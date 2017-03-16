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Блог Денег

Как получать кэшбэк за чужие покупки

Смотри, какая штууука! 

— А тут скидка на наушники, которые ты хотел!

Делиться опытом покупок и удачных находок не только приятно, но и выгодно. Рассказываем, как получать Яндекс.Деньги не только за свои покупки, но и за покупки друзей с помощью партнёрской программы ePN Cashback.

ePN Cashback — это сервис, который позволяет получать кэшбэк за покупки в интернет-магазинах. Кроме того, с помощью партнерской программы ePN Cashback можно получать кэшбэк за покупки ваших друзей и читателей. 

За что вы получаете деньги

В вечной битве за покупателей продавцы готовы платить вам за то, что вы советуете друзьям купить что-то в конкретном интернет-магазине. Вы можете делиться специальными реферальными ссылками на товары в своём блоге, на стене в ВК или просто в мессенджере. Если кто-то закажет товар, перейдя по вашей ссылке, вы получите деньги за приведённого покупателя. 

Какие магазины в деле

Используя эту программу, вы получаете деньги за покупки на AliExpress, GearBest, Banggood.ru, ASOS, Ozon.ru. Сервис работает напрямую со всеми перечисленными магазинами. При этом неважно из какой вы страны — ePN Cashback используют по всему миру.

Как стать участником ePN Cashback

Зарегистрируйтесь в сервисе и делитесь с друзьями ссылками на конкретные товары (чтобы получать кэшбэк за их заказы) или ссылкой на саму программу (чтобы получать 20% от суммы всего кэшбэка, заработанного друзьями). 

Чтобы получить специальную ссылку с кэшбэком, в разделе «Партнёрская программа» вставьте в форму ссылку на товар из магазинов-участников сервиса. К ней прибавится ваш идентификатор. Скопируйте полученную ссылку и делитесь со всеми, кому этот товар может понравиться. 

Когда друг перейдёт по ссылке, он увидит страницу выбранного товара, а над ней — информацию о кэшбэк-сервисе. Если он сделал заказ, вы получите  7% (или больше) от стоимости его покупки . А если он ещё и зарегистрируется в сервисе ePN Cashback по вашей ссылке, вы будете получать 20% от его кэшбэка каждый раз, когда он будет покупать что-то через сервис. 

Сколько можно получить

Многое зависит от того, в каком магазине вы и ваши друзья устраиваете шопинг— у каждого магазина своя процентная ставка по кэшбэку. Максимальная у AliExpress — за покупки можно возвращать до 18%. Чем чаще покупаете — тем больше доход :)

Как обналичить кэшбэк

Вы можете перечислить полученные деньги на кошелёк в Яндекс.Деньгах, начиная от $0.20 (для сравнения — если выводите кэшбэк на карту, нужно накопить не меньше $9).

154 комментария
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Василий Чепухин
17 марта 2017, 07:13
Посмотрел историю вывода в ЕПН, нашел одну операцию:
29.08.2016, Яндекс.Деньги, 0.71 $
Эта операция помешает получить бонус?
Обновлено 17 марта 2017, 07:13
Яндекс.Деньги
17 марта 2017, 11:06
Василий Чепухин,
привет! По условиям акции бонус зачисляется только за первый вывод на кошелёк.
Комментарий удалён
Алексей Русак
24 апреля 2017, 00:55
S462556,
Natasha
vlad62t
17 марта 2017, 15:42
Добрый день.
Не забыли что обещали повторить подобную акцию с Летишоп?
Яндекс.Деньги
17 марта 2017, 15:46
vlad62t,
будем стараться :) 
jilma
17 марта 2017, 15:45
Комиссия на вывод с epn на Я.д. 6%  Правильно ли я понимаю, что на первую выплату будет сумма на Epn - 6% за вывод и +20%  к сумме от Яндекса?
Яндекс.Деньги
17 марта 2017, 15:59
jilma,
Акция действует для пользователей сервиса ePN Cashback, там комиссии за вывод на Яндекс.Деньги нет :) 
jilma
17 марта 2017, 16:37
Яндекс.Деньги,
http://prntscr.com/el3mlw
kowrov8
18 марта 2017, 12:36
jilma,
В партнерской программе ЕПН комиссия на вывод денег. У них есть ещё и кэшбэк. Зарегистрируйтесь как кэшбэкер на другую почту, там вывод денег без комиссии.
tatkasav2305
22 марта 2017, 17:43
Яндекс.Деньги,
kowrov8
Еще как есть комиссия! 6%!!!  Покажи скрин где без комиссии?
Обновлено 22 марта 2017, 17:45
vailiymalkoff
7 апреля 2017, 16:34
kowrov8,

