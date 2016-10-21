Блог Денег

Блог Денег

0% в Сбербанк Онлайн

Пополнить кошелёк в Яндекс.Деньгах быстро (на самом деле, мгновенно) и без комиссии может каждый, у кого есть карта Сбербанка. Для большего удобства мы встроили пополнение через Сбербанк Онлайн прямо в кошелёк

Если вы пополняете свой кошелёк — нужно указать только сумму (от 50 до 10 000 рублей), а по ссылке “Пополнить другой кошелёк” можно самостоятельно задать кошелёк получателя и отправить деньги туда. Дальше вы автоматически попадёте на сайт Сбербанка, чтобы подтвердить платёж. 

Вариант 2: прямое пополнение из Сбербанк Онлайн 

Если вы часто пользуетесь этим способом, сохраните шаблон платежа — тогда перевод можно будет быстро повторять там, или в приложении Мобильный Сбербанк. Для этого авторизуйтесь на сайте sberbank.ru, в разделе «Переводы и платежи» нажмите на иконку с жёлтым кошельком и заполните поля формы. 

Добавьте платёж в шаблоны, чтобы в следующий раз не вводить данные заново, а просто повторить его — кнопка «Сохранить как шаблон».

Вариант 3: в мобильном приложении Сбербанка используйте готовый шаблон.

Используйте готовый шаблон, а если шаблона нет — выберите Яндекс.Деньги через поиск в приложении. Укажите номер кошелька или номер телефона получателя (деньги придут на последний привязанный к нему кошелёк) и сумму  до 10 000 рублей. Добавьте операцию в избранное, если будете повторять платёж.

55 комментариев
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Артюхин Александр
21 октября 2016, 10:28
Спс, пригодится 100%
Яндекс.Деньги
21 октября 2016, 12:26
Артюхин Александр,
ура! :)
Олександр Тимко
21 октября 2016, 15:02
Здравстуйте, не могли бы вы раскрыть причину, по которой с середины августа с.г. в интернет-банкинге Сбера (Сбербанк Онлайн) исчезла возможность пополнения ЯД-кошелька посредством списания средств с кредитной карты Visa Gold? При нахождении в соответствующем разделе, данная карта с 19 августа начисто отсутствует в списке доступных карт, примеряя на себя роль невидимки. Причём это всё происходит исключительно с ЯД и кредиткой, другие же карты (а в данном случае имеются ещё рабоче-зарплатная Visa Classic и Maestro социально-пенсионного уклона) в кач-ве источника средств для списания вполне себе видны и заметны, а при попытках зачислить денежку в кошельки-конкуренты (есть, к примеру, одна такая системка со стебельчатоюрюхим  муравьишкой) начинает демонстрировать свою доступность и работоспосоность (причём последнее мною даже успешно уже опробовано) и Visa Gold. Произошедшие изменения, осмелюсь полагать, удручают не меня одного…
Яндекс.Деньги
21 октября 2016, 15:58
Олександр Тимко,
пришлите, пожалуйста, скриншоты из приложения, маску карты (первые 6 и последние 4 цифры номера карты) на нашу почту: bloghelp@yamoney.ru — разберёмся!
AleksanderTyryshkin
22 октября 2016, 02:10
Большая комиссия при платиже-это плохо
Яндекс.Деньги
24 октября 2016, 11:04
AleksanderTyryshkin,
эти способы пополнения без комиссии ;) 
Annakornilova89
22 октября 2016, 15:21
Главное, всё просто)

Яндекс.Деньги
24 октября 2016, 11:03
Annakornilova89,
рады, что вам нравится ;)
AleksanderTyryshkin
24 октября 2016, 12:43


