Блог Денег

Блог Денег

#ясоберу и посоветую: опыт литературного портала «Букля»

Каждый день создатели портала «Букля» buklya.com — супруги Алексей и Алёна — отделяют зёрна от плевел и знакомят 60 000 своих читателей с лучшими литературными новинками. А ещё составляют тематические подборки книг и публикуют сочинения начинающих авторов.

За почти трёхлетнюю историю небольшой сайт превратился в настоящее литературное сообщество, участники которого поддерживают проект с помощью сервиса Яндекс.Денег yasobe.ru.

Тоже хотите, чтобы ваши читатели поддержали вас деньгами? Опубликуйте ссылку на yasobe.ru в вашем блоге, канале или сайте — и всё получится! :)

Мы рассказываем об интересных проектах, которые собирают деньги с помощью кошелька на Яндексе и yasobe.ru. Если вы знаете такие проекты и хотите поделиться опытом — напишите нам: moneyletter@yamoney.ru

3 комментария
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Саша габ
18 августа, 23:12
Плиз с каждого один рубль положить на кошелек который только доступ откроет при оплате квартиры (студия  )не дороже 850 000 руб .
Саша габ
18 августа, 23:14
Ведь если  столько обмана при финансовых операциях ужас!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 августа, 10:57
Саша габ,
если что-то нехорошее заметили при использовании нашего сервиса или кто-то пытался вас обмануть, используя наш кошелек или карту,  то напишите об этом в службу поддержки — примем меры!