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Баллы Яндекс.Денег: ответы на вопросы

Что такое кэшбэк баллами

Баллы — наша благодарность за то, что вы платите Яндекс.Деньгами. Их можно тратить там, где принимают Яндекс.Деньги: 1 балл = 1 рубль.

Кто получает кэшбэк? 

Любой, кто платит через Яндекс.Деньги. Чтобы вам начислялся кэшбэк, нужно один раз нажать на кнопку «Я хочу начать» в разделе с баллами на сайте Яндекс.Денег. 

Я не вижу кнопку!

Значит, вы нажали её раньше, чтобы получать баллы за выполнение заданий в кошельке. Например, заказали карту или пригласили друга. И автоматически участвуете в программе кэшбэка. 

У меня нет карты Яндекс.Денег, я получу кэшбэк?

Да. Кэшбэк начисляется за любые покупки через Яндекс.Деньги: оплаченные кошельком, привязанной банковской картой или Я.Кардом — пластиковой и виртуальной картой Яндекс.Денег. 

Я получу кэшбэк за покупки с Apple Pay (Google Pay, Samsung Pay)?

Да, если используете для этого карту Яндекс.Денег. 

За какие платежи начисляется кэшбэк?

За покупки в интернете (кроме исключений) — 1%. 

За покупки в категории месяца — 5%. Категория сентября — продуктовые супермаркеты (MCC 5411). 

За каждую пятую покупку в офлайне (кроме категории месяца и исключений) — 5%.

Что за исключения?

Кэшбэк не начисляется за:

  • Пополнение мобильного на сайте оператора, оплата местной и дальней связи.
  • Платежи в салонах связи, покупка телефонов и телекоммуникационного оборудования.
  • Все виды денежных переводов, в том числе — пополнение электронного счёта или кошелька, перевод в счёт покупки, перевод на счёт в Mastercard, транзакция по финансированию POI.
  • Покупку валюты, дорожных чеков и денежные переводы в нефинансовых организациях.
  • Казино, лотереи, любые транзакции по азартным играм, ломбарды.
  • Банковские сейфы, ячейки, хранилища, ломбарды.
  • Платежи за коммунальные услуги: электричество, газ, воду.
  • Снятие наличных в банкоматах и кассах банков.
  • Операции у форекс-брокеров.
  • Платежи в рекламных агентствах.
  • Платежи на почте.
  • Оплату штрафов, госпошлин, налогов и платежи в государственных службах.
  • Платежи в специфических магазинах и сервисах, у которых нет специального кода.
  • Платежи в категориях MCC: 4812, 4814, 4829, 4900, 5933, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7399, 7995, 8999, 9222, 9311, 9399, 9402.

То есть за оплату мобильного кэшбэка не будет?

Не будет.

Где посмотреть, сколько у меня баллов?

Пока только на сайте Яндекс.Денег:

 1. Кликните на баланс кошелька. 

 2. В выпадающем меню вы увидите баланс баллов. 

 3. Если нажать на баланс — вы попадёте в раздел баллов, там можно посмотреть историю начислений.

У баллов есть срок годности?

Баллы сгорают через два года, если вы не проявляете активность: не зарабатываете и не тратите их.

Где потратить баллы?

В интернете. Баллами можно рассчитываться на сайте Яндекс.Денег: платить за интернет, квартиру, оплачивать налоги и штрафы, пополнять баланс в играх. И на тысячах других сайтов, например: iHerb, Ozon, M.Видео, Wildberries, Wargaming, Аэрофлот, VK, ЛитРес, Лабиринт, iTunes, JOOM, Тройка, Skyeng. 

Просто выбирайте для оплаты Яндекс.Деньги, если магазин поддерживает эту возможность — сервис предложит списать баллы. 

Есть ли кэшбэк за покупки на AliExpress?

Сейчас мы не начисляем баллы за покупки на AliExpress, но вы можете получить повышенный кэшбэк нашего партнёра, если активируете специальный бонус в кошельке.

Где почитать все правила?

На сайте Яндекс.Денег: вот тут.

294 комментария
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Иван Иваничев
7 сентября 2018, 20:42
Класс! Теперь действительно все понятно.  Правда, почему-то не написали, что кэшбэк 5 %  – при условии, что покупок на 1000+ р.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 сентября 2018, 17:02
Иван Иваничев,
Всё так, чтобы получать такие проценты, в месяц нужно тратить больше 1 000 рублей. Если потратите меньше, вам будет возвращаться 0,5% от каждого платежа с октября. Это условие описано в Помощи: https://yandex.ru/support/money/payments/with-points.html
beezoomie
8 сентября 2018, 06:11
Оплачивал интернет на сайте домру мсс 4816 ( нету в искл) почему кб не дали ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 сентября 2018, 16:52
beezoomie,
Давайте детальнее посмотрим, почему кэшбэк не был зачислен. Напишите в поддержку подробности оплаты - https://yandex.ru/support/money/issue/other.html - всё проверим и ответим на почту.
akamac
15 ноября 2018, 20:49
YaMoneyHelp,
 Аналогично. Оплата хостинга на сайте reg.ru (MCC 4816) - нет кб. Кейс #20531045
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 ноября 2018, 11:48
akamac,
уже занимаемся вашим вопросом. Как только все проверим - напишем на вашу почту.
Тарон Ниазян
8 сентября 2018, 13:13
Время 
iunidentified1
8 сентября 2018, 19:26
Оплата в Яндекс.Заправке проходит как интернет платёж или обычная офлайн покупка?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 сентября 2018, 18:05
iunidentified1,
Уточнили информацию. Такая оплата пройдёт как онлайн покупка. Если оплачивать с кошелька вернётся 1%.
klabukov.alex
18 сентября 2018, 12:37
YaMoneyHelp,
 по факту платеж на заправке не как не проходит: не под 5 % (у меня он был пятым), не под 1 %.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 сентября 2018, 18:39
klabukov.alex,
кэшбэк 1% будет, если платить именно через приложение Яндекс.Заправки и в процессе платежа привязать к нему карту. Если платить нашей картой, просто прикладывая ее к терминалу, то пятый платеж считается отдельно от платежей в категории месяца.


Видим, что служба поддержки рассказала подробности в письме. Будем рады подсказать, если возникнут дополнительные вопросы. 
yandel
14 сентября 2018, 19:48
совершено около 20 платежей (не считая продуктовых супермаркетов), а кэшбэк за каждый 5й платеж начислен только один раз за самый маленький платеж. 
как так?? 
Обновлено 14 сентября 2018, 19:50
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 сентября 2018, 18:21
yandel,
напишите нам об этом через форму с примерами платежей, пожалуйста - посмотрим в чем дело и поможем разобраться.
anatoly@kuzmichov.ru
16 сентября 2018, 03:38
хотя бы мегафон можно пополнить баллами? или мтс? или на крайняк  теле2 можно пополнить используя баллы?
так всё запутано, пахнет спасибом от сбербанка...
У Тинькова попроще, просто рубли на счёт. И не нужно гемороится как полезно потратить кэшбэк!
Обновлено 16 сентября 2018, 03:43
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 сентября 2018, 13:49
anatoly@kuzmichov.ru,
пополнить баланс мобильного баллами не получится, но вы можете выбрать один из тысячи магазинов и купить что-то приятное :) 
anatoly@kuzmichov.ru
16 сентября 2018, 14:34
YaMoneyHelp,
дайте пожалуйста полный список этих тысяч магазинов
viknemtsova
28 сентября 2018, 09:24
YaMoneyHelp,
Доброе утро! Как мне вернуть деньги от мошенников, которые вчера переводились через вашу службу списания?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 сентября 2018, 11:31
viknemtsova,
пришлите нам все детали через форму, пожалуйста - примем меры.
Илья
11 октября 2018, 18:26
YaMoneyHelp,
поддерживаю, вывесите на главной все условия и список "тысяч магазинов", где можно потратить кешбек
pankin.m.n
30 ноября 2018, 19:54
Илья,
 не выведут. Это же разводилово. Они как под сбер легли, сразу приняли эстафетную палочку оболванивания людей. Я вот не парюсь - мне изначально это было понятно)) ха.. баллы))
Алексей
23 мая, 00:15
YaMoneyHelp,
 А пополнить транспортные карты (тройку или стрелку) баллами можно?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 мая, 19:59
Алексей,
да, можно. На странице платежа будет специальная отметка об этом. Подробнее рассказываем в Помощи.
DIMOKSHACK
27 июля, 10:45
YaMoneyHelp,
А можно в супермакете потратить?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 июля, 11:22
DIMOKSHACK,
баллы можно потратить только онлайн при оплате с кошелька. На нашем сайте мы оставили баннеры, если есть такая возможность. А ещё можно тут потратить :)
anatoly@kuzmichov.ru
16 сентября 2018, 03:46
где тут КешБек то?! назвали бы честно БаллБеком! или БааллБеком ;)
Обновлено 16 сентября 2018, 03:47
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 сентября 2018, 13:51
anatoly@kuzmichov.ru,
кэшбэк есть ещё и вот такой: https://money.yandex.ru/promo/category/cashback 
anatoly@kuzmichov.ru
16 сентября 2018, 04:23
и за ЖКХ комиссия 30р!.. ну точно сбер в шкуре яндекса... Яндекс, как не стыдно?!
Обновлено 16 сентября 2018, 04:24
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 сентября 2018, 15:11
anatoly@kuzmichov.ru,
по таким платежам можно расплачиваться баллами, комиссию не заметите и еще сэкономите ;)
Роман
19 сентября 2018, 23:37
OZON последнее время выдает MCC 5411. Будут ли за него 5% бонусов?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 сентября 2018, 15:08
Роман,
МСС 5411 в сентябре входит в категорию месяца (супермаркеты), по платежам именно с этим МСС-кодом кэшбэк бонусами будет за каждую покупку.
Роман
20 сентября 2018, 15:16
YaMoneyHelp,
то есть не важно в интернете или через POS-терминал?