Дата и время­ 21.10.2016 16:53­
Со счета списано­ 7 170 руб. 60 коп.­
Комиссия Яндекс.Денег 140 руб. 60 коп.­ Многовато
Яндекс.Деньги
24 октября 2016, 15:49
AleksanderTyryshkin,
комиссия: 2% от суммы, минимум 30 рублей — информацию о комиссии посмотреть можно по ссылке: https://yandex.ru/support/money/payments/charges.xml.
Formacolog
25 октября 2016, 07:00
Здравствуйте,
А как перевести с карточки сбербанка в яндекс кошелек сумму больше 10000, допустим мне надо купить товар стоимстью 18000.
Яндекс.Деньги
25 октября 2016, 12:33
Formacolog,
например, перевести сначала 10000 через Сбербанк Онлайн, оставшиеся 8000 с карты Сбербанка на нашем сайте: https://money.yandex.ru/prepaid/ (за пополнение с карты комиссия 1%), либо пополнить кошелёк через терминал: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522781&from=isrch — максимальная сумма пополнения — 15 000 рублей за один раз.
Formacolog
25 октября 2016, 13:16
Яндекс.Деньги,
а можно на следующий день еще 8000 добавить тоже чернез сбербанк-онлайн, они приплюсуются к 10?
Яндекс.Деньги
25 октября 2016, 15:09
Formacolog,
да, так можно :)
ev.vitkalov
2 ноября 2016, 21:00
Яндекс.Деньги,
не лучший способ советуете. Ограничение в 10.000 рублей есть только на сайте Денег при пополнении кошелька через Сбербанк.


Если баланс кошелька пополняется через интернет-банк или приложение - то при превышении лимита нужно просто позвонить в Сбербанк и подтвердить перевод.


Если есть желание пополнять Деньги со Сбербанка крупными суммами без лишних движений, то создайте в Сбербанк Онлайн шаблон на платеж в пользу вашего кошелька: тогда будут доступны более крупные суммы без подтверждения, как-то раз забыл дома карту Сбербанка, а очень нужно было оплатить довольно крупную покупку картой. 


Перевёл со Сбербанка на Деньги нужную сумму по подтвержденному шаблону, затем оплатил виртуальной картой на нужном сайте, все получилось  :)
Маша
7 ноября 2016, 17:38
ev.vitkalov,
в Сбербанке действительно есть ограничение на сумму операций, которые вы можете сделать онлайн без подтверждения в контакт-центре. Однако мы говорим не об этом: есть отдельный лимит на сумму пополнения кошелька — 10 000 рублей в сутки — и звонок в контакт-центр этот лимит не повышает. 
Татьяна Костина
25 октября 2016, 23:22
Класс

orlalex2012
26 октября 2016, 08:21
Заеб...ли,комиссия за вывод 1000 р. -76рублей на карту сбера,ждать долго,вы там не припухли,евреи грёбанные,
Яндекс.Деньги
26 октября 2016, 15:31
orlalex2012,
при переводе с кошелька на любую банковскую карту комиссия — 3%+45 рублей. Тарифы всегда можно посмотреть по ссылке: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523738&from=isrch.
fwtome
24 декабря 2016, 14:27
Яндекс.Деньги,
 Вы хоть подарок за этот сбер-грабёж давайте, а не радуйтесь  "101 способу честного отъёма денег".
akledirs
26 октября 2016, 23:34
Да неужели? Всё таки наконец дошло, что брать деньги за перекладывание из левого кармана в правый как-то некрасиво? (75% доли ЯД в руках Сбербанка)
Осталось еще перестать брать деньги за перекладывание в обратную сторону - из правого в левый и совсем молодцами станете.
Маша
7 ноября 2016, 17:47
akledirs,
перекладывать деньги из кармана в карман любой пользователь может бесплатно у себя дома, без всякой помощи :) А кошелёк помогает удобно получать деньги и расплачиваться в интернете :)
Yuriy
27 октября 2016, 11:56
Планируется ли организовать функцию пополнения яндекс кошелька со счета сбербанка, а не только с карты как сейчас?
Яндекс.Деньги
27 октября 2016, 14:12
Yuriy,
подписывайтесь на наш блог: https://yandex.ru/blog/money — как только появится что-то новое — расскажем ;)
sms-track
28 октября 2016, 14:53
Слушайте, как написать в ТП Яндекс.Деньги предложение? 
При обращении в ТП можно обратиться только с проблемой, никаких других контактов (кроме телефона) я не нашел на сайте.
В истории Яндекс.Денег при оплате мобильного только одни «звездочки» вместо номера. Поиск по номеру не работает. Столкнулся с тем, что нужно отправить человеку подтверждение перевода... зашел в историю, вручную нашел транзакцию, открываю квитанцию, а там ЗВЕЗДОЧКИ. И что мне с ними делать и какой смысл от такой квитанции? Безопасность.. я понимаю.. но можно же показывать после ввода платежного пароля.
Яндекс.Деньги
7 ноября 2016, 17:20
sms-track,
напишите, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru — отправим подтверждение. Предложение тоже можно отправить на почту, спасибо!
w8500
28 октября 2016, 17:04
А есть возможность, при пополнение Через Сбербанк Онлайн Другой Кошелёк добавить в форму поле "Комментарий"?
Яндекс.Деньги
7 ноября 2016, 16:32
w8500,
к сожалению, такой возможности пока нет. Добавить комментарий можно при переводе с кошелька: https://money.yandex.ru/transfer.
partner
5 декабря 2016, 07:32
А если переводят через кпопку или yasobe  - % )


