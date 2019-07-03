Как накопить на что-то классное с Яндекс.Деньгами

Давно мечтали о поездке за границу, новом велосипеде или онлайн-курсах английского? На сайте Яндекс.Денег можно копить баллы на мечту — и часть из них получить в подарок.

Где копить баллы?

На сайте Яндекс.Денег — в разделе «Кэшбэк и скидки» нажмите на плюс в синей плашке.

Решите, на что будете копить. Выберите одну из категорий: «Билеты», «Электроника», «Одежда и обувь», «Обучение», «Товары для спорта», «Другое». Укажите название и стоимость покупки. Можно добавить фотографию.

Чтобы вам было легче сориентироваться, мы для примера покажем топовые онлайн-площадки, где за выбранный товар или услугу можно заплатить баллами.

В чём выгода?

Когда накопите определенное число баллов, Яндекс.Деньги добавят недостающее количество.

Накопили — можно оплатить баллами до 100% стоимости покупки.

Сколько баллов мне добавят?

Считаем по формуле: стоимость покупки минус количество уже имеющихся баллов, поделить на 12. Например, копите с нуля, цель — авиабилеты в интересную страну за 12 000 рублей. Накопили 11 000 баллов, 1 000 получите в подарок. Сколько баллов нужно накопить, а сколько Яндекс.Деньги добавят, вы увидите сразу — до финальной постановки цели.

Как копить?

Укажите все данные, нажмите на кнопку «Поставить цель» — баллы начнут копиться (получайте их за покупки в интернете и в реальной жизни). В любой момент вы можете посмотреть, сколько баллов уже накоплено и сколько осталось до поставленной цели.

Когда наберётся достаточно баллов, жмите кнопку «Получить баллы». Яндекс.Деньги мгновенно добавят недостающее количество баллов, и вы сможете оплатить ими покупку.

Пока копите баллы на конкретную цель, их нельзя потратить. Передумали? В любое время можно удалить цель и потратить баллы на что угодно.