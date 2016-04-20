Бесконтактная MasterCard в вашем телефоне: платите Android-приложением Яндекс.Денег через NFC

Потеряли или забыли дома бумажник со всеми картами, а потом обнаружили это в магазине, на заправке, в метро или в кафе? Все мы хоть раз попадали в ситуации, когда было бы здорово заплатить смартфоном. Теперь платить из кошелька на Яндексе можно, даже если карта Яндекс.Денег осталась дома: мы выпустили мобильное приложение Яндекс.Денег для Android с поддержкой бесконтактной оплаты через NFC.

Чтобы начать пользоваться новой функцией, установите (или обновите) приложение Яндекс.Денег для Android, авторизуйтесь в кошельке и выберите в меню «Бесконтактные платежи». После включения функции в приложении появится бесконтактная MasterCard, а в смс придёт пин-код к ней (он может понадобиться для подтверждения операций на сумму больше 1000 рублей и для снятия наличных в банкоматах с поддержкой NFC).

Платить с помощью NFC просто и быстро: проверьте сумму покупки на кассе, откройте приложение Яндекс.Денег, нажмите «Бесконтактные платежи», затем — «Оплатить», введите код доступа к приложению и прикоснитесь телефоном к считывающему терминалу. Готово, ваша покупка оплачена, а все подробности сохранены в истории платежей.

У бесконтактной карты, которая «вшита» в приложение, тот же баланс, что и у вашего кошелька на Яндексе (то есть пополнить карту можно любым привычным способом) и те же привилегии, что и у пластиковой карты World MasterCard.

А ещё с такой карты (то есть с вашего смартфона) можно снять наличные — в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию. Правда, таких в России пока немного — но всё равно приятно (мы точно знаем, что такие банкоматы есть в отделениях Альфа-банка: найти их можно на карте с фильтром "использование бесконтактных карт").

Бесконтактную оплату принимают около 4 млн торговых точек на территории 74 стран. Карточные терминалы для оплаты «по воздуху» можно узнать по небольшому значку «волны» (а на сайте MasterCard есть карта «бесконтактных» магазинов и предприятий): они есть в паркоматах, терминалах на платных автомагистралях, заправках, турникетах в метро и, конечно, в самых обычных магазинах.