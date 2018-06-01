Блог Денег

Блог Денег

Что зашифровано в номере карты

Номер банковской карты — не случайный набор цифр, а специальный код с защитой от ошибочного ввода. Рассказываем, как это работает.  

Первая цифра номера — идентификатор платежной системы. Например, MasterCard обозначается цифрой 5, Visa — 4, Maestro — 3, 5, 6, American Express — 3, МИР — 2, а China Union Pay — 6. 

По следующим 5 цифрам вы можете узнать, что это за карта и откуда она: в них зашифрованы название банка, страна, тип карты (кредитная, дебетовая, предоплаченная) и её категория (Maestro, Classic, Gold, Platinum, World).  

Все вместе первые 6 (иногда 8) цифр — это БИН, или банковский идентификационный номер. У одного эмитента — один и тот же БИН для всех карт одного типа и категории. 

Например, у кредитных Mastercard Standard Сбербанка БИН 546901. У пластиковых карт Яндекс.Денег — 510621, у виртуальных — 559900. 

Следующие за БИНом цифры, кроме самой последней — это идентификатор карты. В нём банк кодирует условия обслуживания карты, номер клиента и какие-то специфические детали (например, номер телефона у МТС Банка, или филиал выдачи). Этот номер уникален, поэтому часть его цифр всегда закрывают звёздочками. Длина номера карты может различаться (обычно от 13 до 19 цифр) в зависимости от того, сколько информации в него зашито. На Я.Карде, как и на большинстве банковских карт, 16 цифр.

Последняя цифра номера карты называется контрольной. Она высчитывается из предыдущих цифр по алгоритму Луна (по имени его изобретателя, Ганса Луна). В сервисах, использующих номер карты, контрольная цифра позволяет убедиться, что номер введён верно — и такая карта существует. Если вы ошиблись в паре цифр, деньги не уйдут в никуда. Кроме банковских карт, алгоритм Луна используют в кодах социального страхования, серийных номерах SIM-карт, некоторых дисконтных картах и даже специальных номерах железнодорожных вагонов РЖД.

Схема, по которой формируется номер карты, одинакова для всех платёжных систем. Двух карт с одинаковыми номерами не существует. Когда карта Яндекс.Денег заканчивается, вы получаете новую с новым уникальным номером. Старый номер отправляется на заслуженный отдых и больше не используется для выпуска новых карт. 

50 комментариев
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Вера Марынич
29 января, 21:13
У МЕНЯ  КАРТЫ ТАКОЙ НЕТ Я С УКРАИНЫ
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 января, 11:37
Вера Марынич,
тогда ее можно заказать здесь :)
way4day
29 января, 23:13
надо еще сервис запустить для определения принадлежности карты банку. 

А то мошенники, когда от чужого имени просят перевести им деньги, часто называют какой-нибудь другой банк, на отправку перевода это не влияет, но может служить еще одним сигналом.

В сети такие сервисы есть, но туда-сюда ползать в поисках... 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 января, 11:38
way4day,
подумаем над вашим предложением, спасибо!
Дмитрий
30 января, 10:40
"Если вы ошиблись в паре цифр, деньги не уйдут в никуда."


Гарантировано алгоритм Луна защитит только от ошибки в одной цифре. При ошибке в 2 и более цифрах гарантий нет, если в номере карты сделать 2 ошибки, то где-то с вероятностью 10% она проверку пройдет.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 января, 11:46
Дмитрий,
проверяли? :)
Дмитрий
30 января, 14:13
YaMoneyHelp,
тут и проверять нечего, например, вводим номер карты "5412 3456 7890 1232", но ошибаемся в 2 цифрах, номер "5412 3456 7890 1372" вполне себе валидный. Еще можно прочитать статью в Википедии, на которую есть ссылка в посте.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 января, 17:00
Дмитрий,
отчасти это правда и в очень редких случаях такой номер можно подобрать, но он все равно проверяется и с очень большой вероятностью произойдет ошибка при переводе на карту в неверным номером.
ogorod.ua
30 января, 16:18
Спасибо ОГРОМНОЕ! Очень интересная и познавательная статья! + Кстати карты Яндекс.Денег прекрасно доходят в Украину и работают со всеми украинскими терминалами и банкоматами без проблем.
Обновлено 30 января, 16:20
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 января, 17:01
ogorod.ua,
спасибо за информацию, надеемся, она пригодится читателям нашего блога из Украины :)
Наталья Чернова
30 января, 20:42
Спасибо. Отправила информацию друзьям. Это должен знать каждый.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 января, 10:27
Наталья Чернова,
👍 рады быть полезными!
Maxim
4 февраля, 09:33
Не пойму что за ограничения на карте на остаток средств ?  или снятие наличных в сутки?


Пример: на карте 7100 руб,  шесть тысяч снимается а семь -нет! 
Пример: на карте 10025 руб, шесть тысяч снимается а десять -нет! 






