2018, 14:24
tim0shenko.v,
в письме уже подсказали, что можно сделать. Посмотрите, пожалуйста. 
alexbelskiy91
3 апреля 2018, 11:58
Добрый день. Не получается добавить виртуальную карту в Apple Wallet, выдаёт ошибку "обратитесь к эмитенту карты". Можно как-то решить вопрос?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса3 апреля 2018, 13:41
alexbelskiy91,
уже занимаемся вашим вопросом, ответим по электронной почте. 
Sb0tsman
11 апреля 2018, 12:19
Добрый день. Тоже проблема с привязкой Карты к Apple Pay. В службу поддержки отписался. Скажите как долго решается данная проблема по факту?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса11 апреля 2018, 14:33
Sb0tsman,
уже ответили вам в письме - посмотрите, пожалуйста. 
Sb0tsman
11 апреля 2018, 14:43
Спасибо за решение проблемы!!!
Оперативно, все получилось 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса12 апреля 2018, 12:17
Sb0tsman,
ура ;) 
atielvin1
27 апреля 2018, 01:33
Добрый вечер. Не получается добавить карту в Apple Pay. Обратитесь к эмитенту Карты пишет. 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса27 апреля 2018, 11:36
atielvin1,
видим, что коллеги уже подсказали решение в письме. 
Аян
28 апреля 2018, 19:48
Добрый вечер. Не получается добавить карту в Apple Pay. Обратитесь к эмитенту Карты пишет
Ayan Izbanov
28 апреля 2018, 19:50
Добрый вечер. Не получается добавить карту в Apple Pay. Обратитесь к эмитенту Карты пишет.второй день мучаюсь
Ayan Izbanov
28 апреля 2018, 19:50
Добрый вечер. Не получается добавить карту в Apple Pay. Обратитесь к эмитенту Карты пишет
d1m.ga
11 мая 2018, 15:42
Добрый день! У меня тоже самое, не получается добавить карту в Apple Pay. "Обратитесь к эмитенту карты" пишет
Антон Кулаков
18 июня 2018, 09:14
Добрый день! Не получается добавить виртуальную карту в Apple Wallet, выдаёт ошибку "Обратитесь к эмитенту карты".
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса18 июня 2018, 17:56
Антон Кулаков,
d1m.ga, пожалуйста, напишите об этом в поддержку - посмотрим, почему не получается. 
Антон Кулаков
19 июня 2018, 18:57
Андрей Лазорев,
я написал 2 дня назад. Ни какого ответа пока не получал, карта так и не привязывается ни в App Store, ни в Wallet.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса20 июня 2018, 16:02
Антон Кулаков,
уточняем для вас информацию, коллеги с вами на связи. 
Антон Кулаков
20 июня 2018, 18:21
Андрей Лазорев,
Спасибо, всё работает все привязки!
r.khvan
2 октября 2018, 10:17
Здравствуйте не могу добавить виртуальную карту а Apple wallet постоянно пишет что обратитесь к емитенту вашей карты
Хотя раньше добавлялась, после прошивки телефона больше не хочет
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса2 октября 2018, 14:58
r.khvan,
здравствуйте. Видим, что коллеги в переписке по почте рассказали как решить эту проблему. 
alexhu5
4 октября 2018, 16:08
r.khvan,

Такая же проблема. Написал в суппорт 2 дня назад никого ответа до сих пор не последовало 

Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса4 октября 2018, 16:58
alexhu5,
при привязке карты к любому сервису с нее списывается проверочная сумма, которая потом возвращается. Поэтому перед привязкой важно проверить баланс. Извините за задержку с ответом поддержки. Видим, что коллеги уже связались с вами.
Василий Штейн
10 мая 2019, 02:56
Проблема с добавлением карты в wallet. Просит обратиться к эмитенту карты. Помогите пожалуйста 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса11 мая 2019, 18:07
Василий Штейн,
а в поддержку уже писали об этом?  Если нет — напишите, пожалуйста, мы посмотрим в чем дело и поможем разобраться.
bomberman29ds
сегодня, 15:13
здравствуйте. не могу добавить карту в эппл пэй. пишет: не удаётся добавить карту, обратитесь к эмитенту карты. в кошельке 0 руб пока. 100 раз пробовал. и вручную тоже вводил. бестолку. я незрячий. я читал блог, и тут миллион юзеров обращались к вам. ответьте пожалуйста на мой email: dsincar29 (собака) gmail.com