Блог Денег

Блог Денег

Биржевой брокер в приложении Яндекс.Денег

С помощью приложения Яндекс.Денег теперь можно самостоятельно инвестировать деньги в ценные бумаги и иностранную валюту. Под капотом у нового сервиса — инвестиционная платформа компании «БКС Брокер».

Что было

В Яндекс.Деньгах уже есть сервис для пассивных инвестиций — автоматический финансовый советник Yammi. В приложении: раздел «Каталог» — «Инвестиции Yammi». Сервис сам формирует оптимальный инвестиционный портфель из акций биржевых инвестиционных фондов (ETF).

Что добавили

Новый сервис — «Инвестиции БКС» — подойдет, если не хотите полагаться на робота, а предпочитаете самостоятельно выбирать, во что именно вкладываться.  

Инвестируйте в валюты или купите ценные бумаги различных компаний на биржах Москвы и Санкт-Петербурга.

Важно: чтобы пользоваться сервисом, ваш кошелёк в Яндекс.Деньгах должен быть идентифицированным, а гражданство — российским.

Как инвестировать

  • Откройте в приложении раздел «Каталог» — «Инвестиции БКС».

  • Откройте брокерский счёт. Приложение проведёт по всем шагам, необходимым для открытия счета: попросит ввести номер телефона, сфотографировать паспорт (разворот с именем и фотографией, разворот с регистрацией), подтвердить операцию смс-кодом. На следующий рабочий день с 10:00 по Москве вы сможете покупать ценные бумаги.

  • Пополняйте брокерский счёт с кошелька Яндекс.Денег (комиссии и минимальной суммы пополнения нет). Деньги поступят на счёт в течение 5-10 минут. 

  • Продавать и покупать акции, облигации, валюту можно только в часы работы биржи: с 10:00 до полуночи.  Комиссия сервиса — 0,3% от суммы каждой сделки, но не меньше 99 рублей.

Как вывести деньги

Полностью или частично вывести деньги с брокерского счёта можно в любой момент. На кошелёк Яндекс.Денег — бесплатно. Жмите кнопку «Вывести» и подтвердите вывод кодом из смс.  Деньги придут на кошелёк не позднее следующего рабочего дня. 