Обновлено 4 февраля, 09:33
Maxim
4 февраля, 09:53
Maxim,
Почему не даёт снять свои же, все, деньги с карты?
Обновлено 4 февраля, 09:53
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 февраля, 10:04
Maxim,
хм, посмотрим в чем дело. Напишите нам об этом через форму, пожалуйста, с датой и временем попыток и номером кошелька. 
Maxim
4 февраля, 11:48
YaMoneyHelp,
Писал уже, ответили что никаких ограничений на карте нет,всё хорошо, это всё банкомат/банк виноват, звоните в банк. Я пошёл в банк (сбарбанк) вместе с сотрудником банка, пробовал снимать тоже самое не даёт снять всю сумму. В итоге снова снял 6тыс а через сутки попробую снова снять остаток с карты и всё станет ясно, лимит это на снятие или на остаток на карте.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 февраля, 14:39
Maxim,
подскажете номер переписки? Хотим проверить детали.
Maxim
4 февраля, 21:00
YaMoneyHelp,
 Удалил это письмо к сожалению. Думал раз тех поддержка Яндекса всё проверила (ограничений нет) значит проблема с банкоматом, и удалил.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 февраля, 15:10
Maxim,
иногда ограничения могут быть со стороны банка — например, снять можно только определенную сумму за один раз. Такую информацию действительно стоит уточнять в банке, все наши лимиты можно найти на сайте.
lykass777
11 февраля, 15:23
Пошел седьмой год пользования яндекс.деньги. все прекрасно работает. Жаль что за перевыпуск цену подняли. Последний раз платил 180 р по какой-то акции. Спасибо огромное.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 февраля, 14:06
lykass777,
карту кстати можно баллами оплатить, главное, чтобы один рубль был из кошелька :)
василий москот
14 февраля, 00:42
Получил с  devnul@yandex-team.ru оповещение,что якобы я выиграл некий приз с предложением заполнить данные карты МИР для получения приза,Могу ли я с ними сотрудничать или это ловушка для лохов?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 февраля, 16:30
василий москот,
это письмо было отправлено вам злоумышленником. Ни в коем случае не нужно указывать данные карты. Пожалуйста, отправьте скриншот письма поддержке. Обязательно примем меры.
petuhovn1ckita
1 марта, 06:59
Когда придёт моя карта Яндекс деньги
Обновлено 1 марта, 07:01
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 марта, 09:43
petuhovn1ckita,
следить за отправлением можно на сайте Почты России, перейти на который можно прямо из раздела карт на нашем сайте, если кликнуть на заказанную вами карту.
alexandernovitzk
1 июня 2018, 04:17
Снять
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 марта, 16:35
alexandernovitzk,
м?
pahniuk13
4 марта, 22:50
Как к кошельку добавить карту Яндекс деньги??
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта, 10:27
pahniuk13,
карта Яндекм.Денег автоматически привязывается к кошельку, на котором была выпущена — когда она приходит к вам, нужно активировать ее на сайте по инструкции из конверта. Если вдруг что-то не получается, то напишите нам об этом через форму, пожалуйста. 
vereschagina.snezh
12 марта, 15:47
Здравствуйте. Я живу в ДНР у меня есть виртуальная карта Яндекс деньги магу ли я с нее выводить деньги в наличку и как
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 марта, 18:54
vereschagina.snezh,
здравствуйте! Возможности нашей карты зависят от статуса кошелька. В ДНР идентификацию можно пройти через наших агентов или отправить документы по почте.
alexpodgaysky
20 марта, 20:27
Надо чтобы все в России делал яндекс, хорошо получается.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 марта, 10:16
alexpodgaysky,
рады, что вам нравится 🤗
Ирина О.
7 мая, 15:59
А как и куда пожаловаться на мошенников с картой Яндекс?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 мая, 17:31
Ирина О.,
ох, обязательно напишите нашей поддержке об этом. Примем меры.
GrigRuss
30 мая, 15:10
Если старый номер не используется, значит не так много клиентов. Сбербанк мне уже больше 10 лет один и тот же номер оставляет. Мне удобно. Я уже помню параметры карты на память и не ношу её с собой. А в магазинах расплачиваюсь телефоном со счёта этой же карты.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 мая, 16:32
GrigRuss,
с нашей картой тоже можно платить телефоном — ее номер при перевыпуске меняется, но он может редко когда пригодиться :)
Kelly_Dvich
30 мая, 15:20
Отличный сервис уже как год пользуюсь и не собираюсь заводить другие карты, карты ЯД обходятся за 1 рубль нежеле в других банках берут за обслуживание 150 и более ^^) 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 мая, 16:29
Kelly_Dvich,
спасибо! Рады, что вам нравится :)
bela73
31 мая, 02:47
Почему убрали оплату за баллы?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 мая, 13:30
bela73,
она на месте — баллами можно заплатить до 50% стоимости. 
Павел Березовский
31 мая, 07:51
Добрый день, восстановите пожалуйста мой кошелек pelle-promo@yandex.ru, вход был через твиттер, с ним проблема 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 мая, 13:34
Павел Березовский,
здравствуйте. Когда у кошелька есть логин, то можно зайти просто через авторизацию на Яндексе. Если что-то не получается, напишите, пожалуйста, нам в поддержку — посмотрим подробности.
Alex228bro
21 июня, 00:23
YaMoneyHelp,
Привет а могу ли я оформить деньги в займ
Павел Березовский
31 мая, 07:52
И что с этой карточкой 5412 3456 7890 1372?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 мая, 13:39
Павел Березовский,
она Mastercard 🙂
hamsiarov.o
12 июня, 13:02
помощь людям морально мораль даже на много нужней людям чем деньги с деньгами душе не поможешь в особенности если она слишком подавлена не направишь по правильнуму пути и не под держишь
Elshan Akbarov
18 июня, 18:18
Akbarov Elshan
Оскар Харисов
21 июня, 10:25
Оскар Харисов
kitok.kitik
вчера, 20:51
Здравствуйте! Моего друга взломали и вы просили деньги. Скинули фото карты с его именем, из-за чего я и поверил. Как оказалось, номер карты мошенников относится к виртуальным картам Яндекс.Деньги. Можно ли что-то сделать? Помогите пожалуйста 