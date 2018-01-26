Блог Денег

Блог Денег

Как узнать свою кредитную историю

Банк отказал в кредите? Если причина отказа вам не ясна, проверьте свою кредитную историю. Рассказываем, как это сделать бесплатно

Что такое кредитная история

Кредитная история — это досье на заёмщика, в котором есть вся информация из банков, МФО, телефонных компаний и прочих организаций, обслуживающих людей в кредит. Даже если вы никогда не брали кредит, у вас всё равно есть кредитная история, только «нулевая». От содержания кредитной истории чаще всего зависит, выдадут вам новый кредит или нет.

Кредитная история включает в себя обязательные блоки:

  • Название бюро;
  • Информация о заёмщике — ФИО, паспортные данные, идентификационные данные налогоплательщика;
  • Сводка о том, сколько кредитов было одобрено, сколько раз подавалась заявка на кредит;
  • Информация о том, как клиент погашал кредиты, допускал ли просрочки;
  • Решения банков по кредитам;
  • Отметки о запросах кредитной истории.

Такая история есть у каждого, у кого есть паспорт или вид на жительство. Все кредитные истории хранятся в БКИ (бюро кредитных историй). Реестр всех зарегистрированных бюро можно посмотреть на сайте ЦБ России.

Как бесплатно посмотреть кредитную историю 

Чтобы узнать свою кредитную историю, нужно прийти в офис БКИ с паспортом и попросить показать ваше «кредитное дело». Попросить кого-то проверить вашу историю за вас не получится: БКИ не имеют права раскрывать содержание вашей кредитной истории посторонним лицам. 

Два раза в год любой россиянин может получить информацию о своей кредитной истории бесплатно (один раз в бумажном виде и один  — в электронном). Часто сотрудники бюро «забывают» сообщить посетителю, что раз в год посмотреть кредитную историю он может бесплатно. Не забудьте напомнить сотруднику об этом праве. Оно описано в статье 8 закона № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Как определить, в каком БКИ хранится ваша история

Чтобы определить, в каком именно БКИ на вас заведена кредитная история, вам необходимо знать специальный код, который присваивает банк при выдаче кредита. Как правило, код указан в тексте кредитного договора или в приложении к нему. Это комбинация из русских букв и цифр либо латинских букв и цифр. 

Введите код субъекта на сайте Центрального каталога кредитных историй при Центробанке России. Так вы узнаете, в каких БКИ хранится ваша кредитная история.  Но что если вы ещё не брали кредит и такого кода у вас нет? В таком случае вы можете прийти в любое БКИ и узнать, в каких бюро на вас заведено «кредитное досье». Через пятнадцать минут вы получите нужную информацию. За эту услугу придётся заплатить. 

Что делать, если БКИ в другом городе 

Офисы крупных бюро обычно находятся в Москве и Петербурге. Если в вашем городе нет представительства нужного бюро, к сожалению, совсем без затрат обойтись не получится — придётся приехать лично или заплатить нотариусу. Если вы не хотите или не можете приехать в БКИ лично, нужно отправить в БКИ запрос через нотариуса, который должен подтвердить вашу подпись.

Как проверить кредитную историю быстро, но не бесплатно

Некоторые компании предлагают узнать кредитную историю онлайн. И иногда готовы сделать это даже бесплатно — например, в рамках акции.

В бюро кредитных историй Эквифакс первый кредитный отчёт вы можете получить бесплатно. Для этого нужно пройти идентификацию, которая в большинстве случаев платная.

Если вы всё-таки готовы заплатить деньги за кредитный отчёт, то самый простой способ его получить — обратиться в банк. Для этого даже необязательно идти в отделение — крупные банки умеют делиться кредитной историей по запросу в приложении или на сайте онлайн-банка. Узнайте в службе поддержки вашего банка, доступна ли эта услуга для вас.

Например, в Сбербанке такая услуга стоит 580 рублей, а в Тинькофф банке краткий отчёт о финансовой репутации можно оформить за 59 рублей.

