Как привязать карту к кошельку и зачем это нужно

Многие не любят платить банковской картой в интернете. Например, вам неудобно вводить платёжные данные для каждой покупки. Или вы считаете, что указывать данные карты онлайн небезопасно. Или хотите заплатить, только когда товар будет у вас в руках. Во всех этих случаях может выручить привязка карты к кошельку. И вот почему.

Это удобно

Когда вы привязываете карту к кошельку, вы один раз вводите её данные — и Яндекс.Деньги их запоминают. Теперь для оплаты онлайн-покупок вам не понадобятся ни сама карта, ни её длинный номер. Достаточно выбрать в интернет-магазине платёж через Яндекс.Деньги, затем — привязанную карту (можно привязать несколько), ввести трёхзначный CVC-код с карты (его несложно запомнить) и смс-пароль из вашего банка. Всё, покупка оплачена.

Это безопасно

Яндекс.Деньги хранят информацию о привязанной карте в зашифрованном виде и никому её не передают, даже интернет-магазинам. При оплате деньги списываются с карты через кошелёк, к которому она привязана, и отправляются в магазин. Всё происходит мгновенно. Для магазина это выглядит как платёж из кошелька.

Это более чем безопасно

Яндекс.Деньги дополнительно защищают платежи из кошелька специальным сервисом — «Защита покупателя». Если интернет-магазин пришлёт вам не то, что обещал, слишком затянет с доставкой или вовсе не привезёт заказ — деньги вернём мы. Для этого нужно обратиться в службу поддержки и подтвердить, что вы не получили заказанный товар.

Это просто

Привязка карты займёт всего пару минут. В меню кошелька откройте раздел «Банковские карты» и нажмите кнопку «Привязать карту». Укажите её 16- или 18-значный номер, срок действия и CVC-код, который написан на обратной стороне. Затем подтвердите привязку смс-паролем от вашего банка, как при оплате онлайн-покупки. Яндекс.Деньги заблокируют на карте рубль — для проверки, сумма автоматически вернётся на карту. Готово, можно отправляться за покупками.

Привязать к кошельку можно и дебетовые, и кредитные карты Visa и Visa Electron, MasterCard и Maestro, «Мир». Карта должна быть выпущена банком в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Молдове, таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане, Украине, Эстонии.