Привет меня завут Василий что можеж предложит 57%

Обновлено 7 апреля 2017, 12:33
gryg-vrn
19 апреля 2017, 10:33
kowrov8,
Привет Василий! Я так понимаю ты уже давно в EPN, объясни ,что там , да как? Если я буду покупать только сам, никого не приглашая, сколько кэшбэка вернется с алиэкспресс? Я подключен к алибонус, кэшбэк плюсуется, или нет? ну и еще много вопросов
kowrov8
19 апреля 2017, 13:13
tatkasav2305,
Никакой комиссии при выводе из кэшбэка ЕПН на Яндекс деньги нет. Уже больше года вывожу, всегда деньги приходят по курсу ЦБ.
kowrov8
19 апреля 2017, 13:23
gryg-vrn,
Базовая ставка в кэшбэке ЕПН  для своих заказов 7%. В интернете полно промо-кодов, повышающих этот процент до 8-9%. В их группе вконтакте очень часто разыгрываются денежные призы и промокоды до 12%. Еще плюс этого кэшбэка, сделанный заказ отображается сразу в статистике, буквально через 5 минут, и не надо ждать 3-4 часа как в других кэшбэках. И также кэшбэк доступен к выводу сразу после подтверждения получения заказа на Али. В общем на сегодняшний момент, считаю это самый удачный кэшбэк для своих покупок + у них есть реферальная программа, что тоже очень неплохо.
dimaperfect2016
25 апреля 2017, 16:56
gryg-vrn,
кэшбэки не плюсуются. Если покупаешь для себя - пользуйся Алибонусом. Выводы быстрее и комиссии нет.
popovitch.m.p
10 мая 2017, 13:30
tatkasav2305,
 А вот такой способ катит?
http://nedryhailiv.at.ua/publ/amway/registracija_v_amway_ukraina_registraciya_buy_price_register_kupit_ceny_cena_katalog_amvej_catalog_kiev/2-1-0-41 это регистрация в Амвей для Украины http://nedryhailiv.at.ua/publ/amway/1/2-1-0-41
kulpinv
22 апреля 2017, 15:42
я вывожу в яндексденьги без комиссии. Нужно в настройках епн настроить вывод в кошелек ЯД, а не на карту ЯД.
zb3-mn2-15
17 марта 2017, 16:50
Вопрос а с разных аккаунтов EPN можно ли перечислять на один кошелек Яндекс? 
begic
17 марта 2017, 17:26
zb3-mn2-15,
по условиям EPN можно, но если они друг у друга рефералы, то их заблокируют (ВСЕ).
zb3-mn2-15
19 марта 2017, 00:09
begic,
Если будет выводиться Кэшбэк с разных аккаутов EPN на один кошелек Yandex, будет ли сохранена доплата +20% с каждой выплаты каждого аккаунта?
senior.legolas
17 марта 2017, 21:04
Использую EPN как вебмастер, комиссия на вывод в ЯД - 6%.
Правильно ли я понимаю, что на первую выплату будет сумма на Epn - 6% за вывод и +20% к сумме от Яндекса? Или выплаты от Яндекса не будет совсем?
https://yadi.sk/i/Vh-fixly3G7AZV
Яндекс.Деньги
20 марта 2017, 11:28
senior.legolas,
Акция действует только для пользователей сервиса ePN Cashback :)
zb3-mn2-15
17 марта 2017, 22:29
Какая максимальная сумма выплаты?
Яндекс.Деньги
20 марта 2017, 18:56
zb3-mn2-15,
лимит выплаты ограничивается только статусом вашего кошелька :)
bavaroff
17 марта 2017, 23:06
Почему после перехода по ссылке открывается английская версия?
YaMoneyHelp
20 марта 2017, 15:49
bavaroff,
сменить язык можно в правом верхнем углу, нажав на RU(ENG) ;)
ilgeor
18 марта 2017, 13:52
Скажите, вывод на яндекс в долларах конвертируется в рубли - или же есть отдельный виртуальный долларовый счёт?
А если нет - то по какому курсу происходит конвертация?
cemtem
20 марта 2017, 13:17
ilgeor,
Так все-таки по какому курсу?
YaMoneyHelp
20 марта 2017, 15:46
cemtem,
Яндекс.Деньги работают только с российским рублем, конвертация проходит автоматически по курсу отправителя, на кошелек поступают уже рубли :) 
cemtem
20 марта 2017, 16:20
YaMoneyHelp,
То  есть курс конвертации нужно выяснять на стороне epn?
cemtem
21 марта 2017, 12:37
cemtem,

