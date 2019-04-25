8 способов покупать дешевле на Авито и Юле

Вещи на Авито и Юле стоят меньше, чем в магазинах. Но можно купить их ещё дешевле: торговаться, менять параметры поиска или получать кэшбэк.

Торг

Сбить цену можно на всё: детскую коляску, электрочайник, редкую настольную игру. Если в объявлении не указан торг, спросите в личке. Напишите сразу нескольким продавцам — больше вероятность, что кто-то из них согласится уступить в цене. Охотнее торгуются те, чьи объявления висят давно — отсортируйте по дате.

Скидки на Юле

На Юле есть раздел объявлений со скидками, которые сервис рассчитывает автоматически. Товары из этого раздела можно купить только с доставкой и по предоплате. В раздел попадают любые товары, на которые продавец готов сделать скидку. Один минус — там всё вперемешку: телефоны, косметика и кухонные гарнитуры.

Региональные цены

Авито и Юла находят объявления с учётом вашего местоположения. Если расширить географию поиска на всю Россию, можно купить нужную вещь в другом регионе, зато дешевле. Особенно удобно, если ищете что-то редкое. Например, в Москве раритетный горбатый «Запорожец» на ходу стоит в среднем 100 000 рублей, а в Череповце его можно купить за 60 000 рублей.

Скидки постоянным покупателям

Продавцы охотно делают скидки постоянным клиентам. Если вы часто покупаете одинаковые товары, подписывайтесь на профили продавцов на Авито. Так вы не пропустите интересные лоты и сэкономите. Подписка пригодится тем, кто коллекционирует антиквариат, пластинки, комиксы или покупает книги у букинистов.

Срочные объявления

Иногда цену специально занижают, чтобы быстро продать вещь и получить деньги. Добавьте к поисковому запросу слово «срочно» и сразу увидите такие товары. Например, можно урвать дорогие брендовые вещи, бытовую технику и даже яхту намного дешевле изначальной стоимости.

«Опт»

Некоторым продавцам проще избавиться от всех вещей разом, а не отдавать поштучно. Они продают оптом и снижают цену. Так можно купить целый пакет детской одежды по цене трех-четырёх вещей или с хорошей скидкой заказать полный комплект кухонного оборудования в фургон для кейтеринга.

Вещи не по сезону

В конце сезона люди недорого продают вещи, которые больше не понадобятся и их негде хранить.

Чтобы сэкономить, начинайте искать шубу и сноуборд на Авито и Юле уже весной, а велосипед и пляжный зонт — осенью.

Кэшбэк

При онлайн-оплате товаров на Авито можно получать кэшбэк. Яндекс.Деньги возвращают 1% за платежи на любых интернет-площадках. Привяжите к кошельку карту другого банка с кэшбэком — будет кэшбэк и от Яндекс.Денег, и от вашего банка.