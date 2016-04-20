Блог Денег

Блог Денег

Бесконтактная MasterCard в вашем телефоне: платите Android-приложением Яндекс.Денег через NFC

Потеряли или забыли дома бумажник со всеми картами, а потом обнаружили это в магазине, на заправке, в метро или в кафе? Все мы хоть раз попадали в ситуации, когда было бы здорово заплатить смартфоном. Теперь платить из кошелька на Яндексе можно, даже если карта Яндекс.Денег осталась дома: мы выпустили мобильное приложение Яндекс.Денег для Android с поддержкой бесконтактной оплаты через NFC.

Чтобы начать пользоваться новой функцией, установите (или обновите) приложение Яндекс.Денег для Android, авторизуйтесь в кошельке и выберите в меню «Бесконтактные платежи». После включения функции в приложении появится бесконтактная MasterCard, а в смс придёт пин-код к ней (он может понадобиться для подтверждения операций на сумму больше 1000 рублей и для снятия наличных в банкоматах с поддержкой NFC). 

Платить с помощью NFC просто и быстро: проверьте сумму покупки на кассе, откройте приложение Яндекс.Денег, нажмите «Бесконтактные платежи», затем — «Оплатить», введите код доступа к приложению и прикоснитесь телефоном к считывающему терминалу. Готово, ваша покупка оплачена, а все подробности сохранены в истории платежей.

У бесконтактной карты, которая «вшита» в приложение, тот же баланс, что и у вашего кошелька на Яндексе (то есть пополнить карту можно любым привычным способом) и те же привилегии, что и у пластиковой карты World MasterCard.

А ещё с такой карты (то есть с вашего смартфона) можно снять наличные — в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию. Правда, таких в России пока немного — но всё равно приятно (мы точно знаем, что такие банкоматы есть в отделениях Альфа-банка: найти их можно на карте с фильтром "использование бесконтактных карт").

Бесконтактную оплату принимают около 4 млн торговых точек на территории 74 стран. Карточные терминалы для оплаты «по воздуху» можно узнать по небольшому значку «волны» (а на сайте MasterCard есть карта «бесконтактных» магазинов и предприятий): они есть в паркоматах, терминалах на платных автомагистралях, заправках, турникетах в метро и, конечно, в самых обычных магазинах.

331 комментарий
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Илья Гойлик
20 апреля 2016, 14:09
Ура! Команда ЯДа, спасибо! :)
Маша
20 апреля 2016, 17:13
Илья Гойлик,
и правда ура :)
Ростислав
20 апреля 2016, 14:36
Добрый день!

Эта возможность есть только для смартфонов? Сегодня специально скачал приложение, не нашёл в нём пункта "Бесконтактная оплата" (хотя в настройках планшета предлагается использовать приложение "Яндекс.Деньги" для бесконтактной оплаты по умолчанию).

Удачи!
Маша
20 апреля 2016, 17:15
Ростислав,
функция работает на смартфонах с Android не ниже 4.4 и поддержкой NFC, и на планшетах Android 4.4+, NFC и сим-картой.
Ростислав
20 апреля 2016, 17:57
Маша,
Nexus 7 (2013, LTE), Андроид 6.0.
Пункта "Бесконтактные платежи" (если скриншоты с Play Market не обманывают, а не "бесконтактная оплата", как в сообщении) нет.

Могу подвести к вам в офис, показать, если не верите.
Маша
20 апреля 2016, 18:24
Ростислав,
верим, уточняю у коллег. И да, «бесконтактные платежи» — вы правы, и мы исправили :)
Маша
20 апреля 2016, 18:35
Ростислав,
у вас точно последняя версия, 4.0.0? Проверьте, пожалуйста.
Ростислав
20 апреля 2016, 21:03
Маша,
точно. Специально проверил это после установки. Могу скриншоты сделать.
Garret2003
28 апреля 2016, 22:09
Ростислав,
У меня на нексусе 7 (2013) LTE, андроид 6.0.1 работает. Прошивка стоит CyanogenMod. 
ash0le
6 сентября 2018, 10:32
Маша,
А что за сим с nfc?
Удалённый пользователь
20 апреля 2016, 14:50
Отличная новость! Спасибо!
barskykd
20 апреля 2016, 15:40
В Питерском метро вас просто сметут, пока вы там со смартфоном ковырятся будете :) Там даже с paypass-карточками не все так хорошо срабатывает.
Маша
20 апреля 2016, 17:15
barskykd,
ого, вы, наверное, в час пик ездите? А что с карточками не работает? Вы прикладываете отдельно карточку или весь бумажник?
barskykd
21 апреля 2016, 10:12
Маша,
Равномерно в течении дня. Прикладываю отдельно карточку. Долго приходится нащупывать где она сработает.
Маша
21 апреля 2016, 14:14
barskykd,
хм, звучит как проблема чипа. Может быть, заменим карту? Напишите нам на bloghelp@yamoney.ru, пожалуйста, ваш номер кошелька.
anmalkov13
20 апреля 2016, 15:57
Яндекс.Деньги, почему не сделали для Windows 10 Mobile?! Многие мои знакомые ждут эту функцию, вы ведь сотрудничаете с Microsoft! Я думал, что вам не наплевать на ваших пользователях!
Яндекс.Деньги
20 апреля 2016, 16:39
anmalkov13,
дело не только в NFC — создатель мобильной платформы также должен поддерживать технологию бесконтактных платежей MasterCard. Пока что через смартфоны на базе WP платить в одно касание не получится. А наших пользователей мы очень любим ;)
¯\_(ツ)_/¯
21 апреля 2016, 16:06
Яндекс.Деньги,
т.е., мобильная Windows пока такое взаимодействие с NFC не поддерживает?
Маша
21 апреля 2016, 18:07
¯\_(ツ)_/¯,
да, технология бесконтактной оплаты MasterCard с WP не дружит пока, даже если там есть чип.
stare82
21 апреля 2016, 18:07
Яндекс.Деньги,
Вроде же в Windows 10 mobile есть весь стек для tap to pay, включая HCE/AID UICC. Вот даже некий банк в Польше уже запилил под это дело решение: http://www.nfcworld.com/2016/03/03/342908/polish-bank-brings-hce-payments-windows-10-devices/
Serg311Y
23 апреля 2016, 15:09
После обновления до Windows 10 Mobile не могу установить Яндекс.Деньги  выдает ошибку 0х8103012Е. Когда будет обновление приложения?
¯\_(ツ)_/¯
23 апреля 2016, 20:45
Маша,
жаль :(. А если будет поддерживать, то сделаете? И ещё вопрос - как вы наверно знаете, стили приложений в Windows Phone 8 и Windows 10 Mobile (UWP apps) различаются, а у Яндекс.Денег приложение все ещё в стиле Windows Phone 8. Будет ли оно обновлено до гайдлайнов Windows 10 Mobile (https://developer.microsoft.com/en-us/windows/design)?
Комментарий удалён
Артём
20 апреля 2016, 16:07
Стоит открыть первые 6 цифр этой безконтактной карты в приложении! Это нужно чтобы проверять статус карты в сервисах оплаты метро или автобуса/трамвая. Там это требуется для авторизации. Есть ещё варианты увидеть номер полностью? В СМС не пришли, только пинкод, на сайте и в приложении номера карты нет!
Маша
20 апреля 2016, 17:45
Артём,
привет, карта в телефоне не требует никакой специальной активации для того, чтобы платить в транспорте — если только транспорт принимает бесконтактную оплату с банковских карт. Существуют банковские карты со встроенными бесконтактными проездными и приложения-проездные — но это немножко другая история, может быть вы о ней?
Артём
20 апреля 2016, 18:44
Маша,
Привет. Нет, дело не в регистрации, а в использовании личного кабинета в этих сервисах, так как часто в метро к примеру может произойти ошибочное списание и карта пропадёт в блэклист. Вот к примеру вход в ЛК питерского метро
http://metrospb.uniteller.ru/auth/login
Маша
20 апреля 2016, 20:30
Артём,
теперь понятно, большое спасибо за пояснение. Коллеги говорят, политика безопасности MasterCard не разрешает нам отображать первые 6 цифр карты, которая используется по этой технологии, к сожалению :( Выходит, если такая проблема возникает — придётся использовать всё же обычный пластик? Но мы ещё обсудим с коллегами этот опыт — вы первый, кто нам этот вопрос задал :)
Артём
20 апреля 2016, 21:00
Маша,
У ваших конкурентов технология схожая, VISA PayWave,Там все данные карты отображается полностью. Вопрос серьёзный. Убрать карту из блэклиста не зная её номера...? Накопиться постепенно таких пользователей... Репутация под угрозой! :)
Артём
20 апреля 2016, 21:03
Маша,
Но я за Вас! ;) Удачи с решением!
serwant-necom
20 апреля 2016, 23:22
Маша,
Значит, буду вторым. Первые 6 цифр просто необходимы! Часто оплата проходит не до конца, турникет открывается, но деньги не списываются и карта блокируется, и разблокировать её можно только погасив долг в этом личном кабинете. И у других конкурентов ваших с NFC PayPass MasterCard даёт все реквизиты полностью! И второе - сделайте отдельный виджет для этого, а не маленькую кнопочку на старом виджете.
Маша
21 апреля 2016, 18:06
serwant-necom,
спасибо за детали. А у кого есть полные реквизиты бесконтактной MasterCard, подскажете?
serwant-necom
21 апреля 2016, 23:23
Маша,
в Кошельке.
Артём
2 сентября 2016, 13:08
Маша,
Похоже решение данной ситуации просто в перевыпуске этой виртуальной карты для NFC платежей, вот и всё) Блокируем а потом создаём новую.
ev.vitkalov
10 ноября 2016, 17:29
Артём,
недавно столкнулся с подобной проблемой и нашел решение: найдите в истории платежей на сайте Я.Денег любую операцию, проведенную по PayPass-карте в приложении, там будет отображены первые 6 и последние 4 цифры карты, с помощью которых можно будет войти в личный кабинет и погасить возникшую задолженность перед метрополитеном.
Владимир Рубцов
20 апреля 2016, 20:17
Я так понимаю, чтобы оплатить нужен интернет? Оффлайн не прокатит?
Маша
20 апреля 2016, 20:31
Владимир Рубцов,
чтобы авторизоваться в вашем аккаунте на Яндексе — нужен будет, а потом в момент оплаты — нет :) И карты (включая бесконтактные) и карточные терминалы умеют проводить транзакции в офлайне.
Ростислав
20 апреля 2016, 21:08
Маша,
не совсем так. Интернет будет нужен время от времени (один раз примерно на 15-30 операций, зависит от конкретной реализации). Нужно изредка будет загрузить какой-то объём криптограмм, которые меняются для каждого платежа. Но в момент оплаты Интернет действительно не нужен.
Svaga
20 апреля 2016, 21:22
Добавьте пожалуйста возможность входить в приложение по отпечатку пальца. Так два раза приходиться пин код вводить, при входе в приложение и при оплате. Когда стоишь в очереди не очень удобно.
Маша
21 апреля 2016, 18:09
Svaga,
для входа — работаем над этим, для бесконтактной оплаты — политика MasterCard против.
Svaga
22 апреля 2016, 20:40
Маша,
Спасибо! Понятно, рад слышать.
bormotov
20 апреля 2016, 22:07
Будьте любезны, объясните зачем для активации платежей, приложение просит доступ "осуществление телефонных звонков и управление ими"?
Если это важно - Sony Xperia Z3/Compact, Android 6.x