Или оно по этим кодам как раз определяет через интернет платеж или нет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 сентября 2018, 17:16
Роман,
если будете оплачивать на сайте, вернётся 1% с покупки (так как платёж онлайн), а если к вам приедет курьер с терминалом, то 5% :)
Владимир
21 сентября 2018, 11:36
Получил письмо от Яндекса,что я получу 20% от первой покупки,сделанной до 30 сентября.Оплатил покупку с кошелька,а баллов не получил...???

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 сентября 2018, 14:07
Владимир,
пожалуйста, пришлите нам детали вашего платежа через форму - посмотрим в чем дело.
osm4n
27 сентября 2018, 13:24
где посмотреть категории месяца?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 сентября 2018, 17:52
osm4n,
в сентябре это супермаркеты, а в октябре - кафе и рестораны :)
osm4n
27 сентября 2018, 18:02
YaMoneyHelp,
благодарю, а где это можно посмотреть в самом сервисе или приложении? или каждый месяц тут спрашивать у вас?)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 сентября 2018, 10:59
osm4n,
да, категорию месяца и ее MCC-код можно посмотреть в условиях начисления.
osm4n
28 сентября 2018, 16:10
YaMoneyHelp,
,благодарю
AL20101
29 сентября 2018, 08:03
Вы так юлите при вопросе о полным перечни ну или списки магазинов где принимают эти самые баллы ((
Поэтому предоставте этот список, ну или создайте полноценную страницу с ответом на этот простой вопрос! Та, что есть сейчас, не намного информативней, чем надпись на заборе.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 сентября 2018, 10:27
AL20101,
магазинов правда много. Тратить баллы получится при оплате кошельком - в форме оплаты будет специальный баннер, а также выбор оплаты баллами. Пример баннера можно посмотреть тут.
Светлана Томилова
30 сентября 2018, 19:12
YaMoneyHelp,
Почему нельзя потратить баллы при оплате покупки из кошелька на алиэкспресс? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 октября 2018, 16:52
Светлана Томилова,
платежи в агрегаторы товаров и услуг в исключениях. Полные правила по кэшбэку баллами можно посмотреть тут: https://money.yandex.ru/page?id=529895 (пункт 2.15)
DjDSoft
1 октября 2018, 13:25
Яндекс, почему так поздно рассылка прошла о кэшбеке в супермаркетах, только несколько дней назад, если кэшбек начисляется аж с августа ? Успел всего один день воспользоваться.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 октября 2018, 20:18
DjDSoft,
не хотели быть навязчивыми. Про начало акции рассказывали и в блоге, и во всех соцсетях. В октябре категория месяца — кафе и рестораны, надеемся, что вы оцените.
d.baimaev
1 октября 2018, 15:08
Возможно ли выпустить две карты ,привязанные к одному счету?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 октября 2018, 20:23
d.baimaev,
да, теперь это доступно прямо в кошельке: https://money.yandex.ru/cards
Кстати, у наших карт появился новый дизайн :)
Обновлено 1 октября 2018, 20:24
ilfatm1
2 октября 2018, 19:17
 Добрый вечер . Сегодня  совершил 5 покупок картой Яндекс ,кешбек не начислен вообще. В прошлом месяце потратил более  1000 р. В этом также  более 1000 р. И верно ли,что для получения кешбека 5%с 5 покупки нужно ,чтобы все 5  покупок совершались в одном магазине. Именно так мне сказали по тел.88002506699.
Обновлено 2 октября 2018, 17:40
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 октября 2018, 19:59
ilfatm1,
добрый вечер! Если платежи нашей картой проходят в физических магазинах, то для пятого платежа важно только чтобы он не попадал под исключения: https://money.yandex.ru/page?id=529895 (пункт 2.16).
Подскажите, пожалуйста, номер, с которого вы звонили — проверим консультацию.


Для того чтобы проверить ситуацию с начислением баллов по платежам,  о которых вы говорите, составили заявку для профильных специалистов. Удобно будет получить ответ на почтовый логин на Яндексе, с которого вы пишете?
ilfatm1
3 октября 2018, 08:14
YaMoneyHelp,
Номер с которого совершен звонок -89044882858.Время совершения звонка 17-23(мск). На логин ilfatm 1@yandex.ru   ответ получить удобно.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 октября 2018, 16:36
ilfatm1,
видим, что коллеги в переписке прояснили ситуацию. Приносим извинения за неточность в консультации по телефону.


При начислении кэшбэка баллы округляются до целого числа, в меньшую сторону.
Обновлено 3 октября 2018, 17:04
Роман
8 октября 2018, 21:24
Если допустим 5й платеж меньше 20р, то он пропускается и отсчет по новой идет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 октября 2018, 14:21
Роман,
всё правильно. Счётчик после такого платежа начинается сначала.
kalinin7924
9 октября 2018, 14:03
Могу ли я потратить баллы в приложениях Яндекс?хотелось бы проехать в такси потратив баллы.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 октября 2018, 14:19
kalinin7924,
баллы можно потратить только там, где доступна оплата кошельком. В Яндекс.Такси оплатить можно только с карты, поэтому использовать баллы не получится :(
Hacker
24 мая, 04:51
YaMoneyHelp,
Таки поправьте эту ситуацию
Господин
10 октября 2018, 08:06
Почему нельзя потратить баллы за Яндекс Директ и прочие сервисы в Яндексе??! а так потратить баллы особо то и некуда...расширьте границы и будет проще и понятнее.
Илья
11 октября 2018, 18:24
Очень-очень надо работать над информативностью и удобством сайта! Кошмар какой: заходишь и непонятно где искать все тарифы, где информация по кешбек и куда его тратить -информация тезисно, вроде "Подключайся, получай". Приходится просто гуглить типа "где потратить кешбек я.денег" и только тогда что-то найти удается. Или надо кучу страниц просмотреть разных. Никогда раньше не встречал сайтов банков или других финансовых контор более непонятных и неудобных.