Ещё один вариант для тех, кто хочет быстро узнать кредитную историю — обратиться в салон связи «Евросеть». За услугу попросят 990 рублей.

Если в кредитной истории ошибка

Если вы обнаружили ошибку, обратитесь к её источнику — банку или МФО, передавшему некорректную информацию. К таким ошибкам, например, относятся просрочки платежей, которые вы не допускали. Если банк или МФО не отвечают на ваш запрос или отказываются исправлять информацию, нужно обратиться в бюро кредитных историй и подать заявление на внесение изменений в кредитную историю. 

Но если вы заметили, что в кредитной истории числится кредит, который вы не оформляли — нужно срочно подавать заявление в полицию. Возможно, ваш паспорт попал в руки мошенников, которые смогли оформить с его помощью кредит. 

Если коротко: 

  • Бесплатно узнать свою кредитную историю можно один раз в год. Это закон;
  • Ваша кредитная история может храниться сразу в нескольких БКИ. Узнать, в каких — поможет код субъекта. Ищите его в тексте кредитного договора. Если потеряли код, восстановить его не получится. Новый код субъекта можно получить в любом БКИ или отделении банка. За это придётся заплатить;
  • Если вы знаете код субъекта, вы сможете узнать, в каком БКИ хранятся ваши данные;
  • Введите этот код на сайте Центрального каталога кредитных историй при Центробанке России. Если нужное бюро в другом городе — придётся приехать лично или заплатить нотариусу;
  • Получить кредитную историю можно и онлайн, но придётся заплатить. В некоторых бюро получить первый кредитный отчёт онлайн можно бесплатно. За последующие придётся платить;
  • Изменить кредитную историю нельзя. Но можно исправить ошибки в ней. Для этого обратитесь в банк или БКИ. Если вы увидели в отчёте кредит, который вы не оформляли — обращайтесь в полицию. 
88 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
людмила степаненко
27 января 2018, 10:37
Каждый должен знать кридитную историю!!! 
Обновлено 27 января 2018, 10:39
Bezumnica
27 января 2018, 17:28
До сих пор непонятно как такая технологичная компания как Яндекс не подключилась к API этих БКИ и не сделала нормальный и качественный сервис...
Анатолий Ли
2 февраля 2018, 13:47
Спасибо большое за полученную информацию!
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 15:28
Анатолий Ли,
рады стараться :)
vadim.egorushin
14 мая, 13:11
Яндекс.Деньги,
Посоветуйте где лучше узнать свою кредитную историю?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса15 мая, 10:12
vadim.egorushin,
как мы подсказали в статье, для этого нужно прийти в офис БКИ с паспортом и попросить показать ваше «кредитное дело».
Обновлено 15 мая, 10:12
kgrihovv2
1 февраля 2018, 21:57
ВВторой день не могу перевести средства с Яндекс кошелька. "Что-то пошло не так из-за тех. ошибки"  исправьте срочно нужно
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 15:29
kgrihovv2,
отправьте, пожалуйста, скриншот ошибки и номер кошелька в службу поддержки: supp@money.yandex.ru/
Анатолий Морозов
6 февраля 2018, 04:53
Как собрать Как забрать забрать деньги бикоры
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса6 февраля 2018, 16:35
Анатолий Морозов,
пока не совсем понимаем ваш вопрос, простите :( 
Егор Рогалев
11 февраля 2018, 15:52
здравствуйте безусловна хорошая и очень полезная информация . я понял что  я не магу запросить код в другом городе за 800 километров но  в  одной области 
Юлия Литвякова
5 апреля 2018, 11:25
Как узнать свою кредитную историю
telmanakbarov
15 ноября 2018, 17:05
Юлия Литвякова,
История кирдет 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса16 ноября 2018, 11:43
telmanakbarov,
м?
Николай Сомов
28 апреля 2018, 23:11
не могу привязать к кошельку банковскую карточку что происходит не понимаю писал в службу поддержки тишина
Aleksandr Borovchenko
2 мая 2018, 10:17
Здравствуйте! У меня такая проблема, я перевел деньги через вашу услугу "Яндекс Деньги" за услугу в Apple iPhone от iCloud (Сообщение владельцу счета 410016620324775:
За услугу) Как там было написано что это официальный сайт  Apple iPhone и не каких про движений нету в их услугах. Вопрос: Могу ли я вернуть деньги через вашу компанию "Яндекс Деньги"? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 мая 2018, 16:22
Aleksandr Borovchenko,
простите, что не сразу ответили - видим ваше письмо в службу поддержки, коллеги ждут ответа от вас.
Seriko.sch
8 мая 2018, 11:10
Сейчас любой банк или МФО это сделает за деньги , даже онлайн.
Юрий Мандрик
11 мая 2018, 07:48
решил преобрести в рассрочку телефон на велкоме мне разрешили покупку только до 600 р.
Максим Куликов
22 мая 2018, 06:05
Моя кредитная история без упречна

