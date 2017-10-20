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Как привязать карту к кошельку и зачем это нужно

Многие не любят платить банковской картой в интернете. Например, вам неудобно вводить платёжные данные для каждой покупки. Или вы считаете, что указывать данные карты онлайн небезопасно.  Или хотите заплатить, только когда товар будет у вас в руках.  Во всех этих случаях может выручить привязка карты к кошельку. И вот почему.

Это удобно

Когда вы привязываете карту к кошельку, вы один раз вводите её данные — и Яндекс.Деньги их запоминают. Теперь для оплаты онлайн-покупок вам не понадобятся ни сама карта, ни её длинный номер. Достаточно выбрать в интернет-магазине платёж через Яндекс.Деньги, затем — привязанную карту (можно привязать несколько), ввести трёхзначный CVC-код с карты (его несложно запомнить) и смс-пароль из вашего банка. Всё, покупка оплачена.

Это безопасно

Яндекс.Деньги хранят информацию о привязанной карте в зашифрованном виде и никому её не передают, даже интернет-магазинам. При оплате деньги списываются с карты через кошелёк, к которому она привязана, и отправляются в магазин. Всё происходит мгновенно. Для магазина это выглядит как платёж из кошелька.

Это более чем безопасно

Яндекс.Деньги дополнительно защищают платежи из кошелька специальным сервисом — «Защита покупателя». Если интернет-магазин пришлёт вам не то, что обещал, слишком затянет с доставкой или вовсе не привезёт заказ — деньги вернём мы. Для этого нужно обратиться в службу поддержки и подтвердить, что вы не получили заказанный товар.

Это просто

Привязка карты займёт всего пару минут. В меню кошелька откройте раздел «Банковские карты» и нажмите кнопку «Привязать карту». Укажите её 16- или 18-значный номер, срок действия и CVC-код, который написан на обратной стороне. Затем подтвердите привязку смс-паролем от вашего банка, как при оплате онлайн-покупки. Яндекс.Деньги заблокируют на карте рубль — для проверки, сумма автоматически вернётся на карту. Готово, можно отправляться за покупками.

Привязать к кошельку можно и дебетовые, и кредитные карты Visa и Visa Electron, MasterCard и Maestro, «Мир».  Карта должна быть выпущена банком в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Молдове, таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане, Украине, Эстонии. 