Если отказать, сообщает, что "что-то пошло не так"
Маша
21 апреля 2016, 18:05
bormotov,
коллеги говорят, это доступ к информации об устройстве и его характеристиках для корректной работы бесконтактной оплаты.
Артём Комаров
21 апреля 2016, 08:53
Добрый день. Телефон Xperia Z C6603 на android 5.0.1, после обновления приложения бесконтактная оплата так и не появилась, хотя Zperia Z поддерживает NFC и успешно работает с приложение "Кошелек". В чем может быть дело? Или наличие NFC в телефоне само собой не подразумевает 100% поддержку бесконтактной оплаты через Ваше приложение?
Маша
21 апреля 2016, 16:28
Артём Комаров,
привет, передали информацию разработчикам, они ушли анализировать. Пока примите наши извинения, пожалуйста.
for-mysite
21 апреля 2016, 11:43
А подскажите, на кастомных прошивках эта функция доступна (Cyanogenmod 13 Android 6.01, аппарат Samsung Galaxy S3)? У меня в настройках нет такой функции вообще, всё облазил...
Маша
21 апреля 2016, 16:27
for-mysite,
гарантировать не можем — попробуйте. Если приложение обновили, а «бесконтактные платежи» не появились — значит, увы :(
for-mysite
21 апреля 2016, 19:10
Маша,
Очень жаль(
Комментарий удалён
Яндекс.Деньги
28 ноября 2016, 13:07
"><img src=x onerror=alert(1)>,
когда на устройстве андроид не ниже 4.4 и есть NFC, то бесконтактные платежи могут не работать, если устройство не поддерживает технологию HCE. Посмотреть, поддерживает устройство оплату MasterCard или нет, можно по ссылке: https://www.mastercard.ru/ru-ru/consumer/features-benefits/contactless/instruction.html.
Pozitiff4eggLSK
21 апреля 2016, 22:07
Замечательно!
timon-ag
22 апреля 2016, 17:40
А как сделать, что бы приложение не предлагало каждый раз подключать карту? И при нажатии на кнопку платить говорит про проблемы с интернетом.
Яндекс.Деньги
29 апреля 2016, 14:35
timon-ag,
Пришлите, пожалуйста, информацию со скриншотами на bloghelp@yamoney.ru — посмотрим и ответим вам.
Евгений
22 апреля 2016, 19:40
А поддержка в приложении для iPhone от чего зависит ?
Яндекс.Деньги
16 мая 2016, 13:52
Евгений,
от прихода в Россию Apple Pay :) Ждём с нетерпением. 
Маша
1 ноября 2016, 17:52
Евгений,
и вот та-дам! https://money.yandex.ru/applepay
Евгений
3 ноября 2016, 09:20
Маша,
спасибо, все работает )
dudko74
25 апреля 2016, 20:56
Здравствуйте!Через привязанную карту оплата будет проходить?
Яндекс.Деньги
29 апреля 2016, 14:34
dudko74,
Сейчас оплата проходит только с кошелька.
mvalentsev
4 июля 2017, 20:20
Яндекс.Деньги,
когда будет добавлена возможность оплаты с привязанной карты? Без этого считай полезность программы 50%
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса5 июля 2017, 17:04
mvalentsev,
а как вам оплата кошельком?)
mvalentsev
5 июля 2017, 20:07
Яндекс.Деньги,
, Попробовал сегодня. Прошло все хорошо. Но считаю излишним столько действий. Зайти в приложение разлокировать, нажать оплатить и снова разблокировать. Почему не сделать так: поднес к терминалу и потом по отпечатку подтвердить оплату? И конечно привязка любых карт. Я увидел рекламу бесконтактной оплаты Яндексом, подумал что с привязанной карты. Купил телефон с nfc, а оказалось только картой Яндекс денег и пополнить нельзя без комиссии( жду оплаты любой привязанной картой) И вопрос без интернета не работает?
Обновлено 5 июля 2017, 20:08
alykov1980
26 апреля 2016, 11:05
Доброго дня.  Всё настроил, карту выпустил, но при нажатии кнопки "оплатить"  пишет "что-то не так с интернетом. Проверьте подключение и попробуйте еще раз".   При этом терминал оплаты пикает, но оплата не происходит. Интернет естественно работает.  Телефон Asus Zenfone 2 551
Яндекс.Деньги
29 апреля 2016, 14:32
alykov1980,
Пришлите, пожалуйста, информацию на bloghelp@yamoney.ru — посмотрим.
Вячеслав Шиндин
26 января 2017, 09:47
alykov1980,
Такая же модель телефона, сегодня попытался оплатить первый раз в жизни этим способом с приложения яндекс денег, так же терминал пикал, но оплата не проходила, пришлось пластиковой карточкой Яндекс денег рассчитаться, тем же бесконтактным способом.
Яндекс.Деньги
27 января 2017, 12:51
Вячеслав Шиндин,
 подскажите, терминал ошибку какую-нибудь написал? Может быть есть чек с ошибкой? Отправьте, пожалуйста, номер кошелька, информацию о модели устройства, версию ОС и приложения нам на bloghelp@yamoney.ru.
dim.matveyuk1989
16 марта 2017, 02:39
Яндекс.Деньги,
Такая же проблема возникла. ASUS zenfone 2 deluxe 551ml. Терминал пикает, а платеж не проходит... А с обычной карты оплата прошла сразу... 
Chaos2000
2 мая 2016, 05:37
Аналогичная ситуация, отсутствует пункт "бесконтактные платежи" (((
Телефон Asus Padfone 2, Андроид 4.4.2, NFC поддержка есть ... а в приложении нет (((
ksenia.ahatova
11 мая 2016, 10:40
Интересно какой категорией происходит списание средств с банковской карты при этом способе оплаты, как перевод или как оплата. Капнет при этом кэшбэк от Сбербанка или нет.
Яндекс.Деньги
16 мая 2016, 13:58
ksenia.ahatova,
карта Сбербанка тут ни при чём: при этом способе оплаты деньги списываются с вашего кошелька в Яндекс.Деньгах (к нему выпускается виртуальная MasterCard). 
Kalyany4
17 мая 2016, 08:53
При прикладывании телефона терминал пикает и просит вставить карту, а приложение пишет “не получилось". Xperia Z3 5.1.1. Через приложение "кошелёк" все нормально 
Яндекс.Деньги
23 мая 2016, 15:03
Kalyany4,
Отправьте, пожалуйста, нам данные о вашем устройстве и приложении со скриншотом ошибки на bloghelp@yamoney.ru — обязательно всё проверим.
i.irisskisss
26 мая 2016, 22:41
Я так понимаю сначала нужно войти в сам аккаунт приложения, только потом выбрать бесконтактные платежи? Просто не войдя в приложение с вводом кода там уже есть кнопка бесконтактные платежи. И когда нажимаете оплатить, просит вести код платежа - это тот же код который используется для снятие денег с карты в банкомате (4 значный код)?
Уточнение:
1. Входим в приложение после ввода пароля
2. Выбираем в меню бесконтактные платежи
3. Нажимаем оплатить и вводим пароль (4 значный)
4. Только потом прикладываем к терминалу оплаты, например в магазине
Все правильно понял?
Яндекс.Деньги
27 мая 2016, 12:27
i.irisskisss,
В приложение надо или войти, или можно настроить удобный виджет прямо на экране ;) При создании виртуальной карты в приложении для бесконтактной оплаты вы получите СМС с ПИН-кодом, это другой ПИН, не тот, что вы вводите в банкомате для своей пластиковой карты. ПИН-код надо будет ввести после того, как приложите смартфон к терминалу. При покупках до 1000 рублей ПИН-код не нужен :)
Комментарий удалён
shkdm91
29 мая 2016, 21:26
i.irisskisss,
Второй раз вводите тот же код, который вводите для входа в приложение
i.irisskisss
30 мая 2016, 10:03
shkdm91,
Ой спасибо)) Коротко, ясно и понятно)
Bonus5230
2 июня 2016, 13:38
У меня самсунг s3 прошивка андройд 4.4.4 Нету в приложении пункта Бесконтактные платежи. Смысл присылать рекламу на мыло если версия приложения сырая и я так понимаю не для каждого андройда росчитана. 
Яндекс.Деньги
2 июня 2016, 18:06
Bonus5230,
телефон должен поддерживать технологию hce, которая используется для бесконтактных платежей через NFC. Если смартфон не поддерживает эту технологию, тогда через бесконтактную оплату сделать платёж не получится :(
Bonus5230
3 июня 2016, 06:06
Яндекс.Деньги,
 Как можно узнать поддерживает S3 технологию HCE? Я пол инете облазил и не нашел данной информации. 
Яндекс.Деньги
3 июня 2016, 09:36
Bonus5230,
У вас какой именно Samsung S3:  Neo или Duos?
Bonus5230
3 июня 2016, 10:17
Яндекс.Деньги,
Duos
Маша
3 июня 2016, 12:44
Bonus5230,
зависит от чипа NFC — если это чип производителя NXP, то бесконтактные платежи работать не будут. 
Bonus5230
4 июня 2016, 08:20
Маша,
Я даже эту информацию найти не могу. Везде пишут только, что у s3 gt-i9300I Duos есть поддержка NFC а про производителя данного чипа никто не пишет.  
drros
6 июня 2016, 15:30
Вроде всё настроил, ввожу пин, прикладываю к терминалу телефон, но ничего не происходит, на экране продолжается отсчёт времени. Продавец утверждает, что с этого терминала платили бесконтактно. NFC включен. Телефон Motorola Moto X 1st gen. В какую сторону копать?
Яндекс.Деньги
8 июня 2016, 12:21
drros,
пришлите, пожалуйста, скрин с экрана, номер кошелька, данные ОС, приложения, модель смартфона на bloghelp@yamoney.ru — проверим. По возможности ждём информацию, где находится терминал :)
drros
8 июня 2016, 16:32
Яндекс.Деньги,
Сегодня всё получилось в другом месте. Видимо была отключена возможность бесконтактного платежа на терминалах где я пытался оплатить. Теперь жду возможности сквозного платежа с привязанной сторонней карты. Есть ли информация о том, когда будет реализовано такое?
Яндекс.Деньги
9 июня 2016, 11:30
drros,
очень рады, что получилось! Обычно мы не рассказываем о своих планах. Следите за новостями ;)
mr.myshin2015
13 июня 2016, 18:54
Добрый день,пытаюсь оплатить в магазине,терминал выдает ответ карта не верна.в чём может быть проблема ??

