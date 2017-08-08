Блог Денег

Блог Денег

Яндекс.Деньги + ЕРИП: новые способы пополнить кошелёк в Беларуси

Перевести деньги на кошелёк в Беларуси теперь можно с помощью системы ЕРИП: в терминалах, инфокиосках, банкоматах и интернет-банках-участниках ЕРИП. Среди них: БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Приорбанк, сеть терминалов «Agava». Полный список — больше 15 000 пунктов пополнения — смотрите на сайте ЕРИП

За один раз пополнить кошелёк можно на сумму до 15 000 российских рублей (~487 белорусских рублей по текущему курсу). Если нужно положить больше денег, просто повторите операцию. 

В терминалах Agava и инфокиосках БПС-Сбербанка комиссии за пополнение нет. У других партнёров комиссия может меняться, поэтому уточняйте её на месте перед пополнением.

Обратите внимание: пополнить через ЕРИП можно только идентифицированный кошелек. Граждане Беларуси могут пройти идентификацию в минском офисе ISEC-System или в отделениях БПС-Сбербанка. Клиенты БПС-Сбербанка могут сделать это онлайн, отправив данные для идентификации в кошелек через интернет-банк БПС-Сбербанка. Идентификация позволит использовать возможности кошелька на полную катушку. 

136 комментариев
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KpoJIuK
8 августа 2017, 12:45
А текущие идентифицированные кошельки граждан Беларуси ЕРИП считает неидентифицированными. Специально зашёл проверить, в чём подвох))
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса8 августа 2017, 12:51
KpoJIuK,
идентификация должна быть пройдена именно на территории Беларуси — через БПС-Сбербанк или ISEC-System. 


Можно открыть новый кошелёк, идентифицировать его одним из этих способов и пополнять :)
vasechek88
8 августа 2017, 13:49
Яндекс.Деньги,
а зачем? я уже платил Вашему агенту в офисе на ул. Немига 3, пав. 14. Теперь мне предлагают пройти еще раз то же самое, заплатить опять такие же деньги, ехать теперь в другой офис. Как-то многовато действий для уже пройденной процедуры? Неужели нельзя было договориться о передаче данных? Да и не хочу я плодить кошельки, меня 1 устраивает.
Обновлено 8 августа 2017, 13:50
KpoJIuK
8 августа 2017, 14:32
Яндекс.Деньги,
так она в Беларуси и проводилась. Ничего удивительного, у нас всё как всегда)) А сервис у вас классный, успехов и развития.
Обновлено 8 августа 2017, 14:33
fedmun
8 августа 2017, 15:16
Первый кошелек, который идентифицировался через кабинет БПС - перевод невозможен.
Второй кошелек, который идентифицировался в самой системе Яндекс-Деньги через первый кошелек - перевод возможен.
Допилите?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 августа 2017, 17:17
fedmun,
а пришлите, пожалуйста, подробности нам на bloghelp@yamoney.ru - проверим почему так получается.
fedmun
8 августа 2017, 21:31
YaMoneyHelp,
Подробности отправил.
belautorent
8 августа 2017, 15:14
Очень долго искал - где пополнить через ерип пока не прочитал на самом ЕРИП.
По этому большая просьба написать уточнение в новости:

Пополнить кошелек Яндекс.Деньги можно в кассе банка, банкомате, платёжно-справочном терминале, инфокиоске, интернет-банкинге, мобильном банкинге. 
Услуга в общереспубликанской ветке.
Для пополнения кошелька в системе "Расчет" необходимо последовательно выбрать:
-> Интернет-магазины/сервисы
-> Y
-> Yandex.money.ru- Яндекс.Деньги
При оплате необходимо ввести номер кошелька.
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса8 августа 2017, 17:21
belautorent,
большое спасибо за дополнение 
egor4enko.daria
17 августа 2017, 14:25
Можно ли через ЕРИП перевести деньги с ягдекс-кошелька на карту белорусского банка?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса17 августа 2017, 15:36
egor4enko.daria,
через ЕРИП можно пополнить кошелек. Сделать перевод на карту можно на сайте кошелька: https://money.yandex.ru/withdraw/. У кошелька должен быть идентифицированный статус.
ruslan-bgeu
6 сентября 2017, 14:26
Как можно оплатить мобильную связь Белорусского оператора МТС?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 сентября 2017, 13:57
ruslan-bgeu,
сейчас можно оплатить нашей виртуальной картой на сайте оператора. 
ruslan-bgeu
11 сентября 2017, 18:38
YaMoneyHelp,
Спасибо, но при оплате с карты (виртуальной) потребовался идентифицированный статус.
Его можно получить дистанционно, без оплаты посреднических услуг?
(Минск, РБ)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 сентября 2017, 13:58
ruslan-bgeu,
сама идентификация бесплатная, но наши партнеры могут установить комиссию за свои услуги. В Минске можно обратиться к агентам, а если дистанционно - попробовать получить статус через БПС-Сбербанк. 
Никита Горожанко
7 ноября 2017, 19:31
Хочу узнать, почему я не могу положить деньги на кошелек (не индефецироапн, статус анонимный) выдает ошибку, мол такого нет или надо подождать.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 ноября 2017, 13:17
Никита Горожанко,
а пополняли через ЕРИП? Для этого нужна идентификация через БПС-Сбербанк или ISEC-System. Но пополнить можно, например, банковской картой на сайте - для этого не нужна идентификация.
ondratjev
8 августа, 00:40
YaMoneyHelp,
Не могу пополнить на сайте с карточки виза - пишет техническая проблема, повторите. Почему и как долго?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 августа, 12:56
ondratjev,
напишите, пожалуйста, об этом поддержке и укажите первые 6 и последними 4 цифры карты, дату, время, сумму пополнение и номер кошелька — проверим, в чем дело.
Лазарева Татьяна
22 ноября 2017, 22:51
Добрый вечер! Я могу из Беларуси через ЕРИП перевести деньги на кошелек ЯД в Украину (идентифицированный)? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса23 ноября 2017, 16:21
Лазарева Татьяна,
вы можете пополнить свой кошелек через ЕРИП и перевести с него, или можно пополнить другой кошелек банковской картой прямо на сайте. А для пополнения через ЕРИП идентификация должна быть пройдена именно теми способами, которые написаны в посте.
Вадим Соколовский
28 ноября 2017, 19:14
А можно ли пополнять в Салонах если кошелек не идентифицирован

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса28 ноября 2017, 22:02
Вадим Соколовский,
через ЕРИП? К сожалению, нет - без идентификации кошелек можно пополнить с банковской карты.
Евгений Кабков
29 ноября 2017, 19:08
Добрый вечер, если мне надо положить на яндекс деньги 15000 руб россии, сколько мне надо будет ложить белорусских руб. с вычетом комиссии?
 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 ноября 2017, 18:36
Евгений Кабков,
точная сумма будет зависеть от курса в день платежа, а примерный расчет есть в посте :) 
Sergey Klimovich
30 ноября 2017, 22:50
Я идентифицировал кошелёк ранее. Попробовал оплатить через ЕРИП - отказ. Попробовал пополнить кошелёк картой БПС-Сбербанк, получилось!!!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 декабря 2017, 18:15
Sergey Klimovich,
пополнять через ЕРИП получится, только если вы прошли идентификацию способами, о которых мы рассказали в посте. 
Обновлено 3 декабря 2017, 18:16
hanna35
10 декабря 2017, 10:52
кошелек идентифицирован, в Беларуси при попытке пополнения через  ЕРИП выдает "Ошибка ЕРИП : БПС-Сбербанк: Ошибка выполнения запроса к серверу Яндекс-Деньги - Кошелёк не найден на стороне аген та (кошелёк неидентифицирован). По вопросам идентификации обращаться по телефону +375 17 329-20-80". Что это такое?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 декабря 2017, 18:09
hanna35,
подскажите, пожалуйста, а каким способом вы проходили идентификацию? 
kilativ75
11 декабря 2017, 08:49
Доброго дня!
Банковскую карту Яндекс.Деньги можно приобрести гражданам Беларуси?
Что-то я 4 декабря заказал на сайте money.yandex.ru карту, оплатил 200 руб. и тишина...

