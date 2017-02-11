Блог Денег

Блог Денег

Кэшбэк: что это такое и как его получить

Исследователи утверждают, что нас с вами не так уж просто заставить купить что-то спонтанно. Покупая в интернете, многие наши знакомые используют целую систему для выгодных покупок: выбрать вещь, заглянуть на Яндекс.Маркет и выбрать магазин с самой выгодной ценой, найти промокод со скидкой, активировать кэшбэк — и только потом оплатить заказ!

И если про Яндекс.Маркет и купоны мы вам уже рассказывали, то с кэшбэк-сервисами ещё не всё понятно: как они работают, правда ли помогают экономить? Разобраться в этом посте помогают наши партнёры из LetyShops.

А что такое кэшбэк? 

Кэшбэк — это часть стоимости покупки, которая вернётся на ваш счёт. Не баллы, не бонусы, а самые настоящие деньги, которые можно потратить, где хотите и как хотите. 

Есть несколько способов получать кэшбэк. Некоторые банки возвращают процент от покупки за платежи своими картами у своих магазинов-партнёров. Минус в том, что обычно этих магазинов мало, получить кэшбэк можно не за всё, и сумма возврата минимальна. 

Второй способ — более удобный: покупать через кэшбэк-сервис. Партнёрских магазинов, которые вернут вам часть потраченных денег, здесь гораздо больше (в LetyShops их почти тысяча), и при этом платить можно любым удобным способом: хоть из кошелька, хоть картой — всё равно получите кэшбэк. Сегодня речь пойдёт именно об этом способе — нашем любимом :) 

Зачем магазины платят покупателям?

В стоимость любого товара, который вы покупаете, закладывается цена рекламы, продвижения сайта, привлечения клиентов и так далее. Благодаря кэшбэк-сервисам, магазины платят за тот же результат (покупку) не рекламным агентствам, а самому покупателю и кэшбэк-сервису, который его «привёл». Таким образом, кэшбэк выгоден для всех, кроме рекламных агентств :) 

Как использовать кэшбэк-сервис LetyShops

  • Сразу после регистрации вы получаете Premium-аккаунт c кэшбэком +30% во всех магазинах  в течение недели. Не теряйте время (и голову)!
  • Выберите в каталоге магазин, в котором хотите что-то купить. Самые интересные предложения — во вкладке «С повышенным кэшбэком».
  • Нажмите на кнопку «Перейти в магазин» и оформите заказ, как обычно. Важно: следите за тем, чтобы заказ был сделан в рамках одной браузерной сессии — если вы закроете вкладку, не закончив заказ, а потом вернётесь к нему позже — кэшбэк не сработает, вам нужно снова перейти в магазин с сайта кэшбэк-сервиса. 

Оплатив заказ на сайте магазина, в личном кабинете LetyShops вы получите уведомление о том, что кэшбэк зафиксирован. Деньги можно будет забрать через некоторое время, какое именно — зависит от магазина, в котором вы сделали заказ (магазин подтверждает, что товар был оплачен и доставлен). 

Когда кэшбэк зачислится, вы получите новое уведомление. Вывести деньги (минимальная сумма — 500 рублей) можно на карту или ваш кошелёк на Яндексе — кнопка «Вывести средства» в личном кабинете. 

Сколько можно экономить с помощью кэшбэка

Всё зависит от того, сколько вы тратите в интернете, и какой процент от покупки готов вернуть вам конкретный интернет-магазин. 

Например, смартфон в магазине AliExpress стоит 19 026,96 рублей. Если покупать его через кэшбэк-сервис, то можно сэкономить 5% от стоимости покупки — вам вернётся около 1000 рублей. 

Максимальная ставка кэшбэка — 30%, но фактически возвращать можно даже больше, используя несколько лайфхаков: 