Максим Куликов
22 мая 2018, 06:11
Мне необходим микро займ вашего Банка! Порядка 30000 р. Прошу не отказать
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 мая 2018, 12:50
Максим Куликов,
простите, мы не выдаем займы. 
index.index-in
2 июня 2018, 17:06
один из ваших пунктов-Если вы увидели в отчёте кредит, который вы не оформляли — обращайтесь в полицию. Почитайте на форумах, берут займы в МФО на чужие данные паспортов, выводят на яндекс деньги. Разве нельзя для предотвращения этого сделать нормальную регистрацию кошелька по заверенной нотариусом копии паспорта, как у вас сделано для нерезидентов  страны?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 июня 2018, 12:29
index.index-in,
в вопросах идентификации мы строго следуем закону и обязательно проверяем всю информацию. Если вдруг произошла подобная ситуация, нужно скорее написать нам в поддержку. 
Сергей Витюгов
7 июня 2018, 17:24
УУзнать кредитную историю 
pyc1and
29 июня 2018, 10:53
Можно ли давать рекламу в разделе Блог Денег?
yakutsk.zk@zakroykredit.ru
4 июля 2018, 13:28
Где искать код субъекта?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 июля 2018, 12:09
yakutsk.zk@zakroykredit.ru,
как подсказали в посте, обычно код указан в кредитном договоре. 
mail@rublevka72.ru
6 ноября 2018, 11:16
YaMoneyHelp,
три кредитных договора перечитал. Даты разные договоров. Не в одном нет. 
hl.ro
24 августа 2018, 18:18
Спасибо. Полезно.
nelmin
25 августа 2018, 02:02
У  Эквифакс невозможно получить бесплатную услугу, после регистрации они просят подтвердить личность, из вариантов онлайн там опросник какой-то, вопросы кроме двух от балды похоже. В итоге они этот способ подтверждения блокируют, а все остальные или деньги заплати или в офис топай. 
sagniev
27 августа 2018, 19:54
В заказанной и оплаченной «Кредитной истории» самой кредитной истории (а именно пункт - Наличие текущей задолженности) остался не заполнен. Вернее заполнен фразой «Нет данных». Как это понимать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 августа 2018, 14:52
sagniev,
попробуйте, пожалуйста, задать этот вопрос службе поддержки сервиса, который подготовил для вас документ - думаем, получится разобраться. 
Ирина Гулиева
28 октября 2018, 12:16
У погасила 2 кредита без просрочек, остался один, я хотела взять в кредит а мне банки отказывают . 
Виталий Стукало
30 октября 2018, 07:15
ХХотелось бы через ин-т и бесплатно
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса30 октября 2018, 11:14
Виталий Стукало,
надеемся, что со временем это станет возможно.
mamytovazh
11 ноября 2018, 18:37
я хотела кредитный историю 
Вера Булгутова
