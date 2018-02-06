Кто такие кредитные брокеры

Получение кредита — штука непростая. Нужно решиться взять в долг, выбрать банк, подходящее предложение, подготовить документы, потратить время на оформление. За небольшую сумму эту работу можно поручить кредитным брокерам. Если никогда не слышали о таких — рассказываем, как работают брокеры и что нужно знать, прежде чем обратиться за их услугами.

Кто это вообще такие

Кредитные брокеры — это посредники между заёмщиком и банками. За плату (обычно несколько процентов от суммы кредита) брокер подбирает самые подходящие для клиента условия кредита и берёт на себя подготовку и подачу заявки и документов в банк. Брокеры часто работают как партнёры банков, поэтому для них банки могут немного снизить ставку по кредиту или упростить процедуру оформления.

В каких случаях можно обратиться к брокеру

1. Если нет времени и опыта

К брокерам имеет смысл обращаться в том случае, когда нужно оформить кредит на большую сумму, и даже незначительная разница в ставках и условиях ощутима. Это может быть потребительский кредит, автокредит, ипотечный кредит или рефинансирование одного или нескольких кредитов.

Например, с ипотечным кредитом брокер часто берёт на себя всю работу по подготовке и проведению ипотечной сделки: от сбора документов для подачи заявки в банк до государственной регистрации права собственности на недвижимость.

Он даже может сам подобрать вам квартиру для покупки, получить у специалиста отчёт об оценке её рыночной стоимости, подобрать программу ипотечного страхования с оптимальными расценками, организовать передачу денег продавцу квартиры и оформить государственную регистрацию прав собственности заемщика на жильё.

2. Если вам уже отказали в кредите

Брокер помогает получить кредит тем, кому отказали в нескольких банках. Поскольку банки отказывают в выдаче кредита без объяснения причин, обычному человеку сложно понять, в чём причина отказа. Брокерам хорошо известны нюансы, которые принимают во внимание в разных банках — это может быть даже ваша профессия или место рождения. В таком случае брокер подскажет банк, где у вас больше шансов получить кредит.

Кто такие чёрные брокеры

Чёрные брокеры — организации, которые помогают получить одобрение на кредит с помощью нелегальных методов, например, подделки документов. Если брокер предлагает вам поддельную справку с места работы или исправление вашей кредитной истории — уходите. Даже если банк одобрит такой кредит, рано или поздно служба безопасности раскроет обман, и вы понесёте ответственность за подделку документов.

Как получать кредиты без услуг кредитного брокера

Даже услуги посредников не гарантируют вам, что банк одобрит вашу заявку на кредит. Соблюдая эти правила, вы увеличите свои шансы получить лучше предложение на рынке и при этом не платить брокеру.

Следите за своей кредитной историей

На каждого россиянина, у которого есть паспорт, есть специальное досье — кредитная история. От содержания кредитной истории чаще всего зависит, дадут вам новый кредит или нет. В ней содержится информация о ваших платежах — от ипотеки до счетов за мобильную связь. Раз в год посмотреть кредитную историю можно бесплатно. Советуем регулярно проверять, всё ли в ней верно, нет ли каких-то ошибок.

Вовремя платите за коммуналку, кредиты и другие счета

Хорошая кредитная история повышает шансы на получение нового кредита. Следите за тем, чтобы ваши счета оплачивались вовремя. Настройте автоплатежи в Яндекс.Деньгах, чтобы точно ничего не забыть.

Следите за предложениями банков

Чтобы выбрать, в каком банке оформить кредит, необязательно тратить время на походы в отделения. Многие интернет-порталы позволяют сравнивать предложения разных банков онлайн. Например, на сайте Сравни.ру можно заполнить анкету и узнать, какие банки скорее всего смогут предложить вам кредит.

Убедитесь в том, что вы собираетесь брать кредит в надёжном банке. Проверьте, есть ли у него лицензия ЦБ РФ, узнайте, каков его «народный» рейтинг.