Обновлено 11 декабря 2017, 08:53
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 декабря 2017, 13:43
kilativ75,
можно! Карту мы выпускаем за 5 дней, а дальше передаем её на почту. Если вы пока не получили трек-номер, чтобы следить за доставкой - пожалуйста, напишите нам в поддержку. 
ShAdOwPhEaSeRRR
19 апреля 2018, 17:09
kilativ75,
Здравствуйте! Да можно, просто подождите) Мне примерно за 2-3 недели пришла) Тоже из Беларуси заказывал (Гродно)
Удалённый пользователь
5 июня 2018, 12:32
ShAdOwPhEaSeRRR,
а снять можно деньги и анонимному пользователю в банкомате?

YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 июня 2018, 16:21
да, снимать наличные с карты можно, до 5000 рублей. 
Удалённый пользователь
7 июня 2018, 12:59
YaMoneyHelp,
а как получить пароль для карты?
Anton.Fedorov.163
11 декабря 2017, 17:56
Человек находящийся в Белоруссии может сделать перевод с карты например Беларусбанк на яндекс кошелёк российский? Конвертация валюты будет по курсу ЦБ РФ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса12 декабря 2017, 12:35
Anton.Fedorov.163,
Конечно :) Пополнить кошелек можно на сайте, конвертация будет по курсу банка, который выпустил вашу карту. 
Алексей Трайно
19 декабря 2017, 09:44
Несколько дней не могу пополнить кошелек с помощью карты. В ноябре еще без проблем пополнял, а сейчас даже не могу карту привязать. Что делать?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 декабря 2017, 13:16
Алексей Трайно,
а нам в поддержку вы уже писали об этом? 
Алексей Трайно
19 декабря 2017, 13:29
YaMoneyHelp,
да, написал. Вчера и сегодня - жду ответа!
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса19 декабря 2017, 17:30
Алексей Трайно,
подскажите, пожалуйста, номер вашего запроса - всё проверим. 
Алексей Трайно
20 декабря 2017, 09:09
YaMoneyHelp,
я не знаю, где его можно посмотреть? я два раза писал непосредственно с электронной почты своей saint-sinner@mail.ru и один раз через форму https://money.yandex.ru/feedback/?themeTitle=fines_taxes
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 декабря 2017, 13:48
Алексей Трайно,
мы нашли ваше письмо, ответим в ближайшее время. 
Алексей Трайно
20 декабря 2017, 14:31
YaMoneyHelp,
письмо пришло, спасибо! Буду ждать, когда исправят ошибку. Была такая проблема около месяца назад, не мог пополнить, но на следующий день все благополучно разрешилось, а сейчас уже четвертый день никак.
vtltiltv.imdltoi
20 декабря 2017, 14:52
здраствуйте а если у меня кошелек идентифицированый.смогу ли я пополнить его через ерип
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 декабря 2017, 16:54
vtltiltv.imdltoi,
если вы проходили идентификацию через БПС-Сбербанк или ISEC-System - да, всё получится. 
vtltiltv.imdltoi
21 декабря 2017, 17:57
YaMoneyHelp,
410012293262708   можите проверить могу я пополгнить кошелек в белоруссии  через ерип  
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 декабря 2017, 18:25
vtltiltv.imdltoi,
вы можете сами вспомнить, каким способом изменили статус или написать об этом в поддержку. 
glazckoirina
27 декабря 2017, 01:36
YaMoneyHelp,
ККак я могу проверить идентификацию виртуальной карты в Беларуси? Карту получила на сайте. 
Обновлено 27 декабря 2017, 01:39
glazckoirina
27 декабря 2017, 01:38
glazckoirina,
ППолучила карту на сайте
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса27 декабря 2017, 15:45
glazckoirina,
пройти идентификацию можно разными способами: отправить документы почтой, обратиться к агенту, в БПС-Сбербанк
ddr48rbm
20 декабря 2017, 15:17