Прикрепил к я.деньгам карту, заплатил с нее - кешбека нет, посмотрел - он прошел по другой мсс категории, хотя если платить на сайте провайдера просто с карты, то кешбек есть, т.к. категория мсс другая. Тарифы на карту я.денег в разы хуже многих карт, смысла вообще не вижу в этом кешбеке, разве что тебе перечисляют на нее...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 октября 2018, 15:08
Илья,
информация о баллах есть в помощи, ее также можно найти в самом разделе баллов - ваше замечание учтем и передадим коллегам! 


Расскажите о вашем платеже, пожалуйста, нам на bloghelp@yamoney.ru - мы посмотрим в чем дело. Наша карта выпускается за пару кликов на сайте, ее можно пополнять без комиссии, а таже снимать до 10000 рублей в месяц без нее, если пройти идентификацию.
plivn
12 октября 2018, 09:57
можно ли балами расплачиваться в яндекс такси?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 октября 2018, 15:10
plivn,
баллами получится оплатить покупки из кошелька - в таких магазинах будет специальный баннер, пример можно найти тут.
Hacker
24 мая, 04:55
YaMoneyHelp,
Ребят это сильно настораживает - не принимать баллы на собственные сервисы?) Большинство других бесполезны. Единственное спасибо за возможность оплаты баллами интернета и некоторых услуг хостинг-провайдеров. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 мая, 14:20
Hacker,
баллами можно заплатить на тысячах сайтов, где к оплате принимают Яндекс.Деньги, список основных мы собрали тут. Еще баллы подойдут, например, для покупки кода Яндекс.Музыки в кошельке.
Nalnag
12 октября 2018, 13:09
Сегодня заплатил по мсс 5812 - рестораны и пр. Баллов нет. Квест какой-то. Какие мсс участвуют в акции за октябрь? Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 октября 2018, 15:23
Nalnag,
напишите нам об этом через форму, пожалуйста - посмотрим в чем дело. 
sergey.zhemerikin
21 октября 2018, 13:41
Если в оффлайне совершить 4 покупки с Яндекс картой, суммы всех 4 операций будут менее 100руб (кэшбэк соответственно не начисляется), а 5й платеж идет на сумму больше 100руб. Будет ли такой платеж попадать под 5%й кэшбэк? 

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 октября 2018, 17:23
sergey.zhemerikin,
в оффлайне кэшбэк за платежи картой 5% за пятую покупку и 5% за платежи в категории месяца. Поэтому получается, что минимальная сумма покупки для получения баллов — 20 руб. (5% от 20 это 1). 


При подсчете кэшбэка за пятую покупку сумма предыдущих 4 платежей не важна. Вы можете совершить 4 покупки по 10 руб., потом купить что-то за 1000 руб. и получить 50 баллов. 
work-box2
25 октября 2018, 12:13
Здравствуйте!
Пытаюсь оплатить налоги баллами, как обещано. На сайте Яндекс денег налоги по "Индексу из квитанции" находятся. Заполняю ФИО, а потом нет возможности выбрать оплату баллами - только из кошелька или с привязанной карты.
Как оплатить налоги баллами?
Обновлено 25 октября 2018, 12:15
work-box2
25 октября 2018, 12:20
work-box2,
А в приложении вообще налогов не нашёл.
Как оплатить налоги баллами?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 октября 2018, 13:11
work-box2,
оплатить налоги пока можно только на сайте. Попробуйте оплатить вот здесь. Если что-то пойдет не так, пришлите, пожалуйста, скриншоты нам в поддержку - все проверим.
Обновлено 25 октября 2018, 13:14
geirby1010
25 октября 2018, 22:47
Очень непонятно как будет рассчитываться пятая покупка. С чего начинается отсчет? с 00.00 ежедневно? Или как например я последний раз платил картой неделю назад, и я не помню какая это была покупка по счету. Категории месяца не учитываются в расчете 5-го платежа? Если честно очень плохое описание, одна только реклама и все.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 октября 2018, 10:49
geirby1010,
5% дается за каждую пятую операцию в оффлайн-магазинах в обычные категории (при этом операции по категории месяца не учитываются, также как и операции в интернете). Пятую покупку вы можете сделать когда угодно - счетчик не ограничивается одним днем (она может быть сделана и завтра, и через неделю). Посчитать количество платежей не в категории месяца можно в Истории операций, пока отдельного счетчика для этого нет.
elenka161
20 января, 14:04
YaMoneyHelp,
Хотя бы цветом выделяли пятую. Было бы удобно самим считать) 
Обновлено 20 января, 14:08
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 января, 14:24
elenka161,
спасибо за фидбэк! 
Обновлено 20 января, 14:24
v975328
27 октября 2018, 00:24
Здравствуйте! Какая категория месяца будет в ноябре?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 ноября 2018, 16:27
v975328,
здравствуйте! Извините, что не сразу ответили. В ноябре это одежда и обувь. МСС коды: 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655 , 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699
Обновлено 1 ноября 2018, 16:27
Кирилл Тарасов
27 октября 2018, 14:36
Какие баллы по виртуальной  карте? на сайте написано платите в кафе и в других точках. Что это за другие точки? купить смартфон с кешбеком 5% это другая точка? Или по виртуальной только 5% за кафе и все?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 ноября 2018, 16:42
Кирилл Тарасов,
кэшбэк по виртуальной карте: 5% за платежи в категории месяца, в ноябре — это одежда и обувь и 5% за пятый платеж.


При покупке смартфона важно, какой МСС код будет присвоен операции, потому что по правилам есть исключения (пункт 2.16). МСС код можно уточнить в службе поддержки магазина.
geirby1010
27 октября 2018, 15:50
У меня карта года два или три, мне что за два года считать покупки какая была 5-я а какая не пятая? Я откуда могу узнать  в какие месяцы у вас какие именно категории месяца? Мне что сотни операций рассчитывать? Вы понимаете что такие правила это просто бред. Я так и не получил ответа на мой простой вопрос. Как мне можно узнать какая по счету будет предстоящая покупка?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 ноября 2018, 16:47
geirby1010,
счетчик покупок начинает работать с момента участия в акции. За покупками можно следить в истории операций по кошельку. Если есть сомнения, служба поддержки может подсказать: по телефону, в чате мобильного приложения, по почте.
ratnikov-in
28 октября 2018, 12:09
К сожалению, в том же JOOM нелюзя оплатить баллами.
v975328
28 октября 2018, 20:30
ratnikov-in,
Вчера на баллы в DNS Technopoint купил мышь.
v975328
28 октября 2018, 20:33
ratnikov-in,
Насчёт Joom не знаю. Использовать баллы можно на всех сайтах, где можно платить Яндекс.Деньгами. При этом нужно поставить галочку "использовать баллы".
Обновлено 28 октября 2018, 20:33
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 ноября 2018, 17:01
ratnikov-in,
пришлите, пожалуйста, нам в поддержку скриншот попытки платежа — посмотрим в чем дело.
ilfatm1
31 октября 2018, 20:52
Отправил ссылку на кошелёк другу,друг заказал,получил и активировал карту Яндекс. Мне баллы так и не пришли.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 ноября 2018, 17:04
ilfatm1,
служба поддержки поможет разобраться, напишите, пожалуйста.
Razilushka17
31 октября 2018, 22:06
Планируется покупка машины ,если это будет 5 покупка то будет ли 5% кешбек ?и сколько максимальная сумма кешбека?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 ноября 2018, 17:07
Razilushka17,
поздравляем! :)
Максимальная сумма кэшбэка — 2000 баллов в месяц, важно чтобы МСС код платежа не попадал под исключения (пункт 2.16).
CORNholyo
1 ноября 2018, 14:22
Какая категоря кб в Ноябре?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 ноября 2018, 17:08
CORNholyo,
одежда и обувь :)
МСС коды: 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655 , 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699.
centrperm5707
1 ноября 2018, 16:56
А можно ли оплатить баллами на заправке Лукойл? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 ноября 2018, 17:10
centrperm5707,
баллами можно оплатить только покупки в интернете. При платеже будет специальный символ.
super.mzr
2 ноября 2018, 06:59
За телефон нельзя (Теле2) оплатить?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 ноября 2018, 09:42
super.mzr,
платежи за телефон в исключениях - баллами оплатить связь не получится.
Polzovatl
8 ноября 2018, 19:07
Полностью присоединяюсь к вопросу work-box2
"Здравствуйте!

