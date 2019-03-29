Блог Денег

Блог Денег

5% кэшбэк в апреле

Переобуться в летнюю резину, прокачать мозги и убраться дома в апреле можно с кэшбэком. Яндекс.Деньги возвращают 5% за услуги станций техобслуживания, покупку шин, автозапчастей и автомобилей, а также за курсы, библиотеки, книги, уборку и химчистку.

В офлайне платите картой Яндекс.Денег с помощью функций бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay или мобильного приложения Яндекс.Денег для Android  c NFC. В онлайне — картой или кошельком. Подходит и пластиковая, и виртуальная карта Яндекс.Денег. Свериться со списком сайтов можно вот тут.

5% за оплату и в интернете, и в офлайне вернётся в категориях:

  • Автомагазины, шины, запчасти, станции техобслуживания, автосалоны

  • Образовательные услуги

  • Книжные магазины

5% за покупки с картой в офлайне возвращаются в категориях:

  • Уборка
  • Химчистка

Кэшбэк начисляется по МСС. Это специальный код, который присваивается торговым точкам, принимающим оплату по картам. В коде зашифрован вид деятельности компании. В апреле вы получите кэшбэк за покупки в точках с МСС 5531, 5532, 5533, 5541 (только СТО), 5511, 7210, 8299, 5942.

Остальное тоже в силе:

•         5% кэшбэк за каждую 5-ю офлайн-покупку в других категориях.

•         1% за покупки в интернете, если платите кошельком, привязанной картой любого банка или картой Яндекс.Денег.

Только сейчас решили присоединиться? Жмите кнопку «Включить кэшбэк».

39 комментариев
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Алексей
5 апреля 2019, 14:57
Сделайте в офлайне 1 процент. И не парьте мозги. 
Павел
10 апреля 2019, 00:37
Алексей,
Точно! поддерживаю!
fwtome
11 апреля 2019, 16:15
Павел,
Не поддерживаю, но для не умеющих в арифметику, можно сделать включаяемую опцию. 
Алексей
5 апреля 2019, 14:58
А то запарился считать 5 ю покупку
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса7 апреля 2019, 12:38
Алексей,
при расчете пятой покупки можно просто не считать онлайн-платежи (за их дается 1%), покупки в категории месяца и платежи-исключения (в условиях п. 2.15 и 2.16).
Павел
6 апреля 2019, 19:43
Курсы на JavaRush считаются как Образовательные услуги?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса7 апреля 2019, 13:24
Павел,
если у вашего платежа будет МСС 8299, то кэшбэк вернется :)
nuv1q
2 мая 2019, 12:14
Павел,
какой мсс в итоге был?) прошла по категории Образование?
У них, вроде, там как "Сервис" идет

vladmaxx
8 апреля 2019, 10:35
"Чтобы получать 1% и 5%, нужно тратить хотя бы 1 000 ₽ в месяц"
Подскажите - а если я потратил онлайн 1000 рублей, и половину списал бонусами - это считается?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса8 апреля 2019, 12:10
vladmaxx,
если платеж не попадает под исключения, то зачтется вся сумма :) 
vladmaxx
9 апреля 2019, 08:06
Андрей Лазорев,
а как проверить попадает ли в исключения? В истории не пишутся MCC-коды. Например мой платеж 18.03.2019 в 09:39, Номер транзакции 2001662555619
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса9 апреля 2019, 14:04
vladmaxx,
МСС есть в деталях платежей с карты Яндекс.Денег, но его нет при оплате кошельком. Исключения для платежей с кошелька тоже есть, по ссылке из нашего прошлого сообщения их можно найти в п. 2.15.
vladmaxx
10 апреля 2019, 09:56
Андрей Лазорев,
вернемся к вопросу: попадает ли этот платеж в исключения или нет? Платеж в Ростелеком, 1% баллами с него возвращается...
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса10 апреля 2019, 21:44
vladmaxx,
а вы посмотрите по истории баллов, пришёл ли кэшбэк :)
purimerap12
8 апреля 2019, 23:04
Если кто-то пойдет отдавать свой пуховивик в химчистку "Диана", то каши не будет.
У неё МСС 7216. 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса9 апреля 2019, 13:43
purimerap12,
можно получить кэшбэк 5%, если это будет пятая покупка 👍🏻
gre4kina2012
9 апреля 2019, 10:57
Более того, если кто-то пойдет отдавать свой пуховивик в химчистку "Ландри", то каши не будет.
У неё МСС 7216.



