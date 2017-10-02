ясоберу и посоветую: опыт литературного портала «Букля»

Каждый день создатели портала «Букля» buklya.com — супруги Алексей и Алёна — отделяют зёрна от плевел и знакомят 60 000 своих читателей с лучшими литературными новинками. А ещё составляют тематические подборки книг и публикуют сочинения начинающих авторов.

За почти трёхлетнюю историю небольшой сайт превратился в настоящее литературное сообщество, участники которого поддерживают проект с помощью сервиса Яндекс.Денег yasobe.ru.

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Мы рассказываем об интересных проектах, которые собирают деньги с помощью кошелька на Яндексе и yasobe.ru. Если вы знаете такие проекты и хотите поделиться опытом — напишите нам: moneyletter@yamoney.ru