Яндекс.Деньги
14 июня 2016, 12:27
mr.myshin2015,
привет! Пришлите, пожалуйста, подробности платежа со скриншотом на bloghelp@yamoney.ru — проверим и ответим.
gnvmail
13 июня 2016, 21:12
Что за акция "первый платеж с NFC" через приложение Яндекс.деньги? Совершила первый платеж в супермаркете со смартфона, чего ожидать?
Яндекс.Деньги
14 июня 2016, 13:40
gnvmail,
месяц Яндекс.Музыки в подарок! Кодик скоро отправим ;)
K.i.a163.88
14 июня 2016, 12:11
Не могу оплатить пишет недействительная карта! В чем может быть проблемма
Яндекс.Деньги
14 июня 2016, 13:35
K.i.a163.88,
пришлите, пожалуйста, поподробнее информацию на bloghelp@yamoney.ru.
okuneff2013
27 июня 2016, 02:38
Почему не добавите функцию бесконтактных платежей nfc в приложении Яндекс Деньги для windows 10 mobile, windows phone 8.1? Модель Lumia 640 XL не LTE. Хотя эта модель поддерживается на сайте MasterCard.
Прошу пожалуйста добавить эту функцию.
С уважением
Яндекс.Деньги
27 июня 2016, 11:25
okuneff2013,
бесконтактные платежи пока работают только на Android. Следите за новостями ;)
geo-inform
28 июня 2016, 15:08
Здравствуйте. Сегодня совершил первый платеж. Когда ждать подарочный месяц музыки ))? Код в смс или на почту придет? 
Яндекс.Деньги
30 июня 2016, 12:59
geo-inform,
очень скоро ждите у себя на e-mail письмо ;)
avasound
2 июля 2016, 21:00
Дорогая команда ЯД! Сделайте уже, по-скорее, программу для Windows Phone. Очень хочется пользоваться благами технологического прогресса! Да и у Вас друзей прибавится!
Яндекс.Деньги
4 июля 2016, 15:25
avasound,
спасибо, следите за нашими новостями ;)
rellic
8 июля 2016, 11:06
Добрый день!
Sony Xperia Z1 Compact. Android 5.1.1.
Ввожу присланный по СМС пароль для карты бесконтактной оплаты - и ничего не происходит. Платёж не проходит, обратный отсчёт, как указано - 60 секунд - не начинается и не отображается.
Удаление и новое создание карты ничего не меняет - карта одна и та же, по крайней мере, по показанным данным - последним 4 цифрам карты, срока действия. При удалении и новом добавлении не приходит новый пароль. Пароль остаётся тот же или это ошибка - карта не меняется, пароль не меняется/не приходит?
Яндекс.Деньги
8 июля 2016, 14:49
rellic,
при удалении и создании новой карты пароль остаётся такой же. Пришлите, пожалуйста, информацию со скриншотами на bloghelp@yamoney.ru
rellic
27 июля 2016, 15:02
Яндекс.Деньги,
отправил сообщение - никто ничего не отвечает. Нужна хоть какая-то реакция. Когда ждать?
Яндекс.Деньги
28 июля 2016, 13:17
rellic,
нашли ваше обращение — служба поддержки вам ответила, извините, пожалуйста, за ожидание.
serge20066
13 июля 2016, 18:04
Нужен ли интернет при оплате по NFC? У меня не запускался интерфейс виртуальной MC  (при нажатии на черный прямоугольник с иконкой бесконтактных платежей) без интернета, получилось только после подключения по wifi. Так не годится! Неужели нельзя пользоваться nfc платежами в оффлайне?
Маша
18 июля 2016, 22:47
serge20066,
нет, не нужен. Попробуйте вызывать бесконтактную оплату из виджета, не вызывая приложение.
lavriksasha
17 июля 2016, 14:04
Если нет интернета (слабый сигнал) платежи со смартфона через терминал на кассе будут проходить?  У меня проходят через раз.
Маша
18 июля 2016, 22:46
lavriksasha,
для платежей через NFC сеть не нужна (нужна только чтобы выпустить карту первый раз).
woolfcanger
26 июля 2016, 14:38
А какие тарифы? Если у меня к Яндекс кошельку привязана карта другого банка, могу ли я осуществлять платежи через NFC напрямую с этой карты, без комиссий? Или сначала необходимо пополнить кошелёк Яндекс и заплатить комиссию за пополнение кошелька?
Яндекс.Деньги
27 июля 2016, 13:59
woolfcanger,
оплатить через NFC пока можно только именно с кошелька. Поэтому сначала надо будет пополнить кошелёк и можно расплачиваться ;)
soloviev-va
29 июля 2016, 06:28
Сделайте пожалуйста такой функционал для Windows Mobile 10
Яндекс.Деньги
29 июля 2016, 16:16
soloviev-va,
следите за нашими новостями ;)
polina204772
5 августа 2016, 10:48
А платежи только с кошелька? С привязаной карты не проходят?
Яндекс.Деньги
19 августа 2016, 17:35
polina204772,
пока только с кошелька.
i.irisskisss
19 августа 2016, 11:02
Здравствуйте! Новая карта не хочет привязываться в приложении для бесконтактных платежей. Удаляю старую карту, он автоматом снова привязывает старую карту. Хотя новая уже активирована и добавлена в приложении. Удалил приложение, скачал снова, но он опять привязывает старую карту для бесконтактных платежей. Почему так происходит?
Яндекс.Деньги
19 августа 2016, 17:43
i.irisskisss,
после удаления виртуальной карты создаётся та же самая карта. А для чего вы хотите её сменить?
Виктор
23 августа 2016, 14:38
Добрый день!


Случайно удалил смс, с  пин-кодом для бесконтактной оплаты. Как Его узнать ? Удаление виртуальной карты, удаление приложения ни к чему не приводят. Создается таже карта и нового смс с пином не приходит.
Яндекс.Деньги
23 августа 2016, 15:55
Виктор,
Здравствуйте, мы нашли ваше обращение и обязательно ответим.
soooncha
13 февраля 2017, 17:13
Яндекс.Деньги,
Добрый день!
Хотелось бы решить проблему, аналогичную комментарию выше.
YaMoneyHelp
13 февраля 2017, 18:56
soooncha,
сейчас, к сожалению, восстановить пин-код для бесконтактных платежей невозможно :( Мы работаем над тем, чтобы эта функция появилась как можно быстрее. Можно платить без пин-кода, если сумма меньше 1000.
На(РИМ)ан
6 мая 2017, 11:42
YaMoneyHelp,
 Больше года работаете, Спасибо .
в  конкурирующей  Конторе на букву "Q" можно получить все смской по запросу из приложения. может сменить приложения?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 мая 2017, 15:47
На(РИМ)ан,
Эх :) Следите за новостями, надеемся, еще порадуем вас :)
Chudakov.ns
3 июня 2017, 12:18
YaMoneyHelp,
На текущий момент всё без изменений, если утеряна одна единственная СМС с ПИН кодом от бесконтактной карты ЯД то всё не видать 5% кэшбэка на заправка? Т.к. там суммы з а заправку явно больше 1000р 
Денис
29 августа 2016, 08:36
Здравствуйте, телефон samsung s5 android 6.0.1 root, при оплате терминал пикнул потом просит вставить карту, на телефоне так-же идет обратный отсчет, что может быть не так?
Яндекс.Деньги
30 августа 2016, 17:49
Денис,
расплатиться в итоге получилось? Вы пробовали только в одном терминале? Чтобы расплатиться, надо выбрать "бесконтактная оплата",  нажать кнопку "оплатить", ввести код доступа,  начнётся обратный отсчёт и в этот момент можно прислонить телефон к терминалу с PayPass. 
Денис
31 августа 2016, 00:26
Яндекс.Деньги,
Именно на том терминале, нет. Но на некоторых да, где- то 65/35, где 35 не выполненых операций.
WebTechnology
15 сентября 2016, 13:41
А на windows mobile 10 будет ? NFC есть, в америке работает, со стандартным приложением "Кошелек" с мастер карт.. Россия в попе ?))
sergeisokolov.ru
20 сентября 2016, 20:29
Здравствуйте. Не помню ПИН код для бесконтактной оплаты. Как его восстановить?
Яндекс.Деньги
21 сентября 2016, 19:05
sergeisokolov.ru,
напишите, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru, поможем ;)