  • Делитесь с друзьями Нет, деньгами делиться не нужно, делитесь реферальными ссылками! Если друг по вашей ссылке зарегистрируется в LetyShops, вы будете получать 15% от каждого кэшбэка друга. Не беспокойтесь, кэшбэк друзей при этом не уменьшится :)
  • Ловите выгоду на ходу Бывает, покупаешь второпях и про кэшбэк-сервис вспоминаешь, когда заказ уже в пути. Чтобы на ходу узнавать, есть ли в на товар, который вы смотрите, кэшбэк, ребята из LetyShops советуют установить расширение для браузера. Если вы на сайте, который платит — расширение автоматически подскажет: тут есть кэшбэк. Активировать кэшбэк, кстати, можно прямо из виджета (то есть специально заходить на LetyShops, искать магазин в каталоге, переходить на него ещё раз — в этом случае не придётся). 
  • Экономьте чаще Чем чаще вы пользуетесь сервисом, тем выше процент, который будет возвращаться за ваши покупки.  Если вы накопите более 500 рублей, ставка кэшбэка, который вы будете получать за покупки, увеличится на 10%. Если 3 000 рублей, то будете получать уже на 20% больше денег. Когда вы сэкономите с помощью сервиса более 10 000 рублей, каждый ваш кэшбэк будет увеличиваться на 30%.
125 комментариев
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alex.kudlayev
11 февраля 2017, 21:51
a380979161629,
Кючевое слово во всем этом наборе букв "с ненастоящими данными", так что Яндекс все правильно сделал, за что ему респект и уважуха. :)
YaMoneyHelp
13 февраля 2017, 12:24
a380979161629,
Видим, коллеги уже ответили вам в письме и с вашим кошельком все хорошо :)
litberzon
11 февраля 2017, 18:28
яша делится реф.ссылками на ЛетЫшоп!! ЛОЛ!!!
как бы мне развидеть это и отписаться от него :)
Обновлено 11 февраля 2017, 18:30
VV
13 февраля 2017, 09:31
litberzon,
Да не. Этож запрещено сервисом LetyShops:
"3. Запрещено использовать контекстную рекламу для привлечения рефералов.
Нарушение повлечет за собой блокировку пользователя без возможности вывода средств. "
Яндекс.Деньги
13 февраля 2017, 12:07
VV,
ага, всё верно :) 
Яндекс.Деньги
13 февраля 2017, 12:08
litberzon,
вы что-то перепутали :) Они не реферальные 
Кейдюк Александр
15 февраля 2017, 20:30
Было бы еще интересно, если бы в конце статью поделились бы каким-нибудь Lety-кодом на двойной кэшбэк на недельку:)
vicoti6
15 февраля 2017, 23:26
Кейдюк Александр,
Могу пару скинуть
Кейдюк Александр
16 февраля 2017, 01:57
vicoti6,
Поделитесь, если не сложно:)
ya.apk1507
16 февраля 2017, 10:00
vicoti6,
и мне скиньте, если есть возможность, код на двойной кэшбек
Яндекс.Деньги
16 февраля 2017, 12:55
Кейдюк Александр,
А мы делились — 14 февраля ;) 
VIAPOLI
16 февраля 2017, 09:37
А если я не люблю онлайн покупки;(. Мне нравится в магазине выбирать и покупать 
Яндекс.Деньги
16 февраля 2017, 12:56
VIAPOLI,
 правда? И даже экономия денег и времени не переубедят вас? :) 
plotnickov.igor2016
11 марта, 11:33
VIAPOLI,
 Доброго времени! https://clck.ru/FLBWw в данном сервисе есть магазины, которые возвращают кэшбэк при покупках оффлайн. 
alyolik-d
16 февраля 2017, 22:10
Мне вот нравилась прошлогодняя акция по выводу денег с Летишопс на Яндекс. Вот бы её снова повторили... ))
Яндекс.Деньги
22 февраля 2017, 14:37
alyolik-d,
попробуем повторить ;) 
Обновлено 22 февраля 2017, 14:37
alyolik-d
22 февраля 2017, 16:21
Яндекс.Деньги,
Ооо, вы лучшие! Буду с нетерпением ждать повторения! :)
Яндекс.Деньги
22 февраля 2017, 16:43
alyolik-d,
<3
Елена Карасева
22 февраля 2017, 12:36
Выведены деньги с https://epn.bz/ru. $ 21.67. В кошельке НИЧЕГО нет. Пишу службам уже 2 дня - НИЧЕГО!!!
YaMoneyHelp
22 февраля 2017, 15:05
Елена Карасева,
отправьте, пожалуйста, номер вашего обращения в службу поддержки на адрес bloghelp@yamoney.ru - разберемся в чем дело. 
Robert.ePNCPA
22 февраля 2017, 15:13
Елена Карасева,
Добрый день!

ePN всегда выплачивает пользователям заработанное.

Напишите, пожалуйста, Ваш логин в системе, если, конечно, описанная Вами ситуация имела место быть.
Александр
24 февраля 2017, 13:02
А нет случаем акции, как была в конце прошлого года, при выводе на яндексденьги, 20% в подарок?
YaMoneyHelp
24 февраля 2017, 14:37
Александр,
сейчас нет. Следите за новостями - обязательно порадуем ;)
Юрий (TAG)
10 марта 2017, 00:55
YaMoneyHelp,
Было бы неплохо, если бы, что-то подобное, запустили вновь ;)
reyonaoto
25 февраля 2017, 19:43
500р. Минимум?  Это смешно. Я вывожу 12р в другом месте или 1р в третьем. Да и почему бы не провести акции +20% с другим популярным кэшбексервисо- Epn?



Обновлено 25 февраля 2017, 19:46
Яндекс.Деньги
27 февраля 2017, 13:25
reyonaoto,
всё может быть :)
reyonaoto
27 февраля 2017, 13:50
Яндекс.Деньги,
Точное время( явки, пороли) ;))
frolova.v2017
2 марта 2017, 18:32
Благодарю за информацию,пригодится!
grom.vavan.1972
3 марта 2017, 12:20
интересная тема обязательно воспользуюсь
lossendil
9 марта 2017, 16:06
Здравствуйте! 
Будут ли действовать скидки (например 10% в Формуле Кино), если я буду расплачиваться виртуальной картой Яндекс.Деньги, либо бесконтактной виртуальной картой Яндекса через мобильное приложение по NFC ? Пластиковую карту Яндекс не выпускал. 
Спасибо!