Здравствуйте.
На Яндекс.Деньги по курсу ЦБ РФ.
С уважением,
Команда ePN
AiraRise1
18 марта 2017, 18:46
Если новый аккаунт EPN , а кошелек Яндекс Деньги старый(на который уже когда то выводился кешбэк EPN )  , то с нового аккаунта Epn при выводе будет бонус +20 % ? 
Яндекс.Деньги
20 марта 2017, 11:33
AiraRise1,
коллеги из  ePN подсказывают, что выплату могут забанить, т.к. нельзя иметь больше 1 аккаунта в сервисе :) 
petrow.iv-petr2018
19 марта 2017, 13:01
Есть какой-то лимит суммы на вывод из ЕПН, к которому будет +20%, или  +20% прибавятся к любой сумме, при первом выводе на ЯД?
Яндекс.Деньги
20 марта 2017, 11:32
petrow.iv-petr2018,
нет, ограничения по сумме нет! Есть ограничение по количеству выплат — только первая :)
kr1977ot.m
19 марта 2017, 14:54
привет! По условиям акции бонус зачисляется только за первый вывод на кошелёк.
Яндекс.Деньги
20 марта 2017, 11:28
kr1977ot.m,
ага :)
Anton Romanov
12 апреля 2017, 08:53
Яндекс.Деньги,

kr1977ot.my, ага :)
esc-studio74
20 марта 2017, 22:25
Как узнать курс по которому ЕПН будет проводить конвертацию в рубли при выводе кэшбэка?
cemtem
21 марта 2017, 12:36
esc-studio74,


Здравствуйте.
На Яндекс.Деньги по курсу ЦБ РФ.
С уважением,
Команда ePN
dim.ry4kov2017
21 марта 2017, 01:41
ВСЕМ ПРИВЕТ я здесь овечок поможече если что 