Alexander.Viktorovich.Kozlov
1 октября 2016, 22:25
После обновления приложения терминал перестал видеть телефон при бесконтактной оплате. Есть ли решение данной проблемы? У меня Nexus5. Версия Андройда 6.0.1
Яндекс.Деньги
3 октября 2016, 12:24
Alexander.Viktorovich.Kozlov,
напишите нам, пожалуйста, на bloghelp@yamoney.ru. Укажите номер вашего кошелька, версию ОС, приложение и модель телефона — поможем устранить причину неполадки.
Alexander.Viktorovich.Kozlov
7 октября 2016, 22:54
Alexander.Viktorovich.Kozlov,

Интересно, но через 3 дня удалось оплатить покупку через NFC. Почему в течении 3 дней терминалы не видели мой телефон у меня объяснений нет. Ничего в телефоне не менял, настройки не трогал
Alexander.Viktorovich.Kozlov
9 октября 2016, 09:47
Alexander.Viktorovich.Kozlov,

Вчера не удалось расплатиться телефоном в двух магазинах. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь ограничения, например Яндекс кошелек не работает с какими-то банками или надо знать еще какие нибудь условия при которых я не смогу расплатиться NFS телефоном?
Яндекс.Деньги
10 октября 2016, 11:48
Alexander.Viktorovich.Kozlov,
ограничений нет — оплатить покупку через бесконтактную оплату можно в любом терминале, где есть такая оплата. Оплата может не проходить из-за настроек терминала. Пришлите, пожалуйста, на bloghelp@yamoney.ru название магазина, даты и суммы операций, по котором не получилось расплатиться. 
Плеханов Вячеслав
4 октября 2016, 08:41
Apple pay заработал в России, когда появиться возможность платить Яндекс деньгами с iphone?
Яндекс.Деньги
5 октября 2016, 13:09
Плеханов Вячеслав,
о планах мы не рассказываем, следите за новостями в нашем блоге: https://yandex.ru/blog/money — если появится что-нибудь новенькое, расскажем.
Александр Шиняев
7 октября 2016, 12:05
Здравствуйте. А как сделать, чтобы в пуш уведомлении (при списании или пополнении) была не только информация о том, сколько списано или зачислено, но и какой остаток на кошельке?
Яндекс.Деньги
10 октября 2016, 11:55
Александр Шиняев,
здравствуйте, пока в пуш-уведомлениях есть только информация о сумме списания, о сумме пополнения. В настройках кошелька — раздел "информирование" можно подключить услугу "смс-информирование" — 20 рублей в месяц. В смс информация о балансе будет видна.
Артем Крылов
24 октября 2016, 21:59
Около двух месяцев езжу в метро Петербурга, оплачивая проезд через приложение Яндекс.Деньги на турникете, но сегодня почему-то метро наотрез не хотело принимать мою виртуальную карту, причем на двух станциях. Хотя, на первой прошло со второй попытки. В ЛК Метро же пишется "Ошибка чтения карты", "Не удалось прочитать данные с карты. Возможно, карта повреждена. Для выяснения причин, пожалуйста, обратитесь в банк, выпустивший эту карту.". Обычно такая ошибка, если неверно введу PIN-код в приложении, но тогда и информация в ЛК не передается, а сегодня вводил все верно, и все равно.
Яндекс.Деньги
25 октября 2016, 12:21
Артем Крылов,
отправьте, пожалуйста, на bloghelp@yamoney.ru дату и приблизительное время, когда последний раз была ошибка, номер кошелька. В теме письма, напишите "kav128_комментарий в блоге".
MurzNN
26 октября 2016, 08:45
> Платить с помощью NFC просто и быстро: проверьте сумму покупки на кассе, откройте приложение Яндекс.Денег, нажмите «Бесконтактные платежи», затем — «Оплатить», введите код доступа к приложению и прикоснитесь телефоном к считывающему терминалу. Готово, ваша покупка оплачена, а все подробности сохранены в истории платежей.


- это называется "быстро"?? Старый дедовский способ "достал обычную пластиковую карту из кармана, вставил в терминал, ввел пин код, оплачено" - намного быстрее чем в телефоне тыкать описанным способом. Если бы просто "подвел телефон - оплатил" - то да, можно было бы пользоваться, а делать столько лишних действий в сравнении с обычной картой - никто не захочет.
Яндекс.Деньги
26 октября 2016, 17:13
MurzNN,
бывает, что карты может не оказаться под рукой, а телефон всегда рядом. А если установить виджет приложения Яндекс.Денег на главный экран  — оплата в одно касание будет ещё ближе ;)
MurzNN
8 ноября 2016, 16:18
Яндекс.Деньги,
Ну так мне все-равно придется разлочивать телефон, грузить приложение, вводить пин-код - даже чтобы оплатить одно пиво за 50 рублей. У бесконтактных MasterCard до 2 тысяч рублей - просто достал из кармана и провел ничего не нажимая не набирая, почему бы в вашем приложении не сделать так же для мелких сумм?
peter@svetlov.me
8 ноября 2016, 14:30
MurzNN,
 полностью поддерживаю, у конкурентов Яндекс.Деньги - QIWI для бесконтактной оплаты достаточно только разблокировать телефон, почему так не сделал и Яндекс- не пойму. Пока не исправят - для пользования эта услуга неудобна.
geforce-gtz
4 ноября 2016, 23:36
Ребят подскажите. к счету яндекса привязана карта сбера. на счете яндекса 0 рубелей, но на карте хххх.Руб, и так если я поднесу телефон к терминалу оплата произойдет? т.е должны списаться деньги со счета карты сбербанка привязаной к счету яндекса. 
D1181142
5 ноября 2016, 18:26
geforce-gtz,
тоже интересовался этим вопросом, звонил в Яндекс банк сказали что не будет списываться, надо пополнят сам Яндекс кошелек. А жал что так не зя настроить, или какое-нибудь авто пополнение кошелька с привязоной карты!
Яндекс.Деньги
8 ноября 2016, 15:34
D1181142,
пока так заплатить не получится, следите за новостями ;) Но вы легко можете пополнить кошелёк с карты через приложение Яндекс.Денег, либо на сайте: https://money.yandex.ru/prepaid.
D1181142
5 ноября 2016, 17:53
А в чем разница и преимущество "Яндекс-денег" перед  на пример "Мтс-денег" и "Кошелёк" в техническом плане и вообще. Я так понимаю они по разному устроены само приложение?

D1181142
5 ноября 2016, 20:33
D1181142,
К статье говоря приложение Я.Д. я установил для использования совершат без контактную оплаты смартфоном в магазинах, и с приложением Я.Д. у меня все получилось с первого раза, в отличии от выше упомянутых приложениях которыми мне так и не получилась настроить без контактную оплату с ихним глючным дополнительным приложением "NFC Vallet agent" без которого у них без контактная оплата не работает , и плюс дополнительно занимает больше место на смартфоне!
Так что остановил я свой выбор на Я.Д.
Яндекс.Деньги
14 ноября 2016, 12:58
D1181142,
Яндекс.Деньги это множество сервисов: кошелёк для удобной и безопасной оплаты в интернете (позволяет хранить в секрете данные ваших банковских карт), виртуальные и пластиковые карты к балансу кошелька, мобильные приложения, позволяющие платить повсюду прикосновением телефона, удобные сервисы оплаты счетов, ЖКУ, квитанций, штрафов, инструменты для удобного приёма денег в интернете. Сравнить с другими сервисами вы можете самостоятельно :) Рады, что вам понравилось оплачивать бесконтактно!
Mr.CEPBAHT
8 ноября 2016, 08:11
Есть кошелек, есть привязанная банковская карта, если я хочу платить бесконтактным способом обязательно ли мне переводить деньги с банковской карты на кошелек?
Яндекс.Деньги
8 ноября 2016, 17:30
Mr.CEPBAHT,
у кошелька и карт Яндекс.Денег один счёт. Для бесконтактной оплаты можно пополнить кошелёк одним из способов: https://yandex.ru/support/money/add/to-wallet.xml, в т.ч. можно и с банковской карты: https://yandex.ru/support/money/add/from-card.xml — и оплачивать покупки ;)
chif378
9 ноября 2016, 16:13
Яндекс.Деньги,
Вам не надоело отвечать на один и тот же вопрос? Может в приложении напишете, что бесконтактная карта не пополняется с привязанной  карты. Без этого для меня это применение приложения бессмысленно 
den.v.gusev
9 ноября 2016, 18:22
Здравствуйте !
Samsung galaxy s5 6.0.1
Пытаюсь расплатится по nfc
Терминал пикнет и ничего не происходит  (на телефоне обратный отсчет)
Магазин Магнит
Терминал Сбербанка 

