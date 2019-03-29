5% кэшбэк в апреле

Переобуться в летнюю резину, прокачать мозги и убраться дома в апреле можно с кэшбэком. Яндекс.Деньги возвращают 5% за услуги станций техобслуживания, покупку шин, автозапчастей и автомобилей, а также за курсы, библиотеки, книги, уборку и химчистку.

В офлайне платите картой Яндекс.Денег с помощью функций бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay или мобильного приложения Яндекс.Денег для Android c NFC. В онлайне — картой или кошельком. Подходит и пластиковая, и виртуальная карта Яндекс.Денег. Свериться со списком сайтов можно вот тут.

5% за оплату и в интернете, и в офлайне вернётся в категориях:

Автомагазины, шины, запчасти, станции техобслуживания, автосалоны

Образовательные услуги

Книжные магазины

5% за покупки с картой в офлайне возвращаются в категориях:

Уборка

Химчистка

Кэшбэк начисляется по МСС. Это специальный код, который присваивается торговым точкам, принимающим оплату по картам. В коде зашифрован вид деятельности компании. В апреле вы получите кэшбэк за покупки в точках с МСС 5531, 5532, 5533, 5541 (только СТО), 5511, 7210, 8299, 5942.

Остальное тоже в силе:

• 5% кэшбэк за каждую 5-ю офлайн-покупку в других категориях.

• 1% за покупки в интернете, если платите кошельком, привязанной картой любого банка или картой Яндекс.Денег.

Только сейчас решили присоединиться? Жмите кнопку «Включить кэшбэк».