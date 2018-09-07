Баллы Яндекс.Денег: ответы на вопросы

Что такое кэшбэк баллами?

Баллы — наша благодарность за то, что вы платите Яндекс.Деньгами. Их можно тратить там, где принимают Яндекс.Деньги: 1 балл = 1 рубль.

Кто получает кэшбэк?

Любой, кто платит через Яндекс.Деньги. Чтобы вам начислялся кэшбэк, нужно один раз нажать на кнопку «Я хочу начать» в разделе с баллами на сайте Яндекс.Денег.

Я не вижу кнопку!

Значит, вы нажали её раньше, чтобы получать баллы за выполнение заданий в кошельке. Например, заказали карту или пригласили друга. И автоматически участвуете в программе кэшбэка.

У меня нет карты Яндекс.Денег, я получу кэшбэк?

Да. Кэшбэк начисляется за любые покупки через Яндекс.Деньги: оплаченные кошельком, привязанной банковской картой или Я.Кардом — пластиковой и виртуальной картой Яндекс.Денег.

Я получу кэшбэк за покупки с Apple Pay (Google Pay, Samsung Pay)?

Да, если используете для этого карту Яндекс.Денег.

За какие платежи начисляется кэшбэк?

За покупки в интернете (кроме исключений) — 1%.

За покупки в категории месяца — 5%. Категория сентября — продуктовые супермаркеты (MCC 5411).

За каждую пятую покупку в офлайне (кроме категории месяца и исключений) — 5%.

Что за исключения?

Кэшбэк не начисляется за:

Пополнение мобильного на сайте оператора, оплата местной и дальней связи.

Платежи в салонах связи, покупка телефонов и телекоммуникационного оборудования.

Все виды денежных переводов, в том числе — пополнение электронного счёта или кошелька, перевод в счёт покупки, перевод на счёт в Mastercard, транзакция по финансированию POI.

Покупку валюты, дорожных чеков и денежные переводы в нефинансовых организациях.

Казино, лотереи, любые транзакции по азартным играм, ломбарды.

Банковские сейфы, ячейки, хранилища, ломбарды.

Платежи за коммунальные услуги: электричество, газ, воду.

Снятие наличных в банкоматах и кассах банков.

Операции у форекс-брокеров.

Платежи в рекламных агентствах.

Платежи на почте.

Оплату штрафов, госпошлин, налогов и платежи в государственных службах.

Платежи в специфических магазинах и сервисах, у которых нет специального кода.

Платежи в категориях MCC: 4812, 4814, 4829, 4900, 5933, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7399, 7995, 8999, 9222, 9311, 9399, 9402.

То есть за оплату мобильного кэшбэка не будет?

Не будет.

Где посмотреть, сколько у меня баллов?

Пока только на сайте Яндекс.Денег:

1. Кликните на баланс кошелька.

2. В выпадающем меню вы увидите баланс баллов.

3. Если нажать на баланс — вы попадёте в раздел баллов, там можно посмотреть историю начислений.

У баллов есть срок годности?

Баллы сгорают через два года, если вы не проявляете активность: не зарабатываете и не тратите их.

Где потратить баллы?

В интернете. Баллами можно рассчитываться на сайте Яндекс.Денег: платить за интернет, квартиру, оплачивать налоги и штрафы, пополнять баланс в играх. И на тысячах других сайтов, например: iHerb, Ozon, M.Видео, Wildberries, Wargaming, Аэрофлот, VK, ЛитРес, Лабиринт, iTunes, JOOM, Тройка, Skyeng.

Просто выбирайте для оплаты Яндекс.Деньги, если магазин поддерживает эту возможность — сервис предложит списать баллы.

Есть ли кэшбэк за покупки на AliExpress?

Сейчас мы не начисляем баллы за покупки на AliExpress, но вы можете получить повышенный кэшбэк нашего партнёра, если активируете специальный бонус в кошельке.

Где почитать все правила?

На сайте Яндекс.Денег: вот тут.