Здравствуйте. Могу я в Минске снимать наличные с яндекс-кошелька в белорусских рублях, привязав к своему верифицированному кошельку карту Visa, Mastercard и тд
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 декабря 2017, 17:00
ddr48rbm,
снимать наличные из кошелька можно через Western Union, Юнистрим. Если вы закажете к кошельку нашу карту - её тоже можно будет использовать в банкоматах. А чтобы снять деньги с карты другого банка, на неё нужно сначала отправить перевод. 
ddr48rbm
22 декабря 2017, 13:01
YaMoneyHelp,
спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 декабря 2017, 12:21
ddr48rbm,
рады подсказать :) 
nikolaj-lukin
10 марта 2018, 18:48
YaMoneyHelp,
, а Вы понимаете что такое Вестерн-юнион или Юнистрим в РБ? Это трактуется как международный перевод, а это подразумевает глубочайшее внимание к переводу всех "уважаемых" структур - МНС , КГК и прочих. С выяснением всех подробностей и с задаванием вопросов - откуда дровишки, за что , с какой целью и на что собираешься потратить. Очень "удобно" сделано, не правда ли?   
artjom.bogdanovich
29 декабря 2017, 17:34
Беларусь. Статус анонимный. Есть привязанная банковская карта с которой забрасывал деньги в кошелек. Есть ли возможность перечисления средств обратно на привязанную карту?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 января 2018, 16:16
artjom.bogdanovich,
для перевода на банковскую карту понадобится идентификация. Если нужно будет что-то подсказать, вы можете написать об этом нам в поддержку. 
Сергей Пинцевич
1 января 2018, 23:48
Подскажите пожалуйста, если я закажу у вас карту за 200р. онлайн и пройду идентификацию в БПС сбербанк в Гомеле смогу ли я ей расплачиваться в магазинах и выводить деньги с беларуских терминалов (будет ли конвертация российских рублей в беларуские) ? Смогу ли я привязывать вашу карту к другим сервисам, где нада мастеркард или виза? или она и работает как визовская карта по всему миру? 
И ещё вопрос, если я привяжу вашу карту за 200 р. к гугладсенс (он выводит деньги в долларах) придут ли деньги и будет ли конвертация из долларов?
Заранее благодарен.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса3 января 2018, 15:30
Сергей Пинцевич,
всё так, после идентификации карту можно использовать по всему миру - там, где принимают Mastercard :) Про конвертацию и другие условия мы рассказали на сайте.  Что касается пополнения - увы, юридические лица могут перевести только рубли, но вы можете использовать другие способы. 
Lachek
4 января 2018, 20:31
Здравствуйте!
Не смог пополнить кошелек через терминал!
Для пополнения кошелька в системе "Расчет" выбрал:
-> Интернет-магазины/сервисы
-> Y
-> Этого нету - Yandex.money.ru.Есть только - Yandex.Kassa!

Статус кошелька идентифицированный.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 января 2018, 16:48
Lachek,
а вы пробовали пополнить кошелек только через этот терминал? 
Testerr Rtfm
2 февраля 2018, 11:16
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, будет ли коммиссия при пополнении идентифицированного кошелька через приложение Y.Money при помощи привязанной карточки VISA?
Яндекс.Деньги
Сотрудник Яндекса2 февраля 2018, 15:26
Testerr Rtfm,
привет, до 10 марта пополнить кошелёк с карты через приложение Яндекс.Денег можно без комиссии с нашей стороны. Все способы пополнения без комиссии: https://yandex.ru/blog/money/popolnenie-bez-komissii
anatolykamenets
13 февраля 2018, 11:39
На сегодняшний день и идти в офис не надо, все можно сделать через БПС-Сбербанк на сайте онлайн
klitvenko
21 февраля 2018, 10:02
А сделать перевод с кошелька можно только на карту БПС-Сбербанка, если через этот банк идентификация?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 февраля 2018, 18:04
klitvenko,
совсем необязательно :) Почитать про то, какие карты подходят для перевода, можно на сайте. 
Евгений
21 февраля 2018, 13:33
а как получить белорусские наличные деньги? как яндекденьги обменять на белорусские рубли?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 февраля 2018, 17:41
Евгений,
получить наличные можно через Western Union или Юнистрим. А если заказать нашу карту, наличные можно будет снимать в любом банкомате - про комиссию и конвертацию мы рассказали на сайте. 
Евгений
7 марта 2018, 11:34
YaMoneyHelp,
я как бы все понимаю, но заказал карту еще 26 февраля, но никакого ответа по поводу карты нет, кроме Карта будет готова через пару дней, максимум — неделю. 
как узнать на какой стадии моя карта?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 марта 2018, 16:02
Евгений,
а вам приходил на почте трек-номер посылки? Если вдруг письмо не найдете - напишите нам, пожалуйста, через форму, мы посмотрим в чем дело.
Евгений
7 марта 2018, 18:33
YaMoneyHelp,
в том то и дело, что ничего не приходило.
В общем, ждите следующего письма.

