Самый новогодний кэшбэк — 5% за подарки, кафе и бары

Подарки, брызги шампанского и веселые вечеринки — с нашим декабрьским кэшбэком новогоднее настроение начинается прямо сейчас! Покупайте подарки с выгодой. В декабре Яндекс.Деньги возвращают 1% за все покупки в интернете и 5% за все покупки в офлайновых магазинах, когда платите картой Яндекс.Денег в специальной новогодней категории.
Что входит в категорию?
МСС: 5094, 5944, 5945, 5947, 5950, 5977, 5921, 5812, 5813, 5814
- Часы и ювелирные изделия
- Детские игрушки
- Сувениры, подарки, открытки
- Хрусталь и стекло
- Косметика
- Специализированные алкогольные магазины
- Бары, рестораны, ночные клубы
- Фастфуд
За что ещё можно получать кэшбэк
- 5% за каждую 5-ю офлайн-покупку в других категориях.
- 1% за покупки в интернете, если платите кошельком, привязанной картой любого банка или картой Яндекс.Денег.
Если ещё не получаете кэшбэк — включите его тут.