YaMoneyHelp
9 марта 2017, 16:19
lossendil,
Привет! Скидки также будут действовать и при оплате виртуальными картами ;)
mymailkgv
10 марта 2017, 10:14
а как подписаться на рассылку новостей по этой теме?
YaMoneyHelp
13 марта 2017, 17:57
mymailkgv,
кликните на блок "подписка" в верху экрана и выберите почту, на которую хотите получать уведомления, а также категории постов, которые вам интересны :)
Artur
11 марта 2017, 22:12
ммм... Это же даже не прилично...  у Вас самое худшее предложение на рынке кешбэк сервисов... В два раза хуже чем у других..  Не хорошо так жадничать... 
Яндекс.Деньги
13 марта 2017, 17:48
Artur,
это не наше предложение, а кэшбэк-сервиса Letyshops :) А вы какими сервисами пользуетесь? Расскажите! 
alferovaea2016
13 марта 2017, 20:28
Извените куда ушли мои деньги 513 и 100 рублей .Что за сайт. пожалуста проверьте.
YaMoneyHelp
13 марта 2017, 17:42
alferovaea2016,
отправьте, пожалуйста, номер вашего кошелька и подробности случившегося на адрес bloghelp@yamoney.ru - все проверим и подскажем. 
Sergey-nik1970
16 марта 2017, 14:54
Здравствуйте! ! 15 марта закончилась маркетинговая акция по кэшбеку на бесконтактные платежи  Apple Pay.Будет ли какое-то продолжение акции? 
Яндекс.Деньги
16 марта 2017, 15:36
Sergey-nik1970,
о планах мы обычно не рассказываем, следить за нашими новостями можно в блоге или на наших страничках в соцсетях: https://www.facebook.com/money.yandex.ru, https://vk.com/yamoney — если будет новая акция, то мы о ней напишем ;)
websemal
27 марта 2017, 11:15
самый большой кэшбэк по этой ссылке
после регистрации
https://letyshops.ru/soc/?r=1692411
кэшбэк 10% + купоны + премиум аккаунт бессрочный
sof.im
13 апреля 2017, 13:47
websemal,
не вводите в заблуждение людей, пытаясь заманить их под себя.
Обычная реферальная ссылка.  Премиум акк даётся на 30 дней, это написано на сайте letyshops.ru 
Вы не админ сайта, чтоб давать купоны и бессрочные премиумы. 
Лилия Мащенко
8 апреля 2017, 07:14
ЯНДЕКС ДЕНЬГИ
YaMoneyHelp
10 апреля 2017, 12:57
Лилия Мащенко,
привет! Какой у вас вопрос?
Elena060265
12 апреля 2017, 13:46
Ае
Сергей Кузнецов
19 апреля 2017, 21:48
Да с  500 рублей кешбека,10%  добавляются к  5% процентов скажем на али и получаем 5.5 %. Многие думают что с 500рублей у них будет кешбек 15%, наивные  ^_^ 
И с чего это купоны разрешены, либо купоны либо кешбек же. На летишопе же написано...
Обновлено 19 апреля 2017, 21:52
tischin2018
10 мая 2017, 05:34
Сергей Кузнецов,
F ft
Сергей Кузнецов
11 мая 2017, 09:31
tischin2018,
для начала хотя бы как-то по русски научись писать, чтобы тебя  хоть маленько понимали .
Обновлено 11 мая 2017, 09:32
Рустам Абсалямов
15 мая 2017, 17:10
тоесть при покупке через яндекс деньги возвращается кэшбек на летишопс?
Астахов Дмитрий
8 января 2018, 11:16
Рустам Абсалямов,
покупаете через Летишопс товар, на сайте, который есть в списке кэшбэк сервиса и при подтверждении покупки(обычно после доставки), на счёт в летишопс зачисляется кэшбэк. А далее можете вывести эти средства, в том числе и на "яндекс деньги"!
Почитайте более подробно на сайте: алиэкспресскэшбэк.рф
Удачи!
valentina.tadibe
29 мая 2017, 08:34
спасибо, информация очень полезная и нужная.
vadimsemenko
30 мая 2017, 14:20
Пользовался многими сервисами, остановился на https://shopbacker.com . Радует процент на алике от 7%, бывает 10 простреливает, тогда от души тарюсь) + быстрые выплаты
Sergey-nik1970
30 мая 2017, 22:01
vadimsemenko,
А чем тогда отличается от EPN? 
dima.dima228spb
3 июня 2017, 06:35
Где увидеть код для обмена на пополнение кошелька?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 12:55
dima.dima228spb,
не поняли ваш вопрос, к сожалению.
elena.filipova2018
23 августа 2017, 15:05
Про него как ни странно не слышала. Недавно возимела себе карту Сахар. Реальная экономия на кэшбеках, даже своего рода заработок
testzagruzka
29 сентября 2017, 15:16
skidka.ru лучший кэшбэк-сервис. Единственный сервис, где не ненужно копить деньги, чтобы их вывести!
saztec
6 декабря 2017, 08:33
testzagruzka,
Лол вы про epn cashback не слышали? Вот у них вывод мгновенный денег в отличие от скидкару. А минималка 10руб
kozlova.s.a
22 октября 2017, 15:54
Появился новый крутой кеш-бек сервис, wwp capital - там можно не просто от своих покупок кеш-бек вернуть, но и получать процент с покупок подключившихся от тебя друзей, аж до 10 поколения!!  Все нужные магазины (более 700: Ламода, Booking, Aliexpress. ozon, ebay и многие другие) и деньги можно вывести. Единственное,самостоятельно не зарегистрироваться, нужна ссылка, чтоб тебя пригласили. Могу скинуть, кому нужно.
Обновлено 22 октября 2017, 15:55
Эмма Дм.
2 ноября 2017, 04:17
kozlova.s.a,
Если нетрудно, скиньте мне  e-mail:emmaamir@yandex.ru. 
Если нужно: Эмма Дмитриевна Амирбекян, но я уже в солидном возрасте.
Спасибо. С уважением.
A9212307265
21 января, 15:29
Эмма Дм.,
скинули Вам?
Эмма Дм.
22 января, 01:10
A9212307265,
Да, но опоздали. Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 января, 11:03
Эмма Дм.,
A9212307265, в кошельке можно получать кэшбэк деньгами делая покупки у наших партнеров. Все предложения собрали тут :)
lovicash
24 октября 2017, 16:42
Кэшбэк – (от англ. cashback — возврат денег) — это бонусная программа, которая используется в качестве привлечения новых покупателей или для удержания уже имеющихся клиентов.
Иначе говоря, это возврат на ваш счет определенного процента денег, потраченных вами на приобретение товара у продавца. Чаще всего в качестве продавца выступает интернет-магазин или ресурс предоставляющий услуги. Более подробно почитайте здесь  https://lovicash.ru/howitworks.php
blokhin.vadik2018
12 ноября 2017, 18:58
у нас в деревне Никулино тверской обл спировского района всё это не интересно так как интернет у нас то есть то нет но чаще нет так что нам не до КЭШБЕКОВ
sergei.jivotov
13 декабря 2017, 18:52
Всё просто прекрасно! Осталось найти денег на частые покупки!))))!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 декабря 2017, 10:43
sergei.jivotov,
уверены, всё получится ;) 
tuman64
14 декабря 2017, 19:32
Да....уж. ХАЛЯВА БЛИННН!!!!!!
gogovkin53
23 декабря 2017, 08:47
Интересно,заманчиво,но мне как начинающему пока не все понятно.Попробую понять.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 12:46
gogovkin53,
надеемся, всё получится ;) 
Али Профи
2 января 2018, 18:47
Хитро пролезли в ТОП за счет траста своего сайта, супер!
A9212307265
21 января, 15:27
Али Профи,
можете порекомендовать кэшбек сервис, который лучше без всяких хитростей?
Али Профи
21 января, 20:10
A9212307265,
Есть всего два три самых хороших, вот тут есть таблица со всеми кэшбэками https://aliprofi.ru/cashback-aliexpress/ и там же голосование людей и не трудно понять, какой из них пользуется популярностью.
Обновлено 21 января, 20:11
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 января, 11:13
A9212307265,
с кошельком удобно вот тут :)
ivolga-olga
16 января 2018, 10:43
Есть ли кэшбэк при покупке за Яндекс деньги Пинкодов триколор ТВ, оплате за телефон, и т.д.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января 2018, 15:07
ivolga-olga,
у нас всегда разные акции с кешбэком, следить за ними можно тут: https://money.yandex.ru/promo 
Елизавета Кривда
30 мая 2018, 20:42
Добрый день. Пользовалась сервисом daroo.ru. мне вернули два кэш Бэка, написал в смс что ждут зачисления. Зачисления нет. Подскажите плиз как его зачислить ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 14:15
Елизавета Кривда,
отправьте подробности, пожалуйста, нам в поддержку, проверим. 
Елизавета Кривда
30 мая 2018, 20:42
Рол
chiyagi76
25 июня 2018, 16:35
ЗЗдраствуйте.В коре тоже надо зарегистрироватся в налоговой?

Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса26 июня 2018, 14:27
chiyagi76,
Здравствуйте, простите, мы не поняли ваш вопрос :( Расскажите чуть подробнее, пожалуйста.
Николай Голубь
11 августа 2018, 08:25
Заманчиво
Татьяна Штерн
26 сентября 2018, 20:09
Я еще такой неуверенный пользователь, что всего боюсь.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 сентября 2018, 11:25
Татьяна Штерн,
бояться нечего :) На любые ваши вопросы готовы ответить. Можете писать в поддержку или звонить по номеру +7 495 974‑35‑86.
Сергей Гордеев
2 октября 2018, 13:44
Полная Фигня!!!
Обновлено 2 октября 2018, 14:48
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 октября 2018, 14:52
Сергей Гордеев,
недавно мы добавили кэшбэк деньгами при покупках прямо в кошельке: https://money.yandex.ru/promo/category/cashback, надеемся вам понравится :)
Удалённый пользователь
26 октября 2018, 15:03
Думаю, что есть смысл в этом. А как насчёт покупок продовольствия?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 октября 2018, 17:11
баллы можно получать и там :) Начисляем 5% за каждую пятую операцию за оффлайн платежи картой Яндекс.Денег, кроме исключений - пункт 2.15 (при этом операции по категории месяца не учитываются, также как и операции в интернете). Подробнее об акции можно узнать тут.
miss.zpeg
18 ноября 2018, 15:36
Спасибо, за разъяснения, теперь буду знать.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 ноября 2018, 18:12
miss.zpeg,
всегда пожалуйста 😉
svetlanatchavychalova
20 ноября 2018, 21:32
Замечательно но ещё ничего не получила
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 ноября 2018, 10:09
svetlanatchavychalova,
подскажите, а вы нажимали на кнопку "Я хочу начать" на странице баллов?
Владимир Авдонин
23 ноября 2018, 16:04
Как говорил покойный Аркадий Райкин, вижу что обман, но не  понимаю что оптически.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 ноября 2018, 21:13
Владимир Авдонин,
что-то случилось?
af585732
4 декабря 2018, 16:16
здорово нужно попробовать
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 декабря 2018, 12:25
af585732,
сейчас можно получать кэшбэк разными способами - деньгами и баллами ;)
jackae2000
21 декабря 2018, 07:56
Извините как это региструет
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 декабря 2018, 13:22
jackae2000,
не совсем поняли ваш вопрос :(
plot.ya2012
28 декабря 2018, 15:46
очень занятно
sergeyshvetsov86
6 февраля, 11:16
Любите делать покупки в интернете?
Вот Вам ссылка на кэшбэк, более 1000 магазинов, покупай и возвращай процент от суммы на счет!
https://letyshops.com/soc/sh-1?r=5645667
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 февраля, 16:38
sergeyshvetsov86,
а вам ссылка на наш мгновенный(!) кэшбэк 🙂
Еще есть кэшбэк от наших партнеров 😉
Светлана Козловская
12 февраля, 00:11
Я НЕ ПОНИМАЮ В ЭТОМ НИЧЕГО!!! И НЕТ ДЕНЕГ НА ВСЯКИЕ  ТОВАРЫ.. ТОЛЬКО НА ПРОДУКТЫ И КОМ. ПЛАТЕЖИ...И НА ЛЕКАРСТВА...  
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 февраля, 15:32
Светлана Козловская,
что-то случилось?
nsk13-13
3 апреля, 12:18
Один из лучших кешбек сервисов это ePNCashback  http://ali.pub/396a01

