Самый новогодний кэшбэк — 5% за подарки, кафе и бары

Подарки, брызги шампанского и веселые вечеринки — с нашим декабрьским кэшбэком новогоднее настроение начинается прямо сейчас! Покупайте подарки с выгодой. В декабре Яндекс.Деньги возвращают 1% за все покупки в интернете и 5% за все покупки в офлайновых магазинах, когда платите картой Яндекс.Денег в специальной новогодней категории.

Что входит в категорию?

МСС: 5094, 5944, 5945, 5947, 5950, 5977, 5921, 5812, 5813, 5814

Часы и ювелирные изделия

Детские игрушки

Сувениры, подарки, открытки

Хрусталь и стекло

Косметика

Специализированные алкогольные магазины

Бары, рестораны, ночные клубы

Фастфуд

За что ещё можно получать кэшбэк

5% за каждую 5-ю офлайн-покупку в других категориях.

1% за покупки в интернете, если платите кошельком, привязанной картой любого банка или картой Яндекс.Денег.

Если ещё не получаете кэшбэк — включите его тут.