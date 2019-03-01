Кэшбэк в марте: 5% за салоны красоты, кино, театры и цветы

Весь март Яндекс.Деньги возвращают 5% ваших трат в парикмахерских, салонах красоты, кино, театрах, магазинах косметики, цветов, подарков и сувениров. Кэшбэк приходит мгновенно, каждый раз, когда платите нашей картой или кошельком.

Подходит не только пластиковая, но и виртуальная карта Яндекс.Денег — в офлайне можно платить с помощью функций бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay или мобильного приложения Яндекс.Денег для Android c NFC.

5% за покупки с картой в офлайне возвращаются в категориях:

• Парикмахерские и салоны красоты

• Кино

• Театр

5% за оплату и в интернете, и в офлайне вернётся в категориях:

• Косметика

• Цветы

• Открытки, подарки и сувениры

Кэшбэк начисляется по МСС. Это специальный код, который присваивается торговым точкам, принимающим оплату по картам. В коде зашифрован вид деятельности компании. В марте вы получите кэшбэк при покупках в торговых точках с МСС 7230, 7832, 7922, 5977, 5992, 5947.

Остальное без изменений:

• 5% за каждую 5-ю офлайн-покупку в других категориях.

• 1% за покупки в интернете, если платите кошельком, привязанной картой любого банка или картой Яндекс.Денег.

Нет кэшбэка? Проверьте, что нажали кнопку «Включить кэшбэк».