Пытаюсь оплатить налоги баллами, как обещано. На сайте Яндекс денег налоги по "Индексу из квитанции" находятся. Заполняю ФИО, а потом нет возможности выбрать оплату баллами - только из кошелька или с привязанной карты.
Как оплатить налоги баллами?"
Пытаюсь использовать баллы для оплаты налога на имущество физических лиц и результат тот же самый.
Вот индекс документа: 18203810186004263287. Пройдите ссылке, которую вы дали work-box2 и попробуйте использовать баллы для оплаты данной квитанции.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 ноября 2018, 17:49
Polzovatl,
пожалуйста, пришлите скриншоты нам через форму - посмотрим в чем дело.
mark2200
9 ноября 2018, 00:53
Яндекс баллы, это что-то) Мой вопрос уже третий по теме, как потратить ваши баллы хоть куда-то (если ты не в Питере или Москве), хотя бы за ЖКХ (при выборе своего населенного пункта показываются какие-то левые организации ЖКХ).  При сканировании кода или выборе организации по ИНН - предлагает только оплатить с кошелька наличными, баллы списать не предлагает. И список ваших магазинов из ссылок состоит из re:store, берриес и ивроше?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 ноября 2018, 18:02
mark2200,
есть список магазинов, где можно потратить баллы, также хотим обратить внимание, что если платеж попадает в исключения, то баллы зачисляться не будут. При сканировании QR кода открывается форма для пере на реквизиты - это включено в исключения.
Максим
12 ноября 2018, 12:39
Баллы можно тратить только в магазинах из этого списка ? Если да, то это хрень полная.
https://yadi.sk/i/QLbkIfXF3REPUw
Нужно было сделать по другому, при расчёте кашельком в ЛЮБОМ интерент-магазине, ставишь просто галочку на странице яндекс денег, потратить балы. и всё. И тогда если вещь в магазине стоит к примеру 500 руб с кошелька списываешь 400 а недостающие 100 тратишь с баллов. 
Обновлено 12 ноября 2018, 12:41
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 ноября 2018, 17:25
Максим,
магазинов правда много - при оплате в них в форме будет специальный баннер. Есть список магазинов побольше :)
Максим
13 ноября 2018, 12:47
YaMoneyHelp,
Спасибо Яндекс,  всё работает, баллы потратил :)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 ноября 2018, 17:50
Максим,
ура! :)
A.V.Levchenko05
12 ноября 2018, 13:36
Яндекс, объясните ) 
Баллами можно расчитываться  в   Рив ГОШ, Ив Рошер, это только  в интернет магазине или в обычном тоже можно? 
В интернет магазине не вижу пункт рассчитаться баллами- где он находится? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 ноября 2018, 17:26
A.V.Levchenko05,
если в магазине при оплате есть специальный баннер, то вы сможете там платить баллами. Примеры таких магазинов мы собрали тут.
mark2200
12 ноября 2018, 16:40

Спасибо, список увидел раньше, через поиск... по ссылке на странице с баллами - только указанные мной организации, просьба - постарайтесь улучшить навигацию и тестите удобство, ибо хромает местами
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 ноября 2018, 17:27
mark2200,
учтем ваше пожелание - спасибо!
Комментарий удалён
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 ноября 2018, 11:51
andrew.ne4aev2013,
о сроках не подскажем - хотим, чтобы это длилось как можно дольше :)
Комментарий удалён
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 ноября 2018, 13:46
andrew.ne4aev2013,
платить в реальных магазинах можно и виртуальной картой (привязав ее к Samsung Pay или Apple Pay), но если у вас есть наша пластиковая карта с именем, а счет - Идентифицирован, то сможете снимать наличные до 10000 рублей в месяц без комиссии 😊
Обновлено 17 ноября 2018, 13:46
Юля Юлия
17 ноября 2018, 19:04
Здравствуйте! А за покупку цифрового фотоаппарата, если это будет 5й платёж, начислятся баллы 5%?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 ноября 2018, 14:23
Юля Юлия,
если МСС-код не попадает под исключения, то должны :)
stojkina.dunja
22 ноября 2018, 17:36
А у меня перестали начислять баллы за покупки офлайн. Почему? Оплачивая картой яндекса во всех магазинах  и аптеках рядом с домом, раньше начисляли, а теперь нет...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 ноября 2018, 18:23
stojkina.dunja,
пожалуйста, посмотрите, а на странице баллов зачисления за пятую покупку тоже не отображаются? Напомним - не учитываются при расчете онлайн платежи, покупки офлайн в категории месяца и исключения.
fr11001
22 ноября 2018, 18:53
Вот у меня уже накопилось почти 1500 этих ваших баллов и я до сих пор не знаю куда их можно потратить)) раньше все было круто и понятно, сидишь в токио например кушаешь выпиваешь, платишь картой и тутже прилетает кэшбэк деньгами в процентах а тут чтото странное, баллы есть а куда их тратить не понятно... 1 раз только получилось ими оплатить инет... Какаято грустная система
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 ноября 2018, 14:07
fr11001,
можно заказать товар с доставкой в М.Видео, купить что-то на JOOM, книгу на ЛитРес или Лабиринте. Здесь собрали список основных сайтов, где к оплате принимают баллы. 
fr11001
25 ноября 2018, 20:37
YaMoneyHelp,
Joom всем извесный лохотрон, товар с доставкой в м. Видео наверно единственное куда их можно потратить... Остальное реально не в кассу, такой себе бонус эти ваши баллы если чесно. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 ноября 2018, 16:53
fr11001,
еще добавили оплату баллами на AliExpress для покупок на сумму больше 600 рублей.
andrey.klubni4kin
27 апреля, 15:12
YaMoneyHelp,
это как то ограничивается. пытаюсь оплатить товар, баллы вообще не принимают. или есть ограничения на анонимный кошелёк?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 апреля, 09:22
andrey.klubni4kin,
проверить статус вашего кошелька вы можете в блоке с балансом. Да, с анонимным статусом заплатить на AliExpress не получится. Если статус вашего кошелька выше, но заплатить баллами все равно не получается, то лучше написать об этом поддержке вместе с номером кошелька и скриншотами.
Обновлено 28 апреля, 09:23
iulya.yahina
26 ноября 2018, 08:17
Почему я не могу заплатить баллами за интернет Уфанета?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 ноября 2018, 17:58
iulya.yahina,
баллами в кошельке можно оплатить там, где есть специальная отметка. Подробнее об этом рассказали тут.
iulya.yahina
27 ноября 2018, 06:31
YaMoneyHelp,
в прошлый месяц я заплатила за интернет Уфанет баллами, в этом месяце НЕТ строки заплатить баллами. Что изменилось? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 ноября 2018, 11:05
iulya.yahina,
пожалуйста, посмотрите эту страницу. Если у вас на ней строки с предложением оплатить баллами, пожалуйста, пришлите скриншот нам в поддержку.
burlachenko.anton
27 ноября 2018, 20:19
Можно ли оплачивать баллами заказы в Яндекс.Еда?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 ноября 2018, 10:55
burlachenko.anton,
к сожалению, не получится. В Яндекс.Еде к оплате принимают только наличные и карты.
aliana.astanina
30 ноября 2018, 19:44
Почему мне начисляется лишь 0.5% вместо обещанных 5%. Карта у меня первый месяц, но совершаю покупки часто. Потратила уже приличную сумму, а баллов чуть меньше 30. Что не так ?


YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 декабря 2018, 12:38
aliana.astanina,
перерасчет проходит каждый новый месяц - например, если вы в октябре вы потратили из кошелька меньше 1000 рублей, то в ноябре будет кэшбэк 0,5% за все покупки. Следующий перерасчет будет в декабре - если за ноябрь потратили больше 1000 рублей, то в декабре у вас будет повышенный кэшбэк.
nick-983
1 декабря 2018, 14:31
Добрый день. Объясните, мне пожалуйста как потратить баллы. Вот например хочу я заплатить за интернет "ТТК". Вот скрин шот http://prntscr.com/lpbdqs  Куда мне вводить баллы.? как они спишутся? где кнопка управления баллами? буду благодарен за ответ
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 декабря 2018, 12:43
nick-983,
на следующем этапе, где нужно будет выбирать способ оплаты - при выборе кошелька можно будет выбрать баллы :)
damiraminov1
4 декабря 2018, 20:49
К сожалению не могу для себя найти мест для траты баллов. Есть более подробный список, а не "на тысячах других сайтов"?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 декабря 2018, 12:30
damiraminov1,
ага, список есть.
VasilievCA
5 декабря 2018, 08:14
Я так понял чтобы получать 5% ный кэшбек в следующем месяце нужно потратить за месяц не менее 1000р по я.кард. А оплата услуг в интернете через яндекс деньги или я.кард будет считаться? Или считаются только платежи в "реале"?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 декабря 2018, 12:45
VasilievCA,
если вы в целом потратили за месяц на покупки 1000 рублей, то кэшбэк сохранится - считаются платежи как с карты, так и их кошелька. Подробнее можно посмотреть подробнее в условиях.
segrezha
12 декабря 2018, 19:42
Подскажите, пожалуйста, за оплату обучения, как пятый платеж, кэшбэк будет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 декабря 2018, 10:52
segrezha,
это зависит от MCC-кода, который присваивает себе торговая точка. Кэшбек будет начислен, если платеж не войдет в исключения.
geirby1010
17 декабря 2018, 23:57
После каких 4-х покупок на 5-ю будет начислен 5% кэшбек? Какие ограничения по сумме минимальной на покупки (например покупка на 10 рублей учитывается?)? Как учитываются в подсчете покупки в категории месяца? Создайте пожалуйста удобное и полное описание всех условий, и дайте на него ссылку.
Малих Альберто
17 января, 17:51
geirby1010,
по моему опыту покупки в 10р учитываются, в подсчете минимальной тысячи участвуют все покупки  в том числе те что идут по категории месяца.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 января, 18:30
geirby1010,
основная информация есть в Помощи. Кэшбэк округляется до целого значения в меньшую сторону — для того чтобы получить 5%, платеж должен минимум на 20 рублей. Если что-то понадобится мы и служба поддержки на связи.
alx-sakh
20 декабря 2018, 16:42
19.12 19:30 выполнил платеж на 33480 р, начислилось 5% за пятый платёж 617 баллов. Прошу прокомментировать.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 декабря 2018, 13:17
alx-sakh,
хотим более детально проверить. Пожалуйста, отправьте номер вашего кошелька и детали платежа поддержке.
ilfatm1
20 декабря 2018, 20:59
Добрый вечер.Месяц назад оплачивал покупку в интернет-магазине автозапчастей EMEX баллами . Сегодня на сайте магазина отсутствует возможность оплаты яндекс деньгами.
Отсюда вопрос:EMEX перестал принимать яндекс деньги?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 декабря 2018, 13:21
ilfatm1,
хм, хотим посмотреть. Отправьте, пожалуйста, скриншоты при оплате поддержке.
tixom
12 января, 22:11
Платежи за мобильную связь учитываются при подсчёте платежей?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 января, 15:34
tixom,
при расчете кэшбэка за пятый платеж оплата за мобильную связь входит в исключения — она считаться не будет, баллы за такие платежи не зачисляются и их не получится тратить. Но при расчете кэшбэка на следующий месяц оплата мобильной связи учитывается.
messagedm
13 января, 18:18
скам какой то непотратить эти сраные баллы
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 января, 19:03
messagedm,
есть список магазинов, где из можно потратить, вот тут.
Малих Альберто
17 января, 17:48
messagedm,
 я с вами не соглашусь, баллы отлично списываются на налоги или оплату интернета, в крайнем случае на ЖКХ.
Малих Альберто
17 января, 00:44
А счетчик офлайн операций (до 5-ой операции) переносится из месяца в месяц или обнуляется? Если допустим, я сделал 7 операций в месяц в физ. магазине не из месячной категории, получил кэшбек за 5-ую, потратил боеле 1000р, то в следующем месяце достаточно сделать 2 операции не в категории месяца чтобы следующая была с 5% кэшбеком? Или же надо начать с начала?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 января, 10:32
Малих Альберто,
счетчик не обнуляется и не зависит от месяца покупки, если в этом месяце вы сделали 3 покупки, то в следующем останется сделать всего 2 :)
k.slobozhaninova
18 января, 07:29
Не получается потратить баллы ни на одну оплату квитанции Жкх. Заполняю реквизиты, дальше предлагают оплатить с кошелька яндекс денег и все. Возможность выбрать баллы отсутствует. С чем это может быть связано? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 января, 18:58
k.slobozhaninova,
для платежа баллами за ЖКХ нужно выбрать одну из компаний на этой странице. На странице платежа справа будет пометка о том, что здесь можно оплатить баллами. Хотя бы 1 рубль надо заплатить из кошелька. Если что-то не получится, пожалуйста, пришлите скриншоты нам в поддержку — проверим подробнее. 
SoLomln
18 января, 08:24
Добрый день! Пополнил с карты Яндекс городскую транспортную карту через интернет. Баллы не начислены. Каков статус платежа? Интернет или очередной платеж? Id 600896 251371 819991 Спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 января, 10:35
SoLomln,
отправили вам письмо на почту, которая привязана к кошельку. В правилах начисления кэшбэка есть исключения, их можно посмотреть в пунктах 2.15 и 2.16. 
Stekanov777
18 января, 17:08
Помойка, а не кэшбэк, так и будут валяться в кошельке, ни на что полезное их не потратишь, разочарован.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 января, 19:33
Stekanov777,
вот здесь собрали список основных сайтов, где получится заплатить баллами. Кроме интернет магазинов баллами можно оплатить билеты на поезд, покупку с доставкой в М.Видео и налоги.   
Zhanna-Zv
19 января, 12:39
Я хочу оплатить покупку на озоне в приложении озона картой яндекс денег, но никакие баллы при оплате списать не предлагается, иди озон нужно делать заказ только через сайт, а не пииложение? Или баллы у меня какие то не такие? Или оплату выбирать не картой яндекс (мастеркарт), а именно спрез кошелек? Все очень запутано, и не понятно как потратить эти баллы...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 января, 20:13
Zhanna-Zv,
сейчас всё расскажем :)
Баллами можно заплатить только из кошелька. На сайте Ozon, выберите оплату Яндекс.Деньгами и пополните кошелек, чтобы на балансе была достаточная сумма: рубли + баллы. После этого сделайте платеж.