stoic-simfi
21 марта 2017, 15:37
dim.ry4kov2017,

Дима, хватит школу прогуливать и овечек считать!
Завтра с мамой к директору школы!
Кирилл
21 марта 2017, 16:49
Получается бонус за первый вывод с любого аккаунта епн? Он же не обязательно должен быть мои? Главное, чтобы был вывод на мой аккаунт в я.деньги? 
YaMoneyHelp
22 марта 2017, 15:10
Кирилл,
главное, чтобы деньги с аккаунта ePN выводились в кошелек впервые.
super.ma345678
21 марта 2017, 20:31
неплохо
Яндекс.Деньги
23 марта 2017, 11:55
super.ma345678,
стараемся!
kulikov23031
21 марта 2017, 23:05
Если новый кошелек Яндекс Деньги  , а  старый аккаунт EPN(c которого  уже когда-то выводился кешбэк на Яндекс Деньги) , то при выводе будет бонус +20 % ? 
YaMoneyHelp
22 марта 2017, 15:10
kulikov23031,
20% начисляется только за первый вывод — т.е. аккаунт ePN тоже должен быть новым :)
alyolik-d
26 марта 2017, 01:07
YaMoneyHelp,
то есть, если я месяц назад ещё до этой акции выводила разок деньги с EPN на Яндекс Деньги, то я под эту акцию не попадаю? Несправедливо как-то ((
kirillof2018
22 марта 2017, 01:03
Надо попробовать думаю удача мне не изменит
Яндекс.Деньги
23 марта 2017, 11:55
kirillof2018,
вперёд! :) 
Matveevaolga1965
22 марта 2017, 18:25
Сделал вывод с epn на Я.д 22.03.17 первый раз , бонус 20% не получил, конвертация получилась по курсу  - 68,7 руб/доллар.  
Опять обман?
Яндекс.Деньги
23 марта 2017, 11:55
Matveevaolga1965,
привет! А вы зарегистрированы в сервисе ePN Cashback? Акция действует только для этой платформы
kopch@kopch.com
24 марта 2017, 10:41
Matveevaolga1965,
т.е. вы выводили например 10$ и вам пришло 687 рублей?
если так, то курс цб на 22 марта был 57,23, значит ваши 10$ = 572,3руб. и плюс вам набавили 20%
Комментарий удалён
masherha
24 марта 2017, 10:37
yurikel,
курс цб на 23 марта был 57,636, если у вас получилось по 69, то наверное 20% добавились?
nikit.guliaew2017
24 марта 2017, 10:59
Можно получить ево бесплатно
tischin2018
8 апреля 2017, 17:33
nikit.guliaew2017,
Привет да

vasia19390902
24 марта 2017, 19:42
Рад хорошим друзьям!
Vlad.pensia.2014
25 марта 2017, 12:53
Подскажите при переводе с яд на карту через какое время перечислят?
YaMoneyHelp
27 марта 2017, 11:27
Vlad.pensia.2014,
деньги могут поступать от 1 минуты до нескольких рабочих дней, срок зачисления зависит от банка получателя :)
eugeny.vaxruschew
26 марта 2017, 12:10
Немогу зарегистрироваться ???
YaMoneyHelp
27 марта 2017, 11:27
eugeny.vaxruschew,
а что именно не получается?
worktrend
26 марта 2017, 23:08
Проясните пожалуйста ситуацию: в epn зарегистрирован давно, выводил на разные системы,  в числе которых яндекс денег не было, если сейчас закажу вывод то будет прибавка 20%? (на яндекс получается буду выводить впервые)
Яндекс.Деньги
27 марта 2017, 11:36
worktrend,
получить бонус можно только за первый вывод в системе — а не только за первый вывод на кошелёк :) 
khusainov.ranis2018
27 марта 2017, 07:35
луше выбрать кашелек WebMoney 
Sony Boy
27 марта 2017, 14:38
я хочу 4000 кешбек

