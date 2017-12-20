Пакет автомобилиста: кэшбэк и помощь на дорогах

Что если у вас закончился бензин, пробило колесо, что-то стучит в двигателе — и всё это ночью, зимой, на трассе? Подстраховка от таких ситуаций — пакет автомобилиста к кошельку Яндекс.Денег: заплатите 2500₽ один раз в год, чтобы вызывать помощь на дороге 24 часа в сутки и получать мгновенный кэшбэк за траты на автомобиль.

Как это работает

Покупая в кошельке пакет автомобилиста, вы указываете данные своей машины — и в течение года можете вызвать по телефону срочную помощь. Например, привезти топливо, эвакуировать с места ДТП (если не получается уехать самому), получить консультацию юриста.

Распечатайте и киньте в бардачок машины вот эту памятку и сохраните номер — 8 800 333-53-69. Набирайте его, если на дороге что-то пошло не так. Оператор спросит номер СТС, и помощь прибудет в течении часа — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске, Хабаровске, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону и ещё сотне городов России.

Если с кошельком вы используете карту Яндекс.Денег, «Пакет автомобилиста» добавит 3% кэшбэк за расходы на платные трассы, шиномонтаж, бензин и даже штрафы, если платите их в Яндекс.Деньгах, Яндекс.Штрафах и Яндекс.Навигаторе. В приложении Яндекс.Заправки можно платить за бензин и получать кэшбэк даже без карты — с баланса кошелька.