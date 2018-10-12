Блог Денег

Блог Денег

Наличные по карте Яндекс.Денег

Карточка Яндекс.Денег — как обычная банковская карточка, только без банка (счёт карты — ваш кошелёк).  По карточке Яндекс.Денег можно снимать наличные в любых банкоматах и любой валюте. Ниже мы ответили на самые частые вопросы про наличные по карте Яндекс.Денег.

Сколько денег можно снять?

Если кошелёк идентифицированный — вы можете снимать до 100 000 рублей за один раз. Минимальной суммы нет. Если кошелёк анонимный или именной — в банкомате можно снять не больше 5000 рублей за один раз (и в сутки).

У каждого банкомата —  свои ограничения на сумму разового снятия. Если лимит слишком мал, вы можете снять деньги несколько раз подряд, или попробовать банкомат другого банка.

Есть ли комиссия за снятие? 

Комиссии нет — если вы заказали карту на сайте, и у вас идентифицированный кошелёк. Без комиссии можно снять не больше 10 000 рублей в календарный месяц. Например, 25 октября сняли 10 000 рублей, с 1 ноября и до конца месяца можете снять следующие 10 000. 

Комиссия 3%, минимум 100 рублей — если у вас именной или анонимный кошелёк, если у вас моментальная карта (без имени владельца на ней), и для сумм свыше 10 000 рублей в календарный месяц. 

У меня именная карта и идентифицированный кошелёк, а банкомат взял комиссию. Почему?

Некоторые банки берут плату с клиентов других банков. Они обязаны рассказать вам об этом. Будьте внимательны — предупреждение о комиссии появляется на экране банкомата до списания денег.

Снимать деньги можно везде или только в России?

Подойдет любой банкомат в любой стране. Вставляете карту, вводите свой пин-код и получаете наличные — сумма автоматически сконвертируется, из кошелька спишутся рубли, а вы получите валюту банкомата. 

По какому курсу пройдёт снятие наличных в другой валюте?

Конвертация идёт по курсу Masterсard + 2,7%. Некоторые банки сначала резервируют сумму выданных наличных, а окончательное списание проводят через несколько дней. Если за это время обменный курс изменился, разница будет списана или начислена на ваш кошелёк (в зависимости от того, в какую сторону изменился курс). 

51 комментарий
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litberzon
12 октября 2018, 18:18
Привет! Попробовал снять в банкомате Сбербанка.
Получил сообщение о максимальной сумме выдачи в 5.000 ₽.
Вы пишете — 10.000 ₽
Так кто прав, вы или Сбер? Кошелёк идентифицирован. 
Сергей Кузнецов
12 октября 2018, 18:24
litberzon,
это ограничение банкомата на снятие с карт других банков. сними два раза по 5
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса12 октября 2018, 18:24
litberzon,
конечно, у банкоматов разных банков бывают свои ограничения на сумму выдаваемых наличных. И банкомат об этом сообщит :) 


10 000 — это сумма, с которой мы не возьмём комиссию, а не лимит выдаваемых наличных :)
VerdOrr
29 октября 2018, 15:27
Яндекс.Деньги,
  Вы пишете "Если кошелёк идентифицированный — вы можете снимать до 100 000 рублей за один раз.", но банкоматы Сбера больше 5000 за раз по ВАШИМ картам не дают - по другим картам такого ограничения нет. (кошелек идентифицированный)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 октября 2018, 15:38
VerdOrr,
банк, которому принадлежит банкомат в праве устанавливать свои собственные лимиты.
Денис
12 октября 2018, 18:26
Как вообще можно снимать или платить с анонимного кошелька, если для того, чтобы получить на этот кошелёк деньги нужно, как минимум сделать кошелёк именным?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса12 октября 2018, 18:45
Денис,
пополнить анонимный кошелёк можно банковской картой. И да, закон разрешает снимать наличные, даже если кошелёк анонимный (а вот отправлять переводы — нет). 
mr-SiMM
12 октября 2018, 18:29
Когда почините рисование комиссии при использовании card2card переводов? Сейчас в форме подтверждения операции 3DS паролем комиссия рисуется даже при снятие первых 10 тысяч в месяц, хотя по факту она не взимается.
Пример на фото https://imgprx.livejournal.net/8517b16145526f10621746fb71d5cf006550b8ae/C3E5VEG6An34b8_afSePgteiXBnOKGdfLqgFvWFWz7bDIg9uoAT_Df30WQZLgdVrjJdt2Wrn9CAkjU3KKPynXg
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 октября 2018, 10:31
mr-SiMM,
обязательно поправим информацию - простите за неудобства :( Добавим, что в форме переводов с карты на карту своя комиссия - она не относится к лимиту.
mr-SiMM
23 октября 2018, 23:46
YaMoneyHelp,
«Добавим, что в форме переводов с карты на карту своя комиссия - она не относится к лимиту» – речь не об этом, а о стягивании с карты яндекса сторонними сервисами – там общий бесплатный лимит со снятием наличных – 10 тысяч в месяц (см. Комиссия за получение наличных денежных средств и переводы https://money.yandex.ru/page?id=523738 )
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 октября 2018, 12:21
mr-SiMM,
мы про это знаем и постараемся изменить информацию о комиссии как можно скорее. Еще раз приносим извинения.
Вне зоны комфорта
12 октября 2018, 18:32
а если именная карта, кошелек идентифицирован, чтобы снять мне например 200 тыс рублей в банкомате сбербанка, надо два раза по 100 тыс снимать, так? или 100тыс это ограничение в месяц? и какой процент в моем случае возьмут при снятии?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса12 октября 2018, 18:50
Вне зоны комфорта,
 100 000 рублей за 1 раз и  1 300 000 рублей за месяц — для идентифицированных кошельков. Если банкомат выдаёт 100к — значит, уложитесь в две операции. Если выдаёт меньшими порциями — придётся сделать больше повторений. Комиссия рассчитывается так: 10 000 без комиссии, остальные 190 000 с комиссией 3%, то есть комиссия составит 5700 рублей. 
mr-SiMM
12 октября 2018, 18:32
> Конвертация идёт по курсу Masterсard + 2,7%. Некоторые банки сначала холдируют сумму выданных наличных, а окончательное списание проводят через несколько дней

Зачем писать про некоторые банки – пишите, как это происходит у вас.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса12 октября 2018, 18:51
mr-SiMM,
имеется в виду банк, обслуживающий банкомат — тот банк, что присылает резерв/списание по факту снятия наличных. 
mr-SiMM
12 октября 2018, 19:00
Яндекс.Деньги,
разве конвертацию банк, обслуживающий банкомат осуществляет? ;)
Александр Журавлёв
13 октября 2018, 11:24
mr-SiMM,
 конвертацию нет. яд имеют в виду что курс будет не на дату снятия, а на дату списания. Впрочем, непонятно какой болван будет снимать валюту по я карте с комсой, если есть карты со снятием по курсу цб без всякой комсы и без убогих лимитов. в 10 тыс руб 
mr-SiMM
13 октября 2018, 13:32
Александр Журавлёв,
ну так и надо писать – по курсу на дату списания – зачем заливать про «некоторые банки, которые сначала холдируют», если яндекс и есть этот «некоторый банк»?
Beezoomie0
13 октября 2018, 03:40
Лимит 10000 без комиссии на карту или кошелёк ? Если к кошельку 3 именные Карты сколько даст снять 30тыс или 10?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 октября 2018, 13:08
Beezoomie0,
независимо от количества карт - 10000 рублей в месяц, если они выпущены для одного кошелька.
Test T.
13 октября 2018, 13:04
К теме блокировок.


Кому вообще придет в голову снимать с кошелька, который изначально не предназначен для хранения?
Что бы получить блокировку за обнал, а потом доказывать, что ты не верблюд?


По моему эта акция с 10к без комиссии как раз и придумана что бы переблочить всех любителей обнала, которые повелись на халяву.


Да и еще жалуются с тем что просят идентифицироваться принудительно, ага попробуйте заведите счет в банке без предоставления данных о себе, получите перевод непонятно откуда и попробуйте снять это со счета потом.
Обновлено 13 октября 2018, 13:05
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 октября 2018, 13:11
Test T.,
хранить деньги на кошельке тоже можно :) Получили на него перевод или зарплату - сняли наличку с карты. 


Причины, по которым могут быть приостановлены расходные операции по счёту описали тут: https://yandex.ru/blog/money/why-block
Обновлено 14 октября 2018, 13:13
bnk11
13 октября 2018, 18:18
А у меня на карте псевдоним, а не моё настоящее имя, я не попадаю под эти условия получается? Кошелек идентифицирован.
Обновлено 13 октября 2018, 18:21
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 октября 2018, 13:16
bnk11,
попадаете :) Имеется в виду тип карты - именная.
Светлана Лап
14 октября 2018, 09:53
Я не могу узнать остаток на счёте 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 октября 2018, 13:19
Светлана Лап,
вы не можете войти в кошелёк? Уже писали по этому поводу поддержке?
col1nkl
14 октября 2018, 11:05
"100 000 рублей за 1 раз и 1 300 000 рублей за месяц — для идентифицированных кошельков"
Какова вероятность получить блокировку за обнал, если гипотетически снять весь лимит за месяц на идентифицированном кошельке? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 октября 2018, 13:23
col1nkl,
если система посчитает операции нехарактерными для вашего счёта, они могут быть приостановлены. Детали и алгоритмы раскрыть мы не можем. Если трудности возникнут - пишите, посмотрим.
karim karim
14 октября 2018, 15:43
каки мне оплатит
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 октября 2018, 13:56
karim karim,
уточните, что именно не получается? Расскажите об этом поподробнее поддержке - постараемся вам помочь.
Валера Чигирев
17 октября 2018, 10:51
ЧигиревВалерий 
Сергей
20 октября 2018, 19:42
Здравствуйте, 
не могли бы вы ответить на пару вопросов, пожалуйста.
Если я буду оплачивать своей именной картой за рубежом покупку (в евро), например,
пусть она стоит 1000 рублей в пересчете по курсу цб. Во сколько рублей мне обойдется эта покупка? Работает ли кешбек на пятую покупку за рубежом? А в категории месяца? 
Спасибо!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 октября 2018, 17:10
Сергей,
здравствуйте! Извините, что не сразу ответили :(
Если платеж нашей картой идет не в рублях, то конвертация будет по курсу MasterCard + 2,7%.  На начисление баллов страна, в которой происходит платеж не влияет (ни на пятую покупку, ни на платеж в категории месяца). Не забывайте об МСС, которые находятся в исключениях по правилам акции.  
ikurlukova16
3 ноября 2018, 23:00
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу заказать карту Яндекс Денег, но я являюсь гражданкой Беларуси и проживаю здесь. Скажите это возможно для меня? И доставят ли мне карту почтой в Беларусь? Спасибо!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 ноября 2018, 15:17
ikurlukova16,
конечно, карты за границу тоже отправляем - везде где есть почта. На сайте также появится ссылка на сайте почты, по которому у вас получится отслеживать ее.
Айдер Уланов
6 ноября 2018, 22:04
Как вернуть деньги на карту сбербанка
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 ноября 2018, 17:35
Айдер Уланов,
а что случилось? Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее в поддержку с деталями - постараемся во всем разобраться.
lexx1313
8 декабря 2018, 14:47
Добрый день.
А если два аккаунта, и один из них идентифицирован основным аккаунтом. Т. е. полноценные два кошелька, две карты. Снял с одной 7000, и решил с другой снять 5000, взяли комиссию с 2000. Получается лимит 10000 на паспорт? На одну идентификацию, а не на аккаунт или кошелек? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 декабря 2018, 17:54
lexx1313,
добрый день! По правилам сервиса каждый идентифицированный клиент Яндекс.Денег может без комиссии снимать до 10 тысяч рублей в месяц — в таком виде тариф существует с момента запуска услуги (апрель 2018). При этом снятие наличных — далеко не самая популярная операция, поэтому в течение первых пилотных месяцев мы сохраняли возможность снимать до 10 тысяч с каждого из идентифицированных кошельков, если у пользователя их несколько. Это позволило нам лучше оценить паттерны поведения пользователей и востребованность услуги, а также придумать несколько новых выгодных опций, о которых мы рассказываем по мере их появления.
sauzina
8 февраля, 02:25
Добрый день. У меня две  именные карты яндекс.денег,  кошельки идентифицированны.
С одной карты банкомат Промсвязьбанка выдал без комиссии 10 000 руб., с другой выдал 800 руб с комиссией в сто рублей. В чем может быть дело?
Ни с одной, ни с другой в течение двух месяцев не снимала деньги. 
Обновлено 8 февраля, 02:28
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 февраля, 17:31
sauzina,
лимит в 10000 для снятия без комиссии относится к идентифицированному пользователю, а не к каждому кошельку с его данными.
job.andrey.tarasov
27 февраля, 14:28
Как узнать сколько в этом месяце я еще могу снять наличными без процентов из 10 000 р. ?
Где-то однажды находил эту инфу в настройках кошелька, а теперь не могу. Уж больно глубоко они ее закопали...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 февраля, 15:13
job.andrey.tarasov,
узнать доступную для беспроцентного снятия наличных сумму можно в кошельке в разделе карт. Для этого нажмите на изображение вашей карты и на новой странице отобразится доступный лимит.
job.andrey.tarasov
28 февраля, 12:36
YaMoneyHelp,
Спасибо!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 февраля, 14:02
job.andrey.tarasov,
всегда пожалуйста :)
telepatrul2
15 августа, 06:35
YaMoneyHelp,
Что за шляпа? Захожу в карты, жму, читаю: 
СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ 
10 000 ₽ в месяц можно снимать без комиссии.
Осталось  0 Р до конца месяца