но так ничего не пришло
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса7 марта 2018, 19:34
Евгений,
нашли ваше письмо! Посмотрите, пожалуйста - коллеги ответили в переписке.
Евгений
7 марта 2018, 19:48
YaMoneyHelp,
да 
щас есть
но еще в пути
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса8 марта 2018, 13:44
Евгений,
надеемся, что скоро приедет! :)
kott-1234
21 февраля 2018, 17:10
не могу положить через терминал на ЯД..идентификация обезательно при пополнение через терминал? qiwi//  пишет ошибка номер не правельный...карточки не имею.
kott-1234
21 февраля 2018, 18:53
kott-1234,
а если я не хочу .получать выших карт и делать идэнтификацию.. там мне надо пару микро платежей..а через терминал ошибку выдаёт
kott-1234
21 февраля 2018, 18:56
kott-1234,
а и ещё вопрос..я гражданин рф .с видом на жительсто рб.. для идэндефикации надо в вести паспортные данные ..ну у меня в загран меньше циферок
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 февраля 2018, 16:38
kott-1234,
для именного статуса заграничный паспорт не подходит, к сожалению :( 
Без идентификации можно платить только в российские компании, для переводов и других платежей она нужна по закону. А чтобы пополнять кошелек через ЕРИП, пройти её можно способами, о которых мы рассказали выше. 
V.Kamchadal
13 марта 2018, 09:11
kott-1234,
 Так если вы гражданин РФ,то у вас должен быть и паспорт гражданский РФ.
Вот по нему и проходите идентификацию. При получении Вид на жительство,паспорт РФ остаётся у вас .
Обновлено 13 марта 2018, 09:15
inna.gurinova2017
23 февраля 2018, 11:36
Открыла электронный кошелек (в российских рублях). Идентификацию проходила через агента. Пробую пополнить кошелек с карты VISA беларусьбанка. Выдает "техническая ошибка". Помогите разобраться.  Являюсь гражданкой Беларуси.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 февраля 2018, 19:02
inna.gurinova2017,
подскажите, вы уже писали об этом в поддержку? 
inna.gurinova2017
26 февраля 2018, 10:24
YaMoneyHelp,
Спасибо. Написала в службу поддержки.
anamirskaya
9 марта 2018, 21:49
Здравствуйте,нужно сделать перевод на российский счёт Яндекс деньги с Беларуси,пробовала через инфокиоск выдает,что кошелек не найден агентом и он не индетифицирован,оплачивать через карту тоже пробовала,пишет,что не возможно оплатить этой картой,пробуйте другую.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 марта 2018, 18:18
anamirskaya,
для пополнения кошелька через систему ЕРИП нужно чтобы идентификация была пройдена через БПС-Сбербанк или ISEC-System. Вы можете пополнить другой кошелек банковской картой. А если у вас есть свой идентифицированный счет, то можно перевести по номеру кошелька без комиссии в нашем мобильном приложении.
V.Kamchadal
12 марта 2018, 19:39
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса вчера, 18:18
anamirskaya, для пополнения кошелька через систему ЕРИП ........


 А подскажите,где найти в ЕРИП  Yandex.money.ru- Яндекс.Деньги ?  
Вижу только Yandex.Kassa-БПС-Сбербанк. 
Где ещё искать? :)
Mr Black
13 марта 2018, 21:52
Подтверждаю, есть только касса! 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса14 марта 2018, 17:57
V.Kamchadal,
вы имеете ввиду на самих терминалах, мы правильно поняли? Это зависит от самого терминала - обычно для подобных платежей есть специальные разделы, например "Электронный кошельки/деньги" и т.д. 
V.Kamchadal
14 марта 2018, 18:11
YaMoneyHelp,


Да нет,с компьютера,через обычный интернет-банкинг.
Mr Black
14 марта 2018, 21:03
YaMoneyHelp,
У нас ерип это как у вас вы (примерно), это провайдер для республиканских платежей, он предоставляет единый интерфейс для всех, будь то публичный терминал или приложение интернет банкинга в телефоне. В случае телефонного приложения, в меню банкинга есть раздел «ерип», войдя в него пользователь видит ту же структуру контрагентов и юрлиц что и в публичном терминале. Надеюсь не слишком сложно объяснил =)
Mr Black
14 марта 2018, 21:08
V.Kamchadal,
Нашел! Ерип -> финансовые услуги -> электронные деньги -> пополнение Яндекс.деньги
V.Kamchadal
14 марта 2018, 21:44
Mr Black,
Верно, есть такое,спасибо :)
Но к сожалению ЕРИП (не важно кто)берет за эту операцию 3%.
Мне удобнее всего напрямую с сайта Яндекс.У меня к кошельку привязана MasterCard,снимается 1%. Думаю,на этом можно ставить точку...:)Всем спасибо :)
alexander.czech
21 марта 2018, 18:44
Могу ли я не имея кошелька Яндекс.Деньги перевести на чужой  кошелёк (Яндекс.Деньги) деньги? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 марта 2018, 20:08
alexander.czech,
пополнить чужой кошелек можно - например, с банковской карты :) 
alexander.czech
21 марта 2018, 19:32
Могу ли я  со своего кошелька (Яндекс.Деньги) зарегистрированного в РБ перевести деньги  на чужой кошелёк (Яндекс.Деньги) зарегистрированный в РФ?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 марта 2018, 20:07
alexander.czech,
конечно, но для таких переводов нужна идентификация. 
babkovanata
29 марта 2018, 11:36
Добрый день! 
Подскажите пож-та, при переводе с я.кошелька на банк карту снимается комиссия 3%+45р
Какая комиссия будет за перевод и снятие, если оформить карту я.деньги?
Спасибо!
Обновлено 29 марта 2018, 11:33
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 марта 2018, 18:09
babkovanata,
за снятие наличных картой Яндекс.Денег берется комиссия 3% (но не менее 100 рублей) - эта комиссия также берется за переводы на другие кошелька или карты. Переводить на другую карту выгоднее из кошелька - тогда будет только комиссия за перевод, об этом мы писали тут.
babkovanata
29 марта 2018, 11:55
Если заказать карту в Беларусь, нужно будет оплачивать почтовые услуги?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 марта 2018, 16:49
babkovanata,
вы платите за карту только один раз при выпуске, а ее доставка бесплатная в любую страну ;)
gorskij.na
13 апреля 2018, 09:10
Добрый день,


