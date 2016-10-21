0% в Сбербанк Онлайн

Пополнить кошелёк в Яндекс.Деньгах быстро (на самом деле, мгновенно) и без комиссии может каждый, у кого есть карта Сбербанка. Для большего удобства мы встроили пополнение через Сбербанк Онлайн прямо в кошелёк.

Если вы пополняете свой кошелёк — нужно указать только сумму (от 50 до 10 000 рублей), а по ссылке “Пополнить другой кошелёк” можно самостоятельно задать кошелёк получателя и отправить деньги туда. Дальше вы автоматически попадёте на сайт Сбербанка, чтобы подтвердить платёж.

Вариант 2: прямое пополнение из Сбербанк Онлайн

Если вы часто пользуетесь этим способом, сохраните шаблон платежа — тогда перевод можно будет быстро повторять там, или в приложении Мобильный Сбербанк. Для этого авторизуйтесь на сайте sberbank.ru, в разделе «Переводы и платежи» нажмите на иконку с жёлтым кошельком и заполните поля формы.

Добавьте платёж в шаблоны, чтобы в следующий раз не вводить данные заново, а просто повторить его — кнопка «Сохранить как шаблон».

Вариант 3: в мобильном приложении Сбербанка используйте готовый шаблон.

Используйте готовый шаблон, а если шаблона нет — выберите Яндекс.Деньги через поиск в приложении. Укажите номер кошелька или номер телефона получателя (деньги придут на последний привязанный к нему кошелёк) и сумму до 10 000 рублей. Добавьте операцию в избранное, если будете повторять платёж.