Кэшбэк: что это такое и как его получить

Исследователи утверждают, что нас с вами не так уж просто заставить купить что-то спонтанно. Покупая в интернете, многие наши знакомые используют целую систему для выгодных покупок: выбрать вещь, заглянуть на Яндекс.Маркет и выбрать магазин с самой выгодной ценой, найти промокод со скидкой, активировать кэшбэк — и только потом оплатить заказ!
И если про Яндекс.Маркет и купоны мы вам уже рассказывали, то с кэшбэк-сервисами ещё не всё понятно: как они работают, правда ли помогают экономить? Разобраться в этом посте помогают наши партнёры из LetyShops.
А что такое кэшбэк?
Кэшбэк — это часть стоимости покупки, которая вернётся на ваш счёт. Не баллы, не бонусы, а самые настоящие деньги, которые можно потратить, где хотите и как хотите.
Есть несколько способов получать кэшбэк. Некоторые банки возвращают процент от покупки за платежи своими картами у своих магазинов-партнёров. Минус в том, что обычно этих магазинов мало, получить кэшбэк можно не за всё, и сумма возврата минимальна.
Второй способ — более удобный: покупать через кэшбэк-сервис. Партнёрских магазинов, которые вернут вам часть потраченных денег, здесь гораздо больше (в LetyShops их почти тысяча), и при этом платить можно любым удобным способом: хоть из кошелька, хоть картой — всё равно получите кэшбэк. Сегодня речь пойдёт именно об этом способе — нашем любимом :)
Зачем магазины платят покупателям?
В стоимость любого товара, который вы покупаете, закладывается цена рекламы, продвижения сайта, привлечения клиентов и так далее. Благодаря кэшбэк-сервисам, магазины платят за тот же результат (покупку) не рекламным агентствам, а самому покупателю и кэшбэк-сервису, который его «привёл». Таким образом, кэшбэк выгоден для всех, кроме рекламных агентств :)
Как использовать кэшбэк-сервис LetyShops
- Сразу после регистрации вы получаете Premium-аккаунт c кэшбэком +30% во всех магазинах в течение недели. Не теряйте время (и голову)!
- Выберите в каталоге магазин, в котором хотите что-то купить. Самые интересные предложения — во вкладке «С повышенным кэшбэком».
- Нажмите на кнопку «Перейти в магазин» и оформите заказ, как обычно. Важно: следите за тем, чтобы заказ был сделан в рамках одной браузерной сессии — если вы закроете вкладку, не закончив заказ, а потом вернётесь к нему позже — кэшбэк не сработает, вам нужно снова перейти в магазин с сайта кэшбэк-сервиса.
Оплатив заказ на сайте магазина, в личном кабинете LetyShops вы получите уведомление о том, что кэшбэк зафиксирован. Деньги можно будет забрать через некоторое время, какое именно — зависит от магазина, в котором вы сделали заказ (магазин подтверждает, что товар был оплачен и доставлен).
Когда кэшбэк зачислится, вы получите новое уведомление. Вывести деньги (минимальная сумма — 500 рублей) можно на карту или ваш кошелёк на Яндексе — кнопка «Вывести средства» в личном кабинете.
Сколько можно экономить с помощью кэшбэка
Всё зависит от того, сколько вы тратите в интернете, и какой процент от покупки готов вернуть вам конкретный интернет-магазин.
Например, смартфон в магазине AliExpress стоит 19 026,96 рублей. Если покупать его через кэшбэк-сервис, то можно сэкономить 5% от стоимости покупки — вам вернётся около 1000 рублей.
Максимальная ставка кэшбэка — 30%, но фактически возвращать можно даже больше, используя несколько лайфхаков:
- Делитесь с друзьями Нет, деньгами делиться не нужно, делитесь реферальными ссылками! Если друг по вашей ссылке зарегистрируется в LetyShops, вы будете получать 15% от каждого кэшбэка друга. Не беспокойтесь, кэшбэк друзей при этом не уменьшится :)
- Ловите выгоду на ходу Бывает, покупаешь второпях и про кэшбэк-сервис вспоминаешь, когда заказ уже в пути. Чтобы на ходу узнавать, есть ли в на товар, который вы смотрите, кэшбэк, ребята из LetyShops советуют установить расширение для браузера. Если вы на сайте, который платит — расширение автоматически подскажет: тут есть кэшбэк. Активировать кэшбэк, кстати, можно прямо из виджета (то есть специально заходить на LetyShops, искать магазин в каталоге, переходить на него ещё раз — в этом случае не придётся).
- Экономьте чаще Чем чаще вы пользуетесь сервисом, тем выше процент, который будет возвращаться за ваши покупки. Если вы накопите более 500 рублей, ставка кэшбэка, который вы будете получать за покупки, увеличится на 10%. Если 3 000 рублей, то будете получать уже на 20% больше денег. Когда вы сэкономите с помощью сервиса более 10 000 рублей, каждый ваш кэшбэк будет увеличиваться на 30%.