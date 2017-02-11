Кэшбэк: что это такое и как его получить

Исследователи утверждают, что нас с вами не так уж просто заставить купить что-то спонтанно. Покупая в интернете, многие наши знакомые используют целую систему для выгодных покупок: выбрать вещь, заглянуть на Яндекс.Маркет и выбрать магазин с самой выгодной ценой, найти промокод со скидкой, активировать кэшбэк — и только потом оплатить заказ!

И если про Яндекс.Маркет и купоны мы вам уже рассказывали, то с кэшбэк-сервисами ещё не всё понятно: как они работают, правда ли помогают экономить? Разобраться в этом посте помогают наши партнёры из LetyShops.

А что такое кэшбэк?

Кэшбэк — это часть стоимости покупки, которая вернётся на ваш счёт. Не баллы, не бонусы, а самые настоящие деньги, которые можно потратить, где хотите и как хотите.

Есть несколько способов получать кэшбэк. Некоторые банки возвращают процент от покупки за платежи своими картами у своих магазинов-партнёров. Минус в том, что обычно этих магазинов мало, получить кэшбэк можно не за всё, и сумма возврата минимальна.

Второй способ — более удобный: покупать через кэшбэк-сервис. Партнёрских магазинов, которые вернут вам часть потраченных денег, здесь гораздо больше (в LetyShops их почти тысяча), и при этом платить можно любым удобным способом: хоть из кошелька, хоть картой — всё равно получите кэшбэк. Сегодня речь пойдёт именно об этом способе — нашем любимом :)

Зачем магазины платят покупателям?

В стоимость любого товара, который вы покупаете, закладывается цена рекламы, продвижения сайта, привлечения клиентов и так далее. Благодаря кэшбэк-сервисам, магазины платят за тот же результат (покупку) не рекламным агентствам, а самому покупателю и кэшбэк-сервису, который его «привёл». Таким образом, кэшбэк выгоден для всех, кроме рекламных агентств :)

Как использовать кэшбэк-сервис LetyShops

Сразу после регистрации вы получаете Premium-аккаунт c кэшбэком +30% во всех магазинах в течение недели. Не теряйте время (и голову)!

Выберите в каталоге магазин, в котором хотите что-то купить. Самые интересные предложения — во вкладке «С повышенным кэшбэком».

Нажмите на кнопку «Перейти в магазин» и оформите заказ, как обычно. Важно: следите за тем, чтобы заказ был сделан в рамках одной браузерной сессии — если вы закроете вкладку, не закончив заказ, а потом вернётесь к нему позже — кэшбэк не сработает, вам нужно снова перейти в магазин с сайта кэшбэк-сервиса.

Оплатив заказ на сайте магазина, в личном кабинете LetyShops вы получите уведомление о том, что кэшбэк зафиксирован. Деньги можно будет забрать через некоторое время, какое именно — зависит от магазина, в котором вы сделали заказ (магазин подтверждает, что товар был оплачен и доставлен).

Когда кэшбэк зачислится, вы получите новое уведомление. Вывести деньги (минимальная сумма — 500 рублей) можно на карту или ваш кошелёк на Яндексе — кнопка «Вывести средства» в личном кабинете.

Сколько можно экономить с помощью кэшбэка

Всё зависит от того, сколько вы тратите в интернете, и какой процент от покупки готов вернуть вам конкретный интернет-магазин.

Например, смартфон в магазине AliExpress стоит 19 026,96 рублей. Если покупать его через кэшбэк-сервис, то можно сэкономить 5% от стоимости покупки — вам вернётся около 1000 рублей.

Максимальная ставка кэшбэка — 30%, но фактически возвращать можно даже больше, используя несколько лайфхаков: