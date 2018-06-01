Что зашифровано в номере карты

Номер банковской карты — не случайный набор цифр, а специальный код с защитой от ошибочного ввода. Рассказываем, как это работает.

Первая цифра номера — идентификатор платежной системы. Например, MasterCard обозначается цифрой 5, Visa — 4, Maestro — 3, 5, 6, American Express — 3, МИР — 2, а China Union Pay — 6.

По следующим 5 цифрам вы можете узнать, что это за карта и откуда она: в них зашифрованы название банка, страна, тип карты (кредитная, дебетовая, предоплаченная) и её категория (Maestro, Classic, Gold, Platinum, World).

Все вместе первые 6 (иногда 8) цифр — это БИН, или банковский идентификационный номер. У одного эмитента — один и тот же БИН для всех карт одного типа и категории.

Например, у кредитных Mastercard Standard Сбербанка БИН 546901. У пластиковых карт Яндекс.Денег — 510621, у виртуальных — 559900.

Следующие за БИНом цифры, кроме самой последней — это идентификатор карты. В нём банк кодирует условия обслуживания карты, номер клиента и какие-то специфические детали (например, номер телефона у МТС Банка, или филиал выдачи). Этот номер уникален, поэтому часть его цифр всегда закрывают звёздочками. Длина номера карты может различаться (обычно от 13 до 19 цифр) в зависимости от того, сколько информации в него зашито. На Я.Карде, как и на большинстве банковских карт, 16 цифр.

Последняя цифра номера карты называется контрольной. Она высчитывается из предыдущих цифр по алгоритму Луна (по имени его изобретателя, Ганса Луна). В сервисах, использующих номер карты, контрольная цифра позволяет убедиться, что номер введён верно — и такая карта существует. Если вы ошиблись в паре цифр, деньги не уйдут в никуда. Кроме банковских карт, алгоритм Луна используют в кодах социального страхования, серийных номерах SIM-карт, некоторых дисконтных картах и даже специальных номерах железнодорожных вагонов РЖД.

Схема, по которой формируется номер карты, одинакова для всех платёжных систем. Двух карт с одинаковыми номерами не существует. Когда карта Яндекс.Денег заканчивается, вы получаете новую с новым уникальным номером. Старый номер отправляется на заслуженный отдых и больше не используется для выпуска новых карт.