81 комментарий
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Александр Аришин
21 октября 2017, 04:23
У меня привязаная карта к кашельку.а как её индифицыровать.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 октября 2017, 12:40
Александр Аришин,
после привязки карты к кошельку ей можно сразу платить, а идентификация нужна для кошелька. У вас что-то не получилось? Расскажите, пожалуйста.
paw.crypto.god
23 октября 2017, 15:23
А что будет, если привязать карту яндекс денег к кошельку яндекс денег?)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 октября 2017, 13:49
paw.crypto.god,
когда вы активируете карту, она автоматически привязывается к кошельку, они также имеют общий баланс. Подробнее о наших картах можно узнать на странице в Помощи
tisko.sasha
23 октября 2017, 19:38
НЕ пополняется кошелек через мою карту MAsterCard, в чем дело ? Пишет что-то пошло не так,
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 октября 2017, 13:45
tisko.sasha,
видим ваше письмо нам по этому вопросу - коллеги ответили на почту, посмотрите, пожалуйста.
Voffka
9 ноября 2017, 12:09
ДДобрый день, не могу привязать свою карту МИР, подскажиье с чем это может быть связано.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 ноября 2017, 14:25
Voffka,
а почему именно не получается? Расскажите нам, пожалуйста, в письме через форму - все проверим и поможем разобраться.
mnagornowa
10 ноября 2017, 01:01
Вроде бы прикрепила карту к кошельку, один раз перевела с карты и всё, теперь ни туда ни сюда не могу перевести, банк отказывается. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 ноября 2017, 18:27
mnagornowa,
простите, что долго не писали :( Сейчас получается? Напишите нам об этом, пожалуйста, с номером кошелька - проверим в чем дело и поможем решить вопрос.
al.tonka4eff
19 ноября 2017, 16:38
Хотел оплатить за телефон Ростелеком с карты ЯндексДенег. Пишут платеж отклонен. Через ЯндексДеньги с кошелька прошел. В чем дело может быть?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 ноября 2017, 18:22
al.tonka4eff,
мы можем проверить - для этого понадобится письмо с подробностями платежей от вас.
al.tonka4eff
20 ноября 2017, 21:36
YaMoneyHelp,
Спасибо, уже все получилось.
Shteiner2007
20 ноября 2017, 19:01
А какая комиссия за оплату с привязанной карты?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2017, 10:19
Shteiner2007,
дополнительных комиссий за платежи с привязанной карты нет, а условия и лимиты такие же, как и при платежах с кошелька.
Elena Ciobanu
24 ноября 2017, 09:19
Прошу восстановить мою заблокированную почту яндекса elena.ciobanu2010@yandex.ru ! На этой почте яндекс диск и очень ценная информация...Я отправляла в ваш адрес мою фотографию с паспортом в руках . Я живу в Кишиневе Молдавия... Скажите адрес вашего офиса в Кишиневе и укажите какими документами могу туда явиться для восстановления яндекс почты.. Елена Чобану тел +37367357095 скайп ya.tuta31   
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 ноября 2017, 19:28
Elena Ciobanu,
передали коллегам - они свяжутся с вами по почте.
nullator
23 декабря 2017, 11:46
Почему такой способ оплаты не работает с Яндекс.Музыкой?  Команда Яндекс.Музыки не доверяет сервисам Яндекса?  Может и другим магазинам стоит от такого отказаться, если Яндекс.Музыка дает понять, что сервис плохой?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 12:49
nullator,
думаем, всё же доверяет :) Оплатить подписку из кошелька или с нашей карты можно на сайте Яндекс.Музыки. 
nullator
25 декабря 2017, 13:06
YaMoneyHelp,
Не совсем согласен. Музыка просит ввести полные реквизиты банковской карты и отсутствует возможность оплаты с карты, привязанной к деньгам.
Там действительно есть кнопка оплаты Яндекс деньгами, но оплатить таким способом можно только из кошелька. Т.е. сначала перевести деньги с банковской карты на кошелек (потратив лишнее время и заплатив комиссию за перевод).
Очень хотелось бы оплачивать так, как написано в статье: "Теперь для оплаты онлайн-покупок вам не понадобятся ни сама карта, ни её длинный номер. Достаточно выбрать в интернет-магазине платёж через Яндекс.Деньги, затем — привязанную карту (можно привязать несколько), ввести трёхзначный CVC-код с карты (его несложно запомнить) и смс-пароль из вашего банка. Всё, покупка оплачена"
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 января 2018, 16:09
nullator,
если к кошельку привязана банковская карта, а на балансе "недостаточно" средств, чтобы продлить подписку - кошелек просто "позаимствует" их у неё. И кстати, вы можете открыть нашу виртуальную карту, она пригодится на тех сайтах, где нельзя заплатить кошельком. 
Александр Кузьмин
6 января 2018, 14:02
Добрый день!У меня не получается привязать банковскую карту к кошельку,выскакивает чистый квадрат.Что может быть? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 января 2018, 15:59
Александр Кузьмин,
очень похоже, что не проходит запрос на проведение Full 3D-secure. Попробуйте, пожалуйста, использовать другой браузер или обратиться в поддержку банка. 
kscherbakov2013
10 декабря 2018, 23:30
YaMoneyHelp,
вы при оплате привязанной картой и самой привязке 3-d secure принудительно используете или нет? Есть карта, где 3-d secure не включён в стандартный пакет услуг и активируется только при подключении дополнительного платного сервиса от банка, вот думаю, стоит ли привязывать её к ЯД.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 декабря 2018, 15:23
kscherbakov2013,
