Блог Денег

Блог Денег

Кэшбэк в марте: 5% за салоны красоты, кино, театры и цветы

Весь март Яндекс.Деньги возвращают 5% ваших трат в парикмахерских, салонах красоты, кино, театрах, магазинах косметики, цветов, подарков и сувениров. Кэшбэк приходит мгновенно, каждый раз, когда платите нашей картой или кошельком.

Подходит не только пластиковая, но и виртуальная карта Яндекс.Денег — в офлайне можно платить с помощью функций бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay или мобильного приложения Яндекс.Денег для Android  c NFC. 

5% за покупки с картой в офлайне возвращаются в категориях:

•        Парикмахерские и салоны красоты

•        Кино

•        Театр

5% за оплату и в интернете, и в офлайне вернётся в категориях:

•        Косметика

•        Цветы 

•        Открытки, подарки и сувениры

Кэшбэк начисляется по МСС. Это специальный код, который присваивается торговым точкам, принимающим оплату по картам. В коде зашифрован вид деятельности компании. В марте вы получите кэшбэк при покупках в торговых точках с МСС 7230, 7832, 7922, 5977, 5992, 5947.

Остальное без изменений:

•         5% за каждую 5-ю офлайн-покупку в других категориях.

•         1% за покупки в интернете, если платите кошельком, привязанной картой любого банка или картой Яндекс.Денег.

Нет кэшбэка? Проверьте, что нажали кнопку «Включить кэшбэк».

15 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Сергей Шоломицкий
2 марта 2019, 19:43
Жаль.. худшие категории прям ...
ivanserduk
3 марта 2019, 15:37
Враньё! За покупку в ривгоше получил 0.5% кэшбэка.
purimerap12
4 марта 2019, 16:16
ivanserduk,
скорее всего в прошлом месяце потратили меньше 1000 руб, поэтому и каши налили 0,5 %
ivanserduk
4 марта 2019, 16:32
purimerap12,
так и есть, только ни в посте выше, ни в рекламе об этом нет ни слова, ни даже звездочки около слов "5% за покупки с картой..."  И поди разберись, какие еще подводные камни там есть, каким словам можно верить, а какие слова меняют свой смысл на следующей странице правил программы лояльности
Обновлено 4 марта 2019, 16:35
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса6 марта 2019, 09:48
ivanserduk,
правила не менялись — информация о том, что нужно потратить как минимум 1000 рублей, чтобы сохранить повышенный кэшбэк, есть в помощи и на странице условий.
omegared88
7 марта 2019, 16:49
Подскажите, можно ли посмотреть категорию месяца из кошелька?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса8 марта 2019, 15:54
omegared88,
да, в Помощи есть ссылка на категорию месяца. Она обновляется первого числа.
mark2200
8 марта 2019, 01:25
Очень печально, что категории красоты по мсс-коду 7298 (По данным справочника mcc-codes.ru MCC код 7298 расшифровывается как Салоны красоты и здоровья) не попадает под ваши 5%. Как всегда кодов несколько, а у вас, как некоторых других сервисов только один используется...

LLIIGGHHTT
15 марта 2019, 09:32
Перестал пользоваться картой, не удобно считать каждую 5 покупку, пару раз ошибся, пока счетчик не добавят пользоваться не буду.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса15 марта 2019, 20:17
LLIIGGHHTT,
порядок всегда можно уточнить у поддержки :)
Обновлено 15 марта 2019, 20:17
zt9@zaberi-tovar.ru
31 марта 2019, 20:14
Андрей Лазорев,
Уверены?) На просьбу сообщить номер операции, оператор ответила «Извините, у нас нет технической возможности это сделать». Понятно, что оператор прекрасно видела, какая операция была по счету... это и, конечно, снижение до 50% суммы при оплате бонусами, позволило с легкостью расстаться с Яндекс.Деньги. Буду ждать новых, приятных, новостей от Я.Д ))) 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса3 апреля 2019, 10:28
zt9@zaberi-tovar.ru,
а обращались по телефону? Смотрите, при расчете пятой покупки не нужно считать платежи в категории месяца, онлайн-покупки и платежи-исключения — все остальное идет в счет.
Алексей
17 марта 2019, 10:48
Добрый день. 10 марта ходил в кино, мне начислено было 25% кэшбэка, а как мне проверить свой балланс по нему? Нигде не могу его найти
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса17 марта 2019, 14:46
Алексей,
вы имеете ввиду историю зачисления баллов? Посмотреть ее можно на странице баллов, время зачисления баллов соответствует по времени платежу, за который они пришли.
keyb
сегодня, 11:03
Одна из худших программ по кэшбеку. И категории каждый месяц дурацкие (вроде цветов, и салонов красоты и книжных магазинов) и баллы потратить особо некуда. 