Платим картой и не теряем на конвертации

Поехали за границу, заплатили в магазине или кафе картой — получилось дороже, чем рассчитывали. Дело или в Dynamic Currency Conversion (DCC), или в курсовой разнице. Разбираемся, что это такое.

Минусы и плюсы DCC

Во многих странах терминалы для оплаты картами или кассиры в магазинах предлагают выбрать, в какой валюте будете платить: в местной или в валюте карты? Например, в евро или в рублях.

В рублях платить привычнее, но курс конвертации может быть сильно завышен. В стандартах платёжных систем это называется «Динамической конвертацией валют». Dynamic Currency Conversion — дополнительный этап конвертации не по курсу платёжной системы или банка-эмитента. Так местный магазин и банк за ваш счёт компенсируют свои расходы на обслуживание транзакции.

Пример:

Николай путешествовал по Таиланду. Купил подарков на 2 625 местных бат. Заплатил картой. Магазин предложил списать в рублях. Получилось 4 861 руб. 11 коп. Если бы выбрал валюту, списали бы 4 767 руб. 38 коп. Разница почти 100 рублей.

На первый взгляд кажется, что с динамической конветацией валют не стоит связываться никому и никогда. Это не совсем так. У DCC есть один плюс — вы сразу знаете точную сумму списания. Пользуетесь рублёвой картой и выбираете рубли — конвертация проводится здесь и сейчас, спишется именно та сумма, которую видите на экране терминала или банкомата.

Курсовая разница

Когда платите картой в местной валюте — учитывайте, что окончательное оформление операции произойдёт только через несколько дней.

В момент покупки на карте блокируется сумма по курсу. Платёжная система обрабатывает платёж один-два рабочих дня (иногда дольше). За это время курс валют, как правило, меняется. Окончательное списание проходит по новому курсу. Если валюта подорожала, разница спишется с вашего счёта, если подешевела — вернётся на карту.

Пример:

Николай продолжил отдыхать в Таиланде. Потратил 1 072 бата. Платил картой. Выбрал местную валюту. Списали 1 946 руб. 92 коп. Через несколько дней пришел окончательный расчёт на сумму 1 944 руб. 51 коп. (корректировка +2 руб. 41 коп.). Курс бата к рублю изменился в меньшую сторону. Николаю вернули разницу. Повезло — курс мог измениться и в большую сторону.

Вывод: ориентируйтесь по обстановке. Если курс более-менее стабилен, выгоднее платить в местной валюте. Хороших путешествий с картой Яндекс.Денег!