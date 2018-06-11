Блог Денег

Блог Денег

Платим картой и не теряем на конвертации

Поехали за границу, заплатили в магазине или кафе картой — получилось дороже, чем рассчитывали. Дело или в Dynamic Currency Conversion (DCC), или в курсовой разнице. Разбираемся, что это такое.

Минусы и плюсы DCC

Во многих странах терминалы для оплаты картами или кассиры в магазинах предлагают выбрать, в какой валюте будете платить: в местной или в валюте карты? Например, в евро или в рублях.

В рублях платить привычнее, но курс конвертации может быть сильно завышен. В стандартах платёжных систем это называется «Динамической конвертацией валют». Dynamic Currency Conversion —  дополнительный этап конвертации не по курсу платёжной системы или банка-эмитента. Так местный магазин и банк за ваш счёт компенсируют свои расходы на обслуживание транзакции.

Пример:
Николай путешествовал по Таиланду. Купил подарков на 2 625 местных бат. Заплатил картой. Магазин предложил списать в рублях. Получилось 4 861 руб. 11 коп. Если бы выбрал валюту, списали бы 4 767 руб. 38 коп. Разница почти 100 рублей.

На первый взгляд кажется, что с динамической конветацией валют не стоит связываться никому и никогда. Это не совсем так. У DCC есть один плюс — вы сразу знаете точную сумму списания. Пользуетесь рублёвой картой и выбираете рубли — конвертация проводится здесь и сейчас, спишется именно та сумма, которую видите на экране терминала или банкомата.

Курсовая разница

Когда платите картой в местной валюте — учитывайте, что окончательное оформление операции произойдёт только через несколько дней.

В момент покупки на карте блокируется сумма по курсу. Платёжная система обрабатывает платёж один-два рабочих дня (иногда дольше). За это время курс валют, как правило, меняется. Окончательное списание проходит по новому курсу. Если валюта подорожала, разница спишется с вашего счёта, если подешевела — вернётся на карту.

Пример:
Николай продолжил отдыхать в Таиланде. Потратил 1 072 бата. Платил картой. Выбрал местную валюту. Списали 1 946 руб. 92 коп. Через несколько дней пришел окончательный расчёт на сумму 1 944 руб. 51 коп. (корректировка +2 руб. 41 коп.). Курс бата к рублю изменился в меньшую сторону. Николаю вернули разницу. Повезло — курс мог измениться и в большую сторону.

Вывод: ориентируйтесь по обстановке. Если курс более-менее стабилен, выгоднее платить в местной валюте. Хороших путешествий с картой Яндекс.Денег!

21 комментарий
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Максим
11 июня 2018, 12:42
>"Во многих странах терминалы для оплаты картами или кассиры в магазинах предлагают выбрать, в какой валюте будете платить: в местной или в валюте карты? Например, в евро или в рублях."<


Мне кассиры не разу не предлагали выбрать в какой валюте рассчитываться,  молча берут карту, и всё. 