84 комментария
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Александр
9 апреля, 10:46
Для десктопной версии будет? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 апреля, 15:02
Александр,
о планах не рассказываем. Сейчас функционал инвестиций БКС доступен только в мобильном приложении.
kvazyman
9 апреля, 11:52
А-а-а-а-зино когда интегрируете?
fwtome
10 апреля, 16:14
kvazyman,
Сразу, как только МФО в ЯД заработают, взял микрокредит и быстро проиграл его в kазинo. 
Ариф Баширов
9 апреля, 12:25
ТАк а десктоп почему побоку?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 апреля, 15:03
Ариф Баширов,
сейчас этот функционал доступен только в приложении. 
Обновлено 9 апреля, 15:04
dimasekret3
9 апреля, 14:38
Спасибо ребят. Только месяц назад заявил о желании, чтобы у вас были тут инвестиции. Отдуши
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 апреля, 15:05
dimasekret3,
 👍🏻
fwtome
10 апреля, 16:24
dimasekret3,
всю жизнь мечтали акциями банчить на ЯДе? 
Обновлено 10 апреля, 16:25
AI081096
9 апреля, 19:58
Будет ли доступ для граждан из других стран? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 апреля, 14:59
AI081096,
если доступ появится, обязательно расскажем.
d.gorbushin
9 апреля, 21:11
А суммы свыше 700 000 куда выводить? У Яндекс кошелька лимит... Опять же если выводить частями и с кошелька переводить на банковскую карту для вывода попадаешь на 3 процента за перевод.. но задумка неплохая
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 апреля, 15:05
d.gorbushin,
если выводить на кошелёк сумму больше лимита хранения, то только частями. Второй вариант вывода — обратиться в филиал БКС, деньги будут переведены на банковский счёт (комиссия — 5%).
fwtome
10 апреля, 16:21
d.gorbushin,
700 на себя, 700 на жену, 700 на ребёнка старше 14 лет. 
Р45343
11 апреля, 00:56
Мой логин р45343 кошелёк 
410012313450013 тел +79212453432 пароль сообщать не буду может вы мошенники
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля, 10:18
Р45343,
подскажите, у вас что-то случилось?
yurigz
11 апреля, 16:24
Офигеть! При торговле на валютном рынке - 0.3% за сделку и 3-5% за вывод денег! И вывод, видимо, рублей, а если валюта? Это-ж какие должны быть броски курса, чтобы такие комиссии окупить? Не-е-е, даже наличкой менее накладно получается, если, конечно, сберегальщик, а не трейдер.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля, 17:30
yurigz,
за вывод денег на кошелек комиссии не будет :) А вот для вывода денег в валюте придется обратиться в филиал БКС, где комиссия составит 5% от суммы вывода.
Igor Zolotarev
14 апреля, 06:31
Добрый день. А где подробности: инструменты торговли, минимальная сумма сделки и прочее?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 апреля, 16:37
Igor Zolotarev,
расскажем об этом на вашу почту, привязанную к кошельку.
Igor Zolotarev
18 апреля, 07:46
YaMoneyHelp,
Не могу никак дождаться от вас обещанного рассказа. :-) Простите за нетерпеливость. Могли бы дать ссылку на условия торговли и прочую информацию о торговле? Что вы вообще предлагаете?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 апреля, 10:55
Igor Zolotarev,
ссылки с этой информацией, к сожалению, нет, но скоро мы обязательно ответим на вашу почту со всем подробностями.
Igor Zolotarev
19 апреля, 07:43
YaMoneyHelp,
ну вы точно, смеетесь и не только надо мной. Мы предлагаем вам то о чем, даже, никто не может узнать. Вы, ребята, сказочные чудаки. :-)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля, 20:59
Igor Zolotarev,
условия торговли есть в приложении перед открытием брокерского счета. Извините, что заставляем ждать, обязательно вернемся к вам с ответом на почту.
Igor Zolotarev
14 апреля, 08:12
Да вы че, народ, данные собираете? Отправляешь вам данные свои, а вы потом пишите какой-то бред, что ваши данные не прошли федеральную проверку. Что это такое? У меня нет долгов перед государством, я не бандит. :-) 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 апреля, 16:39
Igor Zolotarev,
а номер переписки с коллегами не подскажете? Проверим ситуацию.
Igor Zolotarev
18 апреля, 07:42
YaMoneyHelp,
Да вы что смеетесь надо мной? Какой номер переписки? Откуда я знаю номер переписки. При регистрации отправил все фото паспорта и мне пришло это сообщение. Вы вначале, хоть, как-то людям дайте возможность ознакомится с тем что вы предлагаете, а данные уже просите при заключении с вами договора. А то собрали данные и договор не стали заключать. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 апреля, 10:51
Igor Zolotarev,
если вы отправляли нам копию паспорта через форму, то на вашу почту должен был прийти номер номер заявки в автоматическом письме.
zuldyzlv
16 апреля, 11:53
Я Я не могу что-то понять как работать как пополнять и отправлять
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 апреля, 16:40
zuldyzlv,
если вы про про пополнение кошелька, то это можно сделать разными способами. Например, пополнять в приложении баланс кошелька можно без комиссии с банковской карты, а после с него получится пополнять баланс брокерского счета.
Никита
18 апреля, 23:58
Яндекс у меня проблема с подключением. Тоже ошибка - данные не прошли проверку. Повторно отправить не даёт. Что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля, 20:34
Никита,
в переписке по электронной почте коллеги попросили вас прислать скриншоты. Это нужно, чтобы всё проверить. 
Никита
19 апреля, 20:48
YaMoneyHelp,
К счастью проблема разрешилась. Спасибо за вашу оперативность. У меня к вам другой вопрос. Выше участник просил предоставить ему подробности про данный сервис, про инструменты торговли, минимальные суммы сделки и так далее.. Я бы тоже хотел ознакомиться с данной информацией, т.к присутствует чувство некой пустоты от отсутствия привычной от Яндекса информации. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля, 21:22
Никита,
записали ваше пожелание и пришлем информацию в нашей с вами переписке 20996314.
Никита
23 апреля, 10:41
YaMoneyHelp,
Здравствуйте. Ожидаю информацию. 
Антон
19 апреля, 08:24
Что-то не могу найти раздел "Инвестиции БКС" в каталоге...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля, 21:02
Антон,
он в нижней части раздела. На всякий случай проверьте, пожалуйста, обновления по нашему приложению. 
ardak-1090
20 апреля, 07:27
У мения вигрш я казакстане как сниат бабло
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 апреля, 15:14
ardak-1090,
вы имеете ввиду как снять деньги с кошелька? Это можно сделать, например, картой Яндекс.Денег — напишите нам в поддержку об этом поможем разобраться.
Rock123450
21 апреля, 17:17
Как закрыть счёт? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 апреля, 15:51
Rock123450,
напишите о желании закрыть счёт поддержке. Коллеги подскажут, как это сделать.
fwtome
23 апреля, 00:10
Юмор про ЯндексДеньги
https://bash.im/quote/455550
c0ol.pusep
1 мая, 06:42
как можно получит деньги 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая, 15:31
c0ol.pusep,
инвестиции — это интересное и увлекательное занятие. Для того, чтобы начать в приложении есть советы.
alex-shimolin
2 мая, 11:53
Более подробная информация уже появилась?
Какие инструменты? Какие секции рынков? Какова минимальная сумма входа? Минимальные и максимальные суммы на вывод средств? 
Комиссия 0,3% со сделки довольно большая. Тем более, что не может быть ниже 99 рублей. Это значит, что при покупке акций на 1000 рублей, нужно их продать с наценкой в 10% чтобы только комиссию отбить (надо 33000 руб. для выхода на 0,3%) . А если вести не спекулятивную торговлю, то на каких условиях, с какими комиссиями и куда будут поступать дивиденды? Предоставляет ли БКС возможность оценки вероятности выплаты этих самых дивидендов (т.е. анализ по эмитенту, в т.ч. историю выплат, историю цен, оценку фин.отчётов и др.)? Или всё равно надо будет в другие источники лезть, чтобы определиться, что конкретно купить?
А пока видится, что сервис может быть удобен тем, кто не хочет осваивать работу торговых терминалов напрямую у брокеров. Больше на казино похоже - угадал/не угадал, но комиссию заплатил.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 мая, 18:16
alex-shimolin,
постараемся разобрать ответы на ваши вопросы в письме на вашу почту.
Никита
9 мая, 01:02
alex-shimolin,
Лично я обратил внимание на это, только по причине взаиморасчётов в системе Яндекс деньги. Углубившись в изучение темы понял, что данный совместный проект для конечного трейдера результата не приведет, каких-либо преимуществ не даёт, уровень инструментария на нуле, комиссия огромная и никаких тебе шорт позиций и маржинального кредитования. А всякие инвест идеи на том же сайте БКС доступны и обновляются. 
Артем Ломиногин
3 мая, 13:12
Здравствуй пытаюсь открыть счёт но все не приходит смс пишет тип вам придёт смс о открытие счета в течение 5-7 минут
Обновлено 3 мая, 13:12
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 мая, 13:51
Артем Ломиногин,
здравствуйте! Здесь, к сожалению, все проверить не сможем. Поможет разобраться наша служба поддержки.
Никита
9 мая, 00:54
Яндекс. Подскажите пожалуйста. Можно ли использовать для торгов терминал quik?. И в догонку ещё вопрос. Можно ли изменить тариф? Да, и мне так никто и ничего на почту не прислал, ждал, терпел... Указанные вопросы актуальны, учитывая большую вероятность получения дохода при наличии мозгов. Приведу пример:  на счету 1000 руб, которые потрачены на покупку 1000 акций по цене 1 руб за штуку,  при этом совершенно 10 сделок, чтобы купить эти акции, а потом 10 сделок по продаже из расчета 2 руб на акцию. Итог комиссия с 20 сделок 2000, на счету 0. Приведенный выше пример говорит о том, что пользоваться этим ограниченным инструментом можно начинаю с 500 тысяч и только в отношении заведомо узкого круга инвестиций, иное. Отсутствует утренний и вечерний аукцион, даже бумажки в займ не возмешь.
den-lazurenko
14 мая, 10:29
Работать-то работает... Точнее, работало. Сегодня в часы работы биржи приложение отказывается покупать - просто "Произошла ошибка", без объяснений. Куда писать, кого спрашивать - непонятно. На основных ресурсах БКС с этим субсчетом не войти, хотя было бы логично выдавать сразу логин/пароль для доступа везде. Где скачать сканы документов, подписанных при открытии счета - непонятно. И ещё ряд вопросов, которые неизвестно кому задавать... Да, а купить акции не дает уже 20 минут.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая, 10:10
den-lazurenko,
напишите, пожалуйста, об этом поддержке — проверим, в чем дело.
olegbykov01bykov
14 мая, 14:47
А как продать эти акции в приложении при нажатии кнопки продать выдаёт ошибку
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая, 10:16
olegbykov01bykov,
напишите, пожалуйста, нам об этом в поддержку — проверим, в чем дело.
ujutnen.ko
18 мая, 12:26
Доброго дня! Если я мама в декрете, заработную плату в данный момент не получаю, то какой вид заработка указать?
krolikovserega
18 мая, 23:01
SONY
khimikdz
27 мая, 13:18
Здраствуйте , открыл счет, пополнил, но при попытке купить акции выдает ошибку: "ошибка при отправке заявки". Могу отправить скрин. Кошелек 410011954044746
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 мая, 14:57
khimikdz,
нужно проверить детали — напишите нам в поддержку об этом, пожалуйста.
khimikdz
27 мая, 19:21
YaMoneyHelp,
Хорошо, спасибо. Проблема была с покупкой акций. Но в итоге из-за ошибки я передумал и купил облигации)) Так что пока не актуально. Напишу в поддержку,  если снова не смогу купить. 
khimikdz
27 мая, 13:24
Вы выше говорите напишите в поддержку,  а у вас там даже нет подходящей темы для обращения в выборе. Видимо большая часть отдела яндекс денег не знает о существовании нового сервиса инвестиций) Очень сырой продукт, мягко говоря)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 мая, 17:28
khimikdz,
в форме можно выбрать любую наиболее близкую тему и подробно описать ситуацию в поле для комментариев. Но если так неудобно, то есть другие способы — например, можно составить обращение через онлайн-чат с поддержкой в приложении, попасть в него можно через подсказки в правом-верхнем углу главного экрана или можно написать на почту support@yamoney.ru
Артем Васильев
31 мая, 16:58
Доброго времени! Скажите пожалуйста, какие налоги я должен платить и когда, от участия в этом проекте?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июня, 18:41
Артем Васильев,
налог стандартный — 13%. Удерживается в момент вывода. В случае наличия ценных бумаг в собственности более 3 лет налог не взимается.
илья е.
4 июня, 14:21
Как закрыть счёт в БКС?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 июня, 16:31
илья е.,
для этого понадобится обратиться в службу поддержки БКС — коллеги подскажут, что для этого нужно сделать.
Алексей Юхнин
7 июня, 14:34
Ок
d.shtankoff
7 июня, 17:46
Господа , надо снижать тарифы!
У конкурентов намного выгоднее условия , теряете инвесторов!