использовать 3D-Secure или нет — определяется магазином, где происходит платеж. Если на вашей карте 3D-Secure не подключен, то такая карта может не привязаться к кошельку.
vchueshovv
10 января 2018, 01:47
Живу в Беларуси, карта MAsterCard. Пытался привязать карту к кошельку. Не получилось. Списали деньги при вводе данных. Попросили ввести сумму, которая была списана. У меня списали в белорусских рублях, я переконвертировал в российские и указал. 3 раза было сообщение о неправильной сумме. Что за бред, первый раз столкнулся с проблемой такой.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 января 2018, 16:30
vchueshovv,
а код от банка вы получали? 
vchueshovv
11 января 2018, 15:30
YaMoneyHelp,
Какой код, сегодня спрашивал в банке, никто не знает...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 января 2018, 12:49
vchueshovv,
обычно при платежах в интернете, вы получаете смс от банка, в котором указан код из нескольких цифр. 
Mastovb1992
14 января 2018, 20:05
Доброс времени суток!хотел узнать,если я привяжите банковскую карты Киргизстана к Яндекс.деньги,то смогу ли я покупать игры в плэйстейшн сторе? Заранее спасибо!))
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 января 2018, 11:28
Mastovb1992,
привет, сможете :) Но напомним, для платежей в иностранные магазины нужна идентификация. 
Mastovb1992
20 января 2018, 16:58
Извиняюсь за очевидный и глупый вопрос))без идентификации не получиться покупать товары в интернет магазинах?)))
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 января 2018, 17:37
Mastovb1992,
если магазин российский - получится :) А если иностранный, нужно будет изменить статус. 
shatrovskii
12 февраля 2018, 19:18
Если я привяжу к ЯД свою виза -электрон киргизского банка, то при выборе "оплата с привязанной карты" будет ли взиматься 1% за пополнение кошелька, ведь деньги проходят через него? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 февраля 2018, 17:13
shatrovskii,
нет, не будет :) Комиссия есть только для пополнения, не для таких платежей. 
whatever2000
26 февраля 2018, 12:16
можно ли привязать карту , не указывая CVV? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 февраля 2018, 18:03
whatever2000,
чтобы привязать карту, нужно ввести CVC код. Без этого не получится, увы. 
Сардорхан
22 мая 2018, 09:39
А что если счёт карты Виза в долларах и оплачиваю покупку в иностранном интернет-магазине в долларах. При оплате через Яндекс.Деньги (со счёта привязанной карты Виза) будет ли проводиться двойная конвертация с потерей в разнице валютных курсов?
Ведь счёт ЯД в рублях...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая 2018, 12:56
Сардорхан,
да, в кошельке можно хранить только российские рубли, при пополнении конвертация будет со стороны банка-отправителя. 
Сардорхан
22 мая 2018, 13:14
YaMoneyHelp,
значит всё равно комиссия конвертации будет если без пополнения кошёлька, напрямую со счёта привязанной карты платить?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая 2018, 17:30
Сардорхан,
да, конвертация будет. 
Евген Е.
9 июля 2018, 06:08
А можно также использовать приложение для Андроид "Яндекс.Деньги" как Google Pay, т.е. бесконтактно оплачивать покупки со смартфона если привязать к Яндекс кошельку карту своего банка?
Владимир Гимгин
11 июля 2018, 21:22
я согласен
Анастасия Ильязова
17 сентября 2018, 06:03
можно привязать карту мужа к яндекс кошельку?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 сентября 2018, 20:12
Анастасия Ильязова,
по правилам сервиса пользоваться кошельком можно только самостоятельно, поэтому мы не рекомендуем привязывать к нему не свою карту. 
amidovka
23 сентября 2018, 15:03
Добрый день. Есть ли какой то способ пополнить яндекс кошелек если есть только карта страны не входящая в список, указанный в этой статье?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 сентября 2018, 18:22
amidovka,
кошелек можно пополнить переводом по реквизитам: https://yandex.ru/support/money/add/wire-transfer.html
Денис Козенко
9 октября 2018, 20:05
Не могу привязать свою карту банка РНКБ к кошельку. Банк говорит, что ограничений нет. Что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 октября 2018, 14:12
Денис Козенко,
хм :( Нужно подробнее посмотреть. Отправьте, пожалуйста, первые 6 и последние 4 цифры номера карты, дату и время попытки привязки поддержке. Посмотрим, в чём дело.
Денис Козенко
10 октября 2018, 22:04
YaMoneyHelp,
Уже получилось, спасибо. Видимо, был сбой
shreddero
11 ноября 2018, 08:39
Если покупка совершена с прикреплённой карты, баллы за это не начисляются?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 ноября 2018, 15:36
shreddero,
такие платежи тоже считаются - для магазина они выглядят как платежи из кошелька. Подробнее об этом мы рассказывали в помощи.
shreddero
13 ноября 2018, 04:35
YaMoneyHelp,
почему же мне отказали в баллах? Делал две покупки с Али. 
Перед этим была покупка с Ебэй, но там я картой Яндекс расплатился напрямую, баллы получил. 
В чём подвох?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 ноября 2018, 17:46
shreddero,
платеж на AliExpress в исключениях по правилам акции (пункт 2.15, переводы в пользу агрегаторов платежей).
shreddero
14 ноября 2018, 03:47
YaMoneyHelp,
какие ещё «агрегаторы»?! Пиши по-русски! 
Отчего тогда за Ебэй дают баллы?
Везде найдут повод обмануть в этом яндексе злосчастном!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 ноября 2018, 20:01
shreddero,
по условиям кэшбэк за платежи в AliExpress не предусмотрен.
andrey.heks
19 ноября 2018, 22:37
Привязал карту,пару рублей комиссии списало,а карта не отображается,что она привязана. В чём дело?(