могу ли я имея Яндекс Кошелёк оплачивать услуги в ЕРИП?
Виктор Ачкевич
13 апреля 2018, 10:29
Нужно сделать оплату на яндекс деньги С чего начать?
interrest-my
21 мая 2018, 13:32
БПС-Сбербанк больше не пополняет кошельки.  Советуют обращаться в другие банки.  Странно. При том что банк вроде  как  официальный партнер Яндекса в РБ.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 мая 2018, 16:48
interrest-my,
вы обращались в отделение банка, мы правильно поняли? Расскажите, пожалуйста, подробнее про этот случай письмом на supp@money.yandex.ru 
interrest-my
23 мая 2018, 09:52
YaMoneyHelp,
 Отправил вчера.
Удалённый пользователь
8 июня 2018, 19:06
Может ли россиянин вывести свои деньги из кошелька на мою белорусскую карту Беларусбанка?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса9 июня 2018, 12:59
да, может :) 
Евгений Воронец
20 июля 2018, 16:05
Добрый день ! Исчезла возможность пополнения кошелька Яндекс деньги через официальный сайт БПС-Сбербанк. 
Есть ли способ пополнить счёт непосредственно через ранее упомянутый сайт ? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса22 июля 2018, 15:11
Евгений Воронец,
пожалуйста, отправьте подробности нам на supp@money.yandex.ru Пока, если не получается через интернет-банкинг, можно пополнить у нас - с карты на сайте или без комиссии в приложении. 
don.zimin2010
24 августа 2018, 01:12
Из ЕРИП пополнение кошелька исчезло, через БПС-Сбербанк тоже никак. Что делать, как пополнить в Гродно? Задали задачку...
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса24 августа 2018, 15:54
don.zimin2010,
можно пополнить с банковской карты на сайте или в нашем приложении - а про ЕРИП напишите нам, пожалуйста, по адресу supp@money.yandex.ru
Максим Хмельков
28 августа 2018, 20:56
Здравствуйте ,я хотел отправить на чужой кошелек наличными деньги но мне в БПС-Сбербанке сказали что он не идентифицирован он но он идентифицирован и я с Гомеля хочу отправить ему человеку который живёт на территории России вот скажите что делать пожалуйста.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 августа 2018, 16:45
Максим Хмельков,
здравствуйте! Можно сделать перевод по банковским реквизитам: https://yandex.ru/support/money/add/wire-transfer.html. Если есть банковская карта, то можно пополнить кошелек с нее: https://yandex.ru/support/money/add/from-card.html
as2007@tut.by
21 сентября 2018, 14:15
Добрый день. Подскажите как можно пополнить не свой кошелек ЯндексДеньги? Имеется карточка Visa белорусского банка.
Какой будет курс конвертации? ЦБ РФ или курс банка, выпустившего карточку? Будет ли сниматься комиссия?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса21 сентября 2018, 18:48
as2007@tut.by,
вы можете пополнить кошелек другого пользователя, например, на нашем сайте - комиссия составит 1%, конвертация пройдет по курсу вашего банка. Также вы можете пополнить кошелек переводом по реквизитам - с нашей стороны комиссии за такой перевод нет, поэтому детали стоит уточнить ва банке, через который вы его отправите.
lyka_vl@tut.by
4 октября 2018, 11:11
Можно ли на электронный кошелёк Яндекс зарегистрированный в Белоруссии получать деньги из России? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса4 октября 2018, 16:47
lyka_vl@tut.by,
да, конечно же, но это зависит от статуса кошелька. Если вы хотите получать переводы от других пользователей и платить по всему миру, то по закону для этого нужна идентификация. В Беларуси ее можно пройти через БПС-Сбербанк: https://yandex.ru/support/money/identification/outside-russia.html#outside-russia__belarus
lyka_vl@tut.by
4 октября 2018, 22:23
Спасибо за предыдущий ответ!  Ещё один вопрос: Я пройду идентификацию для кошелька и закажу карту.  На электронный кошелёк мне будут приходить платежи   в белорусских рублях, а так же   в российских с территории Российской  федерации.  А в каких рублях это будет отображаться на моей карте и кошельке? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса5 октября 2018, 18:09
lyka_vl@tut.by,
валюта кошелька рублевая. Конвертация будет проходить автоматически на стороне отправителя :)
роман сипачев
11 октября 2018, 07:05
ЭЭта процедура только в Минске,или есть в Гомеле?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса11 октября 2018, 14:10
роман сипачев,
вы про идентификацию кошелька?
Irena Dvinskaja
