Снимайте наличные без карты

Если забыли дома кошелёк, но есть доступ к интернету — вы не останетесь без денег. Снимать наличные из кошелька в банкоматах теперь можно даже без карты: по коду перевода. Первым новую возможность в свои банкоматы добавил Райффайзенбанк.

Как снять наличные по коду?

На сайте Яндекс.Денег нажмите «Снять» → «Без карты», укажите сумму к получению (от 500 до 15000 рублей для одного перевода, максимум 30 000 рублей в день). Подтвердите операцию одноразовым паролем или в приложении. Сохраните восьмизначный номер перевода (мы продублируем его на электронную почту, привязанную к кошельку) и пин-код (придёт в смс). В банкомате выберите пункт меню «Получить наличные без карты», введите номер перевода, пин-код и сумму: можно забрать сразу все деньги, а можно снимать её частями.

Если не заберёте перевод или заберёте только часть — остаток автоматически вернётся в кошелёк через неделю (имейте в виду: комиссия Яндекс.Денег при этом не возвращается).

Снять наличные таким способом можно в банкоматах Райффайзенбанка по всей России, если у вас идентифицированный кошелёк. Комиссия за перевод — 3%, минимум 100 рублей.

Хотите попробовать? Ближайший банкомат подскажет Telegram-бот Райффайзенбанка.