12 ноября 2018, 12:46
Хочу узнать свою кредитную историю бесплатно
grindiser
22 ноября 2018, 16:04
Заказал список БКИ на Госуслугах. Прислали 4 конторы ОКБ и Эквифакс в т ч. И что теперь с этим делать не знаю. Кода нет у меня, но знаю где дело шьют. Как быть? Хочу бесплатно
kosmos77allahverdiev
26 ноября 2018, 10:22
Kosmos77allahverdev
Назир Гамзатов
29 ноября 2018, 19:31
здравствуйте я хотел бы узнать кредитную историю сваю 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 ноября 2018, 20:06
Назир Гамзатов,
здравствуйте! В посте мы как раз рассказали как это сделать ;)
AdilKhalilov1954
30 ноября 2018, 20:31
Бред. что бы узнать свою КИ нужно платить. Скоро в туалет к себе же домой срать платно будет. прикладываешь карточку сбербанка и хоп туалет открылся. В этой стране ничего бесплатно б л я ть нету. Ехать в Москву и в Санкт Петербург. Ну фигли все для  Москвичей и Петербуржцев... Дуратская страна...
Радионов Николай
4 декабря 2018, 12:49
Радионов Николай Михайлович
grigoryev86
16 декабря 2018, 20:17
Спасибо за полезную информацию!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 декабря 2018, 09:34
grigoryev86,
👍🏻
grigoryev86
6 января, 21:39
YaMoneyHelp,
и, к сожалению, не увидел Код кредитной истории в своём договоре. В Сбербанке, где брал кредит мне тоже не смогли помочь. Ходили, совещались, но не знали где этот код найти. В итоге не знаю чего теперь делать. Кредиту два года, всё с ним в порядке, для интереса хотел проверить, платить поэтому не хочется.
grigoryev86
12 января, 20:39
Всё, разобрался и узнал бесплатно кредитную историю у Эквифакс на сайте за 15 минут.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 января, 15:01
grigoryev86,
рады, что все получилось :)
kosmos77allahverdiev
25 декабря 2018, 21:35
Просрочка кридит денег не было платить 
kosmos77allahverdiev
25 декабря 2018, 21:36
Без работы были
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 декабря 2018, 12:08
kosmos77allahverdiev,
:( надеемся, теперь все хорошо!
Наталья Лаптева
26 декабря 2018, 16:20
как узнать свою кредитную историю
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 декабря 2018, 13:09
Наталья Лаптева,
так выше как раз написали: "нужно прийти в офис БКИ с паспортом и попросить показать ваше «кредитное дело»" :)
Ленуська Годова
27 декабря 2018, 21:43
Как узнать кридитную историю?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 декабря 2018, 13:11
Ленуська Годова,
берете паспорт и направляетесь в офис Бюро кредитных историй — там все покажут, раз в год — бесплатно :)
mayamaya2007
27 января, 01:42
1 раз кредитную историю увидеть СВОЮ???!!!


