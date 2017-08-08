Яндекс.Деньги + ЕРИП: новые способы пополнить кошелёк в Беларуси

Перевести деньги на кошелёк в Беларуси теперь можно с помощью системы ЕРИП: в терминалах, инфокиосках, банкоматах и интернет-банках-участниках ЕРИП. Среди них: БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Приорбанк, сеть терминалов «Agava». Полный список — больше 15 000 пунктов пополнения — смотрите на сайте ЕРИП.

За один раз пополнить кошелёк можно на сумму до 15 000 российских рублей (~487 белорусских рублей по текущему курсу). Если нужно положить больше денег, просто повторите операцию.

В терминалах Agava и инфокиосках БПС-Сбербанка комиссии за пополнение нет. У других партнёров комиссия может меняться, поэтому уточняйте её на месте перед пополнением.

Обратите внимание: пополнить через ЕРИП можно только идентифицированный кошелек. Граждане Беларуси могут пройти идентификацию в минском офисе ISEC-System или в отделениях БПС-Сбербанка. Клиенты БПС-Сбербанка могут сделать это онлайн, отправив данные для идентификации в кошелек через интернет-банк БПС-Сбербанка. Идентификация позволит использовать возможности кошелька на полную катушку.