enclave.shop
10 июня, 10:31
Ребята у Вас не работает приложение) третий день решаете что то там! подождите 5-7 минут написано в приложении, но я третий день жду! 
ekb-masterr
10 июня, 21:10
Почему нет техподдержки или чата в приложении по вопросу обслуживания БКС? У меня почему-то написано, что со счета в рублях вычли 119 рублей. Каких-то объяснений по поводу денежного списания. Нет. Чем это объясняется?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 июня, 13:41
ekb-masterr,
в приложении есть чат с поддержкой — попасть в него можно через подсказки на главном экране в правом-верхнем углу. Или вы можете написать через форму об этом — поможем разобраться.
enclave.shop
11 июня, 12:25
Это самая зашкварная функция у яндекс денег, я ждал ответа 4 дня, хотя после регистрации просили подождать 5-7 минут, мне ответили что решают вопрос с БКС, а потом вышла графа о непредвиденной ошибке с возможностью куда то позвонить) Спасибо, но ни кому посоветовать сие чудо увы не могу) Представляю если что то с деньгами случится, сколько вопрос решать будут. 
Итого имеем, за 4 дня нет вразумительных ответов, паспортные данные переданы не пойми кому!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 июня, 13:13
enclave.shop,
простите, что потратили время, обычно регистрация проходит быстро. Нашли ваше обращение, сейчас коллеги уточняют информацию в БКС, это необходимо для того, чтобы понять причину ошибки и помочь вам решить вопрос — попросили ответить вам быстрее.
enclave.shop
11 июня, 14:07
YaMoneyHelp,
ребята, вы вырвали первенство у почты) хотя все остальные функции у Вас, меня вполне устраивают..
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 июня, 18:31
enclave.shop,
по нашей информации, коллеги уже ответили — посмотрите, пожалуйста.
v.barsanov
17 июня, 19:42
Как быть с налогами?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 июня, 11:42
v.barsanov,
налог стандартный — 13%. Удерживается в момент вывода. В случае наличия ценных бумаг в собственности более 3 лет налог не взимается.
serg.visimskih
27 июня, 18:54
А как закрыть брокерский счёт ? Сегодня столкнулся с проблемой , на счёту 0,89$ . Чтобы закрыть счёт , нужно чтобы остаток был 0. Эту сумму в я продать не могу , и пополнить тоже . Вывод на Яндекс тоже только в рублях . БКС закрыть счёт не могут . Замкнутый круг. 
swedendog1
1 июля, 11:21
Скажите пожалуйста, как закрыть счет БКС, который зарегистрирован через мобильное приложение Яндекс.Деньги
master23rus
8 июля, 11:45
А как приобрести акции с дивидендами через приложении я.д. бкс брокер,и возможно ли это? если да то куда будут поступать дивиденды ?
thesoab
11 июля, 12:53
Прошла регистрацию через приложение в Инвестициях через БКС. Хотелось бы получить больше информации о работе с платформой.
1) Какие инструменты доступны,  существуют ли ограничения на покупку/продажу в сутки, мин/макс суммы на вывод средств (есть ли комиссии) с брокерского счета, куда будут зачисляться дивиденды?
2) Будет ли добавлена статистическая, историческая и пр. информация по эмитентам (выплаты по годам, дата следующей отсечки, DSI и пр.)?
3) Особенности уплаты НДФЛ по отчетному периоду?

