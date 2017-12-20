Блог Денег

Блог Денег

Пакет автомобилиста: кэшбэк и помощь на дорогах

Что если у вас закончился бензин, пробило колесо, что-то стучит в двигателе — и всё это ночью, зимой, на трассе? Подстраховка от таких ситуаций — пакет автомобилиста к кошельку Яндекс.Денег: заплатите 2500₽ один раз в год, чтобы вызывать помощь на дороге 24 часа в сутки и получать мгновенный кэшбэк за траты на автомобиль. 

Как это работает

Покупая в кошельке пакет автомобилиста, вы указываете данные своей машины — и в течение года можете вызвать по телефону срочную помощь. Например, привезти топливо, эвакуировать с места ДТП (если не получается уехать самому), получить консультацию юриста. 

Распечатайте и киньте в бардачок машины вот эту памятку и сохраните номер — 8 800 333-53-69. Набирайте его, если на дороге что-то пошло не так. Оператор спросит номер СТС, и помощь прибудет в течении часа — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске, Хабаровске, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону и ещё сотне городов России

Если с кошельком вы используете карту Яндекс.Денег, «Пакет автомобилиста» добавит 3% кэшбэк за расходы на платные трассы, шиномонтаж, бензин и даже штрафы, если платите их в Яндекс.Деньгах, Яндекс.Штрафах и Яндекс.Навигаторе. В приложении Яндекс.Заправки можно платить за бензин и получать кэшбэк даже без карты — с баланса кошелька.

13 комментариев
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Иванченко Денис
20 декабря 2017, 16:05
В Крыму работает?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 декабря 2017, 16:16
Иванченко Денис,
кэшбэк работает по всему миру. А вот помощь на дороге — в городах из списка: https://money.yandex.ru/page?id=529950
Обновлено 20 декабря 2017, 16:36
Александр Аришин
20 декабря 2017, 19:53
Кто не сидел за рулём и неломался среди степи и поблизости нетнаселёных пунктов то непоможет и ваш кашелёк,тут только умение и сноровка водителя.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса21 декабря 2017, 17:20
Александр Аришин,
ох :( Надеемся, такого ни с кем не случится! 
vagger
20 декабря 2017, 22:42
Установил Яндекс заправки , 1) про кэшбэк там ни слова , 2) все ближайшие станции Лукойл с оплатой только на кассе.
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса21 декабря 2017, 17:27
vagger,
в посте мы рассказываем про "Пакет автомобилиста" - кешбэк как раз в нём ;) А про Заправки напишите нам, пожалуйста, на azs.support@yamoney.ru - посмотрим, в чем дело. 
semyonza
10 февраля 2018, 23:15
Купил около месяца назад  Кэшбек работает. Сегодня пришлось вызвать помощь - сел аккумулятор. За 25 минут приехали (в Ростове) и  прикурили. Все отлично. Рекомендую
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса13 февраля 2018, 16:12
semyonza,
очень рады, что вам нравится :) 
Леонид Ильич
13 декабря 2018, 16:33
Здравствуйте!
Кэшбэк по заправкам - начисляется по всем АЗС или по каким то определённым ?
И правильно ли я понимаю, если консультации по телефону не хватит, авто помощь приедет и БЕСПЛАТНО починит машину (не считая запчастей) или эвакуируют к зоне ремонта?
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса13 декабря 2018, 18:26
Леонид Ильич,
чтобы получить кэшбек, MCC-код у АЗС должен быть одним из следующих: 5172, 5542, 5541, 5983. 
Если по телефону решить вопрос не получится, то помощь можно будет получить на дороге :) Работа бесплатная, эвакуатор тоже — оплатить нужно будет только расходники. Вот тут можно почитать подробнее.
Леонид Ильич
13 декабря 2018, 18:48
Андрей Лазорев,
Здорово! Обязательно подключусь ) 
Спасибо!
Андрей Лазорев
Сотрудник Яндекса14 декабря 2018, 11:33
Леонид Ильич,
будем рады :)
patkharl
сегодня, 00:21
Сменил СТС, как поменять его номер в программе помощи?