Теперь можно забыть о карте Сбербанка, как платёжной )
vsdk2410
6 декабря 2016, 17:42
Дорогие еще-пользователи  и будущие пользователи связки Яндекс-кошелек-Сбербанк .
Система автопополнения работает оч. хорошо, но если Вы делаете операцию оплата через яндекс-кошелек и потом возникает возврат , то у меня, например, из четырех возвратов Яндекс вернул только 2 , на "горячей линии" операторы отсылают на сайт , в службу поддержки , там идет невнятная переписка  с предложением прислать им  банковские скриншоты ( люди о банковских договорах в части передачи информации третьим лицам видимо не в курсе) . И вот вроде бы выяснили , какая транзакция , когда была - И ТИШИНА.
  Ни денег, не на карте ни в яндекс-кошельке ни письма в ответ на почте.


   В общем оценивайте риски. Конечно проще чем входить в он-лайн банк , но служба поддержки- УЖАСНАЯ , НЕВНЯТНАЯ и чем кончится моя ситуация -НЕ ЗНАЮ . Идет 5 день .
 Лично я яндекс- деньги категорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ,
Яндекс.Деньги
26 декабря 2016, 17:47
vsdk2410,
нам очень жаль, что сложилась такая ситуация, извините, пожалуйста. Мы нашли ваше обращение — видим, что сотрудники работают над ним.
gulna.isaewa2017
22 декабря 2016, 04:08
Как получать деньги из за границы вернее как подключить счет на мой номер
Яндекс.Деньги
26 декабря 2016, 17:45
gulna.isaewa2017,
пополнить кошелёк за пределами России  можно, например, с карты: https://yandex.ru/support/money/add/from-card.xml или банковского счёта: https://yandex.ru/support/money/add/wire-transfer.xml.
fwtome
23 декабря 2016, 20:41
Это всё прекрасно, но когда будет ли обратное (пополнение карты сбера из ЯДа) без этих 3%+45рублей?  
Яндекс.Деньги
26 декабря 2016, 17:42
fwtome,
если появятся новости — расскажем ;)
vvk5353
30 декабря 2016, 09:08
Как войти в кошелёк,который есть давно,с андроида? Всегда входил с компьютера,сейчас нет такой возможности,а на андроиде предлагают открыть новый кошелёк. Я сделал перевод на мой номер кошелька через сбербанк олайн,а зайти в кошелёк не могу.