4) Есть ли дополнительные комиссии? На сайте БКС указано, что, при стоимости активов менее 30тыс. руб. на последний рабочий день отчетного месяца, взимается комиссия 300руб. Как обстоят дела с этим в Яндекс?
5) Где взять текст договора (со всеми упомянутыми в нем приложениями), который был мной подписан?

6) Есть ли ссылка  на понятное F.A.Q.  по платформе? Или продукт настолько сырой, что ответов на ключевые вопросы нет?
nsidorenko2013
6 августа, 14:34
Просьба дать комментарии:


1) С какими комиссиями и куда будут поступать дивиденды?
2) Будет ли добавлена статистическая, историческая и пр. информация по эмитентам (выплаты по годам, дата следующей отсечки)?
3) Особенности уплаты НДФЛ по отчетному периоду?
4) Есть ли дополнительные комиссии помимо 0.3% от суммы контракта?
5) Где взять текст договора (со всеми упомянутыми в нем приложениями), который был подписан через мобильное приложение? 

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 августа, 16:53
nsidorenko2013,


1. Без комиссии на кошелек через приложение Яндекс.Деньги (до 2 рабочих дней). С комиссией 5% на банковский счет через офисы БКС.
2. Да, планируем улучшать раздел, добавлять больше полезных фичей 
3. Через поддержку вы можете запросить отчёт 2-НДФЛ.
4. Комиссия 0,3% от сделки, минимум 99 рублей.
5. Можем отправить вам на электронную почту. Нужны ваши ФИО и адрес эл.почты.
mihailyaroshik
23 августа, 12:11
Произошла ошибка.
Обратитесь в службу поддержки по телефону
8 800 500 55 47 или попробуйте позже.
Ok____Позвонить
При покупке такая ошибка на ios 10.3.4
Звонил по номеру, они ничем помочь не могут
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса23 августа, 12:58
mihailyaroshik,
давайте разберёмся. Отправьте нам, пожалуйста, номер кошелька, номер телефона, с которого звонили в службу поддержки БКС (примерное время звонка, дату). Если остался скриншот ошибки - можно приложить. Эти данные будем ждать на почте: supp@yamoney.ru. 


Вам на почту придёт автоматический ответ с номером заявки. Подскажите его тут, пожалуйста. 