как узнать свою кредитную историю

Банк отказал в кредите? Если причина отказа вам не ясна, проверьте свою кредитную историю. Рассказываем, как это сделать бесплатно
Что такое кредитная история
Кредитная история — это досье на заёмщика, в котором есть вся информация из банков, МФО, телефонных компаний и прочих организаций, обслуживающих людей в кредит. Даже если вы никогда не брали кредит, у вас всё равно есть кредитная история, только «нулевая». От содержания кредитной истории чаще всего зависит, выдадут вам новый кредит или нет.
Кредитная история включает в себя обязательные блоки:
- Название бюро;
- Информация о заёмщике — ФИО, паспортные данные, идентификационные данные налогоплательщика;
- Сводка о том, сколько кредитов было одобрено, сколько раз подавалась заявка на кредит;
- Информация о том, как клиент погашал кредиты, допускал ли просрочки;
- Решения банков по кредитам;
- Отметки о запросах кредитной истории.
Такая история есть у каждого, у кого есть паспорт или вид на жительство. Все кредитные истории хранятся в БКИ (бюро кредитных историй). Реестр всех зарегистрированных бюро можно посмотреть на сайте ЦБ России.
Как бесплатно посмотреть кредитную историю
Чтобы узнать свою кредитную историю, нужно прийти в офис БКИ с паспортом и попросить показать ваше «кредитное дело». Попросить кого-то проверить вашу историю за вас не получится: БКИ не имеют права раскрывать содержание вашей кредитной истории посторонним лицам.
Два раза в год любой россиянин может получить информацию о своей кредитной истории бесплатно (один раз в бумажном виде и один — в электронном). Часто сотрудники бюро «забывают» сообщить посетителю, что раз в год посмотреть кредитную историю он может бесплатно. Не забудьте напомнить сотруднику об этом праве. Оно описано в статье 8 закона № 218-ФЗ «О кредитных историях».
Как определить, в каком БКИ хранится ваша история
Чтобы определить, в каком именно БКИ на вас заведена кредитная история, вам необходимо знать специальный код, который присваивает банк при выдаче кредита. Как правило, код указан в тексте кредитного договора или в приложении к нему. Это комбинация из русских букв и цифр либо латинских букв и цифр.
Введите код субъекта на сайте Центрального каталога кредитных историй при Центробанке России. Так вы узнаете, в каких БКИ хранится ваша кредитная история. Но что если вы ещё не брали кредит и такого кода у вас нет? В таком случае вы можете прийти в любое БКИ и узнать, в каких бюро на вас заведено «кредитное досье». Через пятнадцать минут вы получите нужную информацию. За эту услугу придётся заплатить.
Что делать, если БКИ в другом городе
Офисы крупных бюро обычно находятся в Москве и Петербурге. Если в вашем городе нет представительства нужного бюро, к сожалению, совсем без затрат обойтись не получится — придётся приехать лично или заплатить нотариусу. Если вы не хотите или не можете приехать в БКИ лично, нужно отправить в БКИ запрос через нотариуса, который должен подтвердить вашу подпись.
Как проверить кредитную историю быстро, но не бесплатно
Некоторые компании предлагают узнать кредитную историю онлайн. И иногда готовы сделать это даже бесплатно — например, в рамках акции.
В бюро кредитных историй Эквифакс первый кредитный отчёт вы можете получить бесплатно. Для этого нужно пройти идентификацию, которая в большинстве случаев платная.
Если вы всё-таки готовы заплатить деньги за кредитный отчёт, то самый простой способ его получить — обратиться в банк. Для этого даже необязательно идти в отделение — крупные банки умеют делиться кредитной историей по запросу в приложении или на сайте онлайн-банка. Узнайте в службе поддержки вашего банка, доступна ли эта услуга для вас.
Например, в Сбербанке такая услуга стоит 580 рублей, а в Тинькофф банке краткий отчёт о финансовой репутации можно оформить за 59 рублей.
Ещё один вариант для тех, кто хочет быстро узнать кредитную историю — обратиться в салон связи «Евросеть». За услугу попросят 990 рублей.
Если в кредитной истории ошибка
Если вы обнаружили ошибку, обратитесь к её источнику — банку или МФО, передавшему некорректную информацию. К таким ошибкам, например, относятся просрочки платежей, которые вы не допускали. Если банк или МФО не отвечают на ваш запрос или отказываются исправлять информацию, нужно обратиться в бюро кредитных историй и подать заявление на внесение изменений в кредитную историю.
Но если вы заметили, что в кредитной истории числится кредит, который вы не оформляли — нужно срочно подавать заявление в полицию. Возможно, ваш паспорт попал в руки мошенников, которые смогли оформить с его помощью кредит.
Если коротко:
- Бесплатно узнать свою кредитную историю можно один раз в год. Это закон;
- Ваша кредитная история может храниться сразу в нескольких БКИ. Узнать, в каких — поможет код субъекта. Ищите его в тексте кредитного договора. Если потеряли код, восстановить его не получится. Новый код субъекта можно получить в любом БКИ или отделении банка. За это придётся заплатить;
- Если вы знаете код субъекта, вы сможете узнать, в каком БКИ хранятся ваши данные;
- Введите этот код на сайте Центрального каталога кредитных историй при Центробанке России. Если нужное бюро в другом городе — придётся приехать лично или заплатить нотариусу;
- Получить кредитную историю можно и онлайн, но придётся заплатить. В некоторых бюро получить первый кредитный отчёт онлайн можно бесплатно. За последующие придётся платить;
- Изменить кредитную историю нельзя. Но можно исправить ошибки в ней. Для этого обратитесь в банк или БКИ. Если вы увидели в отчёте кредит, который вы не оформляли — обращайтесь в полицию.