Я в августе снял 1200 рублей,  через сбербанк, и то вы сняли 100 рублей комиссии! Что за обман?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 августа, 17:11
telepatrul2,
нашли ваше обращение в поддержку по этому вопросу — ответим на почту.
alina.nurdinowa
25 апреля, 16:08
Решите ситуацию с комиссией. Перегибаете, ребята. Вся эйфория от получения карты закончилась мгновенно.
1) Снятие 10 тыс./мес. без комиссии - нереально мало.
2) Сегодня перевела 700 рублей с Я.Кард на Сбер. Написали, что комиссия составит 35 руб. Потом пишут, что комиссия составит 100 рублей, т.к. операция воспринимается, как снятие наличных (ЧТО?). 100 рублей за перевод 700? Ладно, смирилась. А в ИТОГЕ с меня сняли все 135. Это какое-то насмехательство
Kovalt.irkutsk
27 июня, 07:15
Здравствуйте если снимать 50.000 в банкомате, комиссия за снятие будет?
telepatrul2
15 августа, 06:22
Только что снял в банкомате Сбербанка 1200 рублей. С карты ушло  1300. В этом месяце еще не снимал. Кошелек идентифицирован. Карта именная. 


Карта   **** **** **** ****
Банкомат  ATM 435067 69 LENINA S
Дата и время    15.08.2019 05:58
Выданная сумма    1300 руб.
Комиссия    100 руб., начислена на 1200 руб.
Сумма в валюте операции   1200 RUB


Кто же снял эти 100 рублей? Я так понимаю, что яндекс? Почему?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 августа, 16:54
telepatrul2,
если все условия были соблюдены, то нужно написать в поддержку об этом. Как видим, коллеги уже занимаются вашим вопросом.