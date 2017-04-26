Блог Денег

Блог Денег

Что будет, если не платить штрафы ГИБДД?

«Можно ли не платить штраф ГИБДД?» — тысячу раз в месяц спрашивают у Яндекса люди. Отвечаем: нет, нельзя. И рассказываем, что будет, если не погасить задолженность вовремя.

Сколько времени даётся на оплату штрафа

На оплату штрафа у вас есть 60 дней с даты вступления в силу постановления о наложении штрафа — то есть через 10 дней после вручения/получения копии постановления.  Если за этот срок вы не заплатили штраф, придётся нести ответственность по статье 20.25 КоАП РФ

На некоторые штрафы в первые 20 дней с даты вынесения постановления ГИБДД даёт скидку — вы можете заплатить только половину суммы.

А если я не получил извещение? 

Многие водители думают, что если не забрать бумажное извещение, то штраф можно не платить. Разочаруем: если вы не получили письмо (как уклонившись от его получения, так и в случае, если не проживаете по адресу регистрации по месту жительства), оно отправится обратно в ГИБДД или в суд, а штраф будет считаться... полученным.  

Что будет, если не платить

Если вы не заплатили штраф в установленные 60 дней, то со следующего дня после окончания срока уплаты суд может привлечь вас к ответственности:

— Наложить ещё один штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 000 рублей;

— Арестовать вас на срок до 15 суток;

— Привлечь к обязательным работам на срок до 50 часов.

ГИБДД направляет дело в службу судебных приставов — именно они и занимаются взысканием денег. Приставы могут:

— Списать необходимую сумму со счёта в банке;

— Запретить выезд за пределы Российской Федерации (если долг больше 10 000 рублей);

— Наложить запрет или ограничение на регистрационные действия с имуществом. Это значит, что пока вы не оплатите штраф, продать машину или сдать квартиру в аренду на длительный срок не получится;

— Арестовать имущество и, если так и не оплатите штраф, продать вашу машину или любимую PlayStation, чтобы с вырученных денег вернуть долг; 

— За свою работу судебные приставы дополнительно удержат исполнительский сбор — ещё 7% от суммы, которую с вас взыскали, но не менее 1000 рублей. 

Кроме этого, вы попадаете в базу должников ГИБДД — инспектор может задержать и доставить вас в мировой суд или в отделение полиции, если суд не работает, а машину поместить на штрафстоянку. И для этого ему не нужно ваше согласие!  

Как платить штрафы вовремя

Чтобы не платить штрафы в двойном размере из-за того, что не получили вовремя (или совсем не получили) бумажное извещение, платите штрафы в кошельке и подпишитесь на уведомления о новых. Вы не только узнаете о новом штрафе в день постановления, но и сможете сразу же его заплатить: получили смс от 1960 — ответили кодом — штраф погашен.

8 комментариев
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Алексей Молотов
26 апреля 2017, 11:28
В мобильном приложении есть возможность добавлять несколько машин и водителей, а на сайте такого не наблюдается. 
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса26 апреля 2017, 18:08
Алексей Молотов,
Она есть! На странице проверки штрафов после заполнения полей поставьте отметку "Получать уведомления о штрафах" и информация сохранится. А проверить подписки можно в блоке "Уведомления" :)
Алексей Молотов
26 апреля 2017, 23:50
Андрей Лазорев,
Чет не понял, где тут можно добавить инфу еще об одном автомобиле или вод. удостоверении https://yadi.sk/i/deDmm2ux3HPVFF
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса27 апреля 2017, 12:23
Алексей Молотов,
после заполнения всех полей нажмите "Посмотреть", а потом проверьте блок уведомлений в кошельке - информация быстро загружается. 
Комментарий удалён
sinitsadg
29 июня 2017, 16:55
alexcurbatow,
Не проще ли не пользоваться, если ущемляют? Кстати чем?
alexcurbatow
7 января 2018, 07:38
sinitsadg,
Конечно проще! Остается только вопрос, альтернатива есть или нет? Конечно есть такие "шараги" , как Киви и Вебмани и др. Только "кухня" везде одна! У них есть право на все, у пользователя прав нет ни на что! А если и есть подобие этих прав, то их игнорируют и все! К примеру тот же яндекс отказывается принимать заявления, заверенные усиленной квалифицирующей электронной подписью ! А требует, нотариально подтверждать с бумажного носителя , на электронный и потом отправлять им. А это расходы дополнительные ложаться на пользователя! Хотя в оферте указано, "ИНЫМ способом согласованным между НКО и пользователем." И есть закон федеральный об ЭЦП.  Только вот ни как не согласуется ничего, все только по их повелению делать надо! Хотя это договор присоединения(если понимаешь, что это) ! Так, что я понимаю, ты парень "умный" сарказма в тебе, хоть отбавляй!  Только узко мыслишь! Давай просто не будем пользоваться финансовыми услугами в стране и тихонечко умирать .......Или будем добиваться исполнения законов и справедливости правоотношений между бизнесом и физическими лицами ? Так, что каждому свое......
Глеб Дроздов
5 сентября 2017, 09:23
Кстати, второй месяц не могу оплачивать штрафы через вас, карта сб. https://yadi.sk/i/t6daNf2s3McAFb
kontevil
сегодня, 22:13
Да они о@@ели со своими штрафами. Может, у людей денег нет их заплатить.