Абсурд!


Она должна быть в ГОСУСЛУГАХ !!!! БЕСПЛАТНО!!!
Евгений Мазихин
5 февраля, 10:11
везде только хотят обмануть и посадить на бабки что за государство козлинное.
salimhanoff.r
7 февраля, 15:49
SSalimhanovradik@gmail.com 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 февраля, 19:09
salimhanoff.r,
у вас вопрос?
ramin.agazhanov
8 февраля, 18:35
Привет
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 февраля, 19:08
ramin.agazhanov,
привет 🙂
Руслан Баночкин
13 февраля, 12:11
Прям жаль Сотрудника Яндекса, который сидит и отвечает на идиотские вопросы. Держись там!)
toktobaev.asylbek
4 марта, 14:11
Добрый день Сергей Витюгов хотел бы узнать кредитные истории 
Сергей Ерёмин
17 марта, 10:35
еремин сергей

Alexsei0802
20 марта, 10:06
как узнать бесплатно свою кредитную историю по компьютуру
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 марта, 10:01
Alexsei0802,
узнать кредитную историю бесплатно можно только в офисе БКИ.
Виктор Клишин
30 марта, 09:26
Клишину виктор
Karvad66
31 марта, 10:04
Здравствуйте
sergeinovikov76
31 марта, 11:42
БКИ
Сергей Привезенцев
5 апреля, 20:41
Спасибо за информацию.
rapidsign
11 апреля, 12:42
Всем привет! Зашёл в СберОнлайн, жамкнул по ссылке ЗАО "ОКБ", там вошёл через госуслуги и вуаля, история с 2012 года. Бесплатно, проверяю два раза в год. Единственное Сбер ухудшил мне кредитную историю просрочкой платежа, на основании того что их биллинговая система не успела обработать платёж(трое суток....). Что сказать...Заднеприводный банк.  Но не критично, оставил только дебетовый счёт. Больше не работаю со Сбером. Спасибо Яндексу за статью.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 апреля, 17:20
rapidsign,
рады быть полезными 😊👍
Сергей Михайлов
23 апреля, 07:58
Спасибо. Интересная информатция.
Обновлено 23 апреля, 08:00
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 апреля, 15:50
Сергей Михайлов,
всегда пожалуйста 🙂
Вовчик Латоха
29 апреля, 21:46
ЛАТОХО.ВЛАДИМИР
Юлия Баталина
12 мая, 20:56
Как как мне узнать свою кредитную историю
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса13 мая, 11:13
Юлия Баталина,
выше мы посвятили целую статью этому вопросу. Подскажите, пожалуйста, какие именно вопросы у вас остались?
Наталья Малькова
28 мая, 14:02
Вчера отправила запрос о своей кредитной истории, заплатила 300 рублей за услугу, но досих пор ни чего не пришло. Сколько ждать? 
Наталья Малькова
28 мая, 14:05
Вчера отправила запрос на получение услуги о своей кредитной истории, заплатила деньги, но до сих пор ничего не пришло. Наталья. 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 мая, 21:49
Наталья Малькова,
подскажите, куда вы отправили запрос?
ilya.andronov197
4 июня, 10:29
Данные в этой статье как минимум устарели!
Оплатив 580 руб. в Сбербанк.Онлайн, получив услугу, вылезло замечательное окошко:
 "Обратите внимание
В соответствии с федеральным законом «О кредитных историях» вы можете получить свой кредитный отчёт с информацией о кредитной истории, хранящейся в ЗАО «ОКБ», бесплатно 2 раза в год. Для получения бесплатного кредитного отчёта пройдите на сайт ЗАО «ОКБ»."

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 июня, 12:57
ilya.andronov197,
да, спасибо — статья была опубликована 1,5 года назад и в ней говорится про одну бесплатную проверку в год, но с августа прошлого года бесплатно можно проверить дважды: 1 раз электронно, 2-ой раз — очно: «2. Субъект кредитной истории вправе в каждом бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история о нем, не более двух раз в год (но не более одного раза на бумажном носителе) бесплатно и любое количество раз за плату без указания причин получить кредитный отчет по своей кредитной истории, включая индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории (при наличии), в том числе накопленную в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию об источниках формирования кредитной истории и о пользователях кредитной истории, которым выдавались кредитные отчеты. (часть 2 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 327-ФЗ)».
vic388
11 июля, 13:10
Спасибо за информацию.
orozbaevzamirbek
18 июля, 00:51
Здравствуйте 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса18 июля, 10:54
orozbaevzamirbek,
здравствуйте :)
Госусуги Онлайн
14 августа, 08:30
Узнать список БКИ, в которых хранится ваша история, сейчас можно через портал Госуслуги. Подробно здесь об этом писали https://gosuslugi-online.ru/uznat-kreditnuyu-istoriyu-besplatno/
Обновлено 14 августа, 08:31
mirarait
16 августа, 14:44
Кредитная история и кредитный рейтинг – понятия схожие, но все-таки разные. Чтобы разобраться и узнать иногда надо кучу информации и сервисов пересмотреть. Вот тут хорошо подана инфа, которая помогает понять и узнать рейтинг  https://checkperson.ru/articles-sections/section-Proverka_po_kreditam/post-kak_proverit_kreditnyu_istoriu_v_internete 
Обновлено 16 августа, 14:44