sasha-387
28 марта 2017, 21:53
Пытаюсь вывести на яндекс, пишет, выплата доступна при балансе больше $10
YaMoneyHelp
29 марта 2017, 11:44
sasha-387,
Мы думаем, это требование сервиса, из которого вы хотите вывести деньги в кошелек, с нашей стороны подобных ограничений нет :)
Павел М
30 марта 2017, 10:51
Добрый день!
Помогите разобраться, с EPN выводил деньги на карту сбера, на яндекс ни разу.
Если сейчас буду делать вывод средств на яндекс, они зачислятся с +20%?
Соответственно, я вывожу, к примеру, 100$, на ЯД приходят 120$*курс ЦБ?
Рустам Сабиров
30 марта 2017, 14:34
Только вывел деньги на другую карту. ((( На Яндекс побоялся. Висит в обработке 200$ если я их выведу на Яндекс +20% будет?
Marat Rakhmatullin
1 апреля 2017, 20:30
Сделайте свой кэшбэк сервис в рамках Яндекс.Денег))
Яндекс.Деньги
3 апреля 2017, 13:53
Marat Rakhmatullin,
следите за новостями! :) 
tchernikowa.ira2018
2 апреля 2017, 00:16
СПасибо
Яндекс.Деньги
3 апреля 2017, 13:51
tchernikowa.ira2018,
;)
pa747
2 апреля 2017, 11:18
AliExpress
Яндекс.Деньги
3 апреля 2017, 13:52
pa747,
да, там можно получать кэшбэк :) 
mr-gordey77
2 апреля 2017, 17:05
ППрикольно
Яндекс.Деньги
3 апреля 2017, 13:52
mr-gordey77,
а то!
ekb84
2 апреля 2017, 19:37
Было бы классно если яндекс открыл бы свой банк и можно была бы инвистировать свой деньги
Яндекс.Деньги
3 апреля 2017, 13:52
ekb84,
наверно...) 
marinadi777
3 апреля 2017, 00:58
чет я не поняла до конца что надо делать чтобы получать кешбек от других людей! подскажите популярным языком пожалуйста)))) 
Яндекс.Деньги
3 апреля 2017, 13:53
marinadi777,
всё просто! Регистрируетесь в сервисе, отправляете ссылку на товар другу, получаете кэшбэк за его покупку :) 
s2533
4 апреля 2017, 23:45
Яндекс.Деньги,
только не простую ссылку а реферальную
Илья М.
3 апреля 2017, 19:43
сегодня пришли первый раз деньги с епн, бонус в 20% не дали
s2533
4 апреля 2017, 23:50
Илья М.,
20% только для пользователя ePN CashBack , для вебмастера  НЕТ !
saifutdiarova2016
3 апреля 2017, 22:02
Добрый ночи,
chiba14041981
21 апреля 2017, 01:16
saifutdiarova2016,
Около2000
saifutdiarova2016
3 апреля 2017, 22:04
Самая  большая сумма выплаты какая у вас.
Малыхин С.А.
5 апреля 2017, 11:16
Как то Вы "деликатно" не ответили Павлу М. Присоединяюсь к вопросу.
popovitch.m.p
6 апреля 2017, 12:48
Да хорошая Штука, я уже давно там зарегистрирован вот Что написано на офф сайте


