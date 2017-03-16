Как получать кэшбэк за чужие покупки

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Делиться опытом покупок и удачных находок не только приятно, но и выгодно. Рассказываем, как получать Яндекс.Деньги не только за свои покупки, но и за покупки друзей с помощью партнёрской программы ePN Cashback.

ePN Cashback — это сервис, который позволяет получать кэшбэк за покупки в интернет-магазинах. Кроме того, с помощью партнерской программы ePN Cashback можно получать кэшбэк за покупки ваших друзей и читателей.

За что вы получаете деньги

В вечной битве за покупателей продавцы готовы платить вам за то, что вы советуете друзьям купить что-то в конкретном интернет-магазине. Вы можете делиться специальными реферальными ссылками на товары в своём блоге, на стене в ВК или просто в мессенджере. Если кто-то закажет товар, перейдя по вашей ссылке, вы получите деньги за приведённого покупателя.

Какие магазины в деле

Используя эту программу, вы получаете деньги за покупки на AliExpress, GearBest, Banggood.ru, ASOS, Ozon.ru. Сервис работает напрямую со всеми перечисленными магазинами. При этом неважно из какой вы страны — ePN Cashback используют по всему миру.

Как стать участником ePN Cashback

Зарегистрируйтесь в сервисе и делитесь с друзьями ссылками на конкретные товары (чтобы получать кэшбэк за их заказы) или ссылкой на саму программу (чтобы получать 20% от суммы всего кэшбэка, заработанного друзьями).

Чтобы получить специальную ссылку с кэшбэком, в разделе «Партнёрская программа» вставьте в форму ссылку на товар из магазинов-участников сервиса. К ней прибавится ваш идентификатор. Скопируйте полученную ссылку и делитесь со всеми, кому этот товар может понравиться.

Когда друг перейдёт по ссылке, он увидит страницу выбранного товара, а над ней — информацию о кэшбэк-сервисе. Если он сделал заказ, вы получите 7% (или больше) от стоимости его покупки . А если он ещё и зарегистрируется в сервисе ePN Cashback по вашей ссылке, вы будете получать 20% от его кэшбэка каждый раз, когда он будет покупать что-то через сервис.

Сколько можно получить

Многое зависит от того, в каком магазине вы и ваши друзья устраиваете шопинг— у каждого магазина своя процентная ставка по кэшбэку. Максимальная у AliExpress — за покупки можно возвращать до 18%. Чем чаще покупаете — тем больше доход :)

Как обналичить кэшбэк

Вы можете перечислить полученные деньги на кошелёк в Яндекс.Деньгах, начиная от $0.20 (для сравнения — если выводите кэшбэк на карту, нужно накопить не меньше $9).