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 ноября 2018, 11:29
andrey.heks,
коллеги ответили на ваше письмо в поддержку, посмотрите, пожалуйста. После прохождения идентификации карту получится привязать.
Мария Матвиенко
25 ноября 2018, 17:33
Здравствуйте !Привязала карту Украины к яд,1 рубль списали.Теперь хочу пополнить с этой карты а плптеж не проходит.Что можно сделать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 ноября 2018, 18:05
Мария Матвиенко,
нам понадобится проверить детали - напишите об этом через форму, пожалуйста, уточнив время попыток. 
владимир неклюдов
11 января, 17:58
Ввёл все данные , потом ввёл код который пришёл от банка, а карта не привязывается, отвечает, что платёж не прошёл, произошла ошибка.
владимир неклюдов
11 января, 18:00
 С зади карты три номера нужно указать при привязке у меня там этих номеров больше  не 3 а  7 . Что вводить?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 января, 18:21
владимир неклюдов,
CVC код всегда состоит из 3 цифр. Напишите, пожалуйста, нам об этом вместе со скриншотами по ссылке — все проверим.
andrej.meteiko
26 января, 16:34
Добрый день! Не могу привязать карту к Яндексу, в чём проблема может быть? Карта на маму, а почта моя.Я могу привязать карту так, или нет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 января, 16:48
andrej.meteiko,
если не получается привязать карту к аккаунту, то этот вопрос лучше задать коллегам из Яндекса.
Обновлено 26 января, 16:49
Елизавета
18 февраля, 16:44
Я привязала карту яндекс к кошельку в яндекс. И я теперь не знаю как узнать мне балланс по номеру карты. И как узнать номер ее счета кошелька, если это мне понадобится?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта, 10:46
Елизавета,
простите, пожалуйста, что отвечаем так поздно :( Баланс карты Яндекс.Денег и кошелька, о котором она открыта единый — посмотреть его, как и номер кошелька, можно на сайте или в нашем мобильном приложении.
Александр Райфикешт
5 марта, 19:57
Могу ли я привязанной картой оплачивать в магазине деньгами с Яндекс.Деньги ?
Например на карте ноль, а на Яндекс.Деньги счёт положительный?
И если да, то какая комиссия?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта, 15:59
Александр Райфикешт,
привязанной картой получится платить в интернете — когда вы платите за что-то кошельком, про оплате можно выбрать привязанную карту и тогда деньги спишутся с нее, а для магазина это будет выглядеть как оплата из кошелька. Если же вы о платежах в офлайне, то при оплате, например, телефоном, деньги будут списываться именно из кошелька — то есть кошелек нужно будет сначала пополнить. Комиссии за платежи с привязанной карты нет.
ivan.koyudin.92
26 марта, 14:01
Здравствуйте. Если нет карты то я могу тратить деньги на покупку или на перевод денег , playstation.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 марта, 15:29
ivan.koyudin.92,
да, подписку PlayStation Plus можно оплатить кошельком, если делать это на нашем сайте.
aleksandrshlyakhtin
19 мая, 15:51
Добрый день! Не могу привязать карту РНКБ к Я.Деньги. Несколько раз пытался, крайняя попытка 3 мин. назад.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 мая, 17:40
aleksandrshlyakhtin,
посмотрим в чем дело — напишите нам в поддержку об этом, пожалуйста.
rizefika
21 мая, 18:03
Не могу привязать банковскую карту Visa выдаёт ошибку в данных, а именно в CVC коде, при повторе то же самое
Обновлено 21 мая, 18:04
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая, 09:34
rizefika,
напишите, пожалуйста, нам об этом в поддержку  вместе с номером вашего кошелька, первыми 6 и последними 4 цифрами карты и датой, когда вы пытались ее привязать — проверим, в чем дело.
n.liubomila
1 июня, 20:02
Здравствуйте,
Пожалуйста, подскажите, если я привяжу свою MasterCard выпущенную грузинским банком к своему ЯндексКошельку, могу ли я переводить деньги с кошелька на свою карту?
Какова будет комиссия, если рублевый счет отсутствует (только доллары и лари)?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июня, 15:58
n.liubomila,
для того чтобы получилось переводить деньги из кошелька на карту нужно пройти идентификацию — привязка карты к кошельку при этом не обязательна, подробнее об этом можно прочитать в помощи.
mauone3ik
19 июля, 13:00
не могу привязать карту мир рнкб к яндекс деньги, в приложении рнкб банк сообщение платеж отклонен, в чем проблема ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 июля, 19:30
mauone3ik,
сейчас всё получилось? Если что поможет разобраться наша служба поддержки
redoborod
16 августа, 00:28
Не могу оплатить покупку на aliexpress с привязанной карты. При выборе способа оплаты - только кошелек непосредственно яндекс денег. Раньше все работало. В чем может быть проблема?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 августа, 16:06
redoborod,
об этом знаем — простите за неудобства, пока по техническим причинам заплатить таким способом не получится. Можно заплатить из кошелька — при пополнении баланса с карты в приложении не возьмется комиссия, а если сумма покупки составляет 600 рублей и более, то получится использовать баллы.