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looks_4
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http://epngo.bz/cashback_install_app/6deae
looks_5
промо-ленд «Попробуйте ePN Cashback»
http://epngo.bz/cashback_tasteusnow/6deae
looks_6
Реферальная ссылка на страницу поиска по товарам
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alinasergey15
6 апреля 2017, 21:39
Крута
vladiyan-92
7 апреля 2017, 13:27
Какая максимальная сумма которую можно снять с епн на яндекс? Предположим 60 тысяч деньги придут и 50% будет?
Cep-Ezik
7 апреля 2017, 21:48
Приветствую. Подскажите, накопился КЕШ на ЕПН.... Но, мне на этот кошелек  несколько раз с другого  кошелька перекидывали деньги. Этот кошелек уже не подойдет?  
Мирослава
8 апреля 2017, 11:33
Добрый день. Я сегодня 1 раз перевела с EPN на яндекс кошелек мне 20% не добавили. Почему?
YaMoneyHelp
10 апреля 2017, 13:45
Мирослава,
 уточните, пожалуйста, информацию у ePN Cashback. https://cashback.epn.bz/ru/joinusnow
RV
9 апреля 2017, 15:25
Привет Всем! Интересный и полезный сервис. Вдохновляет сразу включиться в работу.
Анастасия Бикович
9 апреля 2017, 19:49
Ии
antei.53
10 апреля 2017, 14:47
Отлично,надо попробовать.
Ibnmuhammad777
11 апреля 2017, 21:48
Сделал вывод 120$ на яндекс. Пришло 8200. Просто замечательно.
kislovnik
16 апреля 2017, 08:42
Я поменял номер моб.телефона ,а теперь при оплате мне требуется ввести код отправленный на старый номер,которого у меня нет,помогите с этой проблемой.Просто в данный момент я даже номер тел. в настройках не могу изменить ,потому что он присылает мне код.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса17 апреля 2017, 12:12
kislovnik,
Напишите нам, пожалуйста, письмо на bloghelp@yamoney.ru - попробуем помочь с восстановлением доступа. В письме отправьте номер кошелька :)
Антон Соловьев
18 апреля 2017, 22:12
КАк
Max.bondarew.2010
18 апреля 2017, 22:37
Добрый день.
12.04 отправил деньги с epn на яндекс.деньги. Они пришли сегодня 18,04, однако 20% не были засчитаны (вывод с epn был произведен впервые). Возможно я что-то пропустил :)
muhaz28
19 апреля 2017, 02:09
Совершил первый вывод из ЕПН на ЯД, выплата была вчера, как быстро упадут проценты!?=)
adeonsoft
19 апреля 2017, 13:54
Спасибо приятный бонус, выводил 32 зеленых, зашло почти 2200 деревянных )) четыре сотки нормальный бонус )
sergei.ovseiko
19 апреля 2017, 14:48
хочу пройти идентификацию, уже 10 писем вам отправил и ответа ноль, я из украины
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 апреля 2017, 19:23
sergei.ovseiko,
пришлите, пожалуйста, номер обращения нам на bloghelp@yamoney.ru - разберемся в чем дело.
shutkin.igor
20 апреля 2017, 19:48
Работает! + 20% прибавили, спасибо Яндекс))
asakok2017
21 апреля 2017, 10:25
Очень полезно.
Sergey Bobhuk
22 апреля 2017, 07:52
Sergeybobhyk@gmail.com 
Dryunya21478
22 апреля 2017, 13:05
Максимальное ограничение по сумме есть?
Андрей Пролубников
23 апреля 2017, 14:13
Игорь Рус
23 апреля 2017, 14:31
ПФ. в АлиКопи кэшбэк  30% а не 8.
Еще и бонусов на 7 баксов.
CavserCostiy17071980
23 апреля 2017, 18:57
https://yandex.ru/blog/money/epn
Виталий
24 апреля 2017, 21:23
Добрый день. В течении какого времени происходит зачисление кэшбэка на кошлёк? Если 29 апреля выведу средства, до 1 мая успею получить на кошелёк? Кэшбэк первый.
Обновлено 24 апреля 2017, 21:24
Виталий
28 апреля 2017, 16:31
Виталий,
Сам и отвечу, в течении часа, и плюс обещанные 20%. Спасибо Яндекс.
camenckov.shura
25 апреля 2017, 21:04
как узнать свой кэшбэк
Brook B
26 апреля 2017, 10:52
Пользовался ЕПН первое время. Получил очень хороший кешбек за первую покупку, так как она была крупной. Потом стал экспериментировать на мелких покупках, в результате половину кешбека потерял, потому что на ЕПН очень хитрые правила, если их нарушаешь, то ЕПН "кидает" тебя. Ушел на другой сервис где фиксированный % без всякого разводилова.
RVCool
27 апреля 2017, 11:10
Каков процент за вывод денег на привязанную к кошельку карту?
apapraa
28 апреля 2017, 16:46
Poman
apapraa
28 апреля 2017, 16:46
solodka123
28 апреля 2017, 17:46
"на ЕПН очень хитрые правила, если их нарушаешь, то ЕПН "кидает" тебя." Пжлста можно узнать о каких хитрых правилах идет речь?
Саша Кузнецов
28 апреля 2017, 21:47
как долго будет производится выплата? Уже волнуюсь(
stixel
29 апреля 2017, 14:16
Забыли только год указать до 1 мая 2017   или 2019 ?
И сегодня в КЭШ БЭК сервисе ненашел вообще вывод на яндекс деньги есть только на веб мани
Виталий
29 апреля 2017, 17:33
stixel,
Яснее выражайтесь, что значит не нашли, яндекс кошелек привязан?
 
