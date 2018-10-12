Карточка Яндекс.Денег — как обычная банковская карточка, только без банка (счёт карты — ваш кошелёк). По карточке Яндекс.Денег можно снимать наличные в любых банкоматах и любой валюте. Ниже мы ответили на самые частые вопросы про наличные по карте Яндекс.Денег.

Сколько денег можно снять?

Если кошелёк идентифицированный — вы можете снимать до 100 000 рублей за один раз. Минимальной суммы нет. Если кошелёк анонимный или именной — в банкомате можно снять не больше 5000 рублей за один раз (и в сутки).

У каждого банкомата — свои ограничения на сумму разового снятия. Если лимит слишком мал, вы можете снять деньги несколько раз подряд, или попробовать банкомат другого банка.

Есть ли комиссия за снятие?

Комиссии нет — если вы заказали карту на сайте, и у вас идентифицированный кошелёк. Без комиссии можно снять не больше 10 000 рублей в календарный месяц. Например, 25 октября сняли 10 000 рублей, с 1 ноября и до конца месяца можете снять следующие 10 000.

Комиссия 3%, минимум 100 рублей — если у вас именной или анонимный кошелёк, если у вас моментальная карта (без имени владельца на ней), и для сумм свыше 10 000 рублей в календарный месяц.

У меня именная карта и идентифицированный кошелёк, а банкомат взял комиссию. Почему?

Некоторые банки берут плату с клиентов других банков. Они обязаны рассказать вам об этом. Будьте внимательны — предупреждение о комиссии появляется на экране банкомата до списания денег.

Снимать деньги можно везде или только в России?

Подойдет любой банкомат в любой стране. Вставляете карту, вводите свой пин-код и получаете наличные — сумма автоматически сконвертируется, из кошелька спишутся рубли, а вы получите валюту банкомата.

По какому курсу пройдёт снятие наличных в другой валюте?

Конвертация идёт по курсу Masterсard + 2,7%. Некоторые банки сначала резервируют сумму выданных наличных, а окончательное списание проводят через несколько дней. Если за это время обменный курс изменился, разница будет списана или начислена на ваш кошелёк (в зависимости от того, в какую сторону изменился курс).