Подробнее о том как работают баллы мы рассказали в Помощи
mim4291
25 января, 19:12
в баннере на яндекс диске вышло сообщение что пополнив на любую сумму телефон я получу 4000 баллов, но я ничего не получил
Яндекс не надо так!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 января, 15:02
mim4291,
скорее, вы про нашу акцию Эпиденьгия — тут мы даем призы за покупки, а не за каждый платеж.
Dmitry Orlov
26 января, 09:40
здравствуйте совершил уже восемь покупок со дня начисления последнего получения баллов, но кэшбек почему то неначислился, почему такое произошло?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 января, 15:16
Dmitry Orlov,
давайте проверять. Напишите, пожалуйста, об этом поддержке вместе с номером кошелька и примерами операции — во всем разберемся.
Валентин Миронов
27 января, 14:05
Мне интересно почему я не могу бонусами оплачивать сервисы Яндекса, таксия Ян плюс и прочее?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 января, 15:17
Валентин Миронов,
баллы можно использовать для оплаты покупок из кошелька, список магазинов можно посмотреть тут
nicitaakerov
28 января, 10:09
А можно оплатить баллами в бургер Кинг?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 января, 16:42
nicitaakerov,
баллами можно оплатить покупки из кошелька, а для Бургер Кинга у нас есть специальные предложения, их можно найти тут.
themishchenko
30 января, 16:49
Все равно не понимаю, то есть за покупку в эльдорадо, арсенал +, днс я не получаю кэшбек?
Ок. 1 балл равен 1 рублю?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 января, 17:06
themishchenko,
кэшбек в этих магазинах получить можно, если платить в них нашей картой или кошельком на из сайтах, если они принимают оплату таким способом. А потратить баллы получится здесь. Да, 1 балл = 1 рубль.
vad.sav07
31 января, 21:57
Я вроде внимательно прочитал все вопросы и ответы,но не понял:могу я баллами оплатить ЖКХ,газ,электроэнергию.В списке их нет,а вместе с тем тут в ответах говорят можно,Если можно ,то как это сделать физически,т.е подробно описать процедуру.и если можно ,то полностью или частично весь счет?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 февраля, 09:11
vad.sav07,
да, заплатить за ЖКХ баллами можно, но при оплате нужно ориентироваться на баннер, указывающий об этом. Если баннер есть — заплатить получится, для этого нужно будет выбрать баллы в выпадающем окне, оплатить ими можно почти полностью, но в сумме должен быть хотя бы 1 рубль.
vadim.sawwon
1 февраля, 19:37
YaMoneyHelp,
а сам банер где смотреть? На квитанции или где-то еще? Конкрегно-у меня квитанция на жкх,свет,газ.Где я в них должен смотреть и что увидеть?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 февраля, 18:24
vadim.sawwon,
банер будет на странице платежа в кошельке. Пример того как это выглядит тут
vad.sav07
5 февраля, 16:47
YaMoneyHelp,
А кто будет знать,что я оплачиваю баллами,если я прикладываю карту к сканеру,кому говорить,что хочу использовать баллы?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 февраля, 16:09
vad.sav07,
баллами можно заплатить только в интернете :)
Masss0n
5 февраля, 18:40
Здравствуйте! Хотел уточнить по поводу покупок в оффлайне:
1. Какая минимальная сумма на оффлайн покупку? 1 рубль? 1 копейка?
2. Засчитываются ли оффлайн покупки, совершённые в магазинах с МСС-кодами, указанными в исключениях?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 февраля, 16:14
Masss0n,
здравствуйте! Ответим по порядку:
1. Минимальной суммы для зачета платежа нет. Можно платить любую покупку и, если этот платеж не входит в исключения и категорию месяца, то он будет учтен в счетчике пятой покупки. 
2. Покупки, по МСС кодам в исключениях не засчитываются.
kassi4ka
7 февраля, 10:50
Сделали бы, чтобы прямо из яндекс-аккаунта баллами можно было оплачивать сотовых операторов: Мегафно, МТС и остальные популярные  -
цены бы вам не было!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 февраля, 12:12
kassi4ka,
пожелание записали. Кроме налогов и интернета в кошельке, баллами можно заплатить на тысячах сайтов. Список основных собрали тут. Надеемся, что вы найдете что-то себе по душе 🙂
egorkinick
8 февраля, 19:05
Как оплатить ЖКУ баллами? У меня не выходит.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 февраля, 19:11
egorkinick,
оплачиваете на нашем сайте? Там есть баннер, указывающий на возможность тратить баллы?
Masss0n
18 февраля, 15:40
И ещё такой вопрос: если я покупки частично оплачиваю баллами, то в сумму, потраченную за месяц идёт вся сумма? Например, я заказал карту Я.Денег и заплатил за неё 250р+50 баллов. В сумму потраченную за месяц сколько засчитывается? 300 или 250?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 февраля, 13:55
Masss0n,
идет вся сумма вместе с потраченными баллами, если это не платеж из исключений.
danis058
20 февраля, 15:10
Здравствуйте!В декабре оплатил частично дом. интернет мтс баллами,баллы списались-поступления нет.Спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 февраля, 17:55
danis058,
здравствуйте, об этом лучше написать поддержке вместе с номером кошелька и чеком платежа, чтобы мы смогли все проверить.
Evgeniya8909
25 февраля, 14:39
Почему я не могу потратить свои накопленные баллы в магазине Лабиринт?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 февраля, 15:03
Evgeniya8909,
а не подскажете ссылку на магазин? Уточните, вы выбираете оплату баллами?
Илья Данилов
25 февраля, 18:30
Жаль, что алиэкспресс не поддерживает оплату баллами(( сделайте пожалуйста!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 февраля, 15:02
Илья Данилов,
баллами там расплатиться получится, если сумма покупки от 600 рублей.
Эдуард Назуров
26 февраля, 14:26
Здравствуйте, где можно посмотреть, как именно оплатить жкх баллами?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 февраля, 15:07
Эдуард Назуров,
если при оплате через наш сайт вы увидите баннер о том, что можно тратить и получать баллы, то получится выбрать баллы при платеже.
denis713675
27 февраля, 22:36
Я не могу понять как в приложении  Яндекс  деньги  можно там баллы потратить????там же нет такой кнопки оплатить баллами
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 февраля, 09:47
denis713675,
кнопка выбора баллов обычно появляется после нажатия на кнопку "Заплатить". Но возможность оплаты баллами зависит еще и от самого магазина, где вы платите. Чтобы мы смогли все проверить, лучше написать об этом поддержке со скриншотами и номером кошелька.
Vovkaia
28 февраля, 08:57
Здравствуйте. Помогите по моей истории определить - какая покупка будет пятой?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 февраля, 09:56
Vovkaia,
это можно посмотреть по истории операций или уточнить у поддержки.
Vovkaia
28 февраля, 09:31
И еще: что означает циферка в желтом кружке в табличке о балансе моего кошелька? В моем случае это  - "1".
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 февраля, 09:58
Vovkaia,
а если раскрываете баланс, то не появляется никакого уведомления? Если нет, то направьте, пожалуйста, скриншоты страницы также в поддержку.
Belka-and-Co
1 марта, 16:28
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а если произошла отмена 4-го платежа и деньги за него вернули, то следующая покупка будет считаться 5-й или всё-таки 4-й?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 марта, 16:38
Belka-and-Co,
следующая покупка в таком случае будет пятой.
Belka-and-Co
1 марта, 16:40
YaMoneyHelp,
понятно, спасибо за оперативный ответ!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 марта, 16:49
Belka-and-Co,
всегда рады помочь :)
Егор Воробьев
1 марта, 20:03
В марте ещё действует баллы за 5ый платёж офлайн?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта, 09:32
Егор Воробьев,
действует :)
bleyd.master
4 марта, 18:55
Пытаюсь пополнить баланс на сайте баллам , перехожу на оплату , а там не предлогают оплатить баллами ...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 марта, 09:33
bleyd.master,
а пополнить хотели баланс телефона? По условиям, баллами не получится оплатить мобильную связь.
Rozanoff-1976
6 марта, 20:20
Здравствуйте. Устал вам писать. Может здесь повезёт. Не где не могу потратить балы. Ни в Joome. Ни али. Нет галочки оплатить бонусами. Везде нужны деньги. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 марта, 15:40
Rozanoff-1976,
здравствуйте! Галочка для платежа баллами появляется на финальном этапе, когда вы перешли с сайта в кошелек. Подскажите, пожалуйста, номер запроса в нашу службу поддержки — хотим проверить ситуацию.
AntonioGG
19 марта, 22:59
Здравствуйте,
правила оплаты баллами изменились? Теперь уже минимум живыми деньгами не "один рубль ", а половина суммы?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 марта, 17:53
AntonioGG,
теперь баллами можно оплатить до 50% от суммы покупки. Минимум баллов определяется индивидуально для каждого магазина.
rrpop
21 марта, 11:56
YaMoneyHelp,
это конечно очень печально, что Яндекс в 2 раза снизил выгоду для пользователей яндекс.денег. экономический смысл пользования картой тоже снизился в 2 раза....
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 марта, 15:43
rrpop,
скидка 50% — разве плохо?
rrpop
21 марта, 20:10
YaMoneyHelp,
Скидка 50% разве лучше, чем скидка 99%? :))
zaxim2018
21 марта, 19:36
Я оплатила квитанцию по кварплате через Яндекс.Деньги, прошло более 10 дней, а судя по штихкоду в Сбербанке сумма задолженности не изменилась. Как узнать прошел ли платеж или как вернуть деньги в Яндекс.Деньги? Куда пропали деньги не понятно 😭
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 марта, 13:49
zaxim2018,
давайте проверим. Отправьте номер кошелька и детали платежа поддержке.
LadyCicuta
23 марта, 12:00
Я оплатила заказ на Алиэкспресс, баллы списались, а сумма платежа не уменьшилась - это как?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 марта, 17:33
LadyCicuta,
напишите нам об этом через форму, пожалуйста — мы  посмотрим в чем дело.
v5a5g5.vag
26 марта, 11:47
за моб. связь платить баллами нельзя, раньше можно было  