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 апреля, 18:34
nsk13-13,
мы тоже так считаем 🙂
В партнерстве с ними добавили в кошелек предложения по кэшбэку рублями.
Костя Косьянов
5 апреля, 10:27
Зомечательно
nzvrn
12 апреля, 08:07
Здравствуйте! Хорошая и полезная статья. Много нового узнал о кэшбэке. Пока им не пользовался, но надеюсь в будущем попробую. Спасибо за информацию! Всем здоровья и удачи!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 апреля, 19:51
nzvrn,
здравствуйте! Рады, что вам понравилась статья. Еще у нас есть кэшбэк, от наших партнеров, который приходит прямо на кошелек.
dombrovskaya.catherine
13 апреля, 21:49
Спасибо яндексу

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 апреля, 16:25
dombrovskaya.catherine,
🤗
валентина я.
16 апреля, 11:33
Статья хорошая и подумаю как применить - Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 апреля, 16:35
валентина я.,
👍🏻
Махмуда Джураева
29 апреля, 14:57
ВЕликолепно, очень полезная статья, но это наверно актуально для граэдан России, да?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля, 19:51
Махмуда Джураева,
спасибо :) На сайтах магазинов обычно написаны условия начисления кэшбека, можно уточнить там или обратиться в поддержку интересующего вас магазина — там обязательно помогут!
duhovnikovat
10 мая, 18:47
Подскажите, при покупке товара в кредит кэшбэк действует? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 мая, 12:13
duhovnikovat,
извините за такую задержку с ответом. Вы имеете ввиду кредитный лимит в нашем кошельке?
Римма Кох
12 мая, 07:14
Ну...., что  начнем игру!
Динара Омурзакова
28 мая, 13:46
Проверяйте у меня есть кешбек
Обновлено 28 мая, 13:47
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 мая, 11:45
Динара Омурзакова,
не совсем поняли ваш вопрос. Чтобы проверить кошелек можно просто зайти на наш сайт: https://money.yandex.ru 
Если что-то не получается, то расскажите, пожалуйста, подробнее.
Ольга Голякова
11 июня, 12:55
А если делать покупки не в интернет-магазине, а как обычно? Кэшбэк вернется и если вернется, то куда?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 июня, 07:49
Ольга Голякова,
сейчас можно получать кэшбек за платежи как в интернете (1%), так и в обычных магазинах картой (5%), если стать участником акции тут. Подробно об этом рассказали на страничке в Помощи.
Smit-0980
12 августа, 07:16
 втб пообещал 9% что это и как понимать? Сын сказал это просто реклама...Забей.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 августа, 09:49
Smit-0980,
про кэшбэк по карте вашего банка не подскажем, к сожалению. Можете уточнить информацию в их поддержке.
oxana.kazyuk
27 августа, 16:00
ни ФИГА не понятно
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 августа, 19:34
oxana.kazyuk,
задайте, пожалуйста, вопрос — мы подскажем 🙂
Светлана Буханова
30 августа, 16:19
ДОБРЫЙ ДЕНЬ  КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВЫЙГРАЛА. ЗАБЕРИТЕ ВЫЙГРЫШ ПРОСТИТЕ ЭТО ЧТО ОБМАН Я. ПОЛУСЛЕПАЯ ПОЛУГЛУХАЯ ОДНИНОКАЯ  ИНВ  И НИКАКОЙ КАРТОЧКИ У МЕНЯ НЕТ ТИПО ЗАПЛАТИТЕ КОММИССИЮ ТАК САМИ ВОЗМИТЕ И ВЫЩИТАЙТЕ ССУМЫ ЧТО НАДО А ОСТАТОК ПРИЩЛИТЕ Я ПЛОХО ЕЩЕ ХОЖУ ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СЕРДУЕССПАСИЬО ЗАРАН5Е