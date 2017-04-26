Что будет, если не платить штрафы ГИБДД?

«Можно ли не платить штраф ГИБДД?» — тысячу раз в месяц спрашивают у Яндекса люди. Отвечаем: нет, нельзя. И рассказываем, что будет, если не погасить задолженность вовремя.

Сколько времени даётся на оплату штрафа

На оплату штрафа у вас есть 60 дней с даты вступления в силу постановления о наложении штрафа — то есть через 10 дней после вручения/получения копии постановления. Если за этот срок вы не заплатили штраф, придётся нести ответственность по статье 20.25 КоАП РФ.

На некоторые штрафы в первые 20 дней с даты вынесения постановления ГИБДД даёт скидку — вы можете заплатить только половину суммы.

А если я не получил извещение?

Многие водители думают, что если не забрать бумажное извещение, то штраф можно не платить. Разочаруем: если вы не получили письмо (как уклонившись от его получения, так и в случае, если не проживаете по адресу регистрации по месту жительства), оно отправится обратно в ГИБДД или в суд, а штраф будет считаться... полученным.

Что будет, если не платить

Если вы не заплатили штраф в установленные 60 дней, то со следующего дня после окончания срока уплаты суд может привлечь вас к ответственности:

— Наложить ещё один штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 000 рублей;

— Арестовать вас на срок до 15 суток;

— Привлечь к обязательным работам на срок до 50 часов.

ГИБДД направляет дело в службу судебных приставов — именно они и занимаются взысканием денег. Приставы могут:

— Списать необходимую сумму со счёта в банке;

— Запретить выезд за пределы Российской Федерации (если долг больше 10 000 рублей);

— Наложить запрет или ограничение на регистрационные действия с имуществом. Это значит, что пока вы не оплатите штраф, продать машину или сдать квартиру в аренду на длительный срок не получится;

— Арестовать имущество и, если так и не оплатите штраф, продать вашу машину или любимую PlayStation, чтобы с вырученных денег вернуть долг;

— За свою работу судебные приставы дополнительно удержат исполнительский сбор — ещё 7% от суммы, которую с вас взыскали, но не менее 1000 рублей.

Кроме этого, вы попадаете в базу должников ГИБДД — инспектор может задержать и доставить вас в мировой суд или в отделение полиции, если суд не работает, а машину поместить на штрафстоянку. И для этого ему не нужно ваше согласие!

Как платить штрафы вовремя

Чтобы не платить штрафы в двойном размере из-за того, что не получили вовремя (или совсем не получили) бумажное извещение, платите штрафы в кошельке и подпишитесь на уведомления о новых. Вы не только узнаете о новом штрафе в день постановления, но и сможете сразу же его заплатить: получили смс от 1960 — ответили кодом — штраф погашен.