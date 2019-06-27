Инвестируем самостоятельно — через Яндекс.Деньги

Наверняка вы задумывались, как сохранить, а лучше — приумножить свои деньги. В разделе «Инвестиции БКС» в Яндекс.Деньгах можно самостоятельно инвестировать в акции российских и зарубежных компаний, корпоративные и государственные облигации, а также иностранные валюты, например, доллары или евро. Расскажем, чем отличаются эти инструменты и как начать инвестировать.

Акции

Акции — это ценные бумаги, которые дают долю в капитале компании, то есть делают вас совладельцем. С покупкой акций вы получаете право на дивиденды — часть прибыли, которую компания распределяет среди акционеров. Выплаты обычно происходят от одного до четырёх раз в год. Некоторые инвесторы на этом неплохо зарабатывают.

Например, дивидендная доходность обыкновенных акций Московской биржи (ПАО) (номер гос. регистрации 1-05-08443-H, www.moex.com) за 2018 — 8,4% годовых к цене закрытия торгов (91,67 руб.) на последний возможный день покупки акций для получения дивидендов (10.05.2019). Получается, 7,7 рубля на акцию. Нужно понимать, что доход по акциям не фиксированный и зависит от итогов года. Он может быть как высоким, так и вообще нулевым.

Еще один способ получать прибыль — покупать акции дешевле, а продавать дороже. Например, обыкновенные акции «Газпром» (ПАО) ( номер гос. регистрации 1-02-00028-A, www.gazprom.ru) на Московской бирже подорожали с 1 февраля по 17 июня 2019 на 41%. Этот сценарий хорош, но есть нюанс: акции получится продать, только если будет спрос.

Облигации

Облигации — это долговые ценные бумаги. Как правило, покупка облигаций — это или одалживание денег компании (эмитенту), которые она обязуется вернуть с процентами, или покупка её долговых обязательств. Какая именно перед вами облигация будет написано в её эмиссионных документах, которые можно найти на сайте эмитента.

У облигации обычно есть три параметра:

номинал — сумма долга, которую компания обязана вернуть,

дата погашения — срок, к которому долг возвращают,

купон — процентное вознаграждение по облигации.

Важное преимущество: при наличии покупателей облигацию можно продать в любой момент и вернуть деньги, не дожидаясь даты погашения и не теряя процентов. Например, если облигация подорожала на рынке, её можно продать раньше срока погашения, получить доход от ценовой разницы и набежавший процент.

Таким образом, инвесторы могут зарабатывать двумя способами. Первый — купон, второй — доход от перепродажи облигации. Тем, кто не готов следить за рынком, удобнее дождаться выплаты купона и возврата номинала.

К примеру, купон облигаций ГК ПИК (ПАО) БО-П01 (номер гос. регистрации 4B02-01-01556-A-001P, https://www.pik.ru) с выплатой в августе 2019 г. — 13%.

При покупке облигаций важно оценивать надежность эмитента. Как правило, чем выше величина купона по облигации, тем выше кредитный риск эмитента, то есть вероятность того, что он не исполнит обязательства.

Валюты

Здесь всё просто: вы можете купить иностранную валюту и заработать на разнице курса при её перепродаже. В России курс мировых валют формируется на Московской бирже. Именно на ней банки закупают валюту, затем продают с наценкой и получают прибыль. Через «Инвестиции БКС» в Яндекс.Деньгах вы можете купить валюту на бирже по выгодному курсу.

На что ещё обратить внимание

Перед тем как инвестировать, присмотритесь повнимательнее к деятельности компании, в которую собираетесь вложить свои деньги. Изучите её дивидендную политику — как и в каких количествах компания выплачивала дивиденды в предыдущие годы, был ли рост этих выплат. Посмотрите, как изменялась прибыль компании за долгосрочный период. Почитайте новости компании о новых продуктах или услугах, инновационных технологиях, которыми она пользуется или сама предлагает рынку, — такие детали помогут понять, насколько компания успешна сейчас и перспективна в будущем.

Как инвестировать через Яндекс.деньги

Чтобы воспользоваться сервисом, откройте приложение Яндекс.Денег, зайдите в раздел «Инвестиции БКС» и создайте брокерский счёт. Это бесплатно и займет считанные минуты, а на бирже счёт будет зарегистрирован уже на следующий рабочий день ( подробнее о тарифе) .

После этого можно начинать инвестировать — для этого просто пополните брокерский счёт из кошелька в Яндекс.Деньгах. Комиссии за пополнение нет — как и минимальной суммы инвестирования. Правда, сервис берёт процент — 0,3% от суммы сделки, но не меньше 99 рублей.

За вывод денег с брокерского счёта на электронный кошелёк комиссии тоже нет. При пополнении счёта средства зачисляются в течение 15 минут, при выводе на кошелёк — в течение 40 минут.

В разделе «Инвестиции БКС» в Яндекс.Деньгах можно почерпнуть идеи для инвестирования — сервис показывает полезные советы от профессиональных инвесторов и помогает учиться трейдингу на конкретных кейсах.

Пробуйте — установите приложение Яндекс.Денег для Android или iOS и начните инвестировать через «БКС Инвестиции». Выберите, что вам ближе на инвестиционном рынке, — и действуйте. PS. Брокерское и депозитарное обслуживание осуществляется ООО «Компания БКС».