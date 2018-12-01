Блог Денег

Блог Денег

Самый новогодний кэшбэк — 5% за подарки, кафе и бары

Подарки, брызги шампанского и веселые вечеринки — с нашим декабрьским кэшбэком новогоднее настроение начинается прямо сейчас! Покупайте подарки с выгодой. В декабре Яндекс.Деньги возвращают 1% за все покупки в интернете и 5% за все покупки в офлайновых магазинах, когда платите картой Яндекс.Денег в специальной новогодней категории.

Что входит в категорию?

МСС: 5094, 5944, 5945, 5947, 5950, 5977, 5921, 5812, 5813, 5814

  • Часы и ювелирные изделия
  • Детские игрушки
  • Сувениры, подарки, открытки
  • Хрусталь и стекло
  • Косметика
  • Специализированные алкогольные магазины
  • Бары, рестораны, ночные клубы
  • Фастфуд

За что ещё можно получать кэшбэк

  • 5% за каждую 5-ю офлайн-покупку в других категориях.
  • 1% за покупки в интернете, если платите кошельком, привязанной картой любого банка или картой Яндекс.Денег.

Если ещё не получаете кэшбэк — включите его тут.

15 комментариев
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dimayurovru
5 декабря 2018, 16:53
Кошелек 410017241660121 используется в фишинговых рассылках, а вы и ухом не ведете. Присылают письмо от имени NIC.RU с угрозой отключить домен и ссылкой на оплату Яндекс-Деньгами с суммой 4720 руб. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 декабря 2018, 10:40
dimayurovru,
спасибо, меры приняли. Если у вас есть более подробная информация — пришлите ее нам, пожалуйста, через форму.
intaier
9 декабря 2018, 12:55
Почему информацию о кешбеке нужно откапывать ы Интернете поиском? Почему нет прямой информации о том, какая сейчас категория месяца, в УДОБНОМ доступе в кошельке, чтобы быстро о ней узнать? О том, что вы объявили кешбек на рестораны, я узнала совершенно случайно, а если бы заплатила другой картой вчера, то не узнала бы вообще, думая, что продолжается унылый кешбек на магазины одежды.
Сделайте уже возможность узнавать о категории кешбека ЛЕГКО прямо из интерфейса кошелька!
Инмар
10 декабря 2018, 14:01
intaier,
поддерживаю!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 декабря 2018, 16:47
intaier,
спасибо за обратную связь - учтем ваше пожелание! Информацию можно найти на промо-странице, а также в условиях.
zuev.ap
18 декабря 2018, 19:05
Смысл в кэшбэке, если его потратить особо некуда?
Фантики, не более
dj-yellow
18 декабря 2018, 19:09
zuev.ap,
Вчера все спустил на алике, просто во время заказа выбирать оплату надо не картой а другое, там выбрать яндекс деньги. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 декабря 2018, 14:32
zuev.ap,
а как же этот список? :)
ip7z
сегодня, 13:07
zuev.ap,
Я потратил его на сайте Озон. До 50% можно расплатиться. Но согласен, МУТОРНЫЕ ФАНТИКИ это, хотя пользоваться можно. Но ещё муторнее их 5% за 5 покупку, Яндекс, "браво" вам за новые правила их получения!
ilfatm1
23 декабря 2018, 11:30
 Информация о интернет магазинах,принимающих баллы неактуальна.Emex не принимает яндекс баллы.
M9159817111
23 декабря 2018, 15:50
У меня уже есть яндекс карта,мне для кэша другую заказывать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 декабря 2018, 14:46
M9159817111,
нет, достаточно принять участие в разделе баллов (если кнопки "Я хочу начать" нет, значит вы уже участвуете) и совершать покупки :)
LittleFox
30 декабря 2018, 08:04
Покупала подарки детям в Дочки-сыночки, а кэшбэк не начислен за эту покупку, хотя она попадает в категорию месяца Детские товары ((
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 декабря 2018, 11:25
LittleFox,
то есть у вашей покупки МСС 5945, но баллы не пришли, мы правильно понимаем? Проверить код можно нажав на платеж в истории, если вдруг он подходит и баллы действительно не пришли — напишите нам об этом через форму, пожалуйста.
Валерий Бондаренко
28 февраля, 22:53
егвешыеш556