Обновлено 11 июня 2018, 12:41
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 июня 2018, 17:54
Максим,
теперь вы знаете, что делать когда предложат :)
Sl.Rus
сегодня, 05:40
Максим,
Всегда,если не шарашка
slavik013x
11 июня 2018, 12:47
Сделайте чтобы яндекс деньгами можно было платить на алиэкспрессе по курсу ЦБ
ivano2004
11 июня 2018, 18:00
slavik013x,
не надо лишать сбербанк дополнительного заработка.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 июня 2018, 18:02
slavik013x,
если платеж кошельком идет в рублях, то конвертация происходит на стороне алиэкспресс.
Обновлено 11 июня 2018, 18:03
ivano2004
11 июня 2018, 18:05
YaMoneyHelp,
пользователь явно не этот случай имел ввиду.
ivano2004
11 июня 2018, 18:03
"...и не теряем на конвертации" - заголовок не соответствует реальности. Владельцы карт Яндекс.Деньги теряют на конвертации при любом из описанных в посте вариантах. Нехорошо`с.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 июня 2018, 13:58
ivano2004,
в посте мы рассказываем про платежи в разной валюте и курсовую разницу ;) Кстати, конвертация для наших карт проходит по выгодному курсу - Mastercard+2.5%
ivano2004
13 июня 2018, 00:05
YaMoneyHelp,
вот именно - в заголовке написано про одно, а в посте совершенно про другое. К тому же заголовок поста явно лживый, что вы и признали в своём комментарии. Обычно так дурят людей мелкие мошенники, вам это не к лицу.
Обновлено 13 июня 2018, 00:06
spb-n42
7 сентября 2018, 15:33
YaMoneyHelp,
ну скажем не слишком заданном....  около 3%
igorbutsky
12 июня 2018, 11:29
Оплачиваю в гривнах. Терминал у кассира предлагает списать средства в USD или же в UAH. Какой вариант будет выгодней для МЕНЯ?
Спасибо.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 июня 2018, 14:11
igorbutsky,
зависит от курса и от того, насколько он сейчас стабилен - действительно, стоит ориентироваться по обстановке, как мы подсказали в посте :) 
svetlanazemliakova
30 июня 2018, 19:20
Нахожусь сейчас в Болгарии, ни разу не предложили выбор валюты, и думаю не предложат, зачем им связываться с рублями. Платила несколько раз курсовую разницу списывались только, с меня, хотя курс евро и снижался на след.день
Хайпер
29 августа 2018, 21:11
Есть один интересный банк -Хоум Кредит! Он при оплате своей рублевой картой за границей, если Вы выберите рубли (Dynamic Currency Conversion) - проведет Вам двойную конвертацию. Из рубля, который вы заплатили за границей и так по завышенному курсу в доллар США, потом из доллара США в рубль! Смешно, правда, но это так! Могу сказать, что с Яндекс картой, при том что Яндекс берет комиссию за конвертацию, получается дешевле!!! Поэтому имея две карты на руках -Хоум Кредит и Яндекс -за границей всегда плачу только Яндексом. А если бы к бонусам еще хоть малюсенький процент на остаток сделали (или счет накопительный) -вообще бы закрыл свою другую карту :))))
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 13:40
Хайпер,
спасибо, что поделились своим личным опытом использования нашей карты! Впереди интересные акции и предложения, следите за новостями :)
spb-n42
7 сентября 2018, 15:41
Хайпер,
поэтому не пользуйтесь такими предложениями. 
Трансгран еще бывает даже за рубли у ряда банков. 
А вообще ни Хоум ни Яндекс для оплаты за границей не интересны. Платил Кукрузой с двойной выгодой ЦБ на день конвертации +0,3% за не евро и доллары, Тинькофф валютный ...
fine.nadejda.zemnukhova
10 сентября 2018, 10:00
Еще не пользовалась, а уже нравится, спасибо будем платить! 😁 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 сентября 2018, 22:01
fine.nadejda.zemnukhova,
спасибо! :)
lenurid
23 января, 22:30
"списание с учетом курса" не соответствует реальности.заплатил вчера $38 списали 2588р по курсу 68.13 с учетом 2.5%  сегодня списали разницу по курсу 11 руб хотя на сайте мастер кард разница по курсу выходит 3руб и так при каждом платеже несостыковки
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 января, 12:16
lenurid,
курсовая разница возникает при валютных платежах. При платеже запрашиваемая магазином сумма конвертируется в рубли по курсу Mastercard +2,7%. Окончательное списание происходит через несколько дней по курсу Mastercard на день списания +2,7%. У Mastercard динамический курс и мы получаем его актуальное значение в момент проведения операции. Так происходит и в любом банке, просто у нас это прозрачно.


Также отправили вам подробности на почту, которая привязана к кошельку.