12 октября 2018, 16:49
как проверить поступление денег на кошелек?
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 октября 2018, 15:13
Irena Dvinskaja,
все платежи и пополнения видны в истории - если вдруг платеж не пришел, то напишите нам вместе с чеком через форму, посмотрим в чем дело. 
dmitrij.aleshkevitch
19 октября 2018, 14:36
Добрый день. Подскажите,пожалуйста,как пополнить яндекс-кошелёк,если деньги наличными? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса20 октября 2018, 15:11
dmitrij.aleshkevitch,
это можно сделать через банкомат или терминал - если вы пополняете в Беларуси, то стоит пройти идентификацию, как мы писали в посте, чтобы можно было пополнять через систему ЕРИП.
petkun.anna
29 октября 2018, 12:43
Здравствуйте. Могу ли я из РБ пополнить чужой кошелёк яндекс деньги (российский), не имея своего кошелька яндекс деньги? 
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса29 октября 2018, 15:40
petkun.anna,
здравствуйте. Да, это можно сделать с банковской карты: https://money.yandex.ru/transfer
Обновлено 29 октября 2018, 15:40
zheka.mill
25 ноября 2018, 16:41
БПС банк нихрена не пополняют Яндекс кошелёк, говорят, что у нас такие операции не делают и не важно идентифицирован кошелек , может сами сотрудники в силу своей не образованности просто не знают как это делается, на какие там кнопки в компьютере надо нажать
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 ноября 2018, 18:03
zheka.mill,
расскажите нам об через форму - хотим разобраться в ситуации.
PrettyFlackko
26 ноября 2018, 12:08
Идентифицировал кошелёк Яндекс.Деньги через Сбербанк Онлайн ( Беларусь ) , захотел пополнить счёт Яндекс.Деньги через Сбербанк Онлайн , перешёл по меню : Платежи и переводы > Онлайн игры и сервисы > Яндекс.Касса ( собственно Яндекс.Деньги там не нашёл) > Ввёл Идентификатор платежа ( я так понимаю это номер кошелька в Яндекс Деньги , если я не прав , то поправите меня ) , пункта ввести нужную сумму не было и когда мне выдало информацию перед оплатой , там написана Сумма: 0 BYN    . Собственно у меня вызвал затруднение вопрос , как пополнить кошелёк Яндекс.Деньги через Сбербанк Онлайн ( Беларусь ) , если таковая возможность имеется ? Заранее спасибо:)
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса26 ноября 2018, 18:10
PrettyFlackko,
пожалуйста, попробуйте ввести в поиске по категориям платежей "Яндекс.Деньги", скорее всего сайт покажет вам нужную страницу. Детали по интерфейсу Сбербанка Онлайн в Беларуси можно уточнить в службе поддержки этого банка, уверены там смогут подсказать :)
ferusfelis
10 марта, 00:51
Сделайте Вы уже идентификацию нормально в странах партнёрах!!!Если пополнить можно через ерип в разных банках, то почему идентификацию только через Сбербанк? Вы пологаете, что в других банках паспорт не просят, когда карту заводят? 
Некрасиво получается. Чтобы положить денег на кошелек - так пожалуйста, кладите! А чтобы !просто! обратно вернуть - побегайте по городу. Заплатите денег!
  Перевела на Яндекс кошелек 3000руб, на пробу. теперь потрать день и  800 рублей, чтобы хоть что-то ими оплатить. Или выкини эти 3000.
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса10 марта, 11:21
ferusfelis,
возможности кошелька зависят от его статуса. Выводить на карту можно только в именном и идентифицированном статусах. Об этом мы пишем на сайте. Если вы проживаете в Беларуси, то идентификацию можно пройти и онлайн. 
Alexandr Almis
15 марта, 14:39
Может кому будет полезно - при любом способе оплаты через ЕРИП надо выбирать не интернет-магазины/сервисы, как было 2 года назад, а Банковские, финансовые услуги => Электронные деньги => Пополнение Яндекс.Деньги.
Сергей Михайловский
24 марта, 11:51
Здравствуйте, я заказал Яндекс Карту,у меня будет общий счет с моим яндекс кошельком? и я смогу использовать те средства что имеются на нем, при помощи карты? и Где можно в Беларуси пользоваться этой картой, а то полистал интернет и никакой толковой информации нет, спасибо
YaMoneyHelp
Сотрудник Яндекса25 марта, 17:39
Сергей Михайловский,
да, у карты Яндекс.Денег и  кошелька, на котором она открыта, общий баланс, переводить деньги между ними не нужно. Чтобы платить картой в любом магазине мира и делать переводы, нужно пройти идентификацию, в Беларуси это можно сделать онлайн через БПС-Сбербанк.