knyazevs
29 апреля 2017, 20:50
почему-то не прошла выплата, специально хотел вывести +20%, а выплата вернулась с ошибкой, теперь ждать несколько дней возврат выплаты на счет и на акцию не успею
есть какие-то лимиты на вывод?
Виталий
29 апреля 2017, 22:08
knyazevs,
Лимитов нет, мин. сумма вывода $ 0,2. Возможно, что в выходные дни, нет перечислений от EPN, что конечно странно. Пишите в техподдержку EPN.
lesnikova.elizaveta
29 апреля 2017, 22:07
Добрый вечер, заказала выплату с ЕПН, но выплата не прошла - из-за какой-то технической ошибки ( не по моей вине). Специально копила кэшбэк для этой акции, но завтра последний день, а выплата вернется на счет ЕПН  в течение трёх дней. Соответственно, на акцию я не успеваю! Можно как-то решить этот вопрос?
Виталий
29 апреля 2017, 22:12
lesnikova.elizaveta,
Кроме Вас никто не будет ничего делать, пишите в техподдержку Яндекс.
nastamorozova2017
30 апреля 2017, 01:39
По условиям, акция ещё не закончилась. Но в реальности она уже не работает.
Выплаты с ePN на Яндекс.Деньги долго висят в ожидании и так и не происходят - пишут, что вернут их на баланс в течении 1-3 дней (чтобы не успели уже поучаствовать в акции). Суппорта, конечно, в выходные и майские праздники нет!
В виду выходных и праздников, пришедших на конец акции, пожалуйста, продлите её на несколько дней, чтобы не было моря негатива.

konstantin.Yurievich
30 апреля 2017, 01:41
Выплата с ЕПН не прошла (отправлял сегодня, в первой половине дня) : "Операция не выполнена. Выплата будет возвращена на Ваш баланс в течение 1-3 дней, и Вы сможете ее перезаказать".
Это кончился бюджет акции? Или это техническая ошибка и выплату можно будет переотправить и она засчитается в акцию (обращение в ТП уже отправил)?
...прошло много времени, деньги так и не вернулись, похоже в стандартном режиме до 01.05 уже не отправить...
konstantin.Yurievich
30 апреля 2017, 10:00
konstantin.Yurievich,
 ЕПН ответили (даже в нерабочий день!!) что выплату проведут, 20% начилсятся
Sergey Kiselev
30 апреля 2017, 09:01
Здравствуйте ! Кэшбек по акции с Али получил, 20 процентов дополнительно начислили. У меня вопрос , почему такой низкий курс перевода из долларов в рубли? Или удерживается какая- то комиссия?
Виталий
30 апреля 2017, 14:27
Sergey Kiselev,
Комиссий нет, конвертация происходит по курсу ЦБ. Плюс к полученной сумме Яндекс даёт 20%. Считайте правильно. Выводил в пятницу, получил на кошелек по пятничному курсу ЦБ.  
Buzness-game
1 мая 2017, 11:02
Добрый день! Сегодня бонус действует?
vladimirzubko76
2 мая 2017, 19:19
Выплата с ЕПН не прошла  заказывал 29 апреля : "Операция не выполнена. Выплата будет возвращена на Ваш баланс в течение 1-3 дней, и Вы сможете ее перезаказать". Выплату произвели 1 мая +20%  как и обещано по акции, спасибо ePN. Эта была моя первая выплата, ePN честно работаю без обмана!
Алексей Кузьменко
3 мая 2017, 04:26
Кэшбэк
zam-vitalick2017
3 мая 2017, 06:14
 Пивет Друзья!
alex.mestern
8 мая 2017, 07:34
Здравствуйте. Уже невозможно получить +20% за первый вывод с EPN на Яндекс Деньги?
sanchiizz
20 мая 2017, 12:26
С 1го июня кэшбэк уменьшится до 5%, Али закручивает гайки! Пока можно 57% получить, подробнее  http://epngo.bz/promo_tinkoff/e923f
Обновлено 20 мая 2017, 12:28
yura-yu2007
30 мая 2017, 09:57
Самый большой кэшбек с AliExpress с 7% до 10% , покупай больше и увеличивай % ставку кэшбека навсегда. Регистрируйся по ссылке https://goo.gl/X8RZ8c
Астахов Дмитрий
9 июня 2017, 22:33
Поправьте информацию о размере кэшбэка, вот статья:

Алиэкспресс снижает кэшбэк для России
С 1 июня 2017 года вступают в силу изменения по ставкам кэшбэка для покупок на Алиэкспресс. Эта новость взбудоражила интернет сообщество. Что делать?

Алиэкспресс снижает кэшбэк для России и СНГ
Всё верно, и это не рекламный пиар, не информационная «утка», а процент кэшбэка на Алиэкспресс снижается. Чем вызван сей факт нам остаётся только догадываться.
В интернете, среди кэшбэкеров, пошли слухи, мол это очередные санкции направленные против России и её партнёров. Не думаем, что это так, вряд ли Aliexpress (Alibaba Group) пошёл бы на такое.
Версию о том, что это затея российский кэшбэк сервисов я бы тоже не рассматривал. В их официальных комментариях чувствуется сожаление, ведь это и им не выгодно, они ведь могут потерять клиентов.
Наоборот, такими партнёрами Алиэкспресс как ePN было принято решение увеличить процентную ставку кэшбэка с покупок за свой счёт!

Халява на Aliexpress кончилась?


Да друзья, халява кончилась, но не закончилась экономия при покупках. Новость печальная, но, тем не менее, это не означает, что всё плохо.
И пусть Алиэкспресс снизил кэшбэк, он ведь всё равно остался, а значит сервисами кэшбэка стоит продолжать пользоваться, так как это помогает экономить средства.

В настоящий момент, без акций и промокода, кэшбэк от еПН 5.5% и 3.5 на мобильные телефоны!

Источник статьи: алиэкспресскэшбэк.рф
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 15:31
Астахов Дмитрий,
информация в посте актуальна на момент публикации. Спасибо, что поделились :) 
lenzik-av
15 июня 2017, 16:00
Подскажите пожалуйста, какой сайт ?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса20 июня 2017, 13:46
lenzik-av,
не поняли ваш вопрос, к сожалению.
dmitry.shopyreff
12 октября 2017, 12:41
привет всем. у меня ещё круче .не могу зайти в кабинет ,пишет не правильный пароль а при востановлении письмо уходит не известно куда.техподдержка молчит . похоже новый способ отъёма денег
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 октября 2017, 16:58
dmitry.shopyreff,
мы правильно поняли, что не получается вспомнить именно пароль от аккаунта? Написать об этом лучше коллегам из Яндекс - подскажите, пожалуйста, номер вашего запроса, если уже отправляли письмо. 
annavasilk
13 октября 2017, 20:49
Было бы здорово если бы яндекс провел сравнительную работу по всем кешбек сервисам по процентам за приведи друга и прочим условиям.  Сама пользуюсь Мегабонусом, EPN тоже интересны, но с ума сойдешь выяснять все все, при условии что самые именитые могут процент за имя брать
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 12:10
annavasilk,
отличная идея, записали пожелание ;) 
yjulia.kravchenko
27 января 2018, 23:32
 а на киви кошелк кэшбек зачисляется? .Если ли какой то процент за это?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 января 2018, 14:04
yjulia.kravchenko,
думаем, уточнить эту информацию лучше в поддержке Qiwi :) 
promtehcomplekt1
23 октября 2018, 13:37
Рекомендую ссылку https://epn.bz/ru/affiliate/webmaster. Все подробно расписано. Пользуйтесь.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 октября 2018, 12:03
promtehcomplekt1,
ага 👍
Leningradholding
30 августа, 21:52
Доброго времени Яндекс.Деньги ! Подтвердите своего надёжного партнёра на сегодняшний день по выводу кэшбэка  с покупок друзей и подписчиков ?