теряется смысл баллов 1 бал 1 рубль , зачем баллы когда их нельзя потратить, или чтоб их потратить надо платить еще сверху свои деньги, яндекс когда крутит на своих счетах мои бабки получает 100% выгоду а здесь ограничивает мою выгоду на 50 % в баллах


очень печально.....
теперь карта  яндекс превращается в обычный банковский продукт без особой выгоды  и интереса для клиентов



YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 марта, 12:02
v5a5g5.vag,
платить за моб. связь по правилам акции было нельзя. Вы по-прежнему можете платить в интернете с выгодой в половину стоимости.
Обновлено 26 марта, 12:03
lapoonder
28 марта, 14:10
Здравствуйте. Ростелеком больше не принимает баллы?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 марта, 15:16
lapoonder,
баллами можно заплатить, вот тут.
Den Losk
1 апреля, 01:48
То есть  в год я могу получить в сумме 4000 баллов и не больше?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 апреля, 11:17
Den Losk,
для баллов по кэшбэку ограничение только 2000 баллов в месяц.
YuraRyb
2 апреля, 08:53
Добрый день! В марте совершил 15 покупок, кешбек на 15-й платеж не начислен вообще.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 апреля, 11:29
YuraRyb,
здравствуйте! Видим ваше обращение в поддержку. Коллеги в письме рассказали почему по конкретному платежу не было кэшбэка. Появятся вопросы — пишите, всегда рады!
ludasguchenka
2 апреля, 21:34
не могу найти где категорию месяца?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 апреля, 11:16
ludasguchenka,
рассказываем про нее в еженедельных письмах с информацией по баллам, еще она есть в Помощи. На всякий случай ловите прямую ссылку.
cool.alex01021977
6 апреля, 20:33
Почему нельзя рассчитаться баллами в JOOM.  Даже кнопки нету оплата баллами
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 апреля, 13:25
cool.alex01021977,
напишите нам об этом в поддержку, пожалуйста — мы посмотрим в чем дело.
locerX
13 апреля, 08:53
Я хочу заказать именную карту Яндекс.Деньги. Могу  я половину оплаты заказа внести балами кэшбека?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 апреля, 16:24
locerX,
да, конечно :)
SoLomln
19 апреля, 09:16
Добрый день! Не вижу на aliexpress оплату яндекс деньгами! Что-то пошло не так?
https://hz.ru.aliexpress.com/item/FOXSUR-12-2A-4A-8A/32922396321.html?spm=2114.10010108.1000014.5.10292377v8ZIzX&pvid=e7ace1b3-af54-466f-93e9-f83ecea2e45f&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000


И можно-ли при оплате яндекс картой использовать баллы?
Обновлено 19 апреля, 09:18
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля, 21:04
SoLomln,
здравствуйте! Мы с вами на связи в нашей группе в ВК.
Баллами можно платить из кошелька, с Я.Карда баллами заплатить не получится.
uncaballero
29 апреля, 10:21
При оплате в алиэкспресс через яндекс кошелек, не предлагает списать баллы. Хотя у вас написано, что можно оплатить баллами. Почему?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 апреля, 13:30
uncaballero,
потратить баллы на Алиэкспресс можно при покупках от 600 рублей. Подскажите, сумма вашей покупки больше, но всё равно не получается их использовать?
maikb
30 апреля, 00:32
Можно узнать, когда появится счётчик пятой покупки и/или уведомление, что следующая покупка будет с 5% кешбеком? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 апреля, 11:17
maikb,
можно спросить у поддержки.
da2001
30 апреля, 13:41
Добрый день! К Я.Деньги привязана карта сбера. Если плачу картой сбера, начисляются бонусы спасибо. А если буду платить Я.Деньгами (с привязанной картой сбера) будут ли начисляться бонусы спасибо сбербанка?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса1 мая, 19:15
da2001,
если при оплате покупок в интернете вы будете выбирать кошелек→привязанную карту, то вы сможете получить кэшбэк баллами от нас (если в магазине есть специальный баннер о баллах) и за платеж картой кэшбэк вашего банка тоже должен быть зачислен. Вы можете уточнить в службе поддержки банка условия зачисления бонусов "Спасибо".
xxxiliapetrovsky
1 мая, 20:51
Не могу потратить баллы. Пытаюсь закинуть на Wargaming 250 золота(55 руб) а пишет что не хватает денег хотя у меня 100 баллов. По условию 1 балл-1 рубль, так почему не получается?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 мая, 18:02
xxxiliapetrovsky,
баллами можно оплатить до 50% от покупки, остальные деньги должны быть на балансе кошелька. 
Дмитрий
5 мая, 02:45
Не смог оплатить домашний интернет от Ростелеком. Сначала снизили до 50%, теперь совсем отменили оплату балами???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 мая, 13:52
Дмитрий,
нет, не отменили, заплатить баллами по-прежнему можно. Отправьте, пожалуйста, скриншот страницы оплаты, где не получается выбрать баллы, поддержке — проверим, что пошло не так.
igdman
5 мая, 14:31
YaMoneyHelp,
Согласен с Дмитрием, и ещё процент от суммы на оплату ввели.
shadrin.nikitka
18 мая, 18:29
Я не понимаю как оплатить баллами на сайте днс, подскажите пожалуйста, когда я перехожу к оплате мне не предлагают оплатить баллами из Яндекс кошелька
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 мая, 17:35
shadrin.nikitka,
в форме не предлагается использовать баллы при оплате покупки кошельком, мы правильно понимаем?
egor.zagorodskih
1 июня, 07:00
А как разменять баллы на деньги???
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июня, 15:26
egor.zagorodskih,
баллами можно оплачивать покупки из кошелька — до 50% от суммы покупки. В деньги их перевести не получится.
arestanttttt
3 июня, 18:29
а можно ли к примеру на эти баллы купить хлеба в магазине?карта яндекс деньги есть
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июня, 18:21
arestanttttt,
баллами получится пользоваться только при оплате покупок из кошелька — большем информации об этом тут.
nikitakozloffff
6 июня, 15:53
Где в мобильном приложении можно посмотреть категории месяца, за которые возвращаются бонус 5%?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 июня, 16:31
nikitakozloffff,
пока категорию месяца можно увидеть на сайте. Над приложением работаем!
Малих Альберто
12 июня, 03:15
Главное что неудобно в плане баллов, это их списание если не ты не держишь постоянно сумм в кошельке. Вот скажем я хочу оплатить ЖКХ, ну на 4000 допустим и у меня есть как раз 2000 баллов. По идее, вот 2000 баллов и 2000р и вперед, но нет, Яндекс требует чтобы вы пополнили кошелек на 4000 и тогда можно будет провести платеж и половину суммы компенсировать баллами. Вот только после у вас остаются 2000р на балансе кошелька, которые вам там могут быть не нужны вовсе. Ладно еще их можно потратить на что-то еще и картой на покупки, но логика все равно хромает.
Я еще как-то понимал такую схему кода модно было почти под 100% оплатить баллами, но сейчас-то всего 50%.
igr.koff
15 июня, 08:02
не начислили 5% за каждую пятую покупку, написал в суппорт 2 раза, но они почему то молчат. помогите разобраться.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 июня, 17:48
igr.koff,
видим, что коллеги подробно расписали последовательность платежей и помогли разобраться. Вы получили наше письмо?
igr.koff
18 июня, 09:27
YaMoneyHelp,
Разобрались, спасибо! 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 июня, 11:43
igr.koff,
рады :)
Дмитрий
17 июня, 07:56
Как отключить баллы? Чтобы кешбэк возвращался деньгами. Как было,пока не подсунули кнопку включить баллы.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 июня, 18:15
Дмитрий,
раньше кэшбэк рублями был временный, а вот баллы теперь работают постоянно. Баллами можно заплатить 50% за интернет, налоги, штрафы, а еще покупки на тысячах сайтов, где принимают Яндекс.Деньги. Вот тут собрали список основных.
Дмитрий
17 июня, 23:31
баллы за покупки оффлайн не в категориях месяца начисляются за каждую покупку?
или только за 5ю ? 
igr.koff
18 июня, 09:25
Дмитрий,
За каждую пятую, но некоторые платежи не засчитываются (есть исключения). Также не считается и оплата в категории месяца, по ней получаешь 5%. Буквально несколько дней назад разбираться в этом, не засчитали 2 платежа и суппорт всё доходчиво разъяснил. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 июля, 11:00
Дмитрий,
вам верно подсказал igr.koff :)
Подробности по баллам есть у нас в Помощи.
dukhobor170393
22 июня, 13:37
ЗЗдравствуйте, а баллами на алиэкспресс нельзя расплачиваться?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 июля, 11:34
dukhobor170393,
здравствуйте! На AliExpress можно заплатить баллами, если сумма покупки больше 600 рублей.
mail@vilent.ru
22 июня, 20:27
Если первый платеж в месяце был в категории месяца, до того как потрачена 1000р, то после достижения минимальной суммы будут ли доначислены баллы до 5% ? Сейчас за операцию пришло 0.5%
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 июля, 11:39
mail@vilent.ru,
в первый месяц получения кэшбэка он максимальный. Если потом тратить меньше 1000 рублей в месяц, то кэшбэк будет 0,5% без дополнительного начисления. Про то как это работает рассказываем тут (пометили как Важно).
daisyx
24 июня, 11:21
Здравствуйте! я не пойму, какая покупка считается пятой. Нигде не отображается это
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 июля, 11:53
daisyx,
здравствуйте! Это пятый по счету платёж картой в реальном мире. В расчете пятой покупки не учитываются платежи в категории месяца и в исключениях по кэшбэку. Это можно посмотреть в истории начисления баллов. Если что, наша служба поддержки всегда поможет разобраться. 
tyurin-2011
2 июля, 12:54
Почему при оплате хостинга я могу использовать только ДВА балла?
https://yadi.sk/i/tdmd-PlzfJB_5w
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 июля, 11:58
tyurin-2011,
если такая ситуация повторяется, пожалуйста, пришлите скриншот и ссылку на страницу, где делаете платеж нам в службу поддержки — проверим в чем дело. 
demyasha364
2 июля, 16:18
вопрос: какое максимальное количество баллов доступно? вроде больше 4000 получить нельзя. для продолжения использования баллов мне нужно создать новую карту - новый кошелек под чужим именем или какие то пути есть?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 июля, 12:08
demyasha364,
4000 баллов действовали как ограничение для подарка в акциях, где мы разыгрывали баллы межу пользователями.
За покупки можно получать до 2000 баллов каждый месяц. Это всегда можно проверить в разделе Помощь, на всякий случай вот скриншот

