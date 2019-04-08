Биржевой брокер в приложении Яндекс.Денег

С помощью приложения Яндекс.Денег теперь можно самостоятельно инвестировать деньги в ценные бумаги и иностранную валюту. Под капотом у нового сервиса — инвестиционная платформа компании «БКС Брокер».

Что было

В Яндекс.Деньгах уже есть сервис для пассивных инвестиций — автоматический финансовый советник Yammi. В приложении: раздел «Каталог» — «Инвестиции Yammi». Сервис сам формирует оптимальный инвестиционный портфель из акций биржевых инвестиционных фондов (ETF).

Что добавили

Новый сервис — «Инвестиции БКС» — подойдет, если не хотите полагаться на робота, а предпочитаете самостоятельно выбирать, во что именно вкладываться.

Инвестируйте в валюты или купите ценные бумаги различных компаний на биржах Москвы и Санкт-Петербурга.

Важно: чтобы пользоваться сервисом, ваш кошелёк в Яндекс.Деньгах должен быть идентифицированным, а гражданство — российским.

Как инвестировать

Откройте в приложении раздел «Каталог» — «Инвестиции БКС».

Откройте брокерский счёт. Приложение проведёт по всем шагам, необходимым для открытия счета: попросит ввести номер телефона, сфотографировать паспорт (разворот с именем и фотографией, разворот с регистрацией), подтвердить операцию смс-кодом. На следующий рабочий день с 10:00 по Москве вы сможете покупать ценные бумаги.

Пополняйте брокерский счёт с кошелька Яндекс.Денег (комиссии и минимальной суммы пополнения нет). Деньги поступят на счёт в течение 5-10 минут.

Продавать и покупать акции, облигации, валюту можно только в часы работы биржи: с 10:00 до полуночи. Комиссия сервиса — 0,3% от суммы каждой сделки, но не меньше 99 рублей.

Как вывести деньги

Полностью или частично вывести деньги с брокерского счёта можно в любой момент. На кошелёк Яндекс.Денег — бесплатно. Жмите кнопку «Вывести» и подтвердите вывод кодом из смс. Деньги придут на кошелёк не позднее следующего рабочего дня.