Несмотря на то, что МСС 7216 это тоже код химчистки, получается реклама кешбэка работает, а по факту ничего. По-моему, не совсем честно.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса10 апреля 2019, 15:09
gre4kina2012,
подходящие MCC-коды для начисления кэшбэка можно тут посмотреть: https://money.yandex.ru/page?id=529934#bonus (раздел: Акция «Бонусные баллы за платежи и покупки») А ещё код можно заранее уточнить в поддержке сервиса.
Павел
10 апреля 2019, 00:35
ну и мухлевщики же эти Яндекс-мани! в блоге пишут категория месяца - автосалоны и станции техобслуживания, только вернулся из СТО, делал ТО-1, спецом оплатил ЯДом с надеждой на кешбек, и что же? Фигвам, смотрю историю - мсс 7538, конечно мимо кассы! А вот за заправку на АЗС Роснефьт начислили 5 % (мсс 5541) smile:wall:  хотя это не автосервис.  А про кешбек на бензозаправках в блоге ни слова!!!
Обновлено 10 апреля 2019, 00:39
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса10 апреля 2019, 15:07
Павел,
уже ответили вам на Банках, но на всякий случай продублируем:


Извините, что условия кэшбэка такие сложные. МСС-кода 7538 действительно нет в списке условий: https://money.yandex.ru/page?id=529934. Код устанавливает сервис, поэтому его можно уточнить в поддержке до платежа.
МСС-код 5541 (кроме АЗС) участвует. Про АЗС Роснефть проверим информацию. Отправьте номер вашего кошелька и детали платежа на bloghelp@yamoney.ru
ivanserduk
11 апреля 2019, 11:50
Просто интересно, а какой из перечисленных MCC кодов относится к "станциям техобслуживания", за которые вы обещаете кешбек?
ivanserduk
11 апреля 2019, 11:55
А вот тут после нескольких кликов на раскрываюеся условия мелким шрифтом можно узнать, что кешбек яндекс "даёт" за покупки по MCC 5541, но кроме АЗС:
https://money.yandex.ru/page?id=529934
5541 - это "Торговые точки, которые продают топливо для потребительского использования..." , т.е. это АЗС. Т.е. этот пункт программы лояльности правильно читать так: 
"кешбек будет начислен за покупки на АЗС, только если это не АЗС" ? :)

Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса11 апреля 2019, 17:19
ivanserduk,
АЗС не входили в категорию месяца. Автомобилисты могут получать повышенный мгновенный кэшбэк в автомагазинах, при покупке автошин, автозапчастей и аксессуаров, а также на станциях техобслуживания.
yurigz
11 апреля 2019, 18:20
Плачу за ЖКХ  на сайте ВЦКП, Санкт-Петербург,  с привязанной карты. 
27 февраля - 13000 руб., начислены 130 я-баллов.
 01 апреля - 11000 руб., баллы не начислены!
А почему? Изменились правила? Вроде, и за февраль и за апрель -  "1% за покупки в интернете, если платите кошельком, привязанной картой любого банка...".
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса12 апреля 2019, 18:28
yurigz,
для начисления баллов важно чтобы платеж привязанной картой проходил через кошелек. Чтобы все проверить составили заявку для профильных специалистов — 20977179. Вернемся к вам с ответом на электронную почту, которая привязана к кошельку.
Igor Zolotarev
14 апреля 2019, 06:35
Добрый день. 
Пожалуйста могли бы вы добавить в личном кабинете в истории операций пометки с номером напротив платежей. Будет очень удобно и народ будет знать когда у него 5-й платеж и кто-то может постарается набрать товара на большую сумму. Спасибо.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса14 апреля 2019, 16:38
Igor Zolotarev,
посчитать пятую покупку можно самостоятельно — легче это будет сделать, отсчитывая первую покупку от последней пятой, за которую пришел кэшбек.
Igor Zolotarev
15 апреля 2019, 07:54
Андрей Лазорев,
почему это легче, если у тебя сто платежей онлайн с использованием карты, то устанешь считать какой по счету платеж в офлайн. Сортировка в истории операций я так понимаю будет отображать все платежи с использованием карты и по-этому не понятно будет где офлайн а где онлайн. Или я что-то не понимаю? 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса15 апреля 2019, 09:15
Igor Zolotarev,
при подсчете, конечно, важно помнить, что интернет-платежи в счет пяти покупок не входят. Обычно платежи в интернете просто определить в истории, т.к. названия таких сервисов указаны c нац. доменом типа "сервис.ru".
Igor Zolotarev
15 апреля 2019, 10:06
Андрей Лазорев,
ну так это нужно опять же искать и определять, а так клиенту было бы известно точно какой по счету офлайн платеж он совершил. И вообще вы могли бы даже информировать клиентов о том что следующий его платеж будет пятым по счету и замотивировать его тем на то чтобы он потратил больше денег. Неужели трудно прикрутит простой счетчик к истории или сделать фильтр на офлайн и онлайн платежи по карте? Простите меня. Спасибо.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса15 апреля 2019, 12:09
Igor Zolotarev,
подумаем, что можно сделать!
Igor Zolotarev
16 апреля 2019, 06:51
Андрей Лазорев,
Спаси вас Христос. Простите меня. 
stasm1988
20 апреля 2019, 23:55
как пополнить кошелек без комиссии?

Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса21 апреля 2019, 15:35
stasm1988,
это можно сделать разными способами — например, в приложении при пополнении с банковской карты комиссии нет. О других способах мы рассказывали тут.
GDI Cooper
21 апреля 2019, 17:19
Каждый месяц не забывать искать "категорию месяца", потому что на странице яндекс-денег вы её не увидите! Разбираться что такое МСС, узнавать-уточнять перед оплатой (особенно если очередь за тобой десять человек, а ты только вспомнил я кэшбеке яндекс-денег) тот ли код указан у автосервиса, например. Отсчитывать покупки, каждую пятую. При этом не забывать о том, что интернет-платежи в счёт 5-ти покупок не будут входить. Что за бред, вы людей идиотами считаете??? Почему нельзя тогда сделать в истории покупок конкретику, какой по счёту платёж и сколько именно за тот или иной платёж начислено... поначалу был очень рад, но за пару месяцев в ЯД разочаровался, ухожу искать альтернативу...
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса22 апреля 2019, 16:36
GDI Cooper,
категорию месяца всегда можно посмотреть тут, а ещё рассказываем в соц.сетях. Чтобы уточнить МСС-код сервиса, достаточно позвонить в их поддержку. Какая по счёту операция можно спросить в нашей поддержке.
ave500
28 апреля 2019, 03:27
Получил письмо от ЯДенег "Вспомнить всё: ваши баллы и скидки за неделю", в конце письма тема "Как получить кэшбэк 5% в мае" и кнопка "Больше про кэшбэк в мае". По кнопке переход в ЯДеньги - https://money.yandex.ru/loyalty/?_openstat=mail%3Bloyalty%3Bdigest%3Bgardenbikebonus
Вопрос 1: - как попасть на страницу https://money.yandex.ru/loyalty/, не используя кнопку из почты? Где ссылка на нее внутри самих ЯДенег? Искал и не нашел... (
Вопрос 2: - и где там информация про кэшбэк в мае? Апрельский есть, майского нема... В заблуждение вводите.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса28 апреля 2019, 14:29
ave500,
чтобы перейти на эту страницу, нужно кликнуть по кнопке "Как получать баллы" под балансом баллов в разделе "Мои операции". Категорию мая скоро обязательно разместим на сайте.
Линар
сегодня, 01:39
Раньше кэшбек 5% за кажду пятую покупку был хороший. Все покупки я делал только через ЯД. А потом яндекс скатился, даже категории месяцев стали хуже. Я перешёл на карту другога банка, 3% дают за любые покупки, и рублями, а не баллами, и не округляют в меньшую сторону как яндекс. 