Яндекс.Деньги
11 ноября 2016, 16:20
den.v.gusev,
расплатиться пытаетесь в России или в другой стране? Анонимные пользователи могут платить только в РФ, для оплаты в других странах у кошелька должен быть именной (только для граждан РФ) или идентифицированный статус (для граждан любой страны): https://yandex.ru/support/money/identification.
den.v.gusev
14 ноября 2016, 10:53
Яндекс.Деньги,
В России
Яндекс.Деньги
14 ноября 2016, 12:10
den.v.gusev,
пришлите, пожалуйста, на нашу почту bloghelp@yamoney.ru название устройства, версию android, приложения, номер кошелька и даты, когда заплатить не получилось — посмотрим.
dog-maniac
9 ноября 2016, 21:54
Перестали включаться бесконтактные платежи. Пишет: что то пошло не так. В карте вместо номера звездочки. При переустановке приложения карта была создана заново - судя по дате. ПИН по СМС не пришел.Как узнать ПИН?
Яндекс.Деньги
11 ноября 2016, 17:27
dog-maniac,
к сожалению, пин приходит в смс только один раз. Если смс с пином осталась — можно использовать его.
peter@svetlov.me
12 ноября 2016, 11:28
Хотел уточнить, в чём проблема сделать возможной оплату без ввода ПИН кода? У конкурентов для оплаты достаточно только разблокировать телефон.
serge20066
12 ноября 2016, 22:09
peter@svetlov.me,
У меня вопрос к поддержке Я.Денег с NFc в телефоне. Можно ли поменять пин-код на свой (перевыпустить)? Сегодня пытался оплатить покупку более 1000 р и потребовался пин-код, которого не оказалось под рукой.
А так платежи NFC проходят на ура через Сбербанковские терминалы - в Пятерочке, Перекрестке, Billa. Все равно приходится заранее включать мобильный интернет, что бы избежать сообщения "Что-то не так с интернетом" как при входе в приложение, так и входе через виджет и нажатии на черный квадрат "Бескоyтактные платежи". Раньше это вызывало раздражение, но теперь при безлимитном мобильном инете  не так грузит. И еще два раза приходится вводить код доступа в приложение, нельзя ли убрать повторный набор этого числового пароля перед самой оплатой после прикладывания к терминалу, Вот это уже раздражает! Ведь я его уже ввел при входе в приложение.
Яндекс.Деньги
14 ноября 2016, 12:22
serge20066,
пока изменить/перевыпустить пин не получится :( — мы работаем над этим. Мы заботимся о безопасности денег на кошельке, поэтому просим ввести код доступа — без него списать деньги будет невозможно.
Яндекс.Деньги
14 ноября 2016, 12:12
peter@svetlov.me,
пин-код нужен только при покупках от 1000 рублей, в других случаях — всё зависит от настроек терминала — какие-то просят его, какие-то нет.
Дмитриев Никита
19 ноября 2016, 15:07
Здравствуйте! При включении бесконтактных платежей приходит смс с кодом,который нужно ввести на терминале,если сумма покупки больше 1 тысячи. Я удалил смс,а код не помню,как получить его повторно?
Яндекс.Деньги
21 ноября 2016, 12:38
Дмитриев Никита,
к сожалению, сейчас, если смс с пином удалена, восстановить его не получится.
sl-aka-speed
25 ноября 2016, 13:01
У вас конечно все красиво написано, но вот сегодня столкнулся с проблемой что забыл все карты дома, а помню что ранее настроил бесконтактную оплату в приложении. Достаю телефон, запускаю приложение, ввожу код доступа в приложение, выбираю бесконтактную оплату, жму кружочек оплатить и получаю сообщение "Что то не так с интернетом. Проверьте подключение и попробуйте ещё раз." При этом вы пишите что интернет даже не требуется. Я пробовал отключать интернет, подключать обратно. Запрос баланса в приложении работает, NFC включен. Приложение последней версии. Терминал с PayPass, картой яндекс денег я тут успешно оплачивал. Смартфон HTC One MAX. 
Короче полное фиаско яндекс.денег ((
sl-aka-speed
27 ноября 2016, 23:18
sl-aka-speed,
2YaMoney: от вас блин дождешься ((
нужно было просто перевыпустить карту для бесконтактной оплаты в приложении. Хотя мне почему то кажется, что я её вообще из ЛК ЯД на компе активировал давно уже, что в корне неправильно. Сообщение об ошибке кстати совершенно не релевантно возникшей ситуации.
Обновлено 27 ноября 2016, 23:19
Яндекс.Деньги
28 ноября 2016, 12:34
sl-aka-speed,
для бесконтактной оплаты интернет действительно не нужен. Очень жаль, что получилось так неудобно :( В таких случаях обычно помогает удалить и создать карту заново. Виртуальная карта для бесконтактной оплаты — это отдельная карта, её можно создать только в приложении. Если у вас остался скрин ошибки, пожалуйста, отправьте его нам на на почту bloghelp@yamoney.ru, указав версию приложения, андройда и название устройства.
Niknikefremov
27 ноября 2016, 08:41
На каких терминалах работает оплата через приложение? только со значком NFC? или через MST (считывающий магнит) тоже можно? 
Яндекс.Деньги
28 ноября 2016, 12:37
Niknikefremov,
через MST можно оплатить, если у вас Samsung и подключен Samsung Pay: https://yandex.ru/blog/money/yandeks-dengi-v-samsung-pay.
cool.element111
29 ноября 2016, 01:15
Здравствуйте. Является ли услуга бесконтактного платежа платной?
Яндекс.Деньги
29 ноября 2016, 15:26
cool.element111,
нет, оплачивать покупки можно совершенно бесплатно.
mr.rozario666
29 ноября 2016, 20:43
У меня нету функции бесконтактной оплаты. почему?
Яндекс.Деньги
2 декабря 2016, 13:44
mr.rozario666,
бесконтактная оплата появится, если версия андроид не ниже 4.4, есть чип бесконтактной оплаты, а устройство есть в списке поддерживаемых MasterCard: https://www.mastercard.ru/ru-ru/consumer/features-benefits/contactless/instruction.html.
itayn
30 ноября 2016, 07:30
в чем может быть проблема??? Сегодня в который раз не получилось пройти в метро по бесконтактной оплате (м. Петроградская Питер). Вчера же на другом метро прошел без проблем, да и ранее на петроградке нормально проходил. Идешь и думаешь пройдешь не пройдешь, а на тебя потом как на дурака смотрят...тыкаешь там этот телефон и так и сяк...
Яндекс.Деньги
2 декабря 2016, 13:37
itayn,
подскажите, пожалуйста, что какая ошибка была в момент оплаты? 
itayn
2 декабря 2016, 18:33
Яндекс.Деньги,
ошибка чтения карты. 
Яндекс.Деньги
2 декабря 2016, 18:58
itayn,
о такой ошибке уже знаем, работаем над исправлением, извините, пожалуйста, за неудобство. Сейчас, если турникет показывает "карта не читается", попробуйте подержать телефон подольше — терминал может сначала поругаться, а потом пропустить.
itayn
2 декабря 2016, 20:55
Яндекс.Деньги,
так в чем проблема? когда устраните?
Яндекс.Деньги
5 декабря 2016, 19:05
itayn,
в проблеме разбираемся, обязательно вас ещё порадуем. Извините, пожалуйста, за неудобства.
sergei19852003
2 декабря 2016, 18:04
Такая же ситуация при оплате в метро. Ездил все было хорошо, но теперь приходится стоять длительное время и подносить телефон много раз. Бывает, что так и не дождешься зеленого цвета и идешь в очередь за жетоном. Ошибку выдает: "Ваша карта не читается".. Считаю, нужно довести приложение до ума, а потом делать подобные акции типа "первые 10 поездок по бесконтактным платежам за пол цены"
Обновлено 2 декабря 2016, 18:07
itayn
2 декабря 2016, 18:33
sergei19852003,
а вы где в питере? у вас на каких то конкретных метро или когда как?
sergei19852003
4 декабря 2016, 09:57
itayn,
Да много где пробовал уже, и везде через раз, стоишь как дебил туда-сюда дрочишь со своим телефоном...
Яндекс.Деньги
2 декабря 2016, 18:59
sergei19852003,
об ошибке знаем, исправляем, извините, пожалуйста, за неудобство. Сейчас советуем, если турникет показывает "карта не читается", попробуйте подержать телефон подольше — терминал может сначала поругаться, а потом пропустить.
sergei19852003
4 декабря 2016, 10:00
Яндекс.Деньги,
Тогда акцию, которая была до 4-го декабря продлевайте, ибо это обман добросовестных граждан РФ и её уважаемых гостей)))
Обновлено 4 декабря 2016, 10:00
Юриc Лайвиньш
5 декабря 2016, 13:46
Привет.У меня такой вопрос. Бесконтактная Оплата работает везде, в магазинах, кино, кафе. Но вот в Метро Москвы - нет. При касании турникетов, их глючит, как будто за 1 секунду происходит 20 соединений и они пищать. У аппаратов пополнения тройки тоже есть оплата Visa, Mastercard Pay wave, но и там Яндекс NFC не работает - просто ничего не происходит при касании. Пробовал на многих турникетах и терминалах оплаты тройки. Оба телефона (Nexus 6, Samsung Galaxy A9 Pro ) работают во всех остальных местах. Оба телефона корректно работали в метро и другом транспорте в Лондоне. В чем проблема ?
Яндекс.Деньги
5 декабря 2016, 19:04
Юриc Лайвиньш,
мы уже знаем об этой проблеме и работаем над её решением. Пожалуйста, извините за неудобства. Надеемся исправить ситуацию в ближайшее время.
Юриc Лайвиньш
16 декабря 2016, 23:34
Яндекс.Деньги,
Есть новости ? В Автобусе не работает до сих пор.
Яндекс.Деньги
27 января 2017, 12:54
Юриc Лайвиньш,
будем рады, если переустановите приложение и попробуете ещё раз.
RPV-Egoust
7 декабря 2016, 07:31
Был удивлен приятно, работает даже с Xiaomi со встроенным модулем NFC, только надо выбрать правильно систему безопасности в настройках для бесконтактной оплаты
Тимур
8 декабря 2016, 08:05
Подскажите пожалуйста, у меня оплата бесконтактным платежом, почему то всегда проходит со второго раза. Запускаю первый раз-прикладываю к терминалу, жду секунд 10-20- ничего. Как только перезапускаю платеж, все проходит моментально.
Телефон Galaxy s5.
И пинкод,как то можно сменить на карте? Например привязанная виртуалка к Самсунг пей, без проблем дает сменить пинкод на удобный, как это сделать с картой для бесконтактных платежей? 
Яндекс.Деньги
9 января 2017, 16:41
Тимур,
после переустановки приложения, очистки кэша проблема сохраняется? Пин для бесконтактных платежей, к сожалению, пока не получится поменять :( Работаем над этим и обязательно вас порадуем ;)
yuri-100
4 января 2017, 22:27
Здравствуйте! Подскажите, как настроить оплату по NFC на Xiaomi mi5s . Какую систему безопасности нужно выбрать? Ниже писали, что удалось настроить на Сяоми..
А то в магазине по карте платеж проходит за доли секунды, а с телефона по выпущенной карте на том же терминале оплаты - никак....
Яндекс.Деньги
17 января 2017, 13:22
yuri-100,
подскажите, а в другом терминале проблема такая же?
yuri-100
24 января 2017, 19:02
Яндекс.Деньги,
Спасибо. разобрался. Все заработало. Теперь и на том,где не работало - работает)))
ogorodnikov.alexey
30 марта 2017, 17:33
yuri-100,
Как настроили?
Николай
29 января 2017, 21:33
yuri-100,
о
anesterenko2010
26 февраля 2017, 21:45
yuri-100,
Юрий, а как настроили? У меня тел почти такой же - Mi5, никак не реагирует на терминал оплаты...
anesterenko2010
26 февраля 2017, 22:01
anesterenko2010,
а, кажется нашел - доступ к нфц.... ладно, будем проверять!!!
Валентина С.
12 января 2017, 04:24
У меня на телефоне  Android версии 4.3 - совсем не катит?     
Яндекс.Деньги
17 января 2017, 13:23
Валентина С.,
неа :( нужна не ниже 4.4.
mtv914a
17 января 2017, 13:17
Сделайте вибрацию при успешной оплате....
Яндекс.Деньги
17 января 2017, 13:23
mtv914a,
спасибо, возьмём пожелание на заметку ;)
kazancev.d.n
25 января 2017, 09:47
Sony xperia z (C6603) не появляется бесконтактная оплата, хотя NFC модуль исправно работает. Пробовал несколько официальных прошивок, с root и без.
Яндекс.Деньги
27 января 2017, 12:58
kazancev.d.n,
если чип NFC от производителя NXP, то бесконтактные платежи работать не будут. И  проверьте, пожалуйста, поддерживает ли ваше устройство бесконтактную оплату MasterCard: https://www.mastercard.ru/ru-ru/consumer/features-benefits/contactless/instruction.html.
viktorbct
28 января 2017, 23:24
Не пойму где я мог ошибиться с кодом доступа при оплате покупки.Подскажите где взять этот код доступа который нужно ввести в мигающий круг.
Яндекс.Деньги
30 января 2017, 14:37
viktorbct,
код доступа вы придумываете сами при установке приложения. Можно попробовать переустановить приложение и ввести код доступа заново.
avbudaev
7 февраля 2017, 11:21
Приложение зависает на операции - "Создаем виртуальную карту для бесконтактной оплаты". Выпустил через карту через интерфейс Я.Денег в браузере - а привязать к бесконтактной оплате нельзя. Закрывал - открывал приложение снова и снова - висит крутилка, карту выпустить не получается. Куда нажимать, чтобы все заработало?
YaMoneyHelp
7 февраля 2017, 13:41
avbudaev,
для бесконтактной оплаты создаётся отдельная виртуальная карта, в момент когда вы первый раз кликаете на «бесконтактную оплату». Уточните, пожалуйста, пробовали переустанавливать приложение? 
SvetlanaShkoda
22 апреля 2017, 17:13
YaMoneyHelp,
Попробовал. Карта с более чем 10ой платке создалась. Не пользовался много времени - открыл, карты нет. 4 часа вертится кружок - создаем карту. Результат 0. Переставил. Пишет - не удалось создать, перезапустите приложение. Результат тот же. Закинул 400р, а ввести 3% + 45р. Супер сервис, спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 апреля 2017, 11:36
SvetlanaShkoda,
Отправьте нам, пожалуйста, скриншоты, модель телефона и номер кошелька на bloghelp@yamoney.ru - постараемся помочь.
Александр
17 февраля 2017, 21:54
было бы не плохо если возможность идентификации по отпечатку была, а то телефон поддерживает а яндекс деньги нет
YaMoneyHelp
20 февраля 2017, 14:25
Александр,
спасибо за идею, передали нашим разработчикам ;)
Дмитрий
18 февраля 2017, 16:16
А с карты Сбербанка возможна оплата через NFC?
YaMoneyHelp
20 февраля 2017, 14:28
Дмитрий,
через Android-приложение Яндекс.Денег через NFC можно платить только нашей картой Яндекс.Денег. 
Дмитрий
21 февраля 2017, 08:23
YaMoneyHelp,
А почему тогда реклама у Вас крутится типо, платите телефонном с картой любого банка? В метро видел такую рекламу.
YaMoneyHelp
21 февраля 2017, 10:44
Дмитрий,
пополняете кошелек картой любого банка — и платите смартфоном :)
tpuxe
24 февраля 2017, 14:54
Нужно ли пополнять кошелек для оплаты, если к нему привязана карта сбербанка?
Обновлено 24 февраля 2017, 14:55
YaMoneyHelp
24 февраля 2017, 17:11
tpuxe,
нужно, автоматически деньги с баланса вашей привязанной карты списываться не будут. 
iludmila.s
27 февраля 2017, 00:20
Здравствуйте! 
Не получается оплатить покупки смартфоном через бесконтактные платежи.
Пишет неверный формат.
Sony Z5, android 7
Какая может быть причина?
YaMoneyHelp
27 февраля 2017, 16:31
iludmila.s,
напишите, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru, по возможности, приложив скриншот ошибки - все проверим и подскажем в чем дело. 
Raul.ibadov.spb
1 марта 2017, 01:50
Здравствуйте, у меня модель телефона "Самсунг галакси ноут 3" обновления телефона стоит 4.4.2.  Создал виртуальную карту, ни как не могу оплатить, настроил в телефоне NFC , но не смотря на это в магазине не могу совершить оплату, бесконтактная система не видет моего телефона. Друг оплачивает с этой картой виртуальной, но вот я не могу. В чем может быть проблема ответьте пожалуйста и помогите с этим. Терминал не видет, ничего не пишет нет никакой ошибки все норм.
Обновлено 1 марта 2017, 01:51
YaMoneyHelp
1 марта 2017, 14:35
Raul.ibadov.spb,
подскажите, вы пробовали оплатить только в одном магазине? 
tpuxe
4 марта 2017, 23:18
А можно как то повторно получить смс с пин кодом на бесконтактную карту? При удалении и создании карты заново смс не приходит, а первоначальная утеряна.
YaMoneyHelp
6 марта 2017, 10:02
tpuxe,
К сожалению, в данный момент восстановить пин-код от  карты для бесконтактных платежей невозможно, но мы работаем над тем, чтобы в будущем эта функция появилась. Без пин-кода можно в магазинах платить до 1000 рублей.
Andrey Smirnov
23 марта 2017, 14:53
Здравствуйте, можно ли снимать деньги через бесконтактной карты - NFC за границей? 
YaMoneyHelp
24 марта 2017, 11:17
Andrey Smirnov,
можно, если банкомат поддерживает такую функцию. 
Andrey Smirnov
24 марта 2017, 15:39
YaMoneyHelp,
 Спасибо! только забыл спросить как это делаеться... вчера пытался, не получилось! делал я так - Android 4.4.4 - бесконтактные платежи - Pay - ввожу Access code - и мне даеться 60 сек - навожу на банкомат типа   ((((  и ниче не дает... еще я заметил в бесконтактные платежи есть какаято карта -   (((( яндекс деньги Virtual и последние 4 цифры, может это надо было наводить на банкомат, а не через Pay - ... 

извиняюсь за оффтоп! незнаю куда обращаться!.
YaMoneyHelp
24 марта 2017, 16:42
Andrey Smirnov,
мы подробно описывали это вот здесь: https://yandex.ru/blog/money/5731df7abceb211600ff716c ;)
AwNwV
28 марта 2017, 18:48
Телефон mi5.  Андроид 7. Прикладываю к терминалу и ничего.  Отсчитывает время только. В разных магазинах проверял. Или xaomi не сертифицированы для России? 
Sensei.Sergey
29 марта 2017, 09:42
AwNwV,
такой же телефон, но 6 андроид (прошивка 6.11.10  мультиром) пока оставил - оплачиваю бесконтактно в Украине без проблем.
AwNwV
29 марта 2017, 10:02
Sensei.Sergey,
Не посмотрите какие настройки nfc? Расположение элемента безопасности что стоит? 
Sensei.Sergey
29 марта 2017, 10:14
AwNwV,
HCE. Должно быть HCE, так как встроенная - для Китая.
AwNwV
29 марта 2017, 10:30
Sensei.Sergey,
спасибо)) у меня как раз встроенная была. Буду пробовать. 
ogorodnikov.alexey
30 марта 2017, 17:43
Sensei.Sergey,
Не понял Ваш комментарий. То есть если купил телефон на Али есть шанс, что не совместим?
playittilldeath
30 марта 2017, 18:30
AwNwV,
и как результат?
AwNwV
30 марта 2017, 18:53
playittilldeath,
Сегодня оплатить не удалось) 
При входе в деньги после ввода кода писал: "что-то не так,  попробуйте зайти позже" 
Ну и после нажатия бесконтактная оплата просто шёл отсчет и тишина. 
Сейчас проверил.  Такую хрень он пишет если инет мобильный подключён. 
Обновлено 30 марта 2017, 18:58
Sensei.Sergey
30 марта 2017, 19:06
ogorodnikov.alexey,
Без разницы, где покупали телефон. Главное, правильно настроить.
playittilldeath
31 марта 2017, 10:49
AwNwV,
у меня работает Qiwi Visa Wallet, ЯД — нет. Успехов)
AwNwV
31 марта 2017, 11:26
playittilldeath,
а комиссия имеется у киви? 
YaMoneyHelp
31 марта 2017, 12:16
AwNwV,
Если модели вашего телефона нет на сайте Мастеркард - работа НФС может быть не стабильной. Стабильно бесконтактная оплата будет работать только на тех устройствах, которых есть на сайте MasterCard. Можно попробовать переключиться в настройках телефона со встроенного элемента безопасности на НСЕ и попробовать настроить бесконтактную оплату в приложении ещё раз.
Обновлено 31 марта 2017, 12:58
ogorodnikov.alexey
30 марта 2017, 17:35
Здравствуйте! Подскажите, как настроить оплату по NFC на Xiaomi mi5s . Какую систему безопасности нужно выбрать? Ниже писали, что удалось настроить на Сяоми..
А то в магазине по карте платеж проходит за доли секунды, а с телефона по выпущенной карте на том же терминале оплаты - никак...