Екатерина Белова
18 июля, 03:58
Перестали начисляться баллы, почему такое могло быть? Постоянно покупаю продукты в сети Красный Яр, его нет в исключениях, последних покупок уже 10-12, а баллов за каждую пятую покупку нет
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 июля, 10:57
Екатерина Белова,
чтобы всё проверить мы составили заявку — 21267782. Вернемся к вам с ответом на почту, которая привязана к кошельку.
сергей коровин
20 июля, 12:13
Здравствуйте, заходил уже в десяток магазинов из списка тех что принимают баллы не в одном нет формы списания баллов, как их тратить? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля, 08:44
сергей коровин,
баллы можно потратить только в интернет-магазинах, где на форме оплаты вы увидите уведомление "Здесь можно получать и тратить баллы". Вот тут мы собрали неполный список таких магазинов. 
Masss0n
21 июля, 20:01
А как увидеть мсс-код? Когда я оплачиваю картой, то эта информация есть в подробностях платежа, а вот если я оплачиваю с помощью кошелька, то мсс-код уже не указан.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля, 09:00
Masss0n,
при оплате из кошелька MCC-кода нет.
Обновлено 22 июля, 09:00
Masss0n
22 июля, 14:27
YaMoneyHelp,
И как мне тогда мсс-код узнать, YaMoneyHelp? ;)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля, 15:32
Masss0n,
узнать его можно в торговой точке, например, через их службу поддержки.
Masss0n
24 июля, 15:07
Здравствуйте! Получил возврат по карте - интересует как возврат по карте сказывается на конечную сумму трат на кошельке?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 июля, 11:18
Masss0n,
не совсем поняли ваш вопрос. Что вы имеете в виду под "конечной тратой"?
Masss0n
31 июля, 21:42
YaMoneyHelp,
Под "конечной тратой" я имею ввиду совокупный расход средств по карте
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 августа, 19:03
Masss0n,
если речь про оборот в 1000 для кэшбэка в следующем месяце, то такой возврат не повлияет. 
DIMOKSHACK
27 июля, 10:43
Эт тип в магните не, да?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 июля, 11:19
DIMOKSHACK,
например :)
Обновлено 29 июля, 11:19
letterboxes
2 августа, 14:48
Выполняю выполняю задания Яндекса получаю баллы но в кошельке ноль.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса2 августа, 17:07
letterboxes,
баланс баллов можно проверить тут, баллы и рубли не суммируются. 
dr-nike
3 августа, 17:13
Ни dns-shop.ru  ни их technopoint.ru не предлагают при оплате яндекс.деньгами списать баллы. В списке магазинов принимающих баллы они у вас есть. Город Ростов-на-Дону. Их техподдержка отвечает в духе "мы ничо не знаем обращайтесь в яндекс". Кто обманывает вы или они?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 августа, 12:20
dr-nike,
нужно проверить детали — пожалуйста, напишите нам об этом в поддержку, вместе со ссылками на платежные формы и скриншотами, разберемся, почему так получается. 
grazhevskiyart
6 августа, 02:24
На Aliexpress при оплате товара хочу рассчитаться баллами.... выбираю яндекс деньги... выскакивает окно, которое предлагает оплатить с баланса рублями или картой... Выбора баллов нет =(
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 августа, 12:16
grazhevskiyart,
хм, отправьте, пожалуйста, номер кошелька и скриншот поддержке. Хотим посмотреть.
mister.griboff2018
18 августа, 16:38
Т.е. я.баллами в продуктовых платить нельзя но в интернет магазинах можно?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 августа, 16:55
mister.griboff2018,
баллами получится пользоваться именно при оплате кошельком — примерный список таких магазинов есть тут. Офлайн баллы использовать не получится, но за такие покупки можно получать кэшбэк 5%.
Игорь Дмитриев
19 августа, 18:13
Вопрос про начисление КБ баллами за пятую покупку. Недавно (15 августа) получил его как обычно - сразу же после покупки в магазине. А 17 августа КБ не пришёл, хотя все условия были выполнены. Стал выяснять в поддержке, мне ответили, что КБ будет начислен после клиринга (т.е. подтверждения операции через несколько дней). Получается, что поменялись условия начисления баллов? Теперь только после клиринга?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 августа, 10:08
Игорь Дмитриев,
условия зачисления баллов не менялись — видим, что вы оставляли обращение, ответим подробнее на почту.
draganira
31 августа, 13:36
Хотела оплатить транспортный налог баллами, но списались рубли, даже не запросив подтверждения платежа по смс. Выбора для списания баллами не было. 
Обновлено 31 августа, 13:37
sakhnov
31 августа, 19:19
Не могу оплатить заказ  баллами на алиекспрессе. Сумма покупки более 600 руб. но баллы не предлагает списать. Почему?
(у меня баллов меньше, чем 600. На балансе яндекс денег не хватает денег, но привязана карта.)