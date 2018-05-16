Блог Денег

Блог Денег

Снимайте наличные без карты

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Если забыли дома кошелёк, но есть доступ к интернету — вы не останетесь без денег. Снимать наличные из кошелька в банкоматах теперь можно даже без карты: по коду перевода. Первым новую возможность в свои банкоматы добавил Райффайзенбанк. 

Как снять наличные по коду?

  1. На сайте Яндекс.Денег нажмите «Снять» → «Без карты», укажите сумму к получению (от 500 до 15000 рублей для одного перевода, максимум 30 000 рублей в день).
  2. Подтвердите операцию одноразовым паролем или в приложении
  3. Сохраните восьмизначный номер перевода (мы продублируем его на электронную почту, привязанную к кошельку) и пин-код (придёт в смс). 
  4. В банкомате выберите пункт меню «Получить наличные без карты», введите номер перевода, пин-код и сумму: можно забрать сразу все деньги, а можно снимать её частями. 

Если не заберёте перевод или заберёте только часть — остаток автоматически вернётся в кошелёк через неделю (имейте в виду: комиссия Яндекс.Денег при этом не возвращается). 

Снять наличные таким способом можно в банкоматах Райффайзенбанка по всей России, если у вас идентифицированный кошелёк. Комиссия за перевод — 3%, минимум 100 рублей. 

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49 комментариев
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Александр Ерохин
16 мая 2018, 20:25
Добавьте в приложение)
Александр Ерохин
16 мая 2018, 20:27
Александр Ерохин,
Или можно сделать по qr-коду, было бы удобнее 👍
vitaliy.savenko.1982
18 мая 2018, 20:31
Как приходят деньги 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 12:30
vitaliy.savenko.1982,
не совсем поняли ваш вопрос :( 
Pavel Sh.
19 мая 2018, 12:09
https://yandex.ru/blog/money/0-za-nalichnye-v-lyubom-bankomate - распространяется на эти снятия?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса20 мая 2018, 11:32
Pavel Sh.,
нет, без комиссии снимать можно именно с карты. 
Александр Шуруля
21 мая 2018, 19:59
Андрей Лазорев,
почему я не могу купить что т через яндекс можете мне обьяснить

Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса22 мая 2018, 12:24
Александр Шуруля,
нужно проверить, в чем дело. Пожалуйста, отправьте номер кошелька нам в поддержку. 
Дмитрий
21 мая 2018, 14:42
Партнеры Райффайзенбанка в Беларуси могут так?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса21 мая 2018, 16:43
Дмитрий,
Пока только банкоматы Райффайзен банка :) 
Комментарий удалён
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса30 мая 2018, 15:42
the-best8,
подскажите номер переписки с коллегами, пожалуйста - поможем разобраться. 
Комментарий удалён
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 14:10
the-best8,
проверили переписку - коллеги ответили верно. Сейчас кошелек можно закрыть самостоятельно на сайте, если вы предварительно сами использовали остаток. 
Комментарий удалён
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса31 мая 2018, 17:32
the-best8,
может быть у вас был еще один аккаунт?
the-best8
1 июня 2018, 09:46
Андрей Лазорев,
нет - я даже специально всё проверял - нигде пополнений и переводов с того кошелька не было) прям странность какая-то... (номер обращения в саппорт: 20149587)
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса1 июня 2018, 18:27
the-best8,
все проверим и ответим на почту.
the-best8
2 июня 2018, 19:08
Андрей Лазорев,
благодарю за помощь,
но хочу задать (для себя) еще пару вопросов:
1) куда отправляются запросы через форму на https://money.yandex.ru/feedback/ (ведь у службы поддержки теперь другой адрес)?
2) хранятся ли персональные данные и история транзакций после удаления кошелька?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса3 июня 2018, 12:33
the-best8,
запрос через эту форму отправить можно, но лучше использовать специальную страничку на сайте: https://yandex.ru/support/money/issue/other.html 
Что касается данных - да, они хранятся после закрытия счета, согласно законодательству. 
Roman
1 августа 2018, 17:28
Здравствуйте можете помочь. Я не могу вывести деньги с Яндекс .у меня требуется пароль с телефона.а я потеряла номер телефона и хочу поменять на другой как ж быть?
Roman
1 августа 2018, 17:31
Roman,
Пишите мне по емаил super.panus@yandex.com
Обновлено 1 августа 2018, 17:33
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса2 августа 2018, 12:37
Roman,
видим, что вы уже на связи с коллегами из поддержки. Они рассказали, как решить вопрос. 
Roman
2 августа 2018, 17:46
Андрей Лазорев,
скжить как
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса3 августа 2018, 12:59
Roman,
мы не можем сообщить тут подробности переписки. Поищите, пожалуйста, письмо с адреса supp@money.yandex.ru — может быть, оно попало в спам, или вы его пропустили?
keonigsberg
15 июня 2018, 12:48
Здравствуйте! Я хочу забрать деньги из банкомата Райффайзенбанка. В кошельке лежит 1000, но при выборе суммы для перевода мне предлагается только 500 руб. Вручную не ввести, другой суммы тоже нет. 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса17 июня 2018, 16:16
keonigsberg,
отправьте нам, пожалуйста, скриншот на supp@money.yandex.ru - постараемся помочь. 
p0povvova99
17 июня 2018, 08:01
Я не могу вывести день не перевести не чего что мне делать ?!
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса17 июня 2018, 15:44
p0povvova99,
пожалуйста, напишите об этом в поддержку, мы поможем разобраться. 
fvls.bli
16 июля 2018, 23:22
Ну.если.так.то.Здорово.что.сайт.придумали.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса16 июля 2018, 11:55
fvls.bli,
:) 
Замзагуль Басамбаева
16 июля 2018, 19:59
ЧЧто то не верится 
Замзагуль Басамбаева
16 июля 2018, 20:00
ККо мне  пришло смс как буд-то поступила на мой  яндекс поступили деньги что это значит? 
Замзагуль Басамбаева
16 июля 2018, 20:07
ЭЭто  лохотрон 
Замзагуль Басамбаева
16 июля 2018, 20:07
ННе хер людей обманывать
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса17 июля 2018, 14:48
Замзагуль Басамбаева,
не совсем поняли, какое именно сообщение вы получили. Если есть сомнения, пожалуйста, напишите нам об этом на supp@money.yandex.ru - всё проверим. 
Александр
20 июля 2018, 16:21
Команда Yandex — молодцы!👍 Продолжайте развиваться. Вы лучшие!
Love Rias
13 августа 2018, 11:17
Довольно интересная функция, когда она будет (если будет) в любом  банкомате?
hristos2018
23 августа 2018, 20:14
Я ничего не понял кто куда. и за какие заслуги будуть платить
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса24 августа 2018, 17:38
hristos2018,
увы, сейчас ее уже отключили :(
Константин
3 октября 2018, 00:28
Андрей Лазорев,
Я не нашёл в яндекс кошельке функцию операция без карты
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса3 октября 2018, 16:22
Константин,
теперь эта функция недоступна. 
Вероника
13 октября 2018, 02:40
как снять деньги если кашелек заблокировали
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса13 октября 2018, 15:41
Вероника,
сначала нужно разобраться с блокировкой - как видим, вы писали нам об этом и в переписке коллеги подсказали, как решить вопрос.
Вероника
2 февраля 2019, 07:47
Андрей Лазорев,
ronikamel998, сначала нужно разобраться с блокировкой - как видим, вы писали нам об этом и в переписке коллеги подсказали, как решить вопрос.
Обновлено 2 февраля 2019, 07:48
Вероника
2 февраля 2019, 07:49
Андрей Лазорев,
как
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса2 февраля 2019, 19:13
Вероника,
посмотрите, пожалуйста, в почте письмо с адреса supp@money.yandex.ru
zanyat
3 февраля 2019, 11:07
Здравствуйте, эта функция на сегодняшний день доступна?

Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса4 февраля 2019, 09:59
zanyat,
увы, сейчас эта функция уже не доступна :(
nastyamsc99
11 мая 2019, 14:10
А почему на сайте и приложении пропал пункт наличной выдачи в раффайзен??
sargaevdmitry
28 июня 2019, 02:03
А работает этот способ на территории Украины?
natalabelaa77@gmail.com
сегодня, 17:55
Могу я перевести деньги с кошелька на карту другого человека?