Да и какой код вбивать в последнем запросе свой или присланный? Чтоб в приложение войти и так понятно, что свой, а вот когда оплату проводишь не ясно. Система кушает все что вобьешь.
Обновлено 30 марта 2017, 17:37
YaMoneyHelp
31 марта 2017, 12:43
ogorodnikov.alexey,
на данной модели телефона оплата может быть не стабильной, напишите, пожалуйста, в службу поддержки, в письме отправьте номер телефона, версию ОС, версию приложения и скриншоты ошибки при оплате - наши коллеги посмотрят.
Алексей
31 марта 2017, 21:02
Подскажите, когда бесконтактная оплата будет доступна на Windows 10 Mobile? 
Мы очень ждем... (Microsoft Lumia 640XL DS)
SLaG -
8 апреля 2017, 15:44
Привет. Подскажите во многих терминалах не могу рассчитаться через nfc, видно, что терминал реагирует (загорается зеленым), но оплата не происходит почему-то... Яндекс пластика пока нет, и все деньги у меня в Яндексе... В чем может быть проблема ?
jentoso
9 апреля 2017, 13:35
Как ведутся работы по возможности восстановления пин кода для NFC платежей? Дело в том, что сменил телефон, установил приложение, а СМС не пришла.
Обновлено 9 апреля 2017, 13:35
Денис
15 апреля 2017, 12:02
В добавок к предыдущему:Xperia z3 D. Android 6.0.1
На сайте:
https://www.mastercard.ru/ru-ru/consumer/features-benefits/contactless/instruction.html
Инструкция не совсем корректна, написано - "прийдёт пин код, запомните", а ниже "при оплате используйте код программы" -? Какой из них, кодов, пользовать?
Обновлено 15 апреля 2017, 12:07
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 апреля 2017, 12:35
Денис,
При оплате использовать нужно пин-код, который приходит в СМС при активации карты. Ваши комментарии по инструкции передали коллегам :) 
Михаил С.
17 апреля 2017, 20:49
Работает ли бесконтактная оплата проезда
В автобусах, трамваях, троллейбусах?
В Маршрутных автобусах (в Москве они синие)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 апреля 2017, 11:27
Михаил С.,
Конечно :) Работает везде, где уже принимают бесконтактную оплату: https://www.mastercard.ru/ru-ru/consumer/features-benefits/contactless/contactless-transport.html
Михаил С.
18 апреля 2017, 11:55
YaMoneyHelp,

У меня в симке зашит " Мобильный билет".
Не будет ли конфликта программ?
Кто из них будет платить и захватывать NFC ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 апреля 2017, 18:04
Михаил С.,
Чтобы расплатиться нашей карточкой - нужно обязательно зайти в приложение -  никаких конфликтов не будет :)
Михаил С.
19 апреля 2017, 20:30
YaMoneyHelp,

Да Вы некомпетентны.
Сегодня пытался оплатить маршрутное такси.
Ждали минуту- не работает.
А ещё врали про любой вид транспорта.
Разводилово.
mishaPH
18 апреля 2017, 07:27
филипс 908. NFC есть. бесконтактные платежи не появились. Андроид 4.4.2
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 апреля 2017, 11:32
mishaPH,
Проверьте, пожалуйста, есть ли ваш телефон в списке поддерживаемых устройств вот тут :) Если есть - нужно написать нам  в службу поддержки, коллеги посмотрят, в чем дело.
Михаил С.
18 апреля 2017, 13:14
Сегодня попал впросак с оплатой в магазине.
Очередь меня чуть не порвала.

Операция прошла, на экране всё такое зеленое, и сумма правильная.
Ждем чека. Не дождались, повторили операцию. Только со второго раза кассир меня отпустил, и чек напечатался.
Что нужно сделать, что бы не выглядеть идиотом с Вашим Сервисом?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 апреля 2017, 18:02
Михаил С.,
Если операция прошла - чек должен выдавать терминал, в данном случае бесконтактная оплата "прошла успешно" и проблема на стороне терминала. Если же нет - нужно разобраться, отправьте нам подробности, пожалуйста, на bloghelp@yamoney.ru, мы все проверим.
Михаил С.
19 апреля 2017, 20:28
YaMoneyHelp,

А сегодня в том же магазине,
вообще ничего не смог сделать.
Пришлось лезть за  "не цифровым"кошельком.
В общем, Ваш сервис- голимая лажа.
Михаил С.
19 апреля 2017, 20:37
"Это какой то позор" (с)
Из пяти попыток сработали только две, 
и меня чуть не побили.
ЗАКРЫВАЮ свой счёт, пусть другие ходят по граблям.
Пользоваться не возможно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 апреля 2017, 10:34
Михаил С.,
это ужасная ситуация :( Мы очень хотим помочь вам и ждем письма от вас на  bloghelp@yamoney.ru
Михаил С.
20 апреля 2017, 10:49
YaMoneyHelp,

Из пяти попыток разных транзакций три вообще не подавали признаки жизни.
Что вы хотите увидеть в письме?Какие уточнения Вам нужны?
В городских маршрутках ваша бесконтактная оплата не работает от слова совсем. Хотя Вы три поста назад клялись.
Что еще сообщить в письме.Уточните.
Михаил С.
20 апреля 2017, 13:06
Михаил С.,

Только что вернулся из магазина.
В очередной раз бесконтактный платёж не случился.
Что я должен написать в письме в техподдержку?
Михаил С.
23 апреля 2017, 20:47
Для полуграмотных " конь сультанов от Йандекс" ,: исходящим, сообщаю.
При включенном опции " Мобильный Билет" никакие Яндекс-бесконтактные  платежи
на транспорте не работают.Проверено.


Не слушайте этих Йандексовских тёток. Пользуйтесь " Мобильным билетом"
Это быстро, без СМС и регистраций.
Достаточно включить NFS
Никаких программ запускать не надо.Никаких кодов активации не нужно.
Поднесли телефон к турникету, и прошли.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 апреля 2017, 15:52
Михаил С.,
как мы писали раньше, мы очень хотим помочь вам решить вопрос с работой приложения - для этого нам нужно письмо в поддержку. В письме напишите, пожалуйста, об этой ситуации, номер кошелька и модель вашего смартфона - разберемся почему так произошло. 
Михаил С.
28 апреля 2017, 08:05
YaMoneyHelp,

Потратьтесь на SIM-карту с мобильным билетом (это бесплатно)
и протестируйте Ваши так называемые "Бесконтактные платежи"
Ваше приложение- Вы и тестируйте.
Я установил факт неработоспособности и любезно Вам об этом сообщил.
Хотя мог бы этого и не делать.

anaken
26 апреля 2017, 18:00
Возможно ли как то избежать промежуточной ступени в виде предварительного зачисления денег на счет яндекса и списывать деньги непосредственно с привязанной карты ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 апреля 2017, 14:40
anaken,
деньги будут списываться именно со счета, а быстро пополнить кошелёк можно не только с привязанной карты, но и  другими способами: https://yandex.ru/blog/money/popolnenie-bez-komissii
HMAO
29 мая 2017, 16:51
Здравствуйте,у меня Note2 андроид 4.4.2 NFC есть,но безконтактные платежи не работают
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:55
HMAO,
подскажите, что именно не работает?
HMAO
20 июня 2017, 15:45
Яндекс.Деньги,
все не работает,с терминалом он соединяеться  
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 июня 2017, 13:05
HMAO,
напишите об этом, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru - посмотрим в чем дело и поможем разобраться.
dvad88
1 июня 2017, 01:39
Когда «Бесконтактные платежи» появятся в приложении Яндекс.Денег для Windows Phone?
Обновлено 1 июня 2017, 01:39
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:54
dvad88,
пока у нас нет информации, следите за новостями.
nikolae.roman2010
1 июня 2017, 17:06
А бесконтактная яндекс деньгами оплата в режиме оффлайн или смартфон должен быть в сети ???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 июня 2017, 10:37
nikolae.roman2010,
в оффлайне платить тоже можно ;)
Svetaalekseeva1990
4 июня 2017, 11:40
Комиссия есть за бесконтактные платежи.? И за бесконт. карту? 
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:53
Svetaalekseeva1990,
за оплату у нас комиссии нет.
d.shtolin
4 июня 2017, 12:23
Везет тем, у кого телефон поддерживает NFC. 
А не собирается ли ваша команда производить NFC-стикеры, работающие в паре с вашим приложением для владельцев смартфонов (вполне современных) без поддержки NFC?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:54
d.shtolin,
если вдруг такое появится, то расскажем :)
waqex
8 июня 2017, 17:57
приложение не видит nfc
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 июня 2017, 16:25
waqex,
расскажите подробнее, пожалуйста, что именно не получается сделать.
artem.rizhenkov
9 июня 2017, 13:30
Здравствуйте!
Есть возможность восстановить пин-код карты для бесконтактных платежей?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 июня 2017, 16:40
artem.rizhenkov,
увы, но на данный момент восстановить пин-код не получится, если СМС утеряна. Мы понимаем, насколько это неудобно и активно работаем над решением этого вопроса.
Бесконтактной оплатой все же можно пользоваться: для платежей до 1000 рублей пин-код обычно не требуется.
ekaterina___
13 июня 2017, 17:53
Здравствуйте!
В меню приложения нет пункта про бесконтактные платежи.
Телефон Sony Xperia Z, версия Андроид 5.1.1, NFC присутствует.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:53
ekaterina___,
здравствуйте, подскажите, после переустановки приложения оплата появляется?
ekaterina___
20 июня 2017, 15:27
Яндекс.Деньги,
к сожалению, нет :(
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 июня 2017, 13:03
ekaterina___,
напишите нам об этом, пожалуйста, на bloghelp@yamoney.ru - поможем разобраться.
Александр
17 июля 2017, 22:22
Обратился в поддержку, не создаётся виртуальная карта в смартфоне на 7.1.1
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 июля 2017, 15:11
Александр,
нашли ваше обращение в поддержку, всё проверим и ответим вам в письме. 
Александр
18 июля 2017, 19:46
Бесконтактная карта, для оплаты телефоном, в мобильном приложении не создаётся!
Версия 7.1.1
Служба поддержки молчит.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 июля 2017, 11:37
Александр,
видим, что коллеги ответили, пожалуйста, проверьте почту ещё раз.
Александр
21 июля 2017, 17:17
Добрый день!
Интерфейс изменился, пункт добавить бесконтактную карту появился, карта не создаётся!
Появляется всплывающая надпись на красном фоне "Не получилось. Попробуйте ещё раз или вернитесь чуть позже".
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 июля 2017, 18:36
Александр,
пожалуйста, напишите об этом в переписке с коллегами.
mr-NIGER
3 августа 2017, 08:42
Ещё бы указали с какими чипами NFC «дружит»
Алексей Бронников
4 августа 2017, 12:49
А как можно оплатить на Xiaomi Mi5S Plus более 1000 рублей?
donotdisturb777
9 августа 2017, 19:00
Покупал батончик, все прошло нормально. Через 15 мин пошёл купить еще один, оплата не прошла. Виноват терпинал или сама оплата?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 августа 2017, 16:12
donotdisturb777,
проверим! Напишите нам про это, пожалуйста, на bloghelp@yamoney.ru 
deniro7377
25 сентября 2017, 00:00
У меня Samsung Galaxy J1. Недавно сделал сброс до заводских. И тут меня ждала засада. Теперь я не могу оплатить через яндекс.деньги бесконтактным платежом. Версия андроид 4,4,4. NFC включен. Интернет есть. Баланс приличный. Переустановил приложение. Не помогло. Перевыпустил бесконтактную карту - результат тот же. ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!  P.S. Наличие бесконтактных платежей для меня ооочень актуально. Ну очень не хочется переходить на другой сервис.
Обновлено 24 сентября 2017, 23:57
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 сентября 2017, 14:25
deniro7377,
нашли ваше письмо в поддержку. Видим, что коллеги попросили уточнить информацию, пожалуйста, проверьте переписку. 
deniro737
25 сентября 2017, 15:46
YaMoneyHelp,
Переписку проверил.Ничего нового. Всё как всегда. Но! Я нашёл причину этого непонятного заболевания. Сообщаю на будущее, если вдруг кто-то столкнётся с такой проблемой. Дело в том, что разные телефоны по-разному оснащены этим самым чипом NFC. У одних он вмонтирован в крышку, с выходящими оттуда двумя усиками для контакта с основным блоком. У других он вмонтирован непосредственно в основную плату. А есть такие интересные телефоны, у которых он вмонтирован в АККУМУЛЯТОР! Так вот, я менял свой акум на левый. У зятя брал. А когда поставил свой, то всё сразу заработало. Подозреваю, что эта функция работает только с оригинальными аккумуляторами. И если я прав, то при замене родного на левый, придётся выковыривать модуль и переустанавливать.



YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 сентября 2017, 12:37
deniro737,
а советы из переписки попробовали, с ними тоже не получалось?
deniro737
27 сентября 2017, 15:49
YaMoneyHelp,
пробовал. не получалось. этот чип в аккуме. и без енго все советы не помогают. вернул старый акум на место и всё работает на ура
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 сентября 2017, 15:21
deniro737,
здорово, что получилось разобраться :) Действительно, без чипа NFC бесконтактные платежи работать не будут - с любым приложением. 
Салимуллин Артур
6 декабря 2017, 02:08
Штука конечно хорошая, но  любой мошенник может снять деньги с карты  пока производиться оплата и пока защиты от этого, нет.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 декабря 2017, 13:18
Салимуллин Артур,
думаем, вам будет интересно почитать другой наш пост: https://yandex.ru/blog/money/beskontaktnye-karty-bezopasno-ili-net
В нём мы рассказываем о безопасности бесконтактных платежей. 
Илья К.
2 января 2018, 01:10
Немогу оплатить по nfc нет кнопки оплатить в безконтактной карте. Раньше до обновления приложения, было всё нормально. Yota phone 2.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 января 2018, 15:47
Илья К.,
видим, что вы писали нам об этом по электронной почте. Пожалуйста, проверьте "Входящие". 
Вячеслав Online
20 февраля 2018, 13:28
Окей!
il10783
15 марта 2018, 21:40
Есть ли комиссия при оплате смартфоном через приложение ян.деньги ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 марта 2018, 11:40
il10783,
у нас нет комиссии за платежи ;) 
s.midelashvili
20 июня 2018, 11:28


У меня нет в приложении Яндекс деньги пункта безконтактная оплата. если что у меня телефон Xiaomi redmi note 5A версия андроид 7.1.2. .  Почему и как исправить эту ошибку?
Михаил
27 июня 2018, 09:04
Приложение 4.17.1, телефон nokia 8 с андроидом 8.1. Пару раз платил нормально в одном магазине, потом в двух других "Не получилось связаться с терминалом. Заплатите другим способом". Это из-за проблем на чьей стороне? Как решать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 июня 2018, 14:59
Михаил,
нужно проверять. Если вы помните примерное время попытки, пожалуйста, отправьте его коллегам из поддержки. 
alexzhelyapov5
7 июля 2018, 23:18
ГПодскажите пожалуйста, в Яндекс Деньгах в бесконтактной оплате нет кнопки оплатить( Что делать? (Паспортные данные не вбивал)
Обновлено 7 июля 2018, 23:20
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 июля 2018, 09:12
alexzhelyapov5,
что-то не получается только с бесконтактными платежами? Отправьте нам, пожалуйста, модель устройства на supp@money.yandex.ru - посмотрим. 
feelrush
6 августа 2018, 21:21
Внес деньги на ЯД При попытке оплатить с телефона по бесконтактной отобразилось сообщение с суммой покупки и предложение проверки оплаты у кассира. Но у кассира вылез чек с Сообщением ОТКАЗАНО вместо Оплата. Код ответа 12. На чеке указан номер виртуальной карты , созданной в ЯД(мастеркард). Что это значит? Что делать?
Обновлено 6 августа 2018, 21:25
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 августа 2018, 13:25
feelrush,
если платеж не прошел, это могло произойти по самым разным причинам - например, из-за сбоя со стороны терминала. Пожалуйста, отправьте нам номер кошелька и время попытки на supp@money.yandex.ru - проверим, почему так. 
feelrush
7 августа 2018, 18:48
YaMoneyHelp,
В личнов кабинете увидел , что у меня не приняты условия сервиса. Собрался это исправить, но теперь у меня требуют платежный пароль, который я не помню. Смс для его восстановления не приходит уже целый день.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 августа 2018, 13:25
feelrush,
проверьте, пожалуйста, номер в настройках кошелька: https://money.yandex.ru/settings Обратите внимание, код для восстановления может приходить не сразу, обычно до 24 часов. 
feelrush
13 августа 2018, 15:06
YaMoneyHelp,
Возник новый вопрос. Чтобы постоянно не перебрасывать деньги с реальной карты на баланс ЯД, я ее привязал в надажде, что с нее будет списываться нужная сумма автоматом при бесконтактной оплате. Но если сумма покупки больше видимого баланса ЯД (деньги привязанной карты нигде не отображаются), то оплата отклоняется из-за недостатка средств. Карта сбера привязана, но с ней операции не прходят.
Обновлено 13 августа 2018, 15:08
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 августа 2018, 12:24
feelrush,
деньги списываются с привязанной карты, если вы платите кошельком в интернете. Для платежей нашей картой в офлайне, счет нужно сначала пополнить - кстати, в приложении это можно сделать без комиссии ;) 
feelrush
14 августа 2018, 13:13
YaMoneyHelp,
Видимо, вы хотели сказать - "для платежей бесконтактной оплатой" вместо "платежей в офлайне", потому что даже сервис бесконтактной оплаты требует подключений к интернету(то есть, является онлайн). Не вводите в заблуждение читателей неточной формулировкой.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 августа 2018, 11:23
feelrush,
интернет нужен для любых платежей картой, чтобы работал терминал ;) Мы хотели сказать про обычные магазины - супермаркеты, торговые центры. Простите, если формулировка показалась неточной :( 
Гущин Денис
14 декабря 2018, 09:10
Вот одно вам скажу. С iOS и Android ничего сверхестественного в этом нет. ApplePay, GooglePay и SamsungPay спокойно могут добавить карту ЯД.


Реализуйте оплату с NFC для Windows 10 Mobile (Windows Phone) и будет просто бомба!
Вы будете первыми и единственными в России и СНГ кто позволит расплачиваться смартфонами с NFC на Windows.
После этого все владельцы Виндофонов Ваши. Ваши карты разлетятся среди них и Яндекса удастся отхватить хороший кусок пирога.
Дерзайте ;)

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 декабря 2018, 18:21
Гущин Денис,
спасибо, мы подумаем :)
Маркиза ангелов
17 января, 13:58
А сколько годовое обслуживание?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января, 16:21
Маркиза ангелов,
для бесконтактной карты — бесплатно :)
mojoguero
11 марта, 00:47
скажите, обязательно включать интернет  для оплаты через NFC ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 марта, 12:59
mojoguero,
без интернета получится сделать несколько платежей, но в истории по кошельку, на телефоне, они появятся только после подключения интернета.
Алексей Грант
13 апреля, 00:37
А нужен ли подключенный интернет на смартфоне чтобы расплатиться к примеру в магазинах с терминалами бесконтактной оплаты?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 апреля, 16:19
Алексей Грант,
несколько платежей можно будет совершить без интернете, но потом он все-таки пригодится.
Андрей
24 мая, 21:06
Где в приложении яндекс деньги надо нажимать бесконтактные платежи.Второй день ищу.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 мая, 11:03
Андрей,
вы спрашиваете про выпуск бесконтактной карты? Сделать это можно в разделе Карты (справа внизу).
romanksl
25 июня, 20:25
При недостаточном счете при оплате покупки я.деньгами с телефона, пополнится ли он автоматически с привязанной карты стороннего банка?
sholk.off
сегодня, 06:55
Здравстуйте.
Поджскажите, как долго ждать включения/активации бесконтактной карты после нажатия кнопки "заказать"?