Яндекс.Деньги
30 декабря 2016, 15:30
vvk5353,
для входа через приложение надо использовать ваши логин и пароль. Если войти через них не получается, отправьте, пожалуйста, последовательные скриншоты из приложения  и номер кошелька нам на bloghelp@yamoney.ru — поможем разобраться.
vvk5353
30 декабря 2016, 22:58
Яндекс.Деньги,
Я не нахожу где написано -войти в приложение. Есть только- создать новый кошелёк...
rays11
14 декабря 2017, 07:56
Сумма  лимита в 10000 рублей просто смешная... Такое ощущение, что вернулся в школу и мне дают на пирожки... Ей богу. Мне кварплату платить 11000... Я не могу перевести одним платежом перевести с карты СБ на ЯД. Да можно там звонить в сбербанк и просить их  перевести... Но это уже какой-то тотальный контроль. Скоро надо будет звонить в банк и просить подтверждения списания 25 рублей, что бы сходить в платный общественный туалет...
PS у меня полностью  верифицирован счет в яндексе,  естественно и сбербанк взял все мои данные. И при всем при этом я со СВОЕГО счета, не могу перевести на СВОЙ счет нужную мне сумму.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 декабря 2017, 10:51
rays11,
как мы знаем, это лимит для перевода в Сбербанк-Онлайн. У нас нет таких ограничений - если нужно отправить большую сумму, вы можете попробовать другой способ пополнения. 
rays11
14 декабря 2017, 12:25
YaMoneyHelp,
спасибо. Но как пополнить другим способом я знаю и даже еще несколько сверху способов знаю. Но просто хочется сервиса нормального . Все-таки я переводил не на деревню дедушке, а со своего именного счета, на именной пусть и другой системы. Это был так сказать "крик души", везде пытаются ограничить пользование моими же деньгами, я понимаю они так борются с мошенничеством, но по-моему эти методы не эффективны.
А по ссылке что вы дали прочитал другую очень интересную информацию.
Когда я верифицировался у вас(в Яндексе), максимальная сумма на счету могла быть(если мне не изменяет память) 600 тысяч рублей, а по вашей ссылке вижу, что уже 500 тысяч. В связи с чем связано понижение лимита? Я конечно таких сумм не держу на яндекс карте. Я пользуюсь ей для оплаты в магазинах + кварплата. Но все-таки интересно, почему снизили порог? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 декабря 2017, 14:37
rays11,
мы не снижали порог - максимальная сумма всегда была 500 000 рублей. 
rays11
14 декабря 2017, 15:54
YaMoneyHelp,
да, действительно, я ошибся. 600 тысяч это максимальная  суммарная величина переводов за месяц, а не лимит карты.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 декабря 2017, 15:57
rays11,
вы можете уточнить лимиты на сайте, в специальной табличке. 
Hadros69
15 декабря 2017, 14:27
Добрый день. Интересует вопрос по лимиту зачисления денег на кошелек. Существует ли лимит на пополнение кошелька в самой системе яндекс денег ??? Просто  вот тут вы пишите что есть: Маша
7 ноября 2016, 17:38
ev.vitkalov, в Сбербанке действительно есть ограничение на сумму операций, которые вы можете сделать онлайн без подтверждения в контакт-центре. Однако мы говорим не об этом: есть отдельный лимит на сумму пополнения кошелька — 10 000 рублей в сутки — и звонок в контакт-центр этот лимит не повышает. 
А тут пишите что нет: YaMoneyHelp
Сотрудник Яндексавчера, 10:51
rays11, как мы знаем, это лимит для перевода в Сбербанк-Онлайн. У нас нет таких ограничений - если нужно отправить большую сумму, вы можете попробовать другой способ пополнения.  
Я так и не понял могу ли я пополнить СВОЙ кошелек, со СВОЕЙ карты через сбербанк онлайн допустим на 50000 р????? И Если я позвоню в коллцентр сбера и подтверждение им свое дам они переведут на ЯД всю сумму сразу????  
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 декабря 2017, 18:57
Hadros69,
10 000 рублей - это ограничение не с нашей стороны, поэтому эту информацию лучше уточнить у коллег из Сбербанка. А если вы хотите пополнить счет с карты на нашем сайте - вам стоит ориентироваться на таблицу: https://money.yandex.ru/page?id=523014 
aisennsakha
15 января 2018, 18:08
Можно ли через банкомат пополнить яндекс кошелек сразу на 60 000 рб?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января 2018, 14:04
aisennsakha,
это зависит от статуса кошелька и от условий самого банкомата. 
mihailmechikov
23 февраля 2018, 08:10
здравствуйте . как сделать пополнение счета больше 10000 руб в сутки например 100000 рублей положить на кошелек?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 февраля 2018, 19:01
mihailmechikov,
лимит на пополнение зависит от статуса кошелька и способа - например, идентифицированный кошелек можно пополнить на большую сумму с карты на сайте. 
Евгения Б.
9 октября 2018, 09:14
Здравствуйте. Пополнение кошелька с карты СБ - это покупка или перевод?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 октября 2018, 13:55
Евгения Б.,
это перевод, МСС 6051 :)
Евгения Б.
9 октября 2018, 14:00
YaMoneyHelp,
Спасибо. )
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 октября 2018, 14:06
Евгения Б.,
всегда пожалуйста!
kreditsb
сегодня, 14:09
Уточните лимит на перевод со сбербанка онлайн на яндекс по прежнему остался 10 тыс.р.? И если да то как его увеличить без подтверждения звонком в сбербанке?