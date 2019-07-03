Блог Денег

Блог Денег

Как накопить на что-то классное с Яндекс.Деньгами

Давно мечтали о поездке за границу, новом велосипеде или онлайн-курсах английского? На сайте Яндекс.Денег можно копить баллы на мечту —  и часть из них получить в подарок.

Где копить баллы?

На сайте Яндекс.Денег — в разделе «Кэшбэк и скидки» нажмите на плюс в синей плашке. 

Решите, на что будете копить. Выберите одну из категорий: «Билеты», «Электроника», «Одежда и обувь», «Обучение», «Товары для спорта», «Другое».  Укажите название и стоимость покупки. Можно добавить фотографию.

Чтобы вам было легче сориентироваться, мы для примера покажем топовые онлайн-площадки, где за выбранный товар или услугу можно заплатить баллами.

В чём выгода?

  • Когда накопите определенное число баллов, Яндекс.Деньги добавят недостающее количество.

  • Накопили — можно оплатить баллами до 100% стоимости покупки.

Сколько баллов мне добавят?

Считаем по формуле: стоимость покупки минус количество уже имеющихся баллов, поделить на 12. Например, копите с нуля, цель — авиабилеты в интересную страну за 12 000 рублей. Накопили 11 000 баллов, 1 000 получите в подарок. Сколько баллов нужно накопить, а сколько Яндекс.Деньги добавят, вы увидите сразу — до финальной постановки цели.

Как копить?

Укажите все данные, нажмите на кнопку «Поставить цель» — баллы начнут копиться (получайте их за покупки в интернете и в реальной жизни). В любой момент вы можете посмотреть, сколько баллов уже накоплено и сколько осталось до поставленной цели.

Когда наберётся достаточно баллов, жмите кнопку «Получить баллы». Яндекс.Деньги мгновенно добавят недостающее количество баллов, и вы сможете оплатить ими покупку.

Пока копите баллы на конкретную цель, их нельзя потратить. Передумали? В любое время можно удалить цель и потратить баллы на что угодно.

9 комментариев
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nikolaevdenis201503
3 июля, 21:10
Новый системны блок ,старый сгорел,стоимость нового 23000 р.
fwtome
3 июля, 18:02
nikolaevdenis201503,
Чтобы набрать столько баллов вам придётся потратить своих денег минимум 400 тысяч рублей за год, а фактически с учетом непремиальных трат гораздо больше. 
fwtome
3 июля, 18:15
А можно  узнать по каким причинам в этом блоге не опубликована замечательная  статья директора по маркетингу ЯДенег? Где так красочно описываются способы самообмана аудитории ЯДенег при помощи баллов. На фейсбуке ЯДенег эта статья опубликована, а здесь видимо аудитория недостойна?)))
Никита
4 июля, 10:24
fwtome,
а можно ссылку?
fwtome
4 июля, 12:36
Никита,


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2607823755895090&id=121411544536336
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 июля, 11:34
fwtome,
статья о баллах выходила, почитать ее можно тут — мы никого не обманываем, правила игры лежат на сайте в открытом доступе, а о баллах есть страница в помощи, ознакомиться с ними можно в любое время. Чтобы выигрывать медальки и баллы нужно пользоваться кошельком как обычно, не более того.
velikaatatana3373
31 июля, 09:24
Рука дающего да не оскудеет.
BFG
15 августа, 11:05
Отличное приложения
fwtome
16 августа, 11:21
BFG,
Неа, предложение нацелено на увеличение трат в системе, а не выгоду пользователя ЯДенег. 