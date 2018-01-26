как узнать свою кредитную историю

Банк отказал в кредите? Если причина отказа вам не ясна, проверьте свою кредитную историю. Рассказываем, как это сделать бесплатно

Что такое кредитная история

Кредитная история — это досье на заёмщика, в котором есть вся информация из банков, МФО, телефонных компаний и прочих организаций, обслуживающих людей в кредит. Даже если вы никогда не брали кредит, у вас всё равно есть кредитная история, только «нулевая». От содержания кредитной истории чаще всего зависит, выдадут вам новый кредит или нет.

Кредитная история включает в себя обязательные блоки:

Название бюро;

Информация о заёмщике — ФИО, паспортные данные, идентификационные данные налогоплательщика;

Сводка о том, сколько кредитов было одобрено, сколько раз подавалась заявка на кредит;

Информация о том, как клиент погашал кредиты, допускал ли просрочки;

Решения банков по кредитам;

Отметки о запросах кредитной истории.

Такая история есть у каждого, у кого есть паспорт или вид на жительство. Все кредитные истории хранятся в БКИ (бюро кредитных историй). Реестр всех зарегистрированных бюро можно посмотреть на сайте ЦБ России.

Как бесплатно посмотреть кредитную историю

Чтобы узнать свою кредитную историю, нужно прийти в офис БКИ с паспортом и попросить показать ваше «кредитное дело». Попросить кого-то проверить вашу историю за вас не получится: БКИ не имеют права раскрывать содержание вашей кредитной истории посторонним лицам.

Два раза в год любой россиянин может получить информацию о своей кредитной истории бесплатно (один раз в бумажном виде и один — в электронном). Часто сотрудники бюро «забывают» сообщить посетителю, что раз в год посмотреть кредитную историю он может бесплатно. Не забудьте напомнить сотруднику об этом праве. Оно описано в статье 8 закона № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Как определить, в каком БКИ хранится ваша история

Чтобы определить, в каком именно БКИ на вас заведена кредитная история, вам необходимо знать специальный код, который присваивает банк при выдаче кредита. Как правило, код указан в тексте кредитного договора или в приложении к нему. Это комбинация из русских букв и цифр либо латинских букв и цифр.

Введите код субъекта на сайте Центрального каталога кредитных историй при Центробанке России. Так вы узнаете, в каких БКИ хранится ваша кредитная история. Но что если вы ещё не брали кредит и такого кода у вас нет? В таком случае вы можете прийти в любое БКИ и узнать, в каких бюро на вас заведено «кредитное досье». Через пятнадцать минут вы получите нужную информацию. За эту услугу придётся заплатить.

Что делать, если БКИ в другом городе

Офисы крупных бюро обычно находятся в Москве и Петербурге. Если в вашем городе нет представительства нужного бюро, к сожалению, совсем без затрат обойтись не получится — придётся приехать лично или заплатить нотариусу. Если вы не хотите или не можете приехать в БКИ лично, нужно отправить в БКИ запрос через нотариуса, который должен подтвердить вашу подпись.

Как проверить кредитную историю быстро, но не бесплатно

Некоторые компании предлагают узнать кредитную историю онлайн. И иногда готовы сделать это даже бесплатно — например, в рамках акции.

В бюро кредитных историй Эквифакс первый кредитный отчёт вы можете получить бесплатно. Для этого нужно пройти идентификацию, которая в большинстве случаев платная.

Если вы всё-таки готовы заплатить деньги за кредитный отчёт, то самый простой способ его получить — обратиться в банк. Для этого даже необязательно идти в отделение — крупные банки умеют делиться кредитной историей по запросу в приложении или на сайте онлайн-банка. Узнайте в службе поддержки вашего банка, доступна ли эта услуга для вас.

Например, в Сбербанке такая услуга стоит 580 рублей, а в Тинькофф банке краткий отчёт о финансовой репутации можно оформить за 59 рублей.

Ещё один вариант для тех, кто хочет быстро узнать кредитную историю — обратиться в салон связи «Евросеть». За услугу попросят 990 рублей.

Если в кредитной истории ошибка

Если вы обнаружили ошибку, обратитесь к её источнику — банку или МФО, передавшему некорректную информацию. К таким ошибкам, например, относятся просрочки платежей, которые вы не допускали. Если банк или МФО не отвечают на ваш запрос или отказываются исправлять информацию, нужно обратиться в бюро кредитных историй и подать заявление на внесение изменений в кредитную историю.

Но если вы заметили, что в кредитной истории числится кредит, который вы не оформляли — нужно срочно подавать заявление в полицию. Возможно, ваш паспорт попал в руки мошенников, которые смогли оформить с его помощью кредит.

Если коротко: